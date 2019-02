'Obreras sin fábrica', las mujeres de Ciudad Pegaso

Voz 1 00:00 a Juan sí lo más pregunto

Voz 7 01:33 se imaginan que Franco en mitad de su mandato con aires de megalomanía hubiera

Voz 0874 01:38 ordenado en la construcción de una ciudad perfecta perfecta para él con con su iglesia como epicentro con sus normas de moral impoluta todos los hombres en la fábrica orgullosos del trabajo que les ha dado el régimen las mujeres en casa a cuidar de los niños y a servir al marido una ciudad ajena al mundo exterior y agradecida al general pésimo por la perfección de sus calles su parque su centro deportivo su sacerdote esa ciudad se construyó en las afueras de Madrid en mil novecientos cincuenta y seis entonces era muy difícil llegar hasta aquí porque estaba en medio de la nada era difícil entrar y era difícil salir cuando los hombres se iban por la mañana a la fábrica de camiones los camiones Pegaso porque la ciudad se llamaba la Ciudad Pegaso las mujeres llegadas de toda España se quedaban confinadas en ese recinto vallado sin nada más que hacer que aquello a lo que la sociedad de entonces las había condenado que es criar a los no

Voz 7 02:26 niños y mostrar devoción hacia el marido

Voz 0874 02:30 que muy pocas de esas mujeres que llegaron allí con veinte años y que pueden contar esta historia pero algunas de sus nietas entre ellas Ana de Miguel Claudia García Barbara Duran quieren recuperar su relato en un proyecto que han llamado obreras sin fábrica nosotros queríamos escuchar esas voces porque esa narración es la historia todavía viva de una época reciente de este país yo les recomiendo que no se pierdan los recuerdos que a sus ochenta noventa años os van a contar estas mujeres porque allí nos plantamos hace unos días en Ciudad Pegaso con Lourdes Lancho y con el escritor Javier Pérez Andújar así que bienvenidos a la España de la que procedemos estoy bien este Atocha si lo conoces esta zona no que van en la verdad que tampoco se de que me ha hecho gracia que hemos pasado yo ha pasado para llegar hasta aquí por la aún una rotonda que es la plaza de Carlos Llamas que está aquí muy cerquita porque él tenía la casa en San Blas porque yo creo que esto pertenece al barrio de San Blas

Voz 8 03:23 en San Blas Canillejas si en lo que pasa es que eh administrativamente esto es el barrio de rejas que se compone de Ciudad Pegaso de Colonial Mercedes un fin de semana y David y Carlos Llamas vivía en Canillas

Voz 0874 03:39 sí la placita está muy cerca que la verdad es que siempre nos quejamos de que era una rotonda una plaza lo podían haber hecho no que son poco más digna no

Voz 5 03:45 hombre ahora con la llegada del Atleti ahora ya tiene más vidas ha matizado que no

Voz 0874 03:51 ha ocurrido nunca quitarle los carteles en los que pone Ciudad Pegaso

Voz 5 03:55 en los que hay en las carreteras

Voz 9 03:58 eh no de momento no hasta hace poco no había hasta hace relativamente poco

Voz 0874 04:05 eso es prácticamente lo han puesto no lo todavía lo conoce todo el mundo como Ciudad Pegaso

Voz 8 04:09 bueno quién lo conoce porque mucha gente no sabe mejor si son más mayores pues sí que les una fábrica Pegaso no sé que conocen pero gente de nuestra edad ni idea de idea

Voz 0779 04:19 hombre llamáis vosotras al al lugar

Voz 10 04:22 en la ciudad a este sitio

Voz 5 04:24 lo hemos perdido en ciudad

Voz 11 04:29 quedado con con Barberá con a Maicon Flavio para que nos cuenten un poco qué es esto donde estamos porque tienen ellas la necesidad R indicarlo y de sobre todo reivindicar la la memoria de las células madres

Voz 12 04:41 pero bueno así en general queríamos visibilizar un poco más a las señoras porque si es cierto que los hombres como han estado siempre más llegados a la fábrica pues sí que han tenido un poco más de visibilizar en general no porque esa racha algunas cosas pero las señeras aquí del barrio no nadie

Voz 13 04:57 cada nuca a un poco de tiempo para ver cómo vivían como era sus vidas aquí en en el barrio hemos quedado como en la plaza del pueblo la plaza de la ciudad de la plaza de San

Voz 8 05:08 esto va al tenemos como dos Plaza dos grandes que es esta de San Cristóbal y la otra que es la Plaza Mayor y aquí pues es donde es hacia el mercadillo cuando había mercadillo las fiestas de decía pegadas que llevamos dos años haciendo las con dinero de del Ayuntamiento no aquí en esta plaza

Voz 0874 05:26 bueno es que el origen de esto era intentar que la gente que vivía aquí no saliera de aquí esto era casi un campo de concentración de trabajadores en el buen sentido no aquí trabajaban los que estaban en la fábrica y la ciudad se diseñó con la idea de que todo lo que necesitaran lo pudieran conseguir aquí dentro en dos o tres tiendas porque es muy pequeñito Sith la verdad es que muy poco

Voz 10 05:44 Toño es como extensiones como

Voz 0779 05:48 parque urbano de cualquier ciudad pequeña la cuarenta mil metros cuadrados que tiene cuarenta mil metros cuadrados pero estaba pensando la la los traían aquí porque se les a cien viviendas aquí porque en realidad estaba alejado de Madrid para la época completo

