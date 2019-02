Escucha las noticias de las 20:00 (24/02/2019)

cuando se encuentra ya en Bogotá donde mañana se reúne el denominado grupo de Lima en el que participan EEUU buena parte de los países de América Latina en busca de una salida para Venezuela el presidente colombiano Iván Duque ha adelantado ya que tratarán de intensificar el cerco diplomático contra Maduro mientras Why do califica de crimen sin precedentes los incidentes ocurridos en el intento de entrega ayer

del exterior en Mali del atentado suicida contra el destacamento militar en de nuestro país en la región se ha saldado finalmente con la muerte de un civil maliense el Ministerio de Defensa confirma que fueron dos los vehículos que hicieron estallar los atacantes no hay heridos en el contingente español por lo demás en Barcelona está a punto de comenzar la cena inaugural del Mobile World Congress presidida por el rey Felipe VI en la que participa también el president de la Generalitat Quim Torra el monarca ha llegado ya al Museo dar de Cataluña donde se celebra la cita allí se encuentra un compañero de Radio Barcelona Pau rumbo adelante

Voz 0225

01:25

el Rey ha saludado a las autoridades como los ministros Duque y Calviño la alcaldesa de L'Hospitalet los responsables del Mobile pero aquí no se ha encontrado es al president de la Generalitat Quim Torra su conseller de Política es digitales y a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que se han adelantado unos minutos antes de que llegara el monarca los tres se han ido a la zona del cóctel a la que no tenemos acceso a los periodistas por lo tanto no sabemos cómo ha sido sí que lo ha habido el saludo entre Felipe VI Torre Colau la cena de gala empezará en unos minutos los invitados llevan tomando asiento en este Museo Nacional de Arte de Cataluña blindado por los Mossos d'Esquadra cuyo cerco ha mantenido a una distancia prudencial a una manifestación de un millar de miembros de los Comités de Defensa de la República CDR