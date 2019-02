Paco López: "Me voy orgulloso de mis jugadores"

a ver a mí esos pretende cada semana en ruedas de prensa me pregunta por por esto he dicho siempre lo mismo que soy un defensor auténtico los árbitros y un defensor del bar que el bar es el primer año inexacta lógicamente mejoras mi mi opinión de que mejorar todavía muchísimas cosas que seguirán habiendo jugadas para la polémica porque al final no dejan de ser también jugadas interpretativas por lo tanto a partir de ahí yo lo único que cabeza no cabe no quiere pensar es que determina situaciones que puedan ser a concienciar son lo único que yo mi cabeza no quiere pensar ya ya está a partir de a partir de ahí polémica va a seguir habiendo pero sí que es verdad que que lo necesita e una mejora pero una mejora porque es normal es el primer año oí

es una buena herramienta pero no siempre se utiliza porque es una jugada tan clara hoy en la que todos coincidir todo el mundo vencía no le ha rozado pero no es penalti alguien tiene que decir viendo esa imagen oye que te has equivocado no no es penalti tan fácil como eso no debería se por eso que yo creo que esta jugada en concreto

Voz 1873

02:55

además me me dicen que el asistente si por lo tanto yo creo que está Jorge son que no son totalmente clara que sea al revés como ha pasado en el primer penalti y luego Alba consiguiera ahí se ve que es penalti claro porque se lo comuniqué al árbitro como ha pasado el primer penalti listo pero no se puede dejar algo que no que no ha existido tú has visto repetida yo he visto repetidos pero pero mira más allá de la de la de verla en en televisión con la he visto me fío muy mucho de mi jugador así que te dice ya solamente no me he dicho evidentemente no lo había tocado pero solamente su reacción tras la jugada porque quien conoce Chigurh es que es un chico bueno increíbles imposible que proteste de la forma que lo ha hecho que se llevaba las manos a la cabeza Hay a partir de ahí yo creo que que ya sobra todo lo demás pues