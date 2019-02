A vivir Madrid | El arte de nombrar las cosas

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Voz 2 00:03 Puri Beltrán la vida

Voz 3 00:06 la caminos sus esquinas más perdida de los mapa

Voz 2 00:13 esta mañana en A Vivir Madrid cerrada Beltrán

Voz 1751 00:16 la filósofo Hinault moderador de las cosas está al frente de de la Agencia el nombre de las cosas la agencia de Amy esta mañana con nosotros aquí en A Vivir Madrid Fernando vamos a aclararlo por si hay alguna duda no somos familia bueno sí somos una gran familia ahora pero no somos familia que no sabemos cuál es bueno que queríamos conocer un poquito más de de de Tete esos lugares a los que tú les has puesto nombre Madrid además me contabas ahora que tu carrera literaria están

Voz 1333 00:44 muy vinculada a Madrid Vía no con algún título aquelarre en Madrid Gran Vía bueno y los poemas de cada día que siguen siendo pues desde el lugar en el que vivo no mires Madrid desde los ocho años como enviadas a ponerle el nombre

Voz 1751 00:58 las cosas es decir antes de la agencia incluso como como te surge

Voz 1333 01:01 pues mira como decía esta canción la vida te lleva por esquina raras aunque ésta no es tan rara como puede parecer de la poesía se vive pero no se come lo descubrí desde aquellas tertulias donde yo era muy romántico creía que de la poesía se vivía se comía servían para todo no quise ser abogado me fui de casa de mis padres muy jovencito y me tuve que ganar la vida de distintos momentos seguir escribiendo poesía hasta que yo colaboré con una agencia en algún texto publicitario pero muchos años después Ivi que esto de los nombres pues era algo que evidentemente sea nombrado siempre y sea nombrado bien malo o regular pero no tenía especialización no tenía alguien que se dedicara sólo a ello dije pues esto es lo mío voy a comer de esto voy a seguir viviendo de la poesía a intentar comer de esto

Voz 1751 01:45 el fue tu primer nombre

Voz 1333 01:47 pues una pequeña galería que le puse Alter Arte de arte al otro tipo de arte al arte yo creo que fue el primero pero bueno yo llevaba nombrando toda la vida creo que de alguna mano eran los poetas pues entre las cosas que hacemos es intentar nombrar de otra manera no conformarse con las acepciones que el diccionario tiene para la palabra abrigo cajón caricia no nombrar de otra manera él es tiempo es que vivir

Voz 1751 02:13 más en las que es tan difícil porque están llenos de eufemismos no lo que se llama News en estos tiempos que no son más que mentiras no existe cierta confusión con cierta tendencia no llamarle a las cosas por su nombre

Voz 1333 02:25 sí sí cada vez es cada vez mayor cada vez mayor el problema es que no es un cambio de nombre lo que buscamos que podría ser algo que aportara no que sumara antes estabais hablando como se llaman los que aman la vida no viví Borox no se me ocurría ahí escuchando claro

Voz 4 02:41 que bueno genio vigoroso

Voz 1333 02:44 pues algo que aporte pues no lo que hacemos es evitar no dar dan unos rodeos para confundir para para no nombrar a veces es nombrar cosas que hay que nombrar a las enfermedades por ejemplo que fue cómo empezó esto hace ya pues no se pueden empezar a curar hasta que tienen nombre le damos muchas vueltas a para no llamar aquella larga enfermedad

Voz 1751 03:03 pasa por ejemplo con el cáncer no acabas de decir aquella murió de una larga enfermedad así

Voz 1333 03:08 y lo peor que le puede suceder a un enfermo es ir de médico Médicos sin que sepan lo que hay no a partir de ese nombre por muy duro que sea empieza la posible curación nombre hemos las cosas por su nombre porque nombrada algo

Voz 5 03:19 es acercarse a eso sí es tocarlo ese resistirlo es admitirlo también admitirlo

Voz 1333 03:26 de hecho que bueno muchas veces nos confundimos por nombrar mal las cosas que nos pasan en la vida no yo creo en los nombres como él nos ha pasado un conflicto no ha pasado algo lo nombramos de una manera como te equivocas en ese nombre es mejor esperar hasta que tengas en nombre vas a reaccionar de maneras equivocadas

