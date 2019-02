La Vida Moderna | Black Thunders 208 - Furness Firecrackers 52

Voz 1 00:00 sin duda

Voz 0470 00:53 no ese no es el que esperar yo he empezado a levantar la la oveja eh en un rito tribal

Voz 2 01:01 las el grito en el que alguien

Voz 1623 01:03 lo que le cantaban a Mohamed Alí joder que se enfrentó a George Foreman

Voz 0759 01:07 era talón Matas no

Voz 0470 01:13 bueno vamos a ver esto vida el programa número no veinticinco la quinta temporada sino recuerdo mal número quinientos uno no eh Alejandro de la historia de la vida moderna quedan ya sólo quince para para el quinientos dieciséis momento muy especial va a ser programa especial el quinientos que fue el jueves pasado dijimos se nos torció un poco

Voz 2 01:31 bueno Walcott allá épica sino normal

Voz 0470 01:34 de hecho quiere hablar de ese tema tengo que apuntaba las cosas

Voz 2 01:36 porque fue demasiada ópera bufa

Voz 0470 01:40 nunca es demasiado tengo tengo

Voz 2 01:43 a Evra programa quinientos que queja tienen dijimos que íbamos a hacer nada pero yo soy soy un bufón ya pero es que

Voz 1623 01:49 Juan José Gurrutxaga

Voz 0470 01:55 no queremos hacer nada y acabó no sé si lo recordáis al grabado

Voz 1623 01:57 sí dejó claro el campo el campeón de España de

Voz 0470 02:02 eh hípica montado a hombros de un chaval del Betis un gigante un gigante todo cuatro chavales cogiendo de nudos muy pues un ariete

Voz 2 02:10 dos perros dos perros perros una pelea

Voz 0470 02:13 contra un ciego

Voz 2 02:16 ha conseguido efectivamente los chavales deben a monjas

Voz 0470 02:18 viéndote hacía

Voz 2 02:21 este escrito no has quitado ni ni pues

Voz 0470 02:24 eso sí el problema quinientos del Premio Nacional de radio el programa con el precio

Voz 2 02:30 que la saliva la bueno la saliva Pegaso de Lapo eh o un Lapo gordo interesante dice mi se me alojó a la comisura de los labios ya dentro pero ahí había que mirar el bar de los arriba

Voz 1623 02:43 ah

Voz 2 02:44 porque no está no me entró yo era si ayude digo digo esto no puede quedar en sólo en la comisura más Comedy sale

Voz 0470 02:55 le enseñó he visto este vídeo con he visto comer si comedie he visto ese vídeo cuando son distintas

Voz 2 03:04 final del programa todas salvo a mitad han a punto

Voz 0470 03:07 aquí hubo amagos en directo hoy se sacó la bandera de Corea del Norte y que hoy ya existente no sé quién la ha puesto aquí en medio supongo que han plena chador

Voz 2 03:15 Corea del Norte ante a raíz de lo que hemos

Voz 0470 03:18 quinientos he hecho una lista de cosas que han pasado desde que dije hace un mes que íbamos a tradicionales de radio para homenajear la radio la putas Hart pasó esto lo otro día dos días antes eh tú estos haciendo de la democracia te dije te soy la democracia y me pues si te lo apoyan la cara para mí el amor a España me lleva ya hombre pero claro entonces hemos dicho una sequía que escenificar un poco lo que fue la Transición Jan Brewer

Voz 0759 03:45 no entró en España la democracia pero es que digitales

Voz 0470 03:48 soy los padres de la Constitución Hinault pues ITEL apoyan la cara bueno pero que polla era la de la democracia once pero tú no

Voz 0759 03:55 es una apoya cualquier pero como Premio Ondas de radio

Voz 0470 03:57 bueno pues con Holanda por eso es que nunca hemos dicho una sección dos días que llama Salazar un programa desmayado desde el suelo de verdad

Voz 1623 04:07 ha sido todo muy secuestrados a Rafael

Voz 0470 04:12 no es que cuando la recuerdo Kerry que ya me había olvidado que yo ayer hablé con Alex cosa que aparato el último mes yo mismo no me acordaba de verdad que esto se dio poco pero es que literalmente a Rafael Allen le cogió por el cuello

Voz 2 04:32 en el estudio como un conejo como una liebre yo estoy de acuerdo contigo que esto sí pero también también a fuerza de repetir esta este caos Le vamos cogiendo el Trujillo

