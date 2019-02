El dinero no da la felicidad (¿no?)

dicen que el dinero no da la felicidad porque suelen pensar en cantidades ridículas de dinero están pensando en la calderilla claro que un poco de dinero no da la felicidad

Voz 0405

00:25

en cuanto estamos hablando esa es la pregunta que siempre se hacen en las películas americanas yo no veo infelices a los grandes millonarios de la tierra a los que tienen miles de millones de dólares en eso hemos convertido el mundo pero ya que hemos convertido el mundo en eso en dinero al menos no seamos hipócritas y hablemos de dinero con serenidad y naturalidad dime cuánto cobran al mes y te diré quién eres dime cuánto ganas al mes y te diré si puedes permitir te un buen divorcio y cambiar de mujer o de marido dime cuánto vale el piso en el que vives te diese has triunfado en la vida o no