Broncano, el defensor del fachaleco

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 qué es lo que pasó la semana pasada hoy la pregunta no es si estará o no estará David bueno también es esa pregunta pero la gran pregunta es si tendrá los medios técnicos adecuados los que pone la radio funcionan los que tienen que poner el que es su teléfono móvil a veces se queda sin estás estás por ahí vale como cada día te hace siete años ya móvil cargado

Voz 0470 00:38 el móvil cargado el otro día que no me acordaba que había pasado yo estoy recordando si yo tuve un problema que es que me llamaste a mi móvil y tenía dos auriculares sin batería eso cierto pero luego lo que sí me proporcionó los que

Voz 0889 00:48 eh que Gemma proporcionó

Voz 0470 00:51 no quiero culpar la pero fue culpa suya y poco funcional

Voz 0874 00:54 la culpa la Beccaria fuerte

Voz 0470 00:57 sí lo lo tiene el estrellato tío vamos a Gemma es una excelente profesional yo creo que ya mucho tiempo les debería dar un cargo incluso de responsabilidad prensa radio medianos agricultores vamos te poker por eso es que mi abuelo habría pisado

Voz 0874 01:12 en fin el AVE verdad

Voz 0470 01:14 no es que me dio lamentablemente no pasa nada Oye no

Voz 0874 01:19 a veces pasan muchas cosas últimamente una de ellas es que cada vez es más complicado hacer algo contigo porque la gente te interrumpe y las fotos Italia

Voz 0889 01:26 sí pero hoy voy de incógnito entonces como no no es que como

Voz 0874 01:28 ya todos los domingos entorno a las once se forma una pequeña multitud en la puerta de la radio lo que esa multitud no sabe pero va a saber ahora porque lo está escuchando por la radio es que la radio tiene varias entradas que grandes la Gran Vía

Voz 0470 01:42 la gran la Gran Vía una calle sensacional y gigante y sobre todo desde que Carmena realizó la la hizo el pueblo ahora mismo es imposible saber dónde estaba porque puedes estará a muchos metros de acera entonces Arbas haciéndome tonal

Voz 0874 01:54 muy divertido mirarla desde arriba si hubiese sino una terraza para ver cómo hay unas pequeñas marabunta es buscando a Broncano claro pero el lugar en el que está claro es

Voz 0470 02:03 a pasar siempre exacto

Voz 0874 02:06 el que pierde los Juegos del Hambre está condenado a a escuchar a escuchar al otro pero ojalá todo el pino de los

Voz 0470 02:14 José Luis del Pino no has investigado más sobre el tema

Voz 0889 02:18 sé que tiene creo que no llega a cien mil oyentes

Voz 0470 02:20 yo yo ya te dije que creo que hay que confraternizar no recurrir a la soberbia una más oyentes que ellos porque nunca las cosas serán la vuelta en el momento que me lo trunca sabe uno que emisora tiene que venir aquí con Luis del Pino sin conocerle y saber qué hacen desde aquí excelente persona excelente pero bueno tampoco tampoco dirías luego en susto

Voz 3 02:40 cuando por lo que me han contado tiene sus cosas pero excelente

Voz 0470 02:42 no lo sé ni le conozco bien he escuchado pero desde aquí Llop de primeras con la gente parto el respeto luego ya habrá que ver

Voz 3 02:48 de hecho vamos a hablar hoy tiene una cosa que quizás remotamente tenga que ver con con algo que en esa emisora seguramente es bastante común eso es vamos a ver una prenda de vestir que se ha puesto de moda ir sobre las asociaciones políticas que tienen las prendas de vestir

Voz 0874 03:02 es esa prenda de vestir el chaleco

Voz 3 03:05 uf

Voz 0889 03:08 vamos es que me este tema me toca mucho a ver por qué por qué vamos a ver sea esto no lo podemos permitir

Voz 4 03:15 no puedo prometer y yo tengo ese tipo de chalecos de montaña y no podemos permitir que la derecha que ya sean por que Mato ha sido critica derechas eh se apropie de España de la bandera del

Voz 0470 03:28 el médico al claro dos ahora tú con tu chalecos claro es que les estamos regalando todos se maneja esa gente hay que reclaman las cosas

Voz 0874 03:35 el siguiente que va a nacer

Voz 0470 03:37 pues no sé el pimpón granjero propia las raquetas Wilson no podemos dejarle todo semana de hecho yo tengo varios lo que ahora se chalecos que tienen un uso muy bueno te lo explico a nivel técnico

Voz 0874 03:51 a ver venga

Voz 0470 03:52 vamos a ver eso está plena como de plumas eh que te sirve mucho en una reunión en escalada que sea mala Reuniones cuando entre digamos entre largo entre tras muy tramo de escalar tienes que asegurar tu compañero hace frío tienes que cubrir el tronco pero está bien tener los brazos un poco suelto para manejar las cuerdas y demás esa prenda buenísima y ahora parece que te votan desde Bosch desde aquí mi objeción a ese uso

Voz 3 04:14 pero es que ahora se usa incluso por debajo de una chaqueta a alguien que

Voz 0874 04:17 qué va elegante pero sencillo vestido con traje

Voz 0470 04:19 y un chaleco debajo de la debajo de su nombre pero yo quiero quiero que reivindicamos el chaleco sin mangas de montaña como una propiedad nacional general

Voz 0874 04:29 vale vale obrera la idea es hablar

Voz 0470 04:32 como si no no me llevó lleva un abrigo de estos como de ese tipo pero con más

Voz 0889 04:37 los avales con algo hubo hasta luego salud

Voz 0874 04:41 yo lo que es lo que quiero que me lo que nos gustaría que hiciera excavadoras con con la gente de la calle que es con la que tú te relaciones vale para ver si la gente ya otorga al fan chaleco de ese sentido político para ver si la chaqueta de pana de izquierdas pues ha caído en desuso por supuesto O'Shea alguna prenda de la izquierda no joder el chaleco se lo hemos visto a Pablo Casado Javier Ortega a Mariano Rajoy y Albert Rivera

