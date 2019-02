La Ventana desde el Mobile World Congress

Voz 1 00:00 el nuevo algo Congrés realmente es un evidentemente es una plataforma de visibilidad por esto se da en estos combates a veces de ver quién gana ese titular pero es una plataforma internacional todo el mundo nos está viendo las está habiendo por un motivo por la tecnología entonces quizás el problema al confundir que es una plataforma y simplemente lo utilizo para cualquier motivo no es como ha sido el doctor realmente mostrar cómo somos pioneros en aplicar la tecnología en beneficio como de a la alcaldesa de la ciudadanía será al final estábamos hablando si una tecnología que ahora es la protagonista en el Congress es sin coger podríamos hablar también inteligencia artificial pero sin coger como que es está está ganando mucha mucha fuerza de este proyecto es una forma muy inteligente de presentaron sin coger sin coge que tiene poca la tenencia que es muy rápido bueno a mí han si sólo como ciudadano normal no me dice nada ahora sí veo que hay un médico experto que pueda estar en Australia hizo un asesino operarme y el puede dirigir esa operación gracias a esta tecnología importando me puede salvar la vida esto es lo que realmente haga que yo diga entiendo sin coge entiendo porque lo tengo que tener en mi ciudad porque lo tengo que ganar en mi país en Missoni porque lo quiera es es es cambiar el chip incluso el el domingo tuvimos doscientos cincuenta expertos en tecnología ciencias sociales de todo el mundo que era discutiendo sobre el futuro de la sociedad esto es increíble es algo que no sea logrado muchas veces en el mundo captaba gente como decíamos antes no Economic Forum Naciones Unidas Comisión Europea Facebook Amazon estaban todos sentados en una mesa comentando cómo vamos a hacer para que ésta o la tecnológica gigantesca es imparable como la gestionamos mejor para que llegue realmente tengamos una sociedad más justa

Voz 0313 01:55 Esteban cuál es la fórmula mágica la última palabra justa la fórmula mágica para que este este tsunami no aumente aún más las desigualdades de de nuestro mundo

Voz 1 02:03 sentarnos en la misma mesa hay hablar las distintas instituciones grandes los ciudadanos también recuperar el papel de los organismos públicos sí creo que en la parte tecnológica los organismos públicos se han retirado han dejado mucho espacio a las empresas privadas que son quienes están liderando muchos desarrollos de inteligencia artificial nada más que recuperan el protagonismo y que podamos gestionarlo de una manera más inteligente primero decidir cómo queremos ser como sociedad y luego vemos co que tecnología daremos para hacer eso para hacerlo posible queremos tener una sociedad con una salud accesible fácil con la mejor posibilidad de extender nuestras vidas Paremos el cinco G que nos permite conectar médicos de muchísimo talento perfecta esta sería la manera sino otra podría ser como hasta ahora hemos hecho que venga la tecnología irnos quedamos más en el en la anécdota la cota fácil de ahora puedo colgar las fotos en Instagram rapidísimo no nos cambiará la vida

Voz 2 03:04 yo quiero además de que las instituciones deben de tomar mayor protagonismo yo creo que también los ciudadanos deben de tomar más protagonismo yo creo que tiene que haber una cesión de las empresas de la seis de las instituciones públicas hacia el propio ciudadano que debe de tomar más decisiones sobre lo que se hace o no con sus datos por ejemplo no con todo este mundo no conectado que viene ahora es verdad que se está haciendo amasando una cantidad de de información sobre cada una de las personas y a quién que no que no tienen ningún control sobre ello yo creo que en este caso también el ciudadano tiene que estar dentro del debate sobre

Voz 1 03:40 toda ciudad tiene que estar en el debate fiero para eso también tenemos que asumir ese rol nosotros como ciudadano y hablo en mi caso individual le yo cuando era pequeño me acuerdo de ver la televisión es verdad que los canales eran mucho menos que ahora y con mis padres y aprendía socialmente como tenía que leer e interpretar eso que veía a través de cámaras de televisión esto no está pasando ahora simplemente hacemos un consumo individual de infinitos canales lo que miran los padres asumirán los hijos no tienen nada que ver cuando debería haber otra vez un momento de convertirlo un momento para poder enseñar pasar ese conocimiento de una generación a la siguiente no es cuando hablo de una conversación entre institución ya con muy poco nombre además está muy bien sino que cada una de nosotras también asuma el rol que tiene que temer no podemos estar pidiendo leía en las autoridades que hagan algo por nosotros todo el rato nosotros también tenemos que cumplir algo una parte de nuestra papeles

Voz 3 04:35 a ver yo creo que es muy importante que estemos hablando de eso quizás hace unos años hubiéramos hablado sólo de los avances

Voz 0313 04:42 no lógicos pero no hablaría son muy golosos muy atractivos y al no

Voz 3 04:46 lo que venden no lo que las empresas quieren mostrar pero creo que es muy importante pensar me precisamente como esa tecnología influye en el individuo y es lo que también pues bueno pues Mobile no capital de eso qué

Voz 1781 05:01 dura perdura durante todo el año

Voz 3 05:03 no solamente se muestra durante estos cuatro días de congreso permite trabajar con más sosiego más tranquilidad y pensar cómo desde un punto de vista social y ciudadano pues afecta toda esa o nada no que viene sin que no tiene por supuesto no no podemos para

