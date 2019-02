Alex Rovira: "Confundimos el amor con otras formas de apego"

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles Arenillas y que más matar que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular que aún no lo sabe explican

de David Bisbal saludó Xie antes de uno de sus conciertos con esa carga de adrenalina que le hacía responderse a sí mismo para ganar tiempo y poder empezar a cantar muy buenas noches como está

Voz 2 01:58 buenas noches a todos como estamos esos saludo yo hace casi diez años

Voz 0230 02:05 de David Bisbal saludó Xie antes de uno de sus conciertos con esa carga de adrenalina que le hacía responderse a sí mismo para ganar tiempo y poder empezar a cantar muy buenas noches como está llamada perder tiempo

Voz 1 02:19 ya

Voz 5 02:24 Don triunfaba el teléfono móvil de moda era el Nokia pedrusco que tenía

Voz 2 02:28 y a muchos usos además de hablar por teléfono podías partió hoy los móviles se doblan se enrolla se enrolla dentro de dos años volveremos aquí los móviles se fumar ojalá cosas que hacer

Voz 0230 02:43 si eres vicepresidenta del Gobierno leer el libro que ha escrito al presidente del Gobierno estonio jueguen name porque nadie me lo ha regalado él fijaros que esta frase que probablemente quiere ser un elogio encierra un reproche se lo está leyendo porque se lo ha regalado el puesto en un compromiso sino se lo hubiera regalado él quién se iba a leer

Voz 2 03:04 Zack por supuesto que él es Pedro Sánchez hace diez años de lo de David Bisbal Pedro Sánchez no había empezado la tesis Podemos no existía ahora tampoco es que esté muy Payá pero pero entonces no existía Pablo Casado

Voz 0684 03:29 seguro que ya iba hace diez años un polvorín no le dejaban entrar en la discoteca gritaba

Voz 0230 03:37 hace un par de semanas hicimos un especial de canciones confesaron cantamos corazón de Felipe II y la tengo un celofán amarillo que bueno

Voz 6 03:49 ha llevado el celo de mi vida

Voz 0230 03:53 yo para según el izquierdo fe bien también yo un oyente nos sugirió después de tendríais que haber hecho un especial de Georgie Dann con Celoni

Voz 2 04:01 el Celoni todo el libro

Voz 0230 04:05 mami qué será lo que tiene el melón infelizmente con canciones y sobre todo Bailemos el feliz tengo que confesar una cosa friki y es que a mí esta canción me gusta

Voz 2 04:22 ya que no luego explicaré por qué

Voz 8 04:27 ver

Voz 1606 04:31 venga twiterías Diriri río Twitter yo no sé cómo habrá sido vuestra fin de semana pero el de Alice sospeche conoció apasionante cambia Ford Fiesta por algo más tranquilo los mal entendidos a veces llevan a conversaciones magníficas como extra que proporciona cansino Roya

Voz 9 04:49 al no demos son las cinco en el centro comercial es una cita no no mio se me acaba de ocurrir

Voz 1606 04:58 ya está haciendo está haciendo buen tiempo Luis ya ha surgido una duda sobre algunas formas de vestir que se ven estos días

Voz 9 05:05 os ponéis una camiseta hay un americana os pasa sois malos

Voz 1606 05:11 luego nuestra gran Rocío Lucía Taboada vuelve a dar en el clavo con esta interesante

Voz 9 05:14 lesión no has llegado a casa lo suficientemente cansado sino te quedas uno minutos sentado en el sofá con el abrigo puesto

Voz 1606 05:23 esta manera de definirse a sí misma que tiene Machuca no se puede ser más

Voz 9 05:26 script y yo soy una persona que quiere hacer mucha cosas atrapada en un cuerpo que no quiere hacer ni mierda

Voz 10 05:36 mira

Voz 5 05:39 pues el repaso a las twiterías llegan las noticias de El Mundo Today amigos Xabi Quique por este orden y sin correr por favor España pero a tope roban la República acatarán a Puigdemont

Voz 1981 05:50 Sando que la puerta de su casa estaba abierta un un error en el GPS provocó que Inés Arrimadas informar a una señora belga de que la república catalana no existe un niño pide en un parque para llevarse toda la arena que no se ha podido comer para disimular ha dicho que eran las obras para el perro el Imserso ingresó ancianos en Suiza y Andorra de manera fraudulenta cientos de ancianos evadido llevan meses deambulando con pulsos por Ginebra el Gobierno permitirá a los españoles elegir al inmigrante que les quitará el trabajo con la medida se pretende atraer a los votantes llevó Pedro Sánchez vender diez mil ejemplares de su libro según el CIS treinta mil según la Delegación del Gobierno y catorce según la oposición el CIS insiste en que el libro de Sánchez podía ganar las próximas elecciones superando al trabajo de fin de máster de Casado Nokia presenta un nuevo ombligo con treinta p lusas de capacidad ha anunciado también que los nuevos por condones subir Bordón es umbilical

