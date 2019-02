La Vida Moderna es no ir al médico porque no te gustan los spoilers

Voz 0660 00:00 este es el programa del martes de la vida moderna que no tiene patrocinador y que le dedicamos a las cosas gratis como por ejemplo la sonrisa de un niño por ejemplo gente sabe Dios cuando novia gafas y lo hicieron hoy una cosa y otra cosa es gratis es un aplauso para David Broncano que gratis sí que hay cosas gratis et que nos han traído

Voz 0470 00:48 por ello muchas cosas con carácter de Cuba antes yo no echaban una caja que pone aquí desde Cuba Gabarrón han traído un refresco de cola

Voz 0660 00:57 cubano lleva tu cola Turrado

Voz 0470 01:02 mesa Inca con la también que no se cimentó con de otra persona Inca cola ya hechos por rodar esto no esto

Voz 0660 01:08 a fumar

Voz 0470 01:10 el de Madrid al la adiós Inca Cola

Voz 1 01:12 un periódico cubano para para pijos sacados

Voz 0470 01:17 pérdida de gran ballet cosas Grama ramas Maseda reclama no no hablando

Voz 1 01:23 ha tiró un periódico satírico p'alante Mongolia de ahí bueno ya al convite actuando allí

Voz 0470 01:28 ya acontecimiento que ya estuve allí y hay una especie de Ministerio de humor claro que te dice esto sí sí de verdad esta gente que majas lleno de cerveza no sé ha sido pero muchísimas mucho es bueno para la

Voz 0660 01:41 quién tres abridor atraen todo eh mira mi

Voz 1 01:44 los chistes mira mira mira el talante sale sale como de la casa que dice corran que comenzó la limpieza de fin de año

Voz 0660 01:54 el nivel declara como la otra

Voz 0470 02:00 le voy a hacer Dios

Voz 0660 02:03 no

Voz 0470 02:04 que más han traído esto nosotros uno chocolate es una muchos recomienda abajo y no han podido huir eh García Céline nos han enviado de aquí de dedicar una bueno chocolate Sandra partimos como no hay gafas de Siroco vale pero por ahí de las que de las que envían de restos de fábrica no no pero no no hombre si algo no no no no te lo yo no tengo fiel en casa quiero para que no den alguna pero por atesorar pero pero creí que esto es que bueno es que mirar los bombones que sale una muchacha de abajo desconocida sí tienen muy buena pinta resume tienen colores como de que te podrían envenenar claro esto demuestra más no pasaron son muy bonito la verdad pero que se hace con esto son de comer sí pero antes de grabar no igual podíamos hacemos el programa hay algún catador a ver que se malo bombones que montado una muchos colores raros de Martín buena pinta pero hay formas raras

Voz 1 02:59 sí yo lo definiría un poliédrico

Voz 0470 03:05 poliédrica tiene mezcla llevaba varios polígonos difícil dentro

Voz 1 03:08 bueno es un poli

Voz 0660 03:12 el un grupo social que reivindique

Voz 0470 03:16 bueno si hay algún candelabro cazadora creo que era probar

Voz 1 03:19 en publicidad de nuevo Comedy Club que hay en Madrid está la comedia Open my sólo para chicas

Voz 2 03:26 no presentaba dos chica pero la verdad acerca de que el micro que no se para

Voz 0470 03:29 a propósito

Voz 2 03:31 la promoción que las hijas así es como se llama Las hijas de puta Comedy si ya me gustó poco agresivo si no por el otro lado ahí está Las hijas de puta como Nuria Jiménez ahí ahí ahí está dónde es esto es una buena vida que está aquí al lado encallado ahora quince haría por ejemplo mañana tenemos Joe te refieres al martes a quiero decir hoy

Voz 0470 04:05 en este mismo instante no sé posiblemente estéis actuando ahora

Voz 2 04:14 estamos actuando ahora un momento

Voz 0470 04:17 si si bien bien explica bueno plazo para dejar de puta Comédie el ya no media feministas cosa que sí sí José gran representante vale ya está enseñado todo lo que que que hay más cosas pero claro es que fíjate es que entonces lo hacíamos al final hoy no sé por qué lo monitor principio gracias eh huy qué bonito

