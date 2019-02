Carrusel último tramo: El análisis de la jornada con el Sanedrín y hablamos con Paco López y Quico Catalán

Voz 1 00:00 el Deportivo apenas eh

Voz 1670 00:13 Puel Carreño qué tal muy buena ola Dani Garrido qué tal Sage Iturralde González ahora mismo me lo ponéis más difícil que el Coppola entre todos el mensaje un rato hablando Manel y tenemos hoy un sanedrín intensos con las preguntas

Voz 1722 00:26 sí pero necesito un abogado y un notario notario hoy hace falta un abogado dice para primara pregunta ella el bar ha beneficiado al Madrid hoy para mis tanto al árbitro

Voz 1670 00:38 campo como la existente como el bar porque han concedió un penalti que no era vale me da igual que sea la culpa no que pida que me da igual

Voz 1722 00:46 pero si tiene que elegir en esta A o B no me digas se ha era pero este Casimiro B no era penalti simulación quinta amarilla se pierde el partido contra el Barça evidentemente la ve esto era un encargo yo no vale

Voz 1670 00:58 no era penalti por lo tanto

Voz 1722 01:00 amarilla porque si le roza que parece que hay una imagen en la que les roza levemente tanto como para que salgas dejará hoy volando hacia arriba y te tires y no sé que evidentemente la vez aunque sé que viene calentito

Voz 3 01:11 por ahí el tema definen un califica

Voz 4 01:13 divo desarrolla un poquito actitud de él cuando marca Le quita los brazos encima Lucas hace el ofendido Italia

Voz 1758 01:18 Juan

Voz 5 01:19 y y a la altura

Voz 1670 01:23 del betún por no decir otra cosa a la altura del betún lamentable impropio es que iba a decir impropio jugador de su categoría pero su categoría también deja bastante que desear futbolística también te entiendo

Voz 0231 01:36 si fueras Quico Catalán el presidente llamaría esa Rubiales esta semana

Voz 1375 01:42 que mala leche bienes eh

Voz 1670 01:44 no no yo creo que no tiene que llamar cuando te benefician y cuando te perjudica

Voz 1722 01:48 la última de Talavera vale con un poquito de sentido la penúltima eres de Kepa Arrizabalaga Odessa Rey porque tus brazos igual de María Sarria o no lo sé soy de Kepa Arrizabalaga sí pero reconozco que tiene razón sabe hoy si sois Arri les sancionó y no sé si volvería jugar mire enteramente de porque me parece que es lo más grave que se que puede ocurrir en un campo de fútbol pero si yo soy Kepa intento hacer lo que ha hecho Kepa tala la voy a hacer Portillo a la las miedos desborde de Talavera con un poquito mejor debe Levante hacer un referéndum para abandonar el a la Liga

Voz 6 02:22 para las nuevas hago hay que responder

Voz 1670 02:25 qué sabía que está sabía que está venía con bala leer Talavera bueno que no se mueva nadie acaba de terminar el Levante uno Real Madrid dos

Voz 5 02:33 con dos goles de penalti del Real Madrid que se ha adelantado con gol de Benzema luego ha marcado

Voz 1670 02:40 Roger que ha hecho un partidazo para el Levante empatando uno y luego la jugada polémica del partido por dos cosas una porque no es penalti a Casemiro pero el árbitro lo pita no sé si la al asistente a la pitado el árbitro o la habitado no sé quién ahora nos lo va a aclarar todo Iturralde que además de su opinión tiene información

Voz 1375 02:59 no hay noticias frescas e pero el caso es que es una jugada que no es penalti que se la concede Iglesias Villanueva que es muy malo sin bar y peor aún que ya es decir con bar

Voz 1670 03:16 hay árbitros regulares Aguirre otros malos y luego está Iglesias Villanueva que es nefasto pues este árbitro ha dicho que sí hombre que sí bueno pues hoy eh se ha equivocado en esa jugada pita penalti y lo ha marcado Gareth Bale que después de marcar se ha quitado encima un par de compañeros sobre todo Lucas Vázquez se ha acercado para abrazarle y felicitar y tal y celebrar el gol con él será quitado encima ante aspavientos tal seguido solo no quería que nadie lo celebrará

Voz 5 03:42 increíble lo de Gareth Bale que debería

Voz 1670 03:46 reivindicarse de otra manera con el balón y jugando hoy haciendo un poco más de lo que se esperaba del en lugar de a apartarse casi como si fueran moscas a manotazos a los compañeros porque está peleado con el mundo Gareth Bale sea pelea con el mundo a mí no me ha gustado el gesto

Voz 1576 03:59 aquí sigue siendo un jugador invisible

Voz 1670 04:02 en un terreno de juego y supongo que eso es lo que más le molesta a Gareth Bale eh pero creo que también tenemos información de por qué ha reaccionado así Cardedeu Nos lo va a contar enseguida eh Antón Meana enseguida os contamos por qué ha reaccionado así Gareth Bale que no se vuelvan a eh creo está ya por ahí todo el mundo en el Sanedrín pero lo primero en el estadio Ciudad de Valencia Antonio Romero muy buenas qué tal mano muy buenas a todos pues tenemos mucho que hablar el partido de lo que ha pasado en las jugadas polémicas y del gesto de Gareth Bale al final tres puntos para el Madrid que mantiene la distancia de nueve

Voz 0239 04:33 sí hombre yo creo que victoria muy sufrida futbolísticamente el Madrid no ha sido superior al Levante para mí todo lo contrario es verdad que con uno dos Vinicius ha tenido la sentencia Il ha sacado el portero del Levante pero también es cierto que durante todo el partido creo que ha tenido más oportunidades y más intención lo que estaba poniendo en en el terreno de juego el equipo de Paco López que el de Santiago Hernán Solari me parece que la pole Liga no está definido bien no ha sido un problema del bar porque el acertado en el primer penalti pitado a favor del Real Madrid