Voz 5 07:01 porque todo repetimos

Voz 1981 07:04 ha anunciado también que los nuevos cordones umbilicales serán compatibles con las nuevas entradas de un peluquero fiel sigue yendo todas las semanas a la tumba de su cliente a cortarle el pelo a además continúa dándole conversación de ofreciéndole revistas paralelo Inés Arrimadas gran triunfadora en los Oscar con la película ida y vuelta Waterloo

Voz 11 07:26 caída de Eduardo Inda Oscar al mejor cortometraje de comunidades

Voz 1981 07:31 crean un vaso gigante para que los poli amorosos guarden todos sus cepillos de dientes los poli amorosos han dicho que es innecesario porque llevan años compartiendo un único cepillo las marcas de telefonía publican hoy en el Mobile World Congress las fechas en las que morirán nuestros móviles miles de usuarios hacen cola para saber cuánto tiempo les queda para ahorrar para el nuevo iPhone

Voz 3 08:00 estás Llum Luis delito

Voz 12 08:23 cada cual cada cual puede simpatizar con él

Voz 0230 08:25 partido político que quiera con la opción política que quiera esto esto va de su a lo haría falta ni decirlo pero cómo está el ambiente tan enervado lo subrayamos no sucede que a veces en la crítica política los políticos hacen críticas tan contundente variadas en su afán de criticar al adversario se le critica por dos cosas que son contrarias

Voz 2 08:50 en un lugar dicen demasiado bajo Iván al mitin a tres kilómetros de dicen

Voz 0277 08:57 es demasiado alto yo no sé a dónde ligar te lo digo en serio

Voz 0230 09:02 sabemos todos que el PSOE y el Gobierno están criticando muchos vez Rivera ya Ciudadanos por el anuncio de que no pactarán con el PSOE pero si están dispuestos a pactar con Vox es una crítica martillo es de estas críticas si con voz no con el PSOE si con voz no cree que eso es así dos eso pero sorprendentemente la vicepresidenta Carmen Calvo dice esto en Telecinco porque el seis

Voz 0277 09:26 de Rivera ya dijo nunca nunca nunca apoyaría Rajoy hasta el final apoya Rajoy hasta el final si ahora dice nunca nunca apoyaré a Sánchez pues ya veremos lo que queda las veleidades de ciudadano

Voz 0230 09:42 bueno o criticamos a Rivera porque nunca pactará con el PSOE o criticamos a Rivera porque diga lo que diga el final pactada con el PSOE pero las dos cosas no esto pasa a veces en la crítica política ciudadano está pasando un mal momento ahora está pasando un momento duro porque las encuestas dicen que muchos de sus votantes están pasando Vox yo otros que simpatizaba con el PSOE y habían porque habían pasado a ciudadanos están reticentes al ver el acercamiento Vox hice ha presentado Inés Arrimadas como candidata al Congreso de los Diputados Rivera

Voz 2 10:14 en su afán por ensalzar Arrimadas dice que ella Arrimadas es la prueba de que van a por todas quedando así de manifiesto

Voz 4 10:23 tal vez Rivera ya no es garantía qué quiere decir ese anuncio Inés hoy

Voz 13 10:26 quiere decir que vamos a por todas que queremos gobernar España

Voz 2 10:31 no y antes no

Voz 0230 10:35 que tiene Inés Arrimadas que no tenga Albert Rivera lo primero desgasta el mensaje quieras que no de la ministro de Justicia derecha

Voz 2 10:43 triplica

Voz 0230 10:46 por razones obvias este mensaje es menos eficaz contra Inés Arrimadas también es verdad que Inés Arrimadas utiliza un lenguaje menos áspero que Rivera escuchamos esto

Voz 13 10:55 aquí lo vamos a hacer defendiendo lo que siempre hemos defendido la España de todos la España donde caben todos

Voz 2 11:03 caben todos dice Rivera ya continuación Todos los que respetan las reglas de juego caben todos menos aquí hay un salto lógico porque ya no son todos Rivera quiere ser tan drástico que empieza a enumerar

Voz 13 11:17 Nuestra España caben todos menos los que es exaltar las leyes

Voz 2 11:21 bueno meterlos en la cárcel pero no los vamos a echar mal dicen no caben en España más gente que no cabe en nuestra España caben todos menos los que dan golpes de Estado hay que ir definiendo todos nuestra España caben todos menos los corruptos ahora ya sí quemarla que esto ya va a ser mucha gente Monegros es que vamos a estar anchos va a bajar el precio de la vivienda y todo y sobre todo lógico por lógica hay que definir todos caramba el gran Isaías

Voz 12 12:01 todos menos éste menos este menos esto menos eso te pones

Voz 0230 12:04 los dos y una cosa también una cosa también importante en relación a la lengua

Voz 2 12:10 sí dice nuestra España puede decir todos el posesivo nuestra indica propiedad como si yo digo Mi casa es de todos podéis venir cuando queráis pero si la vendo no reparó en Miami así dice nuestra España nuestra España nuestra España nuestra España nuestra España no puede ser de todos pero esto no lo digo yo lo dice Pablo Casado Modric a ver quién cabe en las

