Ya es Carnaval en A vivir

Voz 0874 00:34 me a Venecia buscando Casanova en plena celebración del carnaval de creación que hizo de la biografía de esta aventurero italiano las Armstrong en dos mil quince el Casanova disfrazado era en esa ocasión Heath Ledger si hablamos de disfraces el experto o el Mortadelo de este programa nuestro antropólogo inocente Jacinto Antón cómo estás buenos días buenos días la verdad Casanova me parece poner un poco alto bueno cuando disfrazándose de nacido has puesto un poco bajo así que si compensa es una cosa con otra no luego hablamos de eso luego la de este año por cierto de que va a seguir

Voz 0840 01:05 bueno tengo tengo mis dudas y pensaba que quizá este programa me las podría aclarar un poco lo que podíamos hacer una una encuesta le de que querría la gente que me disfrazar a eso ese sitio o que demande a lo mejor sugerencia Gerencia siempre he pensado Lores de Arabia son el ministro de mis favoritos con los ojos llenos de harina yo pensaba que de Sotés vestía todos

Voz 0874 01:21 los fines de semana

Voz 0840 01:22 bueno es es es complicado lo de ahora vías es complicado sobre todo cuando va con el con el traje de de guardia del del jefe de la Meca Se traje blanco y van camino te voy a decir más

Voz 0874 01:32 también lo complica un poco también también mira eso es eso es aquí los no no

Voz 0840 01:37 esa es también oficial oficial de submarino alemán que es una cosa también ahora que está muy de moda con el das Motta no o te puedes vestir de alguien que está a punto por ejemplo una ballena amiga si no dije que me gustaría dar poner Net la han eso es bonito es fácil además porque yo quiero por si yo te he visto con sacó te vistos de Romano te he visto bastantes cosas no ese tracción por los disfraces te lo has hecho mirar viene de lejos le viene tan de lejos como que uno de los peores recuerdos tengo yo en mi vida es de de muy pequeñito había tenido yo sé cinco años yendo a misa vestido de indio viendo mis padres siendo excomulgado a este bueno yo supongo que que debían de este chaval dejaron pasar por Navidad me habían regalado la gente de indio de de que Rebellin de recuerdo el penacho de plumas en el que llegaba hasta el suelo yo iba clarísimo fíjate si era pequeñito que recuerdo que había nevado Barcelona en esa en esa en esa poco fue la gran nevada hilar los montones de nieve apilados a los lados de la calle eran más altos que yo era un niño muy pequeñito recuerdo ir vestido de indio y pensar yo soy un guerrero indio de también recuerden que tenía un traje de astronauta siempre me me me encanta como asfixiado dentro salas Iván vivió en las aventuras tremendas yo solo en el cuartito de teléfono de casa vestido de vestido de astronauta cuesta misa de astronauta

Voz 4 02:53 bueno eso ya no porque mira no hubiera

Voz 0840 02:56 no comulgar con la con la escafandra escafandra pueda porque y fue monaguillo pero eso no se puede considerar disfruto ahora en hoy en día quizá quizás es muy buena y yo creo que eso tiene que ver con el deseo un poco que yo creo que tiene los todos de ser de ser otro claro es la la idea de que la vida se queda corta para la cantidad de identidades que te gustaría tener sobre todo cuando les muchas novelas de aventuras gustaría ser el último mohicano también me disfrazaron el último mohicano

Voz 0874 03:20 pero duele leyendo tus crónicas yo creo que tú no te dice

Voz 0840 03:22 es algo tú te convertía tu cuñado también te ayuda de un poco en esto sí bueno mi cuñado tengo cuñado que te he tenido una casa muy muy muy grande tenía una una casa que de de Gaudí la Casa Vicenç yo organizaba unos carnavales que dan la la la con doscientas trescientas personas allí ve bien ya lo peor de cada casa y disfraces la cantidad desfasada muy muy potente que yo he visto cosas en esa en esa fiesta que no queríais como decía el replicante se visto por ejemplo a Josep Maria Mainat desenfadado de la reina de Inglaterra he visto al al al Isak Andic disfrazado de Castellet he visto famosa editora disfrazada de Caixa he visto Nuria Amat disfrazada de del sado Sara eh tú ibas paseando con ella había cientos y cientos de película de Kubrick y más descubriendo sí sí mira al algo había sobre todo a mi cuñado que lo que le hubiera gustado que hubiera ese clima más tremendo erótico de la de la de la película de Kubrick pero bueno la verdad es que los las fiestas de carnaval son muy divertidas porque el hecho que cuando has disfrazado ya la identidad de ahí como una especie de libertad una libertad tienen el aire bastante bastante actividad

