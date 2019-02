Inés Arrimadas evita pronunciarse sobre si su partido pactará con Vox

Voz 1 00:00 puedo saludar ya a Inés Arrimadas han muy buenos días bon día

Voz 2 00:04 hola buenos días bon día

Voz 1727 00:07 de Ciudadanos futura cabeza de lista del partido por Barcelona para las elecciones generales del veintiocho de abril antes de nada señor Arrimadas mi solidaridad por el insulto machista que le dedicó ayer el actor Toni Albà a través de Twitter llueve sobre mojado es la segunda vez que se llama lo mismo no sé si ha recibido usted mucha solidaridad por este insulto machista

Voz 2 00:27 pues alguna sí ciertamente de lo malo señora bueno es que estabas estrellitas de TV3 Nos están insultando a mí a nuestros votantes todo el día esta vez ha sido con un insulto machista claramente repugnante no es la primera vez que este señor públicamente porque yo soy una prostituta dos soy puta he comprado la palabra pero los padres la gente lo entienda sino que pues que muchísimas estrellitas de la televisión y la radio pública en Catalunya Caixa llevaron pastizal cada año desde hace mucho tiempo que están todo el día insultando a Ciudadanos a veces es con esto con una cara de machistas y otra veces llamándonos fascistas no lo consideran catalán esto es esto es insoportable ya ya hay que actuar porque hace alimenta el odio desde los medios de comunicación públicos nunca

Voz 1727 01:13 vamos a hablar enseguida de su decisión de venirse al Congreso de los Diputados de intentarlo e como candidata por Barcelona pero antes le voy a poner la declaración de su compañero de partido diputado por por Valladolid Francisco Igea que a mí me sorprendía a mí por lo menos me sorprendía mucho esta noche

Voz 3 01:28 la regeneración en Castilla León no puede ser después de treinta años del Partido Popular que es ofrecerle a los ciudadanos Auxiliar yo creo que en este caso más una persona idónea pues no parece que los ciudadanos entienden bien facilmente por la generación

Voz 1727 01:43 decía su compañero que no entiende que pueden llamar regeneración a fichar como candidata a primarias a una persona que representa al partido que ha gobernado XXXII años Castilla y León cuatro menos sólo del PSOE en Andalucía usted qué opina

Voz 2 01:56 pues yo opino que nuestro partido de primarias que esta declaración la puedo hacer mi compañero porque se presenta primarias en su partido hay debate interno y libertad de la gente los afiliados Gotham y en este partido pues evidentemente la regeneración también significa elegir a los miembros de nuestro partido por primarias además se está incorporando muy mucha gente hay muchos votantes que antes votaban al Partido Popular y el Partido Socialista porque antes estaban en la abstención muchos profesionales que no habían hecho nunca política y que era un salto para aportar su granito de arena a este servicio público y también otras personas pues que antes pues habían tenido una experiencia política en otra formación política al centro está ensanchando el centro está creciendo y el centro limpio nuevo liberal Icon regeneración interna porque hacemos primarias y garantizamos la democracia interna pues está creciendo y a mi me parece que es que es imparable así que me decían mis compañeros de de Castilla León pues mucha suerte a todos el en las primarias y que y que sea finalmente elegido quién elija a los ciudadanos

Voz 1727 02:56 concretar por concretar usted si cree que la señora Clemente puede regenerar conciudadanos habiendo pertenecido al partido que ha gobernado treinta y dos años Castiñeira usted cree que si por aclarar

Voz 2 03:07 conviene pues evidentemente si los afiliados de Ciudadanos valorar los diferentes perfiles que se presentan y consideran que es una persona prepa

Voz 4 03:16 parada para poder colaborar para poder

Voz 2 03:19 portar a un proyecto como el nuestro que crece pues eran los afiliados de Ciudadanos en otros partidos como el PP o el PSOE va nave vasos sí por tanto pues no tienen ni idea de lo que es un proceso de estas características también a nivel muchas veces pero depende del de provincia a la hora de presentarse a las a las generales o a una comunidad autónoma por tanto esto no significa que haya que a que alguien que haya ha votado al Partido Popular y el Partido Socialista vaya hay alguien que haya estado militando pasamos al Partido Popular Partido Socialista ya no puedo hacer nada más en la vida a decir esto no es una unos una religión si la gente está preparada si la gente está limpia si te votan los ciudadanos si puedes aportar al proyecto evidentemente que que se puede sumar dentro de gente que ha votado antes a otros partidos como gente que no que no estaba votando estabas las tensiones gente que tiene experiencia proceso en alto lo importante aquí es que mientras otros partidos baja mientras otros partidos se deshacen se descomponen mucha gente válida porque hay gente válida en otros partidos que está saliendo de esos partidos porque no de Future no ve no ve un una manera de regenerar España dentro de esos partidos pues está aportando su granito de arena no puede todo crece como Ciudadanos así que yo lo veo una buena noticia que nuestro partido tenga debate interno democracia interna es que sigue atrayendo talento de fuera de la política como votantes que antes estaban aunque ya K M sumas en políticas

Voz 1727 04:38 cómo fue la decisión de venir a Madrid se lo pidió Rivera

Voz 1 04:40 así lo decidió usted

Voz 2 04:43 mira sino una decisión que yo creo que ha caído por su propio peso nosotros en Cataluña somos el dique de contención del nacionalismo nosotros somos además el grupo que más propuestas sociales y económicas presentan el Parlamento pero es que señora buenas que en las últimas semanas el Parlamento