Voz 0470 05:03 para Theresa May incluso venga pero la verdad es que dentro de los pero esto siempre ha dicho que en todos los sectores conservadores en lo político siempre hay una mayor uniformidad mientras que la izquierda pues eso puede llevar chaleco de estoy de Macaco no

Voz 0874 05:17 sí pero la pregunta es sentó tendencia Pablo Iglesias con con ropa de Alcampo por ejemplo tuvo esa capacidad política hay que sacar alguna conclusión de esto entonces hablo un poco con la gente

Voz 0470 05:28 sale con general no pusiera antes de nada que ver una cosa que creo que no estaba antes voy a poner Carmena que ha visto esto Gemma está viendo este banco un banco que hay aquí en Gran Vía siempre que es como una

Voz 0874 05:41 tumbarse en el diván como si sí

Voz 0470 05:45 pero tiene quince lo que estoy dispuesto pero yo no la he visto en mi vida pero pero es un banco la pierna

Voz 0874 05:53 a las horas que llegamos en la radio sábados y domingos es lo que tú te pues en esos bancos ya pero tú puedes ni imaginar la yo he visto cosas que no puede olvidar

Voz 0470 06:02 pero es que claro la estado están usando los tres señoras ninguna está con señoras sin respaldo que es que me pregunta es donde chalecos y a ver si no

Voz 0874 06:09 parece bien esto de los bancos para piernas como

Voz 0470 06:12 le ha dicho a grabando y Uche al que dice no me graves no le estaba grabando

Voz 0874 06:19 pero en el micrófono claro pero el micrófono

Voz 0470 06:21 señora Le puedo hacer una pregunta muy rápida bestial a disculpe a cualquier no diré que está hablando de otro tema previsto el banco este que tiene como chef non y quería saber si te parece bien si tú lo usas o reposas aquí la primera vez que me siento pero lo están pasando mal porque estás puesta como en el borde Estopa sentarse en el respaldo semanas que estoy estás estás buena esperanza sentido yo en mi en mi estado Elche clones tendrá me podría levantarse Jover pero yo yo pensaba que te favorecería como embarazo tumbar te ahí lo tendrías que

Voz 0889 06:55 mira ayuda a los a los municipales señora ayuden eh

Voz 1 06:58 dirigiendo por favor ayudarme darme la manda levantarme no me he parado un momento

Voz 0470 07:02 aquí hechas siempre minería

Voz 1 07:05 pero el ser no se puede Saras si yo le tengo en casa pueden sentarse varias personas más

Voz 0470 07:10 claro cómo hacer una pequeña comuna

Voz 1 07:12 a mí me pregunto

Voz 0470 07:15 por el otro tema por el embarazo supongo cree que tal que te va no os estamos viendo cómo fue lo que pasó

Voz 1 07:23 de manera natural entre un hombre y una mujer

Voz 0470 07:26 me di yo pero recuerdas pueden determinar en qué ocasión fue Satur recuerda uno de los dos intercambios sexuales sabéis cuál fue el que generó ese niño estamos en verano y porque igual Ignasi la me iba al día siguiente a Bilbao de viaje eh sí me acuerdo así recuerda con cariño supongo Ronaldo sí claro con mucho cariño

Voz 0874 07:49 compasión muy bien

Voz 0470 07:52 lo que intuye es un hombre muy apasionado me me ha sentado otro señor aquí pero que tienen pero quién es este señor ya me bien sí sí sí pero es que te ayude te pongo alborozo para banda puedo bien vale gracias hasta luego que vaya muy bien mi mejor ya sea para niños que se cosas entonces yo con lo que más vale pero Javier Álvarez disculpas habló del tema pero más apropiado no la entrevista porque si si no mira como un tema es surgía tangente tú mismo

Voz 0874 08:22 no sé si recibe un poli preguntas Leganés Parla

Voz 0470 08:27 me me estamos teniendo que quieres que busque a alguien con con con chaleco

Voz 0874 08:30 hombre si encontradas aquí con chaleco esto sería la bomba

Voz 0889 08:33 sí estoy mirando eh estoy estoy aplicado en la Gran Vía es una zona de más de clase media yo creo claro vale pero bueno ver aquí un chaval yo no este señor sigue pasándolo hola hola te puedo preguntar I es Ingles sirvió Rice es ayudo a French Parsons hayan son Giuseppe Felaco pero no sé si Javier

Voz 0470 08:57 es un señor francés qué quieres que te pregunta en inglés en francés defiéndete Javier gustaba también

Voz 0874 09:03 ya no pero

Voz 0470 09:04 a mí me speaking de How I can mix en inglés podemos mezclar inglés hubiera Talking About a Juan Cloud Juanjo One kind of Claude Best Bluenotes Best monta Invest Without You Sleep

Voz 0889 09:23 en in Spain Luis Ruiz pipa

Voz 0874 09:29 pero cuidado en Francia los amarillos es otra cosa

Voz 0889 09:31 la antigua we don't know what People from conserva partes yo solito ha dicho que la gente de partidos conservadores suelen llevarse chalecos das y está happening France tú no está en Francia no It's not that Case o enough vinos close to win People

Voz 0470 09:56 en qué tipo de prendas llevan

Voz 0889 09:58 de esa ja ja ja indispensable ICIO choque entre y le o concedemos Cheers liberales conservadores y es verdad que Telmex más llaves

Voz 0470 10:16 estereotipo

Voz 0889 10:17 y quiere generalizar pero va a generalizar a bien dice y Hunt Sin salir de caza

Voz 0470 10:25 de casa

Voz 5 10:26 eh

Voz 0889 10:30 de Pérez Reverte El Burgo si los Barbour estos no han pero yo soy más Lin Jarvis Hayes y yo

Voz 0470 10:47 hay que hay que normalmente es una diva pero que la gente como muy de derechas como chalecos de caza y demás

Voz 0889 10:53 a ver si cuestión qué tipo de no evitamos y suena

Voz 0470 11:07 está llevando chaleco claro lo chaleco

Voz 0889 11:09 el baile cosa amarillos los John su sus que pulula tú y anterior lo voy a ustedes son Peric y que hay que tienen en política que todos sabemos que que le sea política yo les John M esta vez el diversos orígenes que osciló dificil de Kubica séptimo las significa Cisneros me contra el difícil encontrar qué significa hoy alrededor desolado chaleco pero que bueno que no sea el caso aquí para hablarlo y que me lo mejor fútbol a ver si entonces es si es el follón la Semana Santa feliz Semana Santa iban Boon Kungun es que eso es ya me han fugado voten a que está aquí para ya verás a partir

