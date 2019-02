La Lengua Moderna 4x01: Una turra semanal, castigo de Dios

Voz 1 00:00 eres tan moderno y tan ante igual a ver como el fax y el tanto de texto como una hora antiestrés Lengua moderna con lector de Miguel

Voz 2 00:15 cada persona es una bestia

Voz 3 00:21 no

Voz 4 00:53 damas y caballeros este es el primer programa de la nueva etapa semanal de la lengua a modo

Voz 0759 01:08 la rafia lo hay en los primeros insultos de muy agente muchísimas gracias no nos merecemos otra cosa y por supuesto a mi lado en esta nueva etapa

Voz 5 01:16 en quién iba a estar sino que me da paz

Voz 0759 01:19 la que me da alegría la que me da

Voz 5 01:21 la prestancia necesaria para hacer este programa y sacarlo adelante Valeria rojo a tal era qué tal estás muy bien estoy super emocionada insinuó si nos han contratado ya para toda la semana para todo

Voz 0759 01:40 palo a ver somos un programa de verdad pero no del todo porque este programa Se va a poder escuchar en el streaming de la Ser en la de la Ser lunes a las siete de la tarde en streaming en la aplicación en Youtube en iTunes eso pero lo que es en la radio o sea lo que es en el medio al que este edificio está dedicado por completo no va a salir de momento de momento de momento igual más adelante pues ya veremos

Voz 6 02:07 qué menos daño que Imanol a ver si es que sí sí

Voz 0759 02:09 que voy vean los chavales cualquiera que esté Cercanías donde te dé la gana somos muy moderno en ese sentido

Voz 7 02:17 eh yo quiero dedicarle este primer programa

Voz 0759 02:19 más de la lengua semanal a bueno a la anterior etapa como que hablamos de gente que da rabia en este momento yo creo que no que tenemos que ir en positivo en esta peña así que yo por ejemplo a toda esa gente que se encarga del BOE el Boletín Oficial del Estado

Voz 5 02:38 no

Voz 0759 02:39 vale que es que se sigue haciendo saca

Voz 8 02:41 el canario hay mucha gente que está todos los días ahí

Voz 0759 02:43 voy a las multas que han puesto ese día las leyes que sean aprobados y hay gente que será alta voy a leer el BOE a ver qué se cuenta un aplauso por favor para

Voz 4 02:58 gracias gracias por una labor una labor sorda

Voz 0759 03:00 Ayala como la de la policía

Voz 6 03:04 yo voy a voy a dar las gracias a ella que estoy a Cristina hombre Cristina ni enfermera tengo una enfermedad que me está cuidando a la herida de la moto recordemos que Valeria sometió unos con la moto te atropella un Dios encarne integrase portugués no de Angola Angola perdón

Voz 5 03:22 peor todavía con carné de Angola

Voz 6 03:25 les tengo una úlcera en cintas

Voz 5 03:28 un drama una úlcera en el tobillo

Voz 6 03:30 dos por eso engordado estáis mirando no puede hacer deporte y bueno el caso es que Cristina todos los días estamos las dos en equipo limpiando la herida gracias Cristina pero

Voz 0759 03:41 a ver un momento en que preparando el programa Valeria me ha hablado de seguridad que es muy profunda esquinas para describirme la gráficamente me ha dicho esto sin Teresa me han hecho puedo esconder droga

Voz 5 03:50 se me a Colombia ahora amigo y cómo

Voz 6 03:53 así nada alta concitó tiki tiki tiki

Voz 5 03:56 eso vacío pues eso propósito porque por la aduana

Voz 6 03:59 así se vale y una cosa más

Voz 0759 04:01 al también a la RAE vais a este ahora está

Voz 5 04:06 pues si es que nuestra relación

Voz 0759 04:08 es siempre es un poco amor desamor y tal pero es que es que estoy buscando aquí es que la RAE caro han cambiado ahora de de director te entrevistamos a que estás

Voz 6 04:18 antes no menos mal no

Voz 0759 04:24 estuvo magnífico de buscar la entrevista a la RAE a entrar una nueva etapa no sé si debido al cambio de dirección no lo que sea en la que consulta osea responde por Twitter a la gente que lo hace el community manager de su tú entiendes bastante claras lo cuento ha entrado en una dinámica de contestar de realmente contestar a las dudas que le llevara mientras yo voy buscando la que quiero que no la encuentro comentaba yo tengo es que tú eres comunica

Voz 6 04:51 a ver yo soy un pringado porque todo lo que me dice que que digo que sí soy imbécil si de verdad entonces

Voz 0759 04:57 pero una cosa

Voz 5 04:59 las nunca

Voz 6 05:04 el caso el caso es que me dice a ver si quiero hacer la Community de loco mundo sabéis que tengo un programa amigo tengo

Voz 5 05:11 sí colaboradora conectar de moda

Voz 6 05:14 estar me dice que no es la community manager estrella también la Community sí que el caso es que me doy cuenta la relación que tengo conmigo misma porque si me habéis desde el perfil de loco mundo poniendo fotos mías como hablando imponiendo Valeria dando la chapa y luego me meto en mi perfil pongo cabrones y soy yo digo esto a mí misma es lo más triste de mi

Voz 0759 05:37 la última ayer venderá lo encontrado una un usuario de Twitter arroba verdes rosas escribió a Olarra informa tengo un dilema hoy hablando con mi peores nada que es una buena definición de pareja hoy hablando con mi peores nada me di cuenta que puedo decir que una correa es negra pero no que es marrón por qué estamos discriminando a las marrón as gracias por su atención bien

Voz 6 06:02 pues respuesta mítica ya con esto

Voz 0759 06:05 empezamos de la RAE hay adjetivos de dos terminaciones como rojo

Voz 10 06:10 ja amarillo ya o listo tal y otras de una sola terminación válida para el masculino y para el femenino como marrón azul o imbécil

Voz 4 06:23 nos gusta Anonymous desde la nueva etapa de la RAE

Voz 0759 06:27 así que dedicado a la RAE dedicada al Canal Cocina a Cristina al BOE y a todos hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencie

Voz 4 06:36 la poco uso cutre de la Lengua moderna

Voz 11 06:44 ahora bien el concurso de la Lengua moderna dos personas se enfrentan a ver quién es más leer da por supuesto no hay premios esto no es la ruleta es el concursó cutre de la Lengua moderna qué más da que digan eso pierdas sea al final tú

