Un mal día lo tiene cualquiera | Convertir 'fake news' en todo un espectáculo

Voz 1

00:00

el racismo las estafas y el morbo no podemos decir que sean lacras que hayamos dejado atrás en el tiempo como nos demuestra cada día nuestra querida T d5 pero pocas veces se conjunta en también los tres factores en una noticia como sucedió el veinticinco de febrero de mil ochocientos treinta y seis sólo ante Osasuna el nombre de P T Barnum como el del propietario y fundador de uno de los circos más famosos de la historia del mundo de Estados Unidos en su espectáculo no tenía más norma que traer atracciones que lo hicieran ganar dinero este espíritu tú ya lo sé ya lo embargaba cuando con sólo veinticinco años hizo su primer fichaje Joyce Head una anciana afroamericana que afirmaba haber sido la niñera de nada más y nada menos que George Washington para situarnos el primer presidente Estados Unidos había nacido en mil setecientos XXXII Joyce estaba haciendo esta afirmación más de cien años después de hecho además de algunos exageraba un poco más diciendo que había nacido en mil seiscientos setenta y cuatro al estar casi paralítica ciega había gente que veía factible que tuviera los ciento sesenta y un años que afirmaba tener en mil ochocientos treinta y cinco cuando Barnum empezó a exhibirla por el país el negocio resultó ser muy lucrativos de hecho fue el primer paso en la carrera que llevó a Barnum a ser de los hombres más conocidos de Estados Unidos la muerte de Joyce Head en febrero de mil ochocientos treinta y seis podría haber supuesto un contratiempo pero incluso a eso supo sacarle partido convirtió la autopsia en otro espectáculo prometiendo que por fin se desvelaría el secreto de la edad real de la fallecida con esta coartada vendió mil quinientas entradas para el espectáculo sin ninguna consideración por la difunta obviamente con el cirujano después de la autopsia afirmó que la edad de la fallecida no era superior a los ochenta años Barnum no se dio por vencido dijo que si no era en realidad su cadáver y que ella en realidad estaba de gira por Europa vamos que ahora podemos quejarnos del bombardeo de Faith News pero no podemos decir que sea algo novedoso