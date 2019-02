Play Basket: "El baloncesto intenta pasar página" (25/02/2019)

Voz 1 00:00 el pecho

Play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al número veinte de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo dos rompiendo dedicado al baloncesto en estado puro el baloncesto no logra aún sacudirse del todo a la resaca de la final de la Copa del Rey pero bueno va poniéndose en otras cosas poco a poco y con la amenaza de que la polémica puede volver en cualquier momento porque me da que es un incendio sin extinguir y con brasas brasas que por ejemplo pueden volverán arder que creo que no en la grada del Palau en el partido de Euroliga del viernes pues la cosa va de titulares rápidos y espero que bastante explicativos el Real Madrid ha pedido por escrito a la Comisión de Arbitraje de la Liga ACB un informe sobre el reconocimiento de errores en el partido de final de la Copa del Rey lo pidió el pasado miércoles estamos a lunes al lunes no ha recibido ningún tipo de respuesta entre tanto ha mandado a sus haría jurídica a estudiar cómo se puede romper con la ACB si es que se puede ya encargado también un estudio de impacto económico eh para ver qué ganaría Ike perdería el Real Madrid con esta situación en las próximas dos semanas hay solución de la asesoría jurídica del informe de impacto económico de la Liga ACB de la Comisión de Arbitraje Se espera que haya antes del próximo miércoles porque si no el Real Madrid podría dar más pasos y ejercer más medidas de presión de todas maneras Sergio Llull prefiere no imaginar una Liga española sin el Real Madrid

Voz 1894 02:12 está claro que perder lo hemos perdido nadie nos la va a dar bueno la situación en la cual la perdimos pues la explico Pablo muy bien en rueda de prensa Hay y bueno yo personalmente no me imagino pero nosotros no somos del Real Madrid y la decisión que tome el club que es la que acataremos no suscribo todas las palabras que dijo nuestro entrenador

Voz 2 02:35 ayer oí hace una semana bastante

Voz 1894 02:38 qué difícil bastante complicada y lo que está trabajando el club pues es cosa del club no nosotros los jugadores y tenemos que seguir trabajando seguir entrenando intentar seguir ganando partidos a más finales Si y ganar

Voz 0699 02:52 la verdad es que de la opinión de Sergio Llull son un montón además de históricos de el Real Madrid aunque vais a contar ciertos matices hablan Alfonso Reyes Juan Antonio Corbalán

Voz 3 03:03 porque y tiene que estar en el equipo importantísimo para nuestra liga hay han crecido oí y ha ganado muchos títulos en la Liga Endesa Hay no se concibe están los tantos es lo que que no tiene sentido que este movimiento aunque también es cierto que ha habido errores arbitrales muy muy importantes y vamos equipo suponían sentir perjudicados bueno a mi parece que la que la Federación Nacional de Copa como la que se están produciendo son fruto de algo que realmente se alejó mucho los cánones de una gran como una serie de errores que parece que salen conocidos por la propia ACB pues Rosario mitos pero yo creo que este tipo de errores son inherentes al al deporte que es muy difícil el que los podamos independizar de ellas me con el paso del tiempo siempre habrá motivos para la discusión

Voz 4 04:10 me cuesta trabajo entenderla hombre yo entiendo que puedan estar enfadados estén en cabrea que digan que hagan que no sé qué

Voz 5 04:18 pero no crees que el Madrid debería consultar consultaran socio si dejar la ACB

Voz 4 04:22 no no es que atreví no debe dejarlas vamos yo pienso que no debe dejar no no solamente el título de ACB en la Liga española porque la Liga española es una Liga con un gran prestigio las mejores ligas que hay en Europa imposible desde el mundo realmente yo creo que el Madrid tiene que jugar la porque porque es un club importantísimo y que tiene que estar en ella no porque el prestigio del baloncesto español está por encima de liquidez

Voz 0699 04:51 no como escucháis la mayoría no está por la labor de la operación salida pero si el Real Madrid lo hiciera si el Real Madrid dejó clara la Liga Endesa la Euroliga cambiaría los estatutos para quitar el artículo que afirma que todos los clubes que juega en su competición deben jugar una Liga Nacional escucha ilegal entre líneas Jordi Bertomeu CEO de la Euroliga en la SER

Voz 6 05:12 la Euroliga es una empresa lo ligando es una federación claro y por tanto eso quiere decir que la manera de gestionarse es una manera empresariales en los propietarios que sigue siendo Ana Romero Grammys hay tomen decisiones por tanto decisiones creen que son mejor para su competición esto nos da una fiabilidad Nos permite tomar decisiones sin sin trámites burocráticos adaptándolo siempre a la felicidad desde el momento

Voz 0699 05:38 la respuesta ya la traduzco yo esto es un si es un sí al Real Madrid aunque voy un paso más no creen que vaya a darse el caso y la última pata de banco la FIBA el organismo internacional podría estudiar no dejar jugar a los jugadores que fichen por el Real Madrid o estén en el Real Madrid las competiciones europeas y mundiales con sus selecciones con lo que el panorama es duro para el Real Madrid si elige la medida de fuerza máxima de romper con todo yo no suelo opinar mucho en este programa pero a mí lo de romper con todo me parece una barbaridad también me parece un Felipe que casi dos semanas después ACB y árbitros se hayan refugiado en dos simples comunicados nada explicativos hay que pedir un poquito de transparencia ya hay que tener un poquito de valentía pero transparencia como que no va haber sanciones a los árbitros pero vamos a tener que ir contando las semanas que no pitan para saber de cuánta duración así estamos aquí valentía tampoco porque cualquier movimiento de la ACB con el Real Madrid piensan dentro de la serie que entendería a otros clubes tampoco están por la labor eso sí a Campazzo ya Reyes les ha caído una sanción de mil euros por insultos a los árbitros en lata del partido lo publicamos en exclusiva con el curro que muchos en el Twitter del Larguero o de Play Basket pero bueno del Real Madrid de la Copa de la ACB ha acabado hablando hasta el seleccionador nacional a Sergio Scariolo que han lanzado un mensaje sido en pocos segundos que es más o menos lo que dijimos en esto programa en caliente eh la semana pasada

