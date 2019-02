Play Fútbol: ¿Hacia dónde va el Chelsea? (25/02/2019)

Voz 1 00:00 a red Trapiello Juanito pisa la para la radio el la mierda dos sin no es contra el militar

Voz 1704 00:25 qué tal buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa el Chelsea perdió una final ayer por la tarde y cada vez da más la sensación de haber perdido también el run el club de Londres enfrenta una sanción de la FIFA que le obliga a estar dos ventanas completas sin poder fichar por haber incorporado jugadores menores de manera ilegal además su presidente Román Abramóvich tiene problemas con el visado y está dirigiendo al club desde la distancia desde Israel a todo esto este próximo mes Se va a producir el juicio entre el club de Londres y Antonio Conte al que el Chelsea despidió de manera improcedente Issing hacer efectivo el pago de lo que le adeudan al técnico italiano mucho dinero os podéis imaginar el juego una vez más además su principal estrella Eden Hazard no ha renovado y le queda poco más de un año de contrato si no renueva no le traspasan casarse podría ir gratis dentro de tan solo quince meses lo mismo que su principal promesa el canterano Hudson Godoy que ya juega de manera regular con el primer equipo evidentemente situaciones como las de Kepa con ayer por la tarde no ayudan a que esta imagen del club

Voz 1704 01:42 y quizá lo más preocupante lo más grave no es nada de todo esto muchos de los problemas que hemos ido contando y que tiene el club tienen que ver con que no para

Voz 0301 01:52 parece haber un rumbo ni un plan de futuro demasiado claro el club ya no puede jugar a ver quién es el más rico como cuando llegó Abramovich por qué entonces si eran los más ricos pero ahora clubes como el Manchester City o el París Saint Germain Se hablamos

Voz 1704 02:06 el internacional también en manos de magnates ambos les han pasado por la derecha y no dudan en gastar más que ellos ante esta imposibilidad de jugar a ver quién gasta más el Chelsea debería hacerse fuerte en torno a sus leyendas aprovechar todo el respeto que suponen para la afición los Lan par Terry o Drogba la admiración que les profesan los jóvenes jugadores a estas leyendas que han marcado su historia reciente y conseguir montar una estructura que generara ilusión y seguridad a partes iguales sería un error manifiesto pensar que es el problema poner a gente que ama el Chelsea tiene hambre y los conocimientos que son el campo te da

Voz 0301 02:48 puede quizá ser la solución

Voz 0301 03:09 en nos esperan muchos temas muy interesantes en el programa de hoy hablaremos de Liverpool que es el nuevo líder de la Premier League vamos a hablar un buen rato también de él que es la sensación de la Liga en Argentina Llanos líder pero sigue siendo la sensación defensa hay justicia el conjunto de Sebastián becas s Nos vamos a ir hasta Argentina para analizarlo pero hay que empezar con lo que ha sido la imagen sin duda del fin de semana seguramente en la que veremos en todos los resúmenes deportivos de del año han negativa de qué pasa al ir sustituido desafiando la voluntad de Mauricio Sari el que todavía no es su su entrenador Axel Torres qué tal muy buenas

Voz 0267 03:49 qué tal muy buenas cómo estás Bruno bueno pues

Voz 0301 03:52 me todavía flipando te digo las Verge con lo que con lo que vimos ayer pero bueno veo que no somos los únicos porque el momento en Carrusel hay que decir la Axel fue muy divertido hablándonos con Iturralde y además en plena ronda además que tuvimos que suspender una ronda fue momento radiofónico top pero es que es verdad que leyendo en la prensa de de Inglaterra cómo se expresan los diferentes medios no ha colado las explicaciones de después del partido de Sari de de todo el Chelsea en general no han colado hoy se sigue viendo como un desafío casi decir te tengo que decir que sin precedentes hemos visto alguna cosa parecida en el fútbol sudamericano pero tampoco hay muchos más precedente

Voz 0267 04:29 sí domina los titulares incluso está a la par con quién ganó el título que suele ser lo importante era una final no que quién es el que se proclama campeón bueno pues en todos los titulares el City se proclama campeón en medio del caos liderado por el motín de de Kepa escuchando leyendo declaraciones de todos eh a ver tú dices que no ha colado podría ser que realmente quepa en medio de la tensión no no niego que puede ser que él simplemente piense que que le cambian por porque entienden que está muy lesionado y él quiere dejarles muy claro que no está nada lesionado y que por lo tanto puede seguir yo eso lo lo compro lo acepto que puede ser lo que pasa es que la situación está pésimamente gestionada a nivel de imagen

Voz 3 05:15 Illano Zed

Voz 0267 05:17 decirte por parte de de quién no Si alguien se salva es decir si es realmente este es el asunto es decir si nos creemos la versión quedado que pague la versión que ha que que coincide además diciendo no a Uriz Llosa Reed lo que no entiendo es que no se pueda solucionar la situación Hinault entiendo que esa le el cabreo que pilla si es realmente sólo le está sustituyendo porque entiende que físicamente no puede seguir que entiende entonces Arri es decir si tu preocupación única es que no quiere es que el portero se someta a la tanda de penaltis estando lesionado

Voz 1038 05:51 y porteros se niega a hacer sus

Voz 0267 05:54 tú ido porque te dice que puede

Voz 3 05:58 pues entonces

Voz 0267 06:00 lo único que hay que hacer es aclarar si puede o no puede pero el el cabreo monumental que pilla a todos nos hizo pensar que

Voz 0301 06:07 sí que había algo más decir que lo querías

Voz 0267 06:09 sí porque tiene mejor récord parando penaltis Caballero o que ganó una final de Capital One Cup con el Manchester City en esa misma competición en ese mismo estadio parando tres penaltis en la tanda hace algunos años