Voz 12 06:06 ya hemos estado mirando fotos de archivo un poco desde que hemos empezado a estudiarlo más a fondo sí que es cierto que hay alrededor no había absolutamente nada sea era una burbuja donde estaban concentrados todos los trabajadores y alrededor no hay absolutamente nada clara la idea era cubrir todas las necesidades de los hombres sobre todo porque las mujeres en el fondo se tenían que seguir yendo andando hasta Canillejas pues para comprar telas para comprar cosas un poco más

Voz 0779 06:33 complejas en realidad tenía un punto optimista dentro de la mala leche del franquismo ir el optimismo del desarrollismo era en intentar demostrar que todo iba bien el desarrollismo Se sabe que se sabe que hemos llegó al desarrollismo cuando la gente en vez de decir comedor dice salón cuando fundaron la la Ciudad Pegaso cuando lo abrieron fue el cincuenta y seis fue cuando cuando se funde Televisión Española también el desarrollismo claro fue cuando salió el primer número el Capitán Trueno sea cuando España iba bien

Voz 0874 07:08 como les gusta mucho es que vaya bien era era elegante y ahora lo contemplas así es un barrio más antiguo de Madrid con una arquitectura típica de los años cincuenta sesenta pero lo que más llama la atención es lo que en su día se ideó cuando el mismo clasismo con lo que se debía entonces que hay casas de pisos que están por allí los bloques para los trabajadores de base hay unos pequeños adosados que antes he visto por allí me parece que era aquí que son para los ingenieros digamos de

Voz 5 07:38 me dijo intermedios y luego los chavales hitos

Voz 0874 07:40 con con con jardín que son para los grandes directivos no

Voz 0779 07:43 pero fíjate que mala leche tenía la distribución que tú has dicho porque por donde se accedía por aquí claro y que ponían en primera línea la casa de los guays y la casado los currantes al fondo donde no se viera estaba súper bien pensado los bloques

Voz 0874 07:58 mire tengo entendido que en esa época también había muchas normas para que unos no si no se mezclaron con otros fines podían acceder algunas instalaciones serán solamente los que tenía el carné de de importante digamos

Voz 0779 08:08 preguntarle pero la gente luego se mezclaba en el cole no

Voz 8 08:11 ah porque depende si el general si no que somos somos la muestra no de la mezcla

Voz 0874 08:18 luego hay otro componente que es muy muy también esa porque época muy franquista y es que a los trabajadores se les exigía ser dignos en el terreno familiar sea tenían que llegar aquí casados IBI preferentemente con hijos pero había trabajadores que se casaron en los días anteriores a mudarse aquí para asegurarse de que les daban el trabajo no

Voz 12 08:35 esa era un requisito para obtener una de las viviendas tenías que estar casado sino no daban la vivienda de hubo gente que ese caso específicamente porque sabían que les iban a dar unas casas que para la época estaban en muy buenas condiciones

Voz 9 08:47 que tenían agua ahí tenía luz

Voz 12 08:50 sí tenían un baño propio entonces estaba en unas condiciones muy buenas la gente se se casaba para venir aquí

Voz 0779 08:56 disculpa la gente estaba agradecida Pegaso la fábrica por tener estas viviendas

Voz 14 09:02 pues hay un poco de todo hay

Voz 8 09:04 gente que sí que entiende que esto pues fue algo que hizo Franco por la gente y que ya está ahí otra gente pues bueno que lo ve como un paternalismo otra gente que lo ve como pues es donde hemos caído ya hay aquí estamos íbamos a resistir no hay muchas muchas visiones

Voz 0779 09:19 hay una cosa que me ha chocado porque si que se agradecía Pegaso no va sino a la marca Pegaso pero luego estado mirando claro la marca Pegaso aquí sólo puso los terrenos al diez por ciento del capital el otro noventa era dinero público del Instituto Nacional de la vivienda de un plan de recuperación

Voz 0874 09:39 además se les llamaba la empresa verdad la fábrica donde está

Voz 8 09:43 la fábrica está he siga estando actual Iveco que pasas en el noventa y uno la compra no está en la carretera de Barcelona antes de llegar al puentes

Voz 0874 09:53 entonces eso los trabajadores se les llevaba en autocar eso como

Voz 8 09:56 sí ese iban a la pasarela es como muy mítico cuando vienen todos los tramos de trabajar no que venga al gordas hordas no por la pasarela ahí por la nacional los todos los soportes

Voz 0874 10:05 porque mujeres ninguna trabajaba en plena sí

Voz 8 10:08 mujeres sí que trabajaban en Pegaso pues a lo mejor

Voz 5 10:10 viudas que que si el marido no podía trabajar podía darle un puesto al

Voz 9 10:16 mujeres eso la época de nuestras abuelas luego ya de en la generación de nuestras madres ya sí que hubo más trabajadores

Voz 0779 10:23 lo que ha desaparecido la simbología porque estaba llena de caballitos no había por todos lados el Pegaso

Voz 12 10:30 o sea en un origen hasta las baldosas tenían el símbolo de la paz de la Pegaso luego claro pues las