Voz 1898 07:11 en tantos años he visto tantas cosas que desde luego es una de las ultimas que fue podría imaginar pero realmente este un Euroliga sin el Panathinaikos en un momento dado obviamente yo no creo que éste sea realmente la la posibilidad de la que se se puede ayudar creo que incluso hablar tanto de esto no viene no no hacen nada de nadie ni del Real Madrid en primer lugar el baloncesto español en segundo lugar ni a la Liga ACB que tampoco atraviesa por un momento de popularidad tan tan boyante a nadie ni siquiera hacer un favor al baloncesto y además no no ir con un desproporción entre lo que es realmente la realidad de las cosas el bombo que se verá el espacio que se dedica yo creo que es un asunto que mejor que mejor

Voz 7 07:56 firmo absolutamente debajo es verdad que esto ya le está quedando largo al baloncesto que

Voz 0699 08:03 intenta pasar página y hablar de otras cosas como por ejemplo del cabreo que tiene Pau Gasol por no contar con minutos en San Antonio desde que alguna manera insinuó su traspaso

Voz 8 08:13 decía antes no saludo eh aquí lo cual quiere abordar no pero sí es la que la Liga está cambiando el mundo está llevando juego de fútbol desde muy pequeños eh de verdad equipos con grandes la vista entonces se limita mucho las opciones para poder grandes obras seguir pues es lo tremendo a un alto nivel de apoyo nada aditivo

Voz 0699 08:44 el mala pinta tiene lo de Paul Gasol y peor de lo previsto lo de Marc y Mirotic que ahora son un poquito cola de león tienen menos minutos que antes con el cambio a equipos de más importancia que en los que estaban antes pero bueno luego lo hablamos ya hablamos de la selección española causado las dos ventana finales de la clasificación para el Mundial para sellar lo es decir ya lo tenían sellado pero lo tiene más después de los partidos ante Letonia y ante Turquía y además ha aprobado cosas por ejemplo aprobado como es debutar con la selección jugador jovencísimo como Carlos aducen jugador del técnico del Zaragoza que con dieciocho años es el cuarto más joven en vestir la camiseta de la absoluta

Voz 9 09:20 me cuesta creerlo alentada entrar en este grupo de gente que que juega su primer partido con la selección y la verdad que emocionado contento feliz espero que sean sean mucho más pero pero sobre todo esto muy

Voz 1104 09:31 es muy feliz

Voz 9 09:34 la para adelante hacia superemos empezar restar aunque dos minutos uno treinta segundos los que sean sí la verdad que les intentaba aprovechar al máximo ojalá sean dan un minuto de de muchos en esta selección y bueno la verdad es que es un orgullo aparte de debutaría cerró tan tan joven en ese grupo pues la verdad es que es un orgullo

Voz 0699 09:50 hablaremos de la selección de la NBA del Barça Madrid de Euroliga del próximo viernes de los próximo pasos que intuimos sobre el pollo entre el Real Madrid ACB de la Copa de la Reina femenina que tenemos encima ya este fin de semana y además como guinda semana pasar por aquí dos técnicos que son noticia nuestro baloncesto a nivel nacional y a nivel mundial eso es el plan y planes contarlo con el mejor equipo de comentaristas de baloncesto que puede tenerse en un podcast desde Saisó a Talavera desde la lo a Marta Fernández desde Ajero a Sardinero desde Faustino a Ricardo pasando por la coordinación de la gran Marta Casas

Voz 10 10:23 pasando por la técnica del gran Alfredo Moreno

Voz 0699 10:26 pasando empezando por el gran Antoni Daimiel

Voz 10 10:28 hola soy Pau Gasol que mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket salgo recibido

Voz 0699 10:34 la semana pasada pillamos a Daimiel regresando del All Star de la NBA y digiriendo imagino el pollo del baloncesto español tras la Copa ahora con la pesada digestión sin hacer del todo vamos a pasar por la opinión de Antonio habitual sobre lo que sí hay que le llame la atención de los últimos días hola Anthony muy buenas

Voz 11 10:50 qué tal cómo estás Pacojó así que a bocajarro de banquetes llamado más la atención de esa última semana baila pues mira quería

Voz 12 10:57 atender algo Euroliga pero lo que más me llamaba la atención de Euroliga es el el Barça que sigue muy sólido hoy

Voz 1104 11:04 ya lo he destacado en alguna semana en esta misma sección

Voz 12 11:06 aun así que también me llamó la atención lo mal que está Olympiacos eh con David Blatt pero me me voy a centrar bastante en NBA en NBA quiero hablar de Facebook Ibars que es el el mejor récord de la Liga pero que ha ganado diez de los últimos once partidos es decir no no encuentra un momento de crisis en lo que llevamos de temporada el equipo al que

Voz 13 11:26 ha llegado Nikola Mirotic y en el que lidió

Voz 12 11:30 era ante todo que ahora mismo es el principal candidato al MVP como te decía nueve victorias en los últimos diez partidos e entre esas victorias por ejemplo ganando a Boston en un partido tremendo ganaron a Toronto también que son enemigos directos en la Conferencia Este esto a su vez es un aviso para lo que pueda pasar en los próximos días porque ellos inician una gira que les va a llevar al oeste a jugar en Sacramento en cancha de Lakers en Utah en fines salvan eh

Voz 1104 12:00 esta gira bastante bien con todo victoria sobre cómo

Voz 12 12:02 mucho una derrota yo creo que tendrán mucho camino ganado para poder ser el mejor equipo de la temporada NBA

Voz 0699 12:08 vale tras esas bien quién será el Baratillo el protagonista del baloncesto o ha sido por lo que sea en los últimos siete días lo próximo

