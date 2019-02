"Solari tiene que ser un poquito más valiente al hablar del calendario"

Voz 1991

00:00

a mí lo que últimamente me parece más divertido y curioso son las declaraciones en la rueda de prensa de de de Solari mensaje completamente Caución eso el que ha mandado hoy hablando sobre el calendario y a la vez de oso poco valiente muy cobarde de tirar esto de tirar la piedra y esconder la mano esto Solari ya lo inventaron hace mucho tiempo otros que pasaron por esa silla de yo voy a dejar entrever el mensaje el periodista lo interpreta el periodista lo transmite el día de mañana cuando a mí me pregunten diré no no esto fue interpretación del periodista pues no pues lo que no vamos a hacer es hacerte tu trabajo tú tienes si te tienes que Caja Haring consideras que es curioso divertido el calendario hombre ese un poquito más valiente Idi me parece que están beneficiando al Barça porque va a llegar con un día más de descanso te lo dije el otro diez lo vuelva a repetir tonto si gilipollas no somos quiero decir que nosotros interpretamos nosotros damos la información que tenemos que dar pero no vamos a hacer tu trabajo si tienes alguna queja es tan fácil como mirar a la parte de arriba decirle a Florentino Pérez que es el que negocia los derechos de televisión de tu equipo en este caso el que estás dirigiendo esta temporada el que puede llegar a preguntarle al señor Tebas Sí Se puede cambiar el calendario o no para que haya igualdad de condiciones con lo cual la ventanilla a la que no tienes que ir es a los medios de comunicación para que hagan su trabajo y transmitan tu mensaje interpretando lo cuando realmente tú no tienes el valor de decir realmente lo que lo que quieres transmitir pero lo dicho si tienes alguna queja tienes que hablar con con tu presidente que es el que tiene la capacidad de poder hablar con la gente que manda en la Liga con la gente que manda en el fútbol español es decir oiga que vamos a tener un día menos de descanso para la eliminatoria contra el contra el Barcelona de de Copa del Rey así que está muy bien esto de transmitir mensajes cariñosos en en rueda de prensa eso de que no te parezcan bien que se lo hagan alguno de tus jugadores en pero hombre lo que no vamos a hacer es tu trabajo en esto si tiene alguna queja sales lo dice si dices no me parece bien como está distribuido el calendario manda un mensaje claro que ser un poquito más valiente la vida