Voz 1 04:41 es hoy va a gustar mucho que es muñequitos muñeco Chicho

Voz 3 04:47 a Monchi una amiga mía era era

Voz 0470 04:50 como míster chamán

Voz 3 04:54 mira mira mira mira mira mira rancio

Voz 0470 04:58 ver

Voz 1 05:00 hay cómo cómo te llamas lo Cuqui

Voz 4 05:03 sí

Voz 0470 05:10 pues muchas gracias ha sido esto y cómo te llamas todo tú quién acepto

Voz 0660 05:15 la compañera ellos que la vida nos quiere nadie

Voz 5 05:25 hala ya está aquí voy esto

Voz 0470 05:38 en para pedir perdón perdón pero es un momento tipo de definición de que tanto que no pedir Pitt por lo que lo más con amigos o Penit PIT CNT solas

Voz 0660 05:57 este personaje te personal que se llama Andy Washington intenta fui a la comunidad femenina pero no les

Voz 0470 06:04 no no hay manera de que esto que a quién clave de lana en clave de lanas el Dome la compañía una prosa

Voz 6 06:14 o fue porque permite enclavado de Irlanda

Voz 0660 06:19 sabes que extraerá metacrilato

Voz 6 06:23 pero sí

Voz 0470 06:24 te hemos te pueden poner encima claro

Voz 1 06:28 interactuar

Voz 0470 06:30 David guiñoles en la SER a plano de lo que duda

Voz 1 06:38 es crearlos because dices Fanny consecuencias

Voz 0470 06:46 es el primero de divertidas consecuencia está lo deje yo yo es verdad tiene pensado acabo ya

Voz 1 06:51 no no tenía nada en particular

Voz 0470 06:53 vale vamos a ver ahora tenemos dos opciones Bolton no no no tú Sandy aclara anti Washington Ignatius Shaq persona extensiones mucho cafetería gratis vamos a ver aquí antes que no sé porque hemos elegancia en las cosas que no las dentro Mulally que hacemos porque queda son hacer la familia

Voz 1 07:12 claro que si no le pasa nada pues seguimos

Voz 0470 07:16 a ver si pasa algo si alguien lo quiere tiene pero los de La Rioja claro que les da igual dotarla

Voz 0660 07:26 como ya no tenéis nada tan borracho sois una bodega no sois una provincia a Podemos

Voz 0470 07:31 buenas igual ciento vale pero alejada alguno se quede están borrachos vale esto en la vida moderna mujeres de una plaza para Koke Dalí empezamos una abrazo

Voz 4 07:44 eh

Voz 2 08:21 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente de los hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 4 08:36 hola buenas noches le atiende donde

Voz 6 08:55 y que repartimos bombones

Voz 0660 08:57 entra gente de La Rioja que de aquel rincón está Bonilla el otro parte el público yo también se Ríos que tanto vale

Voz 0470 09:09 no se presentaba no no lo he conseguido sí sí estamos presentado ese no no no no no no no no sí que sí

Voz 1 09:17 te acuerdas alcalde presentar cosa que no se juega esta prueba este esto es una vueltita de tuerca penal

Voz 0470 09:22 me conmigo bombones seguidos y creo que me afectan a la semana velo estamos perdiendo que maneja hoy la profesión pues hoy manejo no no afirmamos ya dijimos ayer que estamos el veintinueve con Koke por la promoción porque sino no no cuenta nunca me acordé al veintiocho veintiocho de junio en el wifi

Voz 1 09:41 a la promoción vamos a la cama

Voz 0470 09:43 venga porque joder estamos en Carnaval

Voz 1 09:46 o Mamma

Voz 0470 09:49 ya en precampaña tú lo debería saber los en lo sabéis cómo gente que tiene reúma el hombro eso es que Carnaval duele la rodilla en la rodilla ya una vale la pena más si en La Palma ya lo están celebrando en Tenerife también claro el Carnaval es una época muy alegre muy festiva muy a ir a tope que se celebra en el origen cuál es el precio todo doña Carla mal contra Cuaresma luchando

