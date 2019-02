Bobsultorio literario de Bob Pop (24/02/19)

Voz 1 00:00 aquí comienza el Torío el consultorio literario de Bob Pop

Voz 2 00:05 no no mi

Voz 3 00:10 qué ganas tenía

Voz 4 00:12 las esta sintonía y la voz débil es la voz de Basterra este y hay anunciando el consultorio gracias

Voz 5 00:20 Dani vamos con la primera María hola Bob me llamo María hay soy de Madrid e te voy a comentar una sensación que me ha pasado eh me es sometido a una operación muy sencillas sencillez SIMA pero nunca esperas que te vaya a pasar nada en quirófano casi pierdo la vida entonces te replantear muchas cosas y que hará pues estoy convaleciente y me ha dicho médico tengo que salir poco a poco a hacer vida normal ocurrido pues quedar con una amiga todos los días en plan tranquilo vamos a ver un museo descansamos la verdad es que es un punto de vista muy muy gratificante vamos en plan tranquilo hablamos de nuestras experiencias y nos replanteamos muchas cosas me gustaría Si me puede recomendar

Voz 3 01:12 en un libro

Voz 5 01:14 que me viniera bien en estos momentos

Voz 6 01:17 consulta más bonita no de las que llevamos si me emocionó mucho la consulta de María bueno primero un abrazo y espero que si no me está escuchando ahora porque estaba en un museo hoy paseando con su amiga pues que lo escucho luego cuando los vamos a redes pero es que me parece muy bonito el mensaje y además me me reconcilia mucho no y quiero pues mandar un abrazo y animarle a seguir con con esas ganas de seguir viviendo esa vida tan bonita que que ya ha vivir no yo fíjate que antes de recomendar el libro quería don compartir contigo una reflexión yo creo que tendríamos que encontrar una palabra para definir a la gente que es lo opuesto a los suicidas la gente que como María de repente se encuentra la situación ID decide vivir su vida conscientemente en plenitud a voluntad ahí hay una expresión que a mí me amigo Jorge Ponce me dice mucho camino

Voz 3 02:10 canta que lo diga yo es que me encanta Varea

Voz 6 02:13 dar la vida sabes como si fuera un olivo marear la vida es decir no no me invitarte a vivir sino provocar que te pasen cosas en la vida al darle un poquito de de caña para que esa vida sea más intensa yo creo que lo está haciendo María es muy bonito no es como dentro de las limitaciones que tiene ahora mismo hay que dejará de tener cuando se mejore y se recupere del todo pero o plantear de oye es que vivir en no es solamente dejarse vivir

Voz 7 02:39 sí

Voz 6 02:39 es como no es como dejarse morir dejarse vivir es aburrido pero vivir así como mareando la vida está muy bien tiene tiene como como parte de activismo si hay un optimismo vital que a mí me gusta mucho yo es que soy muy defensor de esto sea quedarte sentado a esperar que la

Voz 8 02:56 la que la vida te lleve me parece aburrido sobre todo ardes no ir porque además si tú dejas que la vida te lleve por donde sea en un sitio que no te Apple

Voz 1751 03:05 te nada has dicho que querías y bueno pues encontrar un nombre no que que defina esas has dicho marear la vida es que dentro de unos minutos Nos va acompañar Fernando Beltrán filósofo poeta ahí es verdad el señor que se inventa nombre exacto que tiene una agencia que se llama el nombre de las cosas

Voz 8 03:22 me recuerda a un verso maravilloso de Juan Ramón

Voz 9 03:25 Jiménez que decía inteligencia dame

Voz 6 03:27 el nombre exacto de las cosas que es uno de mis versos favoritos de de siempre y es que vengan del realojo ese señor sí

Voz 1751 03:35 a mí también me fascina mucho porque va a hacer más cosas

Voz 6 03:37 pero sino yo le he pedido un trabajo hay también

Voz 3 03:40 a Fernando bueno pues lo tenemos que hablar

Voz 10 03:42 tenemos que hablar y si te parece vamos a comisión vale venga venga tú explotación pero no tanto vale vale me parece muy cierto y Paquita Salas bueno AOL con la siguiente con espera que el recomendado el perdón sí sí

Voz 3 03:55 que me enredo y hablar con María marear la vida no sé qué Purificación nos hemos enredado ir al recomendado libro amateur