Voz 5 10:35 se se han ido descendiendo oí las piernas

Voz 12 10:38 pero en ningún plan simbólico no ha quedado nada simbólico pero lo bueno es

Voz 0779 10:43 es que la otra cosa que me he dado cuenta de la presencia ominosa de Pegaso era que todo se llamaba Pegaso el colegio Pegaso el club de fútbol Pegaso la oficina Pegaso el todo se llevan claro eso era un poco Gran Hermano

Voz 8 10:57 yo era un control constante las mismas personas con las que trabajaba en la fábrica estabas aquí en el Barrientos será un contra encuentros social

Voz 5 11:06 muy grande llamó a estar vallado el barrio

Voz 11 11:09 oye pues los da una vuelta por

Voz 5 11:12 pero vamos a ir a ver a El Comercio primero porque está que en la esquina íbamos a

Voz 0874 11:18 es un economato

Voz 8 11:20 qué es la Pili aquí la conocemos como Pili su padre ya tenía eran churreros no tenía hay pues una pequeña churrería

Voz 15 11:28 hola muy serio que juego tú fíjate si ya

Voz 0779 11:59 Isabel es otra cosa que recuerdo mucho de Pegaso te acuerdas Javier de la serie de los camioneros de Sancho Gracia regla de acuerdo en la cabecera que tiene una música muy bonita de Antonio el cambio enero de Sancho Gracia era era un Pegasus había todo el rato luego del caballito pero lo importante es que la la que tú recuerdas la conceptualmente la cabecera eran en los digamos un motor de Pegasus al ritmo de la música con la virilidad de Sancho Gracia añadía que habrás enterado

Voz 16 12:29 de que una plazas de conductor que queda libre es cierto eso Jurado será para y ahora

Voz 17 12:39 a la carretera día y noche el trabajo que me gusta te quiero que me pase toda la vida de taller hay cosas peores Francisco Ruiz Merino presente al camión número dos

Voz 18 12:48 no

Voz 0779 12:53 cosa que me llama mucho la atención del logotipo de Pegaso

Voz 5 12:57 ha bailado no pero no tiene claras

Voz 0779 13:00 no lo hacen falta así de potentes la la moral cristiana cortaban todas la moral católica nacional católica acortaba lo mágico ir ya inconscientemente au pretendidamente el diseñador lo puso si rápido pero no volaba el único Pegaso con alas de de aquella época era el logotipo de Salvat

Voz 5 13:23 buenos días

Voz 19 13:27 cómo estás

Voz 5 13:28 qué tal la mañana bueno ellas Trail un minutito buenas no es muy grande la aquí lo que claro es sólo una tienda que da un poco de todo esto parte se demora si esos tomates son Rosa muy dulce la terreno no están son ecológico Si este caso antiguamente sí porque había mucha más

Voz 13 13:59 y en terreno con mucho agua hay bueno indica

Voz 20 14:03 a alguna que otra gente que cultivaba incluso Loja pide usted siempre ha tenido esta tienda si mi padre y sus padres también sus padres los primeros habitantes los primeros sí llegaron directa

Voz 5 14:16 de latiendo a trabajar en la fábrica no no no no mi padre antiguamente tenía una churrería que fue el primero porque casi casi que quien Pegaso y casi no había casas dimes pase hola

Voz 20 14:34 sesenta tengamos muy bien

Voz 5 14:37 muchas gracias es hasta luego

Voz 21 14:42 entonces sus padres tus padres te llama que tú no padres conocerían a todos los trabajadores de la Pegaso casi si prácticamente a diario si vendían churros y café

Voz 5 14:53 posteriormente pusieron la panadería

Voz 0874 14:56 hay tus padres recuerdan que la gente que trabajaba aquí en esa época al principio no a mediados de los cincuenta era era de feliz sí

Voz 20 15:05 sí sí había encontrado casi una utopía sabían que era una distopía pero sí sí sí porque además la oye pues

Voz 5 15:14 hablado que lo hizo casi todo para la familia de pedazo que defienda

Voz 20 15:23 usted vive en el barrio de toda la vida

Voz 22 15:25 bueno yo yo no soy de aquí yo llevo viviendo aquí treinta años no ya no ya no no es que no he trabajado nunca no pegas me compró un piso que dejaron una mujer que vive aquí

Voz 0874 15:41 pero cuando cuando yo soy se mudó aquí todavía había gente que que no te has hecho hay gente que trabaja nombre todavía viene con conserva desembocar algún tipo de sentimiento como de que esto es un entorno cerrado del que no hace falta salir se puede vivir aquí dentro en estas cuatro calles

Voz 22 16:00 sí lo que pasa que a los tiempos antiguos eran mejores que esto todavía si aquí se contaba con unas instalaciones que ahora hay muchas que han dejado un poco echar a perder deportivos los hacen es si eso sí lo que pasa que estamos contando en que en los años sesenta que fue cuando se hizo esto según estaba ya con unas instalaciones que no había en muchos sitios de Madrid en zonas estoy hablando de entonar de de gente rica era era modernos sube por casarse quiero que te quedes muy completo para para la gente que vive aquí estamos hablando que contaban con contaban con una piscina con un cine un un centro médico practicante un economato osaba un agitadores unos jardines uno uno aparte claro claro por eso me estoy refiriendo a son una de situaciones que los años sesenta en muchas zonas de Madrid en zonas ricas no contaban con ellos era era para trabajadores aquí aquí el euro esto era un barrio de trabajadores