Voz 5 12:06 tú un lazo Wiki Berlín

Voz 0470 12:09 usted con muy poca mérito Gareth Bale que está aquí con el partido socialdemócrata europeo y nunca me voy me Monquis ojalá a al presidente catalán

Voz 0889 12:20 por aquí Petric y fin ves Jaksche saludo ahí ahí los frenos Pedrosa y seguro que es muy bueno de Pedro Sánchez Pitbull no me Chipolini Albright vendáis eh

Voz 0470 12:41 oye mira no no aporta absolutamente nada

Voz 0874 12:45 qué hubiera pasado mejor cielo yo

Voz 0470 12:48 otra vez Eto'o ha sido nulo a porque no sea forma nada pero ya lo veremos otra vez lo voy la radio distintos idiomas

Voz 0874 12:58 antes me encanta que se que sí

Voz 0470 13:00 al ser preguntado por el billar ahora al fondo de la cuestión

Voz 0874 13:04 inexistente cero nada

Voz 0470 13:06 el tiempo de radio perdido por completo buenos niveles hemos perdido a nivel informativo pero ya nivel sonoro y a nivel de eso que dicen que es muy buen tengo esto es como poner un buen disco pues muy bien muy bien aporta conocimiento de crecer como persona hay alguien más vamos a verlo todo a una muchas bastante millennials hola

Voz 0889 13:27 os puedo preguntar para qué cosas no hablo español ustedes si tuve bici es tu Batlle engullendo Jubany Hosein se tuvo sí huy o que Pekín Spanish Javier

Voz 0470 13:45 son francesa también

Voz 0889 13:47 esto esto eh quieren más francés hablo no despido

Voz 0470 13:50 se despide mejora alguna española

Voz 0889 13:52 y y ahí se impagable para que se me el directo de valioso y Pepa el club es que llegue sui era eh

Voz 0874 14:11 de serie explicación

Voz 0889 14:14 Iniesta People el Right Now and Things It's Too many friends a tu You want to MEX seis once y Family que el cartel eh tú a modo de ahí ahí Wi Fi bien yo yo yo ocho Blaine Javier del Pino

Voz 0874 14:50 claro claro el país

Voz 0889 14:52 Javier del Pino lo está nevando y total que me imagino

Voz 0874 14:59 buscar una cosa mira una cosa busca alguien ha sido triste muy triste sí

Voz 0470 15:03 que no entiendo que diga pero también

Voz 0874 15:06 su aportación al programa cero

Voz 0470 15:08 si se hubiera tenido unos chavales

Voz 0874 15:11 busca a las mira te puedes encontrar a alguien Palomo en lo que te haces la foto

Voz 0470 15:17 es rápido otra vez diciendo

Voz 0874 15:22 busca a alguien que tenga aspecto que tenga aspecto de ser de derechas más te vale entonces pero pero a él no le vas a decir que tú que tú le has seleccionado por su aspecto de derechas a entonces hay un subtexto que el oyente sabe pero que el interista

Voz 0470 15:40 hombre eso ya está hola qué tal cómo hace un par de preguntas como éstas estamos consultando con el móvil que te no era algo urgente no charlar charlando sí que me viene muy bien el corte demográficos abriendo una entrevista sobre un tipo de bueno un tipo de forma de vestir que tú en este momento está su teléfono Rosa que me refiero el estado hablando de del actualmente conocido como fan chalecos

Voz 6 16:16 afán chaleco no había salido nunca a las mañanas hace muchísimo frío ya me yo ya te lo quitas así ya

Voz 0470 16:24 eso es un chaleco que llevas tú sin mangas como de plumas que en los últimos tiempos se ha utilizado mucho digamos por los líderes de los partidos políticos de derechas la llevaba mucho a Pablo Casado Albert Rivera aquí hay gente que lo asocia a gente conservadora yo defiendo que que no se pueden apropiar de eso también no no no no no es tu caso votante de Ciudadanos por el Partido Popular

Voz 6 16:46 en absoluto en absoluto que se ponga en muy cómodo ya está claro

Voz 0470 16:50 no es que yo oferta está muy a gusto o Augusto tu pues te lo pones alguna vez en la montaña cuando estás en una reunión asegurando

Voz 6 16:57 a mí me por ahora que hay cuatro grados dieciocho

Voz 0470 17:02 porque lo que más se enfría lo más peligroso son la claro en el cuerpo el tronco los brazos se manejan pero claro si si calientas el tronco el resto el cuerpo está Bhutto

Voz 6 17:10 yo ahora que me lo quito de momento

Voz 0470 17:13 por su pequeña how sea tu es que ahora mismo estamos Javier no lo ves pero estamos justamente en el límite mina más hágalo estamos justo en el límite de sombra y sol tú estás en la sombra aquí vascones sale Quillo ahora sí da tres pasos para que llevas ahí que está sacando no la sacando algo de la lleva con una pérdida riñonera a lleva una bolsa una bolsa Charlene

Voz 0874 17:34 para el chaleco claro

Voz 6 17:37 vamos a tan cómodo

Voz 0874 17:39 es es un alma libre pero explíquelo otra vez las votaciones políticas de su vestimenta lo que no se suele

Voz 0470 17:45 tiene tu totalmente libre para tú el chaleco te quieres de la pones según el tiempo vale sabes aún así acaba la entrevista que debido a digamos este auge de esta prenda como un poco de simbólica a nivel político sabes que se te puede en cualquier momento asociar a votante zapatillas también es verdad que es que tuvimos una una mezcla curiosa porque luego pantalón vaquero clásico otros llevan uno Lotus tus pero la zapatilla recaló como dice vale pues ya te montado en lo que queríamos contar todo