Voz 4 06:20 por por todo ello eh

Voz 0267 06:23 el el el enfado parece desproporcionado Si si realmente lo único que pasa es oye te quito porque estás lesionado no no sino estoy lesionado pero como que no estás lesionado Si yo te veo lesionado falla la comunicación es verdad que no momento en el que se pueda hacer una reunión pausada y tranquila pero desde luego si nunca había pasado esto no hay en la historia reciente del fútbol en en esos niveles pues es es evidente que algo no estuvo bien manejado porque porque es algo excepcional extraordinario lo que lo que vimos is sobre todo deja muy mal parado al al entrenador desde luego yo sí creo y me reafirmo en ello incluso creyendo la versión de Kepa no dudo que que quepa pensara que el estaban consultando pero si tú eres el portero y te llaman

Voz 3 07:10 ni que sea acércate iraquí que que que poder seguir de discutir

Voz 0267 07:17 pregunta pero me cambias por por la lesión no me cambia porque me quieres porque crees que el otro a parar más penaltis como tampoco se comprende el papel de los capitanes al papel de los capitanes es un papelón no intervino nadie ahí nadie se acercó a Kepa nadie se acercó al entrenador nadie hizo de intermediario deja a Sarr y muy mal porque ya se había filtrado que realmente no se lo creían los jugadores de que sus métodos no se los compraban después de esto qué se puede hacer sea Sari pese a que el equipo jugó un buen partido en términos sobre todo de solidez sea fue un equipo que no concedió ocasiones claras en todo el partido creo que la más clara que concede es en el ciento dieciocho esa en la que Sterling pasa tras Agüero tira Sterling se queda ahí a la par con el portero PER pero no hay nada más claro que eso en todo el partido en ciento veinte minutos es decir un equipo que no estaba siendo sólido un equipo al que le estaba costando muchísimo contener un equipo que parecía sólo jugar pasándose la Ikea encima cuando le apretaban no tenía plan B no responde futbolísticamente de manera más que digna luego se podría hablar de su producción ofensiva que también es muy limitada en general el partido es un partido en muy pocas ocasiones de gol como lo fue todo el fin de semana en Inglaterra también en el Manchester United Liverpool es decir los dos grandes partidos del domingo fueron partidos con una escasa producción ofensiva pero el Chelsea en lo que tenía que mejorar que era en ser más sólido en ser más competitivo contra un rival como el Manchester City crece muchísimo y tenemos la sensación de que esa resta más cerca del despido que antes del partido cuando en realidad si sólo hubiese pasado lo que vimos en el campo en términos de juegos si sólo se hubiese dado el partido sin el incidente Kepa podríamos decir Sarr y sale reforzado y ha perdido pero ha perdido por penaltis sin conceder nada al Manchester City no ahora uno se pregunta bueno pero cómo puedes reponer la la autoridad Mauricio Sarr y cómo se lo van a tomar en serio es que se le ha hecho una caricaturas Arri con con esta situación yo no sé quién tiene que pagar no sé si es justo que pague que pasó simplemente no interpretó bien lo que estaba pasando no sé si sería correcto no sería correcto lo que sí sé es que yo estoy fuera directivo del Chelsea pensaría que tengo un marrón considerable en el club ahora mismo y que eso se debió gestionar de un modo mejor

Voz 0301 09:31 es muy evidente ha quedado perfectamente explicado yo por apuntillar un par de cosas como sabía que íbamos a hablar del tema en Play Fútbol y en los diferentes programas de del día en la Cadena Ser y seguro que vosotros también con Dani Garrido Axel en el tercer tiempo está esta noche seguro que saldrá en un momento otro el el tema al final yo decía que no cuela básicamente por porque es que para mí ha quedado demostrado que no huela no puede ser el que el enfado de de de volverse prácticamente loco delante de las cámaras querer incluso decirle a Willy Caballero que le acompañe que se vayan de del campo y enfila el camino de el túnel de de vestuarios llega ese punto Mauricio Harry de ahí sí sin haber ya dado porque él reconoce que todavía no ha hablado con Kepa cuando habla con los medios de comunicación esta riendo que ha que ha pasado en medio que nos podamos creer para que se haya cambiado de estar enfurecido absolutamente a estar riendo y de una manera amable con los medios de comunicación tardan mucho eh

Voz 0267 10:33 además mucho mucho tardarán tardan las declaraciones del entrenador yo estuve esperando difícil durante toda la tarde imagino que tú también porque estabas en antena de hecho tú con más intensidad que yo supongo yo yo aguanté y al final me tuve que ir a cenar a un lugar que no había cobertura no había hablado SAS río sí sí estuve estuve ahí esperando a ver qué decía ahí hay es realmente la sensación que uno tiene es de típico típica reunión de urgencia no de de emergencia comité de crisis en el Chelsea salir de de esa situación que contamos como como apagamos el ruido que versión nos puede hacer quedar un poquito mejor sí que sí que da toda esa sensación además es que insisto es una de las cosas

Voz 0301 11:17 que dice que en su comunicado es que no habían llegado los médicos al la que el banquillo hay uno de los dos el médico principal que es verdad que por lo que sea pues había quedado cerca de la posición de Kepa no había viajado hasta al banquillo pero el otro que que tiene la misma información no como mínimo parecida se ve que está haciendo el cambio llega al banquillo se siente en el banquillo no le dice a Harry que para el cambio ni que quepa está bien es decir si yo creo que todos encamina mucho más a lo que dices tú Axel de de saber que Willy es un portero muy procedente en los penaltis pero incluso T te añadiría que por lo que sea no se fía y también están

