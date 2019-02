Quico Catalán: "Este lunes hablaré con Velasco Carballo"

Voz 1 00:00 Alex alude a Quico Catalán presidente del Levante muy buenas noches ha pasado ya un rato después del partido cómo estás mejor igual que cuando al final igual de cabreado

Voz 2 00:12 bueno igual orgulloso igual de mi equipo porque creo que hemos hecho un grandísimo partido hemos tenido nuestras opciones no las hemos acertado y luego pues bueno Madrid que ha tenido alguna ocasión tampoco ha estado muy acertado pero bueno lo han venido los dos penaltis

Voz 1 00:30 ya está el primero te parece claro el de la mano de Vardy

Voz 2 00:34 el primero me parece que sí lo pita el árbitro pues es un penalti tonto pero puede ser penalti podrían no quitarlo también eh pero puede ser no puede ser un penalti pitado y hay que asumirlo ya está el segundo pues sinceramente no sé de las repeticiones que visto pero si contemplamos cómo definimos un penal

Voz 3 00:57 como que para que haya un penalti hay un derbi

Voz 2 01:00 pues creo que sí ha habido contacto que tengo dudas pero sí ha habido contacto con tanto es tan leve que no no puede provocar un penalti como como creo que esa no

Voz 1 01:11 oye que cuando estás en el palco Kiko estáis viendo están repitiendo la imagen en el monitor y estáis presidente el Madrid y presidente del Levante es difícil no hacer gestos el protocolo el protocolo vuestro no el protocolo del bar el protocolo de directivo un dirigente de un club cuando has visto ya habéis visto la jugada repetida habéis dicho algo ha dicho alguien algo

Voz 2 01:30 no me sinceramente que cuando cuando el primer penalti de la mano de Barbie que han pasado yo no sé cuantos minutos han pasado pero si no juega muy larga he habido una en sentido o en otro cuando el partido ves la jugada ya había visto Najwa repetida en la tele pues yo igual que en el segundo tengo claro que el barba de decir que no es penalti en el primero tengo serias dudas de que no vaya pitar penalti en él el primero pues es más evidente son unas manos en el segundo pues lógicamente cuando en esas esas circunstancias en el palco pues

Voz 1 02:09 cuando a mí cuando con poco ese dice no han dado el visto que te has señala penalti habéis dicho algo os habéis mirado sabéis no a mí

Voz 2 02:16 a mí me deja perplejo sinceramente me deja perplejo porque porque lógicamente el árbitro pita pita penalti muy rápido penalti muy rápido y te sorprende luego ves la jugada repetida Icex debe haber algo más que no sea esa jugada cuando ves que solo es esa jugada

Voz 1 02:32 tienes la tranquilidad de que lo va a resolver en sentido de haber iba a decir que no es penalti claro y más cuál

Voz 2 02:38 cuando cuando pasan varios minutos en el bar parece au da a entender que la jugada la está analizando en profundidad por lo menos el arbitro así lo manifiesta en el campo luego ya veremos si que me gustaría en aras deja aprender en aras de saber cómo se maneja el mar porque al final tienen serias dudas de de cómo se maneja el bar yo aprendí mucho con respecto al penalti en los en el Wanda de mi interpretación no interpretación de aquella jugada no en ésta como el bar como el arbitro pasaban los minutos y el árbitro seguía sin pronunciarse por el bar pues yo estaba convencido que que

Voz 1 03:18 no era penalti bueno creo que tú y todo esto todo el estadio y casi todo en los que está

Voz 2 03:22 viéndolo en la tele no

Voz 1 03:25 se puede decir hoy el Levante ha perdido por el árbitro

Voz 3 03:31 no se puede decir que que la han pitado un penalti al Levante que que que que él ha entendido que era y que

Voz 2 03:40 todo el mundo que hemos visto la jugada en vivo en directo en Rincón repeticiones pues

Voz 1 03:45 en todo el mundo piensa que no es lo digo porque encima haber hecho un buen partido no ya habéis tenido ocasiones dos palos de Roger Roca Sham Levante a tenían buenos minutos de fútbol no que todavía esa jugada polémica en un día en el que el Madrid es claramente superior pero hoy no ha sido así