Voz 0660 10:16 la religión contra la contra con

Voz 0470 10:20 Canal es Sonia Cuaresma era como la rectitud lo que hay que hacer tal y luego Don Carnal era pues carnal como idea ya derivado aquí en Canarias se lo pasa muy bien dos semanas y ya está

Voz 1 10:33 tres chicas de Barcelona riéndose porque me han visto colocarme los huevos

Voz 0660 10:39 es un ejemplo de Carnaval carnaval gente exótica que viene a entretener a gente

Voz 1 10:44 civilizada

Voz 0660 10:46 esto esto

Voz 0470 10:50 lo que es que es una cosa que claro no teníamos que avisar porque es todo el rato sin ningún tipo de pudor y claro la gente que está en esta en ese año Angulo no lo ve no lo devenir explota se ha colocado sí pero el detalle de que no se ha olido la mano después es verdad eso claro estamos en Carnaval y han pasado cosas en las que la gente va muy alegre encarnaban vosotros conocéis a un cantante yo no lo conocía quién que se llama tienen un nombre atractivo Manny Manuel con Rusia

Voz 0660 11:24 como Toño Antonio no sé pero me preocupa Manuel cuánto tiempo le llevaría el mánager convencerle de

Voz 0470 11:32 hombre Manuel de no de verdad pues Manny Manuel aguantáis dentro de un tipo tendrás tu no

Voz 1 11:39 hombre en en letras de neón

Voz 0470 11:41 el tío tiene predicamento en todo el mundo la salsa ya estaba investigando y le llevaron a Las Palmas actuará el carnaval y y Noël Le bueno pues actuó actuar actuó sí pero igual digamos que sin Buyo demasiado el espíritu del Carnaval a lo mejor era de día también a las cuatro la tarde joder una sintonía para esta sección

Voz 7 12:05 y Manuel pero que necesita

Voz 0660 12:20 el carnaval del acoso es una parodia pero yo lo llevo en la sala pero que tú piensas claro pero estás esperando el infierno esa fina línea déjame cree que

Voz 0470 12:35 mira que que ha empezado a bailar pero educada si se metió dentro

Voz 0660 12:41 claro ya el equilibrio medida sobre vosotros cifra casi me caí el merengue te post

Voz 1 12:47 pero no es merengue esto es

Voz 0470 12:50 ya tengo aquí a Manny Manuel le un cantante puertorriqueño del género merengue apodado El Rey de corazones fíjate mínima no es que no es cualquier cosa no note aquí la Angle Wikipedia en largo eh vamos a ver su gran actuación en los carnavales de Las Palmas a esta Mari Mar

Voz 4 13:10 parece ser un acto de terrorismo para ser más tampoco eh manda parar a la banda la gente ya súper racha le tiran cosas cosas que lo intenta remediar queremos Mora vale una batería banderías bueno hay petróleo

Voz 0660 14:26 Pablo digo voy de claro

Voz 1 14:29 por este suelo esto yo sí que pagaría

Voz 0470 14:34 Walker a bueno era gratis claro a este señor hay que pagarle pero era digan

Voz 0660 14:37 a eso de las palmeras

Voz 0470 14:40 salió mucho lo haya trató el vídeo empieza ya apela a la demagogia absolutas a Las Palmas cuando algo gusta mucho te hacen el pío pío buenos días y sin el lo intentó el empezaron a Silva entonces pasó un momento muy bonito mayor que la dado poco margen la gente muchacha gritando todo y acabaremos sin oyes una escuchará la otra parece que ya llevaban ratillo ya empezó se vio que efectivamente este señor igual ya estaba para darle la mano al mismo dos veces son poco mecedora eh y atención porque ese montón de los grandes políticos tienen que asumir responsabilidades tiene ahí está

Voz 0660 15:14 a la Pedro Sánchez dejando en el Falcon que pasa aquí madre echaba aguanta

Voz 0470 15:24 yo estaba haciéndole una rosa cuando está haciendo una peli y mira ahora pues la pensión de Deep partituras porque eh llegó a vio el desaguisado que estaba pasando en ese momento la concejala responsable del área de Carnaval de Las Palmas actuó pues como hay que actuar estos vídeos