Voz 0874 18:21 pues que está desmontada

Voz 0470 18:23 y otros que no pero buscarlo con chaqué yo me quedo con el caso cajista pactos de Lotus y acta

Voz 0889 18:29 Javier flotar tardado muy bien muy bien

Voz 0470 18:33 bueno pues yo no estoy además

Voz 0874 18:35 es más exacto al final de culto culmina esconde interrumpe tu conclusión cómo suele no no es igual sube iba a soltar un speech elogiando te te lo pierdes venga se

Voz 0470 18:46 que no puedo hacer otra cosa

Voz 7 18:48 el a

Voz 0874 18:56 bueno estamos en precampaña ahí está claro que la ropa que llevan los políticos están en el punto de mira en el caso de este chaleco también lo fueron en su día pues si de Evo Morales la camisa de Alcampo de Pablo Iglesias que decir de la chaqueta de pana de otros tiempos socialistas detrás de estos políticos hay un gabinete especializado en la imagen tiene protocolo y hay gente que les aconseja sobre lo que tienen que llevar y lo que no tienen que llevan desde Alicante nos escucha Diana Rubio es consultora de comunicación y directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo en Alicante como sabían Diana buenos días

Voz 8 19:28 hola buenos días Javier cómo estáis mirando mirado un poco cuál es el origen del chaleco de donde sabido esto Mel facha Likud puedo deciros que aunque se asocia a los partidos conservadores de derechas también tenemos imágenes de Rufián y de Echenique con él a rufianes verdad que lo he visto yo en alguna foto con chalecos sí sí pero yo me imagino que ahora les da un poco de no sé no sé a lo mejor eran poder alergia o algo ponerse el chaleco no ya que se está empezando a asociar a a PP a Vox y a Ciudadanos

Voz 0874 19:53 creo que en realidad viene de México este esta prenda

Voz 8 19:56 sí si hablamos de campaña electoral Javier el chaleco se lo suelen poner los diferentes candidatos para diferenciarse en la población y obviamente si hablamos de México sobre todo el chaleco pues creo que tiene connotaciones de seguridad que todos los oyentes pueden entender

Voz 0874 20:12 el éxito de la prenda en nuestro país hay que decirlo en parte es culpa de Juanma Moreno que durante los actos de campaña de Andalucía posaba con uno de estos chalecos en el que se podía leer en la parte de atrás Juanma Moreno presidente de en la espalda sí ha en fin alguien que ha formado parte en campañas electorales ayudando a conformar la imagen de los políticos tu opinión sobre una prenda de estas que repentinamente se ponen de moda es

Voz 8 20:36 hombre considero que quieren dar un poco de modernidad a la imagen del traje chaqueta que ya sabemos que el traje chaqueta es poco desgastado en cuanto a la asociación que tiene con la corrupción y con este tipo de partidos la el cinturón que utilizaban con la bandera de España también se ha quedado un poco atrasado por tanto han optado por un tipo de prenda que se la están agenciado para intentar demostrar un poco de modernidad a la hora de realizar actos de campaña es sobretodo actos de calle en estas fechas en las que estamos

Voz 0874 21:05 claro es un poco lo que decía David es una manera de apropiarse de una prenda de vestir y convertirla en una especie de símbolo de socialización con el pueblo digamos

Voz 8 21:14 exacto es realmente lo están utilizando de esa manera ese plumas ligero que normalmente se utiliza como ropa térmica se utiliza sobre todo a nivel de Jaime el Deportivo en tema de montaña pues está utilizando de una manera social para poder acercarse un poco más a la población en cuanto va que la chaqueta en cierto modo podía generar cierta jerarquía no cuando estaban con los diferentes votantes en un acto al llevar el chaleco digamos que lo hacen más informales lo hacen más cercanos a la población y les daba un poco más de visibilidad

Voz 0874 21:44 tú recuerdas tiene que eso está bastardo mira que te tengo al lado eh qué tal cómo estás

Voz 0470 21:50 de cómodo de mal entrar sí que te da la mano diez segundos antes has dicho has a su Diana eh China ningún pero hay que saber lo que pasa hola viene ahora ahora te saludo si te parece que Davis te saludado antes y polares con lo cual no en medio bien el volumen de las

Voz 0874 22:05 porque además ya te habías entra en una fase Un poco más profesional que es exacto auriculares con lo que el volumen Imus crear un punto de inflexión en la invitada para pum no de verdad que necesidades propias de culpa total estamos en primero de radio cuando Diana rubios consultora de comunicación y directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo en Alicante buen cambio Broncano en lo que hay ya está aquí ganan doscientos lo aprovechamos al máximo ya sé qué preferirías haber estado con bueno pues no sé con Ana Pastor con algún escucha

Voz 8 22:32 oye yo estoy encantada de estar con vosotros encima David somos paisanos hubiera nada bueno bueno somos somos echarlo

Voz 0470 22:39 de los dos andaluces también andaluces bueno vale sí sí sí sí pero bueno a ver es verdad eso son provincias contiguas pero ahora mismo no hombre no

Voz 0874 22:49 es decir sea sitio ahora te pregunto David lo que de verdad tú tú les recomendaría a tus padres que se niegan a Granada a Granada

Voz 0470 22:57 la respuesta sería es que me pueblo es muy bonito

Voz 0874 22:59 la Sierra de Segura preciosa hay un pueblo igual de bonito que nada imposible quizá sí

Voz 8 23:03 es que no están mal tampoco eh él es el único

Voz 0470 23:06 lo único que se puede comparar a la Sierra de Segura en Granada es llano Granandos sino la Alhambra en si es así si mi padre me dijesen nos trasladamos al patio los leones David quieres que nos la demos tal al patio una jaima en medio no

Voz 0874 23:19 no es si pudiésemos vivir ahí diría si he engordado

Voz 8 23:22 sería fantástico yo me mandaba con vosotros también enjambre

Voz 0874 23:25 oye mira Diana no quiere decir ni para quién ni cuándo pero asesorado la imagen de políticos pero pues nada mira esto es como un voto de sabes de secretismo no dado ni indicio nada que que que que a mí me hacen la que no sé porque esto es una imagen que yo me formo cuando entrevistó a alguien a mi a mi se me hace la imagen quería nadie la unos tú crees yo creo que sí pero por el tono de voz se Diana cierto eso más es que no

