Casilda de Lucía: Hay un antes y después de Paco de Lucía"

Voz 1995 00:07 durante décadas y décadas si ustedes acercaban éxitos copió al corazón de la música española

Voz 4 00:21 en cinco años hoy desde que se

Voz 4 00:28 hoy se cumplen cinco años desde la muerte del mejor músico

Voz 1995 00:30 Daniel del siglo XX Paco de Lucía revolucionó su instrumento guitarra ICO el energía de esa revolución cambió el flamenco para siempre nunca a todo el que hoy tome una guitarra sea del tipo que sea todo tuvo una guitarra de sus manos lo hace bajo la sombra de uno de los mejores instrumentistas de la historia de un hombre que logró hacer que su instrumento cantas hoy veinticinco de febrero se cumplen cinco años desde la muerte del maestro de todos los guitarristas flamencos y no flamencos nosotros queremos hoy NG Earle junto a quienes mejor le conocían

Voz 1995 01:16 Casilda que Lucía Sánchez con los hijos de Paco de Lucía y muy buenos días a los tres jóvenes

Voz 6 01:23 buenos días también a Happy por traernos

Voz 1995 01:25 envía muy especiales agradecemos mucho de hora que estáis con nosotros en qué canción creéis que él hubiera elegido para empezar esta entrevista con vosotros

Voz 6 01:35 la Barroso a lo mejor que es lo que es más grave Tano y más

Voz 1995 01:44 era quizá el más perfeccionista de todos los músicos que han aparecido en este país

Voz 6 01:49 bueno yo creo que al final toda la gente que hace algo o a cualquier nivel artístico así de importante de trascendentales muy obsesiva y muy perfeccionista no creo que no hay otra manera

Voz 1995 02:01 está sonando ahora la barrera de acuerdo

Voz 6 02:04 rapidez

Voz 1995 02:05 lo hizo todo en estos cinco años como como la figura de de vuestro padre no desaparece incluso cada vez es más grande

Voz 7 02:15 sí también es poco nuestra pequeña obsesión no mantener su legado y su figura mantenerlo vivo y creo que que es nuestra obligación y nuestra devoción también así que estamos luchando por ello seguiremos luchando con ella pero en Youtube

Voz 1995 02:33 Lucía vida Curro tuvo tuvo mucho reconocimiento acciones músico mucha gente ya era consciente de su genialidad durante su tiempo y así es el reconocieron

Voz 8 02:45 así es pero ahora que ya no está con nosotros yo creo que ese manto identitario de de Paco y esa figura ha ido creciendo todos nosotros muchas veces cuando nos hablan sobre ese sentimiento de pérdida de un padre yo creo que alguna manera todo España nos quedamos huérfanos todos no sentimos familia de Paco hijos de Paco de alguna manera es a tu pregunta de qué ha ocurrido en estos últimos cinco años yo creo que ha adquirido esa figura de leyenda de nuestra cultura

Voz 9 03:14 yo yo creo que debe ser un asunto para todos los españoles y no sólo los españoles de no olvidar de padre y es es hoy Indian ya no ponemos estatuas para la gente ilustre verdad pasa pasa a la historia pero ya alguien merece una estatua es vuestro sinceramente no en ir yo creo que no ideas

Voz 10 03:32 no no me encantaría va a la gala no sabemos quiénes son qué dijiste pero a alguien como Paco

Voz 9 03:39 Lucía merece esto es curioso porque en Suecia Mi país también olvidamos a pedido de los grandes maestros me es muy triste por eso estamos aquí hablando del claro

Voz 6 03:50 no si nosotros lo agradecemos porque es verdad lo que dice mi hermana Lucía que bueno pues que es una responsabilidad no sólo nuestra como como su familia sino yo creo que todo el país preservar nuestros símbolos culturales porque eso al final es lo que nos da identidad y lo que nos da valor

Voz 11 04:07 muy bueno yo no lo digo porque se me va de da como vergüenza decirlo como hija pero

Voz 6 04:13 y mi padre ha trazado una línea en el tiempo hay un antes y un después de Paco de Lucía musicalmente hablando y eso de alguna manera tiene que estar siempre presente de todas las maneras posibles no

