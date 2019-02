La voz humana, una casualidad de la biología

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 00:54 Javier Sampedro Pere Estupinyá cómo estáis compañeros Taro un Cascajos domingo por la mañana no tienes fines de semana al fin y al cabo no te pueden llamar en cualquier momento una doble página País pueden llamarme pero lo que te ponga pero estoy Piñero químico es bioquímico y escondites en la dos del cazador de cerebros y Javier Sampedro y doctor en genética y biología molecular colaborador del país como Vigo en este caso no contamos con pera contamos con medio cerebro de pera políticamente porque hasta ido a Eva está por ahí corretea sí la verdad es que estoy un poco quedará bien la sección seguro eh pero es verdad que me doy cuenta que soy poco multitáctil has pues bueno pero es claro que cuando tienes un hijo primero es padre luego eres periodista científico lo que se adelante

Voz 1730 01:39 claro claro claro se me hace mucha ilusión traerá llevar a la radio pero estaba con la cabeza así como lo lo lo

Voz 5 01:45 te tienes que mira si mira esa control hay correteando por están bajita que no sabe hay que imaginar que está bien entonces de miraré las caras de las pensiones de la gente para ellos un golpe entonces sales pero bueno ya está en marcha el primer viaje espacial llevado a la luna hablamos mucho de esto pero al final va a ser el de los más sí sí sí bueno y lo más es el

Voz 1730 02:08 el cohete del del cohete y luego hay una expedición bueno israelí una una nave que bueno va si todo va bien a un izará investigará durante un par de días sí que es verdad que es la primera que ha sido pero con fondos y una iniciativa privada lo de la luna es yo creo que está tomando fuerza no sé qué qué piensas Javier porque lo de Marte está perdiendo es decir es desde hace unos años estaba la próxima fronteras Marte la próxima fronteras Marte

Voz 6 02:42 se les está viendo que que base lo será en el futuro pero es que es muchísimo dinero muchísima incertidumbre y se neceser

Voz 1730 02:51 tan objetivos es que si no la exploración espacial está realmente en un punto muerto desde hace décadas eh o sea se fue a la luna después la exploración espacial con humanos me refiero

Voz 5 03:01 o cerca de de pero claro que eso de la luna ahora es Israel que es el cuarto país que llegaría a la luz Navy cuarto estado en este caso por qué por por por decir que lo han hecho parte de interés científico en volver ahí

Voz 6 03:16 incendios entre sí científicos

Voz 0902 03:18 no sólo Israel sino las grandes agencias espaciales están en una nueva carrera el uno cero no no sólo hablamos ya de Estados Unidos y Rusia sino también de China no hace poco puso el primer aparato en la cara oscura de la India India sí ahora se se ha unido a Israel a esta carrera hay intereses científicos lo que hemos aprendido por las misiones Apolo las de los años sesenta y setenta sobre la geología del Sistema Solar y el origen de nuestro propio planeta se debe en gran medida al al material que han traído las misiones Apolo de vuelta de la luna

Voz 1730 04:01 en Hoy por otro lado la luna no

Voz 0902 04:06 explica descartar Marte porque es empieza a considerar la posibilidad de establecer una colonia lugar permanente sería una colaboración internacional y que pudiera servir como lanzadera para llegar otros otros lugares porque hacer arrancar algún cohete desde la Tierra es una es carísimo gracias ahí lo más horas los costes se han acortado porque recupera recordemos que recupera las fases de los cohetes no estas fases de los cohetes que que siempre vemos desde desde la cápsula espacial desde desde donde va el pasaje vemos que se caen no es una de las fuentes de basura de chatarra espacial más importantes estas fases con el ejemplo sabemos los recibos caseros recupera en tierra y por lo tanto se ahorra un montón de los reutiliza Reus utiliza si esto es un ahorro de coste enorme esta misión va a costa cerca de un millón de dólares cien de cien mil millones de dólares

Voz 5 05:09 pero es poco has y mucho menos de lo que

Voz 0902 05:12 bueno por supuesto mira una misión tripulada ahora mismo los costes han abaratado mucho o sea que ahí este doble vertiente de interés científico por un lado la geología de la cara oculta por ejemplo no la conocemos bien ir de bueno de chavista el futuro