Voz 0470 04:42 ya quedamos cinco años ya era alguno no ha salido bien

Voz 2 04:44 sí es verdad que a lo mejor de de diez problemas seis salen mal pero cuatro salen bien

Voz 0470 04:51 ya bueno pero hay que intentar que sean a quién dar ocho nueve deberes cuando salen bien que sale muy bien es que tengo más cosas que si lo le hay lo de la película que pagaron una pasta por anunciarse les insultaba a la película perdona si así lo detrás del pusieron fin dije no no sé si es que la Pelli tiene buena pinta eh tú dijiste que otra película estrenada este fin de semana eso es culpa tuya eso culpa tuya por llegar tarde llegó

Voz 2 05:26 hasta luego dos o

Voz 0470 05:29 no está insulta a los publicistas muchísimo gravemente aquí siempre ha insinuado quién cocaína bueno para eso mientras estaban aquí en directo

Voz 1623 05:39 les llamamos manada

Voz 0470 05:42 hemos que parecía la manada a los de Siroco que no tienen una gafas de ciento ochenta euros que buena gente y la vendimos por diez euros en metálico en mano no dije lo de Siroco hombre haber eje

Voz 0759 05:53 claro

Voz 2 05:54 pero gracias sobre esos esos comedia pero pero recordáis lo monólogos no entiende

Voz 0470 06:00 dejáis hacer monólogos David David

Voz 2 06:03 te tira hacia el atril que monólogos

Voz 0470 06:07 lo lo ya ninguno claro porque no me lo primero que trabajaba porque hago el primer Shetty decir tú fuiste reconoce así no se puede hacer monólogos todos los Aleix chicles te ACS va sin además como Albert Rivera para que no se los malinterprete tenemos y cuando todo vaya mal pero tú no tiene que ser más no tener que aparezcan casualmente vayamos a hacer alguna locura sacamos la bandera

Voz 1623 06:41 a la gente pero Llanes Yanes haciendo radio pero mira

Voz 0759 06:45 sí

Voz 3 06:49 algo hemos aprendido de esa gente poder nos

Voz 0470 06:56 yo tengo otra no perdona yo un par de cosas

Voz 0759 06:58 lista de que está diciendo yo añado otro si es que tampoco es que la sincro son larguísimas ahora mismo bueno

Voz 0470 07:04 claro claro son las sintonías

Voz 0759 07:06 la campeona del secciones estamos aquí

Voz 2 07:10 y a raíz de eso

Voz 1623 07:11 yo quiero hacer todo el programa de esta

Voz 0470 07:14 no no no a raíz de eso el otro día una sección tu ya que fue muy larga la quitamos de la radio fíjate en la radio en la puta lo propio lo habrán hecho más pero si lo propuso meses ha pasado de espero tiró pro pusiste tú es verdad pero si dijiste contrato ahora lo firmado follón mismo sentimiento la gente que te escucha no la puta ser por la noche de pronto era y de pronto ya entró lo que viene después que durante horas se pegó te pegó una patada en el pecho un ninja Home de condena

Voz 1623 07:49 la verdad veces borracho

Voz 0470 07:54 perfectos y todo esto en tres semanas bueno vale esto y la esto son las primeras que son Gorrín

Voz 2 08:00 pero la gente quiere que sigamos por ese implorando no preguntes al cómico comedia una isla Un cómico llega náufrago pero no se queda en la playa en la playa llega hasta el cráter

Voz 4 08:16 hasta el volcán que sí que sí Si yo estoy de acuerdo las entró muy largas ahora mismo muy muy

Voz 0470 08:20 lo que he pensado porque la gente no se para contar a la gente no no por favor lo que pensaba llamar a Luis Piedrahita no no Luis P eh bueno que la gente no lo conocerá pero tiene un cargo muy alto empieza radios el director de Antena como salvedad el jefe de contenidos de toda la Cadena SER es un magnate de la radio que fue además el que puso en marcha el programa en fila lengua modernamente muy respetado que se estrena hoy a la escena oye Mercedes DOM él puso en marcha cinco programas se quedó

Voz 1623 08:47 el alquiló Q5 caballos dice alguno aguantara Lola al principio era uno por semana uno

Voz 2 08:56 porque aún hoy surgió otro bonito

Voz 0470 09:00 he pensado llamarle preguntarle igual estamos metiendo igual Así empieza a acabarse el programa yo creo que llamaron jefe en antena siempre es buena idea bueno pero pero que puede fallar en nuestro caso que puede fallar pues ya está déjame hablar a mí claro

