Flash Deportes SER de las 10:00 (25/02/2019)

la jornada del domingo se cerró con polémica en el Levante uno Real Madrid dos con dos penaltis a favor de los blancos el primero por mano de sancionado por el bar convertido por Benzema y el segundo aparentemente inexistentes sobre Casemiro sancionado por el colegiado en el que no podía entrar el bar según el protocolo y convertido por Gareth Bale el presidente del Levante que Club catalán no ponía reparos al primero el primero

Carlos Velasco Carballo sí que mañana le llamaré en aras de saber cómo se gestionó no

esta jugada que es lo que ha pasado y que me esclarezcan poco no

Voz 5

00:57

está claro entonces creo Casemiro que me dice que lo Rosa no le pega en el tobillo claramente también me dicen que las imágenes se ve claramente cómo con los tacos impacta en la bota alta para eso estaba