Voz 1670 04:59 porque lo deja claro se ha equivocado

Voz 0239 05:02 no no el bar sino yo tengo que ser sincero con lo que me ha dado la sensación en directo en directo me da la sensación de que alguien por tanto al árbitro asistente le dice al colegiado que ha habido derribo el derribo no existe para mí se han inventado el penalti y por tanto la actuación del árbitro ha sido decisiva para la victoria del Real Madrid está aquí la gente

Voz 1296 05:18 muy caliente porque él le achacan al

Voz 0239 05:21 dar también el segundo penalti nosotros tenemos la fortuna de hasta luego Carlos tenemos la fortuna de contar con Iturralde González con el mejor comentarista arbitral de este país el bar poco tiene que decir en esa segunda jugada porque es cierto que hay un mínimo contacto pero al estar ya ha pitado y no ser de blanco negro el pero repito para mí es evidente que Casemiro se tira

Voz 1670 05:42 para mí de verdad en eso discrepo y ahora hablaremos con Iturralde pero si ese penalti nos de blanco negro vamos sin pelo es de Colorado que por ejemplo la fatal yo también discrepo no no has visto explicar bien yo también discrepo pero aquí el que no sólo el portavoz

Voz 0239 05:55 qué te dice que como hay un mínimo contacto eso ya está habitado y el barro a entrar

Voz 1670 05:59 bueno pues es verdad que un mínimo contacto hay muy muy mínimo a ver si me ahí a ver si meter el protocolo en la en la cisterna de la cadena se llevan el protocolo en ese aquí estoy yo también entrar en otro porque insista en que es una cosa no sé qué tiene que cambiar yo estoy de acuerdo con y tú y tú tienes razón joe queréis queréis pitar lo que vosotros queréis que pase pero estamos de acuerdo no puede ser porque el reglamento está para cumplirlo y el protocolo de Val está para cumplirlo

Voz 1375 06:21 pero alguien tiene que cambiar esto porque no es normal que un penalti que es no penalti como una catedral y los madridistas te dicen que es penalti hasta el más madridista te dice hombre le

Voz 1670 06:31 Zhao bueno pero es que esto no es penalti en el caso de que el

Voz 1375 06:34 hace hasta los más madridistas hoy reconocen que no es penalti coño pues si lo reconocen como un equipo arbitral que consta de un árbitro principal dos tíos en las bandas otro en la banda otros dos pies en el bar con la labor como todo el mundo ve que no es penalti ellos entre uno dos tres cuatro no el protocolo no es que el protocolo pues que Lebel eh tila al protocolo a lo mejor que es que el protocolo y cambiarlo ya porque el protagonista miran mucho daño al fútbol y el bar es una buena herramienta pero el protocolo está haciendo mucho daño al fútbol pero no hoy sino que lo estamos discutiendo toda la semana no que el protocolo coño sino es penalti si es que lo ha dicho Iturralde lo tú eres una encuesta cien mil millones de tíos y los cien mil millones dicen que no es penalti sea del Madrid el Rayo Vallecano del Barça del Sevilla si es que no es penalti porque cuatro riesgo son los árbitros profesionales dicen que si es penalti me lo puede explicar alguien porque que no lo entiendo no quizás no tanto

Voz 0239 07:26 buenas noches ordena el protocolo también es una buena noche para recordar en el protocolo qué es exactamente el mismo protocolo por el que los Madrid

Voz 0514 07:32 vistas muchos desde dentro del club o casi todos desde dentro del club se

Voz 0239 07:36 en las manos a la cabeza el día de lo de Vinicius el protocolos exactamente lo mismo

Voz 1670 07:40 el mismo exactamente el protocolo había que cambiarlo

Voz 0239 07:43 día de Vinicius si también había que cambiarlo en el día

Voz 7 07:45 bueno ahora vamos con la opinión de Iturralde Ivonne con la de todos Icon la información de Iturralde pero metido Javier que está hablando por ahí Vinicius Enzar amistad ahí Javi

Voz 8 07:54 que ha marcado Gareth Bale ha ido Lucas Vázquez a felicitarle y se lo ha quitado de de muy malas maneras sin un gesto un poco poco complicado no te quieren meter en un en un marrón pero no

Voz 9 08:05 es una bonita imagen no no sé si las visto también no no ha visto pero dar está con nosotros está feliz si quiere se pero ya no es dar ya yo Vinicius el miércoles Madrid Barça

Voz 10 08:16 Copa del Rey en

Voz 9 08:19 hay mucho en juego la final de Copa del Rey jugáis media temporada en ese partido Class se siempre lo es mejor pasito hoy estamos listos para que lo peor paro que lo que viene a descansar para miras coalición hay es decir yo qué sé

Voz 11 08:39 Ana son dos clásicos a una semana habéis hecho muy buenos partidos con el Atlético en el vaso con el Ajax creéis que estáis tan bien como antes para recibir al Barça

Voz 9 08:48 sí sí como el estando topar tu peluquero o clásicos siempre muy puesta en una semana yo creo que todos los jugadores que Kinca tipo le gusta mucho de eso

Voz 1722 09:04 sí de ayer a partir de enero Donetsk

Voz 11 09:10 la respeto a cien pacientes bien pero lo vi bipartitos Plinio preguntamos a Solari que si trabaja contigo específicamente en la definición a ti te preocupa a tener ocasiones Si que el gol no llegue te comes mucho la cabeza si trabajo muchos siempre trabajo lo

Voz 9 09:28 Solari todos los nunca me ayudaron mucho pero tengo entonces yo soy muy joven estoy siempre el mejor jugador del mundo

Voz 8 09:45 en el año dos mil cinco tres goles Messi descomunal yo las instancias bares osasunista es ese momento de la sindical estuvo a partir sobre todo en algunas

Voz 9 09:56 meses se están si nunca que Lily pero no no asustó a nadie está listo para que quedó bien en tenemos los mejores jugadores del mundo también

Voz 0239 10:07 juntar Portillo llevas jugando muchos partidos de forma consecutiva el madridismo veintí a un jugador diferente alegría fuerza de falta algo más de gol a puerta un pero o te ves ya al cien por cien

