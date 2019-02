José A. Pérez Ledo: "No intento intoxicar con estas bromas"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido con todo el compañero de Barcelona que han llegado todos el Mobile World Congress en un minibús Torra alcaldesa el presidente del Gobierno y el Rey en un minibús como tiene que haber si ese viaje up se ha hecho largo cuenta atrás iban emparejados que sigamos su libro Pedro Sánchez Rey iban de a dos el se sienta contó dijo que Torralba sola

Voz 3 00:28 ante el conductor no cuando lo que sepa el doctor Tom

Voz 1995 00:31 se puede molestar al fondo el que fuma eso siempre así así madre niego que viejecita me vais a ver con el minibús en fin el sol que brilló sobre nuestro fin de semana no calienta tanto como el corazón de estos cuerpos especiales

Voz 1043 00:44 hace un humor nutritivo y saludable con la fibra de chascarrillo y las vitaminas minerales el chiste español es dieta mediterránea del cachondeo en el día de la agresión primero de burlas su segundo de Goyescas creyó carcajada para compartir se alegrará de haber cenado ligero porque el empacho de Heath y Caja está asegurado con estos maravillosos

Voz 2 01:02 cuerpos P

Voz 3 01:06 vale

Voz 1995 01:10 muy buenos días qué tal poquito menos a la izquierda Dani Mateo muy buenos muy buenos días poco así estás obviamente aunque España opine lo contrario paladines de un poco más a la izquierda bueno quiero la izquierda está bien yo por y poco pero bien nosotros en minibús casticismo sin mínimos que te recoge que te lleva hasta no sabes con quién vas y me imagino que abre la puerta skin Torra y sentado en primera fila Pedro Sánchez Rey

Voz 0460 01:37 de cómo voy andando me imagino la escena de Forrest Gump de te recordáis Morris GAM cuando él sube al autobús por primera vez no encuentra dónde sentarse que es muy bonito y hay conoce a Jenni pero tienes que en este caso pues sepia Torra Torra sería Forrest Gump Jenny Jenny colar por qué no que bonito y Nicolau Jenny no es ese hombre Inés Arrimadas no

Voz 1995 02:03 no hay del autobús no no está en Madrid está no vale escucha atentamente estoy firmemente convencido de que lo sé os y las crías tienen derecho a existir pero no descubro nada si digo que todos nos sentimos más cómodos y felices rodeados de gente sabes quién ha dicho esta frase os doy estoy desahucio antes de que cometa eh

Voz 2 02:21 error de lanzarnos al barrio porque ya lleva falta ya que a Pedro Sánchez el guapo de es mía que su la frase Arc esto ya vale es mía pero la cantante rapera que no bueno Mia Farrow Smirnoff

Voz 1995 02:36 C de José Antonio Pérez Ledo de mi mesa cojea que hace los titulares del futuro con Pepa el galardonado en el a3 A yo pensaba que era Carl-Peter era muy bien de los gordos eso sí que lo dejo en la que se había

Voz 0460 02:55 no un político

Voz 1995 02:57 claro siendo la frase una cagada en lo natural es relacionarlo ir tiene del fenómeno la visto no

Voz 4 03:04 la llamada por encima lo hemos visto por encima que estamos haciendo en sí

Voz 3 03:08 José Antonio Pérez muy buenos días muy buenos días qué tal es mi amigo es mía no se lo sabíamos

Voz 1995 03:16 pero José Antonio ha estado muy presente en la radio o la tele la prensa hoy con nosotros aquí porque aparte de los titulares que acaba de hacer hace una hora más o menos lleva una hora escuchando este problema tal el programa por cierto muy

Voz 5 03:28 bueno muy interesante muy divertido enriquece enriquecedor incluso me siento mejor ahora Tony ya ya ya está que hay que tienes que quieres que siga te una hora diciendo es él

Voz 3 03:41 Mejor programa de la radio española también por alguna duda por ahí por ahí incrementará la radio europea de la radio y que colaborador bien