Voz 0470 23:53 pero has podido indagar para ver aquí gracias al equipo

Voz 0874 23:56 el chico si queréis indagar han sido chicos chicas

Voz 8 23:59 vale castellano manchegas no a otra cosa

Voz 0874 24:06 qué les ha recomendado llevar pues claro

Voz 8 24:09 el les he recomendado llevar pues una arropan poco más cómoda para los actos de campaña dejarnos traje de chaqueta para actos más institucional de derechas

Voz 0874 24:16 claramente no

Voz 8 24:18 no te cualquier partido no te creas oye más que nada no sé si habéis visto la nueva imagen de Kitchen el alcalde de Cádiz eso te iba bien porque si no recuerdo mal

Voz 0874 24:26 dice ha recordado la recomendado traje no

Voz 8 24:29 que eso sí un poco eso paso palabra

Voz 0470 24:32 yo recuerdo yo recuerdo que no no Javier pero seguimos con lo de derechas de Viana porque recuerdo una época de Rubalcaba en la que empezó hoy empezó a ir a mítines que le duró poco a poco porque porque le recogería cable empezó a ir eventos con camiseta de tirantes de esta de marcar de cabeza Cabrales sin levantar Hierro

Voz 8 24:48 bueno otra vez las tendencias son las camisetas también recuerdo la camiseta de Cifuentes de no soy una princesas

Voz 0874 24:53 es verdad es verdad pero aquí no algún saludo oye te la da votos no día no

Voz 8 25:00 la moda es también una herramienta de marketing para campaña electoral se ve perfectamente por ejemplo en Pedro Sánchez que sé que es muy amigo David

Voz 0874 25:08 vamos vamos ahí de este programa que ha hecho ya varios cameos raro es el año que no que no voy a alguna recepción suya si se te vas a la montaña con el equipo no si ahí no podemos decirle no mejor donde está la Cruz esa sí sí sí vamos a ver ahí va a ir muy bien con un palo de estos de que que se puede decir nada por dónde está exactamente no porque estamos a derecha e si es que la gente piensa que está empezando a aplicarse igual cincuenta que tú qué consejo les dirías por ejemplo a alguien de Vox ahora mismo Diana

Voz 8 25:41 hombre la imagen que tiene Vox creo que es bastante conservadora están intentando con ese chaleco su impacto que tenemos es coherente esas botas de montar fusta no es que levantarse el sombrero también no el sombrero de cowboy casos así también con el con el chaleco de cazar

Voz 0874 26:01 sí sí sí sí decía antes a Pedro Sánchez se le pueden mejorar la imagen porque un tío que tiene pero eso siempre exacto sí tales altura por

Voz 8 26:10 de Pedro Sánchez tiene muy buena imagen lo que sí se haya visto es son cambio en su vestimenta desde que es presidente así sí totalmente antes no llevaba corbata ánimo atrás y ahora lleva corbata en lo que se en Moncloa los actos a los evacuados

Voz 0470 26:22 presidente del Gobierno como para bueno de alguna forma no

Voz 0874 26:25 directa e indicar que hay una autoridad hay bastante mal

Voz 0470 26:28 con nivel protocolo de ponerse ahora ahora que presente me pongo corbata

Voz 8 26:31 si para los actos de campaña por ejemplo no se no utiliza la corbata bonito tango era si viene de bastante lejos recuerdo cuando era cuando no era todavía presidente en una audiencia con el Rey en un doce de octubre mejor dicho iba también sin corbata

Voz 0470 26:46 bueno cumpliendo hubo una época convulsa época aquí esto se vio poco pues lo pongo en prensa el tiempo que estaba desterrado digamos del PSOE que estaba cuando dijo que iba en coche por España les recuerdo pero ahí va una establece que mete que hacíamos en el Instituto de que lleva muchos colores concéntrico

Voz 0874 26:57 cómo como con una diana apuntando con una diana

Voz 0470 27:02 esa época fue la que dando cuenta no

Voz 0874 27:04 con pantalón Pablo Casado ahora Diana yo creo que se ha pasado a las camisas blancas pero

Voz 9 27:10 se nota mucho sudor

Voz 0874 27:12 qué dice si lo cual es bastante porque significa que los de derechas también su dando censuran

Voz 0470 27:17 Pablo Casado se tiene tiene ha comentado

Voz 0874 27:20 argumentando en redes pero nunca en eso pero pero poco buenos el rock Roa Lillo rodillo Lillo un robar palillos tú cómo te llamas Diana yo lo llamo marca eso dos

Voz 0470 27:31 claro es que el castellano Cinema muy rico y que sí pero espero pero es que no me toca yo nunca en esto pero en la zona exiliaron la zona pectoral en ambas a sí o sí en la zona pectoral

Voz 0874 27:41 esto me lo hace más desagradable no yo al revés yo alguien sí

Voz 0470 27:43 que yo aunque tiene una marca de Sutton ya en el pecho a mí me me me da ternura porque virilidad come claro es quién es que no puedo contener la testosterona

Voz 8 27:53 comienza que si se va a zonas que hay mucha humedad ocasión muchísima calor no se pongan una camisa blanca

Voz 0874 27:58 vale vale vale lo Teodoro García de Murcia

Voz 0470 28:00 no hay de la manga por eso va a ser va siempre con neopreno

Voz 0874 28:03 sí pero también es cara tan oye campechano da votos todavía no no se perdura o esto ya se acabó con la chaqueta de pana de Felipe y Alfonso

Voz 8 28:14 hombre campechano ayuda sobre todo a nivel no ideológico sino a nivel de persona cuando hablamos de elecciones municipales otra cosa ya solas nacionales

Voz 0874 28:22 parece digamos pequeños a lo mejor ayuda estupendo que el Rey no no no le resulta bueno durante un tiempo les sirvió al Rey

Voz 0470 28:29 cuando pensábamos que era luego claro eso es lo que pasó como perdí un poco

