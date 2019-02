"La gente está harta del VAR, están desnaturalizando el fútbol"

Voz 1375 00:00 enseguida escucharemos algún protagonista más saludo además

Voz 0104 00:53 bien es hoy descomunal complementarias

Voz 1284 00:55 es viernes preparado hay obstáculos que alguien venir aquí a dar la cara y estoy preparado para no pero la entrada de la

Voz 1576 01:03 ahora ha sido buena porque es de fenómeno paranormal

Voz 1284 01:06 no es que se pase

Voz 0231 01:08 vale que Talavera está en tu silla

Voz 1284 01:11 quizá pues no para para ver si se me pega algo y Le puedo entender porque el momento de todas las explicaciones de Rosell no has entendido ninguna

Voz 1 01:17 cómo es eso lo que la naturaleza no da Salamanca no presta o algo así

Voz 1375 01:21 así hoy Iturralde siempre aquí de cuerpo de Joy no sé si porque intuía lo que podía pasar también ha decidido estar aquí como sea el tapado pero a escuchar entender nos va a intentar aclarar todo su opinión la información también si posible que nos pongamos todos de acuerdo y

Voz 2 01:38 que Javi Herráez que ha dicho

Voz 1375 01:41 yo he Solari ha terminado la rueda de prensa que los entrenadores

Voz 3 01:45 qué ha dicho el técnico del Madrid y Javi bueno pues te cuento lo primero que se ha ido por la zona mixta esta zona mixta Cyrus Gareth Bale hemos intentado preguntar qué ha pasado por qué ha tardado tanto en el cambio que ha estado ahí eh casi cinco minutos sin saltar cuando haya hecho Valverde en primer lugar iba con la gorra con el guardaespaldas de Madrid los ha mirado el galés pero ha sido grave lo que ha hecho Gareth Bale porque vivamos chocado la mano con sus compañeros ahora visto iremos le hemos preguntado al técnico a Solari por lo que ha ocurrido en el campo

Voz 1940 02:12 me parece igual no les aplicara eso lo pasaba mucho acordada Javi cuando estábamos en zona mixta en Valdebebas Schuster pasaba por delante no lo veían claro no alguna Javi

Voz 3 02:22 bueno Larra era lo que le pasa a Bale es que el adelantado morir quiere por la derecha Vinicius lleva dos meses mosqueado porque evidentemente juega menos porque está mereciendo jugar Vinicio pero menos a mi opinión lo que le hemos preguntado en la sala de prensa solar

Voz 1375 02:34 vi es esto preguntes respuesta para mí Soraya

Voz 3 02:37 dado penoso estado no estaba

Voz 4 02:39 a calentando por la banda ancha llama tampoco ha pasado la banda con SAS en vuestras estaba esperando para entrar

Voz 5 02:53 insistirle por Belle es que que hemos visto que cuando marca un gol ruso hasta Lucas Vázquez ha ido a chocar la mano es la esquivado iban mustio abandonar contra torneo como esta enfadado Gareth Bale con con usted con unos compañeros no están en venta la pletórico en el vestuario porque marcó aparte me encantó cómo entró al partido con la realidad que jugó los minutos que le tocó jugar que además de la victoria lo veo muchísimo trabajo y también cuando nos quedamos con diez jugadores cumplía una doble función arriba me pareció fantástico su partido no sé si te parece normal en futbolistas T cinco minutos en el en el banquillo salió Valverde en el sesenta y ocho desde el setenta y tres sin calentar antes de salir al Torrelodones qué es realmente lo que ha pasado nada esa es la realidad yo le dije que esperara

Voz 3 03:47 bueno pues es lo que ha dicho Solari el dice que le ha dichos a Gareth Bale que esperara después de primer cambio Bale Seve bueno pues con el gesto torcido porque mete a Valverde no le mete a él se queda en el banquillo incluso pinus algo hay contábamos el carrusel algo le viene a decir al final sale Gareth Bale y luego marcar gol chico

Voz 1375 04:04 es como hace habitualmente pero he confirmado de

Voz 6 04:07 tentar

Voz 3 04:08 el se va se va al hasta está calentando ve que no es el sábado

Voz 1284 04:12 aquí va a haber algo pero se queda ahí un rato no correcto

Voz 3 04:14 no sabemos realmente lo eres claro está calentando pero él se ve con eje torcido porque luego ya va a Pinto a decirle algo el se queda en el banquillo y la imagen pues hombre deja claro que Bale no está contento porque ha salido Valverde no ha salido él pero lo tapa solar sí diciendo que es él el que le dice que espere Osán Soraya acaba de decir en rueda de prensa que es el como técnico el que dice a Gareth Bale que se espere luego lo que no hay tu tía es lo que hemos visto todos en el campo y mejora en Carrusel que es cuando Bale marca el gol se va cabizbajo viene Luca Vázquez le evita no le choca la mano bueno ese gesto de mosqueo permanente que tiene el galés desde hace tiempo sobre todo desde que e irrumpió Vinicius y que se ve que es suplente claro suplente claro por mérito propio del Real Madrid

Voz 1375 05:00 y no me interesa la opinión de todos de lo de Gareth Bale creo que vamos a coincidir casi todos íbamos a hablar todos de las jugadas polémicas Pero Antón Meana porqué ha reaccionado así a las veinte vamos a ver si no me exalta

Voz 0231 05:10 Romero Gallego y compañía va a ser difícil porque ustedes no digo más allá de que a Bale le molestan las críticas permanece des porque él repito él considera que son injustas y más allá de que Bale crea que debe ser titular porque él piensa que físicamente ya está al cien por cien al margen de esto la información quedamos en Carrusel ahora es que Bale no entiende las últimas declaraciones de compañeros suyos sobre su vida privada Courtois y Marcelo han sido los últimos en airear quién no habla español que les gusta jugar al golf que no va a las cenas de equipo es verdad