Voz 4 15:41 por qué disparo Manny Manuel Jean Travel la dinámica sabe cantar cosas a bulto íbamos a ver a una señora por detrás que va llegando como como el jefe de estudios en el instituto y Puta Locura no sé no sé y Manuel ya pérdida totalmente José gozo se la Banda Aceh por tocarle el ve que alguien ha subido al escenario iba como pedir explicaciones tiene asumido aquí la corista sabe lo que puede las pobres

Voz 0660 16:19 el resto de la poesía tocando y atención porque va

Voz 4 16:23 el por ahí la concejala la concejala ahí por la parte de la izquierda le quita al micro hablar congoja lo va a cobrar ay mami hola te ves una cosa ahora que que hay que tú sabes pero a todos toman y Manuel están en escenario está tan hijo puta que me da igual esto no el cuarteto ya te queda

Voz 6 18:12 la polémica es una cosa es que no sabe llenando también

Voz 1 18:18 que me criticó cuando yo hice la broma de Pino

Voz 0660 18:23 pues bueno sabes la alegría que me das Inmaculada Medina concejal de yo te fuera que no sabía esa segunda en principio sólo llama para que la Inmaculada quiero ser tu amigo

Voz 8 18:51 en todo caso cuando sí lo estoy bien localizar

Voz 9 18:55 hay

Voz 1 18:59 bueno he hablado con en el exilio Inmaculada un respeto por favor dejen en en el exilio son muchos años los que ya bebiendo yo tengo sacrificándose teniendo el corazón tan canario como lo tienes tú pero no puedo vivir en nuestra tierra pido respeto para el exilio que estoy viviendo

Voz 0660 19:21 gracias Inmaculada gracias Inma no no venga no disculpas

Voz 0470 19:28 yo estoy ahora mismo sé que esto ha sido todo ha sido una nos visto venir esto ha sido una derivada del es que yo no he visto venir yo te llamados sólo para yo creo que incluso para darte la enhorabuena por estafar sabes qué partido

Voz 8 19:48 yo soy del Partido Socialista

Voz 0660 19:51 la está callado

Voz 0470 19:55 pero es que hay que que es lo que qué es lo que pasó cuando te criticó Inmaculada que es lo que dice que no que no igual te estás equivocando me estoy equivocando de personas

Voz 4 20:08 del rock de nuevo disculpas

Voz 0660 20:15 doble culpa es tu perdona perdona Inmaculada perdóname vetado

Voz 0470 20:21 las otra persona vamos a plantearnos un momento yo sólo te llamaba para que cante eso es lo de Madrid Manuel Cobo al final se confirma que este señor por lo que sea no va a cobrar no

Voz 8 20:34 bueno vamos a ver nosotros al final todo lo que está en nuestras manos y desde luego cuando dos jurídico vamos en ciento sesenta que una actuación clara una actuación que no sé hasta qué grado

Voz 0660 20:45 es una imputada ese señor ha venido de su país a nuestra tierra Morrás chats te voy a decir una cosa a un artista no se les pagas por lo que se artista sobre el escenario a un artista suele para poner el desplazamiento hasta llegar al sitio donde se actúa claro

Voz 8 21:07 vamos a vernos con los periódicos que venían del hemos dicho lo que vale como las condiciones de una vez

Voz 0470 21:16 os visteis cuenta perdona cuenta antes de que subiera de que iba un poquito perjudicado lo poco piruletas

Voz 8 21:23 cuando uno fuente en cuando llegó con el aeropuerto

Voz 0470 21:26 hombre pues déjenme explicarlo

Voz 8 21:29 es mi culpa cuando cuando yo puedo el aeropuerto fueron a buscar con su equipo y bueno ahí ya nos demos cuenta perjudicar un Anaya ahí estaba un poco hay que decirlo no dimos cuenta si hablamos con evidentemente hablamos con humana mediante

Voz 0470 21:49 cuánto cuánto cuánto queda ahí hasta el concierto claro no claro bueno querido vinculada he tenido