Voz 9 10:21 no no siempre se ha dicho poco estoy haciendo bien y lo más importante es siempre sacan a ganamos otra vez con con todos los jugadores muy bien están saliendo las cosas mejor que lo que tú pensabas sí yo creo que una persona que pesaría aquí tú tú iba a solamente ocho meses de color lejos lo de Madrid yo que solamente dos ocho y le ha ayudado mucho ha dicho el padre bueno bueno pues esa es Vinicius pues si la sensación alegría de Mari que hoy un día más ha sido el mejor del equipo

Voz 1375 11:08 ahora nos cuentas Javi que ha dicho también

Voz 1670 11:10 Mari en sala de prensa y creo que está con José Manuel Alemán el técnico del Levante Paco López hola alemán

Voz 1947 11:15 hola qué tal Manu aquí estamos con Paco López un entrenador contrariado porque ha visto cómo su equipo ha hecho un auténtico partidazo pero que sin embargo se han marchado hoy sin ningún punto y que es una lástima porque sin embargo el equipo quizás ha merecido más excusas para hola

Voz 1670 11:29 entrenador vendaron la vida hombre

Voz 12 11:31 pues mira

Voz 7 11:35 sufriendo sufriendo oye ha perdido Levante por los Árbitro

Voz 12 11:43 aquí

Voz 8 11:43 aquí no digo con intención Dios

Voz 1670 11:45 sí por sus errores sin intención ha perdido

Voz 9 11:48 Levante hoy el el Levante ha perdido

Voz 8 11:51 por por una acción puntual porque creo que en el en el juego no hemos sido inferiores a a un equipo como el Real Madrid con todo el potencial que tiene y por eso me voy orgulloso

Voz 1758 12:07 de hecho de un equipo de jugadores

Voz 8 12:10 de cómo han afrontado el partido ahí bueno y hoy se nos ha escapado por por las cosas que tiene también el el fuego

Voz 1670 12:20 sí que a veces os a favor y en contra pero vosotros que al final sois la gente del fútbol nosotros opinamos os preguntamos tal contamos lo que pasan los partidos pero luego estáis vosotros que sois la la gente del fútbol

Voz 8 12:31 eh

Voz 9 12:32 y no crees que debería cambiar

Voz 1670 12:34 en algo el bar

Voz 9 12:36 a veces nos beneficia espejos perjudican

Voz 1670 12:38 pero una jugada tan clara como hoy que hoy ha sido en contra vuestra pero mañana puede ser a favor vuestra

Voz 9 12:43 crees que habría que cambiar algo Paco a ver eh mi esos

Voz 8 12:48 presidente cada semana en ruedas de prensa me pregunta por por esto he dicho siempre lo mismo que estoy defensor auténtico los hábitos y un defensor del bar que el bar es el primer año inexacta lógicamente mejoras mi mi opinión de que mejorar todo ella muchísimas cosas y que seguirá en dos jugadas para la polémica porque al final no dejan de ser también jugadas interpretativas

Voz 9 13:16 por lo tanto a partir de ahí eh yo lo

Voz 8 13:19 digo que mi cabeza no quiere pensar es que determina situaciones que puedan ser a concienciar son lo único que yo mi cabeza no quiere pensar Joan ya está a partir de a partir de ahí polémica va a seguir habiendo pero sí que es verdad que qué es lo que necesita una mejora pero una mejora porque es normal es el primer año

Voz 1670 13:46 es una buena herramienta pero no siempre se utiliza porque existe una jugada tan clara hoy en la que todos coincidir todo el mundo coincide no le rozaba o da pero no es penalti alguien tiene que decir viendo esa imagen oye que te has equivocado no que no es penalti tan fácil como eso no debería se por eso que yo creo que esta jugada en concreto

Voz 8 14:02 además me me dicen que señala el asistente si por lo tanto yo creo que está Jorge son que no son totalmente clara que sea al revés como ha pasado en el primer penalti y luego Alba considera ahí se ve que es un penalti claro porque se lo comunique al árbitro como ha pasado el primer penalti listo pero no se puede dar algo que no que no ha existido tú has visto repetida yo he visto repetidos pero pero mira más allá de la de verla en en televisión con la he visto me fío muy mucho de mí

Voz 1670 14:38 jugador y que te dice ya solamente

Voz 8 14:40 no me he dicho evidentemente no lo había tocado pero solamente eso

Voz 1375 14:43 su reacción tras tras la jugada porque quien conoce H Eguiguren sabe que es un chico increíble es imposible que proteste de la forma que lo ha hecho

Voz 8 14:52 eso que se llevaba las manos a la cabeza oí a partir de ahí yo creo que que ya sobra todo lo demás pues eh

Voz 1670 15:00 habrá que había tenido dos palos de Roger otra ocasión el gol suyo luego el habrá que habéis dado habéis hecho un buen partido ante ante un Madrid que que que no sé si esperabas más de ellos hoy no sé si esperabas más dificultades de de este Real Madrid te ha sorprendido para bien para mal

Voz 8 15:15 yo me quedo con el trabajo de mi equipo yo creo que que el Madrid seguramente una astado mejor porque yo creo que el Madrid ha tenido una actitud sensaciones lo por lo menos desde abajo lo que yo veía en los jugadores pero pero yo he visto a mi equipo a nivel de oye muchísimas cosas con balón sin balón en bloque alto en bloque bajo eh bueno yo creo que que hemos hecho un partido muy completo hay que hemos merecido mucho más

Voz 1670 15:43 pues este es Paco López el entrenador del Levante que está haciendo un grandísimo trabajo en el equipo desde que lo cogió y y que siempre ha sido educado con los árbitros y esta noche lo ha vuelto a ser una noche más una obra centrada