Voz 1375 05:45 que todos han hablado del ligamento nivel no entiende

Voz 0231 05:48 por sus compañeros tienen que hablar de su vida privada él considera que es un profesional que él entrena cumple que no puede controlar sus lesiones pero al margen de que no les gusta que uno le ponga al margen de lo que cuenta Herráez que es palabra del Señor que le molesta que juegue Vinicius y Lucas al margen de todo eso a Bale particularmente en este momento del año les a mucho que sus compañeros en entrevistas hablen de su vida privada

Voz 7 06:14 el oro entiende que lo que han dicho sus compañeros lo sabe todo el mundo no yo tengo eso lo saben que no sabe español o por lo menos nos demuestra todo lo sabemos Pulido que Marcelo está fuera de peso se lo dije ven el gol o sea que que que las tres cosas que han dicho sus compañeros las sabe todo el mundo

Voz 1375 06:31 tú decías no no que que que también sabrá

Voz 0231 06:34 Bale como ha entrenado Marcelo y cómo ha llegado Marcelo muchos días no lo ha comentado no ha comentado nada de si está o no en forma yo no defiendo a vender información que le ha molestado mucho que sus compañeros a Robben de él sobre temas personales y privados en medios de comunicación

Voz 0239 06:50 pero que han dicho de Bale pues han dicho que les gusta

Voz 0323 06:53 jugar al golf que eso está contado por todos los medios de comunicación de este país es que no es lo mismo para dicho medio de comunicación no no que yo no pero si aquello lo que respetos al periodista de información en la que yo valoro

Voz 0514 07:02 no

Voz 7 07:02 y ahora a partir de ahí que es punto yo te doy

Voz 1284 07:05 aplausos y cuando te a mañana tampoco es para eso pero pero

Voz 0239 07:09 sí pero lo que lo que hay que decirle a Bale es primero Marcelo está muy mal pero la trayectoria que tiene Marcelo en el Real Madrid no la pueden soñar Gareth Bale que que creo que Marcelo seguramente se ha ganado un respeto en El Vestuario que todavía no sólo ha ganado NYSE lo va a ganar Gareth Bale punto número uno punto número dos que dice Courtois culto a mí me sorprendió lo he dicho en Carrusel

Voz 7 07:30 qué hace una semana informativamente muy muy

Voz 0239 07:34 volcada al Atlético de Madrid al Barcelona pero la entrevista es sorprendente pero Courtois dentro de la ingenuidad lo que dice es que le gusta el golf yo digo que les gusta el gol más que el fútbol esto no lo digo yo lo que dice es que no va a las cenas de equipo eso todos los cámaras de televisión que está en las cenas e más o menos organizadas de la plantea el Real Madrid lo sabe no dicen nada más si esto le molesta garete yo creo que lo que le molesta realmente a veces se llama Vinicius insite ha dicho el entorno de Gareth Bale que está al cien por cien físicamente en su mejor estado de forma para ser titular el entorno de Gareth Bale no ha visto en los últimos partidos que ha hecho el galés

Voz 1375 08:08 todas formas ahora hablamos esto de Gareth Bale pero vamos a cerrar el asunto de la polémica vamos a preguntar a Iturralde por las jugadas sobre todo por esa jugada y le voy a preguntar al presidente del Levante que nos va a escuchar enseguida nos va atender en directo pero Antón esto lo que confirma por si alguien tiene alguna duda es que no es que esté cabreado con con sino con los compañeros

Voz 1940 08:27 en el gesto que ha hecho del desaire

Voz 1375 08:30 cuando ha marcado el uno dos de no me déjame en paz habrá seis ninguno es porque está rebotado con parte del vestuario yo creo

Voz 0231 08:36 es un punto más es decir todo lo que ha hecho Javi es cierto

Voz 1284 08:39 le molesta que no juega primero Valverde

Voz 0231 08:42 eh que Vinicius lo haga bien y juegue siempre que Lucas juegues siempre que no juegue el clásico suplente en el Wanda pero claro

Voz 1284 08:48 por eso no sólo hace Solari a todo eso

Voz 0231 08:50 lo que ya lo tenía se suma que le molestan mucho los comentarios de sus compañeros sobre su vida privada cuando él no habla de nadie nunca habla de nadie entiende porque

Voz 1940 09:01 esto que quiero decir una cosa de la celebración que creo sinceramente viendo las imágenes que no ve quién le va a abrazar

Voz 1284 09:08 sí que es verdad voy a decir una cosa no

Voz 1940 09:10 ve la persona que es pero que precisamente a esa persona así que es Lucas Vázquez es el de si no no sólo por eso que es el que más de defiende en público y en privado porque cree que es un valor para el Real Madrid que todavía tiene que dar mucho que precisamente Lucas ayer feo ya tiene cosa quiere decir que vale no eso tiene que ser a ninguno porque yo creo que eso tiene que hacer ninguno oye vino a celebrar contigo te abrazan acabó ya está va ganando además el dos uno de penalti no pero lo que sea te abraza acabó pero que encima he tenido no sé si la mala suerte pero lo que sea de quitarle los brazos al tío a uno de los dos

Voz 0323 09:44 cierto Manu no sé si me imagino que mañana tendré la posible

Voz 0239 09:47 ya en todos los compañeros que estaban haciendo en NG luego Lucas Vázquez que es un crack porque Massa cualquier otro con cualquier otro compañero como dice Mario y lo manda Esparraguera pero Luca Bages que es un crack sido atropellados en Carrusel era ya complicado Lucas Vázquez antes de que saquen le van desde el círculo central se vuelve a dirigir a Gareth Bale le pega un abrazo

Voz 6 10:06 sí

Voz 0239 10:07 venga un abrazo además así Lucas Vázquez Gareth Bale como diciendo macho y Leiro abrazar John vino y comunión no te enfada desenfadada te con otro en Luca bajen vuelve a repetir otra opción porque ya entonces veintiocho una