Voz 0660 21:57 no había que haberlo vigilado Le teníais recorta

Voz 0470 22:00 el alpistes Cerrato ha da la misma así

Voz 1 22:02 así aunque estás describiendo Dady que que el han tenido conmigo ello cuando me ven llegar en el tren hacia donde vamos a actuar llame intentan parar jazz hacen intervención intervenga Inmaculada

Voz 8 22:15 el coche amiga ya sabes qué pasa es que esa lista para atenderles encantada pero estoy ahora mismo en un pleno

Voz 0470 22:19 vale se parece al pleno empleo gracias Inmaculada Medina muchísimas gracias Gemma acordara un abrazo

Voz 9 22:28 a ver

Voz 0660 22:33 pero ojo ojo cae una una promesa

Voz 1 22:35 despidió contenta

Voz 0660 22:38 malo será que no nos inviten al Carnaval del año que viene vamos a muy gordo de Tenerife

Voz 0470 22:46 soy un detalle más para acabar la historia Mari Manuel en la en la burbuja en la que está viviendo ese momento Claire no aceptó la digamos esta situación sí acabó el echaron del escenario como acabamos de ver al hecho él fue a saludar a los fans

Voz 0660 23:01 yo soy más fan de ese hombre

Voz 0470 23:03 todo buenas decisiones claro que les recibieron con muchísima alegría les dio la enhorabuena

Voz 10 23:08 es una valla por medio saluda que vergüenza que él no sabe porqué era tú el encoge los hombros es que te den era bando porque es que te que me da vergüenza Vergüenza como está Borrallo está muy mal es Borrallo digamos alguien de fuera que vale la pena eso demostrará a gente de fuera debería dar vergüenza o rayos Borrallo qué pasa bueno contra que yo yo vengo digo yo

Voz 0660 24:02 es una pena porque tengo discos lo de esos en los que cantas ahí yo te tú lo harías y los discos ahora sobrios

Voz 0470 24:11 le ha dicho según se iba Iriondo dio hondo Iriondo eh

Voz 1 24:16 Canarias porque este momento siento vergüenza ver yo aquí Manny Manuel sí que tienes un canario que te entiendo un compañero y un socio de Office

Voz 0470 24:26 Nos ha dado una lección de humildad a la comedia al rock and roll eso es al trapo al rap en estos momentos que van de allí sí esto en concreto de ir a saludar a los fans de pero que a pachas borracho ver si no va a poder volcar sufre de datos claro hombre

Voz 1 24:47 contado antes que esto

Voz 0470 24:49 pero estoy actuando en Canarias o en Suecia desde aquí mismo es es de aplauso para Manny Manuel

Voz 6 25:02 Juan

Voz 7 25:09 el paseo el buen año déjame

Voz 1 25:20 hubiera sido muy bonito perderá dicen que que hubiera es cierto diciendo gracias a Springfield

Voz 0470 25:28 Manny Manuel es el campeón del Parejas nueve me me con notas de producción hemos que hablan si tenemos que hablar pero creo que es lo que me vas a decir esta Felipe II alguien el edificio no no no no no

Voz 1 25:41 tenemos poco tiempo no no no no no no no han también pero no

Voz 0470 25:43 me llamó uno de producción hablando de Inmaculada la la concejala me Ales Sam

Voz 1 25:52 si no fuera yo Soma ay Dios mío qué tal varios estoy pasando yo me

Voz 11 26:02 la otra otra otra de pero

Voz 1 26:05 a ver cuántas batallas

Voz 0660 26:07 tengo abierto cuando cuando ya el golpeo me lo Oviedo el carrito de la oigo de una

Voz 0470 26:30 sacan la bandera gay

Voz 1 26:34 ya en Fuerteventura inmaculadas

Voz 0470 26:39 también mira la banderita

Voz 1 26:41 ojalá estas imágenes les llegue la Inmaculada mira Inmaculada

Voz 0470 26:45 dale un discurso guay con la bandera detrás esto siempre

Voz 1 26:47 mente te quiero pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas y en algún momento no te sentiste bien recibida e el este programa lo siento al mito que a lo mejor dije cosas que ni yo mismo sabía lo que iba a decir tres pero son los riesgos que se corren al conversar con el mensaje en el exilio te mando un mensaje desde el continente