Voz 12 15:56 por Manolo una obra cuidaba mucho

Voz 1670 15:59 todo bien Charo hecha en directo en el micrófono de José Manuel el alemán bueno está Romero en la cabina de retransmisión está Javi Herráez por ahí con el micrófono inalámbrico y además de alemán está por ahí también Adrián Rubio o la droga muy buenas Adrián enseguida estamos con Adrià que están también con el micrófono inalámbrico y ahora resumimos lo de la ya están muy buenas hola Manu mano buena noche perdón

Voz 1868 16:19 estoy aquí ahora ya he cogido los trastos de de Paco López perfecto por aquí ha comparecido jugadores como Roger Martí el autor del gol del empate a que luego el Madrid uno dos en su opinión duda penalti muy dudoso S uno dos del Real Madrid dice que compañero que es ha dicho que ha tocado balón que para nada ha derribado a Casemiro como luego ha querido ha creído en este caso el el linier estaba muy desilusionado por la actuación arbitral

Voz 1670 16:46 bueno pues eso es lo que han dicho los protagonistas de del Levante ya hemos escuchado a su entrenador también Paco López enseguida escuchemos algún protagonista más saluda además

Voz 3 16:53 de Romero a Jesús Gallego está por ahí o Galle

Voz 1670 16:56 hola buenas noches está Julio Pulido ya por ahí hola Julia

Voz 0231 16:58 qué tal buenas noches Manu Don Mario Torrejón hola

Voz 1722 17:01 Manuel Carreño buenas noches Távora quien tome ahora qué adelantó

Voz 0514 17:03 Lorente Carreño buenas noches Pablo Pinto muy buena muy buena

Voz 1670 17:06 más están Miguel Martín Talavera o la tala qué tal mano cómo estáis en Barcelona Jordi Martí ya está también hola Jordi buenas noches enseguida marcó porque está acabando el titular que no sé cómo será el titular de Marcos López hoy pero tengo curiosidad por saber cómo será lo tiene

Voz 1868 17:18 poco Kay todos todos

Voz 1670 17:22 y también hola Flagey hola qué tal muy buenas enseguida incorporar nuestro entrenador Álvaro Benito que hasta cuentan del partido con Dani Garrido en Carrusel está por ahí Iturralde González nuestro árbitro nuestro amado líder Iturralde hola y tuvo muy buena

Voz 1722 17:38 eh

Voz 0514 17:39 manifiesta

Voz 1 17:42 pues bien hoy después de abogado

Voz 3 17:48 no no has preparado hay los restos que hay que venir aquí a dar la cara este preparado claro no pero la entrada de la entrada ha sido buena porque es de fenómeno

Voz 1576 17:56 lo paranormal

Voz 3 17:59 que sepas Iturralde que Talavera está en tu silla sacan pues

Voz 1576 18:02 dice bueno para Vero para ver si se me pega duele puede entender porque de momento todas las explicaciones de cárcel no has entendido ninguna

Voz 0514 18:08 cómo es eso lo que la naturaleza no da Salamanca no presta o algo así

Voz 1670 18:12 si hoy Iturralde está siempre aquí de cuerpo presente Joy no sé si

Voz 3 18:16 porque intuye lo que podía pasar a veces Vidor

Voz 7 18:18 estará allí como saldado pero nos va a escuchar atender a unos va a intentar aclarar

Voz 1375 18:23 todo eh su opinión información también a ver si es posible que nos pongamos todos

Voz 5 18:28 todo eh Javi Herráez que ha dicho yo he Solari ha terminado

Voz 1670 18:34 la prensa ya de los entrenadores que ha dicho el técnico del Madrid

Voz 13 18:37 sabe bueno pues te cuento lo primero que se ha ido por la zona mixta esta zona mixta Cyrus Gareth Bale hemos intentado preguntar qué ha pasado porque ha tardado tanto en el cambio que ha estado ahí casi cinco minutos sin saltar cuando de hecho Valverde en primer lugar iba con la gorra con el guardaespaldas de Madrid los ha mirado el galés pero ha sido grave lo que ha hecho Gareth Bale porque no ha chocado la mano con sus compañeros ahora visto iremos el hemos preguntado al técnico a Solari por lo que ha ocurrido en el caos

Voz 1670 19:03 en varios igual no les avisara no esos pasaba muchos recordaba Javi cuando estábamos en en madera que había zona mixta en Valdebebas Schuster pasaba por delante no lo veía nunca ha sido eso Javi

Voz 13 19:13 bueno la carrera lo que le pasa a Bale es que lo adelantado por la derecha Vinicius lleva dos meses mosqueado porque evidentemente juega menos porque está no jugó a mi opinión lo que le hemos preguntado en la sala de prensa Solari

Voz 1670 19:25 qué es esto preguntes respuesta para mí Soraya

Voz 13 19:28 es penoso estado estaba

Voz 14 19:30 calentando por la banda Nanga llamado el se ha al banquillo por al campo no si está muy cabreado

Voz 15 19:36 tampoco ha pasado nada vuestras está esperando para entrar a no ser insistirle por Bale es lo que sí que hemos visto que cuando ha marcado un gol ruso hasta Lucas Vázquez ha ido a chocar la mano es la estimados iban mustio abandonar contra otra razón no estaba enfadado Gareth Bale común con ustedes con los compañeros como están entre cada pletórico en el vestuario porque marcó aparte me encantó pero al partido con la rabia que los minutos que le tocó jugar que además de dan la victoria lo digo muchísimo trabajo y también cuando nos quedamos con diez jugadores cumplía una doble función arriba me pareció fantástico su partido no sé si te parece normal

Voz 16 20:23 futbolistas e cinco minutos en el en el banquillo salió a Valverde en el sesenta y ocho Gareth Bale en el setenta y tres sin calentar antes de salir al terreno de juego que es realmente lo que ha pasado con y elucubración declina esa es la realidad si sólo le dije que esperara

Voz 13 20:38 bueno pues es lo que ha dicho Suárez el dice que le ha dichos a pares

Voz 1375 20:41 que esperara

Voz 13 20:42 después de primer cambio Bale Seve bueno pues con el gesto torcido porque mete a Valverde no le mete a él se queda en el banquillo incluso pinus algo hay contábamos en Carrusel algo le viene a decir al final sale Gareth Bale luego