Voz 13 16:56 pero poco agobiantes e con la gente que transmita o no vamos yo yo concretamente ido al colegiado aquí no

Voz 5 17:05 el resultaba agobiante al revés porque conocía a todo el mundo vio muchos siempre que se vino o que hoy es más negocio pues no mira me encantaría

Voz 20 17:25 necesito mi informaba quítate así

Voz 0874 17:30 y la sensación general es que la gente de esa época digo los que tú has conocido o los que tus padres han tratado es nos embarcaron en no

Voz 21 17:39 la especie de argumentario de construcción de una ciudad que íbamos a ser felices inusual ha defraudado o conservan un recuerdo de pues mira no era mala idea yo creo que se

Voz 13 17:48 el va un recuerdo que no era mala idea

Voz 0874 17:51 a pesar de que el franquismo utilizarlo también como una especie de

Voz 23 17:55 yo es que creo que nosotros no sé no no no vivimos esa época tan

Voz 5 18:01 tan como de franquismo pene cada uno

Voz 24 18:08 sí sí sí sí

Voz 0874 18:15 lo que es conocido mucha gente que se ha marchado su sí

Voz 13 18:18 sí ya cada vez van faltando manos Si bueno

Voz 20 18:22 te te emocionas son poco así lo mejor debut

Voz 5 18:32 y al centro de mayores antiguo cine vale vale vale nada a vosotros lo hay viendo igualmente que es algo absurdo que te lo hemos bajado lo que vemos que es vamos a ir por aquí ahora

Voz 25 18:49 no no no

Voz 8 19:08 ahora vamos a visitar el lo que ir al cine de Pegaso que es un cine que se quemó en los años setenta bueno estuvo mucho tiempo abandonada de los años setenta se se tomó un cupo ese convirtiendo el espacio en espacio vecinal y de de la Asociación de Vecinos Unidos de rejas

Voz 0779 19:25 al cine

Voz 10 19:26 se y un cartelón de los cañones generaba no me ocurrió cuando se pedicura

Voz 8 19:31 luego pues cuando en el año dos mil seis ya se desalojó y empezó o se inauguró lo que es actualmente el centro de mayores que es lo que vamos a visitar

Voz 20 19:41 el signo de los tiempos en el cine a centro de mayores

Voz 26 19:50 hola qué tal encantada

Voz 5 19:53 tal fundada

Voz 26 19:54 se acabaron nombres pero voy a Davis

Voz 27 19:57 manos Javier a todos y ya está

Voz 20 20:05 igual algunos de los originales digamos sí

Voz 5 20:08 bueno eso es que la junta directiva de los centros de mayores lo lo hacerlo son los propios abuelos

Voz 28 20:16 seguro que se acuerdan de en la SER opinó que oculta vamos allá

Voz 29 20:25 a no

Voz 5 20:28 Animos Candela la radio

Voz 7 20:32 estamos buscando a gente que esté aquí desde el principio

Voz 30 20:36 mira ese yo este yo llevo aquí hace sesenta ahí tan total desde que se concesión practicamente casi cuando se empezó a construir a primeras fases que trabajas en la fábrica propia yo me he tirado en la fábrica está jubilado me he tirado cuarenta hay tantos y cómo conseguir ese trabajo voy a poner a leyó El fe que fue en el Don en el setenta y después entraba mucha gente de pedazos porque los padres trabajaban para trabajar en pedazos y bueno entraron gente puede puesto

Voz 0874 21:06 días todo cuando ustedes eran trabajadores es cierto por ejemplo que apenas salían de aquí

Voz 30 21:13 Carso hacia un barrio de aquí pero me decía mientras la gente no es nada trabajadores día era muy bonito y las fiestas que había

Voz 20 21:27 una fiesta

Voz 30 21:28 no está que pasaba al que ha tenido propio claro teníamos eso no mato teníamos aquí estuvieran cine ante hace lo encima de novato para los trabajadores era una empresa era un barrio privado cuando solamente había entrada Clavijo entre entrado bacteria que sale aquí no había salida para nosotros y una tocan cuarto propios dije al técnico

Voz 0874 21:50 yo sí da porque claro usted esa forma parte de una clase trabajadora pura y dura de la que estaba en una factoría en una cadena de montaje ahora con el paso del tiempo la gente aquí a qué partido votan a los que típicamente defienden a los trabajadores

Voz 30 22:02 es que aquí no aquí le saca otro lado hizo una la gente que efectivamente hubo que peor muchos de ya literaria inglesa hicieron los pisos también para los trabajadores pero fíjate que ya hasta ahí empezó ya la diferencia de clases ingenieros chalés en algunas parcelas yo qué sé cuántos metros tiene a otros médicos sobre tal sale ya los obreros pisos

Voz 28 22:29 en una cosa voy a preguntar en esos tiempos en que era sindicalista o teníamos problemas con la empresa angina de voy a pasar mal

Voz 5 22:36 no no no aquí no lo pasaba mal nadie que quien lo posea pasos siempre ha sido una empresa de movilización siempre no

Voz 31 22:45 la Fábrica Nacional de autorizaciones bien esta tarde en la carretera de Aragón recibe al jefe del Estado que contempla la última novedad de Pegaso presentada en la última exposición de París Pisa ocho toneladas y tiene capacidad para cuarenta y tres Olaya