Voz 12 12:15 sí quiero destacar a un jugador que

Voz 1104 12:18 bueno pues quizás no se hable tanto de él

Voz 12 12:21 eh Un jugador de NBA pero creo que es sobre todo lo que ha hecho en el último partido es tremendo y le coloca ya eh bueno pues en la primera línea de estrellas de la Liga me refiero a un jugador joven Chuck Lavín un escolta que ahora está en Chicago Bulls que fue compañero de Ricky en Minnesota Timberwolves que es un jugador que bueno foco campeón del concurso de mal

Voz 14 12:41 ha tenido una lesión grave ligamento cruzado

Voz 12 12:44 pero no sólo se ha recuperado sino que ahora mismo está a un nivel estratosférico y para mí el detalle de la victoria de Chicago que es uno de los peores equipos esta temporada contra Boston allí en el United antes la casa que fue también de de Jordan en ese en esa victoria Chicago contra Boston Lavín se fue a cuarenta y dos puntos en ese partido hizo bueno pues hubo muchas acciones de uno contra uno en las que me recordaba un poquito a ese dominio en esa misma pista esa de Michael Jordan Shaq Lavín e en los últimos partidos está promediando treinta y dos puntos cinco rebotes cinco asistencias por partido me parecen los últimos diez disputados y es un jugador de verdad considerar es Un chico de buena familia a su padre fue jugador de fútbol americano ahí estuvo en la Universidad de Giuseppe ley yo creo que que es un jugador que es y no tiene más percances en forma de lesión Se va a hablar mucho en los próximos años

Voz 0699 13:36 vale que acontecimiento eliges de esta semana para no perderte

Voz 12 13:39 pues mira aquí lo único que he hecho ha sido mirar a mi agenda

Voz 1104 13:42 porque ya previamente me lo me lo había de ésta

Voz 12 13:45 dado la agenda del móvil simplemente dos la transmito tal cual manchego cosas a las que yo tengo

Voz 1973 13:51 del en los próximos días eh madrugada

Voz 12 13:53 martes al miércoles hay un Toronto Boston a las dos de la madrugada partido muy importante porque Toronto está reconstruyendo se con la llegada de Márquez de Jeremy Lin bueno hay jugadores nuevos John Mix también eh ayer perdió contra Orlando y es un equipo que que tiene que ir reconstruyendo se contra Boston que están medio en una crisis pero son para mí los dos principales favoritos en el este Toronto y Boston luego jueves hay un buen partido Oklahoma Philadelphia que me he puesto también en mi móvil luego Lakers Milwaukee en esa gira los juega el viernes jugar viernes al sábado y el domingo que son partido que además me va a tocar comentar en la tele

Voz 15 14:30 domingo nueve y media de la noche Boston

Voz 12 14:32 Ashton eh otro muy buen partido supongo ellas para Harden que tenía un molestia leve en el cuello pero ese Boston justo nueve y media de la noche el próximo domingo es muy apetecido pasaba mucho

Voz 10 14:42 a esta esta semana sí si me salta todo el tiempo copan y me quedo

Voz 0699 14:46 dime que no sé si bueno de ese estilo especialista en motor de la Cadena SER vale pero ves Salmeán al Madrid pisando el acelerador de tirando de freno en el conflicto pues Copa o lo ves en punto muerto

Voz 12 14:59 punto muerto dejándose ir como cuando estás corto de gasolina está Sunna en una cuesta abajo y no no no no

Voz 1104 15:08 arrancas el coche no lo dejas ir un poquito

Voz 12 15:10 que yo creo que todo el fenómeno futbolístico de los próximos días va a dejar que que que las hojas caídas del árbol pues se vayan barriendo solas no es un poco

Voz 10 15:21 como yo lo veo como en que sí misma

Voz 0699 15:24 pero si es que gracias a un placer como siempre hasta luego pues como

Voz 10 15:30 tanto simil de moderno falta Ponseti

Voz 0699 15:32 pero bueno antes de que nos la pues me vais a permitir que comencemos diferente hoy viajando a Estados Unidos que es algo que nos gusta hacer de cuando en cuando

Voz 1894 15:41 hola soy parasol yo soy muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 15:48 pues por motivos que comprenderéis fijo si la semana pasada no podemos dedicar mucho tiempo a la NBA ya está hemos decidido empezar con pensándolo en parte lo hacemos hablando con el Espanyol que no está representado en el All Star así sin paños calientes Jordi Fernández ex entrenador asistente de Denver Nuggets ya ha allí en el fin de semana de las estrellas hola Jordi muy buenas

Voz 10 16:10 queda cómo estáis yo muy bien qué tal la experiencia de estar en el All Star de de los mayores por decirlo de alguna manera

Voz 14 16:16 pues la verdad es que lo disfrutado mucho ha ido es una cosa que suele hacer todos los años así que que bien que su muy muy bien

Voz 0699 16:25 pero es verdad que hace ya años formase parte de un All Star ha sido muy diferente esta experiencia de este año Jordi

Voz 14 16:32 sí bueno no estar que forme parte fue el de la Liga que midle fue parte de de la Semana de la NBA pero bueno en aquel momento pues lo mismo no mucha ilusión por por el honor de ser escogido para poder entrenar al equipo ya está es lo mismo lo que pasa es que con distintos jugadores de jugadores que ahora va a hacer historia en esta Liga

Voz 0699 16:55 Nador de Badalona estar en el fin de semana de las estrellas de la NBA

Voz 16 17:00 pero como te he dicho antes creo que es una

Voz 14 17:05 tres pueden representar a tu equipo con en general no de también de dónde vengo dance español creo que todo es es un privilegio e a poder disfrutar de cada minuto de de aquella experiencia que al fin y al cabo el partido es un poco lo de menos es más la semana entera y que es una fiesta entonces esto y esto y fue muy bonito y una cosa que recordaré podrá contar a mis amigos de redes nietos a todo el mundo

Voz 0699 17:36 tanto qué tal el reencuentro con Le Bron porque imagino que algunas palabras club daría vosotros