Voz 1146 12:47 España de Pablo Casado nuestra España caben todos incluso los independentistas incluso los de Podemos incluso

Voz 2 12:54 lo de la madre mía Rivera queda más intransigente que don Felipe por eso Inés Arrimadas tiene un perfil

Voz 0230 13:06 a menos áspero y eso que ayer se fue a

Voz 12 13:46 a verlo separado Moto Club hacer una Performance un poco extraño

Voz 0230 13:53 el síntoma el indicio de que la política española se Bolton poco lo Gatti

Voz 1146 13:57 es

Voz 0230 13:57 es que hace años quedó como una extravagancia que el empresario José María Ruiz Mateos fuera a esperar al ex ministro Boyer a las puertas de la Audiencia Nacional vestido de Superman para decirle

Voz 14 14:10 no nos acordábamos porque es

Voz 0230 14:12 la imagen y todo el mundo Bribón fútbol todo el mundo pensó entonces que manera tan extravagante llamar la atención ahora esto lo hacen políticos más convencionales Inés Arrimadas fue ayer hacer este acto político con megáfono frente a la casa donde vive ahora el ex presidente Puigdemont equipo se da una circunstancia curiosa desde el punto de vista de los belgas por qué un vecino un belga vio el follón y la megafonía llamó a la policía tenemos que entender a los belgas también el barrio donde vive Puigdemont un barrio residencial tranquilo un casoplón en un barrio de casoplón es la gente que tiene un casoplón no quiere alborotos

Voz 0684 14:57 ya ayuno ya que va diciendo tengo un recurren Liga tuvo una república así que nadie sabe

Voz 2 15:05 claro los vecinos allá pues Pedraja o la lava estupendo cruasán Bush estupendo saludarán

Voz 0684 15:16 pero da otra con un megáfono veinte acompañantes y cuarenta periodistas con un megáfono a gritar tu República a ver si estoy idiota y el belga que ha pasado ha pagado una pasta por el soplón piensan que barrio Toyo

Voz 5 15:31 esto está lleno de españoles gritando

Voz 2 15:33 también la mínima militares

Voz 5 15:37 no

Voz 15 15:43 el vecino llamó a la policía se presentó la Policía en el acto de

Voz 0230 15:50 Inés Arrimadas muy buenas ideas tapadas con mantas

Voz 2 15:53 ayer se presentó la Policía y por eso les Arrimadas tuvo que hablar rápido estuvo te minutos volver corriendo una lástima pero no tuvo tiempo de un fin de fiesta chulo como Dios manda que habría sido bailar el Bimbo dos en Waterloo esto hubiera sido lo chulo el Bimbo eh

Voz 0684 16:20 Bimbo Waterloo Bimbo Waterloo

Voz 16 16:28 los belgas no puedo más sale al extraño

Voz 12 16:40 como los belgas esto lo extrañan para nosotros ya estamos acostumbrados moral y el Waterloo para nosotros son como de la Familia

Voz 2 16:47 entonces ya como fin de fiesta aquí bailaremos el telón con ese inicio de canción

Voz 1 16:57 eh

Voz 2 17:02 todo el mundo lo sabe porque ahora viene Bailemos el feto Don Don Juan primero primero primero lo va a cantar Georgie Dann bien porque momento Georgie Dann a Georgie Dann lo vamos a dejar que anda luego nosotros la versión correcta la versión correcta es esta Bailemos Seppi pero que está pidiendo esta canción felación gritos Georgie Dann va a dejar ahora el verso a medias si nosotros tenemos que gritar como si nos fuera la vida sabes como bueno

Voz 12 17:34 desde la ante alguien que te pone bien cuando a Pablo Saez cuando a Pablo Casado le pones a alguien delante que me

Voz 17 17:41 que Pablo de Souza

Voz 2 17:43 hay mucha gente que le pone un pero bueno pues eso tenemos que evitar Felton Bailemos eh vamos a repetirlo vamos a repetir tiene que ser un grito fuerte tres dos uno Georgie Dann baile

Voz 0230 18:12 y aquí llega esta parte de la melodía que va directa al corazón al corazón al corazón no al corazón al corazón es muy emotiva se que no está bien decirlo pero a mí el Bimbo me gusta

Voz 2 18:22 pero catarata

Voz 7 18:25 tú

Voz 0684 18:32 porque a continuación otra vez arriba con esa orden dulce que nos lleva a gritar celos otra vez atentos no ser eh

Voz 0230 18:41 al final al final las tal vez hubiera sido más sencillo coger la otra de Georgie Dann el pelo ni que sería muy buena canción del verano pero para el verano queda mucho tiempo

Voz 5 19:01 venga Especialistas secundarios al ruedo vamos

Voz 1606 19:04 yo estoy yo estoy muy emocionado Carles de que te has venido aquí a mi ciudad a L'Hospitalet de Llobregat yo soy de aquí nacido aquí en esta isla calle verdad