Voz 1375 10:18 y por ahí Marcos López que ya ha terminado su crónica en El Periódico de Cataluña o la Marcos muy buenas qué tal cómo estáis todos como titula el periódico mañana bueno a mi me toca hacer la pieza como bien decía del ofendido de Bale que que le cogió la frase a Antonio Romero es el desprecio de Bale sobre el arbitraje como titula el periódico Victoria indecorosa del Madrid durante ahora nos resumirá Javi Blanco director

Voz 1284 10:43 vale como están abriendo ahora los digitales pocos entiende el titular pero dejando que salude en directo al presidente Levante bueno por ahí perdona había alguna en el titular no no me déjate que salude a Quico Catalán presidente del Levante

Voz 0104 10:55 muy buenas hola buenas noches ha pasado ya un rato después del

Voz 1375 10:59 partido cómo estás mejor

Voz 0104 11:02 igual que cuando ha pitado el final igual

Voz 1375 11:04 de cabreo

Voz 8 11:06 bueno igual orgulloso igual los de eso por mi equipo porque creo que hemos hecho un grandísimo partido hemos tenido nuestras opciones no las hemos acertado y luego pues bueno en el Madrid ha tenido alguna ocasión tampoco ha estado muy acertado pero bueno lo han venido los dos penaltis

Voz 1375 11:23 ya está el primero te parece claro el de la mano de Vardy

Voz 8 11:28 el primero me parece que sí lo pita el árbitro pues es un penalti tonto pero puede ser penalti podrían no pitar lo también eh pero puede ser no puede ser un penalti como la que ha pitado y hay que asumirlo ya hasta el segundo pues sinceramente no sé las repeticiones que visto pero si contemplamos cómo definimos un penalti como que para que haya un penalti hay un derribo pues creo que sí ha habido contacto que tengo dudas pero sí ha habido contactos con tanto es tan leve que no no puede provocar un penalti como como creo que esa no

Voz 1375 12:05 hoy cuando estás en el palco Kiko estáis viendo están repitiendo la imagen en el monitor y estáis precedente el Madrid presidente el Levante es difícil no hacerlo

Voz 0231 12:13 dos el protocolo El protocolo vuestro no el protocolo del bar el protocolo

Voz 1375 12:16 de directivo un dirigente de un club cuando has visto ya habéis visto la jugada repetida habéis dicho algo ha dicho alguien algo

Voz 8 12:23 no me sinceramente que cuando cuando el primer penalti de la mano de Barbie que han pasado yo no sé cuantos minutos han pasado pero si no juega muy larga he habido una en sentido o en otro cuando el partido ves la jugada ya había visto Najwa repetida en la tele pues yo igual que en el segundo tengo claro que el barba de decir que no es penalti en el primero tengo serias dudas de que no vaya pitar penalti no en en el primero pues es más evidente porque son unas manos en el segundo pues lógicamente cuando surgen esas esas circunstancias en el palco pues

Voz 1375 13:03 poco a poco se dice no anda visto ya te has señalado penalti habéis dicho algo os habéis mirado sabéis no a mí

Voz 8 13:09 a mí me deja perplejo sinceramente me deja perplejo porque porque lógicamente el árbitro pita pita penalti muy rápido te penalti muy rápido vi te sorprende luego ver la jugada repetida Icex debe haber algo más que no sea esa jugada cuando ves que solo es esa juega Ada tienes la tranquilidad de que el bar lo va a resolver en sentido

Voz 1375 13:29 ver iba a decir que no es penalti claro y más cuando

Voz 8 13:31 todo cuando pasan varios minutos en el bar parece au da a entender que la jugada la está analizando en profundidad por lo menos el árbitro así lo manifiesta en el campo luego ya veremos si que me gustaría en aras de aprender en aras de saber cómo se maneja Alvar porque al final tienen serias dudas de de cómo se maneja el bar yo aprendí mucho con respecto al penalti que nos pitaron en el Wanda de la que no interpretación de aquella jugada no en ésta como el bar como el arbitro pasaban los minutos y el árbitro seguía sin pronunciarse por el bar pues yo estaba convencido que que no era penalti bueno creo yo y todo todo el estadio

Voz 1375 14:14 casi todos los que están viendo la tele no eh se puede decir hoy el le ante ha perdido por el árbitro

Voz 9 14:24 no se puede decir que que la que la han pita un penalti al Levante que que que que el ha entendido que era y que

Voz 8 14:33 todo el mundo que hemos visto la jugada en vivo en directo en Rincón repeticiones pues todo el mundo piensa que no es lo digo porque encima había hecho un buen partido no y habéis tenido ocasiones dos palos de Roger Roca

Voz 1375 14:44 el Levante ha tenido buenos minutos de fútbol no que todavía esa jugada polémica en un día en el que el Madrid es claramente superior pero hoy no ha sido así no no por eso te decía

Voz 8 14:53 principio que es lo que estoy es tremendamente orgulloso de mi equipo porque porque creo que hemos hecho un grandísimo partido creo que la primera parte hemos tenido muchas opciones de ponernos por delante en el varias veces muy y no a lo mejor sólo uno cero sino hemos tenido dos palos alguna otra ocasión es también una una interna de Morales que hay una jugada ahí también complica ahí ya con Carvajal que pues tampoco ha visto nada nada más allá de que de que la jugada seguía creo que hemos tenido nuestras opciones no las hemos acertado oí posteriormente pues bueno me ha venido todo lo que ha venido las dos últimas no no nada con respeto a todo esto que estamos

Voz 1375 15:36 no de que comentáis que te comento no si yo yo

Voz 8 15:39 que al final la gente la gente del fútbol los que estamos ahí sabemos que un día te toca otro no yo creo que es un poco esa eso te he dicho algo así no no ha dicho nada eso pero yo creo que hay ciertas cosas que no me faltan y hablarles no

Voz 1375 15:53 y la última vas a llamar a Rubiales

Voz 8 15:56 no nunca lo he llamado y tampoco lo voy a llamar yo creo que hay un presidente que Comité Técnico de Árbitros que es Carlos Velasco Carballo que es una persona que que siempre que he tenido alguna duda le he llamado y me ha respondido hoy hemos tenido conversaciones interesantes