Voz 12 07:14 yo una pierna grafias aplaudo al ser arrojado

Voz 0759 07:24 bueno en concurso cutre de la Lengua moderna como siempre vamos a necesitar a dos concursantes hoy por ser la primera vez de nuestra nueva etapa semanal vamos a ir a los clásicos vamos a tenemos hemos invitado a concursantes Premium

Voz 8 07:37 saber y ganar invitan a uno que era muy listo inteligente este la audiencia buena este p'alante con él

Voz 0759 07:43 hemos hecho eso nosotros hoy ella fue ella marcó un antes y un después en el concurso de este programa por qué porque apostó por la creatividad Éste no es un concurso que premia el conocimiento

Voz 6 07:56 a la creatividad a Ana en acción por favor

Voz 0759 07:58 acabamos de escuchar la introducción de ese temor La chica yeyé no te quieres enterar que te quiero de verdad nos centramos en esa frase que falta

Voz 6 08:06 ahí falta algo hay unas aplacen no te quiere

Voz 0759 08:09 enterar que te quiero de verdad

Voz 6 08:12 de todo bueno en la segunda parte

Voz 5 08:14 a falta alguien bien

Voz 4 08:17 el llegue señoras y señores vuelve a la lengua moderna Ana

Voz 8 08:32 donde tú quieras ahora si esto es esto es tu casa ya

Voz 0759 08:35 Ana se va a enfrentar a otro clásico cuatro histórico de nuestro concurso el gran Dani que nos ofrecía este magnífico momento vamos a empezar Daniel porque ha sido francamente lamentable ve Polo por favor apunta bien a lo que va

Voz 5 08:48 señor Daniel después de su erudición y después de adelante es que venga un programa de lengua no que si si es que está claro ahí está un apoya

Voz 4 08:57 claro claro el caso insinuante Henkel Dani poco al pasar por de aplauso para Adán y que además

Voz 0759 09:11 no hemos cortado el vídeo porque luego ya te metías en un jardín de quién el apoya de Monedero ya era una cosa

Voz 1658 09:19 esa

Voz 0759 09:19 es lamentable Monedero que fue profesor tuyo no es decir no

Voz 13 09:24 es así o te acuerdas sólo ha visto muchas veces no porque lo haya visto mucha

Voz 5 09:28 yo lo veo y me toco en casa

Voz 13 09:31 cómo has crecido he escuchado lo más bonito que me han dicho mucho

Voz 6 09:37 da igual no les notas cambiados en sobre a Ana son peinado te has corta monísimo moco que te parece es como negrita ahí en plan

Voz 5 09:46 es el culo y eso con el pelo SA nos regaló un tu quinta es verdad me encanta mención nos regaló quien estaba diciendo mal

Voz 14 09:56 a qué susto ya me te acojonado

Voz 0759 09:58 bien vamos ya con el concurso como todo el concurso tenemos una figura de cada arqueros asquerosa que es la azafata

Voz 6 10:04 ah sí

Voz 0759 10:06 hoy que vueltita de Podemos para que no sea

Voz 6 10:08 si como les está yendo muy pesadita móvil azafata Gata que pasa de ser azafata que os parece fatal la azafata que lleva ya muchos años de azafata poco finca ya me parece fenomenal me quedo aquí paso levantarme

Voz 0759 10:21 como la de Saber y ganar un poco que ya está en ese playa el puto paneles es bueno vale venga pues azafata bordes cínica y empresas en concurso la primera pregunta la mira vamos a aprovechar

Voz 1658 10:32 no es una pregunta vamos a ver el vídeo que hemos grabado de promesa

Voz 0759 10:34 son con el gran Isaías Lafuente entonces cada vez que Isaías Lafuente y maltrate a la sintaxis a la gramática española tenéis que dar un golpe en la mesa para el vídeo ya íbamos aclarando vale

Voz 5 10:49 si estáis chicos o algo que me puesto y esto es otro mundo verdad Ana por favor ganaba a su puta bola para los Ponte

Voz 6 11:03 me da igual porque te escucho

Voz 5 11:05 pero luego no me encanta ahora vamos con el vídeo

Voz 12 11:14 hoy me acuerdo de lo diría pero teoría se semanal tomar ya Juande cinco palacios y no lo pase más pocas intercalados bien que sabe árabe calidad de eh no le tocó pues los perfiles obtener vídeos estuvo que ha dado ya tenemos un comentamos lo con la crisis que me apetecería de presidir el último libro que escribí yo te pedían el programa Tú me dijiste es que

Voz 5 12:08 eso es porque sea Dani apto apodaron golpea la mesa por dar palmadas Randa favoritos pero yo creo que el golpe lo ha dado ante venga Dani adelante

Voz 13 12:24 claro está claro ha dicho el complejo de Mecano de dice y te contesta este sábado

Voz 6 12:29 ante Dani baja un poco empezamos

Voz 5 12:32 qué récord me acabo de acordar de la actitud de Sobral que quedan y mostró desde el primer momento y luego traéis a pulseras charlas pues efectivamente una

Voz 4 12:46 aplauso para Dani era atentos porque es el festival

Voz 12 12:54 si de verdad que se han me gustaría saliese ir a nuestro programa a nadie

Voz 5 13:10 con ella semana estábamos muy bien Ana culto

Voz 4 13:19 y ese es muy tarde

Voz 12 13:23 no hay que darle emocional venga seguimos a copiar una de ya tiene cómodo un Ondas de este año queréis de que hace solo

Voz 4 13:45 el de que el llegue de que de que un fuerte aplauso para Anna Bosch uno dos

Voz 12 13:54 Vimos que que con mi segundo programa

Voz 5 14:03 vaya por delante de mí

Voz 13 14:07 por delante de por donde quiera ahora te aplaudimos porque no

Voz 5 14:09 da rabia van venga adelante

Voz 12 14:14 si sabíais llegar

Voz 5 14:18 bueno es que el porqué

Voz 15 14:22 está a la frase Yo no sabía si sabe todavía

Voz 16 14:29 sí sí sí

Voz 15 14:34 si es que no me acuerdo del contexto

Voz 6 14:36 Juan Bravo

Voz 4 14:40 prácticamente sin ayuda

Voz 5 14:43 no creo nos va por delante un poquito

Voz 12 14:46 aquí que la amagos vale

Voz 13 14:50 se está muy favorito es la mejor del Athletic dice Costa o algo pues ha pasado a costa un aplauso sólo parada Animos