Voz 0874 04:27 me hace un repaso de esos disfraces has utilizado en los últimos años y empezamos por supuesto pero el más espectacular

Voz 2 04:32 corneta toque asamblea lanceros del vigesimoséptimo huracán está en el campo enemigo al lado de las fuerzas rusas él mismo huracán de la matanza de mujeres y niños en Chukotka la ocasión se ha presentado no tengáis piedad que no haya fuerza que resista vuestro asalto demostrar al mundo que nadie puede asesinar a mujeres y niños sin pagarlo algún día hombre es el vigesimoséptimo nuestro objetivo es un alcalde adelante

Voz 0840 05:12 a ver noche cerrada en Barcelona y tú engalanado como lanceros de la guerra de Crimea con lanza incluida a lomos de una moto por supuesto porque tú también de Romano vas en moto antes cómo se te ocurre emular a Errol Flynn en la carga de la brigada ligera has bueno piensa que es cuando cuando busca es un personaje para para para disfrazar de misión que está bien que hay que que tengo una cierta historia no entonces un tema de debate entonces hablar de qué qué pasó un tema de conversación entre hablar un poco de qué es lo que pasó en la en la en la carga de la brigada ligera ese desastre de de carga de caballería en Bala clava pues siempre te lo preparas un poco el personaje y bueno pero si luego no tienes de qué hablar durante los lentos durante mientras tomas una copa pues puedes sacar el tema de bueno qué pasó quién quién lanzó quién fue el culpable fue Car digan fue Nolan sabes yo en realidad no iba disfrazado de de Errol Flynn porque es lo que intento también a veces es no forzar la nota no entonces yo iba disfrazado en realidad de y que era uno del decimoséptimo de lanceros Soldado que se se cuenta que cargó completamente borracho y que cuando en cambio cuando el después de atacar a los cañones a los cañones rusos volvió completamente sereno como un obispo decía decía él entonces bueno siempre hay ese ese ese te cala sino entre lo que lo que quiere ser y lo que acaba siendo no siempre es divertido a la hora de disfrazar de tu tienes unos grandes sueños me voy a disfrazar pues eso de Lawrence de Arabia y acabas pareciendo del último beduino de la película no entonces siempre ahí ese esa dificultad de estar a la altura de tu sueño sino que también es bonito

Voz 0874 06:40 entonces y nunca sabes adónde te lleva al disfraces esta edición

Voz 0840 06:42 no nos encontramos ahora con el correo del zar conmigo

Voz 0874 06:45 esto voz

Voz 7 06:47 tu nombre capitán Miguel estragos del servicio de Mensajeros imperiales a las órdenes de su Majestad acerca sabes por qué te echo de ni lo ignoro seré en tu opinión posibilidades tiene el mejor de mis Mensajeros de atravesar las líneas tartas indagar e Irkus sin morir en el empeño ninguna a menos que conozcas Iberia como la palma de su mano

Voz 0840 07:10 ese es tu caso

Voz 8 07:13 no

Voz 0840 07:14 Picasso Jacinto y de Miguel estos gozo antes de que el quemaron los ojos o cuando ya estaba es bueno que se así como como Copa Davis trazarme de la Brigada Ligera pues me puse un pantalón de esquí jamás una casaca iguana una caña para para utilizarla la la lanza para encontrar una pegadiza de usan maravillosa a partir de ahí construye una un disfraz que yo creo que realmente impresiona ver esa esa esa noche programas yo estaba muy metido en el papel sabes piensa que negros trabados como lo describe de Julio Verne es el cuerpo de hierro Corazón de Oro con unos unos bucles rubios para hacernos una idea no bueno en realidad los que mejoran la interpretado son Gangs Il John Phillip Blow que hizo una versión moderna de la de la película pero siempre en la novela es es es un hombre de una pieza esa es un hombre fantástico capaz de matar a un oso a cuchillo no de enamorar a Nadia de luchar contra el contra los tártaros contra Líbano hogares que es el que el malvado de la de la película no lo conocéis faltas de de de Miguel es un poco de su de su aura te te queda aunque claro en mi caso ya te digo a la gente pensaba que iba disfrazado del domador de leones con gorro un gorro así vagamente Un va ocurre de piel vagamente tarta y lo que sí llevaban unas cartas en la mano para para para beber estoy para que la gente es muy ignorante sabes de qué vas