Voz 0470 27:20 en el zanjar las cosas así rápido para que no vayan cuanto antes cuanto antes que busque Calvario

Voz 0660 27:30 que que que manejamos se me vine arriba tengo

Voz 1 27:33 la sección más larga que

Voz 0660 27:37 la Cal

Voz 1 27:41 veintidós folios

Voz 0660 27:46 los folios más poco respetuoso con el medio ambiente hay folios eso es lo que están en blanco directamente

Voz 1 27:54 el último fue el XXII mi sección está cargando el planeta Tierra porque al final joder no pero bueno esto es como no hay más

Voz 0470 28:03 no esto último mis ex

Voz 1 28:05 mi sección Sexta Planeta Tierra porque a lo mejor lo que hay ahora en veintidós folios lo podía haber hecho en tres

Voz 0470 28:12 está toda la letra a letra muy gorda con foto

Voz 1 28:14 sí pero estoy desperdiciando papel vale entonces lo hago hombre claro hombre si tenemos tiempo

Voz 0470 28:21 si tienes es que claro es que yo sabe si comete siempre sonriente porque para mí cortarte a diez como pegarle pegarle a mi padre

Voz 1 28:26 en su lecho de muerte va a pasar con es una cosa horrible lo mismo que pasa con la otra

Voz 0470 28:31 que la quitamos

Voz 0660 28:34 aseguran que esta sección va a permitir

Voz 0470 28:36 depende de título de que te el otro día lo único es que yo quiero que hagas entera porque todo lo que hace tú Carmen miel del Olimpo pero tú la puedes hacer tienen varias tienen velocidades sea tienes sí a uno o uno punto cinco al lo aún no pudo Philippe en una velocidad atropelló a trote no vayas a galope porque se pierden matices

Voz 1 28:57 vale bueno la la sección viene además fíjate toda también te va a gustar si viene un poco como te vea fuera de juego con el tema de los monólogos vale eh

Voz 0470 29:07 me dejáis hacerlo yo yo me ahora me trae me propias

Voz 1 29:09 día para comentarle dijiste el otro día no es J

Voz 0470 29:13 ah vale aquellas ha quedado ahí sin hacer nada

Voz 1 29:15 en ese camino no llevó a ningún lado pero ahora una que qué dice el primer viaje a Marte en exista necesitará un bromista en la tripulación se investigadores de la NASA estudian los perfiles psicológicos que se necesitarán para un viaje tan largo y extremo y creen que las personas más vistosas contribuirá el ala entonces hay gente por Twitter que ya a proponiendo llevan a Ignacio Farràs esos personas no se van a chupar sólo hay gente que proponía llevarme a mí de cómico en la misión a Marte la que que el resto la tripulación fuera Juan Echanove y Arturo Pérez

Voz 4 29:52 te

Voz 1 29:55 porque además es una página es verdad porque no hay tiempo

Voz 0470 29:57 pero que sí que sí que sí darlo todo todo legales como oportunidad para rescatar a ser Archibald Percival avale no se ve porque las enseñaba

Voz 1 30:06 en entre teme payaso creerá que que yo decía que los triples del rótulo tripulantes llegará un momento que estarán entre Terme payaso en cada saque que esto va a ser esto va a ser claro esto viajes que ahora duran más de quinientos días

Voz 0470 30:20 a Marte es un buen dato de un año y pico

Voz 1 30:22 a estos viajes K ahora necesitan humorista pero cuando descubran como viajar en el espacio con un agujero de gusano o los humoristas ya no lo necesitarán menos va a pasar como al sector del taxi

Voz 0660 30:37 mira que evoluciona para

Voz 1 30:42 cuando te puedes aburrir porque dura mucho algún tiempo pero cuando esto se puede el conmigo y por supuesto pollito atraía va aparecer en esa nave Se trata de personas que tienen la habilidad sigue el artículo de unir a todo el mundo de tender puentes cuando aparezcan tensiones y subir realmente de lo tuyo lo tuyo claro qué tal es muy importante tener a alguien que pueda ayudar a todos a llevarse bien para que pueden hacer su trabajo llegar allí y regresar con seguridad es crucial para la admisión pues que te lleve a una chirigota de Cádiz