Voz 5 15:01 sí

Voz 12 15:03 así que si de verdad

Voz 9 15:08 vale pero aquí tengo dudas porque sé que si me queréis evidentemente está mal dicho pero como se dice hijos oídos u o incluso tiros pero no es imperativo y los hilos no pero y dos o cómo conocieron si bosnios impera tiros imperativo completo claro Si me queréis iros si me queréis ídolos como es viernes

Voz 14 15:31 si me queréis quedaros lo queréis muchísimo bueno

Voz 5 15:34 vais nunca si me queréis a

Voz 13 15:37 o sea que era decirse en está mal dicho efectivamente

Voz 0759 15:39 sí luego ya que me parece que ya admite iros también con con la R porque están locos Man ya ves cómo está ACM bueno vamos a ver otro vídeo que no sirve para dentro de introducirla once a última pregunta ya os por favor no

Voz 0579 15:53 está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor está siendo un filón es un presidente ilegítimo a partir de hoy el principal

Voz 3 16:01 adalid de la factura de la luz

Voz 0579 16:03 el mayor filón de la historia democrática de España un irresponsable un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición que es maravilloso compulsivo

Voz 5 16:16 Mayumana él quería las tiza por eso vamos a quedarnos con esa palabra cualquiera de los dos el que primero sepa qué significa exactamente de esto no hablas con tu novio o en qué contexto está llamando a Pedro Sánchez

Voz 13 16:41 México a raíz de la palabra me recuerda otra cosa pero claro por eso pero

Voz 5 16:44 no pero no puede ser como pardillos tú apuestas como pardillo pelele pelele Belén

Voz 13 16:53 yo yo creo que ese acerca más al tema de traidor todos ha dicho ya pero bueno no tiene sentido tampoco

Voz 4 17:01 fuerte aplauso para dar y efectivamente pierdas

Voz 6 17:06 a mí me suena como bajar el pilón pudo

Voz 5 17:11 me lo acepción que proponemos desde aquí a la red

Voz 0759 17:14 sí bueno pues esto hay que desempatar lo estáis empatados así que venga ya que tenéis

Voz 13 17:18 aquí estamos empatado a lo que me sale de los huevos

Voz 5 17:21 también saben tu que quieres inconcluso normal coño

Voz 13 17:31 pero el marcador y luego yo esto lo cuento y quedado cinco junto a siete siete quemada coño

Voz 5 17:40 escribir correctamente la pizarra estallar la definitiva que lo haga bien este ganarle convino dibujado hoy no dibuja y no no no hoy no dibuja es muy bien vale bueno si empata Eiser está dibuja desempatar dibujados

Voz 6 17:53 sea como una familia verdad

Voz 5 17:55 la palabra es ultimátum tenéis cinco segundos para escribir de manera correcta

Voz 17 18:02 la obra Ultimátum me gusta cambiar la radio nocturna la radio que te acompaña en las noches

Voz 0759 18:13 también tiene dudas Dani Huston de verdad que estuviste muy brillante luego lo tira todo por la borda pero bueno han empezado Martín como has escrito ultimátum está bajo la daba ha habido un primer intento en el que

Voz 5 18:33 atún Val estoy leyendo en el

Voz 0759 18:40 tanto bueno en el de abajo por lo que lo voy a la Cámara por favor ultimátum

Voz 5 18:52 ese concurso de España con diferencias ultimátum es como como un atún como el último que queda en el océano super héroe

Voz 0759 19:04 los atunes ultimátum bien aunque te hayas sigue vocal con la tilde que sería en la efectivamente pero además esta mala porque hay una M al final sin embargo Dani ha aprovechado la tesitura para escribir correctamente ultimátum pero Dani no cantes victoria

Voz 9 19:22 joder del latín no sé si va con tilde va sin tilde

Voz 0759 19:25 el debate sobre esa base escribe el plural de ultimátum

Voz 5 19:32 ultimátum y no hay mucha voy a un apoya no no vale

Voz 0759 19:44 a ver si si acierta pero no Antonov darle emoción si aciertas ganas todo el concurso sino a ciertas gana Ana

Voz 5 19:51 no

Voz 13 19:52 directamente a perder exacto exactamente igual adelante dari como has escrito atención momentos de gran ultimátum

Voz 4 20:11 damos

Voz 5 20:11 una pena es que me la actividad en la colado es que va por la yo he salido trasquilado fuerte aplauso

Voz 4 20:22 el ganador del Tour pero está viendo no vale

Voz 5 20:30 Prescott inicia el último atún con ese con ese al final que es una persona muy habitual pero sé que es así

Voz 0759 20:35 se respeta la tilde aunque acabe en ese en fin

Voz 5 20:37 que no da igual el caso es que has ganado Dani pues tenemos cositas sí sí recurriendo a la creatividad otra vez y tenemos premios azafata cínica

Voz 6 20:46 pavor tenemos

Voz 14 20:48 esto lo compra

Voz 18 20:51 atención quién ha perdido una lupa Joao o perdóname el ganador tú Dani cógelo la lupa que sí coño para Rubio

Voz 5 21:02 moderno Rubio El Viti poco a vernos Rubio Farhana que viene muy bien para la caligrafía la primera vale la primera frase

Voz 6 21:08 sé que tienes que hacer

Voz 5 21:10 Herminio sirvió en la Marina que un aplauso hay una cuenta de Instagram que rellenar con tonterías ya tenemos sin

Voz 6 21:21 cinco mil seguidores así que hay que sacar

Voz 5 21:23 en una foto mal Ana mal Ana mala imagen en todo el mundo abuchear a Ana mal mala cara mala

Voz 19 21:32 de mayo a mover nada un emocionado

Voz 5 21:37 vale fenomenal abucheo no sale en la foto lo dirás tú Dani una bien quitas

Voz 6 21:45 Iceta

Voz 5 21:48 venga lo que sea una cicatriz pero chico malo con un fuerte aplauso para los dos

Voz 4 21:56 concursantes hasta aquí el concurso público de la ley moderna moderna

Voz 20 22:05 hay que hablar y escribir bien porque es la única que nos diferencia de la gente que mastica con la boca abierta

Voz 21 22:10 qué hace rositas con la saliva

Voz 6 22:17 tres dos uno

Voz 22 22:20 dice dame Malaika

Voz 24 22:28 sí

Voz 25 22:34 mal estas

Voz 5 22:37 trepidantes sección de Carlos saber que están mucho mismo con mucha fuerza porque esta canción de que nos habla deja de fumar has dejado y fumar