Voz 2 19:14 mira cómo buscó el aplauso fácil

Voz 1606 19:18 por esta misma calle Lluís Oliveras pues he pasado gran parte de mi juventud en el cine Rambla pues he visto cientos de pelis en la champaña haría pues han caído cientos de botellas de cava que era más malo que Hitler en cada en cada esquina de esta calle arrojó cientos de fluidos de Mi cuerpo por arriba y por abajo bueno eso Filippo que este sea el centro mundial de la comunicación del siglo XXI esto es esto es flipante verdad por eso me parece ideal invitará a una persona que reniega de la moderna tecnología para comunicarse está personas Rómulo Ramos pidió un aplauso para adentro

Voz 6 19:53 no Ramos yo también yo yo yo yo también

Voz 1606 19:58 no ir Dragoa ese verdad sede de Cadaqués pero me da vergüenza decirlo horrible bueno viene a plantar cara al Mobile World Com

Voz 6 20:06 bueno no más calmo avala esta tecnología que no se está alienado no está convirtiendo en una manada de la tecnología no está no está nuevo los servicios nosotros estamos a su servicio se esclavo del cacharrito todo el día interesantes reflexiones e las sacado un libro de Alex Rovira es hemos incluido cuál es tu intención Clemente liberar liberarnos recuperar la comunicación de antaño que antes de esta locura tecnológica que vivimos ahora entre el guasa mucha tienda en Facebook en Twitter la OTAN he lista lo lo los comentarios sobre posee cada español envía una media de siete millones de mensajes al día siete mil no supermercado al diario a diario diario a diario cada día ya siete millones de mensajes siete a día te millones de mensajes cada español aldea

Voz 1606 20:55 la fuente estos datos Lafuente que fuente no han no

Voz 6 20:57 la tregua en el número sabe lo que significa pérdida de calidad comunicativa no lo mensajes son una mierda Jason vale ante cada carta que escribía era oro que es verdad pensaba mucho lo que oponía porque es lo importante

Voz 2 21:10 era có mo ni se se

Voz 6 21:14 vale no soltar todo lo que te pasa por la cabeza sufrimos diarrea comunicacional

Voz 1606 21:19 eh amigo buena frase eso también es de death el Rubiera también

Voz 6 21:22 antes miro ante ese vivía la Comunicació describía sufría cuando te llega una carta de Dios mío carta de Emili Sandra por ejemplo que no admite traerá habrá tres debe arándanos lo mejor habrá un mejor rollo tenía valor la comunicación no joder hará su tasa bueno entonces dices que reivindica es la comunicación antigua no rollo cartas si este es malo a la que ha funcionado durante siglos no carta mensaje que llegaban a caballo por Paloma tengo también de sistemas son los comercios se paloma mensajera a caballo llevando cartas

Voz 1606 21:56 Sami tema vale una paloma era Mobile con esta mierda que dicen una paloma encima una valla cabalgando en la cárcel

Voz 6 22:04 el espectáculo el espectáculo de verdad lo digo es un espectáculo ver con como con su a Lita agarra las riendas fascinante además aquí en naturales sostenible de Fatah chiís chips única cara de las casas lo que sean contaminación de nada sólo caballo y palomas

Voz 1606 22:22 es

Voz 6 22:22 sólo vale lo haremos un impulso a la ganadería Palomar ya la caballar

Voz 17 22:26 a las

Voz 6 22:26 sí ya al cultivo de alfalfa salía lo que coman las palomas que no tengo nada que es lo más alfalfa son más EC de caballo más F de caballos son más programa de televisión si esto una rueda que se pone en marcha genera la paloma cagado encima al caballo y es una maravilla no ha pero pero yo creo que sí

Voz 1606 22:44 oye a niveles prácticos esto cuánto tarda en llegar un mensaje a caballo yo escribo una carta más o menos Chema

Voz 6 22:49 no no importante importante depende la dictan primero se calcula que pasó cinco cinco día hay dos años

Voz 1606 23:00 sí sí sí sí

Voz 6 23:02 buenos días gracias Paloma caballo eh a ver si es de mi hermano mira de tu mano es que el equipo escribía el mes pasado aún que si venía cenaba les vale una semana después me llegó la respuesta que decía vale traigo algo y luego Luis respondiste Rodrigo vino y ahora una semana después llega su respeta dice blanco o tinto Gal vaya deberíamos vivir Liberé tinto que hay pollo para comer va ya lo ves tranquilidad sin prisas y a junio para junio

Voz 1606 23:30 en dos mil veinte dos mil bueno puede ser que los remos muchísimas descritos otra alternativa de comunicación

Voz 0470 23:58 faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos a La Ventana hoy en L'Hospitalet de un segundito presentamos a nuestro invitado en la sección de entrevistas cero Especialistas secundarios San cada con ganas de algo más poquito

Voz 20 24:10 así se quita pero que sí

Voz 1606 24:18 porque siempre que no sacas de paseo Francino lo importante pues de Llobregat os invitamos a Toñín Zetas verdad es un Toñín es un viajero incansable pagaba ningún donde está es un conocedor de las costumbres de de la historia de todos los rincones del planeta te gusta pues eh