Voz 0874 28:33 pues sabes que Diana antes de que antes de que digas alguna inconveniencia ahí no tienes trabajo te te voy a despedir si te parece lo estoy viendo que iba poco a poco calentándose quien algo yo soy David yo nos conocemos y al final

Voz 8 28:45 damos información a lo tonto lo tanto pero

Voz 0874 28:48 lo hemos sacado y me daría pena porque uno profesional

Voz 8 28:51 otro día con un café si queréis os igual así que

Voz 0874 28:53 la cuestión mejor Diana Rubio que es consultora de comunicación directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo en Alicante y miembro del grupo de defensa de Jaén por encima de la Alhambra chicos es que no no sé por supuesto que ese y muchas gracias a vosotros no lo conoce y hasta otra tú ahora tienes lo bueno sí porque es que hay que

Voz 0470 29:13 hay que tocar todos los estratos de la edad no es poca cosa entonces nos reunimos aquí y ahora justo ahora queda justo el salpicada con esto y nos ponemos ahí sí sí porque él en Quito

Voz 0874 29:22 paz

Voz 11 30:04 todo esto

Voz 0874 30:22 Ángela a estas contentísima que había hay una cosa que me encanta se te va la mirada

Voz 1378 30:28 yo la acabo de sacar una foto nunca te había visto

Voz 0874 30:32 Don Felipe ver a ver mi nómina está ver espera mira mira mira mira pero esta guapísima suelen estar muy atentos

Voz 1378 30:42 que estas mirando pero adelante porque hay una pequeña puede sabes Ángela en los micros de la Ser sonriente mirando a nuestra comida de hoy le cae una pequeña salí Villa

Voz 0874 30:57 este es solo porque porque la comida de hoy palmeras de chocolate

Voz 1378 31:04 es dos porque para empezar yo estoy siendo tu paciente ahora mismo voy a prorrogarla hombre claro pues espero que me hagan descuentos

Voz 0874 31:11 el problema con este hombre yo a mí me me apasionan las palmeras de chocolate creo que ese es una razón para emigrar de España por ejemplo comer más o menos que los polvorones Ésta es la clave más más más pero yo tengo una Pepa me lo de chocolate así tengo una palmera favorita es de toda la vida además con la llevan haciendo igual siempre la mallorquina

Voz 0187 31:35 pues la del mallorquín está buena pero que perdóname vamos a aprobar vamos a probar estas y luego me dice la mallorquina de una marca no no es una tienda una pastelería que no que es verdad que es de Mallorca o no

Voz 0874 31:49 supongo que en su origen hace ciento cincuenta años que lleva ahí pues sería de Mallorca pero no es un tipo de ahí que sea tengan mayor riesgo grababa conversaciones no no es verdad me hecho

Voz 1378 32:00 o sea que tiene caché tiene que accede pero sí sí muy bien muy bien qué

Voz 0874 32:05 es que me da igual te iba a decir que son las palmeras yo lo que quiero es llegar

Voz 1 32:08 no claro

Voz 1378 32:11 Sí Se va a sorprender de los datos que Luis

Voz 1 32:14 claro que vamos a aprobarlas las

Voz 0874 32:18 sería esto esto es es muy malo no me digas que es malo los palmera a ver

Voz 12 32:22 el como todo es un dulce a mis que prevaricación el favorito es el Granada pero a ver es una cosa que

Voz 0187 32:31 ya que te vas a comer una palmera que sea una palmera que esté hecha con ingredientes de calidad

Voz 12 32:34 en la mantequilla pero bueno es que está muy ricas largamente claro

Voz 0874 32:39 la francesa o española ahora no

Voz 1378 32:42 te quiero dicen las malas lenguas que guardas palmeras de chocolate en tu despacho los cajones cuando el paciente puede ser verdad

Voz 0874 32:51 hay una historia de las palmeras son nuestra en las que tú sabes tú sabes cómo se llama orejas de elefante

Voz 13 32:56 a en en en en Cataluña Seaman gafas si bien

Voz 0187 33:03 el en cuenta llama quieres en en Costa Rica hay también se llaman orejas

Voz 0874 33:07 pero son vuestras no es bueno no

Voz 13 33:10 no no extras no me donde son pues la inventó un

Voz 0187 33:14 pastelero francés bueno estoy siempre con los pasteles pastelero francés que además luego los italiana Ése fue a a la parte de Florencia con los hermanos mosca que esto me encanta el nombre y ellos intentaron apropiar un poco del del de la Palmera pero realmente el que la fabricaba era este pastelero francés cómo se llamaba originalmente pero el hojaldre lo hacían los árabes osea que mezclar la harina con la mantequilla es una cosa es una tradición antigua y lo que me mola mucho es de donde viene el nombre de palmera porque palmera eh vamos a ver si semeja a la hoja de la palmera entonces se traído dos dibujos uno dice que es por la hoja de

Voz 1378 33:55 espera Ángela estamos en Instagram diré venga lo decimos

Voz 0874 33:58 lo primero es no te importa una palmera de marihuana

Voz 1 34:02 no era palmera

Voz 1378 34:04 a ver en Instagram directo en como es arroba

Voz 0874 34:07 en este gran directo para dos mil personas sí pero

Voz 0187 34:10 a todos los dos mujeres lo bien que tienes la piel Instagram que podría por la forma de la hoja de la Palmera o por la forma de El árbol de la palmera que hace como forma de decorando se haciendo por los pelos a mi me da igual oye pero me he documentado no es decir sí claro claro está lo calorías cuántos pues aproximadamente por cien gramos cien gramos cuanto es esto es muy importante no me pongas nervioso yo creo que una palmera suele pesar como Cientoveinticinco

Voz 0874 34:38 ciento cincuenta quinientas veintiuna

Voz 0187 34:41 pero sí pero son quinientas por pavo hay que tomar para compensar sentenció una de felicidad pero cuantos en cuanto se quita una hora de gimnasio que clásico

Voz 0874 34:53 buena suerte con esto cuanto dos horas

Voz 0187 34:55 esto es es te tienes que tomar demasiado manera clara no defiendo yo no puedo decir nada en contra de las palmeras por qué es lo que más me gusta del mundo es mi mi talón de Aquiles por meses Choclán