Voz 4 04:59 cerrado cada vez que ha dado la gana al separatismo

Voz 2 05:02 en las últimas semanas el señor se Pedro Sánchez ha dicho que no le importaría seguir descarta seguir gobernando con los partidos independentistas en las últimas semanas el gobierno de la Generalitat se ha sumado a un paro biológico violento que en muchos casos organizado por un por un sindicato que está presidido por un terrorista es que todo es tan esperpéntico todo es tan grave en Catalunya que yo llegado la a convecinos y creo que muchos catalanes como yo que para garantizar nuestros derechos para que haya libertad democracia y convivencia en Cataluña Ciudadanos tiene que gobernar el de Rivera tiene que es el presidente de gobierno así que vamos a ir a todas yo voy a seguir defendiendo al constitucionalismo en Cataluña voy a seguir siendo la voz de esa mayoría social pero espero ahora si no sólo hacerlo en el Parlamento de Cataluña cerrado por el independentismo cada vez que les de la gana sino en el Gobierno de España que tendremos muchas más herramientas yo te estoy muy cansada de intentar hacer desde la oposición en Cataluña lo que no hace el Gobierno de España ahora con las herramientas del Gobierno de España podremos dar una respuesta mucho más rápida yo es que cuatro años más de Sánchez en separatismo creo que pueden hacer daño tan irreversible que tenemos la obligación moral de poner toda la carne en el asador para gobernar este país

Voz 1727 06:16 dígame el daño que ha hecho hasta el momento

Voz 2 06:19 pues que suspendió el relevó al abogado del Estado que quería seguir manteniendo el cargo de rebelión ha metido en un cajón el informe de la Alta Inspección Educativa que denuncia claramente el adoctrinamiento que se produce en las escuelas catalanas ha metido en un cajón el informe de los funcionarios del Ministerio de Acción Exterior que Asuntos Exteriores que han dicho que no se pueden reabrir las embajadas porque están haciendo propaganda separatista ha metido en un cajón el informe el Defensor del Pueblo que denuncia claramente la ocupación del espacio público de los edificios públicos en Cataluña por puedo seguir así insiste quiere mucho rato más pero en definitiva ha criminalizado a los catalanes que quieren un espacio público que quitar lazos mientras no criminaliza a los que limpian con lejía el suelo que pisamos los constitucionalistas ha hecho todo lo que el separatismo quiere y la prueba sin era bueno tanto Rufián como Puigdemont como Torra cómo quieren que el próximo presidente del Gobierno se al señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista yo creo que eso es una motivo suficiente como para que cualquiera se puede dar cuenta de que no tuvo una buena opción para España

Voz 1727 07:29 Nos quedan dos minutos si tengo dos preguntas muy concretas una he visto el vídeo de su entrevista el sábado por la noche en las está en fin durante muchos minutos no respondiendo una pregunta concreta cuánto tiempo creen que pueden estar sin responder a la pregunta de porqué le no quieren pactar con el PSOE han pactado con Vox en Andalucía a través del PP van a pactar con bolso déjeme yo le digo la pregunta de fondo la pregunta ustedes pactaría con Vox para el Gobierno de España pactaría tambor

Voz 2 07:58 nosotros vamos a salir a ganar de puedo garantizar que nosotros no vamos a pactar con un señor que está en Moncloa gracias a los separatistas nosotros no vamos a hacer que el separatismo y Sánchez sigan gobernando España todo lo contrario yo espero que desde el centro se pueda liderar un nuevo Gobierno las fuerzas políticas que no están en el paro lamento o aquellas que están en el Parlamento porque no sólo hay que hablar de de estas de esta fuerza política de Vox que no sentará sino otras fuerzas políticas tendrán que decidir si quieren apoyar un gobierno liderado por el centro un Gobierno nuevo un gobierno que piense en el futuro o querrán dejar al señor Pedro Sánchez que siga gobernando Andalucía nosotros somos gobernado ido Bernard hemos hemos hecho un pacto con el Partido Popular y por mucho que se repita lo contrario no cambia la realidad de hecho muchas de las exigencias que está haciendo el partido de Vox nosotros no estamos aceptando ningún están saliendo todo el día titulares de cosas que quiere dos cosas que la Junta de Andalucía no va a hacer

Voz 5 08:55 eso es

Voz 1727 08:55 eso exactamente es ya Arrimadas lo que dice el Gobierno de España con respecto a los independentista que piden pero no les Tango

Voz 2 09:02 es que yo sí que puedo yo sí que me puedo explicar y documentar las cosas que sí que ha seguido el Gobierno de España porque tengo documentos tengo informes me dice además que lo explico todo lo que está haciendo a mí todavía nadie me ha podido decir que aquí que ha conseguido Vox por ejemplo encontrar el adiós de la lucha contra la violencia de género en Andalucía porque no existe qué hacer con mucho que repasamos lo contrario pues no se convierte en Bray como última reflexión han es muy importante si después de cuarenta años eso sí después de toda la corrupción que ha habido si después de todas las políticas fracasadas en educación en en en empleo etcétera va a venir voy a intentar torpedear a un Gobierno nuevo un gobierno limpio un gobierno reformista me parece que la gente que ha votado esta formación política creo que se lo haces echar las próximas elecciones pero nosotros seguimos trabajando y gobernando insiste con el Partido Popular