Voz 1730 05:26 intentaron IS es el el Consell yo creo que es lo que el objetivo real sí que hay una parte de posicionamiento por lo que comentaba a Javier es decir podemos montar un alguna estructura eh o sea para permitir que durante un tiempo humanos estén allí pero sobre todo para conseguir combustible desde la luna el hidrógeno y el oxígeno mezclarlo iría a partir de ahí sea un trampolín porque como la luna tiene muchísima menos gravedad es mucho más palmarés

Voz 0902 05:54 llegar a manos de allí y luego por otro una cápsula del tiempo en esta misión israelí que tiene su gracia financia con dinero privado pues han hecho lo que quería en estos mecenas lleva por ejemplo una Biblia en hebreo la declaración independencia de Israel ya te digo

Voz 5 06:11 corán no está el himno

Voz 0902 06:14 pero si lleva un mensaje de paz para Oriente Próximo curiosamente hizo un discurso de Simon Peres no haber actuales presidente sino del antiguo igual se podía haber escogido un personaje

Voz 5 06:24 en fin me me voy a quedar estas semanas escrito que Xavier en el país sobre la madre de todas las enfermedades que es el envejecimiento si lo hacías por una gran noticia supongo que la edición genética que permitido evitar en ratones La Geria una enfermedad que hace que haya adolescentes que mueren de viejos yo veía una fotografía estaba con un paciente el italiano de esta enfermedad no recuerdo mal Sancho biólogo para investigar su propia enfermedad

Voz 0902 06:49 yo lo sé

Voz 5 06:51 de veintipocos años porque que parece realmente

Voz 0902 06:53 sí ya si yo te haré niños dan muestras de rasgos algo muy parecido a la vejez incluso los pues sus parámetros clínicos son muy parecidos y mueren de viejos no es que mueran de nada raro se mueren de viejos a la adolescencia aunque este este investigador tiene veintitantos años ya bueno hay dos cosas aquí una es la misma es una de las tres mil enfermedades raras que hay debidas a la mutación a con técnica de enfermedad estas afecta a muy poca gente Ica da unas muy distintas y la otra es poco plantearle que vayamos a encontrar tratamientos individualizados pueblo cada una de ellas son tres mil enfermedades con pocos fondos para investigar lo que cada una afecta a muy pocas personas en el mundo pero hay la estas técnicas genéticas en las que hemos hablado varias veces aquí CRISPR hay otras técnicas de edición de genes plantean la posibilidad de que puesto que todas tienen un origen genético se pueda encontrar una forma de arreglar el gen defectuoso sea cual sea porque la técnica genética es la misma CRISPR hay que usar un virus que infecta las células etc este es este es un punto Es la primera vez por otro lado que si se hace de una manera sistémica es decir que utiliza un virus para infectar con el gen correcto clama el mayor número de células del cuerpo o sea que aquí no estamos hablando de la línea germinal sino de la línea somática el cuerpo de enfermos

Voz 5 08:28 pero esa técnica se aplica para corregir o se investiga para corregir esta enfermedad tan puntual podría servir de alguna manera para frenar de manera genérica el envejecimiento y el segundo

Voz 0902 08:39 entonces por el Mohammed hemos la esto pero puesto que esta feria se parece tanto al envejecimiento real los investigadores esperan encontrar claves importantes de de envejecimiento humano normal a estudiando esta enfermera esto es

Voz 5 08:59 yo te voy a decir aislaban poquito prisa para que nos pilla nosotros

Voz 0902 09:01 bueno no hombre Si le vale aún buena persona a lo mejor puede muy beneficioso no tenemos como

Voz 5 09:07 no siempre un número de teléfono para si quieren al final de este espacio si tenemos un par de minutos y quieren buscar la opinión au preguntar al guaperas Javier S teléfonos el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ex número de whatsapp así que pueden enviar también si quieren un mensaje o una nota de voz de pito no el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro

Voz 7 09:29 eh

Voz 5 09:38 pero no vosotros en poco más de dos años os habéis convertido en estrellas de la radiodifusión española ya sabes que hay mucha gente sobre todo cuando entré a trabajar en la radio que escucha por primera vez su voz que no sé si vosotros os vuestras propias podcast de vez en cuando Avis no se tiene una opinión de vuestra propia voz