Voz 1 05:23 incluso en la Fundación nueva capital tenemos un proyecto que se llama Mobile Week que es hablar con los ciudadanos sobre tecnología e no no es un proyecto para enseñar sino para intercambiar ideas entre unos y otras entre expertos y ciudadanos hablábamos de los móviles plegables que venían ya sabía que se iban a presentar preguntábamos a un poco en general de tíos parece tener móviles plegables la primera reacción es que observó no te que tuvo que luego les decíamos Bali para que Luis Arias no sabemos bueno es que

Voz 0313 05:55 la mente me va a cambiarle uso tienen móvil plegable por cierto el nueve mil usos

Voz 4 05:59 el Baltanás macro andar pantalla más grande de la pantalla

Voz 5 06:03 que antes no ser resúmenes son que el más grande la pantalla yo cuando hay una reserva eso en la resolución mayor mano sí pero no no es un cambio de paradigma no es un cambio de uso es simple

Voz 1 06:18 tiene una comodidad seguramente sí lo fue pero si no es como en lo que estábamos viendo hace años de ir con más megas a las cámaras ya llega un momento que ya no lo notas

Voz 3 06:28 con sino si me permites hay un tema que no hemos hablado pero que creo que también es interesante que es un paralelo no del Mobile que es lo que hacemos aquí la farsa que Sergio como no

Voz 0313 06:39 la educación es un evento que va dirigido

Voz 3 06:41 jóvenes y creo que eso es bueno pues también es muy importante no equidad porque también va dirigido a niños niñas no jóvenes chicas chicos introduciendo los en en la ciencia la tecnología relacionadas con el smartphone no creo que eso también es muy importante que desde desde la base podamos aprender juntos podamos trabajar juntos en fin

Voz 1781 07:07 ese aspecto formativo tiene muchísima eh muchísimo sentido con una de las preocupaciones que yo tengo o no que el móvil se ha metido en nuestras casas si atendiéramos a nuestro público quién no tiene móvil que levante la mano de las nadie no por lo tanto todo el mundo acaba en su casa con esto ha bien en todo caso todo el mundo acaba con esto yo creo que es fundamental ya no sólo la formación de cómo lo empleamos pata mejor utilidad sino que el móvil las nuevas tecnologías aplicadas en un smartphone han generado también consumos adictivos y en ese sentido yo creo que la nueva tecnología debería de proponer solución

Voz 0313 07:43 es lo que dejaron un segundito que resulta que los juzgados de lo mercantil de Barcelona me dicen que ya han actuado en dos casos relacionados con el Mobile Javier Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes que va pues lógicamente todo el mundo

Voz 0689 07:55 de pensar que cuando tenemos un aparato de estos nuevos un móvil por ejemplo dentro del móvil hay infinidad de patentes es decir puede haber una patente por la el auto duración de la Cámara otra por el sonido cada uno de esos componentes pues tiene un dueño y hay veces que se presentan determinados teléfonos lo determinados aparatos que están usurpando el la patente de otro por tanto los tribunales tienen que intervenir en este caso ya ha habido dos medidas cautelares urgentes adoptadas por las salas de los mercantil de Barcelona de tal manera que han dejado a una de las compañías sin la posibilidad de poder vender móviles e hacer ofrecimiento comercialización o cualquier tipo de explotación de esos teléfonos que precisamente una de las patentes que contenía ese teléfono es de nacionalidad española de fracturas en concreto por tanto los tribunales tienen que intervenir para evitar que ese uso fraudulento de patentes de otros pues llegue a su término le piden a los tribunales que hagan como medida cautelarísima la supresión de la venta o comercialización del producto y esto es lo que hace los tribunales

Voz 0313 08:56 en eran teléfonos plegables son sabes pues no va en el dato pero bueno podíamos saber

Voz 6 09:02 y aquí con el con el país lo que Mercedes ha al quite hasta los cuatro es decir claro claro presentando que esto sí

Voz 0313 09:10 oye Sitewiki querías quejarte que no quiero que se olvide la queja que

Voz 0827 09:13 a quién le de mi negociado es decir teléfonos llegó de dos palabras griegas móvil y Congreso nos llegó de dos palabras latinas tenemos un idioma que hablan más de quinientos millones de personas en el mundo porque no lo llamamos Congreso Nacional de móviles y además demostrar la tecnología mundial perdón y además demostrar la tecnología mostramos nuestro idioma que también es una herramienta maravillosa

Voz 1781 09:35 bueno puede hacerlos lo cosas

Voz 4 09:39 los cosas aquí te aplauden Isaiah

Voz 0313 09:42 va el como marca y hablar del congreso mundial de la telefonía esto estamos yo no lo habría ningún problema pero eso no

Voz 0827 09:48 parece parece que lo hay de momento porque ese utiliza al otro como marca no

Voz 0313 09:52 Rafa lo de la adicción que comentabas muy importante digo yo

Voz 1781 09:54 lo que también la tecnología debería ayudar a salir de esas adicciones creo que hay suficiente capacidad como para que sea la propia tecnología la que detecte dónde estamos cuando eso está pasando unos límites en fin porque existe demasiado riesgo especialmente para la gente joven que no tiene suficiente no informarse hay hay al menos oye no hay herramientas él por ejemplo Apple

Voz 2 10:18 están desarrollando y en los últimas presentaciones han hecho bastante énfasis en ese tema justamente en en lanzar herramientas que permitan mayor control sobre el uso que hacen para no que

Voz 1 10:31 sería otra vez que la responsabilidad de la tecnología para corregirme mi de cómo ese uso de la tecnología es podemos asumir nosotros la responsabilidad hicieron le voy a educar muy para no usar la tecnología para no pasar demasiado tiempo cambiemos la cultura es más interesante que poner un robo en un controlando no a nosotros sobre lo que hacemos con más