Voz 3 09:15 ahora

Voz 0470 09:16 para estos casos están Hachuel último ya que hablaste con él fue en los Ondas iba borracho pero espero que ese acuerdo no me ha visto en otro estado nunca sabrá sino pregunta de qué opina sin que nos juzga que opina sin aunque quien Alex puede llamarle

Voz 0759 09:35 como quieras al teléfono

Voz 0470 09:38 mucha lo que una escuchaban vale pues está al teléfono Luis una plaza para el director de Antena

Voz 5 09:52 Cruz

Voz 6 09:59 Rafael te Moral qué tal ha sido espontáneo a todo lo que habéis hecho ha salido de la gente se se creíble ahí ahí ahí

Voz 1623 10:14 me acuerdo de yo metí la pata a lo mejor con alguna broma pero luego me presenten tu despacho con una camiseta que ponía todos con el autismo yo siempre un plan B yo siempre tengo la solución

Voz 0470 10:28 se Luis te queremos agradecer todo apoyo todos estos años pero últimamente esto está derivando no sale mal es que no sabemos si mal y entonces te quería preguntar antes de nada si has de Kutxa el programa este último mes sí no no no me lo peor o lo mejor hasta me pues oye pues adelante pues aquí no pasa nada que coqueto la vida

Voz 8 11:41 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 10 11:56 hola buenas noches le atiende

Voz 2 12:00 dónde

Voz 0470 12:18 adiós y aguantado y que veinte segundos hay noventa personas atento perpetuo uno de los presentadores

Voz 1623 12:34 Antón David Broncano bueno tenemos la carta

Voz 0470 12:37 la autoridad de Don Luis

Voz 2 12:40 Rodríguez y para seguir haciendo

Voz 0759 12:43 nada ha cambiado uno poniendo ha cambiado

Voz 2 12:45 Carlos ahí no hay un punto ciego de la Cadena Ser que no saber metida y eso no salva hay un agujero negro estamos en barrancos por un barranco

Voz 0470 12:55 lo más profundo el barranco donde hay humedad donde está creciendo el modo donde sale el Burgo son un día más para dar lo que queda de temporada mínimo el de la comedia una pelota para sí que queda por hacer

Voz 11 13:09 el Ken de la media la vegetación jurásico a de las ondas

Voz 0759 13:13 me gusta la comparación del líquido dediquen si te quedas por ahí Dios no lo quiera alguna vez en la montaña se podría salvar sí

Voz 0470 13:22 te puedes hinchar es la última si algo

Voz 0759 13:24 algo algo te da algo se pero sí lo lame también le da algo a él

Voz 3 13:30 es un curso

Voz 0470 13:34 que el que no es desinteresada

Voz 1623 13:40 chupando que rico e también hombre y que lo agradeces sólo liquiden Liga

Voz 0470 13:50 ya de soledad absoluta

Voz 1623 13:53 en ese euro el diseño

Voz 0759 13:57 Cruise líquenes bueno vamos a ver

Voz 2 14:00 o sea que en buscar indiquen inventar

Voz 0759 14:03 tanto vamos a seguir celebrando siempre en esta sección hasta que llegue

Voz 2 14:06 Euskadi que impuso

Voz 0759 14:09 igual igual X vídeos hay gente viéndole

Voz 2 14:11 que no se pueden líquidos y sales de los timbres siempre

Voz 0470 14:22 acción estaba muy tuya LIC de LIC

Voz 2 14:24 en líquida eh

Voz 0759 14:27 quién sabe cómo se llama eso alteraciones

Voz 3 14:30 adelante

Voz 0759 14:33 quiero saber si es correcto me lo que yo propuesto que nos da

Voz 2 14:38 porque tú me das vías llegue adelante para con eso

Voz 0759 14:40 ven que vamos a celebrar hasta el veintiocho de abril cada semana que estamos más cerca de ir a votar eso nos da muchísima alegría

Voz 0470 14:47 de ir a actuar pasado mañana mañana

Voz 0759 14:50 ah pero espero el veintiocho de junio todos

Voz 0470 14:52 el debate veintiocho junio estamos en el wifi

Voz 0759 14:56 pero el veintiocho de abril estamos en la actuación de la democracia