Voz 0470 31:15 todos los en la uno que

Voz 1 31:17 que uno sea el muchacho que se Ábalos sí pero no funciona

Voz 0470 31:26 salen matones me jode que llaman no se además murgas si se llama Murga

Voz 1 31:30 no que que intenten instrumentalizar la comedia está en la queja de fondo mierda los con la comedia no está para para que esto es como cuando Del Bosque llamó a Pepe Reina para el Mundial

Voz 0660 31:43 el grupo en la Cámara camareros está Papa

Voz 1 31:51 tú me aburra pero me imagino por Pepe Reina haciendo la Vicente

Voz 0470 31:53 pero voy a jugar todos así como grupos de ska que llevan uno que anima lo que baila que no toca que ahí bailando fija

Voz 1 32:02 hubo un precedente el tercer hombre que pisó la Luna Peter Conrad quiso un chiste esto viene de allí donde hizo un chiste era el era muy bajito entonces cuando pisó la Luna la primera frase que dijo fue éste pudo haber sido un pequeño paso para Neil Armstrong pero a lo grande para mí bueno sí Arévalo astronauta Eloy angosto entonces yo lo que propongo le voy a dar la vuelta al al asunto no propongo llevara un bromista para que les entretenga y no se les ha sacado el viaje largo dice Jean bien sino llevar una persona de la que

Voz 0660 32:38 veis

Voz 1 32:42 organizar una especie de la cena de los idiotas claro la la obra frases en que un grupo de amigos y únicamente imitaban a alguien paga eso puede invitar a alguien no se puede invitar a alguien a Marcel engorro puede más el Lemgo un personaje un personaje que que era negro disfuncional enano gay y consecuencia con secuelas del 11S

Voz 0470 33:08 y murcianos sino recuerdo mal no eres Murciano

Voz 0660 33:12 no sé si lo puede fue hace tiempo ya

Voz 1 33:15 era moderna dijimos que Marcelo tengo por las características es que tiene es la única persona que pueda hacer chistes de todo claro sin que nadie se ofenda

Voz 0470 33:24 era la piedra Rosetta comedia eh

Voz 1 33:26 hace lengua la persona adecuada para eso esas viaje heló también tiene porque claro lo puede llevar a cualquier imagínate que lleva a Venga Monjas escupieron en claro claro no es lo mismo no es el mismo efecto llevar atengamos a Bertín Arévalo claro claro habría que llevar humor mainstream o humor un poco claro sí lleva a el reto de la tripulación ya tienen que ser votantes de Vox claro entonces tienes que acompañar al cómico que lleves con que el resto de la población de la sean objetivamente su uso público y nada luego eso que me jode a la comedia la risoterapia puta mierda la risoterapia dejó de que se instrumentaliza la comedia Radio que los astronautas los aburran risoterapia para que viva puta mierda la comedia no nos una ruta herramienta

Voz 0660 34:15 Eva

Voz 1 34:17 la gente que dice a la gente como la los datos estos que salen la bese las parejas que folla en no sé cuántas veces a la semana tienen más vivirán más años de yo lo dicen que es bueno para la salud follar hasta el estadística pues si fuera mucho más

Voz 0660 34:34 yo lo quiero vivir va yo quiero Juan mide como un lubricante social eh

Voz 1 34:47 creo que se deban a un cómico que suela los moco la bandera americana

Voz 0470 34:51 y no puede salir la ley además

Voz 0660 34:54 de todos los astronautas son gitano a Robert bodega imagínate que son astronautas hembrita pienso que hay muchas cosas que pueden salir en esta misión

Voz 1 35:09 el estudio dice dice vimos han hecho experimentos en la Antártida Alaska hice vimos que grupos formados por proporciones parecidas de líderes payasos contadores de historias y apaciguadora esos son los grupos sociales que tienen mejores oportunidades a la hora de tener un enviado de grato líder Rosa Díez payaso Pérez Reverte junto al actor Eddie Murphy de apaciguadora el suelo hizo el negociador no