Voz 0874 08:40 Nuestro gov Clarín nombres las carteras no claro es que además yo yendo en moto

Voz 0840 08:45 no ayuda mucho

Voz 4 08:47 bueno de alguna manera te tienes

Voz 0840 08:49 que desplazar irá en taxi quizás más complicado bueno en transporte público das más la nota no porque me has aquí la taxista allí BM Irkutsk no tenemos una una cita curso no bueno seguimos en caso de tu cuñado Jerome celebramos en Carnavales pero una vez tú lo celebrar este de una manera que puede ser políticamente incorrecta de hecho hay se me ocurren

Voz 0874 09:12 buenos herederos de ciertas monarquías que se han metido en problemas por poner un disfraz como tú te pusiste estamos en la Alemania nazi

Voz 9 09:19 las promesas de paz prosperidad del Führer han caído en el olvido dejando tras ellas una estela de destrucción las atrocidades cometidas por las SS de Hitler te duele honor del ejército alemán entre unos oficiales existe un descontento generalizado debido a los crímenes perpetrados por los nazis del asesinato de civiles que el sometimiento de los prisioneros y a la tortura la ejecución en masa de judíos dice ver como oficial no consiste en salvar a mi país sino en salvar vidas humanas no encuentra un solo general en situación de enfrentarse a Hitler que tenga el valor suficiente para hacerlo

Voz 0840 10:04 pero el staff general llegaran

Voz 2 10:07 la tesis

Voz 0874 10:11 el está hombre porque intentó matar a Hitler tú te perdiste de nazi tú cuentas que una vez que te pusiste el traje te sentiste más poderoso

Voz 0840 10:19 no un informe alemán siempre hay complicaciones de todas formas fíjate aquel matice me envió a formar el disfraz de de el uniforme el uniforme alemán para ver un poco que se sentía a ver si te daban ganas de invadir Polonia y todas estas cosas pero pero eligió un disfraz políticamente correcto dentro de lo políticamente incorrecto ilícito nazi que quería matar está unido

Voz 0874 10:39 estoy todo el mundo lo cogía cuando te veía vestido nace

Voz 0840 10:41 en realmente pensaba que era una ciudad mira que llevaba un parche en el ojo como como como Tom Cruise en la que por cierto de decir que yo interpreté austra a Stauffenberg antes que Tom Cruise antes de que existiera la película de animación valquiria con lo cual quizá tenga ciertos derechos de autor sobre sobre el personaje además llovía entrevistado a la hija de de Stauffenberg

Voz 0874 11:02 y yo creo que no va

Voz 0840 11:04 he hablado con ella ahí eso también me daban cierto empaque para él para él para el personaje llevaba además la la mano atrofiado sabes que había perdido unos dedos también en en el África durante durante una acción militar llevaba la maleta con la bomba que salían unos cables y tal y lo que pasa que ya te digo a la gente costaban decían que que vas de de de oficial nazi no plenamente voy de lo contrario voy a intentar matar a Hitler pero no no la verdad que nadie lo pilló la primera a la primera no decir porque éramos un partido loco quemas de oficial nazi pirata ingeniero bueno Stauffenberg incultura

Voz 0874 11:38 pues esto es lo más gratis eso te crónicas cuando cuentas que fuiste latinas de disfraces pedís un disfraz de nazi la señora te dijo a que tiene no no te pregunto me seguro que quiere ir de esto no no no se sorprendió no de que alguien quiera disfrazarse de nazi

Voz 0840 11:51 es que es que hay tantas producciones ahora además de televisión y de cine y tal que están por todo por todos lados que en cualquier tienda de disfraces en que te encuentres ahí colgado en un perchero uno tiene uno uno un traje de oficial de oficial alemán sabes que además e incluso hay un libro muy divertido que es sobre fotografías de todos los actores anglosajones ingleses y americanos que se han disfrazado alguna vez de alemanes porque lo más de un actor detona actor inglés de una todo anglosajón aparte de hacer Shakespeare es hacer de oficial alemán eso es una cosa que todos los actores que conozca se Ana que quizá de Haider y el de Hitler no admite digo a la gente que por cierto tenemos que recordar que se ha muerto uno la verdad gran gran intérprete de Hitler en en en la pantalla tan convincente él y bueno pues pues te digo que es una cosa que es bastante