Voz 0874 23:01 el papel de las mujeres en esa época todos los hombres habían claramente lo que tiene que hacer venían aquí entraban a casa iba básicamente trabajaban cruzaban el puente que venían por la noche las mujeres

Voz 5 23:13 bueno unos diarios de pues no trabaja con mujeres de trabajadores de NASA no trabajaba ninguno jugador muchas porque yo vine con una chiquilla de tres meses no sé qué pasó que año Hunter tres hay que saber lo que pasó en lo que sí Isabel cómo iba demasiado trabajo tenía la criatura ansiado el criado muchos hijos tiene mucho mérito también claro

Voz 30 23:42 allí la mujer que permita solían

Voz 32 23:48 ya que estar casado para poder trabajar aquí no no no hagan pidieron en pisar mil oye casado

Voz 33 23:57 bueno que maragato pues

Voz 32 23:59 sí porque no los de alrededor de los aquí veo piedras gracias a venta hay otra historia hay otra historia

Voz 0779 24:16 se tenían que los sindicalistas tenían que reunirse clandestinamente y se iban a las afueras de pendones mierda cualquier reunión era clandestina sospechoso sobre todo si era de ese cariz pero pero al ser un sitio tan cerrado estaba lleno de confidentes

Voz 32 24:34 chivatos chivatos vamos a la junta directiva buenos días gracias por recibirnos

Voz 34 24:43 un Renault cine voy muy bueno muy bueno era el cine está luego que pasa que estábamos recién venidos aquí todo el mundo éramos jóvenes recién casados y no teníamos un duro no va al cine porque no podíamos pero las películas te has visto la recordarás no yo no Barquero no no era tienes porque estoy haciendo por lo que no veníamos porque no teníamos un duro estábamos recién casados Jet hotelera une para pagarla lo mencionó en obtenido por el hilo económicamente no podíamos ir por eso se quitó al cine era un cine montado de lujo venía la gente que venía de fuera

Voz 5 25:20 porque nosotros aquí a palos como la de payos

Voz 33 25:24 es usted entonces han sido mujeres trabajador durante mucho tiempo

Voz 5 25:29 no yo era el yo era minado

Voz 32 25:31 vamos

Voz 7 25:32 su vida cómo era la vida

Voz 35 25:34 mis bisabuelos hacerla nos dieron las casas sesenta y nueve no en el cincuenta y yo vine de de Oropesa Toledo lo conocéis el hombre pues yo ves Line de allí con me casé y me vine ya venían embarazada es legal viene él era el único

Voz 10 25:50 en el pueblo un calles de del pueblo y usted recuerda en esa época cuando trabajaba en el pueblo lo lo que ustedes pensaban que significaban trabajar para Pegaso que era como

Voz 35 26:00 decir conductores Ivo eso ya estoy hombre venimos de cambiamos de del infierno a la gloria en dinero porque allí ganaba nada ya que ganaron

Voz 32 26:09 no mucho pero bueno nos vamos muy bien de Paco a las empresas

Voz 33 26:16 esto la sensación que nosotros los que yo es la primera vez que vengo aquí es que estaba muy aislado de Madrid

Voz 34 26:22 pero hay gravísimo ahí detenido cuando llegamos aquí no buf si yo yo estuve dar a esta de no venir porque es lo que tú dices esto estaba muy aislado había que ver entonces cuando vivían sacar lo primero no había nadie ni tranvía

Voz 5 26:38 había que coger una correcto era a ver cogemos un alto Bush en ventas teníamos que estar pendiente de las horas para papelinas

Voz 10 26:48 pero las cosas que hacía todo el mundo la Navidad pues el comprar ellos los Reyes aquí como lo arreglaban como lo hacían

Voz 32 26:56 nos maravilla

Voz 5 27:01 no yo aliviar adelanta en las fábricas

Voz 32 27:03 estaba la fábrica de Rey chicos pero vamos aquí de chicos el día de Reyes y les

Voz 10 27:11 daba la fábrica un regalo iban a recogerlo a las fábricas

Voz 32 27:14 sí sí yo allí pero con miedo pero cultural

Voz 1 27:32 Bale Bale Bale Bale bueno vamos

Voz 26 28:02 hola buenos días bueno hola Lamela como está ya bastante por porvenir Ariel voy a darle Adige ya se mira a ver si os queréis subimos o sea

Voz 8 28:38 el otro el libro que hemos estado realizando que luego ahora subimos un ejemplar para que que lo vea ese es el el trabajo lo está aquí en el centro cultural para que lo puedan ver todas las vecinas sí

Voz 27 28:50 no

Voz 26 28:54 esto es una residencia de de que los ingenieros de Pegaso

Voz 23 28:58 pero con una piscina impresionante que tenían ahí un frontón impresionante y una cocina con un ex comida siempre lesionado

Voz 27 29:07 sí

Voz 5 29:09 porque ser bien porque no Papa

Voz 26 29:11 sobre todo porque sólo disfrutó con los ricos usted

Voz 27 29:19 yo a mis hijos al menos Chéjov salvo uno pero antes no no podíamos entrar tienda residente altas teníamos piscina la parte de arriba que era una joya