Voz 1038 11:58 derecho de no fiarse elogia de no tenía hacia

Voz 0267 12:01 físicamente es que yo creo que va tiene que ir por ahí porque si tú quieres hacer el cambio lo avisa antes es decir la tanda de penaltis de Hollande Dial que es el precedente además claro esto está pactado está pactado es decir oye si llegamos a penaltis te entrenamos a durante toda la semana para que tú te sometan a la tanda de penaltis y tú mi portero titular que sepas que por una pura cuestión estadística creemos que el otro es mejor para la tanda que sepas que si llegamos empatados lo vamos a hacer así íbamos a hacer el cambio claro si tú no avisar de eso y es evidente que no se había avisado de eso no no tengo la sensación de que realmente Sarr y lo tuviera en mente yo creo que él no se fía en efecto

Voz 0301 12:40 claro no quiere que un portero con un ligero

Voz 0267 12:42 problemas físicos en una pierna además que que es donde tienes que que apoyar en la explosividad

Voz 0301 12:48 claro claro

Voz 0267 12:50 pues pues pensarán no no mira que Willy además es muy bueno en penaltis prefiero Whitney cien por cien que además es bueno que no jugarme la ver ahora que llega mira mi decisión es que lo quito

Voz 3 13:01 aunque él ahí está bien lo quito bueno pues entonces tú la tiene

Voz 0301 13:03 es que acatar evidentemente pues es la imagen del fin de semana habíamos tenido algún precedente visto y por ejemplo en vida de Ariel Ortega que se negaba a salir de del campo en los noventa con River Plate con Ramón Díaz en en el banquillo he leído no la he visto esa pero he leído que había pasado algo parecido con Paulo Henrique Ganso cuando todavía jugaba en el en el dos pero lo que dice Axel a nivel de elite del fútbol europeo fútbol actual no teníamos un precedente y ha sido una de las imágenes me atrevo a decir de de todo el año en todo el fútbol internacional la semana que viene más con Champions Axel muchas gracias un abrazo

Voz 0267 13:35 bueno hasta luego

Voz 1704 14:04 escuchar un poquito así siempre cualquier excusa es buena para escuchar al al grupo de de Manchester precisamente estaba Manchester vamos allí está Álvaro de Grado después de burlar de trabajar una cantidad de horas vigente en el día de ayer hola Álvaro qué dan muy buenas bueno vamos a hablar hemos analizado día con Axel todo lo ocurrido en el incidente de qué país Harry me gustaría también de saber un poquito que se cuenta en Inglaterra al borde de la situación en la que queda el el Chelsea primero a nivel deportivo porque realmente tiene complicado meterse en el top cuatro en las plazas de de Champions y sobre todo con el tema de los fichajes de la sanción recordamos eh que tiene de dos ventanas sin poder fichar el el Chelsea cómo está la situación Álvaro

Voz 0107 14:52 bueno pues yo creo que en realidad todos estos temas que lo están pasando al Chelsea están parte relacionados porque la sanción salió el otro día que como dices que es hasta el verano de dos mil veinte no van a poder incorporar jugadores bueno no van a poder jugar minutos nuevos jugadores en el Chelsea porque ya sabe que los pueden fichar pero no pueden vestirse en partido oficial etc etc como pasó recientemente en el Barcelona son hasta el verano del dos mil veinte son dos mercados este próximo verano las navidades que viene pero claro esto también va a influir por ejemplo el lo que suceda en el presente del club ya que hay dos focos principales ahora mismo uno es la continuidad de Hazard que acaba contrato en un año y medio es decir precisamente en el verano en el que el Chelsea podría volver a afirmar que es el verano de dos mil veinte hay que acaba contrato el belga tiene que decidir primero el Chelsea si lo quiere vender este verano Porro por un por por una suma importante de dinero y sacar sacar tajada del belga o esperarse bloquear salida aguantar todo el paro en este de no poder fichar y que se vaya gratis en en un año y medio y luego por otro lado aparte de deja esta él el tema es sobre todo es pura actualidad ahora mismo no ya por por lo que ha sido la final de la de la caravana que ha puesto ya estaban duda antes porque también dependería mucho el hecho de que se vaya el técnico italiano quién puede llegar asumiendo que no va a poder fichar en en tanto tiempo porque por ejemplo ha sonado Zidane como como relevo de de de Iguala ciudad no le puedes decir oye vente que va a traer paz atraer lo que quieras porque

Voz 6 16:23 porque no porque tienen esa prohibición no de traer jugadores entonces están todos los temas como muy relacionados entre sí y ahora mismo con la con la polémica de esa rodilla te digo porque porque estaba puesto en duda

Voz 7 16:33 si perdía la cara Abbado efectivamente la perdió la perdió con con bueno con el la escena esta de TVE que para el final del partido

Voz 8 16:42 la perdió a pesar de que durante el paro

Voz 7 16:44 pido no dio tan malas sensaciones el Chelsea en el sentido de que estuvo siempre dentro de de del título y que y que bueno que lo peleó hasta el final y que dio mejores sensaciones que el seis cero de hace varias

Voz 0267 16:54 con en el caso de publicita eh Álvaro

Voz 0301 16:56 es sabes si lo podría inscribir el el Chelsea como cómo está la cosa

Voz 7 17:00 sí sí es seguro porque porque fue firmado

Voz 0301 17:04 tanto públicos como los cedidos que tiene muchísimos el Chelsea por ahí los podría recuperar al Chelsea por decirlo así eh