Voz 9 16:12 sí que sí que mañana le llamaré en aras de

Voz 8 16:17 de de saber cómo se gestiona esta esta jugada que es lo que ha pasado y que me esclarezcan poco no sí que me gustaría saber el el audio de esa jugada porque porque la contundencia de la rapidez que un que Nacho ha pitado el penalti Illa

Voz 1576 16:31 luego el tiempo gastado el bar

Voz 8 16:33 esperando a decirle o a confirmarle me sorprende mucho mira si te te sorprende y me sorprende más que el resultado haya sido el que ha sido no ya a

Voz 1375 16:42 a mí también coinciden plenamente contigo pero si te parece te iba a despedir pero me dice Iturralde que tiene información eh no solamente su opinión que la contado en Carrusel deportivo que es que para él no es penalti evidentemente nadie en su sano juicio puede pensar que eso es penalti pero si tú estás por ahí activar pasa para que lo explicara si te parece que te escucha al presidente Levante también quién pita el penalti el el asistente

Voz 0514 17:04 o el árbitro Iglesias Villanueva a Daniel Price no te lo pitan poco tarde pero qué tal árbitro osea no es él asistente el que lo ha pitado pero es lo mismo pero esta situación es lo mismo que lo pite el árbitro asistente para luego la actuación la posterior actuación del bares lo mismo pero sí Pizzi lo pita el árbitro quiere decir que tenía dudas no porque ha tardado unos segundos en apenas

Voz 1375 17:24 que lo había pitado el asistente bueno Tardà pero lo pita el árbitro vale y ahí al el bar no le puede corregir no puedo decir nada

Voz 0514 17:32 a ver por qué tarda luego el bar el bar una vez decapitado penalti que para el árbitro le parece penalti o para la asistentes lo mismo que el bar lo que busca es una imagen que pueda sustentar la decisión arbitral al ver una imagen donde se ve que les roza la bota sólo le roza pero se ve que le roza la bota el bar ya tiene el sustento que le puede ratificar al árbitro su decisión siempre diciendo que no es penalti pero es una acción donde el bar no puede entrar lo mismo que si hubiese sido al revés que hubiese

Voz 1375 18:04 aún no puede entrar el bar porque el error porque hay una

Voz 0514 18:06 ese roce hay porque ya hay un contacto hay un lío pero contacto otra cosa es luego el debate de que si hay que cambiar el Bari de que se lo tiene que ir a ver el árbitro pero ese no es el debate que nosotros o vosotros los periodistas tenemos que dar a la a la gente a la gente cómo está funcionando como funciona el protocolo del bar que porque se podría cambiar bien ese es otro debate el próximo año va a ser el mismo protocolo en el lo pita penalti o las central y pita penalti al ver que hay un contacto en la bota no en la media en la bota hay un contacto muy ligero el bar ya no puede entrar a decirle al árbitro oye ven a verlo pero sólo el árbitro sólo el bar podría entrar a decirle al árbitro si no hay ni un ligero contacto decirle oye Nacho ven a la televisión porque no hay ni un ligero contacto donde se que es penalti

Voz 1375 18:57 a mí no me convence

Voz 0323 18:59 ya sabes cómo está ya ya lo sé ya lo sé Quico Catalán no sé si no te entretenga más pero no sé si te aclara esto más o te deja más dudas

Voz 8 19:06 bueno me deja las dudas suficientes como para entender que un penalti que no es penalti pues el árbitro no ha pitado

Voz 1375 19:15 un abrazo presi gracias he echado Quico Catalán en directo el presidente del Levante ahora seguimos con

Voz 0104 19:19 hoy Iturralde y Javi Blanco que dicen ahora mismo a esta hora

Voz 1375 19:24 los digital esas marcas deportivo Sport etcétera sobre lo que ha pasado en el Ciudad de Valencia hola Javi

Voz 0699 19:28 hola Manu pues bien empezando por el as punto com la crónica de Luis Nieto mucho Vinicius poco bar el Madrid ganó Levante mejor con dos penaltis el segundo inexistente en Marca punto com el Madrid se sostiene con polémica el Levante pierde con dos penalti inspirados en contra reclama otros dos en Mundo Deportivo

Voz 1284 19:44 el bar salvo al Madrid ante el Levante el Madrid ganó al Levante con dos goles de penalti el según

Voz 0699 19:49 lo sobre Casemiro que no parecía pero al que el bar dio el OK en el Sport el bar e Iglesias Villanueva mantienen vivo al Real Madrid los blancos se impusieron gracias a dos goles de penalti frente al Levante que estrelló dos balones en el poste en la crónica de

Voz 1284 20:03 el país de José Sámano en el Madrid se cuelga del

Voz 0699 20:05 el bar el equipo blanco vence al Levante en un partido gris

Voz 0323 20:08 dos penaltis uno claro y otro insiste

Voz 0699 20:10 ante en el mundo polémica victoria del Real Madrid con el bar como protagonista en dos penaltis bueno

Voz 1375 20:16 y pues nada iba iba a decir ruegos y preguntas para Iturralde que no catalán que que digo

Voz 1940 20:23 si hubiera sido sorprendente porque él es muy de Tebas que llamará Luis Rubiales es lo primero que segundo que llame al a Carlos Velasco Carballo porque es casi lo mismo sincera yo ha pasado más llamar a medias

Voz 1284 20:33 lo intente porque al tiempo que llame al presidente de Federación en este caso lo yo de lo mismo yo no vendo no impresionante el Madrid el llamado sin minutos ya es casa

Voz 0985 20:43 nos lo mismo nos lo mismo hombre tiene las competencias sobre los árbitros bueno no esté pero que

Voz 1940 20:50 que a mí me parece bien sabe qué ambiente

Voz 0985 20:53 me parece arte que a la pregunta de si es lo mismo no está mucho mejor dirigida la queja Rubiales de quién depende en los árbitros que no atendió