Voz 1995 03:52 después de patina la hipocresía

Voz 3 03:54 Devia Pantani además de vistas

Voz 1995 03:57 en esta pátina hipocresía previa después temen que sea falsa ese Fathi que José Antonio viene a presentarnos su nueva novela que se titula Un lugar en el que volver tú de dónde sacas el tiempo

Voz 5 04:07 me organizo yo priorizan los trabajos están los reales pues trabajos de verdad que son la tele y pues las con las colaboraciones con esta casa y con otras con el diario punto es por ejemplo esto que acabas de mencionar de Sánchez y luego los trabajos inventados que son pues hacer tebeos novelas y estas cosas que no dan dinero ni ni alegrías en general

Voz 1995 04:24 lugar al que volver caros vosotros volvería a algún lugar voy a darle a esta conversación un poco de pátina intelectual lo que hizo

Voz 0460 04:30 venga ya Tarancón que me gusta mucho

Voz 1995 04:34 tuvo Iñaki

Voz 3 04:35 yo posiblemente en te diría que osea Cartagena me gustó mucho

Voz 1995 04:39 muy bien la pátina intelectual no viene a este lado de la mesa

Voz 3 04:43 la metáfora cuál es la pregunta

Voz 1995 04:45 Tom Petty esta infancia o lugar por ejemplo lugar aquí aquí era así de poético

Voz 4 04:51 la existencia

Voz 3 04:54 a esta hora a me gusta ya me me encanta volver a los lugares que me ha hecho sentir pequeño físicamente puede se las acantilados en la costa de Galicia Catral de Toledo El money money esos hitos me encanta porque sientes significado antes de lugar el Congreso de los diputados que vas allí te sientes cuando estás en la puerta la selectividad pero para él

Voz 1995 05:20 esa sensación basta con ir a votar también designar esa diva

Voz 3 05:23 has allí detenidos

Voz 5 05:26 siempre vuelve a Mojácar

Voz 3 05:28 por adornar un poco rellenar la pátina intelectual

Voz 1995 05:34 la novela la que Oliver cuentas que bueno cuentas cómo es trabajar de guía de una de una familia adinerada de que viaja por España como es ese trabajo como de dónde sale

Voz 5 05:43 pues excéntricos Nolan la novela nace porque a mí me comenta una persona un chico que estado es que es electricista ahí estaba en el paro que bueno pues por circunstancias familiares Le había contactado una una mujer rica de Estados Unidos que quería hacer un viaje por España no había contactado a él para que dice ejercía ese de guía hay de chófer no lo había hecho tal cosa en la vida y me pareció que era un contexto como muy bonito para contar una historia para hablar de otras cosas en definitiva pero me parecía que en una buena línea narrativa una una línea narrativa bonito

Voz 1995 06:12 pero José Antonio tú sabes que ese trabajo que tiene Tom calen cuando la radio hace que no muy en serio si es electricista

Voz 3 06:21 me va a decir

Voz 1995 06:23 no tengo pinta está verdad pero sí de chispa de chispa siempre es una de los como como que España enseñas tú ves esa gente que tiene el bueno les viene a España

Voz 7 06:34 debes caído de guía para gente que viene fuera que tiene demasiado de enero vale muy poco sentido común entonces me me contratan

Voz 3 06:44 el museo lee la novela eh porque igual hay algo de autobiográfico tuyo

Voz 7 06:51 me me parece muy interesante porque es trabajo es es fascinante preclaro vas a compartir durante una semana o dos con dos personas que desconocen antes que suben en tu coche

Voz 5 07:01 eso es eso va exactamente la novela pues sí sí

Voz 3 07:04 mi vida es tu novela eh pero ocurrió

Voz 0460 07:07 lo que no sabéis que tome como guía nativo y luego aparece como diría Unidos sumidos en el lugar

Voz 1995 07:17 hay que volver es el libro de de José Antonio Pérez te alivia salir de la actualidad para llegar hasta la la ficción y de ahí el libro