Voz 14 17:42 sí bueno haber han sido yo desde que llegué aquí hace diez años pues tuve la gran suerte de trabajar con él pues pueden estar entidad años de él cuando volví de Miami ya está allí yo nunca he bien yo tiene ganas los triples bonito encontrarte contra esta gente técnico que también tiene los triples pues te encuentras con mucha gente que ya era pues con los años que llevo aquí he tenido relación experiencia hay siempre es bueno pues pueden verlo si hablar

Voz 0699 18:13 vale yo sé que te encontrarse con muchos muchos mucho importantes pero Le Bron el temas de conversación que contará algo te te digo que te echaba a los Lakers a no ser

Voz 14 18:23 nada nada nada nada concreto dadas con créditos que

Voz 10 18:28 que lo deban al sí pero

Voz 14 18:31 pues nada a la familia viene bueno pues los la gente que trabaja con él que también los los conozco su luz su fisio surge de seguridad etcétera pues también pues viene como te digo pues como es he pasado mucho tiempo con ellos pues siempre está muy bien verlos

Voz 0699 18:47 no lo hiciste Lauro bromitas de que tenía agua con los Nuggets y eso no se puede decir

Voz 14 18:51 bueno no no claro que no puede hacer creo que estaríamos estarían muy contentos de que de que juega con nosotros y de hecho yo creo que el que se ajustaría vieran a nuestro estilo de juego pero bueno estas Clarisas como son no al mejor jugador del mundo yo creo que todo el mundo lo querrían sarcasmo

Voz 0699 19:09 se queda la puerta abierta y no ve ataques eh eh

Voz 17 19:14 no no lo que a saber saberse va a acusar de

Voz 10 19:18 sea algo aquí fiesta pues no no quita quita quita déjate oye el All Star Jordi ya quedó atrás en pie

Voz 0699 19:24 ahora lo verdaderamente importante de la temporada o empieza lo importante porque ya habéis currado mucho en la temporada

Voz 14 19:31 bueno yo creo que es una parte más no creo que ahora después de dos equipos que que ya ser un poquito cansados iban cuesta abajo y otros pues quedan cuesta arriba nosotros en nuestros primeros tres cuartos de temporada creo que han hecho un gran trabajo como ya empezamos a ver la final del túnel tenemos un calendario duro lo cual yo creo que nos va a ayudar a apretar los para para

Voz 1123 19:54 Ellos no es muy

Voz 14 19:57 tenemos muchas ganas pues somos un equipo joven las realidades que nunca nos hemos clasificado con este grupo ellos sí bueno yo creo que es lo que cada día nos lleva a la gente ganas de trabajar

Voz 0699 20:09 en en una NBA llena de súper estrellas los Nuggets no son precisamente el equipo de la súper estrella ni que tengan tres cuatro jugadores Un Vic Trini nada de esto nos puede decir dónde está el secreto para para encontrarlos ahí tan alto

Voz 18 20:23 bueno un gran grandes y luego grupo

Voz 14 20:26 sí que tenemos que de nuestros líderes Nicola está claro pero después tenemos a muchos jugadores que son capaces de de cambiar un partido y lo han demostrado aparte jugado es también que son jóvenes y que que te vivas lesiones han han tenido la oportunidad de jugar y ha demostrado que son muy importantes no y como todo el mundo dice aquí es que tenemos igual demasiados jugadores pero bueno eso creo que al final es un buen problema e todo el mundo quiere jugar pero al final como jugamos también con muchos jugadores de aquí los equipos figuran Nube de pues nosotros tenemos hasta creo que y en rotación que no sean inexpertos doce y trece no

Voz 1123 21:06 sí

Voz 14 21:07 y creo que eso es lo que nos hace ser un poquito a especiales y que el el Inter Extremadura su que tenemos de apoyo a tener unos restaron jugador veterano pero después pues bueno IDAE Tomás que que acaba de devolver también un grandísimo jugador pero todos ellos en conjunto pues bueno creo que el grupo humano y lo que lo bien que trabaja entre ellos afecta mucho o es parte del motivo del resultado que estamos teniendo

Voz 0699 21:34 Yossi si tengo que quedarme con alguien dentro de los anales lógicamente voy a elegir a Djokovic que que tiene que que lo hace tan especial Jordi

Voz 14 21:42 pues bueno yo creo que es todo no es su personalidad de son es un chico pues que que gusta mucho a todo el mundo yo creo que el gracioso es muy inteligente hace mejores a todos estos todos sus compañeros porque pasa muy bien el balón también puede anotar cuando le necesitamos que anote y rebotear mucho de OK es pienso te hace mucho que hace mejor defensivamente entonces yo creo que el e influyente en un apartado de

Voz 19 22:11 se El vestuario no

Voz 14 22:13 yo creo que es muy importante no que normalmente las superestrellas pues bueno siempre dicen ya nos hace ganar pero normalmente gasta muchos tiros buenos jugadores que que son en ese apartado pues más iguales indicó de yo creo que lo toca todo yo creo que esos parte de de esta explosión como equipo hemos tenido

Voz 0699 22:34 el otro técnico bueno más tú en confianza yo kitsch decía que podría llegar a ser el Duncan de los Nuggets que oye no me parece mal las cosas

Voz 14 22:43 bueno a Nicola Nicola creo que vería mal no compararse con el a mantener a quedarse en este equipo más leal más por lealtad a parte de que es un el jugador no pero sí que es un chico pues muy eso sí

Voz 16 23:02 muy fiel el sesenta

Voz 14 23:04 muy bien aquí y creo que todo lo que también el esfuerzo de la franquicia hecho con él

Voz 0699 23:10 estaba pensando que hay una cosa que también los Nuggets están haciendo a la contra es decir son un equipo sin un BIC Chris sin mega estrellas pero también son un equipo que dentro de una NBA que está loca por por anotar sois el quinto que menos anota siendo eso sin embargo estáis muy arriba quiero decir vosotros practiquéis el baloncesto en el que queréis Jordi