Voz 1995 04:25 lo que tenía una filosofía muy muy particular dentro de su universo de su manera de entender la vida Música Paco decía siempre que no buscaba tanto gustar a los demás

Voz 2 04:34 como gustase asimismo para mí porque tengo la certeza de que si tú te gusta Abilio está ocultando aquí de alguna manera eso se tramite

Voz 1995 04:47 esta frase antes hablábamos de los Oscar esta fase está extraída del magnífico documental Paco de Lucía a la búsqueda dirigido por Curro tiene que trabajais los tres codo con con codo esa filosofía es útil primero gustar mismo para después tratar de gustar los demás

Voz 8 05:01 yo creo que es la gran lección que hemos absorbido mis hermanas y yo de mi padre creemos que realmente sea como aprendo mi padre es ese ese ese consejo y es lo que llevamos a cabo cada día de nuestras vidas cuando queremos perfeccionar lo que hacemos y cuando queremos llegar más lejos

Voz 1995 05:20 trabajo sin duda alguna pero conociendo vuelve a utilizar la palabra conduciendo lo perfeccionista que hay que ser para cazar ese ese nivel se puede ser un tormento en Castilla

Voz 6 05:30 bueno te puedes volver un neurótico es volver loco bueno pues sea así no llegas a a es sagrado siempre es positivo ser perfección estas positivo obsesionarse con las cosas es positivo bueno es verdad que eso no no lo aplicaba a sólo a su vida sino que también como su manera educarlos a nosotros no y cada vez que nosotros Atenea hacíamos algo profesional tal era el consejo

Voz 12 05:57 ah sí señoras era lo bueno se da por hecho es lo malo

Voz 6 06:00 Carlos se máxima la nuestra también no

Voz 1995 06:08 diez y mencionó traza la al documental al documental Paco de Lucía la búsqueda que ganar el premio Goya en dos mil catorce

Voz 2 06:17 yo soy gente que trabaja y ha trabajado mucho y que tiene la busco

Voz 12 06:31 esto te lo va a definir muy bien casi la porque ella fue la que decidió ese título

Voz 11 06:37 porque la búsqueda que se bueno por por dos motivos primero porque

Voz 6 06:41 que el documental de algún modo se acercó acercó mucho a mi hermano y mi padre entonces eran poco la búsqueda del director y por otro lado porque lo que definió a mi padre siempre fue la curiosidad el siempre estuvo buscando siempre siempre

Voz 11 07:01 desde la honestidad desde sus raíces es el buen gusto y la sensibilidad siempre intento ir más allá

Voz 6 07:06 la e intentó no quedarse con lo que se daba por hecho ahí eso es lo que bueno lo definió

Voz 1995 07:14 musicalmente como como ser humano también vuestra casa que musica se escuchaba

Voz 6 07:21 flamenco salsa hasta mira si Rubén Blades

Voz 1995 07:26 no hubo un vuestras ideas yo creo que en la de todos sabido donde la exclusiones de a que Music así en el coche

Voz 10 07:32 Radio Olé lo que todo el mundo

Voz 1995 07:41 Diego su padre sobre que se escucha eh

Voz 10 07:44 nosotros no no no no no teníamos narices a quitar Radio

Voz 1995 07:50 que nos hace una pequeñísima enseguida volvemos a recordar la figura del más grande de Paco de Lucía no

Voz 10 08:07 la ley

Voz 14 08:31 Paco

Voz 1995 08:48 hoy veinticinco de febrero se cumplen cinco años desde la muerte de Paco de Lucía a orillas del mar Caribe en Playa del Carmen un lugar al que él le había dedicado una rumba en la que hablaba precisamente de la muerte

Voz 16 08:59 hola

Voz 1995 09:14 lo hizo después su figura sigue plenamente presente porque los años en el flamenco podían contarse antes y después de Paco de Lucía impulsó la guitarra flamenca Le dio un protagonismo del que no disponía hasta entonces introdujo la improvisación y abre un camino internacional que muchos otros trasladarían después de él por cambiar Paco cambió incluso la manera en la que se sentaban los guitarristas antes de Paco de Lucía no se cruzaba las perras y le recordamos con todas sus tres hijos ejecutado a Curro Casilda ya lucía el buenos días os incitó de alguna manera a estudiar música vuestro padre