Voz 0470 35:44 son negociadores

Voz 1 35:47 y claro hubo una misión que duraba aquí de un grupo de gente que simuló esta misión a Marte se cerraron durante quinientos veinte días en una caja de cartón bueno esto lo pongo yo

Voz 0470 36:02 que está impreso la noticia no veo yo que sí

Voz 1 36:05 este libro Club de la Comedia vale que vaya a leer un párrafo lo tiene marcado mi vida ha cambiado yo estaba enganchó enganchado como todo el mundo a la serie de televisión todo el día con el mando común loco pero mi vida cambió el día que vía Expediente X que yo la verdad pensé al ver la que era una película porno pero que va a los únicos que salen en pelotas son los marcianos Cledera es el que te garantiza que una misión muy inteligente refinado y con ingenio para los astronautas

Voz 0470 36:44 ya te porque no te metías con Club de la comedia ya lo echaba de menos no perdemos perdemos y nosotros que en el club de la comedia

Voz 1 36:50 a dónde quiere llegar yo tú que eres muy aventurero David te gusta mucho al bien unas vacaciones dura Papa la tundra repitiera el explorador noruego Amundsen aún se nombre un héroe incrementa otro crack Bureau configura figurar máquina se llevó ha dado el listón en su intento de llegar al Polo Sur precisamente porque es humor ayudaba a llevar mejor es sufrimiento todo no chupa el Info al final lo consiguieron la misión fue un éxito pero el propio Montse una leyenda de de de las de la exploración se llegó donde dice su papel fue muy informal dista de del seis que menuda pieza temía que tenía que ser o com punto loco dice pero su papel fue decisivo para mantener la cohesión del grupo en ese ambiente externo yo

Voz 0470 37:44 pero no o extremo extremo pero eterno también eh o presidiera bastante claro

Voz 1 37:50 en el me Palladio yo te quiero preguntar David eh cuando tú te vas de aventura si tú porque tú eres cómico y aventureros al mismo tiempo haga como llevas esta esquizofrenia por qué aquí pole que los aventureros los astronautas se llevan a otra persona para que les haga esa labor de comedia género tú estás solo y fuera David claro tú te vuelves loco por un lado el que te entretiene a ti mismo que yo veo es que la caseta diciendo te Ayman mía

Voz 0470 38:22 no yo voy yo cuando estoy ahí en cuando estoy ahí en el polo yo estoy ahí con los esquís y tal voy diciendo David Cano es el campeón David los oídos Aviva no es el campeón cuando nota eso algo de joven ganar

Voz 1 38:36 el primer paso Jibril heavies vivimos igual que los pasó ayer con el alter ego de Wellington Kio ese problema claro yo he buscado David yo yo querido buscarme tras extraer el efecto Hunger con el que tú vives esta aventura cuando hasta cuando ha estado en Alaska ha estado en la tundra has estado en el hielo quiero que ustedes vean al David Broncano

Voz 0470 39:12 hasta que hay nervios saca una foto de Tinder no este este es no soy yo pero se me parece la verdad no atentó la otra foto esto es legal este es el David Broncano se es esto legal de esto legal

Voz 1 39:30 ah el que el que no es legal no sacar una foto a veces

Voz 0470 39:32 al fondo la P2P

Voz 0660 39:37 igual pero poco si las pixeles no sentirlo entre lo mira que la pixeles lo odio

Voz 4 39:50 no me sale nada bien al abogado ya están viviendo un calvario eh

Voz 0470 40:00 hay que pisarán lo lo piensan

Voz 1 40:03 además está siendo muy larga

Voz 0660 40:05 el calvario lo bien

Voz 5 40:13 es que no aprendes eh y que tendría que se pinceladas estaba Heron de queda gracias

Voz 0660 40:26 no de cómico viejo cómico Antonio

Voz 0470 40:28 una plato para innato imparable muy angustiado la vida moderna es no ir al médico porque no te gustan los spoiler joder eh arroba afilador eh bueno y quiero decir una persona que están viviendo un calvario

Voz 4 41:58 yo acaba de mira mira