Voz 7 17:10 efectivamente es fichaje el fichaje que va a poder disputar en verano sin ningún tipo de problema minutos con la nueva camiseta luego todos aquellos cedidos también lo van a poder es los que no van a poner son los cedidos que se han ido durante un año y medio caso de por ejemplo Morata que se acaba de ir al Atlético de Madrid no lo puede recuperar hiló con Higuaín había un había un problema que no lo sé exactamente al mínimo detalle pero era una lesión durante esta media temporada con una opción de compra muy sencilla con unas condiciones muy sencillas de compra que yo no sé en qué momento si se cumplen no se cumplen e Higuaín contaría como futbolista del sida en la temporada que viene

Voz 0301 17:46 no tiene fácil el Chelsea estar en el top cuatro ahora mismo tiene por delante a Arsenal ya Manchester United Si no está en ese top cuatro sobre todo a nivel económico Álvaro el descalabro puede sede de importantes

Voz 7 17:59 sí porque bueno además es que el Chelsea que tiene muchos jugadores de un valor muy grande que pues que no están jugando o que están a punto de ir eso tanteando con irse véase el caso de de Hazard que es el más que es el más claro más allá de los atacantes que han intentado por ejemplo Jo en el último mercado de fichajes pues eso se dice que rechazaron ofertas de casi cuarenta millones por por el Bayern Múnich y el jovencito que salió en la segunda mitad con el con el Chelsea en la final de del domingo y el descalabro pues importante porque al final para atraer estrellato necesitas o bien tener un proyecto que va a ir hacia arriba o convencerlos de Juana venía otras estrellas no hay ahora mismo en el Chelsea iba a estar en esas obsesiones de momento si va a estar un año y medio sin fichar pues tampoco va a poder traer caras nuevas más allá las que tiene

Voz 0301 18:47 todo esto además con Abramovich con problemas con su visado en Inglaterra a tuvo que emigrar al hace un tiempo a Israel bueno el panorama para el Chelsea no es el más halagüeño gracias Álvaro hasta la próxima un abrazo

Voz 0301 19:07 está viviendo unas horas muy convulsas el Chelsea a nivel institucional a nivel deportivo han pasado muchas cosas en el las últimas setenta y dos horas en los últimos tres cuatro días en queremos analizar un poquito también el rumbo del club hemos explicado ya la la información queremos a analizar tratar de opinar sobre cuál es el rumbo que que lleva el el Chelsea me escucha ya Ariz Gabilondo desde el del diario As o la qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas gran José David López qué tal David muy bueno tras muy buen hoy con ojeras David me consta de del tema a las tiene de del fútbol argentino y tú en este caso de verle los Oscar el día D

Voz 0645 19:50 yo tengo que tengo que recuperar los partidos de la noche de

Voz 9 19:53 Sudamérica porque también somos muy cinéfilo por aquí la verdad que es una especiales con un poquito más de ojeras pero por primera desde el año casi única exclusiva del año no por condicionante de

Voz 0301 20:05 correcto derrota de Defensa y Justicia por cierto después de hablaremos sede el proyecto de Defensa y Justicia ante Boca Juniors hablando de del Chelsea volviendo a nuestro tema principal más allá de lo deportivo que hemos visto en las últimas horas es verdad que por muchas razones da la sensación que el panorama para Roman Abramovich para desde la diligencia tener a un Chelsea fuerte de verdad que opte por todos los títulos no es sencillo es mucho más complicado que que hace unos años Abramovich llegó al al Chelsea puso todo el dinero toda la carne en el asador en aquel momento era de los pocos magnates con tantísimo dinero como para generar un club con una una plantilla que luchará por todo ahora el escenario en en la Premier League es muy diferente hay muchos equipos con mucho dinero ya es muy complicado sobrevivir en este top six tan tan

Voz 1038 20:59 gente eso es hay varios Chelsea ya no

Voz 4 21:02 no hay sólo uno que es lo que antes no teníamos no hay esa estrategia que al final es la más fácil es tener dinero y gastarlo eso cualquiera que lo posea pues puede hacerlo no pues le ha salido

Voz 10 21:15 yo no les está saliendo también porque ella

Voz 4 21:18 la tiene más problema FIFA por las irregularidades con los menores y a la no participación en la Champions al final también acaba lastrando porque los jugadores no quieren ir a un equipo que no actúe en Champions es más los jugadores que están en plantilla se quieren ir como es el caso de Morata veremos también Hazard y al final eso hace que ve poco a poco se va ya desmoronando el el

Voz 0301 21:41 proyecto además de todo ello

Voz 4 21:44 optó por un técnico reputado que venía de buenas temporadas en Italia como es Mauricio y quizá ahora viéndolo con el paso del tiempo hubiera salido mejor una estrategia de un técnico de perfil mucho menor como fue por ejemplo Hiddink que cuando cogió el equipo o Avram Grant no os acordáis será

Voz 1038 22:04 no es que no tenían casi cartel

Voz 4 22:06 bueno Hiddink sí pero estaba ya muy venido a menos y sin embargo ha sido entonces cuando ha resultado por encima de los Conthe aunque ganó la primero de de Benítez o del propio Sarria

Voz 0301 22:17 E incluso a Di Matteo eh fue recordamos campeón de la Champions League con con el Chelsea es una situación en la que viene a partir de ahora complicada de gestionar lo explicamos con Álvaro de Grado y David porque además de Abramovich por problemas que que tiene a nivel judicial en en Inglaterra no no puede estar ni mucho menos en el día a día hay que gestionar un club desde tan lejos es es complicado eh