Voz 1940 21:01 lo que tú conoces bastante bien a Carlos Velasco Carballo sabes sabes perfectamente que si algo no tolera son las injerencia

Voz 0955 21:07 o sea que quiero decir es que no no sé qué influencia te he dicho antes de que lo que tenemos que decirle los periodistas a los aficionados sobre el babi bueno eso la opinión de Toral de yo lo único que quiero decir es que estoy

Voz 0985 21:21 harto del bar

Voz 10 21:22 yo creo que la gente está cada vez más harta cansada del

Voz 0514 21:26 semana tras semana

Voz 1372 21:28 el día de la marmota con el Barça con el Madrid con el Atlético en el Valladolid con todos siempre lo mismo que el protocolo que si entra que si no entra quitar esto es un pido perdón por la palabra coñazo insoportable está desnaturalizado el fútbol lo pasamos todas las semanas una hora de un programa hablando de si el Barça y lo ha hecho bien sí lo ha hecho mal si el de arriba hacia abajo esto es insoportable no creo que dure hemos dos años

Voz 0985 21:56 esos me pero momento gallegos meter una cosa Antonio me en un momento como éste es muy rápido Antonio mira Jordi romería el miércoles estuve estuvimos con Velasco Carballo en Barcelona llamado par tal como está planificado me parece que es muy razonable fíjate lo que dice sí sí veis errores de peso o evidencias que se pueden resolver en pocos segundos sean claras y manifiesta de hoy la de hoy

Voz 1284 22:21 el de hoy ya contó una un medio punto y ahora es que protocolo que va a dejar a caballo

Voz 0985 22:31 dar previene que ciertos graves incidentes eran su principal función también es lo de hoy tercera un radar para las conductas más peligrosas no para las niñas fijaos que los tres presupuestos coinciden fundamentalmente en lo que ya ha sucedido

Voz 0514 22:52 en unos

Voz 0985 22:55 Itu una cosa que ninguno de nosotros hemos visto unos habla de un ligero contacto con la bota donde está esta imagen puede hacer que los árbitros del bar hayan visto un ligero contacto con la bota que nadie en el mundo ha visto después si es posible no pregunto porque si fuera así Manu creo que entonces perdón tienen

Voz 1284 23:16 la imagen que ha dicho y tú pues entonces sí

Voz 0985 23:18 lo que sería muy razonable y muy positivo que esta imagen en la que se ve un ligero contacto

Voz 1284 23:23 en ligero contacto si fuera perdona que está oye pero preguntado no me escucha no es que cada vez cada vez que alguno

Voz 1576 23:31 era una reunión con Velasco Carballo o Hable con Velasco Carballo os os dan la vuelta a la cabeza os comen el el tarro mira el bar no funciona el bar está mal el bar es una ruina el bar es una

Voz 1284 23:42 es perfecto para acá Carlo tal como está previsto dando

Voz 1576 23:45 Ibar está destrozando el fútbol el bar sea cargado en otro más esta semana no te lo digo hace dos te lo dije hace dos meses el Barça está cargando el fútbol

Voz 1284 23:54 la herramienta

Voz 1576 23:57 herramienta diabólica porque sigue habiendo injusticia o el mismo desacierto de siempre está hinchado iba a bajar del carro ni tuvo permíteme las ochenta los New York claro

Voz 0985 24:08 déjeme decirle una constataba en las brillantes preguntas que le hace Garrido a Carreño a mi juicio foto una ha surtido efecto la presión de Florentino que denunció Tebas

Voz 1375 24:23 a mí lo que me dijo oye esta pregunta

Voz 0985 24:25 que queda en el aire cuando un gran club cuando un gran léase Barça léase Florentino le quema de ejerce una presión puede condicionar porque sino que alguien me explique si con estos presupuestos que yo he relatado literalmente a alguien puede explicar lo que ha ocurrido

Voz 1284 24:41 a mí lo que ahora Iturralde les responde a esos supuestos a Jordi Martí es más trámites

Voz 0231 24:48 es que no me gusta deberán ser Carvalho y que lo ha deslizado otra vez Iturralde es el mensaje de que la culpa de que la prensa lo explicamos mal gozó no lo dicen permanentemente entonces que no vean una es culpa de la prensa que falle en cada poco es culpa de que no explicamos mal me parece que es una tomadura de pelo que la culpa sea permanentemente de la prensa de que lo explicamos mal cuando ellos aplican el protocolo mal

Voz 1375 25:12 más de una vez y cuando tienen fallos todas las me

Voz 0231 25:14 terrible que las pasé de la prensa

Voz 1670 25:16 yo estoy de acuerdo con Gallego estoy un poco saturado el bar pero es que es verdad que en el Mundial vimos una cosa más o menos aseada en la Champions que lleva aquí dos días no ha habido ninguna escandalazo pero es que la Liga española fin de semana tras fin de semana también abro paréntesis desde el penalti de rule

Voz 0239 25:33 hasta entonces nadie decía nada desde

Voz 1670 25:35 es ya absolutamente lema encima si te das Mono con dos pistolas a Iglesias Villanueva que es el peor árbitro de Primera División desde hace tres temporadas escándalo tras escándalo

Voz 1375 25:45 como puesto está Iglesias Villanueva y tú pues está mal mal

Voz 1284 25:52 lo lo usos de

Voz 0985 26:00 soy Turrado de tono más bien bajo qué tiene de alguien que como todos está consternado por lo que hemos visto

Voz 0514 26:06 una pregunta muy simple Itu no volcado fijado con la mano en el corazón

Voz 1670 26:11 Iglesias Villanueva está capacitado para pitar en primera división

Voz 0514 26:13 ahora están todos capacitado no división pero haber dado no pero mira te voy a contestar primero lo has dicho tú del Mundial eh es que no no que se nos olvida se nos olvida a Serbia al hecha un penalti que no Pizarro le echaron del Mundial a Serbia penalti a Harry Kane de Túnez un codazo dentro del área que no pitan Suecia contra Alemania penalti clarísimo a favor de Al de Suecia que no pitan una entrada solo delante del portero siete penaltis que no pitaron en el Mundial