Voz 5 07:23 sí sí de hecho es una de las de las razones por las que escribo novela Hay cómica ahora también no para alejarme un poco de los titulares de la actualidad que es agotadora a estoy un poco cansado ya como supongo que vosotros también

Voz 3 07:35 bueno no no no te gusta os gusta todos los días lo mismo

Voz 1995 07:39 pero salimos claro tú es quizás una realidad muy frontal de la cabeza todos los días con el mismo y nosotros afortunadamente este segundo tramo de Hoy por hoy bueno pues escribamos vamos a esa periferia esos momentos de cuál es es siempre un poco incómodo pero en general se

Voz 3 07:55 sí voy a oigo el minibús de Torrent me dan ganas de meterme debajo de la mesa del minibús

Voz 1995 08:03 es hacer una pequeña balsa allí enseguida seguimos hablando tanto con Pérez como con los cuerpos

Voz 8 08:07 es hoy por hoy

Voz 3 08:10 con Toni Garrido en la Cadena Ser

Voz 8 08:15 hoy con Toni Garrido

Voz 1995 08:19 seguimos con el escritor radiofonista creador de podcast guionistas digan tipo general José Antonio Pérez buenos días de nuevo los cuerpos especial

Voz 0460 08:28 los perdón pero es que ha pasado que no no digo estaba despistado pero que está viendo en la tele perdonar todo se espera un titular impresionante que pone el descuartizado caníbal impone centrado a primera vista no parecía que estuviera enfermo bueno pues mira una segunda el Caníbal necesitó aquí

Voz 1995 08:49 es decir que cuando nosotros estamos dando consejos magníficos en nuestros oyentes tú estás la tenía opta viendo la tele

Voz 5 08:54 yo tengo que decir que de ese titular que lo leí en El País lo que más me llamó la atención era que tupers escribe con tilde en la UE no sé si lo visteis ponían el descuartizado de Madrid metió a su madre en tú

Voz 3 09:07 pero entonces yo te pero esto no voy a centrarme en lo del tupers escribe así con un API contigo me pareció muy muy llamativo huy hoy es es que es terrible ser escritor el canibalismo

Voz 1995 09:25 así no nos escribes tu sea la parte que más te sorprende esa etapa sala de Navidad echarnos vacíos en su casa si estamos insensibilidad

Voz 5 09:33 conociendo el ser humano lo más sorprendente de todo es que tú puedas escriba así que pase todos los días súper súper es seguramente es tu Peres ahí El País estuvo estuvo al loro porque dijo lo metió en tu pero pero claro puramente fueran tú Peres es una madre muy pequeña quinientos kilos

Voz 1995 09:52 contaba que lo más difícil que había hecho en su vida era tratar de explicar a un grupo de niños en qué consiste en las reuniones de ETA pero bueno es imposible convencer a un grupo de adultos que quedan en casa de uno toman café empiece venden botes de plástico unos a otros el niño Diana cómo va a ser eso verdad bueno de José qué digo cuántas veces a ti mismo te ha llamado la atención que algún titular de esos el futuro algún titular que que la presa la gente haya pensado que es cierto

Voz 5 10:25 a mí me sigue sorprendiendo la verdad lo que pasó la semana pasada que tú te referido a ello que Informativos Telecinco dio por verdaderos mis fragmentos de de Sánchez yo es que de verdad que no lo entiendo porque yo no yo no he intentado intoxicar cuando Costa broma yo intento que sea muy claro que son bromas no que sea muy muy evidente que son bromas cuando la gente cree que son verdad yo no no no no sé no sé que está mal si el mundo el periodismo los políticos

Voz 1995 10:48 pero tú a ver la habilidad de Pérez es que por ejemplo es que eso titular si me preguntan pues atribuida al presidente Sánchez sin pregunten cuál es la clave de mi éxito yo te diría que la Triple P pasión paciencia hay otra