Voz 0902 09:57 no tengo una opinión muy clara es horrible padezco dar un cruce entre dar Ryder hay un caballo no ha hecho falta llegar a la radio para darme cuenta esto es la primera vez que me grabé nunca se me quedé horrorizado algo sólo comparable quizá a cuando me mira de perfil en uno de estos la que tienen dos dos jugando con eran un perfil muy perfil

Voz 1730 10:24 a las dos dimensiones te sobraba una dimensión no estás traumatizado no si es verdad lo de escucharse la propia voz clara la escuches muy diferente será la será la red si es verdad eso es lo que se y normalmente no no te gusta yo creo ya me he acostumbrado y dices bueno ya ya bueno yo

Voz 5 10:42 las mucho tiempo pues ya te acostumbras a tu propia voz no José Ramón Sañudo es profesor de Anatomía y Embriología en la Universidad Complutense de Madrid cómo estás José Ramón buenos días tú creo que eras desde hace tiempo oyente de este programa de toda la vida no no sé si tenías una concepción de cómo éramos a través de nuestras voces supera lo que yo pensaba eso es en la físico en lo físico y eso te lo digo no Alfonso no es decir mucho pero sí que te imaginas desespero

Voz 1730 11:11 con voz cuando escucha una voz te imaginas como puede ser aunque sea la fábula o la cara de alguien

Voz 1788 11:18 dígame te haces una idea e inmediatamente un idiomas morfológicas de la forma que se asocia a la voz que generalmente suele estar equivocado

Voz 5 11:26 ah vale pero digamos que hay mecanismos saben cerebro que te hacen pensar que por ejemplo voy a poner un ejemplo genérico que esa voces una voz de gordo el sábado es una voz de bajito esto es esto es así

Voz 1788 11:38 hombre la el el fondo lo que uno tiene son las vivencias previas que has tires almacenadas en una serie de circuitos cuando tú oyes una voz que se asemeja a algún personaje que previamente has conocido que tiene algo similar pues sí lógicamente un poco esa forma global sí que las que las socias pero K

Voz 5 11:58 perros pero luego la la anatomía no demuestra esto Anatomía nos puede dar grandes sorpresas no quedarte muy pequeñita con una voz muy profundo

Voz 1730 12:05 efectivamente bueno cuando escuchamos a voz dice lo que decía Javier a tiene voz de bajito es porque inconscientemente Nos está recordando a alguien suena una voz parecida y que era bajita

Voz 0902 12:18 sí pero no es que los barítonos gente alta alargada digamos

Voz 8 12:24 que no hay hay de todo hay

Voz 1788 12:26 incluso hay que tener presente siempre que el mundo hormonal tiene mucha influencia también en la producción de la voz que que de manera que en función de Estados tanto mensuales por parte por las mujeres por ejemplo o en parte a los hombres en Estados también emocionales les va

Voz 8 12:47 ya la voz claro ahí

Voz 1788 12:50 eso te desmonta un poco que la voz no es algo estándar trescientos sesenta y cinco días al año es va oscilando durante el propio día las veinticuatro horas

Voz 5 12:59 con lo de la influencia hormonal que se lo digan a los Castrati

Voz 1788 13:01 efectivamente ese fue un ejemplo de conseguir unas voces de acortar el órgano productor por qué es la laringe que está en el cuello este órgano puede ser más grande o menos grande y en función de que sea más grande dependen o están de como como causantes las hormonas que es toda esa primavera de la de la pubertad y adolescencia pues es lo que nos cambia la voz hacia una voz definitiva las se olvida muchas veces pero tiene mucho que ver con la voz sobre todo con el aparato productor de la voz que esos lo que yo entiendo un poquitín de otras cosas no que es la laringe ese aparato que es paz pasa totalmente desapercibido por ser tan importante que es fundamental para producción de la voz y que está supeditado a todos lo que le ordene sistema nervioso central de cerebro

Voz 5 13:55 hay también una cuestión cerebral en esto que hablábamos en que una persona cuando escuchas su voz grabada por primera vez no se reconozca o escuchamos nuestra voz desde dentro no desde fuera