Voz 8 09:48 no al revés no hubo ningún tipo de presión en casa al contrario yo creo que la figura de nuestro abuelo fue tan importante y determinante en la personalidad de mi padre que yo creo que de algún modo del busco lo contrario mi abuelo era la perseverancia la la constancia el ir en un solo camino repetir ese camino hasta la saciedad Mi padre intentó plantear un sistema educativo completamente distinto a lo que hizo mi abuelo con el decía que

Voz 6 10:17 que somos los mejores en otro campo porque se negaron a estar comparando Nos constantemente se siempre vamos a ser una mala claro

Voz 1995 10:26 la palabra aprender porque está muy presente aprender aprender aprender está muy presente en cada uno de los cortes de los sonidos que vamos a escuchar aprender formaba parte habitual de Sun es ese lenguaje de hecho es un hombre que estuvo aprendiendo hasta el último día

Voz 6 10:40 sí es lo que te decía antes que tenía una curiosidad pero no sólo una curiosidad

Voz 11 10:43 tal tenía interesaba la ciencia le interesaba la literatura le interesaba al cine le interesaba

Voz 6 10:49 el ser humano ahora interesaba quien tenía adelante él de

Voz 1995 10:54 pues apremia de todo de todo no le interesaba cantar sí porque le hubiera gustado guitarrista

Voz 6 11:04 pero como éramos gordito de pequeño le daba vergüenza Vea el micrófono entonces se puso una guitarra adelante cuando así lo explicaba

Voz 1674 11:13 yo estoy encantado frustrado por timidez por vergüenza decir niños siempre muy tímido y mi padre siempre intentó pero si sigue haciendo que la votación a cantar y daría lo que fuera averiado por salgan

Voz 1995 11:29 ese es el mejor guitarrista de todo todo el tiempo

Voz 6 11:33 eso si os dais cuenta en este último coro que habéis puesto sale él cantando sí

Voz 1995 11:37 pero vamos a escucharle cantar seis puse la muerte de Camarón en el noventa y ocho

Voz 5 11:43 cantaba de esta Meré

Voz 17 11:52 ahí

Voz 1995 11:53 sí cántabro

Voz 5 11:58 con lo de yo eh el nivel de Louis

Voz 1995 12:17 la vida de Paco de Lucía la de José Monge Camarón cambian la música y esto es cambiaron la la música y lo lo van hacer de una forma decidida para para siempre como defiende ese legado

Voz 6 12:32 y bueno pues me con cariño e intentando transmitirlo de la manera que podemos pero es verdad que a mi padre Camarón es la persona a la que más admirado sin ningún lugar a dudas no es también es curioso que sea precisamente un cantaor en un guitarrista un músico quitando Chick Corea que yo creo que es la segunda persona con la que lo verdaderamente se volvía loco con Camarón era una cara de asombro de no entender de estar ante algo que a él

Voz 11 13:01 como que se le iba de las manos

Voz 18 13:03 como ya no la he visto con nadie

Voz 6 13:06 bueno yo creo que el legado lo defienden ellos dos mejor que nadie no al final en cualquiera que eso se cuenta lo que hay ahí

Voz 1995 13:14 dejar hasta el año mil novecientos setenta y tres usted padre Ebro logró algo que hasta entonces nadie había hecho colocar el Flamengo de las islas de éxitos de música no lo he tipología de músicas del mundo flamenco con una rumba que es absolutamente inmortal entre dos aguas

Voz 19 13:31 no

Voz 1995 13:45 la batería Paco de Lucía con esta canción porque un hombre acostumbrado a innovar aprender y evolucionar esta canción sí sí le acompañó le persiguió

Voz 8 13:53 yo creo que es una relación de amor y odio no es es decir una cosa respecto a terminar cada concierto como la bulería entre dos aguas

Voz 20 14:01 yo es que él

Voz 8 14:04 hay una cosa magnífica hay es que él podía improvisar cada noche y eso sí que le permitía jugar de pervive permitía ser más creativo entonces es por la canción por la que se le conoce universalmente es la canción por la que todo el mundo ha pasado a asociar a Paco Lucía pero sí que es verdad que tenía una relación extraña de amor y odio con con la rumba