Voz 1751 04:01 sí sí sí sí la de decir que no ejerzo son

Voz 6 04:04 debe ser mi trabajo mira María de recomendar un libro estupendo que además se acaba de publicar que te va a gustar muchísimo y que creo que es perfecto para este momento tuyo de la vida el libro Seara voz de vieja todo junto voz de vieja todo junto está escrito por Lisa victoria hilo ha publicado Blackburn si es una crónica preciosa de infancia sevillana en los noventa Don sobre la que planea la enfermedad el dolor el amor el miedo la vergüenza y la posibilidad de la felicidad y el futuro un libro que me ha chiflado es delicioso y además no a María sino a todo el mundo que se lo que era recomiendo que se lo compren y se lo lean y cuando se lo compren busquen dentro del libro porque hay una sorpresa preciosa dentro del libro aparecido en detalle desde aquí se lo digo a Black Ibooks ese detalle precioso que han hecho el libro es una maravilla voz de vieja de Elisa Victoria

Voz 11 04:59 intentando comprar queriendo meterte su melodramas armas su cama su salto a la fama su breve momentos de gloria sus dos megas de estar

Voz 1751 05:10 Jorge Drexler que estará el veinticinco de febrero el cuatro de marzo el once de marzo en el Teatro Calderón de Madrid en formato acústico presenta el ente maravilla

Voz 1 05:21 nada más elegante que este instante de silencio ha que añadir El curioso caso de Nino Nino

Voz 5 05:33 hola Bob qué tal mira pues nada acabamos

Voz 12 05:35 tener un niño ir justo tenemos uno de los grupos de amigos que que bueno que se llaman los Nino Nino que

Voz 5 05:41 energúmenos están como cabras

Voz 12 05:44 yo obviamente ninguno tiene niños y nada ya ha habido

Voz 5 05:48 varias veces que ha surgido el tema de de la crianza colectiva que como ellos no quieren tener niños no nos los van a tener próximamente

Voz 12 05:53 eh pues hablan de que entre todos cuidemos al pequeño Hugo y nada no sé qué libro

Voz 6 06:01 no me recomiendas abre este tema sobre la crianza coleta

Voz 5 06:03 Iván

Voz 3 06:07 sí me encanta Mazo la crianza colectiva criar a niños

Voz 6 06:14 tribu y me parece muy muy interesante estado revisando Mi memoria literaria de libros donde hablaban de estos ya hay dos libros de ciencia ficción que de hecho no son libros son trilogía son series donde la crianza colectiva no aparece Moon no no sale muy bien parada uno de ellos es un un libro que es uno de estos dos libros creo que son mis favoritos de ciencia ficción junto con los de Ursula K Leguina uno de ellos es el juego de Ender de Orson Scott Card que está publicado en Ediciones B

Voz 5 06:46 sí

Voz 6 06:47 el otro es Dune de Frank Herbert los dos hablan acerca la colectiva también es verdad que hablan acerca de la creación colectiva de quiénes acabarán siendo los elegidos no me da muy buena sensación da un poquito de ayuda y un poquito de miedo lo que puede pasar con la crianza colectiva pero no todo es tan malo hay una novela que a mí me gusta muchísimo pero muchísimo que se llama una casa en el fin del mundo que es de Michael Karin Hamm está publicada por Debolsillo Michael Callahan para quién no lo sepa pero yo ya se lo digo como más conocido es es como el autor de las horas la novela a la que se basó la película Isi esta novela la casa una casa en el fin del mundo es la historia de dos padres y una madre de una familia donde una familia disfuncional una familia donde un matrimonio heterosexual conoce a un e incorpora a uno más en la pareja se crea una relación homosexual entre los dos hombres pero ella sigue allí ella se queda embarazada tienen todos un hijo juntos es un trío si un tribunal dijo Polly amor con hijo crianza colectiva es muy interesante porque a mí se una cosa en la que discrepo absolutamente del concepto

Voz 13 08:03 que el vientre subrogada hoy los ventas de

Voz 6 08:06 leer sobre todo las parejas homosexuales es por qué nos empeñamos en decir que estamos inventando nuevas familias cuando a la mínima legal la patada a la madre este libro de una casa en el fin del mundo lo que nos habla de la posibilidad de claro que nuevas familias que en dos

Voz 13 08:22 padres pueden ser eh

Voz 6 08:25 dos hombres tranquilamente pero que la madre no tiene porque desaparecer y que si somos todos tan modernos y queremos que avance de la civilización oye pues no quitemos de inmediato a la madre y cuantos más seamos mejor

Voz 1751 08:37 haremos

Voz 1 08:38 tú sabes necesita ha pasado alguna vez has tenido el típico vecino del visillos que me espiaba se creo que sí cuando hace mucho

Voz 3 08:49 te vas Saura en Madrid no no no no no no no antes y te tenías trucos para es que me gustaba un poco es que yo hacía cosas para que el se divirtió era es que yo soy Dios y se inicia lista era mi Txiki público pero a ver tú lo que tú no has visto