Voz 1123 23:32 sí la verdad es que aunque sean de los que vamos de la eficiencia defensiva porque tocar ahí Barghuti pues aquí dos Juanma rape más gente tiene más tirón de los tiros por mucho que igual veas que hay puntos

Voz 14 23:50 los puedo decir que no creo que somos de los que no

Voz 1123 23:56 no sé lo que te diría yo

Voz 14 23:58 lo mejor es en efectividad nada aquí

Voz 1123 24:01 que bueno pues yo creo que al final de tu estilo de juego nosotros nosotros son públicos

Voz 14 24:11 igual tenemos menos presiones porque ahora no perdemos tanto balones que nos pasamos mucho el balón y eso te da a posesiones un poquito más largas a ir al fondo yo veo que al final tienes que estar tienes que que ser fiel a tu estilo de juego y juegas mejor te sientes mejor y creo que esto es una cosa que estamos haciendo bien lo hemos en los últimos años ya el año pasado

Voz 18 24:34 anotamos mucho lo está pero

Voz 14 24:37 después perdíamos muchos más balones entonces creo que este año hemos llegado estamos llegando

Voz 1973 24:42 yo no

Voz 1123 24:44 equilibrio también defensivamente estamos mucho

Voz 1630 24:46 Jorge en una conversación con alguien de los nada

Voz 0699 24:49 si tiene que salir el nombre de John Cage ha salido el nombre de Isaiah Thomas de Paul Millsap pero claro en una conversación hablando de España tiene que salir el de Juancho Hernangómez como está Juancho como él estás viendo en la temporada cuánto ha progresado desde la temporada pasada esta

Voz 14 25:05 pues bueno mucho yo creo que es su progresión esta siendo pues la adecuada para para un él llego aquí su tercera temporada su primera tuvo minutos creo que estuvo muy bien siendo un rookie teniendo bastantes veteranos equipo el año pasado pues es un mal año para él en cuestión de minutos pero creo que fue un gran año para para aprender cómo está ya funciona no yo creo que lo importante para él fue que mentalmente el siempre estuvo preparado cuando tuvo la oportunidad de jugar lo he visto muy bien en no soy no con lo cual este año con más minutos desde el inicio y siendo parte de las rotaciones de inicio eh quería un rol determinado pero cambió en el momento que hubiera muchas lesiones y pasó a ser titular dijo muchísimos minutos que hoy viejo a treinta treinta y cinco de partido y ahí es donde creo que no sólo a nosotros sino toda la Liga ha podido ver lo lo in de los años que Juancho a jugar en esta liga lo que ha progresado y todo lo que tiene por delante no creo que que el tipo de persona que es lo trabajador que es lo buen compañero que es lo que puede rendir en la pista no jugaban tirando de tres revoloteando creo que hoy en día la veas son dos atributos muy muy importantes los tiene

Voz 0699 26:27 creo que no voy a desvelar ningún secreto si digo Itu los ahora mejor que nadie que parte de la dureza mental lo utilizado en un tramo de temporada en donde os hacía falta que juega muchos minutos ya estaba jugando con molestias que a lo mejor en esas molestias creo que él hay ahora mismo no no recuerdo esas molestias en otro jugador a lo mejor le hace parar pero cuando uno tiene dureza mental y se siente importante en el equipo es capaz de seguir no

Voz 20 26:50 claro claro y eso Juan

Voz 1123 26:52 al ya conocido no

Voz 14 26:55 a parte de ser un gran trabajador después competitivamente el henchido a todo y como has hecho tú el cuando se veía dentro de la rotación ni jugando muchos minutos aunque tenga molestias y sobre todo en esta Liga alojó asesinado dos partidos hijo hasta dos partidos por semana

Voz 0953 27:11 pues bueno tienes la puedes elegir

Voz 14 27:14 para no parar el hecho de exiliados desde la de despido para nada nada no es nada amado yo creo que en la salud los jugadores lo primero en su caso no le afecta la pone a poder tener nada importante un futuro tema lesión es simplemente quería que jugar con ciertas molestias lo ha hecho se encuentra mejor pero sí que hemos que tiene un mérito increíble lo que ha hecho porque no es fácil in que para estar al nivel que estabas pues igual hace dos semanas pero como bestias te cuesta no yo creo que

Voz 1123 27:49 Juanjo vienen es una cosa que tiene que experimentar y él lo ha llevado muy bien

Voz 0699 27:56 me quedan un par de preguntas unas personal y otra colectiva voy a empezar por la personal eh

Voz 1123 28:01 estos son los

Voz 20 28:02 somos los terceros

Voz 0699 28:04 vale mira pues es hemos subido dos puestos los otros vale mira yo tú decías en el top cinco también pensaba pero no tenía exactamente el dato eso es lo que tiene trabajar estar haciendo la entrevista hay trabajando al mismo tiempo Jordi eso de que tu nombre salgan las quinielas para ser el próximo entrenador de Cleveland Cavaliers cómo lo digiere es cómo lo lleva

Voz 14 28:29 bueno era un orgullo no

Voz 21 28:31 ya

Voz 14 28:32 simplemente que en tu nombre todo el cariño que he recibido nada porque tema en puede este tema de los medios de mucha gente en Cleba no yo creo que también cuando ha en una franquicia nacida tantos años yo estuve siete años y que desde ahí yo me considero si tengo que escoger una ciudad en Estados Unidos pues elegiría Cleveland como mi casa es bonito la realidad es que ellos están compitiendo un muy buen entrenador sobre un equipo en reconstrucción bueno yo estoy ilusionado con con con llegar al play off aquí el hembra

Voz 0699 29:14 vale la última es colectiva y es que no sé cómo hacerte la pregunta Bono os vais aspirantes al anillo de la NBA puede ser una realidad el que Denver Nuggets acabe la temporada con un anillo