Voz 1751 03:44 Fernando cómo llegaste a ponerle el nombre a la Casa Encendida qué historia se se esconde tras centro

Voz 1333 03:49 abajo muy guapo casi todos los nombres tienen detrás una historia pequeñita que puedes contar en dos segundos y otra que podría ser una novela sobre todo algunos de ellos la Casa Encendida se iba a llamar la casa de empeños no porque ese fuera llamar así sino porque era la casa de empeños de la antigua Caja Madrid no en el último segundo pues debieron de tener dudas han pasado ya años Se puede contar que yo creo todo no pasa nada ha prescrito IU tuvieron dudas y no la casa empeños hay no sea hay gente que nos está diciendo que son malos recuerdos para gente pero la gente joven ya no va a tener esos recuerdos no yo dije bueno si queréis pues investigó un poco a ver oye si era verdad que incluso gente joven recordaba hay que Pesadilla en casa mi padre diciendo que el abuela vendió y entonces pues hubo que buscar otros nombres entonces cree muchas rutas distintas una de ellas pues fue recordar también textos históricos un poco de Madrid como era la Casa Encendida de Rosales como era la forja de un rebelde de Arturo Barea la forja por qué tenía sentido para un lugar cultural que quería defender un poco apoyar a los artistas jóvenes La forja de un artista la casa permanentemente encendida esa línea les gustó mucho y fue la que eligieron unos días después me enteré porque llegó un diseñador maravilloso desde Londres con un trabajo exquisito habían pasado cuarenta y ocho horas se cómo es posible

Voz 5 05:10 claro me di cuenta enseguida de que había otro plus que ya tenían hecha la imagen hace de casa de empeños con lo cual Casa Encendida ha pasado a todo

Voz 1751 05:21 después y bueno hay mucha tendencia ultimamente

Voz 5 05:26 por la cultura anglosajona de llamarle a las cosas por una excepción y no en castellano es decir y además ahora estamos plagados de marcas no no se usa el castellano para para nombrar tú reivindica es eso sí claro que lo reivindico aunque es cierto que el mundo de la marca el branding que dice nada

Voz 1333 05:45 sí con tan pomposo pues admite el inglés

Voz 5 05:47 es casi como un código que ni te planteas que es inglés cuando lo ves ya convertido en una marca y luego culpemos a nosotros mismos los mismos clientes clientas que te dicen a veces que no sea inglés acaban llevando al nombre inglés pero no que es quien poco de gente que poco paleta con el sentido de que si lo nombre inglés suena mejor que si lo nombra eso y también un poco optimista piensa que va a tener una expansión interna

Voz 4 06:12 al multinacional y que tiene que hacerse en todo el mundo yo creo que también hay ese punto cuando uno empieza un negó

Voz 5 06:17 ocio Devesa que ver lejísimos sí sí es uno de los de los motivos

Voz 1751 06:22 bueno Fernando cómo surgió el nombre de Faunia

Voz 1333 06:25 el nombre de Faunia surge una tarde que llego yo allí a un lugar que no sabía lo que era había leído como todos los madrileños a gente que viene aquí el cartel aquel en la carretera de Valencia Parque Biológico de Madrid yo no me había acercado nunca porque pensé que aquello no tenía nada que ver conmigo entro aquella tarde de frío y me encuentro con un lugar increíble para no haber nadie para no haberlo conocido Pingüinos selva amazónica Un mariposa varios incendios que sexto pero pero porque pero cuánto tiempo lleváis aquí me dicen siete años y dio pero como esposas

Voz 4 06:56 a mí no me conoce nadie no quién iba a ir al Parque Biológico de Madrid claro adónde va

Voz 1333 07:02 con sus niños es complicado y entonces pues trabajé muchas rutas lo mismo hubo dos nombres finales pero cuando las derrotas como