Voz 9 24:35 ahí en la Lonely Planet de hola qué tal muy buenas tardes queda L'Hospitalet o como era conocida en la época romana Hospitalet de Llobregat y está casi luego ya más tarde siempre da se conocía ya como la Nueva York de Barcelona pero era Hospitalet de Llobregat tienes la misma

Voz 1606 24:52 la voz diría yo que verdad

Voz 9 24:55 dicen primos bueno nosotros

Voz 1606 24:57 en algunas cositas que no seguir Sandro sobre esta maravillosa ciudad por ejemplo el nivel histórico Hospitalet es que es una ciudad que creció se muy rápido no

Voz 9 25:04 lo veinte no no es pitar ésta ha crecido muy a saco los últimos setenta años hace setenta y cinco años Francino se acordará a un amigo Hospitalet era todo llanuras donde pasaban los bisontes así la gente de aquí podían armonía con la naturaleza cazaban bisontes para alimentarse se vestían con sus pieles aquí habitaban los los antiguos indios a pachas se llamaban apaches porque compartían todo pagaban a pachas todo era era precioso

Voz 1606 25:35 luego demográficamente también crece muchísimo en parte debido

Voz 9 25:38 la gran inmigración no sin si Hospitalet es una ciudad de acogida es crisol de culturas dicen que en Hospitalet están representadas todas las razas vale toda la cultura hay religiones dicen incluso que en Hospitalet vive en la única comunidad de gente de Sentinel del norte dices que vive fuera de Sentinel del norte

Voz 1606 25:56 pero Sentinel de te atacan y te come no no sería un lugar de acogida tienen aquí una comunidad Hospitalet Davis es una gran urbe la densidad

Voz 9 26:05 población de L'Hospitalet sólo es comparable a la de Mercurio la del mercurio hay tan poco espacio en la ciudad que los coches se venden aparcados la sensación nuestros este Espírito de poca espacio calles estrechas miles de viandantes Ibar es barato lo reflejaron fielmente en el último barrio que que han construido aquí al que llamaron Ikea

Voz 1606 26:27 pues eso te es una exclusiva que puedes adelantar ahora en Cadena Ser y que tiene que ver con los

Voz 1146 26:31 vitalidad no así sí sí sí a ver si

Voz 9 26:33 el la próxima temporada de Juego de Tronos hay escena que sean rodó aquí en L'Hospitalet no lo sabía que puede en la última va a nacerá de nada al parecer Khaleesi la madre los dragones si desembarque aquí porque se equivoca mirando el Google Maps pero Albert Albert Hospitalet Kalex queda enamorada de esta ciudad renuncia al trono ya todo NYSE monta aquí una franquicia de Taco Bell kilo aragonés encuentran trabajo escorada en la puerta de la discoteca Salamandra

Voz 1606 27:00 la salamandra ya pero hay algún anacronismo es una verdad

Voz 9 27:11 una vez quítale muy rica sobre todo gracias al río Llobregat el Llobregat a su paso por L'Hospitalet presenta mucha riqueza en fauna caimanes albinos Piraña delfines Rosa al parecer todos atraídos por la gran concentración de cocaína que ahí por metro cuadrado

Voz 1606 27:26 de las mejores del mundo sí sí sí ahí están muy delimitado pues muchísimas gracias también hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos sobre L'Hospitalet de Llobregat sabía

Voz 5 27:38 a todos

Voz 21 27:55 sí ley

Voz 22 28:01 Serrat es la banda sonora de su infancia es la música que sonaba en la radio cuando subía con su madre a recoger la ropa alternado su casa o la que escucha bajo la parra de Casadesús Color esperanza esta centrada en lo que es para él un imperativo moral la esperanza y la actitud que hay detrás de la encarnación de ese valor

Voz 1 28:32 la de trabajar para hacer un mundo mejor

Voz 22 28:46 qué razón partido porque es el relato de algunas situaciones que ha vivido en su vida esos momentos de desamor y apunta que en momentos de su vida ha resonado con especial fuerza porque como la de Alejandro Sanz esta de Céspedes hace un relato magnífico del amor del desamor de reconocimiento de será mal

Voz 24 29:16 no somos

Voz 22 29:21 esta canción le acompaña siempre en muchas ocasiones ha puesto en su perfil de Whatsapp le vi cómo su estado él dice que tendría esa esencia de un comprender no estorbar como diría José Luis Samper

Voz 24 29:35 bueno pues tu

Voz 0470 29:48 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Álex Rovira que viene a presentar su último libro Amor donde cuenta les buenas tardes amigo ya no te pregunto servicios

Voz 1146 30:03 Rolling Tour tú pues los dos pero más Beatles Queen por encima de todo pues mira enhorabuena con el Oscar

Voz 0470 30:11 sí sí buenas dosis oye en tu libro cuentas entre otras cosas que hoy no es suficiente con quererse con amarse sino que hay que hacerlo bien estos enseña se entrena Se aprende oso improviso yo creo precisamente la la gran asignatura pendiente es que