Voz 17 20:54 marcar el gol chico pues como hace habitualmente

Voz 1670 20:56 pero pero he confirmado de calentar

Voz 13 20:59 él se va se va al hasta esta lengua

Voz 1375 21:01 cuando ve que no se árboles algo pero

Voz 13 21:04 no se queda ahí un rato no correcto no sabemos realmente lo que claro está calentando pero él se con torcido porque luego ya va de decirle algo el se queda en el banquillo y la Gem pues hombre deja claro que Bale no está contento porque ha salido Valverde no ha salido él pero lo tapa Solari diciendo que es él el que le dice que espere Osán Soraya cabe decir en rueda de prensa que es el como técnico el que dice a Gareth Bale que se espere y luego lo que no hay tu tía es lo que hemos visto todos en el campo de mejora en Carrusel que es cuando Bale marca el gol se va cabizbajo viene Luca Vázquez Le evita no les choca la mano bueno ese gesto de mosqueo permanente que tiene el Gales

Voz 1868 21:42 desde hace tiempo sobre todo desde que irrumpió Vinicius y que se ve que es suplente claros

Voz 13 21:47 veinte claro por mérito propio del Real Madrid

Voz 1670 21:51 y no me interesa la opinión de todos de lo de Gareth Bale creo que vamos a coincidir casi todos íbamos a hablar todos de las jugadas polémicas Pero Antón Meana por qué ha reaccionado así Gareth Bale

Voz 0231 22:00 vamos a ver si no me exaltan Romero Gallego de compañía

Voz 1722 22:03 es decir que yo estoy no digo más allá de que

Voz 0231 22:05 Bale le molestan las críticas permanentes porque él repito él considera que son injustas y más allá de que Bale crea que

Voz 1576 22:14 debe ser titular porque él piensa que físicamente

Voz 0231 22:16 ya está al cien por cien al margen de esto la información quedamos en Carrusel ahora es que Bale no entiende las últimas declaraciones de compañeros suyos sobre su vida privada Courtois y Marcelo han sido los últimos en airear quién no habla español que le gusta jugar al golf que no va a las cenas de equipo

Voz 1670 22:36 que todos han hablado Bale lamente nivel no entiende

Voz 0231 22:39 por qué sus compañeros tienen que hablar de su vida privada él considera que es un profesional que él entrena cumple que no puede controlar sus lesiones pero al margen de que no les gusta que uno le ponga al margen de lo que cuenta Herráez que es palabra del Señor que le molesta que juegue Vinicius y Lucas al margen de todo eso a Bale particularmente en este momento del año le patea mucho que sus compañeros en entrevistas hablen de su vida privada

Voz 1868 23:05 no lo entiende que lo que han dicho sus compañeros lo sabe todo el mundo no yo tengo eso lo saben vale todo no sabe español o por lo menos no se muestra todo lo sabemos

Voz 0231 23:15 el público que Marcelo está fuera de peso y lo dice hola

Voz 1868 23:18 o sea que que que las tres cosas que han dicho sus compañeros las sabe todo el mundo

Voz 1670 23:22 son decías que que que también sabrá

Voz 0231 23:25 con Bale como ha entrenado Marcelo como ha llegado Marcelo muchos días no lo ha comentado no ha comentado nada de si está o no en forma yo no defiendo a vender información

Voz 1670 23:33 Isabel ha molestado mucho que sus compañeros

Voz 0231 23:36 a de él sobre temas personales y privados en medios de comunicación pero que han dicho de pues han dicho

Voz 0239 23:43 el Augusto a jugar al golf que eso está contado por todos los medios de

Voz 0231 23:46 no es que no es lo mismo para dicho medio de comunicación no no pero si aquello lo que

Voz 0239 23:51 estos al periodista tu información en la que yo valoro

Voz 1868 23:54 ahora a partir de ahí que es punto

Voz 0239 23:56 doy un aplauso y cuando te vea mañana tampoco para eso

Voz 3 23:58 no no pero pero lo que

Voz 0239 24:01 eh lo que hay que decirle a Bale es primero Marcelo está muy mal pero la trayectoria que tiene Marcelo en el Real Madrid no la pueden soñar Gareth Bale que creo que Marcelo seguramente se ha ganado un respeto en El Vestuario que todavía no se lo ha ganado NYSE lo va a ganar Gareth Bale punto número uno punto número dos que dice Courtois a mí me sorprendió lo he dicho en Carrusel

Voz 18 24:21 que lo pague hace una semana informativamente muy

Voz 0239 24:23 muy muy volcada al Atlético de Madrid al Barcelona pero la entrevista es sorprendente pero Courtois dentro de la ingenuidad lo que dice es que le gusta el golf yo digo que le gusta el golf más que el fútbol esto no lo digo yo lo que dice es que no va a las cenas de equipo eso todos los cámaras de televisión que están en las cenas más o menos organizadas de la plantea el Real Madrid lo sabe y no dicen nada más si esto le molesta garete yo creo que lo que le molesta realmente Bale se llama Vinicius insite ha dicho el entorno de Gareth Bale que está al cien por cien físicamente en su mejor estado de forma para ser titular el entorno de Gareth Bale no ha visto los últimos partidos que ha hecho el

Voz 1670 24:59 de todas formas ahora hablamos esto de Gareth Bale

Voz 19 25:02 vamos a cerrar el asunto de la polémica

Voz 1670 25:04 contar Iturralde por las jugadas sobre todo por esa jugada y le voy a preguntar al presidente del Levante que nos va a escuchar enseguida nos va atender en directo pero Antón esto lo que confirma por si alguien tiene alguna duda es que no es que esté cabreado con con sino con los compañeros en el gesto que ha hecho del desaire de cuando marcaba el uno dos de no me deja me abracé

Voz 0231 25:23 ninguno es porque está rebotado comparte el vestuario yo creo que es un punto más el decir todo lo que ha dicho Javi es cierto a él le molesta que no