Voz 0645 22:45 hay desde luego que no es el mejor contexto

Voz 9 22:47 que que se encontraban club es cierto lo que decía antes de del mejor Barça de que ahora es mucho más Chelsea que que cuando en su día apareció la figura de este millonario que de repente parece que abrió la puerta a todo lo demás

Voz 6 23:01 Nos cambió un poco el contexto que que había

Voz 9 23:03 en la Premier y lo ha cambiado tanto que ahora mismo lo que sucede con con el Chelsea es que no sólo ya no es el dinero que ahora mismo la exigencia verdaderamente la afición no es como la afición de aquel primer Chelsea que venías prácticamente de la nada o de ser un club bueno que había tenido algún momento concreto de de cierta gloria pero que tenía un perfil muy bajo he se tenía que genera la ilusión ahora es todo lo contrario es un equipo que está acostumbrado a ganar bastantes títulos eh últimos años en Inglaterra que ya digo el salto incluso a a la Champions y ganándola que finalista en otras ocasiones es decir un equipo totalmente creado para ganar títulos temporada temporada la exigencia evidentemente hace que la presión cada vez sea mayor y que al final eh no sólo el dinero al final sea la solución como si que parecía que lo era en un principio porque cuando llegó era cuestión de poder fichar de poder tener buen tono digamos a la hora de contratar ciertos jugadores para para crear un estilo un estilo que además asaltado bastante durante los últimos tiempos cosa que al final genera una serie también de de intercambios de jugadores en la plantilla además que al final se queda un poco huérfana de una idea de una identidad que me parece que es ahora lo que sucede cualquier en técnico que quiera venir ahora primero eh hablando claramente popularmente sumaron claramente porque la afición ahora mismo ya no tiene la paciencia que ha tenido otro momento

Voz 0645 24:26 que viene además de de que creo que es verdaderamente única perdí

Voz 9 24:29 lo con consagre esa identidad ha apostado por tener una claramente se ha topado con que en la versión no ha gustado nada a la afición ya lo que es el el universo digamos de de la previa

Voz 0301 24:40 a partir de ahí levantarse

Voz 9 24:42 la situación tan difícil más ahora con la con el tema de la sanción FIFA verdaderamente me parece pues un marrón muy muy grande para el técnico que se atreva a llegar a Stamford Bridge que volviendo

Voz 0301 24:54 Sarriegi Ariza la elección de del entrenador al final a mí me me cuesta mucho entender lo creer que que no sabían al entrenador que que traían porque es un entrenador que practica el juego de deposición en Italia era prácticamente contracultural era casi el único que que equipo que se parecía un poquito a cómo jugaban los equipos de Guardiola era el Napoli este desarrollo hombre yo entiendo que hay gente de fútbol suficiente dentro de y en la directiva de del Chelsea como para saber que que eso era así que eso es lo que hizo va a hacer Sarria al al llegara a Inglaterra se puede criticar más George guiño el el hecho de haber cambiado de posiciona a canté yo yo no las acabo de compartir de todas estas críticas pero el tipo de de entrenador que iba a ser Sarr y yo creo que estaba claro otra cosa Eric es que seguramente eso es va en contra de lo que ha sido el el en en los últimos años el Chelsea desde que llegó Mourinho Eric es un equipo mucho más de de estar muy concentrado en defensa de estar muy ordenado y eso es lo que históricamente le le ha funcionado y cambiar eso también en la mentalidad de los aficionados es es complicado

Voz 4 26:01 hombre no es fácil pero tampoco creo que sea negativo tratar de cambiar los decir el Fiti ha cambiado con Guardiola ha dado un cambio que le está saliendo bien el Liverpool incluso era otro equipo con respecto al que ahora es con Klopp y hay que ir evolucionando al final el Chelsea venía de fracasar con Conthe que es un técnico

Voz 0301 26:22 fracasar la segunda temporada de verdad pero si gana la Premier

Voz 4 26:24 sí sí pero en la segunda se queda fuera de la Champions que eso es eso vamos le tienen que

Voz 1038 26:28 difícil antes quiero decir que que no asegura

Voz 4 26:31 era un estilo ciertos resultados no y además han echaba Mourinho también en este en este último tramo son técnicos que han ganado pero que también se han hundido a descalabros los suyos iba más yo recuerdo perfectamente comentó el Chelsea en Navidades Navidades se que han pasado dos meses era un equipo que estaba peleando por la Premier porque si ganaba está empatado a puntos con Liverpool y Fiti hizo un gran partido ese día no no recuerdo contra quién fue en dos meses se ha venido abajo

Voz 0301 27:02 que venía de ganarle al City Haritz acto sí sí que ver

Voz 4 27:04 lo que ha perdido la Fed Cup frente al United esta final de la cara Oca frente al Fiti sigue en Europa pero bueno ya veremos YSL han ido toda opción de Premier pero es es de esos bajones que ocurren en Inglaterra que pasan por ejemplo al Tottenham también que tienen un mes de desatención que de repente están fuera de toda opción pero es que es tan grande que hace un par de meses este equipo está peleando por la Premier lo que no se entiende cómo ha podido suceder todo lo que ha sucedido yo entiendo que hay detrás en El Vestuario principalmente una serie de elementos au de hay cosas que han sucedido que que bueno pues antes unido del todo al bloque

Voz 0301 27:41 a mí me me contaba en la semana pasada que qué Hinault insisto no no es por criticar las Hardy porque a mí me parece un muy buen entrenador creo que si le han traído ya en hechos apuesta le deberían mantener pero sí que me contaban la semana pasada que en cierta manera había perdido el control del del vestuario Sarria ya me lo decían la semana pasada viéndolo de que en las últimas horas supongo que sí