Voz 6 09:06 exacto y entonces yo desde el simulaba cosas

Voz 3 09:10 bueno no lo pregunté os pregunto pero Giulia veces voy a dejar hacer el chorro porque hundía va parece aquí la policía vaya mala sabor producto apático a tener pero ese hombre era muy feliz

Voz 6 09:22 conmigo ya sólo por eso por las labor socio

Voz 3 09:24 al que yo hacía en el ese hombre ya Chicote pero cuando dejaste de verle cuando me mudé tuviste mucho tiempo haciendo un par de años se par de añitos estuve yo hay trabajando

Voz 6 09:36 los duro hardcore de Money

Voz 3 09:39 para que la vida de este hombre fuera mejor no se dedicara pues a pesar

Voz 9 09:43 pero grandes la idea de ficción no te dabas yo creo que él pensaba que yo tiene una vida mucho más interesante de de ella yo siempre pensado

Voz 6 09:52 ojalá este hombre no sólo a mis pies sino que luego se lo cuente a su familia a sus amigos qué pensarán de mí que soy un tipo apasionante y esto

Voz 3 09:59 yo ya me reconocía Cabaret al hombre yo hacía cabaret pero total vale entonces nos hemos ido del de mañana completé raro porque yo estoy muy de ir al grano Boris

Voz 0159 10:10 he vivo en una organización pero que es como un pueblo allí todo el mundo sabe la vida de todo especialmente una vecina que le encanta Cotillard de las vida ajena qué libro Le podría recomendar a ella para que deje de Cotillard sobre nosotros y cotilleos los personajes del libro

Voz 6 10:23 muy bien pues mira voy recomendar una novela magnífica del brasileño no muy conocido que se llama Radwan Nasar la novela se titula Un vaso de cólera traducida al castellano por mi amigo Juan Pablo Villalobos ir publicada esto piso creo que esta novela que es muy cortita pero es de una intensidad lingüística vertiginosa contiene irrealidad es el eje de la novela la mejor bronca de pareja que he leído nunca nos puedes resumir básicamente es un matrimonio sin que discute pero discute sobre los pilares de su ser sobre quién es cada uno de ellos sus traiciones sabrosas matrimonios que se quieren y se conocen tanto que son capaces de golpear en el punto más débil del otro en la línea de flotación

Voz 1 11:14 sí

Voz 6 11:14 eso es lo que hace Nasar en esta novela pero con un lenguaje unos giros de pensamiento unos argumentos maravilló El Sequero hay que leerlo para saber yo no voy a hacer une pues no no voy a recomendar a la gente que se deporte

Voz 1751 11:31 tras son dos personas que discuten se quieren

Voz 6 11:34 sé que quieren mucho yo creo se siguen queriendo después de la discusión hay que leer un vaso de cólera de Radwan Nasar de Sexto Piso no sé cómo decirte esto

Voz 1 11:46 que no que caber esta semana lo ha pasado pues que hemos conocido

Voz 1751 11:50 que David Pérez ya lo sé ya lo sé el alcalde de Alcorcón que será el número dos en la lista a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y es el personaje la semana al que bueno pues le pasa dedicar una lectura cada semana lo haces en este caso

Voz 6 12:06 a los Corintios y lo has hecho

Voz 3 12:08 el déficit del Apocalipsis le dedicó la dictadura Pérez pero antes de dedicarle

Voz 1 12:13 se te voy a recomendar que contenga la respiración por favor que cuenta hasta tres incluso hasta fin y que escuches esto

Voz 1778 12:22 a ver siempre me pareció muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio es un feminismo radical totalitario vigente incluso influyendo en las legislaciones

Voz 6 12:38 marcando muchas ocasiones la agenda política a veces son

Voz 14 12:41 mujeres frustradas mujeres amargado mujeres rabiosa y mujeres fracasadas como personas que vienen a dar lecciones a las demás

Voz 1 12:50 de cómo hay que vivir como hay que pensar

Voz 6 12:55 a la vez Pérez número dos algo

Voz 1 12:59 da Isabel Díaz Ayuso uno David Pérez dos

Voz 3 13:05 no te va a hacer a quién van a sacar de una Rockefeller de José Luis Moreno Monchi no lo sé es que no deja de sorprenderme esto que y no pongas esa cara que no mire para otro lado no

Voz 1751 13:20 qué lecturas les recomiendas dentro de tu consola

Voz 3 13:22 Soria literario pues mira no

Voz 6 13:25 le recomendar un libro muy bueno para David Pérez se llama No es país para años está escrito por Diana López Varela publicado por Península es un tratado estupendo sobre feminismo y a lo mejor sólo le a ver dentro sus capacidades tampoco le voy a exigir cosas

Voz 1 13:41 es que él no se sienta capacitado que lo lea a ver si puede ir descubrirá que a lo mejor todo eso que hemos escuchado son