Voz 1995 14:24 gracias por ser tan educado porque he hecho era una rumba Isner bulerías

Voz 6 14:27 no rumba rumbo a ese aquí

Voz 10 14:32 sin decir

Voz 1995 14:33 bueno vamos hasta el año setenta y uno porque otra de las grandes aportaciones de Paco de Lucía el flamenco fue el cajón hasta los años ochenta el cajón era un instrumento de folclore peruano bueno seguirán era considerado un instrumento sino era parte de algo con lo que en el folclore peruano se hacía algo de ruido pero Paco Lucía lo descubrió lo trajo a España y lo convirtió en imprescindible para el flamenco desde entonces ya no se entiende el flamenco sin China esta es la primera vez me han escuchar la primera vez que un cajón suenen agravación de flamenco escuchamos ahora en su día fue una atrás una ruptura absoluta y total que venía de antes y por parte de la ortodoxia gran enfado

Voz 6 15:36 da igual sí pero

Voz 1995 15:39 como mucha gente tengo que es lo que estaba haciendo en su momento ahora no haber nadie lo discute pero en su momento y la no debió ser fácil

Voz 6 15:47 esa fácil pero yo creo que es que él tenía una intuición un instinto tan claro de lo que podía funcionar ir lo que

Voz 11 15:57 porque él por un lado los como Come como un campesino que tenía con una mano agarrada muy fuertes la raíz

Voz 6 16:03 así con la otra se ya escarbando él eso lo tenía muy claro el sabía los límites entre los que se pudieran mover y eso le encajada él dice que cuando oye el cajón por primera vez en casa del embajador de Tena Juan Tena yo creo que en Perú eso les sonó al alza para todo un bailaor a eso tenía pido rítmico y él lo vio claro

Voz 18 16:23 hoy lo trae aquí

Voz 6 16:25 de hecho tanto sentido tenía que al año en todo las grupos de flamenco en todos los espectáculos de flamenco e había un cajón pues sí no fue fácil pero fue acertado

Voz 1995 16:38 Ayesa tiene todo el sentido en el zapato de un de un bailaor bueno era un hombre el mismo tiempo que respetaba toda esa ortodoxia y así hablaba por ejemplo de uno de los grandes ricas

Voz 23 16:49 David dijo diría si la gente sabe tu nombre y tu cuando por soleá siguiriyas al público la gente de pie a que va a tocar es una cosa que toca Tito y ama a son de qué para que se flamenco lo tocan muy bien

Voz 1995 17:05 el lo de Peter entendemos es la flauta no vale bueno dicho Paco sostenía que que siempre te oigo porque no sabía hacer otra cosa

Voz 1674 17:14 teníamos todo siempre yo no puede perder lo que uno es tu identidad si tuviera tu identidad yo como músico sabe cogemos de música que no tengo teoría que yo toco a través del corazón de la de la intuición del del de esa cultura de sangre entonces yo no puedo meterme más en otra música porque estaría perdido

Voz 6 17:34 pero esto no es verdad no sabía música

Voz 1995 17:38 pero podía tocar cualquier género dominar lo mejor de de hecho en el noventa y dos en el aquellos conciertos de guitarra todos los guitarristas el mundo querían tocar como Paco porque la CIA algo que no podía hacer ningún otro

Voz 8 17:52 él estuvo estudiando creo que un poco de música clásica para el Concierto de Aranjuez en el noventa y uno se que se volvió loco intentando entender la música clásica las partituras me hizo memorizar aprendió a leer música luego se devolvió a olvidar fue como el gran reto pendiente para él sí que es verdad que se enfrentó a él con cuarenta y tantos años y luego pues hizo de oído entero el concepto Aranjuez jamás se me hizo las partituras les salió como les salía de bien pero sí es verdad que

Voz 24 18:22 para él no no no no hace falta ser un músico que leyese las notas el lo hacía todo y retenían a todo ese mundo universo musical

Voz 1995 18:31 pero no solamente en los noventa llega otro de los hitos de su carrera un disco grabado en directo junto a dos grandes guitarristas sellar a John Mc Laren