Voz 9 28:04 a mí Bruno en la sensación que me dejó y sobre todo más ayer el partido es que si algo es malo ahora mismo en Sarria o demuestra mejor dicho contexto tan negativo que hay ahora mismo no sé si es que Sarr y que es la identidad pura de de un mes estilo propio como bien aparcado antes que que lo dejó los sé yo claramente en su paso por el Napoli se ha convertido en todo lo contrario es decir ayer juega con con casar de nuevo con nueve algo que fue lo que llevó el año pasado al Chelsea a acabar como acabado o no digamos que fue eso pero sí que era un poco el sello que había puesto Conthe que juega sin querer la pelota huyendo de de la posesión con Un bloque bajísimo precisando defensa es que si te dicen que iba a hacer eso en un partido claramente es la demostración que ha perdido el control que a priori Sabah sobretodo no salir escaldado de nuevo después de lo que él había hecho seis cero Ike claramente no saben a mismo cómo gestionarlo porque sé que necesitaba como como sea haber ganado ayer la Copa aunque hubiese jugado fatal Iván que todo el mundo sabe que que el ayer no es Charlie que hemos conocido desde luego es una manera evidente que exima de demostrar que ha perdido el control

Voz 0301 29:20 y eso me parece que es lo más doloroso

Voz 9 29:22 teniendo en cuenta que todos le colocamos a Sarrià tipo de sellos una identidad que nunca iba a perder y sin embargo la perdió por completo

Voz 4 29:29 es verdad eso que dice David además se suele suceder en bastantes ocasiones técnicos que se traicionan a sí mismos no ocurrió por ejemplo con Sampaoli con la selección argentina pero yo quería recalcar que si alguien sale mal parado del partido de ayer no es Arri para mi gusto es la plantilla es Kepa principalmente porque el episodio que ocurre antes de los penaltis en el que desautorizan a Sarria para mí desde luego da una sensación de que los jugadores van por un lado vale es verdad que el técnico no puede gobernar los pero que quieren ya hacen lo que les da la la gana que al final les salió mal porque dices oye mira Kepa se queda en el eh

Voz 11 30:11 fue en la tanda ahí para tres YSL

Voz 4 30:14 pero vamos yo lo pensé mientras os escuchan Carlos que decía ahora mismo lo mejor que le puede pasar a Sarrià es que no ganen los penaltis el Chelsea porque si ganan los penaltis y entonces sí que una sensata de que da igual que esté él en el banquillo pero no habiendo ganado hay hay cierta luz a que su teoría de que tenían que cambiará a Kepa o alguna cosa con respeto a los penaltis tenía visos de ser realidad yendo otra vez a

Voz 0301 30:40 y al futuro hoy a la a la gestión de de club David ahora le viene el tema de del marrón de no poder fichar durante dos ventanas nos contaba hora Álvaro de Grado que todavía puede apelar pero en el caso de que se confirme esa sanción y que no haya posibilidad de fichar ojo a cómo quedan las cosas mucha gente está diciendo que que en ese caso seguro que es Hassan no sale del club se tiene que hacer un planteamiento el el el Chelsea David de decir prefiero tener un año pasar mosqueado y dejarle ir gratis en el dos mil veinte porque acaba contrato den en julio de dos mil veinte o doy por decirlo de alguna manera este año por perdido su intento sacar cien millones de euros una cantidad sí Pilar por Hasan hizo un intento que el año que viene sea otra cosa ella empezar con un proyecto diferente

Voz 0645 31:31 sí es complicada verlo primero evidentemente lo vamos a evaluar desde punto

Voz 9 31:34 esa deportivo y futbolístico que que evidentemente es una de las prioridades programa pero lo que hay que reseñar claramente es que este tipo de sanciones que son cada vez más recurrentes son totalmente merecidas en el caso Elche si hay una barbaridad en hombres menores de edad chicos con actitudes ilegales con papeleo ilegal que que ha generado que yo haya podido reforzar ya haya sido tan potente en los últimos años de hecho hay casos muy muy evidentes por ejemplo el Valencia es que ahora mismo no puede también sancionan pero son dos o tres jugadores en el caso en Chelsea se está hablando ahora mismo de más de veinticinco es decir es una absoluta burrada hizo una cosa que evidentemente hay que sancionar si lo si porque me estropea la enfermedad y dicho esto que me parece hereditario desde luego deportivamente va a condicionar todos la el futuro inmediato más allá de que casar yo creo que la opción que puede dar es que le renueven al alza ganando dineral aquí que a partir de ahí

Voz 0301 32:29 pero es que esas son esas las opciones David O le renueve bueno o letras pasan lo que no pueden hacer

Voz 9 32:34 la idea de venga pues no quiero o ya dejar pasar quizá la opción de Madrid que es la clara se habla por ganar muchísimo más dinero y encima va a quedar bien porque va a parecer que que no está decepcionando a a su club o directamente pues habrá pues la persona más para para clubes Nani pues recaudar también es verdad hay una cosa a favor de Chelsea que es el equipo de Europa que más jugadores ellos tiene por toda Europa aquí eso sino que es la que tiene más o menos treinta pues lo que pude ayer mirar un poco por encima pues

Voz 0645 33:03 evidentemente eleva a seis reforzarse de una manera gratuita diga

Voz 9 33:06 sin tener que gastar y poder tener por lo menos una amplitud de plantilla más larga que no la solución desde luego que no es la solución cuando tienes tanta presión por ganar títulos como tiene ahora mismo Chelsea mejor para levantar a la afición en un momento de crisis de este tipo lo que necesita son nombres muy llamativos si los que decía expedidas pues claramente no lo van hacer pero le digo que va a condicionar muchísimo lo que sucede ahora mismo con Hazard sobre todo en lo que suceda con casas va a condicionar total