Voz 0874 12:41 tú al disfrazarse de de de oficial oficial alemán aunque creo que a ti te parecía que estabas poco condecorado y te fuiste algo de bisutería no Pedro

Voz 0840 12:49 sí claro que quería una cruz de hierro ella puede oír una vez que puedes que puedes llevarla ya te digo hoy políticamente Bardem porque era la de Stauffenberg que él tenía incluso la Cruz de Caballero Stauffenberg era un hombre muy muy condecorado pero no sabes al precio que están las cruces de hierro también tuve que poner uno una una medalla de la de la de de la campaña de Vic de de de una de una mujer enfermera de la campaña de una cosa muy muy muy poco baja muy poco de rebajas pero Valle lo que es difícil cuando vas vestido oficial alemán es congeniar con la gente confraternizar a ver Galán no se te acerca de pedir pedirte bailar un lento bueno

Voz 0874 13:26 pues esta historia tiene otro finales que tú te pares de la fiesta dice cruzas vestido de nazi con un grupo de skins así

Voz 0840 13:32 bueno los skins bueno con ellos nada ningún problema porque no lo hace desde los vetos pero luego seguir caminando hacia casa era el madrugada pase por una casa okupada delante y entonces entenderán las hoy el grito tíos un nazi he visto un nazi un tumulto de gente como si fuera como se pararan el ascendía a todos a por el romanos y tuve que salir corriendo más que con las botas militares no es fácil in parche en el ojo corriendo por piernas porque porque explica es cargarse perdedoras oye podría

Voz 0874 14:07 cómo seguir con esa lista de disfraces se ha sido mosqueteros del rey Satanás a Mockus creo que es momento de que nos centremos en el carnaval en si hacemos con la samba que aparece en la película más famosa sobre el carnaval más famoso es Orfeo negro en el Carnaval de Río esconde fondo queremos saber algo más sobre esa celebración para la que apenas quedan dos semanas hemos invitado a Pedro Tomé que es director del Departamento de Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está aquí conmigo como esas Pedro buenos días muy bueno Díez a Pedro qué tal un antropólogo de verdad adelante pero pero excusa ella ya tenía perdí de vista que quién ha visto un fantasma al encontrarse conmigo por qué no se escucha con

Voz 0840 14:48 cuando a su perro

Voz 0874 14:50 si se pensaba que yo era de mentira que yo estaba fingiendo voz y que tú no existía pensaba que era su réplica Jarama yo pues

Voz 0840 14:58 pues sí es verdad es verdad no existo es una proyección tuya ya estamos en otro mundo ahora mismo no oye ayudarnos a entender un poco Pedro entender mejor por qué el ser humano quiere disfrazarse o disfruta disfrazándose

Voz 1192 15:11 básicamente para poder sobrepasar y desbordar todas las imposiciones que tenemos en nuestra vida cotidiana el Carnaval ir la mayor parte de las fiestas tiene injustamente que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir no sea que nos impongan temporalidad es que nos impongan una forma de organizar nuestra vida eso no no no lo llevamos muy bien y nosotros ni en otras culturas si justamente por eso es por lo que tenemos es no nos resistimos

Voz 0874 15:36 tras ser solamente lo que somos digamos

Voz 1192 15:39 bueno somos también parte de esa resistencia es decir no es sólo que no resista estamos a lo que vas viendo resistimos aquello que nos quieren imponer que hace que nosotros nos sintamos incómodo dentro de imposición las asumimos la aceptamos en la cotidianidad siempre cuando tengamos algunos momentos para poder cobrarla

Voz 0840 15:56 a quién porque hay gente que le gusta disfrazarse como por ejemplo sin lejos hay gente que no lo soporta pues yo tengo muchos amigos en mucha mucha gente conocida que para ellos es un trance es poner un antifaz y les parece eso del disfraz de parecen les parece una tontería soberana

Voz 1192 16:10 bueno pues algo que que habéis dicho al inicio porque en realidad cuando se disfraza se convierte de verdad en la persona en la que el personaje en el que está disfrazado y eso hace que uno deje de ser es uno mismo momento en que uno se convierte Miguel fue en un mosquetero en una monja un obispo pues deja de ser justamente quiénes para asumir el rol que que es el atribuye otra persona ya al asumir ese rol él mismo desaparece eso es que la gente que no les gusta