Voz 4 22:46 he dejado de fumar enhorabuena gracia me compré un bono de hipnosis

Voz 6 22:55 con una sesión encarnan con comprarlo ya no fui fui a a un hotel in ahí ahí me metí con mucha gente matizaron in estoy aquí más gordita que antes pero más saludable

Voz 9 23:11 por por la cotización o porque has dejado fumar lo ve gordita vio a no se hizo para que comieses mucho

Voz 6 23:18 no me no atizó para para dejar de fumar esto llevo cuatro días es impresionante no es la primera vez yo era de enganchada de verdad que me acuerdo porque tú sabes que estudien Salamanca cuando me iba de Bilbao a Salamanca que hace parada en cómo se llama este sitio Lerma Lerma en Lerma pues yo he llegado sin crear al tabaco acoger del cenicero por no pedir ningún plan si esas que no son gran yonqui

Voz 5 23:46 el autobús de los asientos del buceo no den

Voz 6 23:48 fuera del bar

Voz 5 23:51 este puto

Voz 6 23:53 estaba enganchada y ahora de dos horas de hipnosis lo juro que mi vida ha cambiado que no Apoño leer el tabaco ya no tengo presión arterial cero luego no tengo nada de arrugas veo os lo menos super bien luego toso mucho más que es un poco extraño pero dos son mucho más pues luego tampoco importa mucho porque no es problema mío ya deja de fumar Si me muero me muero de Jesús entonces yo lo que lo que estaba pensando es joder qué guay porque con igual se pueden conseguir muchas más cosas no practicarle no si no es como la gente cree que la abundan es es lo que quieras con la hipnosis pues esto no esto es como las setas osa es como comerte setas y que ves cosas alguien la aquí nadie nadie ha sido nadie ha sido una comidos

Voz 5 24:41 estás vale

Voz 6 24:44 era con un grupo que estamos todos escuchando han terapeuta y estábamos todos como como comidos por el tabaco y a la vez medio dormidos como Benicio del Toro va caso hagáis una idea todos éramos Benicio del Toro entonces lo más Julieta todo es que nunca había podido dejar de fumar yo siempre he querido ser actriz me encanta la música de fondo gracias

Voz 0759 25:03 la actriz tu actriz enserio yo he nacido creía

Voz 6 25:06 había nacido para ser actriz de hecho me vine a Madrid para ser actriz y ahí si el BCE con la figuración sólo de cómicas como una fue sin querer y eso es lo que desfiguración

Voz 0759 25:14 el sí hombre es el mejor trabajo bueno

Voz 6 25:16 simplemente que estás en la sede pues un árbol pero está bien para el plano pues yo empecé en Hospital Central sabidos y si yo quería hablar y tal vez no eres muerta

Voz 5 25:27 se habla sabes más te tiene que pagar más

Voz 6 25:29 frase que bueno por lo menos puedo mirar a la cámara muerta de igual pero yo quiero salir luego de ahí de hecho estuve en Galerías Velvet te suena pues ETA cuál es la secretaria de Miguel Ángel Silvestre para nada pues yo era la sombra de la secretaria sombra si resulta que Miguel Ángel Silvestre tenía donde Pacho detrás estaba la secretaria en una mampara entonces caro para no pagar la secretaria que era Marta Hazas pues cogían a una chica que tenía el mismo pelo que ya yo me dedicaba a cuando no salía salía me hace Silvestre a dar vueltas con mi pelo de hecho tenemos una foto de Marta Hazas Flor expone ahí está el pelo y esta es la sombra que soy yo a ver la pone la otra tenía el mismo pelo entonces yo estaba me dedicaba a haber podemos hacer una mezcla de trabajo

Voz 5 26:15 le de pelo el pelo ante está todo el día durmió

Voz 6 26:18 no con con un saco para que no de Aíto que el pelo era mi puta vida esto era una figura es que yo he hecho mucha figuración eso está figuración de un libro transfiguración de Universal tú escribes un libro la editorial no hay que hacer porque nadie tiene público porque es el libro no triunfa y cogen a figurantes te lo juro

Voz 5 26:35 pero para que vayan a la caseta de la Feria del Libro no para que venas

Voz 6 26:38 presentación del libro antes es súper triste porque el tío cree que la gente ha leído el libro y te miran plan size una pena había gente que no sabía ni leer ahí hitos como sí sí sí es como un poco como cuando te ponen los cuernos y tú no lo sabes y todo el mundo lo sabe pues igual y me dio tanta pena lector que vez después vendía los libros hicieron donde el hijo bueno iba a decirle como que quería comprarle uno ya al llegar ya al llegar me puse como nerviosa al hijo te ha gustado que es lo que más te gusta de supervisan no quería decirle que no lo había leído te juro que evite las sordomuda hablan prefería Terme la sordomuda como a tener que meter la pata me da una pena bueno si el caso es que quería ser actriz entrañable entonces hablando de la hipnosis es pensado que estaría bien si ya que pasa esto porque no me enseñan hablar sí porque hablas mal no bueno yo soy le insta ya bueno mucha gente claro que norte y hablo también en condicional todo el rato de Burgos para arriba ya habría has venido vital claro entonces he decidido traerla terapeuta que me ha hecho dejar de Halima picador al ser que os parece probable un aplauso a Germán

Voz 4 27:45 por favor tome bailar Germán muchísimo

Voz 5 27:55 a los ojos directamente vale

Voz 0759 27:57 puede hacer cosas tiene poder

Voz 6 28:00 altos oye Germán muchísimas gracias por venir entonces tú crees que engordar voy a parar no

Voz 8 28:07 no

Voz 6 28:08 voy a crecer porque has dicho que no vas a hacer deporte no fumar ya fumar no no no flipa es que la gente estaba todo el mundo hipnotizado tutora también hace mucha gracia porque yo escribí todas las pautas que tú decías me hacía mucha gracia estas sodio importa lo voy a repetir que era una cosa como

Voz 9 28:27 esto es

Voz 6 28:28 ah no es esto era como si lo necesitas no digo no te gusta esa frase

Voz 8 28:34 no sí sí eso es es mi leitmotiv con eso digo yo si lo necesitas no te gusta más las cosas que te hacen falta te dominan en todo lo que le gusta uno de verdad es opcional es decir tienes que poder elegirlo

Voz 6 28:47 claro luego no manda pongamos claro fuma vamos por obligación tenemos miedo a dejar de fumar ya hay que follar todo el rato esos apuntes

Voz 5 28:57 está bien porque yo lo iba a dejar pero más jodido es muy heavy

Voz 8 29:03 bueno son son algunas pautas no son las únicas pero vaya se hay que follar