Voz 15 13:55 hemos superarlos con mayo de un mil

Voz 16 14:00 y de repente hemos los

Voz 1751 14:13 bueno estamos escuchando desnudez monos que es el nuevo Single de Pedro Pastor no lo que le hacías tú al vecino de no no no no no bueno que salía este viernes sí que es el adelanto de su nuevo disco titulado vulnerables que sale el veintidós de marzo y Pedro Pastor me llamó este miércoles hoy que bien y me dijo oye que quiero ir a vivir Madrid claro yo le dije pues vente un domingo que esto tiene que ser un domingo no es que a mí me gustó mucho Pedro Pastor no es la primera vez que que viene al programa a mi me gusta mucho lo que música hay lo que hace y estamos escuchando este tema que como decimos es el primero que conocemos de ese disco que saldrá el veintidós de marzo

Voz 17 14:49 ahora hacernos para reventar

Voz 18 15:00 desnudo de mono

Voz 3 15:02 amo sí

Voz 19 15:05 empecemos en hora arrancarnos no

Voz 20 15:11 mi

Voz 1363 15:16 si tenéis tiempo pasa por la librería Berceo os esperan tesoros desde mil novecientos noventa venden todo tipo de libros pero también joyas son especialistas en libros agotados están a tres minutos del metro opera es un mensaje

Voz 1751 15:29 de una oyente de de este consultorio claro en estos días de ausencia de del consultorio un montón de gente escribiendo pero que oyentes tan Wallis y yo creo que son gente de Twitter tuya mía sí que los ecos de los tuyos cursos que de los muchos que te siguen no en el pues son estupendos tengo un público fenomenal sabes que no somos cerca gracias a a Pilar Aimar a esta librería hay que bien hemos mandado mandaba Dani Cabezas

Voz 3 15:53 hola qué es esto en dos minutos dos y XXXIII seguimos

Voz 1 16:04 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 22 16:26 una menos Veinticinco seguimos en A Vivir Madrid y este consultorio es como un pulpo no tiene muchos tentáculos de repente entrar en el estudio Aurora Santos que es compañera de informativos de Radio Madrid que

Voz 4 16:36 el oyente de este consultorio modo Aurora qué tal buenos días oyente y fan muy claro gracias Aurora tienes una recomendación no literaria si yo quién es recomendar no soy un monstruo de Carme Chaparro yo voy a decir porque hay que es el típico el libro que a mí me me absorbía sea yo estaba en la calle en algún momento tenía ganas de volver a casa para seguir leyéndolo absorbía es un libro que no han podido dejar de leer en ningún momento y luego me gustaban mucho los personajes me gustaba mucho la inspectora jefa de parecía una mujer muy lista me gustaba mucho ir también me gusta mucho Inés la periodista porque me gustaba as imaginarme sintiéndome yo igual la misma adrenalina de su día a día es periodista escritora entonces ella también se tenía que infiltrar en algunas situaciones para luego poder coger ideas para su libro y entonces me me gustaba mucho también imaginarme ese ese día a día y luego al final es bastante sorprendente eso ya no lo voy a desvelar porque tampoco quiero hacer spoiler alguien que celebró vaya a leer pero es un libro para mi gusto muy recomendable ello del de lo de los mejores que he leído vamos

Voz 23 17:39 cómo te quedas pues que me encanta tener ya como sus sucesoras en este trabajo me encanta lo que puedo ceder el

Voz 3 17:48 pero no Aurora Cabrera encantada e incide era tele quieres que te recomiendo un libro que espera que para esa tienes que plantar un problema quién lo transforme lectura bueno problema una abuelo

Voz 4 18:01 si un libro que me un libro haber

Voz 7 18:05 sobre alguien que tiene que cumplir un sueño

Voz 4 18:06 por ejemplo

Voz 6 18:08 pues mira hay un libro precioso que además yo lo estaba pensando según me contabas lo del personaje la periodista de libra Carme Chaparro es la la autobiografía las memorias de Maruja Torres llama Mujer en guerra no señoras leído no en favor le te lo Maruja cuenta desde su infancia sus inicios en el periodismo es su trabajo como periodista como reportera de guerra también como periodista frívola haciendo entrevistas a estrellas del cine y sus amistades es su libro maravilloso muy bien escrito muy divertido muy conveniente para esos tiempos que corren del periodismo muy certero ir para mí es una biblia yo creo que de ahí mínimo mínimo cinco grandes enseñó danzas que yo esto suena demasiado pretencioso pero cinco cosas como ya talladas en piedra para tu vida profesional va a sacar del libro de Maruja y una de ellas es la integridad la segunda es la lealtad irá tercera dentro de muchas de ellas es contar las cosas importantes o en un punto de humor y esto Maruja para mí es una maestra pues nada