Voz 0874 35:05 pero pero si ese ejecutivo de Grupo de comunicación te va tu consulta mucho dinero te dijera mira que pensar si te dijera es que yo tengo debilidad por las palmeras y me tomo una al día

Voz 0187 35:19 por eso le he mandado fruta para que para compensar se pero yo le he mandado parar también para compensar tu churros palmeras si las tomas con pavo mejor compensa la en rayando a siguen pavo

Voz 1 35:33 a los pocos días

Voz 0874 35:36 bueno hoy ha venido a deleitarnos con sus palmera de chocolate Ricardo Vélez chef y propietario de la pastelería La Mayor no se no

Voz 9 35:44 Ángela ya mudéjar

Voz 0874 35:46 toda la calle Carla setenta y siete es que a mí me gustan las de la mallorquina todas las tuyas es también la mía son las mejores ahí podríamos haber hecho un Face of no yo pensaba que iba a tener acento francés Ricardo Vélez hombre por el hombre tampoco es nuestra especialidad la palmera de chocolate

Voz 14 36:12 es una especialidad en las que tenemos en el dos mil trece en plena crisis mueven chocolate decidió hacer palmeras que en alta pastelería no no se hacía porque siempre ha pensado que la palmera era un producto de pasaría de barrio si era muy bueno quisimos dar quisimos hacer alta pastelería haciendo palmeras de chocolate tardamos tres meses en diseñar esta este producto bueno conseguimos Un chocolate en este caso utilizamos un chocolate has setenta por ciento que es un maridaje de chocolate de América el Sur

Voz 15 36:45 bueno forzaba

Voz 1378 36:46 el graba la expresión es que de verdad parece que que alguien traiga delantal para decirles lo más parecido que he visto bailar representación de orgasmos cuántas veces has visto a aunque la pegada en la vitrina echando va

Voz 0187 37:00 hoy es el primer día que la conozco pues mira si te tengo que contarte cuando salgo de la de la química voy caminando todos los días paso por delante de la pastelería digo por favor que no tengan el favor porque nadie tiene Calzaslargas

Voz 0874 37:13 después de de de arruinar la vida tú pacientes pasas por no

Voz 1378 37:18 compras una palmera de manera muy ocasional espero espérate a ver cuántas veces a la semana no a la semana porque no depende tanto Sor

Voz 14 37:27 chocolate eh es es importante en este caso no lleva chocolate solamente es un glaciar chocolate que está elaborado con

Voz 0874 37:35 con nata azúcar

Voz 14 37:37 mantequilla y sobre todo lo que hacemos es que el porcentaje humedad que tiene este club aseado en traspasa al caramelo de la propia palmera al la cara

Voz 0874 37:47 amenizado estoy desmayando favor Ángela limpia la mesa

Voz 14 37:51 sí es decir las palmeras tenemos que glaciar un día antes para que está humedad llegue digamos funda ese carabinero perdona es que las tres texturas de nuestra Palmou Haarde engañosa alguien versión nacional no es la primera clienta que conseguimos esta

Voz 16 38:09 efecto ahí está emoción setenta Se puede decir que chocolate que la ACB Éste no es un chocolate pero sabes que aquí hay un debate porque es como los donuts si te gustan un chocolate con chocolate de este o con el chocolate crujiente Éste no es crujiente no uf a mí me tenéis perdido crujiente tienen que ser el propio hojaldre no el nada vale pero es que es blandito el glaciar blandito luego pasa la parte fundentes y luego está la parte crujiente a esas personas eh

Voz 0874 38:36 a cambio el el el hojaldre es como más húmedo pero lo está intentando patrocinios estoy rindiendo homenaje a uno de mis clásicos lo que

Voz 14 38:49 quién es una pastelería mítica Madrid del agua que me gusta visitar también

Voz 0874 38:52 pero es peor que la tuya

Voz 14 38:54 la palmera nunca comento la de la mallorquina no no puedo decir no puedo valorar no yo hablo de mi producto no voy a voy a romper

Voz 0874 39:00 ese debate ahora mismo palmeras de chocolate blanco nunca es un insulto se va a ir Javier Cien no he visto el Boyacá también existe elipsis pero que preparar ante las entrevistas oye he visto también Palmeras en en grandes almacenes que parecen el mantel de una mesa de grandes que son

Voz 14 39:24 también tampoco una aberración no habrá una aberración

Voz 1378 39:27 insulto a la pastelería francesa no

Voz 14 39:29 suelto a cualquier pastelero que sepa sí que es verdad que ha habido en varios años ha habido varias varios destrozos de este producto y el primero ha sido que mucha gente no horneado viene el hojaldre dejaba la palmera semi cruda teniendo este efecto más se gozo con el chocolate

Voz 1378 39:45 estoy que a mucha gente le gusta cuidar recuerda a mi infancia

Voz 14 39:48 pero particularmente el buen hojaldre tiene que estar crujiente entonces lo que hemos intentado es buscar ese efecto más gozo vamos a decirlo así

Voz 0874 39:56 me lo voy a ponerlo todo junto para definir pero pero lo es se desmorona Andrés se tiene que fundir en boca y están muy crujiente pone que manchar tiene que manchar por supuesto de los bueno vale esto explica por qué Ángela llega siempre con

Voz 1378 40:17 comienza a la verdad chocolate entre los días nada

Voz 0874 40:22 he hecho hasta ahora pero la esto ha pasado no ha habido que retocar las fotos que hacemos aquí queremos

Voz 1378 40:27 bueno has visto te acuerdas el Monstruo de las Galletas pues con palmeras de chocolate

Voz 14 40:34 el proceso es hacer el Oscar entre sí por un lado y luego añadir el digamos que horneamos la Palmera se tienen que ganar bien y una vez que está alineada ya está fría la seamos entonces la Glass Sakon hizo tiene humedad están me edad va penetrando a lo largo de toda la noche para que el caramelo que sea caramelizada en enero hojaldre se de deshaga y cuando el cliente se come en la boca

Voz 0874 40:55 ah pues se le rompe un estallido de sensaciones al conocer cabales marcha del estudio