Voz 0470 15:01 yo sí que va a ser una performance en un balón muy importante

Voz 0759 15:03 para nuestras vidas

Voz 0470 15:06 hay mucho público convocado treinta millones cuanto sí si también el censo de votantes que los cuales suele herir el setenta o así se irán ven típico me va a ver

Voz 0759 15:16 tanto bares pero de aquí a ese día los fines de semana van a ser súper animados claro porque los actos de los partidos son cada vez más loco

Voz 0470 15:23 pero la verdad es entonces por ejemplo

Voz 0759 15:26 en este fin de semana una reunión de socialistas europeos Madrid y ahí estaba pues el el gran socialista europeo

Voz 2 15:33 más grande más grande cien más

Voz 0759 15:35 guapo hombre que el que mejor que mejor quedan los trajes

Voz 0470 15:40 sí claro y el que mejor baila

Voz 0759 15:43 Don Pedro ha bailado es porque es un moderno ver va a bailar porque es un moderno el tío deberían

Voz 3 15:59 que que es que

Voz 0470 16:03 claro que el baila FAC a la vez claro declive vamos que el baile Pedro Sánchez señalado hablando con ellos les tú yo Rebellón ya la ley

Voz 2 16:15 tras permitir sólo votar de ese censo de treinta

Voz 0470 16:20 a Rita millones porque si mayores de dieciocho

Voz 2 16:23 pero hacer un filtro ahí Chuck eso luego te el que garantice que hubieren Palmada

Voz 1623 16:28 sí sí si sólo se puede votar de Palmada

Voz 2 16:35 es que el tío de es que tiene yo creo que vea alguien entre el público del decreto ley esto no sin inmaduro

Voz 0759 16:48 no no no no

Voz 0470 16:50 pero que llevará Maradona para que vais tiene políticos con tantos Arceo Escadio pocos eh

Voz 0759 16:56 y eso es un momento muy bonito que a mí me encantó sí que es que él se está bien

Voz 0470 17:02 que está bailando están los demás también muy arbitrales

Voz 0759 17:05 bueno que él menos que él él está bastante más hiel hace una cosa muy bonita que yo he denominado cuando tú inicia una conga si nadie te sigue Huff que triste en serio eso sí entonces vuelves como bueno recoge cable recoge cable eso sí a él se sale ahí

Voz 0470 17:27 bueno pues no igual no sigue dando déjame que describa está dando palmas como un poco dando saltitos y vamos a verlo otra vez seguirán con el movimiento así de Le sigue el ritmo y da la vuelta a ver pronto debe pretende iniciar una conga nadie les sale que no te como el el el es el capítulo famoso de Los Simpsons ella cuenta el giro lo a su izquierda sea un guiño a poner niños

Voz 2 17:55 nadie su partido ha sabido seguir

Voz 0470 17:56 pero luego luego vuelve a donde estaba

Voz 0759 18:00 se venga ciudadanos entonces claro y yo es un geek con lo cual no tiene audio pero si si vemos el audio original de lo que está pasando porque antes estaba la de salta de tequila sin que esa claro anima mucho y tal pero cuando él ha iniciado este intento de conga si es porque estaban escuchando esta canción

Voz 12 18:19 los sumo

Voz 4 18:24 ahí la mochila en la mochila

Voz 0470 18:28 la mochila un tronco ancho como ha hecho como botillo con una en una rotonda

Voz 0759 18:33 de ella de Thatcher un homenaje a la mochila fíjate que en el fondo estamos hablando es de verdad en en el fondo todo esto no es una metáfora de una metáfora de la desvergüenza metáfora no literal no no es una metáfora de la carrera política de Sánchez como como cómo ves siempre metáfora vamos todos ha dicho que si luego no aprobarlo presupuesto pero Jorge éxito

Voz 0470 19:08 hemos un grupo de guardar exacto creen pues si te lo que

Voz 0759 19:11 pero cuál es la capacidad la característica de Sánchez que ha subyugado a España al PSOE y al mismo probablemente

Voz 1623 19:19 que no se viene abajo nunca que es verdad porque es que le han echado de su partido que se nos olvida que el echado Charo donde el partido para verle a él dimitió de diputado a Rajoy y luego dijo

Voz 0759 19:42 me presento a primarias

Voz 1623 19:44 Juan cuando hizo la de la movida de su coche dijo me voy por España por qué este señor cree en las segundas oportunidades que es una enseñanza aunque esto