Voz 6 29:06 por qué porque hablas tanto de Folha arena hipnosis

Voz 8 29:09 probablemente por alguna carencia no sabría yo identificar de qué tipo

Voz 6 29:13 es que mi que muchas gracias porque antes de hipnotizar ni hablar de follar lo decías bueno cuando os himno dice yo voy a tocaron a mí un miedo

Voz 5 29:23 no no no para nada

Voz 6 29:25 más importante ya bueno pero tampoco toco mucho

Voz 13 29:28 no vamos a aclarar esto lo está acabando fue un noticia que toca los dormidos y ideal es el miedo más sin porque está pareciendo el método Bill Cosby

Voz 4 29:38 no para nada

Voz 6 29:40 la decías que ibas a tocar yo a mí como se muevas Claudio que me toquen entonces decías que si te quedas dormía tocabas no toca a los que están muy muy

Voz 8 29:48 Estados les corrija la posición de la cabeza Ray pues igual diez o veinte personas treinta todo se van relajando pero algunos algunos se te ha quedado delito en serio un un par de veces pero hay que pensar que llevo diecinueve mil y pico hipnotizados entonces se han quedado dormido porque ya venían con sueño

Voz 5 30:07 escuchan hablar una hora y pico y luego un ejercicio de relajación no es que la hipnosis duerma es que les faltaba café oye

Voz 7 30:14 el índice de éxito llevas lo que dejó

Voz 0759 30:18 me fumaba

Voz 8 30:19 pues es muy bueno cerca del ochenta por ciento de la gente lo vea y además nos aseguramos de que lo dejen porque les damos sesiones de refuerzo gratis

Voz 6 30:27 Aranzubia pero no

Voz 8 30:30 pues beber ni fumar ni drogas no una tarea si se puede ver lo que hay que tener cuidado de no conocerse mucho rodeado de fumadores da la pauta básica es que uno beba lo que quiera si es posible nada eso es lo mejor para la vida porque el alcohol es primo hermano del tabaco en aquello de si lo necesita hacer otro ay ay ay podríamos discutir pero no olvidadas ya conozco tu criterio que el alcohol sida lo que promete exactamente pero es cierto que el alcohol te apoyar este de las drogas que dan lo que promete creo pero hay que tener en cuenta que a algunas personas lo usan bien cogen lo que promete es decir piden un poquito

Voz 26 31:07 de arrendamiento de alegría o de Cannes

Voz 8 31:10 gané hoy lo tienes

Voz 5 31:12 y hay otros que están sometidos al carajillo obligatoria claro porqué

Voz 0759 31:15 que hay que drogarse siempre en positivo exacto

Voz 5 31:18 drogarse es el mensaje que yo creo tras sabemos de las no bebas no Pedro

Voz 0759 31:22 pues cuando estés triste siempre siempre en positivo muy Samuel Ávalos porros exacto

Voz 6 31:27 que tú qué te pasa a ti con la para que también la ayudes a Elia que estamos dos en uno puede ser vamos a decir tú que haces mal al hablar por hablar muchísimas cosas porque hay una cosa que la salmantina total

Voz 0759 31:39 mantiene muy típico de Salamanca al referirse al pasado

Voz 5 31:41 pero en pretérito perfecto ayer estado ayer estuve uf buena no sabe mal

Voz 6 31:48 vale yo hago nuevamente le digo me leve sea mi madre mi madre nadie se no y luego más y luego ya que es cuando estemos

Voz 0759 31:56 para que no sin noticia para hablar bien de sí

Voz 6 32:00 y una cosa ya que estás cuando es que se me inconsciente no es que luego éstos como como Don Vito Corleone Satué habla con nuestro inconsciente a través del consciente me entienden no aquí tampoco da igual yo que te iba a decir Germán cuando estés hay conmigo con la otra yo dile cosas dile que pase de la emotiva no sobre todo dile que que

Voz 9 32:22 en de que hable bien sí de que no puede decir desde cuando estés en el inconsciente y pasa ya de los Italia

Voz 6 32:28 pasa aliados por favor y luego una muy importante no compres chorradas Poch y todo eso céntrate en una casa es bien por estar viviendo dolía vale entonces simplemente esto fue una cosa así vale el ejercito

Voz 0759 32:41 por ello es que tiene que habrá que sobrio

Voz 6 32:43 es que vale una cosa que va a decir Herman esto había que sumar Sun Piti sólo para para recordar eso yo tendría que decir frases como éstas

Voz 8 32:54 claro después de la charla antes de hacerles la no sé a los a los malos fumadores les hacemos fumarse el último envite ya sea ahora tú tienes que empezar a hablar tendrías que ahora

Voz 17 33:03 ya no la haya lanzar todas las tras las

Voz 6 33:08 ah vale vale podéis poner momento en algunos de los comentarios que ponen en la web de Hermann no

Voz 27 33:15 me maestro que tengo que escuchar venga vamos

Voz 6 33:18 dos años venga vamos a ello da igual

Voz 27 33:20 vamos a ello

Voz 8 33:23 bueno cierra los ojos Valeria relájate vamos a contar de cinco hacer hoy te vas a olvidar de las leyes de todos los serías todos los Asins italiano de los italianos olvida los italianos que te hacen pronunciaron mal te cuentan cosas que no son luego hablas equivocada a partir de ahora hablarás bien serás una niña correcta pronunciarlas todas las H en su lugar una niños ya sube señorita señoritas serás una señorita gran no a partir de ahora ni una sola palabra incorrecta más versará así veneradas al diccionario por encima de todas las cosas cuando quieras despierta ya habla profunda incorrectamente bien

Voz 14 34:14 ayer la di Bailando por ahí

Voz 4 34:18 el tío muchísima lo me Valeria Ross

Voz 22 34:28 Málaga queda

Voz 24 34:33 tanta falta

Voz 11 34:41 señoras señores es un gusto inaugurar

Voz 5 34:43 esta nueva etapa semanal de la Lengua moderna con esta gente que no voy a presentar

Voz 8 34:47 porque que Julio lo hace tan bien y tan bonito atención Julio el grupo

Voz 9 34:51 a ver que todos hablaron siguen hablando los invencibles eternos míticos

Voz 4 34:57 los Toreros Muertos

Voz 5 35:11 hola qué tal cómo estás bien gracias

Voz 1658 35:13 de invitarnos a este programa para nada ciertamente es un placer venir en programas que protege el lenguaje porque hablando sentir de la gente que habla mal pues que en fin pues no la verdad no sabe el daño que nos hace a los oídos lo sabes porque acaba pues eso votando a favor si tremendo terrible bueno además me gusta que no está aquí porque claro nosotros somos personas que nos fijamos en las letras sobre todo en las letras que debemos es muy bueno pues felicidades y gracias por temas por este programa felicidad