Voz 1788 14:05 claro sí sí lo oímos por muchos mecanismos porque mecanismos hasta de las la la voz es un producto muscular como mayoría como la mayoría de las interrelaciones que ejecuta el cuerpo humano todo depende de músculos y la voz también depende de músculos de forma que todo ese todas esas influencias motoras tal nosotros percibimos por otros mecanismos que no son la audición también que se llama la propio sector que es un sistema de regulación de de regulación interno que tenemos y eso condiciona también un un sentido a la voz diferente porque no solo Audi la la auditiva sino que es la la corporal casi casi diez

Voz 5 14:44 eh tú dices que la voz es casi una casualidad de la biología

Voz 1788 14:48 es una casualidad bienvenida que sea pero en las gasolinas eh pero porqué porque en la el el órgano que la produce nace se origina hace cuatrocientos millones de años que ya es decir es mucho antes de los dinosaurios por supuesto mucho antes de que aparezca el nombre aparece como una como una está Gea evolutiva de unos pequeños peces que había en Rioseco Riberas de Lagos que al de secarse la falta de lluvias morían surge por el azar que unos pequeños hitos que todavía viven en Australia en el Amazonas y en África desarrolla antes del propio aparato digestivo que es lo que sí que tenían para alimentarse y demás desarrollen una pequeña bolsita como una cartera que tiene la capacidad de cerrarse y abrirse cuando estaban en periodos de de de que ya preveía la desecación la salían un poco a la superficie cogían a bocanadas el máximo hay de que podían lo escondían allá en la carterista esta queda la laringe permitió pulmón digamos entonces cuando se secaba el río o secaba el lago podían sobrevivir los suficientes días sí o no depende la suerte que tuviesen para poder empezar otra vez aquello hubiese que se les mojadas en esas agallas Las Barranquillas que tenían respirar de nuevo por su vía natural queda las Las Barranquillas que es donde se producía el intercambio

Voz 0902 16:16 pero digamos que nuestro cerebro ha echado mano de la voz porque pues porque está ahí podemos modular la utilizarla para producir veinte treinta fonemas distintos etcétera pero claro recordemos que va mudo el lenguaje de sordos sean desarrolla independientemente mil veces en la historia y eso es el mismo cerebro sin táctico con su que parecía sintáctica morfológica y para construir frases y transformar las ideas en frases que en ese caso no el cerebro de un sordo mudo no puede echar mano de la voz pero echa mano de del lenguaje de signos producto son unas frases tan compleja sintácticamente como las que pronunció colador no sea que la voz es casual pero nuestros mecanismos cognitivos bueno producción lenguaje son seguramente el producto de una larga evolución en las estepas africanas si yo

Voz 1788 17:10 bueno esto es más complicado de explicar espero ser breves pero desde ese primitivo esa primitiva bolsa que acaba formando lo que ya son unos grandes sacos que son los pulmones para desde estando en el interior del cuerpo no estar supeditados a la lluvia que un merecía o no me decía Cervantes se va fracción crece todo esto estructura hice fraccionada pero siempre este órgano está como protector de que no entrenada a los pulmones es como un perro guardián Si uno está comiendo pues evite aquel entre la comida a los pulmones son los líquidos y esa es la complejidad pero esa pequeño lo esa pequeña voz que se produce en ese órgano es el soporte en el caso de los humanos es soporte logístico el soporte capaz de dar valor a lo que es la expresión oral la expresión hablada que es el el hablar en sí es coordinar todo la faringe en la boca y hacer te la Lage todos los sonidos todo esto evidentemente es el soporte que está dándole pie a lo que tú estás comentando Javier es el cerebro el lenguaje

Voz 1730 18:22 aquí ha habido una discusión no discusión pero comentario interesante entre estos dos eh porque de alguna forma le estaba transmitiendo era aparece un órgano el cerebro interpreta se adapta a ese órgano y Javier lo que planteaba que posiblemente son etapas posteriores es decir el cerebro ya tiene unos mecanismos y aunque no hay a ese órgano poner un sordo mudo pues los llena de de otra manera

Voz 1788 18:49 eso pero eso es eso pero eso esos el lenguaje que es una gran función que tenían en todos los animales el lenguaje no pasa que lenguaje un humano es de una gran sofisticación y su expresividad se puede canalizar a través del habla que necesita el apoyo de esa voz que es la vibración de los labios la voces eso un ruido como si fuesen dos labios juntos que se separan y luego está lo otros canales que son las manos cara yo estoy empleando para expresarme para enfatizar sonó la mímica que sí