Voz 5 07:10 pues ese proceso si yo abro como son

Voz 1333 07:13 digamos Campos léxico de palabras yo creo que uno de los mayores errores lo he aprendido no lo sabía cuándo se va a poner nombres querer nombrar desde el principio la gente va a abrir una tienda ya está pensando la hormiga en qué tal no sé que no hay que te acercando a ese nombre con palabras con cosas feas guapa regular este van a ir llevando el nombre siempre está ahí aguardando lo vas a encontrar cuando vas abriendo sus campos léxicas de palabras de semántica cuando luego empiezas a construir de construir un poco las palabras no te podemos

Voz 5 07:43 consultara lo si él consultoría debo bueno sabes tú la consulta no lo hace la a tu que eres la diré no no pero anoche la tú has que Puri le puso a mi consultorio literario Bob Sul Torío

Voz 4 07:56 ah entonces parece gracioso homenaje pero a lo mejor guión mejor nombre que hasta hoy no te quería decir nada pero como si no

Voz 5 08:05 aproximación de realizan las rutas yo dije voz consultorio lo fácil no se llama así tal cual se llama así que te parece cuando hay un nombre esto es sincero no

Voz 1333 08:15 siempre que su nombre estupendo

Voz 4 08:17 no sé la verdad y le voy a decir si y ahora sí

Voz 1333 08:21 digo que un nombre puedes tener todas las dudas del mundo previamente pero cuando ya lo has puesto debes transmitir lo sin duda ninguna es como si nos preguntaran cómo te llamas tú yo te diría mi madre entonces

Voz 4 08:32 a estar dando no Fernando del mundo

Voz 1751 08:37 hay que creérselo es una cuestión de actitud ya una vez que lo hemos hecho ya

Voz 1333 08:40 no pero tienes razón en en una parte de la preocupación toda la pregunta

Voz 5 08:45 pero los juegos de palabras qué pasa con los juegos de palabra

Voz 1333 08:48 a mí me entusiasman y me encanta me dedico también un poco a ello no pero siempre digo hay que tener en cuenta igual que tienes en cuenta las lenguas todos no donde ese nombre el el el recorrido que va a tener el nombre cuando es para algo que va a durar relativamente poco los juegos de palabras funcionan mejor cuando llega algo con vocación para toda la vida

Voz 5 09:09 puedes luego puede cansar te ese juego de palabras que al entonces popes para toda la vida Bob es para todo

Voz 4 09:15 a la vi vamos a ver

Voz 5 09:17 se te ocurre algún nombre alguna idea que nos haga cambiar el consultorio de nombre no pero lo voy a pensar no se me ocurre por una razón salvo el vivir trabajen esto no lo puedes hacer un encargo gratis Gob

Voz 1751 09:29 tengo una idea una sugerencia pero sabes Porcuna sugerente

Voz 1333 09:32 no no yo esa ayuda la mitad de los setecientos y pico nombres que hemos puesto han sido evidentemente colaborando gratis gratis et amore no pero yo cree esto para huir de algo que hoy en las reuniones aquellas de clientes a las que fui no que siempre el nombre era a ver si se os ocurre algo no ha dado el nombre no es una ocurrencia y es importante es Fernández

Voz 1751 09:54 el gran muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la radio haberle puesto nombre a las cosas que falta nos hace medio estaba fijando en palabras que has estas palabras las has escrito desde que has venido a a al estudio reconozco que si vale que te he visto a través del cristal salvo una que fue la última que

Voz 1333 10:14 he aprendido anoche que se llama Taro alzada que hacía cuando empezó a hacer frío anoche de madrugada que he tenido una noche de aquelarre en Madrid una persona canaria a mi lado dijo y que está Rozada empieza hacia

Voz 4 10:27 el guapo no me cada día una palabra

Voz 1751 10:30 las otras podemos acabar con las palabras que hay apuntadas en tu libreta

Voz 1333 10:33 ya lo ha dado viví Baros he apuntado porque pensaba que me hubiese tuit VA que es esa que inventé hace años cuando vas recibiendo un mensaje que no acabas de recibir nunca allí el otro tacha te manda él escribiendo no yo yo escribiendo y luego estos cuadernitos que son los que me acompañan estas libretas de anillas quiso en mí I Phone pero hay a griega hay FON de cada día no

Voz 6 10:55 Fernando Beltrán gracias Nos encontramos la semana que viene