Voz 5 35:45 que es entrañable que bien que verbigracia

Voz 1658 35:48 tengo sabe lo que pasa Héctor tengo mucha prisa porque es que yo me habéis hecho madrugar pero que como a la a las doce de la mañana hiciera una es terrible y temible me tengo que ir bueno pregúntame algo no no no estoy

Voz 0759 36:04 ya que cantara qué quieres que te ante la que tú quieras zamorana me gusta mucho por razones obvias pero si tu madre

Voz 1658 36:15 a media familia de Zamora así bueno pues hemos hecho una canción cartagenera pero de zamorana sabes que hay unas mantas zamoranas que amoral la mítica yo tuve una novia Katharina que era de Zamora yo la llamaba analítica porque estaba siempre muy caliente entonces

Voz 6 36:34 que cuando me dejó

Voz 1658 36:35 cojín tardío tremendo constipado transmitirle si le dice está agradeciendo con con Fernando Polaino que está ahí

Voz 28 36:45 Price lo que fan de él de del lunes el

Voz 13 36:50 sí sí

Voz 28 36:52 bueno pues te vamos a tocar zamorana

Voz 29 36:54 a esta historia precioso

Voz 3 37:15 April apunta Ana desde el que gana es la pena debe como Cerra haré después de Cuba en e desde que la decía

Voz 30 37:50 eh eh eh

Voz 3 37:53 no

Voz 4 37:56 eh

Voz 3 37:56 el frío de cojones Nick hasta eh suben calefacciones

Voz 31 38:07 a esta

Voz 32 38:08 está sano

Voz 31 38:13 no

Voz 14 38:16 sí

Voz 33 38:21 no Goyo Chamorro

Voz 3 38:40 las Bescam porque necesito algo vital comback eh

Voz 31 39:26 a o es a me

Voz 34 39:37 muy bonito

Voz 33 39:40 pasó una nevera aire frío frío

Voz 3 39:51 no

Voz 34 39:54 actividades eh

Voz 35 40:05 oye

Voz 4 40:17 increíble

Voz 0759 40:19 claro

Voz 5 40:20 mención especial a la percusión Iglesias a la batería bueno golpeado puesto

Voz 0759 40:26 quitando el mítico atril donde David Broncano celo monólogo Juanma ahí está bueno un claro es que el el nuevo proyecto que tenéis entre manos se llama estruendo folclórico no es una especie de homenaje a los diversos folclore que pueblan la península ibérica

Voz 36 40:42 los colores que adornan toda la Península Ibérica están representados en el nuevo repertorio de los puertos de ahora no nos era hora de que alguien se fijara en la música de raíz

Voz 4 40:54 me evito Rocío Palau ya no no no no

Voz 1658 41:00 prisa la prisa si hemos hecho del himno a Teruel que ha tenido mucho

Voz 5 41:05 esto que nos hemos fijado en esa

Voz 1658 41:08 ciudad que tiene tan pocos habitantes sin pongo a parecerles es sacarlos un poco a la a la visibilidad exacto

Voz 0759 41:16 sí me con la minoría los toros muertos desde principios

Voz 1658 41:19 efectivamente en Zamora también tienen mucho demora claro también es una ciudad muy pequeña con unos grandes atractivos yo los conozco esa parte de y tu familia y es preciosa Zamora

Voz 0759 41:30 esa la única capital de provincia con alcalde comunista de hasta aquí una revolución

Voz 5 41:36 escucha eso exactamente es efectivamente una lubina lo quisiéramos en fin la gran desconocida

Voz 0759 41:42 si tenéis que os vais a Latinoamérica ya porque aunque esto parezca increíble esta gente trabaja tiene mucho seguimiento además que como Colombia donde vais exactamente

Voz 5 41:56 eh

Voz 1658 41:57 vamos te bueno yo me Pyro antes con una banda para hacer varias versiones de con unos cuantos artistas voy a ir a México a Efe a México DF a los dos hijos a Monterrey y luego me ve ir a Puerto Vallarta una fiesta Halliday Vinson solo con la guitarra luego volveré a Quito donde me encontraré con los Toreros muertos haremos un concierto con los con los ilegales Oscar bueno así When I después bajaremos a Cuenca que se Cuenca te Cuenca Ecuador allí haremos unos pondremos mirando para Cuenca exactamente

Voz 0759 42:38 sí creo que tienes algún concurso para redes

Voz 9 42:41 es en Instagram y demás sólo lo queréis hacer

Voz 1658 42:45 bueno ahora mismo si habla nuestro manager Zapa

Voz 5 42:51 pero lo mejor de su anima todos conversado absolutamente a componer este vamos a subir una imagen gran ahora mismo ahora mismo now en reina un vale right now reinado

Voz 37 43:04 en Instagram Los Toreros Muertos oficial los se lo dejo los toros muertos oficial e hizo veremos una imagen con una información información extra la descripción del concurso vale perfecto

Voz 5 43:17 pues ahí lo tenemos y lo pasara tú a niñas muy sí sí vale bueno pieza eh como los anillos tener mucha prisa en serio porque yo sé que soy o no porque pues ya total tomada quema hasta es clara tenemos una cosa que yo creo que os quedéis porque es que hemos hecho vale ya verás ya verás qué sintonía tenemos para lo que viene ahora es que que te va a encantar

Voz 6 43:40 que el hombre

Voz 38 43:43 dime gustando me lo señora

Voz 39 43:45 ya pero ERE Martí que nunca

Voz 4 43:48 una mala noticia adiós es que me esta no

Voz 5 43:50 me va tanda en esta temporada de la Lengua moderna

Voz 4 43:54 es que la tristísima no va a estar Bob Pop que pena una plazo para ver si es verdad que vamos a hacer entrevistas y el primer entrevistado es voz propia

Voz 13 44:13 todo lo que he dicho es verdad no vas a poder estar con nosotros toda la semana no porque me va mal porque tiene esa te va mal quiere decir que no te va mal en la vida te va muy bien por eso no vas a estar no tengo que hacer un programa los jueves por la mañana estamos preparando viene mal por lo que sea pero antes

Voz 0759 44:27 como es insustituible hemos decidido que no sustituir te sino que cada día ven alguien al que podamos no estar eso me parece maravilloso nos ha parecido que una muy buena opción para empezar seas tú pues porque la verdad que tiene