Voz 5 11:03 pero tú crees de verdad que Sánchez está tan loco para escribir eso que igual siguiéndole

Voz 3 11:07 casado puede ser

Voz 1995 11:10 después de ahí otra que casi me gusta dice este libro está escrito para ti joven perdido también yo lo estuve consumir drogas blandas hay bailes es sexualidad con toda clase de personas de objetos claro cuando la gente cree que esto es cierto pero esto es mentira

Voz 5 11:27 así redactado

Voz 1995 11:28 sí así vale son en cualquier caso

Voz 0460 11:31 dedicado muchísimo digo

Voz 1995 11:32 para la la broma estando vas aquí Dani Mateo tuvo es decir que son tiempos difíciles para la risa la sátira

Voz 3 11:39 en Dani yo aquí la opinión de Dani ya a estas alturas aclara además no adelante teniendo como testigo profesional

Voz 5 11:49 eh

Voz 0256 11:50 yo creo que está muy complicada yo creo que hemos llegado un punto en el que no hay

Voz 5 11:53 muy difícil diferenciarlas sátira de de de la de la titular de la información y están ya completamente mezclados no hay una cosa que sigue dando vueltas por ahí por Facebook igual lo conocéis que son las memorias de Aznar que son unos fragmentos que yo escribí pues ya no sé si para mi mesa cojea para el blog o para el diario entonces no me acuerdo pero que eran una absoluta locura no contaba que Aznar cuando le puso la bomba ETA vio a Dios bueno las locuras y siguen circulando como verdaderas todavía a día de hoy yo estoy convencido de que eso es porque Aznar es un tío tan raro que realmente te puedes llegar a creer que dijera algo así

Voz 1995 12:25 sí es verosímil cara entonces esa es muy

Voz 5 12:27 difícil estamos rodeados de una locura tal en términos políticos que pues es muy difícil que la satírica identificada como tal de las cosas

Voz 1995 12:35 hace muchas muy brillante pero a veces los más brillantes es la generación de las cosas más brillantes hacia aquí los lunes

Voz 1022 12:43 Santiago Abascal se arranca un brazo o una pierna y se saca un ojo para tener más opciones en el casting de Blas de Lezo Bob anunció durante la presentación de su nuevo eslogan un Espanyol entero es un español Reglero

Voz 1995 12:58 quise muy lejos cada vez hay que irse más lejos más lejos

Voz 3 13:03 para que la gente no se pierda aún así se enfada

Voz 0460 13:09 en es regrette soportando porque lo haces no te

Voz 1995 13:12 digo Pérez Reverte se enfadó conmigo

Voz 0460 13:15 porque en tu piel en el intermedio no no me nada

Voz 1995 13:20 espada ya preparada para defender te dediques

Voz 0460 13:22 los que lo acaba de conseguir el florete espérate un momento sentado por la broma que hicimos sobre Blas de Lezo sea cuando yate ofende es por una esperó más de un tío de hace dos tres siglos entonces ya yo creo que están muy al borde de

Voz 5 13:36 pues ya está a punto de cruzar la frontera de los Opel

Voz 0460 13:39 mitos ya Si no te puedes reír de que Blas de Lezo estaba regulado como dice Pérez

Voz 1995 13:44 entonces de que no podemos reír somos como ha dicho la hija de Paco de Lucía la ortodoxia muy pesa Ana Lourdes muy espesa en la vida pero puede ser de todo menos pesado eso es así eso es así

Voz 5 13:55 además los pesadas tienen un problema que es que en general no se dan cuenta de que son pesados correcto verdades como los Tour yo soy zurdo y lo llevo con naturalidad hasta que a mí me dice digo ostias pues no no me había dado cuenta lo tengo tan asumido y los pesados también no mola que metas en el mismo saco a pesado y absurdo

Voz 3 14:11 perdonaba Los peces rojos no por no hacer sangre

Voz 1995 14:15 Pérez Reverte todavía no cabe ninguno de esos vuelcos el interés de los que estáis hablando bueno pero hace muchas cosas hace cosas muy bien uno de sus grandes éxitos son así