Voz 3 25:31 el primero Valverde que

Voz 0231 25:33 Vinicius lo haga bien y juegue siempre que Lucas juegues siempre que no juegue el clásico suplente en el Wanda pero habrá otras ocho

Voz 1670 25:39 a Solari a todo eso que

Voz 0231 25:42 ya lo tenía se suma que le molestan mucho los comentarios de sus compañeros sobre su vida privada cuando él no habla de nadie nunca habla de nadie entiende porque lo hacen el resto

Voz 1722 25:52 eso quiero decir una cosa de la celebración que creo sinceramente viendo las imágenes que no ve quién le va a abrazar sanos que es no lo voy a decir una cosa no no ve la persona que es pero que precisamente a esa persona así que es Lucas las que que no no se lo pensó que es el que más de defiende en público y en privado porque cree que es un valor para el Real Madrid Tigre que eleva que todavía tiene que dar mucho saqué precisamente Lucas ayer feo ya tiene mandan Galán quiere decir que vale que no es otra que a ninguno

Voz 1670 26:20 porque yo creo que a ninguno oye mira

Voz 1722 26:23 a celebrar contigo te abraza y acabó está va ganando además dos uno de penalti no pero lo que sí

Voz 0514 26:28 ya te abraza a acabó pero que encima

Voz 1722 26:30 he tenido no sé si la mala suerte pero lo que sea de quitarle los brazos al tío a uno de los qué porción

Voz 0239 26:36 toman unos sí sí me imagino que mañana tendré la posibilidad de acendrado NG

Voz 1670 26:41 con Lucas Vázquez que es un crack porque le pasa a cualquier otro

Voz 0239 26:44 o con cualquier otro compañero como dice Mario y lo manda Esparraguera pero Luca Bages que es un crack que luego hemos sido atropellados en Carrusel era ya cumple

Voz 1670 26:50 dado Lucas Vázquez antes de que saquen desde el cinco

Voz 0239 26:53 lo central se vuelve a dirigir a Gareth Bale le pega un abrazo y le pega un abrazo además así Lucas Vázquez a Gareth Bale como diciendo macho y Leiro abrazar yo fino que conmigo no te enfada desenfadado con otro es Luca Bages vuelve a repetir otra acción

Voz 1670 27:07 porque es un entonces veinte Chopin y abrazar sido el hay Marcos López que ya ha terminado su crónica en El Periódico de Cataluña o la marca muy buenas qué tal cómo estáis todos como titula el periódico mañana bueno a mí me toca hacer la pieza como bien decía del ofendido de Bale que que recoge la frase a Antonio Romero que es el desprecio de Bale en desprecio sobre el arbitraje como titula el periódico Victoria indecorosa del Madrid en Levante ahora nos resumirá Javi Blanco y Héctor González como están abriendo ahora los digitales tiene lo menos

Voz 17 27:38 entiende el titular pero déjame que salude en directo

Voz 1670 27:41 el Levante bueno perdón había alguna en el titular o no dejarme que salude a Quico Catalán presidente del Levante muy buenas

Voz 9 27:47 hola buenas noches ha pasado ya un rato después de

Voz 1670 27:50 partido cómo estás mejor

Voz 9 27:53 igual que cuando pita el final igual de cabreado

Voz 6 27:57 bueno igual orgulloso de mi equipo porque yo creo que hemos hecho un grandísimo partido hemos tenido nuestras opciones malas hemos acertado y luego pues bueno el Madrid que ha tenido alguna ocasión tampoco ha estado muy acertado pero bueno luego han venido los dos penaltis

Voz 1375 28:14 ella está el primero te parece claro el de la mano de Vardy

Voz 6 28:19 el primero me parece que sí lo pita el árbitro pues es un penalti tonto pero puede ser penalti podrían no quitarlo también eh pero puede ser no puede ser un penalti como lo que ha pitado hay que asumirlo ya está

Voz 1670 28:32 segundo

Voz 6 28:34 pues sinceramente no sé de las repeticiones que he visto pero si contemplamos cómo definimos

Voz 13 28:41 penalti común que para que haya un debate

Voz 6 28:45 pues creo que sí ha habido contacto que tengo dudas pero sí ha habido contactos tanto es tan leve que no no puede provocar un con penalti como como creo que no

Voz 1670 28:56 hoy cuando estás en el palco Kiko estáis viendo están repitiendo la imagen en el monitor estáis presidente del Madrid presidente el Levante es difícil no hacerlo

Voz 1722 29:04 dos el protocolo El protocolo vuestro no el protocolo del bar el protocolo

Voz 1670 29:07 de directivo un dirigente de un club cuando has visto ya habéis visto la jugada repetida habéis dicho algo ha dicho alguien algo

Voz 6 29:14 me sinceramente que cuando cuando el primer penalti de la mano de Barbie que han pasado yo no sé cuantos minutos han pasado pero si no juega muy larga haya habido una en sentido o en otro cuando el partido iba es la jugada ya habías visto Najwa repetida en la tele pues yo igual que en el segundo tengo claro que el barba de decir que no es penalti en el primero tengo serias dudas de que no vayan pitar penalti en en el primero pues es más evidente porque son unas manos segundo pues lógicamente cuando en esas esas circunstancias en el palco pues

Voz 1670 29:53 en cuando a poco poco se dice no han dado el visto que has señalado penalti habéis dicho algo os habéis mirado sabéis no a mí

Voz 6 30:00 a mí me deja perplejo sinceramente me deja perplejo porque porque lógicamente el árbitro pita pita penalti muy rápido muy rápido y te sorprende luego ver la jugada repetida dices debe haber algo más que no sea esa jugada cuando ves que solo es esa jugada tienes la tranquilidad de que el bar lo va a resolver en sentido