Voz 5 44:37 la vida una vida interesantísima Bob Pop fichar a mí

Voz 6 44:42 encantado

Voz 5 44:45 yo focos a ver consiente consciente poco con tu vida consciente que digas tu estilo

Voz 21 44:51 viendo de unos veinticinco dejarla en veinticinco la anterior fe los preparativos

Voz 0759 44:58 bueno Bob como empezaste porque mucha gente te conoce ahora porque sales con Andreo

Voz 13 45:03 hace unas teorías Lugo y Alberto más vida dedicarle yo creo que hay que dedicarle todo le dedicamos la entrevista de vos pues muy bien entrevista hubieran Rivera eso pues que han tenido más bonito Manuel B Rubiera Marta Sánchez

Voz 21 45:21 pues mira yo yo tengo una vida muy grande yo he sido cajera de día que eso sí que mucha gente no puede decir pero en serio en serio te lo digo yo he estado de la caja de un supermercado Dia yo sabía gritar alguien va a pagar con cinco mil Flavia es decir lo lloré de cuatro en cuatro pisos de seis en seis no me lo separé por favor ir a tablas de ciento noventa y nueve porque yo eran pesetas yo me sabía de la tabla de memoria pues para ir al pero yo quería escribir porque yo estudiaba publicidad que acosa y entonces aparecieron los blogs yo me puse a escribir

Voz 5 45:49 ah vale vale un diario persona

Voz 21 45:52 a la que trabajó en los manda el Señor entonces yo empecé con esto alguien me llamó de una startup de Internet y me dijo tú querrías hacer contenidos para Internet desde que mira yo soy cajero debería pero a mí esto no tengo estudios superiores yo me veo no afrontando cualquier reto y ahí que me fui les empecé a hacer contenidos para una web de comparación de precios online

Voz 0759 46:15 aunque sea muy locas a jugar juntos igual estaba el de central de reservas

Voz 21 46:20 y ahí entonces yo me fui el tercero en entrar a la empresa con lo cual me hicieron socio la cosa es que como ha vendido todo esto que la empresa acabo comprando Yahoo yo me hice millonaria

Voz 13 46:32 esta es la verdad millonario no llano espera yo fui millonario

Voz 6 46:37 sí

Voz 13 46:38 fue muy bonito gastaste dime

Voz 0759 46:40 la no porque el tiempo que sucedió esto

Voz 13 46:42 padre

Voz 21 46:43 que pese a que yo fuera cajera había tenía un pequeño emporio económico

Voz 5 46:47 sí parece ser que fue un poco delicuentes

Voz 21 46:49 por el fisco le colocaron con lo cual hubo que dedicar todo mi fortuna o a salvar madre el techo familiar digámoslo ya a partir de ahí yo podía seguir sin rumbo y en el lodo luego a también dice las cosas súper interesante y es que yo monte el primero de España no me decía que era una que Rull las cosas que se me ocurrió a mí que montado hace negocio yo era director creativo de yo lo monté pero que

Voz 0759 47:16 no es que Brown como los que conocemos ahora que

Voz 21 47:18 en una prisión de la cantidad que escapa Arco pulseras acertijo con habitaciones complicadísimas Tozo un exitazo

Voz 13 47:27 a mí el Boss potente de sillas super emprendedor y entonces ya dije pero yo estoy fracasando todo el rato en que me salen bien y me fui porque los comerciales me caían mal y como yo todavía un colchón cito de lo que había rescatado de la ruina familiar después de haber triunfado como emprendedora de startup pues ya me dije pues una tienda de cigarrillos electrónicos no me fui hacia una novela una novela y me llamaron

Voz 21 47:54 en veinte minutos que me dijeron hoy es que vamos a empezar con la cosa los blogs tú hacer un blog de cultura pop yo dije Sí ya Ignacio Pop

Voz 13 48:02 hay hacer pues como el hombre personaje

Voz 21 48:05 en total tal Illa a mi vida empieza la decadencia constante hasta llegar aquí al mascota que miseria

Voz 13 48:13 el subdirector ahora no el subdirector Cos subdirector y eso es muy importante

Voz 8 48:19 es una bicefalia de subdirecciones

Voz 13 48:21 le motive al directores Andreu Buenafuente el jefe de todo eso pero luego estamos adiós Pablo

Voz 5 48:28 ya vas tarde lo sabe todo pero ya hace llega llega hasta que quería hacer llegar tarde igual es que no sé qué tal tan encomiable lo de verdad así

Voz 13 48:35 es que parece de mala educación hablando y te ha levantado

Voz 5 48:39 cómo empezó

Voz 4 48:48 todavía no muy narra treinta años no

Voz 5 48:53 sí pues mira vamos a hacer una cosa venga porque vamos a hacer un paréntesis musical maravillosa acatar una canción de pero que te guste que están

Voz 29 49:06 es un principio de un pueblo

Voz 1658 49:09 eso no sé porque qué resultado un retrato de España tonito

Voz 29 49:14 venga a ver hola cosa mala siesta

Voz 5 49:24 a mí me quedaré aquí todo el mundo

Voz 0759 49:26 toma por el pito

Voz 5 49:29 a ver que qué alargando

Voz 29 49:31 Junta de la radio que al medio centro

Voz 40 49:38 ahora Medina del día en un cruce e ir a un pueblo fue hoy día Varas antes eh aquí Abando no cielo tío eh

Voz 41 50:04 horas antes

Voz 3 50:09 no crecen las flores cuatro estaciones

Voz 31 50:31 está más que ha

Voz 3 50:34 sabes que te digo me voy yo lo hasta luego sobre la aquí no se alimenta mi las falsas promesas solo no los hay como bogavantes en La Alberca ahí entre el rigor que ha dicho el alcalde de Viena en las fiesta me voy a la siesta con dos pantallas vernos la planta puestas como salta a la protesta sabes que está eh las hojas de su propia formación las cabras tiraron

Voz 41 52:07 eh

Voz 42 52:09 sí

Voz 3 52:13 el abandono por lesión me voy al campo a aves de paso casual como una araña que hunde y a esta la cuesta conmigo bien boina está sales catatónico nada está

Voz 4 52:58 mira quería abril en las viera no

Voz 43 53:02 en abril estáis

Voz 4 53:05 vale la ribera en la ribera doce

Voz 11 53:08 el doce de abril en la ribera gracias a los toros los muertos

Voz 5 53:15 me ha hecho muy bien está pura rabia es

Voz 0759 53:21 de Bob estábamos con tu historias de emprendedor al que les sale bien pero sin embargo fracasa es curioso sí

