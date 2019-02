David Luiz: "Kepa quería seguir como buen profesional que es"

Voz 1375 00:00 y está por ahí Álvaro de Grado con uno de los protagonistas del equipo que hoy ha perdido la Copa de la Liga

Voz 0107 00:05 hola Álvaro muy buenas hola buenas noches Manu estamos con David Luiz futbolista del Chelsea ya mismo te escucha en el Larguero hola David Luiz buenas noches

Voz 1 00:12 pues hola bueno eh

Voz 1375 00:15 cómo os habéis quedado en El Vestuario después de de lo que ha pasado en el campo

Voz 1 00:19 triste porque no que fase perdió una final pero también consciente he contento porque hicimos un gran partido contra unos mejores equipos de Europa en un momento entonces y especialmente después de un dos semanas donde tuvimos no no era un equipo que tenemos mucha me da mucha personalidad para hacia un gran partido pues me antes de la segunda parte Onésimo como fórmula pena

Voz 1375 00:49 la cancha oye David al margen de los penaltis que es una lotería hay puede pasar a cualquiera te parece que ha sido justo campeón si el City

Voz 1 00:58 no quién sí pienso les dos de que hicieron todo para ganar a partir de entonces sitio gran equipo que está jugando siempre muy muy bien entonces hoy hicimos un partido como ya darse una pátina forman la mejor equipo por delante ganando no te ponen ese paso a tu

Voz 1375 01:21 cómo está que para bien

Voz 1 01:23 México bien digo no está contando claro pero

Voz 1375 01:26 digo tiene calambres tiene un tirón al final que le pasaba porque ha habido un poco de lío que hay que es lo que tenía o qué le pasaba

Voz 1 01:33 no pensé que lo hemos le estaba un poco la la pierna ves

Voz 1375 01:37 el entrenador pensaba que estaba lesionado

Voz 1 01:39 si eso no se puede eso no no no se comprenden muy bien entrenando quería sacarlo por decisión de Leo porque estaba mal después Kepa como un gran profesional ha querido estar en el campo acuerdo que pase cubo en que las claro tú hubieras hecho lo mismo no cualquiera yo yo estaba en en campos entonces no lo sé hablar ya está todo bien bueno no se ha enfadado el míster no nos enfadado Najar tras un abrazo David Luiz

Voz 1375 02:06 abrazos hemos dejamos a David Luiz en esa zona mixta del estadio donde todavía está el micrófono inalámbrico de Álvaro de Grado Álvaro bueno ha dado la cara le ha tocado dar la cara El pero la procesión va por dentro evidentemente luego sobre el asunto de qué país Arri veremos si da algo más de sí aunque Sarria ha querido quitarle bastante hierro al asunto no

Voz 0107 02:25 se ya ha sonado mucho a excusa la verdad las explicaciones de el del italiano porque lo que se ha visto en el terreno de juego es que estaba muy muy enfadado porque no obedecía sus órdenes porque lo ha querido cambiar porque que Paula ignorado durante prácticamente dos minutos ha sido lo que ha tardado entre que me voy que no me voy que me voy que no me voy con Willy Caballero esperando como hemos escuchado David Luiz ha sido bueno el que ha dado la cara hoy en la zona mixta hasta hablando pues casi media hora con con un montón de medios de comunicación bueno título más para el Manchester City cuatro ya de Guardiola en inglés Server dos Carabobo una premiar una Supercopa e a seguir la temporada que hoy con el empate del Liverpool pues sólo se va a un punto los de Klopp de del Manchester City

Voz 1375 03:03 estábamos diciendo antes con Bruno que el protagonista sido Kepa y lo que ha pasado en el incidente con pero que es el cuarto título ya para el City de Guardiola una Premier una Supercopa está la segunda Caravaca justo hace doce meses ganó su primer título doce meses después

Voz 0107 03:17 vuelve a ganar otra Copa de la Liga ha que aunque considere el propio Guardiola que es de los cuatro títulos que disputa cada temporada el menos importante un abrazo Álvaro hasta luego adiós pues nada