Voz 1378 41:00 no se conoce todo lo que se complican menos eh es increíble la dedicación que bueno

Voz 14 41:08 la pastelería en el fondo es un lujo es primero porque una joya de dura para toda la vida pero esta palmera dura dos minutos en tubos

Voz 0874 41:14 a todo esto hay que dejarlo aquí tengo que tiene las manos a vamos a aprobó oye oyes que es muy buena después de cómo la sobre vendido la verdad es que si yo la película voy a comparar con mi estándar palmero que huele fuerte fuerte a chocolate está bien

Voz 14 41:34 setenta por ciento si bien sea esto es

Voz 0874 41:37 bueno no todas esas cajas que hayáis serio estas son todas para mí y espera espera vamos a dejar que lo pruebe Ángela sé cómo es posible sin fondo musical que relata un poco su experiencia te religioso prefieres a la red

Voz 1378 41:58 va a quedar muy bien es que ya se

Voz 0874 42:01 muchas veces sí a veces ese micro surgido es el punto Es increíble si tienes que escoger entre esta palmera cinco de tus clientes

Voz 0187 42:16 cinco top cinco activos en estos momentos con la Palmera la mano

Voz 0874 42:20 no puedo pensar en entrevista Palmera o o tu hijo entregar a tu hijo en la acuñado al que más mantiene que no puedo pensar en ella

Voz 0187 42:32 la ni cuando habido palmera venido porque eso a su madre

Voz 0874 42:34 si cada vez que ve cómo te comes una palmera se muere de está buenísima es verdad es verdad que tuviste que comprar una debiera más grande

Voz 1 42:46 claro sólo para meterla por culpa de una pinta bueno venga

Voz 1378 42:57 cuidado eh que el chocolate te has de poner cínico e ver cosas ahí o Javier esto no lo ha visto lo has grabado hemos roto una palmera de corazón entre los dos una parte para él y otro para mi ha sido muy bonito voy a aprobarla llover por el chocolate clase que sepas esto es lo de los dos usted de verdad que hay dos tipos de personas los que les gusta crujientes

Voz 0874 43:21 no entiendo lo de la cómo era la masificación no la más más además mucho más está muy buena eh yo no tengo palabras y no me lo esperaba no me lo esperaba eh tú no esperaba esto pudiera Mater radio con esto verdad no estoy sorprendido de leche por favor programado están buenísimo muy rico cuánto cuesta una palmera dos noventa y dos no está mal no está mal un poquito por la parte de arriba eh

Voz 14 43:54 sí pero he decidido deciros que es no es un producto que gane mucho dinero no honestamente porque llevan chocolate bueno materia prima buena es una técnica también difícil

Voz 0874 44:06 ojo que son quinientas calorías que las pues partir entre cuatro eh no cuenta con más deseo intenta inminente reparte una palmera con Ángela Ángela verás que tal y como ya Angela cómo estás Ángela muy bien oye gracias por venir y puerta de sus casas lo que pasa es que las cajas luego seguridad pitan yo creo que es mejor si si si las calorías que tengo Cardo Vélez Ricardo Vélez chef y propietario de la pastelería Mullen chocolate en la calle Alcalá setenta y siete gracias Ricardo donde acumula hasta luego Ángela así que tú con el programa tu despido

Voz 1 44:41 ya ya tragado pero es una tecla quitas del hombre no esta me lo iba a mi casa

Voz 0874 45:09 Burque al salón de Baskonia

Voz 1378 45:12 a ver cuántos minutos quedan más desenfadado otro día contigo que él lo sepa conmigo dice ante la está quitando

Voz 0874 45:21 y es que no hay que no recuerdo cuál era tu selección

Voz 1378 45:24 si tiene que en cabecera de cabecera acaba de Burque al cubo estamos entonces quedan dos minutos para hablar de cataratas con un médico que está esperando no a lo hemos llamado porque no no no no lo hemos llamado vale entonces no podemos hablar de cataratas tienes aquí podemos hablar de buenismo como bien ahí es verdad empieza esta semana claro empiece

Voz 0874 45:44 esta semana la cuenca peinado contigo

Voz 1378 45:47 los los los martes a las siete de la tarde el martes a las siete en la aplicación de la SER la la otra cara la digital martes a las siete buenismo bien con la lengua moderna si está Ponce no

Voz 0874 46:05 no no todavía no vale vale esto no está grabado todavía no no se puede cortar no haya con más se me está olvidando pero bueno igual me va a matar Luis

Voz 1378 46:16 qué pero buenismo bien qué le voy a utilizar el minuto que tengo para sobre vender buenismo bien en una época de crispación en la que tú colaboran sacando tuits tiene Javier amigos ahora mismo delante una lista con los tuits más insultantes hacia mí porque me quería ganar la hemos hablado dices tú qué crees que te Álava más porque te critican más tiene ocho hojas y yo tengo una larga

Voz 0874 46:39 has sido tú a la redacción al grito de hay mucha gente que en Twitter pide que me

Voz 1378 46:43 a ver en persona me dice Javier Avilés Javi es fácil que te tratan mejor me lo dice mucha gente esto es cierto me lo dijeron ayer por ejemplo de una persona mi madre madro ahora mismo está muy enfadada porque me está robando bien pero bueno buenísimo bien viene a evitar esta crispación que generas tú por ejemplo o Vox es verdad hay venimos a generar buen rollo ya acercar posturas sea buenismo bien lo que haría que ha llenado

Voz 0874 47:08 tú sí peinado no se cree mucho los martes a las siete de la tarde en la aplicación de la SER en la aplicación de las vale lo recomienda no Javier es hacer un trasvase de oyentes buenismo bien lo importante creo que a juzgar por estos tweets que tengo el Premio Ondas Premio Ondas dos mil dieciocho suelo venir porque llama la lengua moderna quién no es que me encantaría haber hecho es que la idea era haber hecho tuyo una guerra de tuits

Voz 1378 47:37 ya la podemos dejar para el próximo día la próxima entonces yo desde aquí por favor por favor Twitter que que lo contrarrestan los insultos lanzados durante años porque además me había buscado muy poco a favor venga adiós el martes a las siete en la aplicación de la SER buenismo bien