Voz 2 19:57 el del Iribar nuestro compañero cómico él tiene una teoría lo llama la teoría del ambientado en la ambientado en un after cuando la gente ya no aguanta la marcha este siga ambientado ya será la logia con el vídeo con el videoclip de Thriller no de Bad de Michael Jackson

Voz 0759 20:16 sí sé que al final Perasso videoclip

Voz 2 20:18 el Scorsese musicóloga a todo el mundo bailando una coreografía de la hostia separa las músicas Michael sigue país

Voz 1623 20:26 se Lacy música los padres no lo que ya dejamos que nos vamos Michael bueno ese el en la ley

Voz 0470 20:37 destacaba ahí el tonto si de también eso es un refrán buen

Voz 1623 20:40 pero esta es la capacidad eso lo que vende

Voz 0759 20:42 Pedro Sánchez desde eso a mí me han echado de todos los lados

Voz 0470 20:45 yo aquí estoy yo persigue tu sueño

Voz 0759 20:47 claro esta flipado esto lo que os ahora mismo podría hacer tazas de Hope

Voz 0470 20:52 eso te iba a decir a ver si os el míster del plan nosotros no

Voz 0759 20:54 te rindas jamás esos el lo que estado este fin de semana investigando sobre esta cualidad que sintonía al tengo obras

Voz 13 21:04 fan

Voz 2 21:06 clase

Voz 14 21:13 hay

Voz 1623 21:15 mira hoy

Voz 8 21:18 la moderna esos los libro

Voz 0470 21:33 esto es dedica el analista político ha sacado el libro Manual de resistencia de Pedro Sánchez

Voz 1623 21:37 Bosti notita serio que dan rabia con noticias hay que decir

Voz 0470 21:44 has apuntado cosas muchísimas gracias

Voz 15 21:46 a menudo al fin de semana venda

Voz 0759 21:49 a grados de la terraza

Voz 0470 21:52 mirando a España ya cuando siempre que tú Iber muertes

Voz 0759 21:54 pero no tiene hombre auto ayuda o muchísimas gracias por lo primero a Pepa Bueno por la cesión del libro si bien

Voz 0470 22:05 ha pedido Pepa Bueno ya no lo sabe pero

Voz 0759 22:09 muchísimas gracias bueno ha comentado muchas cosas de este libro yo tampoco voy a redundar más en lo del colchón por ejemplo una cosa que ha contado de obviamente del empieza con esa quiere hacer una broma al principio mi primera decisión como presidente entonces aceptó el giro de cambiar el colchón porque claro dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión claro diciendo

Voz 0470 22:30 dice eso literalmente dice su escrito él no

Voz 2 22:32 lo ha escrito junto con otra muchacha

Voz 0470 22:35 no aparece en ningún sitio y no aparece en ningún la buscando estará

Voz 0759 22:38 exacto pero no no está escrito por el el dice que la conversado con ella y que ya lo ha transcrito a al al castellano ya no porque Sánchez no pueda escribir que recordemos que tiene una tesis por supuesto que escribió el entera entonces aquí por ejemplo en el primer capítulo ya quiere marcar diferencias sobre todo con Rajoy no dice yo llegue a Moncloa hice cambiar la prensa deportiva por la prensa internacional con siendo caro aquí Rajoy Si el Marca que me la suda todo

Voz 1623 23:08 sí

Voz 0759 23:09 este es tan plano vivió en el interior de la misma página Un poco más abajo cuando contar del Aquarius dice Brown

Voz 1623 23:16 pues aparte viales

Voz 0470 23:22 yo no

Voz 0759 23:23 pero luego vuelve a decir es que todo el libro es mira cómo lo un poco no entonces fue en los medios de comunicación internacionales también en la BBC y la CNN que son las cadenas de televisión que yo sigo venga hombres Oper

Voz 0470 23:35 venga a Pedro Sánchez que está viendo no va todo el puto me estás contando esta subasta que también te lo doy afilar cuchillos cada fuego todo el día

Voz 1623 23:52 en eh

Voz 0470 23:54 dice Irene Lozano en la que el órgano gracias Alex antes de nada se hoy intuyo que esto puede ser un día de sección que se parta en dos días no no lo estoy

Voz 0759 24:03 hasta ella comento un par de cosas más que el libro tampoco merece

