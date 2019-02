¿Dónde quedó la buena educación?

Voz 0827

00:00

resulta paradójico que la primera noticia de un congreso que muestra el mundo los avances tecnológicos en materia de intercomunicación planetaria sea que dos de los anfitriones no hayan estrechado la mano del tercero el president o rail alcaldesa Colau se ausentaron entre bambalinas en el saludo protocolario al Rey para evitar la foto porque encontrarse se encontraron damos fe es una especie de no te adjunto que parece más propio de otros ámbitos de otros tiempos de otras edades el gesto desde luego es una falta de educación en toda regla y evidencia el poco respeto lo que tienen no hacia el monarca sino hacía su propio cargo con el que representan a todos los ciudadanos a los que se alegraría en con el exilio del Rey y a quienes les gusta o al menos no le mayor problema a la institución monárquica así que para resolver esta polémica sólo cabe preguntarse qué estarían diciendo hoy estos saludaron Dolores abstinencia es si decidiendo estrechar su mano el Rey se hubiera ausentado a su llegada José hubiera dado la vuelta en el momento preciso bueno pues eso más o menos es lo que pensamos muchos en esta circunstancia inversa