Voz 26 29:28 se ha sido

Voz 20 29:33 sólo vivían los los estos

Voz 27 29:36 ex eran de los ingenieros de Familia solteros sería un buen partido nuestra poca partido pero nosotros no teníamos acceso a ellos aunque teníamos veinticuatro años no teníamos acceso y no les conocíamos estábamos quiero decir que no sea por aquí en Villabona ingeniero las pobres

Voz 20 29:55 en porque están las tiendas se notaba

Voz 23 29:59 estas tiendas que había las pocas tiendas que había primero era la gente de lo despachaban a la gente rica

Voz 20 30:06 el lugar nosotros sí sí sí cuando dice que

Voz 33 30:14 antes ha hecho un comentario broma estando yo lo que me manden como toda la vida algo así ha dicho estoy aquí para lo que demanden

Voz 0874 30:20 eh cómo era la vida de las mujeres entonces pero la de los hombres que estaba muy claro de las mujeres era solamente

Voz 27 30:26 en caso casa

Voz 23 30:27 de a nadie marido tenerlo todo muy ordenado que el marido no sufriera cuatro llegar a caso estaba todo el silencio las mujeres éramos los que teníamos que tener todos las casas muy ordenado

Voz 20 30:41 criar hijos dijo cuidar cuidar la casa

Voz 23 30:47 teníamos la suerte de que éramos buenos vecinas todos veníamos de de de sitio esté fuera de de de dentro de España pero de Toledo venir mucha gente yo por ejemplo soy de León mi marido el vasco entonces nos juntábamos unas mujeres y hablamos de nuestras cosas de nuestros problemas

Voz 33 31:08 mira es decir cuando llegaban los autocares y los marido Se marchaban por la mañana a la ciudad era otra

Voz 23 31:13 entonces nosotros lo que hacíamos a las seis de la mañana ellos

Voz 20 31:16 claro

Voz 23 31:17 seis y media nosotros nos levantamos Le cuidado más a los niños les preparamos las subimos al colegio volvíamos de llevarles del colegio pintado la cocina pintamos la escalera conocíamos hacíamos de todo cuidábamos hijo o París has o estabas embarazada lo llevaba a su niño en brazos de otro la tripa costos así que tuvieran la comida preparada que cuando llegara el marido estaba todo en silencio a los hijos ya en la cama

Voz 36 31:48 prepara adictos adictos y todo porque hubiera sido

Voz 37 31:55 necesito su ayuda tengo que consultarle un terrible problema Se trata de mi marido cada vez tiene peor carácter en nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno cuando me dije algo siempre a gritos y con malos modales

Voz 38 32:09 nunca me de esa cuando sale de casa bueno no me digas más

Voz 39 32:17 lo has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega su hogar a encontrar un agradable recibimiento

Voz 40 32:28 mira esto y procura

Voz 39 32:31 nunca les falte su copita de coñac verás cómo no falla sensación ves la ciudad

Voz 23 32:42 lo que pasa que teníamos poco aquí solamente teníamos de recién venidos una furgoneta que nos llevara a la hora cada ahora

Voz 20 32:52 hasta Ventas vérsela perdían tenías que esperar una hora

Voz 33 32:57 pero habría pocas semanas que igual el pasado once de semana son meses incluso sin salir de lo que es este pequeño

Voz 23 33:03 no no si salíamos porque yo mi marido cuando vinimos aquí tenía moto

Voz 20 33:10 sí

Voz 23 33:11 consigue querido mi marido ha sido que son todo tenía moto entonces como no había tráfico no había nada ya había semáforos debería nada cogíamos la moto quién pegarse no paramos hasta Sol lo que pasa que había no compañerismo muy grande era éramos como una familia muy grande como todos unos ven venimos de fuera de la familia jóvenes porque teníamos veinti tantos años todos pues

Voz 10 33:42 un domingo por la mañana que no había tira la fábrica que hacían

Voz 23 33:45 no estemos ir a misa y después de salir de misa íbamos a tomar el vermú el punto cumbre es el puesto porque no había televisión pero ya de nada bueno pues era nuestra visita había que es la vida siga así

Voz 33 34:04 entre los trabajadores que eran todos de sus maridos también habría alguno poco sindicalista un poco comunista

Voz 7 34:11 todo salsas también a mí me imagino pero pero sabía quién era quién

Voz 23 34:18 ha habido mucho yo en esas cosas las mujeres de unos metíamos mucho pero aquí ha habido mucha revolución en la fábrica que han hecho huelgas venían a caballo desde fábrica venían andando cuatro kilómetros los grises a caballo venían de otras de ellos se metió hubo una época en que los hombres se encerraban en las iglesias las mujeres íbamos a llevarles bocadillos café calentito

Voz 33 34:54 por qué le hace tanta gracia en las iglesias

Voz 23 34:57 claro porque nada en aquella época el sitio nosotros tuvimos la suerte de tener una iglesia con unos sacerdotes excelentes que era rojo no eran rojos eran sacerdotes de verlo

Voz 20 35:10 pero eran rojos la misma eran para unos que para otros eran sacerdotes

Voz 0874 35:19 desde el pueblo había gente digamos cuidado con este que chivatos el ministro

Voz 20 35:24 se sabía quién era sí sí sí si se luego muchas nos hemos enterado después