Voz 1730 19:21 se nota hasta en los ojos si tiene más

Voz 1788 19:24 lágrimas So menos el lenguaje corporal todo eso ese lenguaje pero lo más interesante todo esto para mí porque a mí me me causó una impresión enorme cuando me lo explicó un profesor de de Barcelona que se llamaba Joaquín burgués que todo esto es el la apoyo donde reposa lo que es la conciencia lo que es el alma como lo quiera llamar la gente la conciencia está por encima de todo esto de manera que cuando se un pequeño paso que es el más inferior que es la producción de ese sonido la voz se altera tu conciencia o tu forma de interpretar te te ves horrorosos cuando te oyes con un pequeño con pequeñas rockera no te gustas no es es una una tragedia terrible para las personas enorme por no por no hablar es que pera introducido que la por que es un tema muy interesante porque además es una persona muy querida en estos campos es el tema de si los neandertales hablaban O'Shea Homo erectus y hablaba o no hablaban ya los hombres primitivos hace ya unos cuantos miles de años no esto está todo en función de que a nosotros la voz nos ha llegado en la evolución con esa Inge tan sofisticada pero también ha sacrificado algo que es que para poder producir esa voz toda la toda la riqueza de sonidos expresivos con el movimiento la lengua los dientes y demás manipular el aire de alguna forma todo eso se ha visto obligado a que la laringe bajase de donde estaba que estaba muy arriba cerca de la nariz ha ido bajando de la evolución hasta estar en la situación media del cuello con lo cual los asume el riesgo de que al comer beber suelen se introduzcan alimentos ese es el gran peligro de nuestra laringe para poder hablar

Voz 5 21:11 pero espero porque bajó entonces me puse

Voz 1788 21:13 pues eh en la maravilla del cuerpo humano porque porque porque soy yo no lo sé pero bajó porque sino no tenía la suficiente caja de resonancia para producir la riqueza y la versatilidad de sonidos que articulados son la voz en el idioma que que escojan

Voz 5 21:31 y la voz evoluciona durante toda la vida

Voz 1788 21:33 toda la vida toda la vida la voz de un niño evidentemente es diferente cuando empiezan hablar es completamente diferente cuando están aprendiendo los mecanismos es diferente la de un joven la de un adulto es lo que liga con lo de Javier del envejecimiento la voz envejece también envejece en que elabore un joven es alegre siempre una voz juvenil no es lo que decía a los árabes eslavos juveniles alegre la voz de las mujeres es alegres y la boda de envejecida pues es una voz mucho más más tributos las digamos

Voz 1730 22:04 las melancolía y hay un par de consejos para tener una voz más bonita que hay de lo mío es una charla o para o para simplemente para acostumbrar de bosque la voz tengo una mejor sonoridad es es decir

Voz 0902 22:19 tuvo hubo una oyente el otro día que le preguntó a Pera que como tenía una voz tan sexy como hace a tener

Voz 5 22:24 desde entonces lleva en la camiseta mi voz

Voz 1788 22:28 sí lo bueno la vida los que hay que tener sentido común es decir la la voz es la

Voz 5 22:33 estamos España no hay que fumar te está diciendo Javier convencerme extraordinariamente delicado

Voz 1788 22:39 Mar el alcohol el alcohol también es un gran lastre es un gran absorción absorbió muchísima agua y mucho líquido de manera que los pliegues vocales que son repito como los labios no las cuerdas de una guitarra esos pliegues si no están hidratados Serres reseca y acaban produciendo pequeños callos digamos como callosidades que Alter dan la la la riqueza en la producción de una voz más variada por lo tanto lo que hay que hacer es acudir yo pera a un profesional a un logopeda o fue muy atrás para mejorar tu calidad de voz para que ya es bueno esperar no te preocupes por esto

Voz 1730 23:19 a ver

Voz 1788 23:21 no fumar digamos que es hablar de forma no estridente ni usando tonos mía

Voz 9 23:28 José Ramón Sañudo es profesor de Anatomía hay en Biología en la Universidad Complutense de Madrid gracias por venir José Ramón más gracias a un hasta luego

Voz 8 23:35 ya miran

Voz 1730 23:38 a la cabecita de esa de de de lado a lado olvidado pues no vaya estación me había olvidado aquel bastaba

Voz 11 24:00 ah sí