Voz 2 03:58 no no por eso te decía al principio que lo que estoy es tremendamente orgulloso de mi equipo porque porque creo que hemos hecho un grandísimo partido creo que en la primera parte hemos tenido muchas opciones de ponernos por delante en el varias veces hay y no a lo mejor sólo uno cero sino hemos tenido dos palos alguna otra ocasión también una una internada de Morales que hay una jugada hay también complica ahí ya con Carvajal Ike pues tampoco se ha visto nada nada más allá de que de que la jugada seguía creo que hemos tenido nuestras opciones no las hemos acertado oí posteriormente pues bueno me ha venido todo lo que venía venido las dos últimas pruebas no no nada con respeto a todo esto que estamos hablando

Voz 1 04:44 déjame que comentáis que te come no sé yo yo creo que al final

Voz 2 04:47 la gente la gente del fútbol los que estamos ahí sabemos que un día y otro le toca otro no yo creo que es un poco esa

Voz 1 04:54 eso te he dicho algo así no no ha dicho nada eso pero yo creo que hay ciertas cosas que no hace falta ni hablar las no y la última vas a llamar a Rubiales

Voz 2 05:03 no nunca lo he llamado ni tampoco le voy a llamar yo creo que hay un presidente que Comité Técnico de Árbitros que es Carlos Velasco Carballo que es una persona que que siempre que he tenido alguna duda le he llamado y me ha respondido hoy hemos tenido conversaciones entre es antes sí que sí que mañana le llamaré en aras de de de saber cómo se gestiona esta esta jugada que es lo que ha pasado y que me esclarezcan poco no sí que me gustaría saber el el audio de esa jugada porque porque la contundencia de la rapidez que un que Nacho ha pitado el penalti y luego el tiempo gastado el bar esperando a decirle o a confirmarle

Voz 1 05:43 me sorprende mucho miras y te te te sorprende y me sorprende más que el resultado ha sido el que ha sido no ya a mí también coinciden plenamente contigo pero si te parece te iba a despedir pero Iturralde que tiene información no solamente su opinión que la contado en Carrusel deportivo que es que para él no es penalti evidentemente que nadie en su sano juicio puede que eso es penalti pero si tú estás por ahí comprobar pasa para que le explicara pero si te parece que te escucha al presidente Levante también quién pita el penalti el el asistente

Voz 0514 06:10 o el árbitro Iglesias Villanueva a Daniel Price no te lo pitan poco tarde pero te al árbitro o sea no es el asistente el que lo ha pitado pero es lo mismo pero esta situación es lo mismo que lo pite el árbitro asistente para luego la actuación la posterior actuación del bares lo mismo pero sí Pizzi lo pita el árbitro quiere decir que tenía dudas no porque ha tardado unos segundos en pintar yo pensé que lo había vetado el asistente bueno Tardà pero lo pita el árbitro

Voz 1 06:36 vale al el bar no le puede corregir no te puedo decir nada

Voz 0514 06:39 a ver porque tarda luego el bar el bar una vez decapitado penalti que para el árbitro le parece penalti o para el asistentes lo mismo que el bar lo que busca es una imagen que pueda sustentar la decisión arbitral al ver una imagen donde se ve que les roza la bota sólo le roza pero se ve que roza la bota el bar ya tiene el sustento que desde puede ratificar al árbitro su decisión siempre diciendo que no es penalti pero es una acción donde el bar no puede entrar lo mismo que si hubiese sido al revés porque hubiese

Voz 1 07:10 no puede entrar en el bar porque el error porque hay una

Voz 0514 07:13 ese roce hay porque ya hay un contacto hay un ligero contacto otra cosa es luego el debate de que si hay que cambiar el Bari de que sí lo tiene que haber el árbitro pero ese no es el debate que nosotros o vosotros los periodistas tenemos que dar a la a la gente a la gente tenemos que decir cómo está funcionando como funciona el protocolo del bar que porque se podría cambiar bien ese es otro debate el próximo año va a ser el mismo protocolo eh el papel otro pita penalti o las centrales del penalti pita penalti al ver que hay un contacto en la bota no en la media en la bota hay un contacto muy ligero el bar ya no puede entrar a decirle al árbitro oye ven haberlo pero sólo el árbitro sólo el bar podría entrar a decirle al árbitro si no hay ni un ligero contacto decirle oye Nacho ven a la televisión porque no hay ni un ligero contacto donde se a que es penalti

Voz 1 08:04 a mí no me convence ya sabes cómo está ya ya lo sé ya lo sé Quico Catalán no sé si no te entretenga más pero no sé si te aclara esto más o te deja más dudas

Voz 2 08:13 bueno me deja las dudas suficientes como para entender que que un penalti que no es penalti pues el árbitro no ha pitado