Voz 4 33:32 sí era como creo que fue el Barça apeló efectivamente y le permitieron fichar en La Ventana inmediatamente posterior es decir el CEL el Chelsea va a poder fichar jugadores suficientes como para poder vender a Hazard por otra parte me parece impensable que Hazard se quede en un equipo debilitado como has el Chelsea porque aunque fiche ellas va a saber van a salir los clubes que tiene esa necesidad de fichar iban a encarecer y si encima fuera la Champions no creo que tenga grandes opciones de contratar a grandes jugadores pero así como el Chelsea y es verdad que ese punto de vista de no es imposible que venda Hazard porque se queda sin nadie pero también el punto de vista el jugador el jugador es una de las grandes estrellas del mundo tiene derecho también y además en Inglaterra ya sabemos que existe el tránsfer recuerda tiene derecho a irse de ahí a un equipo pre a un equipo Champions que Pelé más títulos y que pueda fichar durante dos años creo que son dos puntos de vista bastante diferentes que son lógico los dos

Voz 0301 34:32 contando los a todos los hacia el ejercicio de contarlos a todos todos los que tiene cedidos son cuarenta y dos es una es una auténtica locura nivel estamos hablando estaba hablando de jugadores hay de todo no tenemos hasta Morata ha hemos contado Morata por ejemplo José Quintero que está jugando en el Lleida por ejemplo sí sí bueno yo lo he contado a a todos los que los que tienen cedidos hecha publicidad claro es lo que te iba decir cuenta excedido incluso publicidad porque está jugando esta segunda parte de la temporada cedido con con el Borussia Dortmund que malo es es una situación insisto complicada peliaguda y que en las próximas semanas se va a acabar de de dilucidar ibas a decir algo ya para cerrar David

Voz 0645 35:14 no no me parece claramente que que tiene tiene

Voz 9 35:17 pasó allí por ahí también por lo que mirando pero bueno la la sensación es que me da que que el Chelsea evidentemente desde ir de los que mejor para hasta para poder afrontarlo pero también vuelvo ahora mismo así tiene cuarenta y pico cedidos es porque durante hay algunos años ha obtenido una manga ancha clarísima has podido hacer lo que te ha dado la gana literalmente saltándose las reglas para mí eso es súper importante que creo que en esto estamos todos de acuerdo

Voz 0301 35:40 sólo romanticismo de grandes ligas

Voz 0645 35:43 está por ejemplo es totalmente destrozada a base de este tipo de ilegalidad

Voz 9 35:48 es con chicos jóvenes y luego nos quedamos sin me fútbol holandés y la selección el crecimiento de de equipos menores y ligas menores y eso

Voz 0645 35:56 de alguna manera ya que prácticamente

Voz 9 35:58 no cuentan para nada hoy en día paraguas aquí pues de alguna manera yo sí que me alegro que por fin alguien de vez en cuando recuerda que esto debería ser un juego entre iguales el respete un poquito más también las normas para los pequeños que prácticamente que eran discriminados ante esto dicho esto es bueno sí creo que puede levantarse de ello pero evidentemente el contexto que está oponer es el más complicado posible

Voz 0301 36:19 ah ya atención porque contaban ayer Antón Meana y Pablo Pinto en Carrusel que tiene toda la pinta que no va a ser el único equipo en Inglaterra sufrir esta misma sanción por este mismo tema estamos hablando de sanción por llevar de manera ilegal a futbolistas menores jugar en en su cantera así que tendremos que estar atentos en en las próximas semanas queríamos analizar cuál es el encaje como de encajar el el Chelsea cuando ya tantos equipos tienen tanto dinero en un futuro cómo se va a adaptar a eso el club que dirige Roman Abramovich y lo hemos hecho hemos debatido sobre ello con Aritz Gabilondo y con José David López que volverán aquí la semana que viene ya para hablar de la Champions otra vez ardid hasta la semana que viene gracias un abrazo

Voz 4 37:09 lo mismo David un abrazo ya dormir

Voz 0301 37:11 sí puede si esta eh

Voz 0301 37:39 seguimos con el programa nace Monquis para dar paso a la sección de Alberto López no sólo ha pasado no sólo ha ocurrido la final de la cara va o Capio hemos tenido muchísima más cosas en la jornada N Copa en este fin de semana Premier hemos tenido Bundesliga Bono apuntes importantes eh vamos a hablar con Alberto López de un partido importante de de la Bundesliga de una delantera que está saliendo a la del Eintracht de Frankfurt de el equipo de Nuno del Wolverhampton que es una de las sorpresas positivas de lo que llevamos de Premier League Ipar Amid seguramente de el futbolista que está siendo más decisivo si tú yo tuviera que votar lo dejó como cebo Si tuviera que votar a esta altura de de temporada como en y de toda la Premier votaría ese futbolista a ver si Alberto está de acuerdo hola Alberto López qué tal muy buenas qué tal verbo muy buena bueno vamos si quieres luego con ese jugador que bueno que juega de central y que juegan el Liverpool no voy a dar ya más señas porque ya está ahí como como cebo empezamos si te parece hablando por el partido de deleite de Frankfur esa delantera del entre existe comentando el partido en Movistar Plus la esa victoria importante del letras que le permite situarse cerca de las plazas de Champions porque algunos de los equipos de esa zona han pinchado este fin de semana para hoy queda el partido del RBS la Ep sic y además el equipo venía exigido porque venía de de partido de Europa League pero lo comentaba cómo funciona esa delantera de Drac