Voz 10 14:29 yo creado dirigido tres grandes nuevas en televisión culturales ciudad acá dos TB y orbita laica música sonaría estamos escuchando lleva por su quinta temporada allí esta temporada es Eduardo Sáenz de Cabezón un científico un profesor de matemáticas científico y monologuista

Voz 3 14:46 lo hemos escuchado decir cosas como ésta todos los días hay alguien que está intentando manipular todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipular no si todos los días hay alguien que no se están desplazando los datos

Voz 1995 14:57 seguir desempeñó que la que la Agencia el humor este muy muy presente que te pasa Pérez

Voz 5 15:03 bueno yo creo que la ciencia primero es importante en una democracia para que la gente pues pueda tomar las decisiones informada no las decisiones pues cada vez más en realidad no porque nuestra sociedad cada vez es más científica es más tecnológica es por tanto el ciudadano la ciudadana necesita más información para para poder tomar decisiones de manera responsable no yo creo que el humor es una buena es un buen lenguaje no para llevar la ciencia llevar cualquier cosa te puedo hablar de la política por ejemplo al conjunto de la sociedad no hasta ahora parecía que en España particularmente que la ciencia tenía que la divulgación tenía que manejarse en un lenguaje árido complicado muy especialista eh bueno pues muchas experiencias

Voz 0256 15:41 últimamente han demostrado que no no los monólogos The Big Bang Theory por ejemplo bueno órbita becas desde nuestra pequeñísima posición

Voz 5 15:48 hacemos lo que podemos también

Voz 0256 15:51 es

Voz 1995 15:51 qué pasa Mateo no hay que levantar la mano no no

Voz 0460 15:54 a hablar al echándole es que no te quiero interrumpir estaba escuchándole digo a vosotros no os han llegado ofendidos por ejemplo gente que haya dicho de en paz a los átomos

Voz 3 16:07 no pero Einstein no por ahí no

Voz 5 16:10 con con los átomos y con la gravedad no pero sí que por ejemplo en la a ver en la segunda temporada tocamos el escepticismo con Luis Alfonso Gámez colaborador de este programa hay hijo de cada vez que abría la boca claro porque es que hay gente que quiere cosas muy muy muy llamativas no hablo ya de apatía es sino hasta de extraterrestres y fíjate qué dices ostias por ejemplo te ha violado un extraterrestre

Voz 3 16:31 yo no sé qué hacer viendo programa de divulgación en la dos no sea bueno porque igual el disgusto también hay que salir de todo quiere saber más claro

Voz 5 16:39 Nos documentación exactamente al ser una foto de lo Reyes

Voz 3 16:42 doce este fue canalla

Voz 11 16:44 al verlo

Voz 1995 16:47 que es muy brillante en muchos territorios lo es una novela están es una historia de amor lo es con un lugar a que volver hace unos meses presentó en cómic llamado Los el ciclo periodistas Pérez es el que hace que mucha gente salga a correr con con mucha tensión lo hizo con el gran apagón lo hace también con Guerra tres dos de los grandes fenómenos del podcast de este país

Voz 12 17:09 el once de abril de dos mil dieciocho se produjo una tormenta solar de clase X nueve fue la más intensa jamás registra dos días después el trece de abril la radiación alcanzó la atmósfera terrestre Simón todavía escuchando desgrana

Voz 1995 17:25 Aragón por favor háganlo la es fantástica y el desarrollo inmejorable

Voz 13 17:31 estamos en un fallo eléctrico masivo que será tan pronto como sea posible

Voz 1995 17:36 siga la siguiente en los problemas fue el primer acercamiento de Kaspersky luego llegó guerra tres quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 14 17:48 fraguando fraudulentamente poco a poco con gestos con palabras hasta que un día ya es demasiado tarde