Voz 0840 16:37 disfrazarse están bien como son están bien consigo mismo

Voz 1192 16:40 bueno a raíz de todo cada uno hacéis como como puede o como le dejan lo que lo que sí que es cierto es que todos tenemos muchas personalidades y a la mayoría nos gusta que en ninguno de la que tenía

Voz 0874 16:50 tú sabría es decir algo de una persona por los disfraces que escoge yo no a lo mejor sería decir algo pero no me atrevería a hacerlo tendría es una opinión seguramente la trayectoria de Jacinto desvela que él quiere ser un héroe bueno él quiere ser todos los personajes a la vez nosotros pues no has leído que tan embaucar donde sí sobre todo

Voz 0840 17:16 personas de aventuras dices qué bonito además vivirlo sin riesgo porque claro si quieres los desde Arabia de verdad te tienes que ir a montar la la revuelta árabe pues claro no es lo mismo que hacerlo en la fiesta cuñado

Voz 0874 17:26 es un matiz que tampoco deslucido

Voz 1192 17:30 a veces seguir en un en moto por una calle de Barcelona con una caña de pescar pues ser tan peligroso como ir en camello por es decir hombrecillo

Voz 0840 17:37 lo de pesca transversal todavía además doy fe

Voz 0874 17:40 tiene algún sentido que sea esta época del año en otra cuando están

Voz 1192 17:43 los justo al borde de la primavera cuando justamente es un periodo de transición a finales del invierno se suceden históricamente todas las fiestas de inversión todas aquellas fiestas que de alguna forma intenta pretenden exaltar la vida pretenden exaltar la alegría son fiestas de de muchos tipos y las fiestas de La Sagra así históricamente el Carnaval que es justo ese momento en el que se comienza a exaltar no sólo la alegría sino la fertilidad la ostentación todo aquello que los que nos gusta todo aquello que nos hace sentirnos vivos

Voz 0874 18:13 por eso la Iglesia cristiana en la aparecido siempre tan feo no

Voz 1192 18:16 bueno la Iglesia ha llevado muy mal no sólo la alegría sino el que alguien no le hiciera caso

Voz 0874 18:22 o que alguien exaltar a todo esto que tú dices que saltaba te ha faltado nombrarle sexo que también se exalta durante cantaban

Voz 1192 18:28 por supuesto porque

Voz 0874 18:30 vida no puede entenderse sin el cuerpo somos de cuerpos con otras cosas pero cuerpos Carabante

Voz 0840 18:36 también una parte una parte oscura es verdad que hay en todo ese proceso de convertirte en otro de la inversión de que lo lo alto está bajo de que la la denegación de las jerarquías el sexo y entonces todo este de todas estas cosas también tienen un punto algo de oscuro siniestro

Voz 1192 18:55 bueno de hecho el Carnaval siempre las autoridades lo han intentado prohibir porque el hecho de que vaya gente disfrazada no sólo hace que no se sepa quién sea sino que pueda ser potencialmente peligrosa históricamente ha habido muchos momentos en los que los carnavales salgan los momentos propicios para las revoluciones pero también para las matanzas y para otro tipo de de tragedias pudiéramos decir en ese sentido si hay un lado oscuro el Carnaval que no es más que el lado oscuro que nosotros mismos llevamos

Voz 0874 19:22 eh tú escribí este Jacinto un artículo sobre una exposición de máscaras y sobre el significado de la utilización de las más caras no

Voz 0840 19:28 sí me parece muy interesante que decían que psicológicamente la la máscara descubre no oculta en realidad detrás de la máscara esta quién querría ser no de alguna manera hay todo ese juego entre entre lo lo que enseñas lo que eres de hecho hay en la máscara veneciana que se había quitado la máscara más más más famosa digamos de de las fiestas no nace como un intento de la de la de la la clase alta de la de la gente ha visto la violencia de poderse infiltrar entre las clases populares Iber un poco cómo es ese mundo que de alguna manera disfrutar un poco de ese mundo de las clases populares que no podían que no podían vivir se convierten en otros pero al mismo tiempo están siendo ellos mismos no con todo el tema de la además que es muy muy compleja y toda esa idea de la máscara que se te queda pegada no que no que no puedes no puedes acabar te aparte de quitar ha ido lo que decíamos una una parte como muy oscuro en todo el tema de la de la de la máscara no

Voz 0874 20:21 hay un modelo de Carnaval español Pedro alguna distinción no no hay un modelo