Voz 1284 26:42 sí pero que lo de toda la jornada de la Liga

Voz 1375 26:48 el segundo que me gustaría que Jordi recordará esos tres puntos que estaban previsto te voy a pedir que le has uno uno y que Ike y tu si tiene algo que matizar lo diga antes os digo dos cosas que me está recordando Javi Berlanga el que como siempre esto se puede ver además de oír ya sabes que estamos en el canal de Youtube de El Larguero de la Cadena Ser en la web de la Cadena SER y en Instagram en todos los sitios que no es puedes ver además de escuchar si te apetece ver Nos segundo quería decir que ha puesto el Atlético de Madrid en su cuenta oficial de Twitter esto la noche de los Oscar ha arrancado a lo grande una película dice el Atlético de Madrid la historia interminable atléticos cuál elegir vosotros esa puesto el Atlético acaba de contestar a ese tuit del Atlético de Madrid en su cuenta oficial de Twitter Dani Carvajal jugador del Madrid que bonito dice Dani Carvajal os recomiendo una la del corazón de la décima y undécima yo las tengo hasta en DVD

Voz 7 27:41 vale se pone porque quería decir una cosa contestar a Jordi

Voz 0985 27:47 presupuestos es muy atrevida m a contestar

Voz 7 27:49 hay que no tengan nadie ninguna duda desde mi punto de vista que la llamada de Florentino no sirvió absolutamente para nada para nada

Voz 0514 27:57 porque de lo contrario

Voz 1284 28:00 porque de lo contrario estoy con Julio de lo contrario

Voz 7 28:03 tendríamos que cerrar este este asunto

Voz 0985 28:05 amigo y puede ser los propios pero

Voz 7 28:08 coraje si piense que ha valido fíjate lo que te digo pero no ha valido para nada no ha valido para nada lo único que ha valido es para hacer el ridículo el ridículo más espantoso porque del todo OK José Luis hoy hemos pasado al todo que Iglesias te quiero decir que unas veces te dan y otras te quitan

Voz 1296 28:26 heridos yo vale vale que ya Mary foro cuando te perjudican sabéis de calles cuando te beneficia pues sabes de qué ha valido que le nada le ha valido de la rajada todos ellos del bar y desde ese día nadie ha rajado más del bar una cosa será que en caso de duda porque en caso de duda desde desde este sábado la samba el autoras

Voz 1375 28:47 bonito que se incorpora al sanedrín de los domingos hola Álvaro qué tal

Voz 1296 28:50 Z chavales buenas noches ahora hablamos del partido

Voz 1375 28:53 es decir algo del gesto de Bale que estamos enfrascados en plena polémica con la jugada polémica Álvaro ahora te pregunto a ti pero Jordi podría leer esos tres eh

Voz 0985 29:02 puntos que has comentado antes cuando empezaba la temporada y que tanto unos recalcaron tomé apuntes estuve Velasco Carballo en la presentación del Soccer fútbol que se presentó en Barcelona ha pasado miércoles primera frase en el partido tiene que entrar en errores que son de gran peso o evidencias que en pocos segundos podamos ver que son claros manifiestos

Voz 1375 29:22 este lo es si tú

Voz 0514 29:24 tiene que entrar pero en cuando dice que tiene que entrar

Voz 0985 29:27 pero

Voz 0514 29:28 pero no cuando el árbitro no pita es decir es la primera trampa Jordi que Piqué hace pero ahí no lo aclara no

Voz 1296 29:34 punto me entreno no hay nada aclara que eleven

Voz 0514 29:36 cuando yo sí que te lo digo yo que tomó los apunta los electores que no lo ponía estos son apuntes selectivos vale un segundo van segundo punto

Voz 0985 29:45 el segundo punto dice Velasco Carballo espero no traicionar la literalidad que para esto quiero ser siempre muy rigurosa el bar debe prevenir que ciertos graves incidentes ocurran Llesta es su principal función

Voz 0514 29:58 correcto que estamos hablando de lo que no pita el árbitro pitaba el bar cosas no quita recita

Voz 1375 30:05 una barbaridad pero ahí dice graves incidentes se refiere

Voz 1940 30:07 tiendo a a agresiones Purito

Voz 1284 30:10 por el tercero graves incidentes

Voz 0985 30:15 el radar que debe sancionar las conductas más peligrosas en términos de tráfico Hinault las niñas le pregunto al señor Iturralde cree usted que un penalti que es una simulación es una conducta manifiesta y clara

Voz 0514 30:33 o sea para que no te metiese es más en el fango pero

Voz 1284 30:35 hemos ya ya no estamos para aprender Guardo el punto el tercer punto que habla de conductas eh

Voz 0514 30:42 es para cuando uno escupe cuando uno hace un gesto cuando uno insulta esos son conducta una conducta violenta eso es no estamos hablando del juego por eso te he dicho que no te metes más en el fango el tercer punto se habla de conductas no de juegos de faltas

Voz 1296 30:57 todos los mandamientos del bar se resumen en evitar errores flagrantes estamos de acuerdo no lo de hoy es un error flagrante no pite una simple pero todo lo cual hoy muere el bar reverencia mañana de prensa dice mire ni los árbitros hemos entendido el protocolo del bar porque somos incapaces de evitar un error flagrante como el que se ha visto en el campo el no estoy de acuerdo algo Flagey

Voz 0323 31:18 hemos en suspensión eso flaquea el fiasco contigo porque

Voz 1576 31:21 los árbitros si lo entienden el protocolo perfectamente el protocolo es salvar su culo