Voz 23 35:37 de que fulanito Benito era Nos hemos entrado después las personas que nos hemos preocupado un poco de de de no sé sólo amas de casas hecho lo mejor lo que hoy tenéis ya hecho

Voz 20 35:52 se empezó a hacer hace muchos años

Voz 23 35:55 las libertades que hay hoy día no son nadie descubre nada obra

Voz 20 36:00 por ejemplo como es el aborto cómo es esto cómo lo otro el aborto toda la vida existido no ahora de siglos se MUJA en esa época se moje y tener una vida como la que llevaba nosotras no conocía nuestra otra cosa pero se dijo

Voz 41 36:23 no es que es que Bin yo vine diez años nueve años después pelas estuvieron ojos yo venía de el campo de un pueblecito muy pequeño de la provincia de Albacete se llama adquiridos nada venía del campo de casco sea año orante de todo de todo porque implica de nada ni mi marido no la de no una de atraer pasaba de todo para el campo

Voz 28 36:49 ningún publicitó chiquitín de repente mira aquí un piso con agua corriente con amiga sentada encantada

Voz 41 36:55 el pisos bueno el poblado me encantó y estaba todo lleno bueno el poblado era una maravilla yo alcanza de la casa ya no te digo yo que tenía que ir a lavar al río que tenía que coger el agua de un pozo de la vecina o eso pues fíjate

Voz 33 37:12 la pregunta complicada para los vosotros teníais lo que más se soñaba en esa época que es una familia contrabajo un trabajo fijo casa que se pensaba aquí de Franco Franco ha encantado con Franco

Voz 26 37:29 Ángel pillarlo

Voz 23 37:31 por eso nunca yo pasaba yo local

Voz 41 37:33 tu única yo nunca lo mío yo no meterme

Voz 33 37:36 la reacción de digamos agradecimiento con esa que todos esté aquellos dolor recuerda cómo de me han regalado algo sino que

Voz 23 37:45 no nos vamos a vamos a uno no porque a mí me sacaron a los doce años del colegio para ir a trabajar a un taller de costura está trabajando doce años Si no tengo nada que agradecer porque todo lo que esto porque lo he luchado

Voz 10 38:04 cabía la posibilidad de que alguien por un despido por una huelga por lo que fuese se quedara sin fuera de la fábrica sin trabajo y por tanto se quedara sin piso

Voz 23 38:12 hubo una época de que cómo eran los pisos fueron alquilados salieron de fábrica tenía que descansar

Voz 5 38:20 una pequeña apunte yo a mi abuelo materno Thomas capilla se despidieron de la fábrica en en el sesenta y cuatro ilegal mi tienen alrededor de setenta y siete siguieron que no le quitará la Fabre en la casa no porque era cómo y dónde vamos a ir no sea que al final tanto paternalismo al régimen les salió el tiro juegas boletas ahí

Voz 27 38:39 pero hubo otros que se tuvieron que él tenemos flotas ciento fotos antiguas de cómo era o al principio cómo se construyó esto esto era un desierto total estaba en medio de la nada absolutamente nada mira cine pero

Voz 42 39:05 entre las organizaciones ejemplares del Frente de Juventudes figura la de los campamentos femeninos de verano como él te vayan sana cuyas escenas de alegría y paz recoge la Cámara de las jóvenes camaradas realizan aquí fue una viga de sano ejercicio físico incumplen en todo perfecto el ideario de la Falange

Voz 10 39:30 decir eso espirituales si salidas

Voz 27 39:33 sí bueno yo hecho ejercicios espirituales estuvimos una vez por mediación de del cura de Don Francisco nos llamó una vez recién venidos a que esa todo esto espera Francisco así era el nunca sacerdotes verdad la década de Familia muy ricas una nota me perdido muchos hermanos y el unos no había unas a ejerce funciones en la Granja venían de toda España

Voz 23 40:04 en la fábrica daba dos becas a gente de a parejas de fábrica para que fueran hacer las Agger citaciones a la franja a la a la granja la segunda tanda que hubo unos llamó a mi marido llame fue la fábrica Patel de dieran permiso no fuimos a la granja que para mí fue un descanso horrible de ocho días maravillosos

Voz 27 40:29 porque me daban de comer a la cama que me para la casa no diga que prepara la casa de nada no había que hacer nada

Voz 10 40:37 en el bloque cómo se organizaban pero limpio en la escalera y tener el

Voz 27 40:41 cada bloque de cada bloque cada semana una vecina del rellano nosotros como somos y no la hay perdonar a cada día

Voz 41 40:52 me tocaba todos los Veinticinco en cada vecino eso así lo hacíamos en cada planta cada uno

Voz 27 40:59 sí esos hombres ayudaban a nosotras yo yo sola además colectivo cuando la casa era el marido de todas formas ha sido muy que son de su vida

Voz 10 41:18 con una procesión Hacienda cuanto un Pegaso cuando oye hablar de la palabra siente algo especial

Voz 23 41:24 no creo que ha sido mi vida menos creo que ha sido mi vida hay la vida creo que la tenemos que dejar en alguna parte que pasaba por alguna se pelea

Voz 33 41:34 bueno yo he tenido mucha suerte que en todos los vecinos

Voz 28 41:39 a ver si alguna mala fama es peleaba eso tenía que ser horrible

Voz 41 41:43 yo desde luego no hablaban de que en algunos portales en pelea y día porque lo pero vamos a ver tuvo que