Voz 1123 29:27 yo desde que quién te digo que no quiere ganar

Voz 10 29:30 sobre todo cuando se un negocio sí

Voz 14 29:32 equitativo y estas creo que trabajas para competir hizo el el el éxito en en competir es ganar no yo creo que cuando ha dado tantos partidos como nosotros nuestro no tenemos miles los Barça tampoco tenemos presión

Voz 16 29:50 tenemos que ser realistas donde estamos no

Voz 14 29:53 en empleos pueden pasar muchas cosas porque las lesiones son gran parte de de muchas series de ellos

Voz 1123 30:00 nosotros

Voz 14 30:01 eh tenemos claro que somos un equipo muy competitivo no vamos a ir hay gente

Voz 10 30:07 veinte a jugar un play off pensando que éramos

Voz 14 30:09 a ganar no vamos a ir a jugar un playoff sabiendo que es nuestra primera nuestra primera participación como equipo y que tenemos mucha ilusión de ganar partido a partido pasar series y seguir mirando hacia adelante tanto los exponer tu respuesta sí claro es una cosa que inevitablemente todos tenemos que que tener en mente llevamos una década

Voz 0699 30:32 este año cumplimos diez años en Play Basket el último lustro por lo menos hemos llamado una vez a Jordi Fernández hablar con el la NBA yo diría que este año lo mismo les vamos a llamar más de una vez y eso sería

Voz 10 30:44 es una muy buena noticia para Jordi ir a la vez una muy buena noticia para delante

Voz 0699 30:48 claro siempre que se le llamaremos siempre que tengan hueco encontremos el hueco en el trabajo para que no refresque con estadísticas incluso lo que les vamos preguntando en la entrevista yo me di muchísimas gracias te dejamos currar un abrazo muy grande gracias por atendernos

Voz 14 31:03 un abrazo y yo siempre encantado de hablar con vosotros celebramos el lustro juntos

Voz 0699 31:09 tenemos mucho que celebrar Johanna tú tengas que terminar celebrando mucho más fue un abrazo muy fuerte ya puesto es vamos a hacer las cosas ordena adictas ir bien vamos a ponernos al repaso del resto de la

Voz 10 31:21 ya de la NBA para ser Ricky Rubio y como todas las no estoy esperando a que salga que tiene la vuelta

Voz 0699 31:25 la SER Pau Gasol está enfadado con lo pongo que juega Marc y Mirotic han ganado en destino tras el traspaso pero han perdido minutos Paul George ha presentado ya sino lo había hecho antes la candidatura convertir a competir por el envite con Hartz diámetro cumple tras el parón All Stars han juntado unos partidos de FLI par pero en Estados Unidos la noticia de la semana ha sido la lesión del futuro número uno del draft del año próximo Sion Williamson porque se destrozó una zapatilla en una jugada con una jugada nada más empezar el partido tertulia directores José Ajero director de NBA al día en Movistar Plus muy buenas muy buenas David Sardinero directores Gigantes del Basket muy buenas palabras Jose he primero reventó la zapatilla y luego reventó la marca eh

Voz 1630 32:07 bueno yo creo que sí que se ha llevado a un rapapolvo día estará gente que es publicidad es que no se lo crean que beneficie ni que decir tiene que beneficiar lo que sí está claro es que tampoco hay que buscar culpables porque son cosas que pasan y hoy NBA Liga echábamos las cuentas desde el último reventón de zapatillas han pasado cuatro temporadas y media en NBA sólo cuando eh cuatro temporadas y media a razón de mil doscientos treinta partidos por qué mil doscientos treinta partidos Portes

Voz 1104 32:39 colorada sado en casi cinco mil quince

Voz 1630 32:42 ciento cincuenta partidos en los que no ha pasado nada en las zapatillas ha ya ha pasado probablemente porque un jugador de cercano a Lebron James en en estatura incluso les superan peso e cogido zapatillas de las que por ejemplo está jugando educador qué tiene la misma altura pero tiene treinta y más no

Voz 16 33:03 en poco

Voz 1630 33:05 el fallo de Félix de zapatilla que puede pasar en cualquier cualquier se en cualquier cadena de producción de cualquier cosa y que a lo mejor en tampoco ha elegido la vía que debería para para su condición

Voz 0699 33:18 en lo que está claro es que ha sido un terremoto e en la última semana en Estados Unidos ha hablado de esto pero pero a lo bestia

Voz 1104 33:24 claro es que al final se juntan muchas cosas por un lado que es posiblemente el jugador más mediático que ha dado el baloncesto universitario bueno mentir son High School cuando estaba todo

Voz 13 33:35 ya ya era un fenómeno el primer gran jugador Vidal viral de verdad

Voz 1104 33:40 eh esta nueva época eso que era un partido televisado nacionalmente un digno la Ayna con Obama en la en la grada pues número uno del draft eh vamos salvo que le tuvieran que cortar una pierna para que esto al final es en principio no no les va a afectar demasiado a su a su oposición todo eso iba a los treinta segundos pues pasa esto que además yo creo que la propia imagen es muy potente porque en cuanto debía foto haga David dio a todo eso zapatillas reventada hubiera pasado un camión no bueno claro hay que hay que entender eso es lo que lo que decía José Cancio cuál es tan único este jugador lo hemos hablado alguna vez de lo que viene de lo que vamos a ver aquí pues el año que viene en la NBA eh que hasta pues yo no sé exactamente claro eso seguro a mitad de algún estudio oí obviamente los los ingenieros de Nike lo tendrá muy presentes pero claro la fuerza que tienen que eso

Voz 12 34:36 cortadas los tobillos piensa extra Padillas pues

Voz 1104 34:38 pues seguramente es algo diferente a lo que tienen que soportar con otros jugadores y a lo mejor no hemos visto nada tan bestia como esto dicho esto lo más normal es que la zapatilla pues estuviera mal obviamente porque igual que nos puede pasar a cualquiera pero Televisa por la tele