Voz 2 18:48 Francisco dio más de un millón de coches

Voz 1995 18:53 es el disco más bandera de la guitarra mientras enseñaba al mundo que era la guitarra flamenca igual que escenario que país hubiera nunca abandonaba Algeciras cuando lo que va a tocar la guitarra

Voz 1674 19:06 les recuerdo que me viene a decir era la única manera de subsistir de que el mundo no donde coma donde a salva sea yo todos los caracoles ahí dentro Concha ahí yo voy buenos es decir yo cuando somos escenario yo estoy en es decir a tocar y yo siempre estoy no es así

Voz 2 19:29 ingeniera porque en casa no estamos mucho

Voz 1995 19:32 otros imagino recordáis vuestro padre y una maleta y una guitarra en su

Voz 6 19:37 si el hubo una época que hacía giras de seis meses a seis meses a lo mejor fuera de casa

Voz 11 19:44 lo que pasa es que él tenía una presencia tan fuerte que estaba presente incluso estando ausente sea el era tan enfático era tan inteligente tenía tanto sentido del humor bueno era era un una persona tan importante que

Voz 1995 20:01 a modo bastaba con el tiempo que estaba su valor todas diestras cincos estos cinco años como como ha pasado el tiempo para vosotros tenéis doble duelo España pierde el mundo de la música pierdan gran guitarrista nosotros periodismo

Voz 8 20:17 padre

Voz 1995 20:18 ese doble duelo con lo lleváis

Voz 8 20:20 estas fechas son especialmente significativas yo por ejemplo este fin de semana pasado soñando con mi padre todo el tiempo no paro de pensar en Eli los días próximos al aniversario de su fallecimiento siempre son especialmente delicados para nosotros creo que para los tres bueno los dos primeros todos los tres primeros años horribles y luego se va normalizando esa ausencia de algún modo vas absorbiendo los aspectos más positivos de tu padre y de algún modo interioriza su su identidad su figura dentro de ti aunque sí que es cierto que cuando nos acercamos a estas fechas siempre es doloroso y siempre es triste no yo creo que estamos en un poquito especialmente sensibles estos días mis hermanas ello

Voz 1995 20:58 dentro os gustaría como os gustaría que llegar al reconocimiento por parte de quién dónde dónde debemos situar bien a Paco de Lucía para que ese recuerdo y su trabajo que ha sido extraordinario como decía Tom habla de nuestro país habla de nuestro país en esa música de nuestra cultura donde que pone su nombre donde tiene que estar

Voz 11 21:17 bueno yo creo que él es por supuesto músico de origen flamenco pero creo que trascendió flamencos aquel bueno pues tiene que ser considerado músico universal pero yo creo que a él lo que más le hubiera importado sin duda lo que más le importó siempre mucho más que su propio nombre fue que el flamenco si no se considerase como una de las grandes músicas del mundo como se considera el jazz o como se considera a la música brasileña y eso debía hacer un poco lo que nosotros como como país

Voz 6 21:49 si hubiésemos defendiendo y es lo que sigues hemos trabajando

Voz 11 21:52 porque es verdad que el flamenco lo conocen los flamencos lo conocen los melómanos pero hay un montón de gente en medio que bueno que acepta que es bueno como un dogma de fe que no entiende muy bien mi participa de él ni sabe porque es bueno ni sabe cuál es su complejidad rítmica armónica y eso yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer

Voz 6 22:10 nosotros no España no sí más valorado fuera de pasillos y eso es una lástima es una tragedia

Voz 1995 22:21 hoy que se cumplen cinco años de la muerte de Paco hemos querido recordar su nombre volver a ponerlo donde está ahí deberíamos hacerlo todos los días y deberíamos utilizar su figura para para todavía mucho más seguro que sí seguro que se hacen cosas importantes días como hoy pero no olvidemos que este país ha tenido en nuestra tiempo además sigue hemos tenido nuestro caso la fortuna de tenerle como padre y en nuestro caso de disfrutar de él a uno de los mejores músicos de todos los tiempos se llama Paco de Lucía Casilda decía muchísimas gracias de verdad

Voz 6 22:53 nada muchas gracias a vosotros