Voz 0470 24:06 ah pero contiene muchos pues tira

Voz 0759 24:08 buenos datos personales para eso eso esto me ha gustado sólo esta cita que efectivamente después de todo aquello cuando volvía a ser secretario general del PSOE tal dice al verme el chofer otra vez sí me dio un abrazo no dijeron nada sólo buenos días un abrazo se subieron al coche y me preguntaron a Ferraz claro ya había estado volver hice hice me acordé de San Juan de la cruceta

Voz 1623 24:35 seguro que sí Hannah Montana me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca abre comillas como

Voz 0759 24:43 decíamos ayer

Voz 1623 24:45 bien está todo mal está todo eso

Voz 0470 24:47 no era Salamanca fue Fray Luis de León

Voz 0759 24:50 la cita es decíamos ayer claro no es Fray Luis es porque estuvo en la cárcel un tiempo empezaba la clase diciendo decíamos ayer unos años en la cárcel volvió en clase dijo decíamos no fue San Juan de la Cruz pero esto lo grave no es que lo haya escrito el o Irene o quién sea lo grave es que esto hay unos correctores claro que lo leen antes

Voz 2 25:10 nadie se ha dado cuenta

Voz 0759 25:13 pero otra cosa es que además han dicho que las las siguientes ediciones esta cita va ir corregida con lo cual ahora tengo un incunable

Voz 1623 25:20 claro

Voz 0470 25:22 vale dinero es tú que tienes ahí encima ha subrayado firmada con las cosas que me gustan bueno

Voz 0759 25:26 ya para acabar pues yo qué sé por ejemplo hay un capítulo que me gusta especialmente por tierno que podíamos llamar será una constante durante el libro al Rey

Voz 1623 25:37 pero eso está puesto así tal cual

Voz 0759 25:39 no pero yo lo resume así su cara

Voz 0470 25:41 al Rey Emérito a Felipe Arriaga

Voz 0759 25:44 hay Rey sí sí alquiler al Rey Le Chat de vez en cuando deja caer como Felipe yo Brown Brown

Voz 0470 25:52 estamos a tope

Voz 0759 25:54 Felipe y yo nos hemos dado la sangre así no

Voz 2 25:59 él lo bonito de todo esto

Voz 0759 26:01 el eso se lo cree yo noto

Voz 1623 26:03 para menor duda de que aquí no hay rastro de ironía

Voz 2 26:07 así es como so de Truman

Voz 1623 26:11 sí hubo vida

Voz 0759 26:18 estamos pagando eso de Truman de la hostia bien en aquellos días intensos habla de Cataluña Don Felipe yo tuvimos la oportunidad de conocernos de verdad lo más persona Obama en una situación que ninguno de los dos buscábamos ni esperaban en la que nos colocó la irresponsabilidad de otros

Voz 4 26:37 pero que es ilegal

Voz 2 26:40 sí yo le dije al Rey

Voz 15 26:45 sí

Voz 0759 26:47 estamos de forma especial confiamos el uno en el otro es establecer una relación muy franca hablábamos por teléfono de manera regular

Voz 0470 26:56 yo lo leas así del que que lo está sesgado no sólo con Warner

Voz 1623 27:00 las fotos no me foto tiene almacenadas no me digas que no externa que es que ser presidente del Gobierno contando

Voz 0759 27:10 un libro habló con el rey por teléfono muchísimo

Voz 0470 27:13 bueno lo que claro sacudió lo jodió

Voz 0759 27:15 bueno a mí me acabar pues yo que sé me consta que más de una vez ha explicado a interlocutores amantes de la cizaña que aquello a lo que me comprometí con él lo hice en efecto

Voz 3 27:30 cumplí mi palabra

Voz 11 27:36 cómo se llevan el sábado macho teclear una palabra es la palabra clave de la palabra una palabra seguridad el paz Word

Voz 0470 27:42 palabras Bruguera ciento cincuenta alguien diga esto paramos de Bélgica e vale pues jode pues una plaza para Chicho analista político llama gracias Pepa gracias Pepa

Voz 16 27:56 hola don Juan y vas eh

Voz 2 28:19 no tengo una sección muy bonitas que creo bueno ya a vosotros en privado ya ha hablado de esto de la pasión que siento actualmente por por no es que no sé cómo definirlo todavía no hay una palabra digamos en castellano influencer youtuber músico dominicano de la República Dominicana el intangible

