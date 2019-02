Margarita Pintos: "El papa no ha ejercido el poder que tiene"

sí perfectamente porque las víctimas han sido excluidas de la cumbre no se puede hablar sobre algo donde los afectados están fuera insitir han sido recibidos sea me parece que está haciendo un punto muy muy llamativo

Voz 1

00:34

bueno yo creo que realmente el Papa no ha ejercido el poder que tiene en ese sistema patriarcal de la Iglesia católica no haya escuchado para las víctimas y por eso no se han tomado medidas concretas yo creo que la petición de hacer públicos los expedientes era lo mismo que podían haber aceptado pero bueno sigue en este criterio de se dice el pecado pero no el pecador cuando en realidad estamos hablando de delitos no estamos hablando de pecados es algo bastante grave no