Voz 1146 30:26 a amarse aprende cómo se aprende a todo se aprende a hablar se aprende a caminar se aprende a cocinar se aprende a todo no evidentemente cada cual tendrá su manera de expresarlo no pero pero la cuestión es que creo que la gran asignatura pendiente es hacer una reflexión fíjate que dejamos la reflexión sobre el amor en momentos de desamor o en momentos en los que estamos secuestrados por por por la ceguera de la enamoramiento no pero de alguna manera lo que es el amor en general no creo que haya sido por supuesto diferentes filósofos no Platón con Eros Aristóteles con la amistad familia la tradición judía cristiana con el ágape no la la compasión no pero pero dejamos poco espacio de reflexión no cuando alguien te dice te quiero tú dices te quiero que estas queriendo decir muchas veces no y ahí hay hay mucha confusión en muchos problemas

Voz 0470 31:12 pero por ejemplo en este escenario en el que en el que estamos hoy no digo la Auditori Barradas sino el el congreso mundial de telefonía qué lugar ocupa debería ocupar el el amor en estas formas nuevas de comunicarnos que tenemos

Voz 1146 31:24 bueno no sé dependerá de cada persona son incompatibles por cierto

Voz 0470 31:28 solo no deberían no en absoluto lo que pasa que

Voz 1146 31:30 en mente por ejemplo cuando antes hablamos de las redes sociales se proyectan más unha idea que mi experiencia no ya ya hay muchas bofetadas luego no en contacto con la realidad porque de alguna manera lo que estás presentando nos muchas veces lo que eres sin una idea de lo que eres o un ideal de lo que es luego la cotidianidad aterriza eso hay a veces pero

Voz 0470 31:48 pero amablemente pero la impostura no no no nos un buen aliado del amor jamás hoy en las redes sociales lo que normalmente deseamos mostrar es es algo que no somos nosotros

Voz 1146 31:57 me queda un hombre mejorado claro que efectivamente es que de alguna manera dicen que el amor es ciego yo creo que el amor debería ser lúcido lo que pasa que elegimos malo nos engañamos mucho en ese proceso no confundimos yo creo yo defiendo que el amor básicamente es la conjugación de tres verbos no comprender cuidar inspirar y a veces lo lo confundimos precisamente confundimos el amor con otras formas de apego pero que no tienen tanto que ver con eso que animó deber debería ser amar

Voz 0470 32:23 pero qué señales son las que permiten identificar lo que es amor y lo que no lo

Voz 2 32:27 mira a

Voz 1146 32:28 en Amar es cuidar esencialmente si alguien proclama que te un comportamiento coherente acorde a esa a esa declaración en realidad las cosas no se dicen se hacen no porque al hacerlo dicen solas no amar también a mi ver deberes es la voluntad de comprender la singularidad del ser amado sus circunstancias tampoco tiene sentido que te digan que te aman sino hay una vocación de diálogo de de de realmente mirar de comprender nos a nosotros y a nuestras circunstancias y sin duda es inspirar y eso lo vemos no sólo con la pareja con nuestros hijos con nuestros amigos no inspirar quiere decir hacer la vida grande y Pernet permitir que el ser amado pueda devenir quién quiere deben ir no por eso decía antes cuando cuando hicimos la entrevista previa me preguntaban las canciones que salieron humor de habéis elegido cinco maravillosas a mí me encanta esa frase de José Luis Sampedro lo que decía yo miro de comprender no estorbar yo creo que tiene mucho que ver con eso no con la voluntad de comprender mismo aunque no llegue a comprender al otro pero la voluntad de comprender genera Se respecto del cual nace la confianza del cual nace el compromiso porque sin compromisos imposibles sin la confianza y la confianza es imposible sin el respeto y que te hace respetar le para el otro uno que lo cuide dos que muestra es la voluntad de acercarte su manera de entender el mundo aunque a veces no lo logra es no te garantiza eso la comprensión

Voz 0470 33:49 en en tu libro anterior del que hablamos también de que en La Ventana en alegría e recuerdo que comentabas entre otras cosas que con el paso del tiempo con el con el paso de los años tendemos a enterrar esa sensación con el amor pasa lo mismo o no fondos

Voz 1146 34:01 no necesariamente porque además la la naturaleza tiene ese mecanismo por el cual de vez en cuando pega un grito y nos lleva a despertar el amor pero no sólo el amor como deseo yo entiendo el amor como aquello que nos mantiene en en vínculo con la vida estoy muy en la línea de de es filósofo y psicólogo Viktor Frankl no que decía que lo que da sentido a la vida Samara alguien Albo yo estoy convencido que lo que merece la pena en esta existencia es entregarnos algo en esa entrega en esa sentido en esa misión que puede ser informar que puede ser ahora romper esquemas provocar desde el humor y cuidar de la manera que sea esa entrega es la que hace que no analicemos es el amor lo que nos mantiene unidos a la vida la vida merece la pena ser bebida porque hay alguien a quien amar o hay algo a lo que puede ser tu ciudad puede ser hasta un cachorro puede ser el amor a la poesía puede ser el amor al cine puede ser el amor a la música puede ser amor aún de arte pero es ese esa filiación la que nos mantiene agarrados a la vida estéril