Voz 1670 30:19 es decir que no es penalti

Voz 6 30:22 pero y más cuando cuando pasan varios minutos en el bar parece au da a entender que la jugada la está analizando en profundidad por lo menos arbitro y así lo manifiestan el campo luego ya veremos si que me gustaría aprender en aras de saber cómo se maneja Alvar porque al final tienen serias dudas de de cómo se maneja el bar yo aprendí mucho con respecto al penalti que nos pitaron en el Wanda de debía interpretación no interpretación de aquella jugada no en ésta como el árbitro pasaban los minutos si el árbitro seguía sin pronunciarse

Voz 1375 30:59 por

Voz 6 30:59 el bar pues yo estaba convencido de que no era penalti bueno creo que

Voz 1670 31:03 y sobre todo el estadio y casi todo

Voz 6 31:06 en los que están viéndolo en la tele no

Voz 13 31:08 eh

Voz 1670 31:10 se puede decir hoy el Levante ha perdido por el afecto

Voz 6 31:12 no

Voz 13 31:16 se puede decir que que que la han pita un penalti al Levante que que que que él ha entendido que era y que

Voz 6 31:24 todo el mundo que hemos visto la jugada en vivo en directo en Rincón repeticiones pues todo el mundo piensa que no es lo digo porque

Voz 1670 31:32 había hecho un buen partido no hoy habéis tenido ocasiones dos palos de Roger Roca Sham Levante a tenían buenos minutos de fútbol no que todavía esa jugada polémica en un día en el que el Madrid es claramente superior pero hoy no ha sido así no no por eso te decía

Voz 6 31:44 principio que creo que estoy es tremendamente orgulloso de mi equipo porque porque creo que hemos hecho un grandísimo partido creo que en la primera parte hemos tenido muchas opciones de ponernos por delante en el varias veces Mi no a lo mejor sólo uno cero sin no hemos tenido dos palos alguna otra cosa son también una una internada de Morales que hay una jugada hay también complica ahí ya con Carvajal Ike pues tampoco ha visto nada nada más allá de que de que la jugada seguía creo que hemos tenido nuestras opciones no las hemos acertado oí póster

Voz 0239 32:19 Clemente pues bueno ha venido todo lo que ha venido las dos últimas preso

Voz 6 32:23 Florentino no nada con respeto a todo esto

Voz 1670 32:27 estamos hablando de que comentáis que te comento que yo creo que sí

Voz 6 32:31 a la gente la gente del fútbol los que estamos ahí sabemos que un día y otro le toca otro no yo creo que es un poco esa eso yo algo así no ha dicho nada eso pero yo creo que hay ciertas cosas que no me faltan y hablarles no

Voz 1375 32:44 y la última vas a llamar a Rubiales

Voz 6 32:47 no nunca lo he llamado y tampoco lo voy a llamar yo creo que hay un presidente que Comité Técnico de Árbitros que es Carlos Velasco Carballo que es una persona que que siempre que he tenido alguna duda le he llamado y me ha respondido hoy hemos tenido conversaciones interesantes

Voz 13 33:03 sí que sí que mañana le llamaré en aras de de

Voz 6 33:09 saber cómo se gestiona esta esta jugada que es lo que ha pasado que me esclarezcan poco no sí que me gustaría saber el el audio de esa jugada porque porque la contundencia de la rapidez que un que Nacho ha pitado el penalti in luego el tiempo gastado el bar esperando a decirle o a confirmarle

Voz 1670 33:27 me sorprende mucho mira si te dice te sorprende y me sorprende más que el resultado ha sido el que ha sido no ya a mí también coinciden plenamente contigo pero si te parece te iba a despedir pero Iturralde que tiene información eh no solamente su opinión que la contado en Carrusel deportivo que es que para él no es penalti evidentemente nadie en su sano juicio puede que eso es penalti pero si tú estás por ahí activar pasa para que el explicaras pero si te parece que te escucha al presidente Levante también quién Pete

Voz 1375 33:52 el penalti el el asistente

Voz 0514 33:55 o el árbitro Iglesias Villanueva a ver el país no te lo pita poco tarde pero lo pita el árbitro o sea no es él así

Voz 1670 34:02 entre el que lo ha pitado pero es lo mismo pero para estas situaciones

Voz 0514 34:05 lo mismo que lo pite el árbitro asistente para luego la actuación la posterior actuación del bares

Voz 1670 34:10 mismo ya pero sí Pizzi lo pita el árbitro quiere decir que tenía dudas no porque ha tardado unos segundos en pitar yo pensé que no había pitado el asistente

Voz 20 34:17 bueno Tardà pero lo pita el árbitro vale

Voz 0514 34:20 en el bar no le puede corregir ni te puedo decir nada a ver porque tarda luego el bar el bar una vez decapitado penalti que para el árbitro le parece penalti o para el asistentes lo mismo que el bar lo que busca es una imagen que pueda sustentar la decisión arbitral al ver una imagen donde se ve que les roza la bota sólo le roza pero se ve que le roza la bota el bar ya tiene el sustento que de puede ratificar al árbitro su decisión siempre diciendo que no es penal Die pero es una acción donde el bar no puede entrar lo mismo que si hubiese sido al revés porque porque hubiese

Voz 1670 34:55 pero aún no puede entrar el bar porque el error porque hay una

Voz 0514 34:57 ese error porque ya hay un contacto hay un ligero contacto otra cosa es luego el debate de que si hay que cambiar el Bari que sí lo tiene que haber el árbitro pero ese no es el debate que nosotros o vosotros los periodistas tenemos que dar a la a la gente a la gente tenemos que decir cómo está funcionando como funciona el protocolo del bar que porque se podría cambiar bien ese es otro debate el próximo año va a ser el mismo protocolo eh el papel lo pita penalti o las central legal Bennati pita penalti

Voz 1868 35:25 al ver

Voz 0514 35:26 que hay un contacto en la bota no la media en la voto hay un contacto muy ligero el bar ya no puede entrar a decirle al árbitro oye ven a verlo pero sólo el árbitro sólo el bar podría entrar a decirle al árbitro si no hay ni un ligero contacto decirle oye Nacho ven a la televisión porque no hay ningún