Voz 14 34:54 pero está claro que que es algo único

Voz 1104 34:56 que todo lo que hace ese magnifica y más en un escenario como es

Voz 0699 34:59 para que los seguidores versión Williamson se queden tranquilos la lesión no va bien que no va a cortar la progresión es de de este jugador ni le va a dejar de ser número uno de la NBA del draft de la NBA ni nada de esto eh esa es una lesión pero no no es grave

Voz 13 35:15 quince de rodillas si no me equivoco y nadan cosas que volver y ha reabierto un poco el debate de que pintan estos jugadores jugando en la universidad sin cobrar

Voz 1104 35:28 cuando mueven millones de de

Voz 1123 35:30 en millones de dólares y de reproducción en Youtube pero

Voz 1104 35:35 yo creo que las que le vamos a volver a ver esta temporada según

Voz 0699 35:39 de hecho Donovan Michel opuso puso eso Doncic acabó respondiendo leer que se que se vengan a Europa

Voz 1123 35:46 sí

Voz 1630 35:48 que se ha arreglado estaba haciendo el partido de de de de Gran Canaria Herbalife Gran Canaria en Moscú contra el CSKA ya había contestado ya había contestado Karl Heinz trabajando representantes del Sindicato Europeo dos jugadores con peso como unos ojos muy abiertos como esperándoles buena vía no pero

Voz 19 36:08 hora

Voz 1630 36:10 pero la verdad es que todo esto es también ha dado a todo tipo de opiniones a todo tipo de a todo tipo de de de de gente opinando y debates porque es un tipo que que que someterte qué ha ido quemando todas las etapas que creíamos que no iba a llegar que pensamos que era simplemente un fenómeno Youtube

Voz 12 36:26 ver a Nadal

Voz 1630 36:28 todo ha ido subiendo degradó la mejorando entonces yo creo que todo está tampoco sobredimensionada pero siempre han abierto debates importantes como este último de jugador debería jugar la debería jugar día pasar no ya está

Voz 0699 36:40 es un fenómeno ya podemos tachar lo de youtuber porque es un fenómeno de de bueno ya veremos de qué nivel pero tiene pinta de de gran nivel tenemos que hablar de Pau Gasol David el que va a pasar con él porque ya directamente a saludar a decir que los minutos que juega poquísimo que se siente decepcionado etc etc tiene mala solución esto eh de y San Antonio

Voz 13 37:04 pues a corto plazo yo creo que sí porque claro se ha juntado

Voz 0953 37:10 el hecho de que de que los espejos están me opiniones compitiendo más de lo que se esperaba o de lo que yo al menos lo esperaba les está yendo bien con lo cual pues a en el estilo de juego que San Antonio sobre el papel parecía que podía encajar pero está pasando lo contrario con dos tíos como de rauxa Nicola ahí como a Aldridge jugando muchos minutos ya abusando porque lo hacen de la media distancia pues lo que intenta con los suplentes es que cambie Ghailani que quien meter cosas distintas los aguas encaja ahí no está encajando muy yo sí que creo que todavía tiene que la NBA tiene hueco para Pau Gasol que no es que estemos diciendo esto es para respeto casi escucha pero pero yo sigue sigo pensando que tiene hueco pero yo no es no es son Andoni no es el Andoni entonces por eso digo que a corto plazo bueno han perdido dos parte

Voz 13 38:03 es seguidos en el oeste está complicado pero están ahí lo normal es que sean peleando hasta el final yo no sé si en algún momento veremos la opción de algún vaya a Guti que

Voz 0953 38:14 que busque uno sino porque es que esto es verdad que esta situación no tiene demasiado sentido para ninguna dos partes

Voz 0699 38:20 desde luego sería lo mejor de qué tal Marc Gasol y Niko Mirotic esos nuevos equipo José

Voz 1630 38:24 bueno pues creo que hay que darles un poquito de tiempo sobre todo masa Niko Mirotic y apenas un par de partidos Si bueno y acabar en positivo que necesitan ensaladas tan que sea capaz de de que la del dos defensores de los polvos muchos minutos todavía de la misma manera que ya que amargas Gasol todavía no demasiados minutos porque eso proceso está haciendo todavía muchísimo más lento Bacon Bacon es que nos que comprende está pasando ahora mismo estamos en casa pues que mis hijas del tratado de salir capaz de de él sabe Frozen hoy es la fiesta de la capacidad y me ha quedado otra cosa ah mira qué bonito siendo hablando la reina de la nieve es votar el vamos a un día de estos no

Voz 0699 39:10 estaría impresionante esto

Voz 1630 39:11 no bueno Marc Gasol a quemar Gasol está jugando hoy es el día anoche fue el día que más jugó dieciocho veinte minutos no veinte minutos veinticuatro minutos siendo como titular igual el equipo perdedor que no está directamente relacionada pero yo creo que que bueno que se van separando porque tampoco que en estamos viendo cada vez más cómodo encantó estamos viendo una parte importante del rol que puede tener en el futuro no que es la de

Voz 22 39:36 como buen pasador en el ataque estático que es donde más problemas tiene Toronto apenas está tirando de tres puntos en cinco partidos tres triples metió dos y luego ayer vimos auténticos pases de paz de de tiralíneas son once asistencias en los dos últimos partidos así que lo mismo vemos una versión mucho más facilitadora de Marc Gasol que una versión anotador ahí dominante al poste

Voz 0699 39:57 me gusta hablar siempre de las cosas positivas de de la NBA Hydro jugadores que destacan para bien hay un dato una estadística que es justo la contraria a este tema David que sería preguntarte si están surgiendo ya las primeras dudas con Cousins en Warriors porque en los últimos cinco partidos sin tienen menos cuarenta y uno con él en pista

Voz 0953 40:14 sí estaba parecía que el claro ya no sé si se quinteto de la muerte dos puntos cero tres punto cero quinteto de los asesinatos cómo queremos llamar ya a eso