Voz 1995 17:56 la guerra tercera Guerra Mundial una guerra nuclear con Corea auto más lados es que lo malo está más claros Pérez como modelo que no mejore ha sido que Kim Jong-Un va ir en tren hasta Vietnam para esa cumbre que se celebra esta semana en Hanoi con pues llevan aún caben el minibús que pasen igual se pueden recoger no tiene pocas de ese trayecto de ese hombre mirando el paisaje no tienes una película Un podcast un libro

Voz 5 18:27 yo hice una película mejor una película con pocas palabras lenta eh muy Coixet muy Coixet

Voz 0460 18:32 compás de Elche quién yo

Voz 1995 18:35 yo creo no te pone una vez más la la la realidad lo pone muy difícil para para la ficción para llegar y tratar de llevarnos hacia la ficción

Voz 5 18:43 hombre el post clases de la Tercera Guerra Mundial Dios quiera que no está ya antes de que acabemos la tercera temporada previstos tres si es verdad que hay cosas que de repente van pasando y que en realidad era muy obvia así más o menos estaba claro que iban a pasar pero que ya aparecían en guerra tres no por lo de Venezuela hay alguna otra cosa pero bueno esperemos que la realidad no nos pise porque si nos pisa acabaremos todos muertos

Voz 0460 19:04 pero acabaremos muertas igualmente es verdad por lo menos que veamos

Voz 5 19:08 pero pero yo tengo cosas que hacer todavía

Voz 3 19:11 sí hombre no trabajar demasiado si el problema lunes a mediodía todavía nos quedan

Voz 1995 19:16 que era algo que escribir pero es evidente que ya le pilla Marcos la tercera gradería bueno y tienes muchos intereses en la vida pero de todos ellos hemos hablado de tus novelas de su programa de televisión de tus podcast de tu radio de tus titulares con Pepa

Voz 5 19:34 con qué te quedas con una mudanza exponerlas mudanzas me flipa hombre depende depende del momento cada vez me lo paso bien en con una cosa en momentos en que lo más muy bien siendo una novela otros son TVE otros haciendo televisión eso menos la verdad pues bueno cada momento

Voz 1995 19:49 tienes un tiene su aquél tienes que has dicho Pepa e incluso a este momento cara incluso a esta tenía perdido el PP

Voz 3 19:55 a lo mejor Pepa Gea leído entre líneas la mejor Pepa sin duda alguna sin duda pero no lo he leído

Voz 10 20:05 en Jerez a mucha mucha envidia pero lo que pasa es que es joven es Juanma tampoco tanto eh tiene talento la gente les reconoce montó un blog blog tembló

Voz 0460 20:16 sigue viviendo que sí que sí que sí soy un marciano

Voz 10 20:21 otra vez Pérez das un poquito de asco eh que te vas igualmente de Totanés IS envidia mala no siempre es envidia mala la que te tenemos sí sí ríete pero estaba más atrás a correr por las mañanas caro que bueno tener mirar

Voz 0256 20:35 mismo tengo un niño de un besito de mes y medio

Voz 3 20:38 no te deja dormir como Niang ni nada

Voz 0460 20:43 es decir oye antes de despedirle Pérez es consciente de que si un día se te aparece un marciano tengo esta curiosidad joder desmonta el chiringuito enviase un día vas por el campo iba una a tomar por saco todo

Voz 5 20:57 no no a mi defensa tengo que mira en esta temporada que se estrena en unos días de este Matic ahí vamos a dedicar un programa a los extraterrestres y debo decir que no somos tan osados

Voz 0256 21:08 no para decir que no hay vida inteligente porque

Voz 3 21:10 fuera Rajoy camas lo que decimos es

Voz 5 21:13 es improbable que algún español haya sido violada

Voz 3 21:15 por un extraterrestre no nos pillamos Dairo te pilla los dedos claro

Voz 1995 21:21 hay que volver es la nueva novela de guionistas

Voz 10 21:24 el hombre del Renacimiento Antonio