Voz 1296 31:25 no salvar su culo ya sabéis la raza unos a otros

Voz 1576 31:27 entonces pues ya está claro desde el primer día

Voz 0985 31:30 ahora yo soy perdón en manos y acabo lo primero que dijo Velasco Carballo cuando nosotros le preguntamos oiga qué cree usted que hay que mejorar el propio conocimiento de los árbitros incluso incorporar algunas faltas en el borde del área o los corres dijo no lo primero que tenéis que mejorar es que se entienda por parte delos fuma listas entrenadores y espectadores yo me declaro me declaro víctima Yllana de esto que dijo Velasco no consigo entenderlo

Voz 1375 31:58 a estas alturas de temporada queriendo el bar yo yo lloro millonario yo también Daniel no era yo el otro

Voz 0514 32:09 bueno yo te yo

Voz 0323 32:12 seguimos siendo mayoría exactamente yo yo dije el día de el día uno

Voz 1284 32:16 pero tenemos toda la sensación de que el mar es una buena herramienta pero bueno exactamente yo dije el día uno

Voz 1940 32:22 en el camino del Real Madrid con este tema del que es el día del penalti de Julia Vinicius que el el que el protocolo está estrangulando al al al bar y al arbitraje otra vez más el fútbol se niega a progresar como ha pasado en otras veces por no cambiar unas reglas que son fácilmente es que es verdad que dependen International Board pero que se puede ver que hay lógica en que hay que corregir las injusticias y que hoy cuando que yo yo he visto las imágenes que tú Jordi para mí les roza Casemiro para mí eso es imposible penalti un roce así es imposible que sea penalti igual

Voz 1284 32:51 lo más sorprendente lo que luego terminan así

Voz 1940 32:54 no hay justicia precisamente que el día ese de de inicio con Rulli Si se ha cometido una injusticia por más que el protocolo diga algo así hay que cambiar el protocolo arbitraje tiene aún subsanarla diga

Voz 1284 33:04 de momento no hay que hay que cogerlo para ese estaba no

Voz 1940 33:06 cuál es Bright dijo que esa reforma a las leyes en olvidar en la vida cotidiana del de de los países y de de los Estados ser reformar leyes porque hay leyes que ya no funciona o que están obsoletas o que ya no funciona para tal y como se concibe la vida bueno pues esto es lo mismo cuando ya entra en el arbitraje el fútbol en el dos punto cero Se niegan a evolucionar si él

Voz 1375 33:24 el protocolo de te está estrangulando de tal manera que no puede ser

Voz 1940 33:26 hacer nada pues intentó hacer algo para que se maneje una herramienta que es fabulosa fantástica Mario

Voz 0514 33:30 te voy a hacer tres preguntas hay contacto a lo haber contacto todo es interpretable no

Voz 1284 33:38 no por favor no no no no no no se puede interpretar siempre dejan siempre se escapan por la gatera les escapa a ver Primera aprender a esa así que ninguna otra vez imágenes de la jugada te llegó del Inter

Voz 0514 33:59 el retablo que estás diciendo que es penalti porque está interpretando

Voz 1284 34:02 claro que es lo que sí pero hoy delante de una tele tú has visto

Voz 1940 34:06 no pero entonces

Voz 1284 34:07 igual que Julia Benicio entonces eso es un error flagrante no pero a veces es que es eso queja no pero pero pero antes hubo unos segundo y tocó te dije el día anterior el día uno

Voz 1940 34:16 por así decirlo el juez es el que imparte justicia es el que está ahí abajo entonces al que está ya bajo que tiene una herramienta fabulosa que es una televisión pone delante ISIS equivoca viéndolo en su interpretación en su interpretación que el juez que va a decidir en ese momento sacó ya está tuve presentasen un cuchillo con sangre con el ADN del asesino yo lo veo lo miro y aún así digo que es que es inocente me equivoco

Voz 1284 34:37 no yo soy dos preguntas más

Voz 1375 34:39 y ahora te quiero hacerle una dicho te hago otras preguntas la primera

Voz 0514 34:43 no es hacerlo no pero es que lo que está ahí es que lo que estáis hablando de lo que estáis hablando de la interpretación ídolo del bar lo dijimos con lo de Vinicio lo hemos dicho hoy es decir una cosa es lo que queremos nosotros como función el bar y otra cosa es cómo tiene que funcionar ya veremos

Voz 1375 34:58 era muy bien todo eso eso es lo que hago una pregunta ahí tu si el art si al final en esta jugada no le rozará que parece ser que algunos lo habéis más claro y otros lo vemos menos claro pero imagínate que después de ver las catorce repeticiones viéramos que no le ha rozado entonces no pita penalti el como que no pita penalti como que él lo supiera él ha pitado penalti no

Voz 1284 35:21 Polonia es el Barça y Madrid ha rozado

Voz 0514 35:25 dicen que no hay ni un contacto que no se puede interpretar nada ya es un error claro y manifiesto pasa de haber un contacto a no haberlo pasa de error de un error que para mí es un error que no es penalti a un error claro y manifiesto que es cuando tiene que entrar el VAR

Voz 1284 35:39 ha sido quien les gustaría a ver si sí

Voz 0514 35:42 yo diría que entren esta jugada porque esta jugada parabienes Finaldi perfecto pero como nos que es a lo que

Voz 1284 35:47 quería decir pero para entonces pero esto no va a poder ahí tu pero poco

Voz 0514 35:54 es decir una cosa es lo que yo diga para mí para mí es un error para mí no es penalti pero esa lo sucedido yo a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros de trasladar a la gente sabiendo que para mí no es penalti yo sé que cómo está el protocolo del bar el bar no le pueda avisar y esto es lo que

Voz 1284 36:10 lo hemos fallado total pero no estamos fallando transmitir otra cosa yo yo jefe del barítono todo ese tipo de jugadas a verlas que decir

Voz 0323 36:18 el que tú explícame qué diferencia hay entre rozar en derribar

Voz 1284 36:24 ah no no no no no porque no no no

Voz 0323 36:30 ninguno si sí si no he dicho rozar ahora todo roce dentro del área penalti no es penalti alta eh

