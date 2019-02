Gol de Bale (p.) (Levante 1 - Real Madrid 2)

Voz 1 00:00 Luca amor en la dar el remate de razón para volver a pedir mano a Casemiro se tira Casemiro se tira Casemiro balón para los Gaza que Seeger penalti Bienal ha dicho pitado penalti Iglesias Villanueva había directo Pedro de Casemiro hace mucho por dejarse caer pero el árbitro está cuatro metros alguien le dice a Iglesias Villanueva me imagino directamente desde el bar asistente le ha dicho el penalti Iglesias Villanueva señala penalti me imagino que la será revisado Casemiro cae de una manera rara pero repito el juez de línea está muy cerca mucho lo suficiente no

Voz 2 00:40 huesos olas que suena noi tus no tiene que no es nada hombre que no nada a ver si de bienes y previsible Da Silva puto leerá que no bueno no género seguido también

Voz 1 00:57 sólo uno por la manera en la que se tira Casemiro es evidente que no hay nada

Voz 2 01:01 también en buena nueva nave ahora el barrio para decir que la vea la seguir pisando el bajo el lema decir oye lo que has visto en el campo cuánto es lo que pasa pena Tour televisión ya está

Voz 1 01:20 el penalti pero yo creo creo creo que ha señalado el punto de penalti no sé creo que

Voz 2 01:26 sí sí sí vale por eso digo yo colgado geográfica larga el contacto ya hasta no no porque ya ha pitado el árbitro eso es que la sede lo Allard música o penalti no les dice para hablar

Voz 1 01:42 gire a la tercera lleno y Araceli ha manifestado el penalti que que que habrá viscosa en que se tiene que meter en árbitro asistente teniendo al árbitro y Albares que pinta el árbitro asistente hay balón para Gareth Bale leva Apple porque la pita el árbitro asistente Anacleto Gareth Bale de zurda

Voz 3 02:02 a esa Gareth Bale no va a pegar a Querrey Izquierda bajó palos es Víctor Fernández para el dos uno para el Real Madrid le PAD en la