Voz 0470 35:05 cursó qué estás haciendo ahora en La Ventana los hecho alguna vez ante un público de políticos

Voz 1146 35:09 bueno pero bueno lo pregunto no no sé alguna vez sí que sí que en algún acto institucional había presencia

Voz 0470 35:16 no no pero que te haya pedido un partido político que venga a ilustrarnos sobre lo que sea

Voz 1146 35:20 no no no no no no se ha producido no se ha producido pero otros las conferencias por todas partes de todo el mundo sí sí en cambio no hay ningún partido político te ha pedido una vez él no es cierto momento antes de comenzar a la crisis eh me pidieron una serie de partir del libro La buena suerte tienes el libro alegría tiene razón

Voz 0470 35:36 con eso debería hacer una reflexión

Voz 1146 35:38 sobre la ética antes de que salir a toda la porquería no toda la miseria moral que engendrados también económica no porque la llamada crisis en realidad ha sido el resultado yo siempre digo que la psicología crea la economía y que si no hay calidad en los procesos humanos y sí sí hay hay miseria moral miseria Mis Eros misos quiere decir incapacidad de amar sino de capacidad de amar llamar es eso es la voluntad de comprender sobre todo cuidar inspirar inspirar quiere decir hacer la vida grande mejorar la vida si no aquí mis sino hay amor hay miseria Insein y seria los procesos y los resultados acaban perjudicando la buena gente y es lo que siempre ha pasado la historia volver a pasar por eso es tan importante igual que es importante yo siempre digo que es importante el humor y el amor son los dos ejes en que no hay luz en hacer más digerible esto que llamamos vida porque porque si no fuera por por el humor por el amor y luego también por la reflexión inevitable no es decir hay que pararse a pensar hay quede yo yo agradezco mucho a Rómulo y Remo las referencias

Voz 5 36:34 se echó la vista atrás quizás sí sí transcritas literalmente además Aledo el libro siete siete veces más por la octava entonces

Voz 1146 36:44 qué sentido tiene todo esto qué sentido tiene todo esto no yo creo que tenemos que educar a nuestros hijos en su propia dignidad porque cuáles son los límites del amor la propia dignidad porque sí sin psiquiatras pasamos eso estamos con con con con relaciones que nos sacaban hundiendo la vida al final el amor es el vínculo lo que da profundo sentido de la vida es la calidad del vínculo al final lo que al final del viaje que te sostiene pues esos dos otra es buenos amigos has tenido en la vida si has tenido la inmensa suerte de encontrar una pareja con la que has prevaleció a lo largo del tiempo que incluso si no sigues pero mantienen una relación eventualmente cordial es eso es lo que sostiene al final Carlas que nos queda poco más que eso yo diría que nada y cuando me refiero relación no me refiero sólo a personas por ejemplo a los que nos encantan los libros o la música o la naturaleza boletín Gasol el el por ejemplo el el deporte no es eso lo que no sostiene por lo tanto creo cuando hablamos de amor no sólo hablamos de de de la relación con el objeto amoroso y le deseo sino que tenemos que expandir esa mirada de alguna manera decir si usted le dicen que le aman y no le cuidan no se lo crea usted le dicen que le aman y no hacen el esfuerzo de entenderle no se lo crea ese usted van de alguna manera no procuran por su realización no se lo crea

Voz 0470 37:57 a ver que tenemos humor que es el libro de Alex Rovira ahí tenemos humor con toda la gente todo por la radio se abre la barra libre y Rómulo Ramos bueno Íñigo creo que sería el primero por alusiones en pregunta venga

Voz 25 38:07 a ver estamos hablando comparto mucho de amor yo te pregunto por lo que creo que es lo contrario o día se puede llegar a odiar es difícil odiar tanto cómo estás contando el que es difícil amar se puede llegar a odiar tanto que puede estar orgulloso de lo bien que odia

Voz 5 38:26 pero fuerte no es fácil que digo merece un mérito fíjate fíjate yo soy de los que pienso que el odio

Voz 1146 38:34 es una forma de amor polarizado al revés en realidad lo contrario del amor nos heló Dios la indiferencia quién está odiando muchos que tiene una forma de apego a eso que hoy día del que odia ha sentido algo profundamente traicionado y mantiene el vínculo con el otro por lo tanto quién llamó mucho quién de odiar mucho

Voz 0230 38:50 ha sabido laboral pero no es fácil no no hay que hay que saberlo

Voz 1146 38:52 ahora hay que saber bordar

Voz 5 38:54 Quique intentos

Voz 26 38:57 pongamos que estas ya medio dormido con tu pareja o en Sojuela está todo en silencio y entonces te pregunta en qué piensas si claro es muy peligroso

Voz 2 39:09 entonces a lo mejor no estar pensando en nada Icex no en nada o en pizza si ella dicen

Voz 26 39:15 no puede ser que no está pensando en nada o en pizza nadie está pensando en pizza después de comerse todos pizzas