Voz 1104 40:23 esto

Voz 0953 40:24 pero de momento no está dando hombre yo creo que es pronto que es una fase de ajuste y que en realidad no es con el quinteto ideal que pueden dar los Warriors es percheros a cuando está causa engancha da igual con quién con lo cual yo creo que al final va a ajustar a esas piezas para que los quintetos que mejor funcionan sean los que utilice vamos a ver si en esos está De Marcus Cousins iniciado quiero ir es que vamos a ver si en playoff sean partidos apretados acaba cerrando los partidos que está empezando pero bueno sin no termina de encajar el peor escenario para él ya digo que tampoco está malo o gente

Voz 23 41:05 ese se que bueno pues que que

Voz 0953 41:08 lo mejor es quinteto de guarden no esté pero aún así yo sigue siendo optimista sobre todo con lo que vimos

Voz 1104 41:13 el principio de tu de su vuelta

Voz 0953 41:16 los buenos tramos que también la hemos visto ya muy yo creo que de momento no hay no hay demasiados motivos para para preocuparse

Voz 0699 41:23 no sé no sé si estoy por lo que ocurrió en la Copa ya da por mirar de si las distintas competiciones reconocen errores arbitrales y tal me vi lo de en la Euroliga con el Barcelona Zalgiris en donde de manera pública reconocieron que había habido errores arbitrales en contra guiris pero por ejemplo la NBA admitido cuatro errores en el final del partido entre Bucks Celtics que es un partido muy importante dentro de la liga americana

Voz 1630 41:49 si a ver si me ayudó a repasar reconocen que en el saque de banda hay falta sobre y espanta de Kily no está claro lo que sobrevino por último hay otras de de o no y además creo que hay otra anterior en la pérdida de balón hablando de memoria pero bueno son reconocen cuatro errores y en cuestión de segundos y medio ahí bueno pues nos poner al aire y eso supuestamente que nosotros creemos que no va a servir para nada en pues se va acumulando el debe de los árbitros no es seguramente posteriores que acabe pasando factura no es otra cosa más eh bueno a mí me aporta realmente a toro pasado no pero es cierto que que lo tienen y quizás sólo nosotros cuando ha hecho falta nos hemos acordado

Voz 0699 42:35 por eso no pero sí

Voz 1630 42:38 esto obligará a veces en la NBA se van de la pasada temporada creo que es se oficializó así que yo creo que lo echamos en falta ahora lo hemos tenido que normalmente cuando tienes

Voz 0699 42:49 me quedan dos hablando de cosas oficiales David la NBA ha pedido oficialmente que esto pueda jugar en ella con dieciocho años esto que puede significar

Voz 1104 42:56 bueno pues es un debate interesante yo otro día no sé con con lo debatido en Twitter en el último año en el que ha todavía se podía jugar con esos con esa edad

Voz 12 43:05 eh para que él no no tengo muy claro

Voz 1104 43:08 en un momento dado hace pues si no me equivoco diez años nuevos así eh se obliga a los jugadores menos menos de diez años obliga al jugador a pasar un año fuera del instituto ya sea en Europa ya sea en la universidad que es lo más habitual en Estados Unidos o bueno incluso en la allí en la que hemos llegado a ver a ver casos no en los últimos años bueno pues era una tendencia que crecía es decir que cada vez elegían a más jugadores de dieciocho años los antes de que ni siquiera hubieran pasado por la Universidad saltando directamente del del Instituto yo creo que cuando vuelve a esta norma vamos a ver bastante escaso sí que por ejemplo jugadores de un perfil sobretodo muy alto es decir pues hablábamos antes de John Williams son por ejemplo de llevar el otro jugador que que brilla Duke y que también va a ser dos tres del draft yo creo que todos esos jugadores

Voz 16 43:56 pues sinceramente no van a ir

Voz 18 43:58 no van a pasar por por la universidad

Voz 0699 44:01 pinta

Voz 1104 44:01 es decir que volveríamos a esa inercia porque al final cuando hemos visto casos como ante todo cumbre casos que pues yo creo que ninguno esperábamos que el que la evolución fuese tan bestia a llegada que cada vez prefieren tener los antes el Fu en su radar se formen y que evolucionan bajo su tutela en la NBA

Voz 16 44:22 no no fuera en Europa o en otro sitio entonces

Voz 1104 44:24 cuanto más potencial haya ya antes lo puedan tener yo creo que esa va a ser la la tendencia que veamos vamos a ver si siguen obligando de alguna forma

Voz 18 44:32 a hacer algo ha dicho

Voz 1104 44:35 pero cuanto antes puedan elegirlos yo creo que estoy convencido de que de que así va a ser

Voz 0699 44:39 vale e información útil para terminar ya que ha tenido José Ajero disfraz de película durante la intervención Space Jam dos con Le Bron James tiene fecha se anuncia el estreno en dos mil veintiuno vale expedición

Voz 1630 44:51 pero yo un poco frío no

Voz 19 44:53 sé que iba a hacer ya no sabía que eso

Voz 1630 44:56 la una película también pensé que iba a preguntar por el por los Oscar

Voz 10 45:01 bueno hay que ganar pregunta venga ha abierto la que sentido no no hablamos primero estoy ya no no no no no no no no no no no no no no injuria de Dovi XXI o también está hecho a los Knicks pues que ese lío hizo nada bueno no te lo pasas estás tú para recordarnos lo fue de dieciocho partidos en el Garden ganan los Knicks con otro ganar yo creo que sin querer pero encima pasándolo bien con Kevin en dobles dígitos Educació de rebote con Dennis

Voz 15 45:28 mis con dieciséis asistencias no coincide con chicas que es una locura ir resulta que Spike está sentado esperando recibieron si se conozca doce llegó ser con una zapatillas de Jordan brutales que le preparaba ocasión coge Samuel Jackson se Santa todo el guión de los Oscar que eso debe de ser como que

Voz 10 45:48 la que estén de Hollywood y le dije once