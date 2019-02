"Haré huelga el 8-M por mi abuela que sufrió maltrato, y por mi madre que me crió sola"

hola me llamo María o pico Herrera tengo diecisiete años vive en Castro Urdiales Cantabria al estudio el segundo de bachillerato de de letras llamen para contar una situación que viene viste que me pareció un poco un poco extraña porque el profesor dice Alarte no nos dijo que para el ocho de marzo Lo a poner el examen entonces yo levanté la mano y dice que el ocho de marzo iba a hacer huelga y que quiera posible cambiar el examen iros todos mis compañeros Stuani dos personas más dijeron que no que el ocho de marzo social examen y que daba igual una huelga finalmente que no se va a hacer el examen el ocho de marzo todos mis compañeros por reaccionaron como dicen

llamó mucho la atención porque puedo entender una falta de conciencia Davis no feminista pero sí le una sociedad igualitaria en personas mucho más mayores pero en personas diecisiete los dieciocho años mi metió a comprender que esa conciencia de una sociedad igualitaria no no existe y que además reaccionen como Training contra si quiera ejercer el derecho a la huelga mi abuela y sufre violencia de género silencia machista y un además en mi madre me he criado a mí sola yo no tengo ningún referente masculino no que yo creo que es fundamental que en el ocho de marzo paremos in in no reivindicamos