Voz 0470 28:41 eso es el Mohamed Alí

Voz 2 28:44 de de los influencer digamos que todavía no había surgido en el mundo que mundo muy superficial todavía no había surgido una figura contemplará desde el corazón de estilo y más que nada quería glosar su figura glosa sí la verdad que lo como que lo saque también

Voz 0470 29:05 te imitando le pero tampoco hoy día pero como aquí

Voz 2 29:07 imitando la inimitable militar así como tú estás imitando basado menaje dándole homenajeando bueno no no no no yo estoy influido aclara pero yo no pero qué piensas de Washington

Voz 0470 29:20 es que solo he visto

Voz 2 29:23 pero por favor David que es el más joven de los tres no estás al loro con todo lo que te he dicho si si hoy en día si alguien lleva la antorcha de lo que en su día era Antonio Machín sea lo que podemos delitos negro lo de aquí estamos los negritos que venimos a rogar que nos concedían permiso para cantar y bailar a hoy en día es Weligton Qiu nuestro nuevo héroe nuestro nuevo héroe dan

Voz 1623 29:53 dos de vez en cuando la banderita por favor señoras y señores un fuerte aplauso para Weligton que hubo al otro lado del teléfono

Voz 7 30:03 muy bonito en República Dominicana como al campeón

Voz 0470 30:13 pero ahora está goleó seis obras frase tuya Weligton tiros el campeón se pero es sólo su representante

Voz 7 30:20 déjame que se W pero con quien hablo con es el campeón

Voz 1623 30:37 uno

Voz 7 30:41 salvo para cómo usarlo para que es muy popular

Voz 1623 30:52 es que me vuelven loco esto también es que el siete con pero ayuda palabra de Wellington te popular que en la expresión va calderilla

Voz 0470 31:01 claro es que va Cano es algo que mola pero espera es

Voz 1623 31:03 espera Alex cayendo sonido con Weligton de República Dominicana

Voz 7 31:12 sí

Voz 1623 31:15 es una presencia eh es ventrílocuo calentón Huelin estómago estamos hablando con Weligton Tube desde el problema de la vida moderna en la Cadena SER desde desde el continente Europa

Voz 3 31:30 hablo lo tienen mérito

Voz 7 31:34 hola mamá

Voz 0470 31:35 la mamá patria no digas eso no

Voz 1623 31:37 a Weligton

Voz 7 31:41 sí rompió el tam pero sí

Voz 1623 31:45 ah

Voz 3 31:48 la cota

Voz 1623 31:52 a ver vamos a ver con Juanito Weligton estamos hablando Juan cuanto Weligton lo han dicho ya Wynton que campeón pues sólo puede haber un campeón

Voz 7 32:02 bueno es tan pronto la luna papá

Voz 1623 32:07 a ver Weligton oye vamos a ver si se oye la brisa del Atlántico

Voz 0470 32:16 de Wellington tiene la

Voz 1623 32:19 esa del Atlántico a su lado full de brisa funde brisa cuál de los dos Weligton con lo que estamos hablando tenía junto a su lado

Voz 7 32:32 pero la Copa no

Voz 2 32:39 otra expresión clásica de Wellington Quirce si ella misma caería full de Mango David Cano me llama la viva lo mejor que se me ha dicho nunca no Wellington

Voz 1623 32:52 para colmo cómo podemos saber quién de los dos el de verdad

Voz 7 33:01 venta al público propuesta replica que estuviera mejor que lo vea

Voz 0470 33:14 pero no tienes cortarte comer tuviese una llamada estaba hablando con dos Weligton tú te estás cortando

Voz 2 33:23 cuál de los dos donde puede decir que la frase como una mariposa pero pico como una avispa es la suya

Voz 7 33:34 yo

Voz 1623 33:36 el que está al lado tuya como que lo que está claro

Voz 7 33:41 ha participado Pablo principal simplemente

Voz 3 33:57 pero desde donde estamos hablando Wellington

Voz 1623 34:05 Herrera RDA República Dominicana supongo que sí claro y el otro Wellington desde dónde habla

Voz 7 34:10 desde España tabla España salomónica la que

Voz 1623 34:16 de qué es esto qué clase de Van Well ahora quiero hablar con Weligton de República Dominicana perdona Weligton que es que ha habido un error ya hay otro Weligton que presumo que es una especie de doble que se ha colado en la conversación Tuenti cuenta que te deja riendo el está a gusto

Voz 3 34:42 ah

Voz 11 34:45 es nuestro

Voz 1623 34:51 te mandan oculto claro y neto con el auténtico Weligton quiere devolver el saludo de terror