Voz 17 35:46 ligero contacto donde se ha penalti

Voz 1670 35:48 a mí no me convence

Voz 3 35:49 ya verás cómo está ya ya lo sé ya lo sé

Voz 1670 35:52 el Quico Catalán no sé si no te entretenga más pero no sé si te aclara esto más o te deja más dudas

Voz 6 35:57 bueno me deja las dudas suficientes como para entender que que un penalti no es penalti pues el árbitro no ha pitado

Voz 1670 36:06 un abrazo presi gracias gracias chao Quico Catalán en directo el presidente de Levante ahora seguimos con

Voz 5 36:11 Valdés he Javi Blanco que dicen ahora mismo a esta hora los días

Voz 1670 36:15 tal esas marca deportivo Sport etcétera sobre lo que ha pasado en el Ciudad de Valencia hola Javi hola Manu pues mira empezando por el

Voz 4 36:20 las punto com la crónica de Luis Nieto mucho Vinicius poco bar el Madrid ganó un Levante mejor con dos penaltis el segundo inexistente en mal

Voz 0239 36:28 qué punto com el Madrid se sostiene con polémica

Voz 4 36:30 Levante pierde con dos penalti inspirados en contra ir reclama

Voz 1375 36:33 otros dos en Mundo Deportivo

Voz 4 36:35 dar salva al Madrid ante el Levante el Madrid ganó al Levante con dos goles de penalti el segundo sobre Casemiro que no parecía pero al que el bar dio el OK en el Sport el bar e Iglesias Villanueva mantienen vivo al Real Madrid los blancos se impusieron gracias a dos goles de penalti frente a un Levante que estrelló dos balones en el poste en la crónica de

Voz 3 36:54 el país de José Sámano en Madrid se cuelga del

Voz 4 36:56 Ibar el equipo blanco vence al Levante en un partido gris con dos penaltis uno claro y otro inexistente en el mundo polémica victoria del Real Madrid con el bar como protagonista

Voz 1722 37:05 está en dos penaltis bueno eh

Voz 1670 37:08 eh pues nada iba iba a decir ruegos y preguntas para Iturralde que

Voz 1722 37:14 me hubiera sido sorprendente porque él es muy de Tebas que llamará Luis Rubiales es lo primero que el segundo que llame al a Carlos Velasco Carballo porque es casi lo mismo sincera yo que ha pasado más llamar

Voz 1670 37:23 eso sí para que el intento por lo que llame al presidente de federación

Voz 3 37:26 yo te lo mismo yo no vendo no es del Madrid para

Voz 0985 37:34 no es lo mismo nos lo mismo que tiene las competencias sobre los árbitros bueno no esté pero aquellos Ricardi

Voz 1722 37:41 ya sé que a mí me parece bien sabe que

Voz 0985 37:43 a mí me parece arte que a la pregunta de si es lo mismo no está mucho mejor dirigida a la queja Rubiales de quién depende en los árbitros que no atención

Voz 1722 37:52 lo que tú conoces bastante bien a Carlos Velasco Carballo sabes sabes perfectamente que si algo no tolera son las injerencias

Voz 1705 37:59 quiero decir que no sé

Voz 1722 38:01 influencias hacer pues ya he dicho antes

Voz 1705 38:03 en el rol de que lo que tenemos que decirle los periodistas

Voz 7 38:06 las a los aficionados sobre el babi

Voz 1705 38:09 es la opinión de Toral de yo lo único que quiero decir es que estoy harto del

Voz 0514 38:12 pues yo creo que la gente está cada vez más harta cansada del bar

Voz 1705 38:17 semana tras semana el día de la marmota con el Barça con el Madrid con el Atlético Valladolid con todos siempre lo mismo que el protocolo que si entra que si no entra que y esto es un y pido perdón por la palabra coñazo Portable está desnaturalizado el fútbol lo pasamos todas las semanas una hora de un programa hablando de si el bar sí lo ha hecho bien si lo ha hecho mal si el de arriba el de abajo esto es insoportable no creo que dure hemos dos años

Voz 0985 38:47 Jesús pero me venga Gallego permiten a cosas mono me permite saber Jordi momento muy rápido Antonio mira Jordi Romero el miércoles estuve estuvimos con Velasco Carballo en Barcelona yo par tal como está planificado me parece que es muy razonada de fíjate lo que dice si veis errores de peso o evidencias que se pueden resolver en pocos segundos y sean claras y manifiestas de hoy

Voz 1868 39:11 la de hoy porque el de hoy

Voz 17 39:15 Jordi

Voz 3 39:17 a caballo

Voz 0985 39:19 también decía que Carvalho decía el bar previene que ciertos graves incidentes ocurran estas su principal función también es lo de hoy tercera el bar dijo Velasco Carballo es un rato dar para las conductas más peligrosas no para las niñas fijaos que los tres presupuestos coinciden fundamentalmente en lo que haya sucedido lo que pasa que mano unos dice Itu una cosa que ninguno de nosotros hemos visto en unos habla de un ligero contacto con la bota dónde está esta imagen puede ser que los árbitros de bar hayan visto un ligero contacto con la bota que nadie en el mundo visto después si es posible no pregunto porque si fuera así Manu creo que entonces perdón tiendas

Voz 1670 40:07 es una imagen que se ha dicho y tú pues entonces sí

Voz 0985 40:09 yo creo que sería muy razonable y muy positivo que esta imagen en la que se un ligero contacto

Voz 3 40:14 da igual ligero contacto Jordi Jordi pero no perdona que está oye pero es que cada mes

Voz 1576 40:20 cada vez que alguno Baixa una reunión con Velasco Carballo o Hable con Velasco Carballo os os dan la vuelta a la cabeza os comen el el tarro mira el bar no funciona el bar está mal Eluard es una ruina el bar es una es perfecto pero yo Carlo Toto está previsto tocando el bar está destrozando el fútbol el bar sea cargado en otro más esta semana no te lo digo hace dos te lo dije hace dos meses el Barça está cargando el fútbol