Voz 1296 36:40 los en la trampa de lo que es la gran claro

Voz 1284 36:43 has visto cómo somos

Voz 1296 36:45 dar claros de hablar de roces con lo de hoy o mejor flagrante

Voz 1576 36:51 vamos a gravar el bar tiene que entró

Voz 1296 36:53 Art para corregir al árbitro que se ha equivocado de manera grave no es capaz de hacer eso el bar no sirve para nada pero quedamos demasiado perder el

Voz 0231 37:02 tocó lo está perfecto que este protocolo

Voz 1296 37:04 entonces se pretenda Barreto

Voz 1284 37:08 claro es si el protocolo no te dice que esto no es penalti eso lo dice el que está viviendo el correcto sí

Voz 1940 37:22 digo que el protocolo tiene que ser tan meridianamente claros a tan tan

Voz 1375 37:25 tan

Voz 1940 37:25 ante que no haya ninguna duda cuando tú ves una injusticia en la tele correr queda Árbitro

Voz 1284 37:29 vaya a la tienes que llamarle roce Elisabeth le

Voz 1375 37:32 Quillo lo que sí es que hasta Iturralde tuvo muchas veces en los carruseles normales cuando hay un partido en alguna jugada que te ha preguntado Talavera Romero flaco Morata quien sea dicho hombre pero sí le ha rozado Silas rozaba o no pues eso mismo le tienen que decir hoy al árbitro decirle pero Iglesias Villanueva al Madrid si es que no le roza si es que es un pelo de una gamba que que les roza cómo vas a pitar penalti

Voz 0323 37:55 por eso alguien se lo tiene que decir

Voz 1284 37:57 ese es el protocolo sobre justicia en Venecia no perdona porque eso está el sentido común y sentido sangrante no estamos pidiendo nada en otro mundo lo que estamos pidiendo es que una cosa que a ojos

Voz 1576 38:11 mil persona Iturraspe tres penaltis el Iturralde que no puede ser que ha habido un contacto de Dani Carvajal que les sujeta por el hombro durante décima de segundo a Morales si es un contacto pues ya está indues

Voz 1284 38:22 penacho de nuestro me quieres decir no es que tienen guardo pero pero otra hasta en Villanueva a mí no me acuerdo mira

Voz 1 38:33 tala estás haciendo trampa porque estás estás comparando una jugada que es la de Casimiro que ya el árbitro ha decidido que es penalti con un el equivocadamente otras vocalmente déjame déjame que acabe con una que es decir que no es penalti por lo tanto no es lo mismo la de Carvajal Si el árbitro dice dice que es penalti el bar no lo va a decir que no es

Voz 1284 38:52 se espera que si el protocolo pero que el Barça anunciado protocolos bajo el Eduardo con todo lo que no funciona hay vosotros queréis entender Eduardo con

Voz 0323 39:04 con toda la cordialidad

Voz 0985 39:07 el bar no queremos solucionar todos los errores pero si aquellos pero perdón el bar no quiere solucionar todos los horrores si aquellos que tienen peso ya evidencias que todos en pocos segundos veamos que es claro y manifiesto la pregunta es hoy se ha aplicado viene el protocolo

Voz 1284 39:26 hoy según ellos no no no perdona para siempre la preguntar Lampre mucho que yo siempre aplica Messi pero Manu la pregunta que le

Voz 0985 39:36 no es una pregunta clara y precisa que se tiene que responder con un bueno monosílabos se aplicó bien el protocolo teniendo en cuenta que tiene que entrar en errores no en todos pero sí en aquellos de peso o evidencias que todos veamos en pocos segundos

Voz 1 39:49 o reto ver lo tengo pero no estoy muy con esas trampas al te vuelves a Carlos que cuando tiene que entrar en errores claros y es es cuando no ha pitado el árbitro que estáis equivocados cuando no

Voz 1296 40:05 pero si el árbitro que están cometiendo un error grave y manifiesto como es el caso del el bar tiene que poder entrar

Voz 0514 40:11 tiene que poder entrar cuando quiten lo de si hay un pequeño contacto que entre pero hay un pequeño contacto imaginas que en la última jornada Dios no lo quiera un equipo bajase un equipo baja a Segunda División por esto no

Voz 1284 40:26 él le valió Le pegó una patada al aire les roza con un tango averiado a qué va a pasar puede pasar que liquidó baje a Segunda y del mar Selim e incapaz de decir al árbitro oye perdona que se van a Segunda no le ha tocado la realidad es que tú crees que eso es lo lo está si al final perdona Mario al final

Voz 1375 40:42 tú estamos todos contigo parece que estamos discutiendo discutió todos contra Iturralde al final todos estamos acuerdo contigo y tu Si ya sabemos que es el protocolo eso ya lo sabemos es lo que estamos diciendo es que el protocolo no vale para arreglar lo que nos dijeron que iba arreglar el Barbas

Voz 0985 40:57 por qué no lo aplican por qué no lo a manos llenas

Voz 1375 41:00 bueno tocado Brickell lo dice el protocolo ya lo sabemos estoy de acuerdo contigo lo que estamos diciendo la mayoría probablemente equivocadamente no lo sé lo que estamos diciendo la mayoría es oye esto lo que dice el protocolo coño cambia el protocolo porque hoy una jugada que no es

Voz 0514 41:13 penalti para nadie para nadie el árbitro lo pita

Voz 1375 41:17 algo habrá que cambiar el protocolo no vale contestar no es que el protocolo dice eso para ellos está bien abrió si eso ya lo sabemos pelo compramos todo es lo que estamos diciendo es no lo compremos no lo compremos porque se puede ir un equipo a Segunda División en la última jornada porque un día le dio una patada al aire el que está en el campo no la he visto porque se puede equivocar porque es humano como yo me equivoco y sin embargo el de arriba les puedo decir oye tú qué le ha pegado que que que que que la hecho un mosquito más ya que la que el taco de Casemiro que no es penalti para es el el bar no va a seguir diciendo siempre es que es el protocolo Si ya lo sabemos pues que cambian el protocolo