Voz 27 41:51 bueno la envidia luego empezó después ya

Voz 23 41:53 cuando la gente empezó a tener económicamente ser un poco más solventes entonces Le eh si tú ponías la cocina arreglar la cocina la vecinal a tener que arreglar mejor que tiene

Voz 10 42:07 léxica que insinuado que había madre soltera

Voz 30 42:12 sí

Voz 27 42:13 terreno porque era mi abuela si mi abuela

Voz 5 42:16 la eh vivió en casa de su hermana

Voz 9 42:19 porque ya vino embarazada de mi padre pero no pudo optar a una casa ni nada decía mi abuela así que se la ha señalado toda la vida

Voz 27 42:29 no todos eh que nosotros éramos muy animal iba todas las mañanas

Voz 9 42:36 Cavadas a mi padre con mi con otro abuela Tía ellas lleva a trabajar

Voz 43 42:40 ella tenía que salir del barrio y eso ha trabajado imprime

Voz 44 42:47 para que siempre

Voz 38 42:59 no otra cosa todavía más seguro seguro seguro que tendría que haber alguien liado con empieza a contarlo para no

Voz 26 43:13 su marca

Voz 27 43:16 buenos y hombres que esto esto era eso no se cornada pero sé que había mucho yo esto se quedaba siempre ha sido la casa Marisa apto acento estoy en un sitio tan pequeño encerrado también era imposible no

Voz 45 43:38 bueno no estaba cerrado pero tampoco hemos vivido una vida muy de casa de puertas adentro tampoco nos preocupamos demasiado de lo que hacía el vecino sabías pero está

Voz 38 43:50 poco la verdad esto es domingo Mora no

Voz 23 43:57 pero es que no teníamos la la suficiente preparación digamos mundial de mundo como vosotros

Voz 33 44:07 pero vamos a ver aquí había a lo mejor hijos que eran de otro trabajador que no era realmente suman modo de eso sí que había no

Voz 23 44:16 hay un dicho que desde las nietos de las hijas nietos son los de las hijas de los hijos será o no

Voz 27 44:30 lo que pasaba Pegaso se quedaba

Voz 28 44:33 entonces el proyecto de las de las viñetas ahora estas chicas no sienten reivindica

Voz 20 44:38 las quiero con locura

Voz 23 44:41 me parece una cosa maravillosa que están haciendo porque hemos sido unas generaciones que no teníamos nevando cigoto no te si vamos al banco el marido tenía que ir tenías que ir al banco traerle el papel que firmara para volver al banco pues la firma mía no valía para nada

Voz 10 45:02 cuenta había grandes acontecimientos por ejemplo la creo que eran las fiestas mayores serán las de San Cristóbal es qué papel hacían las mujeres como participaban

Voz 27 45:11 esperar a ver lo que ha sido difícil como la ha sido de la Comisión de Festejos siendo valioso como se espera que son ahora ambiente Diego terminaban las fiestas

Voz 23 45:28 los hombres sólo dos de la Comisión de Festejos y luego se llevan a sus yo tengo una jota de voz de los que eran de la Comisión de Festejos

Voz 5 45:39 si se en la comisión de autos festejos prosiguieron que como puticlub

Voz 27 45:44 la mujer de uno de los que era hijo este año han ido pero para el año que viene solos no vuelve

Voz 33 45:52 pero no lo que acaba descubriendo que

Voz 7 45:57 Diarra y le había comida en la calle con los vecinos que está en la calle

Voz 20 46:04 hacía ayer día de fiesta

Voz 10 46:08 daban lo lo lo de los chalet con los del piso ni siquiera la fiesta unos sí sí

Voz 23 46:16 porque yo he tenido muy buena amistad toda la gente de los eh

Voz 28 46:21 y es que hoy llena esto es de la extrema derecha Pink que quién

Voz 13 46:24 han volver a la mujer otra vez a parir y todo esto que

Voz 23 46:29 pues muy mal porque lo he hecho no no ponerlo patrañas en aquella época las hijas de los ricos no de aquí de General iban a Londres a abortar en las que no tenían dinero para ir a Londres abordaban en casa yo he tenido amigas aquí en Pegaso que su marido eran en era a lo mejor pues el conductor de un camión viajaba mucho y a lo mejor cada vez que venía por un hijo tenía cinco seis hijos cuando venía una vez pues a lo mejor les quedaba embarazada y alertaba

Voz 20 47:07 y no pasaba nada

Voz 38 47:09 son mucha gente muchas gracias por todo lo que nos ha encabezado por lo que han sugerido sin contarlo

Voz 27 47:21 pero bueno no os pensáis no los oyentes también delinquir marginal

Voz 46 47:37 de nada

Voz 27 47:52 los preceptos Stosur no hacer las siguientes precisiones Puno tener fabes

Voz 10 47:57 dos evacuar basuras a las calles tres sacudir alfombras cuatro producir ruidos molestos como cantar o discutir en voz alta cinco producir escándalos y ofensas al decoro moral pública

Voz 27 48:10 mira cómo se ríe Carmelo las has incumplido todas

Voz 47 48:17 los tenido fallidas

Voz 48 48:19 ah

Voz 46 48:31 sí

Voz 49 48:50 a mí no me ha

Voz 50 49:06 muy