Voz 14 39:08 sí absolutamente además en días en los que el equipo sufre eh le permitió Carlos partidos adelante y además con cierta holgura porque la primera parte el Hannover de Thomas Doll Le planteo dificultades tuvo ocasiones Elaine track porque es verdad que con el juego directo de creo muchísimas dificultades a los tres centrales del Hannover especialmente a Valdo Amaranto Javier jugó muy bien de espaldas en la primera parte y recibiendo balones dejándolos de cara para Djokovic estuvo es excesivamente individualista quizá en esa primera mitad pero en el arranque de la segunda vivimos un Luca Jobbik excelso en en el primer gol que eres un gol de antes revisa con un balón al espacio extraordinario

Voz 0301 39:43 es el segundo gol eso sí

Voz 14 39:45 en una internada por la banda que está también construir

Voz 6 39:48 a un nivel extraordinario jugando como carrilero en un esquema con tres centrales como carrilero izquierdo

Voz 15 39:52 es flipante para la energía que tiene y sube y baja cuando el partido a un Rin Mazo brutales

Voz 14 39:59 hirió Venice dividir y además jugando a favor de pierna bueno hasta el punto que Pietro Bill Evans que llegó del PSV

Voz 6 40:06 temporada pasada cuando entra en el equipo lo suelo

Voz 14 40:08 en en el doble pivote en las segundas partes porque coste o coste que está lesionado o no le da ninguna opción en la en la banda izquierda entre el segundo gol pues asistencia de de coste de cabeza le devolvió la gentileza no es tercero con un balón al espacio de Jobbik Pérez

Voz 6 40:23 Ellos son una carrera de Kostelic y un zurdazo

Voz 14 40:26 es un golazo extraordinario los tres son muy complementarios a Jobbik tiene esa capacidad para asistir hiló para definir jugador que tiene muchísima calidad especialmente con la pierna derecha Javier probablemente técnicamente es el peor de los tres pero es que les complementa muy bien Bruno porque juega muy bien de espaldas sale fuera del área porque podríamos ver como un nueve de área pero nada más lejos de la realidad el sale mucho también a jugar fuera eh salen mucho jugar fuera y en capacidad que tiene para descargar a los costado le viene muy bien al equipo y es potencia es definición con con la pierna izquierda entre los tres Bruno son ya treinta y cuatro goles lo que llevas ni es una barbaridad

Voz 0301 41:02 no no como tridente de los más potentes de Europa sin ningún tipo de duda sino en el más potente no sé si en el Barcelona juntando a Messi Luis Suárez y algún otro quizá en velé te salen unos números de goles y asistencias más o menos igual es seguramente sí pero hay pocas que se le puedan comparar a está formada por hackers yo Beachy IR Beach Alberto se está hablando mucho de la posibilidad de que yo Beach vaya a un equipo grande es verdad que esos números le acredita como como uno de los jugadores de la temporada sin ningún género de dudas con quince goles en la Bundesliga si no me equivoco porque no tengo el dato adelante pero en Europa League creo que son siete los goles que que ha marcado diría que son siete en ocho no siete en siete partidos me parece que es pero tendría que mirar al dato lo confirma ahora pero al final también es verdad que es un futbolista que lo has dicho tú perfecto que se complementa de la mejor manera con Ray Beach que es un futbolista que ataca muy bien el espacio yo

Voz 6 41:56 son se Bruno en la Europa League lo estaba comprobar si se dice en ocho partidos

Voz 0301 42:00 seis en ocho partidos no se lo he dicho lo dicho más bueno te te decía hay yo vi Chon es un futbolista que que es un gran lanzador irreal el espacio va muy bien porque es un jugador con muchísima potencia y al mismo tiempo Djokovic juega al lado de Halle de del futbolista francés que pasa que hay mucho juego directo del entran las baja Khaled y en esa segunda jugada ahí sí estaba siempre muy listo Jobbik Si va a un equipo grande seguras ante los mecanismos van a ser muy diferentes porque hay pocos equipos de la parte alta de las clasificaciones que jueguen tan directo que tengan un delantero que que es verdad que sabe hacer cosas fuera del área pero sí que también es cierto que que los mecanismos son los que son y que hay mucho juego directo a Khaled segunda jugada que aprovecha Djokovic Alberto

Voz 6 42:42 sí porque muchas veces muy directo efectivamente ya en partidos en los que el aprietan a veces arriba es esa es la salida del equipo en un equipo más asociativo tendría que acostumbrarse probablemente ser un pelín menos individualista de lo que es porque luego es verdad que cuando ya ve portería pocas veces levantará cabeza eso es cierto en la primera parte de una jugada clarísima en la que tiene a la derecha precisamente a la edad es gol de definir intentando picar el balón por encima de ser no les sale bien le queda una cara Redick como diciéndole madre mía ya pero bueno para lo bueno y para lo malo no tiene ese carácter genial destacar dos jugadores más que me gustaron muchísimo un uno uno es el central Oleguer el austriaco que ha llegado de la Augsburgo en el mercado de invierno cuando una jerarquía extraordinaria y otro Sebastián ronde el ex del Dortmund qué hizo un partido durante setenta y cinco minutos luego sustituido espectacular a nivel de trabajo y de recuperación

Voz 0301 43:32 complemento no sé muy bien cómo gentes de habernos apuntamos también esos dos nombres en cuanto a rendimiento del último partido de Bundesliga victoria importante del Eintracht de Frankfurt dejamos el tema Liverpool para el final Alberto hablamos del Wolverhampton el equipo de de Nuno que está siendo una de las sensaciones de la temporada querías hablar de lo que está aportando últimamente Diogo Jota el ex del Atlético