Voz 0470 39:20 bueno es que entonces no conoce la naturaleza del del hombre si hay que contestar que hay que contestar cuando tu pareja te pregunta en qué piensas mira

Voz 1146 39:28 digo mira para responderte utilizará una frase de un gran amigo mio que es experto en relaciones de pareja ahí aquí en consulta ley para el libro que dice cuando la mujer no está bien está mal y cuando el hombre no está mal ya está bien por lo tanto tendríamos que contextualizar esa preguntas ya que le pueda servir entonces si te pregunta depende Si estáis bien y te pregunta en qué estás pensando el ICS nada pues no habrá problema pero sí está en Málaga ante los machos

Voz 5 39:56 sí vale una respuesta mejor que la pin

Voz 2 40:03 a ver mi pregunta es Poli amor sí o no

Voz 5 40:07 es posible si te apetece y ella no te mata adelante campeón ella cuál de ellas

Voz 1146 40:13 eso dependerá de lo que tú pacte es yo creo y esto lo hemos hablado con Carla una cosa es la fidelidad de otra la lealtad son cosas distintas y en ese pacto hay una lealtad y advirtió por ejemplo yo soy mono monográfico es decir yo soy de una mujer ahora hay quien no me parece respetable lo que pasa es que el Poli amor está muy bien pero cuando lo tienes que aterrizar en la cotidianidad arte porque dicen los psicólogos de pareja que una relación se sostengan el tiempo tiene que haber varios pilares que funcione no primero valores compartidos segundo caracteres similares tercero con correlacional cuarto acoplamiento sexual quinto proyecto de vida convergente con él cuanto sexto sextos

Voz 5 40:51 don de plenitud imagínate dicen hipoteca séptimo hipoteca ahí has estado ahí eso es mi Toni que si falla alguna

Voz 1146 41:07 la relación no entra entra en problemas por los que no por lo tanto si lo puede sostener adelante pero sí entre dos ahí estas variables es complicado imagínate en tres sólo para privilegiados Toni

Voz 0230 41:21 has dicho bueno una afirmación que a mí me parece que es discutible pero has dicho se puede aprender a todo se puede aprender a amar se puede aprender a cocinar

Voz 2 41:29 tú crees que se puede aprender inglés

Voz 5 41:37 yo tengo ahí algún caso casara en inglés a ver yo te voy a decir que esta pregunta no me la había formulado nunca depende del método Toni depende del metro

Voz 1606 41:49 ah bueno yo sobre una una pregunta que siempre he querido hacer a las personas que que hacéis tantas conferencias por todo el mundo alguno

Voz 0470 41:57 perdona momentito cuántos kilómetros al año pasó

Voz 1146 42:00 pues no lo sé pero sí pero según Iberia una llamada que una vez hice para consultar me dijo me dijo el operador la operadora no recuerdo si era mejor pero me dijo usted señor este año ha hecho más horas que un piloto el año pasado cruceristas crucé los los océanos treinta y ocho veces este año no tandas porque ya dije basta

Voz 0470 42:20 es alguien que te hace la competencia e si Perera el Hospitalet no tiene ni idea

Voz 5 42:25 no entremos en detalles no entremos en detalles

Voz 1606 42:29 o sea no creo que ninguna yo voy a preguntar cuántos kilómetros habéis hecho entre conferencias pero voy a improvisar algunas después de una conferencia esto siempre quería preguntárselo a quien de que hace conferencias alguna está han pedido un bis

Voz 1146 42:45 pero bueno que otros

Voz 1606 42:47 qué te voy a decir que que bastante

Voz 1146 42:50 tres veces cuando cuando conecta con el auditorio sobre todo cuando dejas un espacio final de conversación de reflexión pues pues a veces se se acaba cuando te echan de las de verdad porque porque porque más que una conferencia personalmente a mí lo que me encanta es esto la conversación no entonces bueno tú estos posición de tu deba que puede ser un tema o empresarial lo puede ser sobre sobre la cuestión que corresponde que toque para ver cuál te invitan no pero yo creo yo creo que cuando se funde la idea del

Voz 0230 43:19 tiempo la noción del tiempo es cuando estamos hablando

Voz 1146 43:21 conversación amena enseguida y más de una vez nos han sacado fuera diciendo

Voz 0230 43:25 vale ya por favor antes que estábamos hablando de cómo nos ven los belgas que vamos allá hacemos un follón y eso me llama mucho la atención que tú uno de los lugares donde han tenido mucho éxito es Japón me gustaría que como les explica a los japoneses que es España cuando en un minuto cuando ella como explicaras español japonés en un minuto

Voz 1146 43:47 bueno más allá de los tópicos yo les diría que es a un una una cultura tremendamente rica tremendamente diversa un país de gente amable cariñosa dulce donde se come muy bien donde los políticos no están a la altura de la de la buena gente

Voz 27 44:26 no

Voz 5 44:30 no

Voz 28 44:44 sí noventa

Voz 0470 45:23 Alex Rovira Un placer como siempre amigo