Voz 0840 20:27 se podría decir que casi todos los carnavales casi todo

Voz 1192 20:30 los tienen origen semejante pero luego cada uno se ha ido desarrollando de una determinada forma los carnavales digamos rurales por ejemplo el carnaval de los Cukor machos de Navalón en la provincia de Ávila el de Xinzo de Limia en en Galicia pues o el de Lezo en el País Vasco no tienen absolutamente nada que ver con el de Cádiz ni con el de Tenerife y con otros muchos que arrabales urbanos los carnavales urbanos no tienen nada que ver con los rurales y luego los propios carnavales van cambiarlo hoy día no tienen nada que ver el Carnaval que se hacía hace cuarenta años cuando de repente se elimina la prohibición y la restricción de que se celebren entre otras cosas porque vivía el Carnaval es parte en muy buena medida es un espectáculo y eso ha eliminado esa o ha generado una distinción nueva ahora ya no todo lo que participe en el carnaval es un actor hay casi tantos espectadores

Voz 0874 21:13 como actor claro de lo que están allí solamente para mirar seco se conserva el espíritu del karma malo ya solamente un día festivo como otro cualquiera

Voz 1192 21:21 bueno el espíritu de transgresión siempre se conserva esto molesta molesta muchísimo porque tú haces un concurso de chirigotas a la que van todas las chirigotas oficiales y de repente te aparece un buen una esquina canta los a su ritmo y a su a su bola que dice que digamos coloquialmente o haces un di un determinado recorrido para que vayan los disfrazados a una determinada hora todo se te te aparecen otros disfraces otros sitios eso molesta mucho las autoridades pero ese ese espíritu de transgresión sigue estando

Voz 0840 21:51 si no puedes poner orden en el Carnaval es un intento un intento absurdo no poner orden en en en la anarquía que es que que en el fondo desde lo que sean el el Carnaval yo recuerdo en Carnaval de Sitges al que al que fui en la época gloriosa los canales de Sitges ese me ocurrió él disfrazado de marinero imagínate tú que sabes que el que el que una una población hay bastante gente que en aquella época te hablo de los de los ochentas pues estaba muy activa pues bueno fue realmente casi peligroso Pase Arte por él porque por allí yo me parece un personaje de Jean Genet perseguido por ahora era como ponerte allí en evidencia vestido de marinero

Voz 0874 22:28 por solo para tener me arrepiento de este musical de

Voz 0840 22:36 te ha permitido recrear alguno de tus personajes favoritos yo creo que antes no mencionamos escaramuza se es cierto participé en un en un flashmob que hicieron que me pidió por favor se hubiese vamos sí sí quería encantado de de la de la vida y me inventé me metió un personaje a salía un momento fallida haciendo una una lucha ningún personaje que Luis Yassin de Marqués de Antony el como si fuera un personaje de de de escaramuza lo di lo interesantísimo de de de eso es que el el que el que montaban el las escenas de esgrima era Jesús esperanza en el maestro de esgrima que monta montado todas las culpas montado entonces fue fantástico poder ni que fuera eh para preparar unas unas pequeñas escenas de esgrima de esgrima con él fue fue muy muy bonito saber ser un personaje de escaramuza uno de los malos era un una un hombre eso es un aristócrata perverso y corrompido no

Voz 0874 23:29 que me despedir a Pedro Tomé que es director del Departamento de Antropología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aunque creo que también habría que haber ido a un psicoanalista en este caso gracias por venir Pedro no habrá un placer que me gusta tocar ellos ustedes han antes de despedirnos de Jacinto tu intuición no no ha fallado acepta este cuando contaste que la posibilidad de que la aparición de la tumba de Cleopatra fuera una ocurrencia más del del egiptólogo Hawass no

Voz 0840 23:52 ahora dices echado atrás y ha dicho que es que el mal interpretaron en la conferencia que dio que nunca dijo que hubiera hubieran cuanto que estuviera a punto de encontrarse la tumba de Cleopatra lo que demuestra que el sano escepticismo es lo mejor cuando hay noticias de este de este es decir bueno vamos a ver explícanos lo bien aporte las pruebas entonces hemos si usted ha encontrado algo o no la he encontrado de todas formas hay que recordar que

Voz 0874 24:15 hay que tener escepticismo con las noticias de egiptología pero no hay que perder el entusiasmo porque era la tumba Cleopatra está ya algún día aparecerán y a la gente que me escuchen Barcelona si ven a un romano en moto es J encantada

Voz 2 24:28 el

Voz 0840 24:48 a vivir que son dos días Javier del Pino