Voz 7 35:05 no hay el campeón

Voz 1623 35:09 no

Voz 11 35:14 IU para su doble en España

Voz 1623 35:20 más conocido como David estáis llamados esto esto es a Sevilla

Voz 7 35:27 mamá República

Voz 1623 35:31 un búlgaro Weligton que nos manda mandó un saludo de deportista gran al programa de la vida moderna no tenemos preparado

Voz 17 35:38 pues el campeón quiero enviar un saludito muy especial la vida moderna de España uno de los mejores programas de radio el deje en España activo veinticuatro siete con Weligton que como debe de ser el estamos aquí desde las redes para España

Voz 2 35:51 venga ya

Voz 11 35:57 sólo puedo ahora nunca

Voz 1623 36:00 ya ya está no ya era eso

Voz 0470 36:02 te puedo hacer una pregunta adelante Weligton Qiu sabía que iba a haber otra persona haciendo de él no te parece poco cortes el primer día que hablas con él que Dimas Yoyes para ponerle a otro mi compadre cuál cuál era la

Voz 2 36:24 ella me descubrió a Weligton Cube que la imita muy bien porque lo mitad porque le apasiona el siete mucha debilidad igual que yo pero Weligton entonces Cela pegó el acento sólo de ver sus vídeos You Tube se nos ocurrió la broma de llamar al auténtico movimiento en quince pero que también le pudiera saludar Él como una especie de efecto dos el gángster

Voz 0470 36:47 yo pensé yo pensaba que el hecho que había un error técnico parecía eso claro es que no se sabía muy bien lo que sucedía no claro

Voz 3 36:53 no

Voz 1623 36:54 quién pensó que en vez de una broma con otro imitando a Weligton Qiu era un error técnico el propio Weligton los departamentos sea todo que yo llevo coordinando dos semanas con la ayuda del zorro Álex que pensábamos que iba a quedar muy guapo se ha quedado en una simple ilusión de error técnico

Voz 0470 37:23 no se no se entendía una patria calcula hay pero no pasó nada graciosa

Voz 0759 37:30 hay que jugar al borde

Voz 0470 37:32 no como siempre dices tú al límite

Voz 2 37:34 ya pero como lo hubiera implantado o sea como lo pudo haber hecho yo que hubiera quedado más limpio más más entendible no

Voz 0759 37:41 siéndolo

Voz 1623 37:46 si hubiera sido la mejor opción pero yo creo que Weligton yo yo por un momento temí desarraigo dos textual

Voz 2 37:55 espera que a lo mejor colgar el teléfono como diciendo pero estaba aguantando a reír

Voz 0470 38:00 esta leídos el que decía

Voz 2 38:05 el campeón era la auténtica

Voz 0470 38:07 era bueno porque él ha visto tal caos que opta por sólo decir una frase dicho yo aquí me agarro a estoy en el elemento que había confusión reinaba solo estoy aquí me mensaje que sea breve pero claro Weligton campeón puede poner ahí al coro que yo voy a tirar p'alante vale que al colgar Weligton ha dicho que muchas veces y podemos llamarle cuando queramos así que lo haremos para acogerse piensa que esto es lo normal en España gente que dimita optimismo una cortesía tener a un imitador continente es toda una manera de rendir homenaje pues no mira Wellington el nuestro nuevo Dios te venera y te invitamos y te invita

Voz 2 38:49 bueno pues a la tarea que tiene por lo menos no lo pudimos saludar aunque él no lo sé todavía si sabe lo que ha pasado

Voz 0470 38:59 no sabemos nosotros imágenes que gira no aplauso para Ignatius una masa orquestal

Voz 3 39:03 no

Voz 18 39:33 aclare casta

Voz 8 40:11 el VRAC Sanders Madrid doscientos ocho furgones

Voz 0759 40:17 cumplía cincuenta y dos la vida

Voz 8 40:20 moderna con el nombrecito Julia

Voz 0470 40:28 estamos tocando los cojones andar en nuestro equipo es un equipo de roles derbi que que ya cuando en su momento vamos a el equipo oficial de moderadores eh no me gusta para bueno pues ya ya mañana porque Dios es blanco porque Dios en blanco para mañana la contestamos mientras tanto ya pido un aplauso para Ignatius

Voz 3 40:52 Dios media Pedro Sánchez