Voz 8 53:26 eso vital exacto

Voz 21 53:29 de repente ahora es subdirector construir en todo el mundo Javi Duran si es que es muy importante que decir esto porque somos dos subdirectores Javier Durán Tour Tondo que es un tipo maravilloso y gracias al cual el trabajo es mucho más divertido y más fácil ejerce lo que la Subdirección heterosexual si yo ejerzo la subvención Dyer está muy bien

Voz 6 53:51 Quaid ahora hay gente que te

Voz 21 53:53 espera que cuando sales por la tele

Voz 26 53:55 en la calle La Habana Abierta

Voz 0759 53:58 pegarse pero hay gente que espera tu opinión sobre lo que está sucediendo como hay gente que espera la de Gabilondo por las mañanas tú siempre la da un rollo por supuesto cómico e irónico o más que nada pero ahora hay gente que te ha tomado como referente

Voz 21 54:14 en serio

Voz 0759 54:14 la decir ya que lo diga o no pero que

Voz 21 54:17 sí sí sí sí te entiendo pues me preocupa ahora es de verdad que me preocupa mal esto

Voz 13 54:24 vamos en España esa es la reflexión que yo me hago

Voz 21 54:27 qué es para que la gente tenga que esperar a lo que yo piense que yo en realidad soy del límite adicto paso por las cosas por encima va a ver Leo cosa que hay pienso porque tampoco tengo mucha vida tener en cuenta que mi marido está en la yo estoy aquí en Madrid tampoco tengo yo tiempo para dedicarlo a la vida claro entonces yo reflexión no leo pero en serio me parece que hay gente me parece que es una putada que la televisión no los medios de comunicación no den voz a gente que de verdad tiene cosas interesantes que decir yo me he colado ahí como una nueva sistema con mi hija no sé que también que su subdirector y hago un poquito o de amaños desconfía cuya esta semana pero no en serio me colaba allí Iñigo cosas pero

Voz 6 55:07 es que hay gente que dice cosas mucho más interesantes que yo pero

Voz 21 55:10 que no le damos acceso a los medios

Voz 6 55:13 creo que tú eres una persona que supera autor reflexivo aparte de todos todos sí reflexiones en general para eres consciente tanto de Ossa de de cómo eres tú y eso es lo que es importante no a la hora de poder opinar de las cosas también tienes que partir de Ci decir que hago bien qué hago mal

Voz 21 55:28 claro saber qué herramientas tiene yo creo que te has como entrenador

Voz 6 55:31 el referente también por esa mezcla de de ser una persona sensible la gente sensible que que es empate porque al final tienes siempre con la ironía y también de ser consciente tanto él de lo que hay mal fuera pero dentro también de uno de lo que hace malo hace bien yo no tengo la pregunta pero no pero yo sí

Voz 21 55:48 yo soy venden si es verdad que yo al final he aprovechaba las herramientas lo que ido aprendiendo para hacer lo que yo quería además justo hablábamos antes de esa época de emprendedor supuestamente exitoso yo creo que eras la única época en la que estoy viviendo la dulzura del capitalismo porque yo viví un capitalismo que no mencionaba feliz pero un capitalismo que te paga por por escucharte está muy bien porque yo tampoco es total acostumbrado a que inicie el sito claro

Voz 5 56:12 bueno pues si algo más que aprovecha porque

Voz 13 56:15 pues voy a aprovechar para deciros que me da mucha pena no estar aquí porque ellos yo estado aquí cuando éramos poco la abierta tiene que lo colocaban

Voz 0759 56:24 no son tan vagas cuando intentábamos subir la audiencia de esto yendo a la tensión sexual

Voz 21 56:29 no resuelta no funcionó no pudieron

Voz 13 56:31 la tensión volvió a subir ha dado diez días a horas semanales pero hemos llegado a donde hemos llegado al resto nuestros fracasos es muy bonito bonito no entonces que absolvía escuchar porque me encanta el programa

Voz 6 56:44 podemos llamar de repente todo siempre

Voz 13 56:46 eso sí siempre que que hay yo ya estaba

Voz 21 56:49 no yo estaré en la redacción ya lo directo ya hablamos de ejerciendo de su de consumo directo

Voz 13 56:55 yo te voy a echar mucho de menos porque además en este programa verdad

Voz 0759 56:57 el Boss colabora en ocho mil programas pero cuando venía

Voz 13 57:00 si a este se ponía especialmente esto es verdad llegaba aquí dijo eso y hablaba de cosas súper guarra dice no sabía que me pasa me acusó a mí en la sección de tu culpa es algo había yo te digo que Tura Labedra mandase un whatsapp de voz le dio al play what genere de dije pero que se queda que que una pero yo contigo Solo quiero sexo telefónico vale pero hoy para acabar nuestra breve pero

Voz 0759 57:31 intensa colaboración eh

Voz 13 57:34 eh guarra que resolver hay que acabarlo en todo lo alto hay que resolver me encanta

Voz 9 57:39 te importaría siempre con sentimiento que me levante ahora mismo como colofón punto final a nuestra relación que es un punto y seguido pero bueno

Voz 6 57:51 me encanta bueno que se verse como decía no tengo sí

Voz 5 57:53 y no era muy difícil Félix Dani no iba a hacer una felación a ver que tampoco tampoco me parece mal

Voz 0759 58:02 sí sí

Voz 5 58:03 Corona hemos todo esto yo me levanto se Piqué y tú me me voy tu aplauden si te toca como Paquito para demostrar que no hacemos velcro ponemos el Maliki y aquí no ha pasado nada qué bonito es así venga venga venga retransmitiendo contamos las gafas para ver si no nos quitamos la queda pero espérate a que lo que está pasando le mola radio

Voz 6 58:34 vale Héctor está acercándose a a que va a ser el

Voz 5 58:37 activo está cantando

Voz 6 58:41 muy goloso Vox se ha puesto nervioso y ha hecho como estuviese pintalabios ahora ska bueno qué está pasando va va tres dos uno

Voz 9 58:52 p

Voz 4 58:53 que sacó el público porvenir esta mañana a la grabación claro por estar con nosotros en esta nueva etapa aquí el camino ha quitado Germán Puerta aplausos para dar Bob Pop Flor entra Pablo Palacios gracias a todos hasta la semana

Voz 14 59:27 estoy muy cool

Voz 44 59:42 aquí estoy