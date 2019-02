Hora 25 Deportes: Menos VAR y más fútbol (25/02/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:14 vez que porque tiene consecuencias au puede tener consecuencias la UEFA ha abierto expediente informativo por el gesto de Simeone que yo dice aquí el jueves ante la labor que sí si consideran que es una conducta inapropiada en el caso a Simeone no en el mío en el Twingo voy a ver qué hago yo le puede le puede caer una sanción han abierto una investigación que yo me pregunto y que van a investigar es decir que esto Taylor a investigar pero que que tienen que va a llamar a testigos ocho porque que no bueno el caso es que investigación a Simeone por el gesto de celebración del primer gol de la Juve por el que él se disculpó no pidió perdón pero se disculpó ya veremos Si no queda nada o hay una multa económica aussie se alarma mucho los señores de la UEFA y lo consideran conducta inapropiada pues lo mismo lo puede caer algún partido de suspensión veremos en qué queda fútbol hoy termina la jornada adherida con el partido que barajó la las nueve Girona y el Espanyol ganarnos damos una vuelta por allí es una pensando en la permanencia y si contamos las novedades del partido pero tenemos en directo un partido de baloncesto clasificación para el Mundial de China juegan España y Turquía el partido se juega en Tenerife España está ya clasificada pero vamos a ver cómo les va a los de Scariolo Carlos Elorrieta buenas tardes

Voz 4 01:34 ya lleva muy buenas tardes tiempo de descanso en el Santiago Martín España está ganando cuarenta y siete XXXVI al conjunto turco partido intrascendente toda vez que los de Scariolo ya tienen su pasaporte para el Mundial de China aunque tiene daños colaterales en la persona de Rodrigo San Miguel el base del Iberostar Tenerife que ha resultado lesionado en su hombro derecho esperaremos a saber el alcance de la visita de momento el encuentro máximo anotador con once puntos en el cuadro turco se basa los diez Semih Erden descanso cuarenta diciendo XXXVI once arriba

Voz 0919 02:06 y enseguida empezamos a hablar también del clásico de los clásicos porque esta semana tenemos dos Real Madrid Barça en el Bernabéu el miércoles vuelta de la semifinal de Copa el sábado partido de la segunda vuelta del campeonato nacional de Liga pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp del bar

Voz 5 02:28 vamos a ver si yo un bueno buenas tardes mira lo del lo dije del principio que o no me gusta un pelo que no me gusta lo he argumentado en varios audios pero claro como a reponer lo porque la magia me pone las partidito que Vigo y después no me algo no es la seriedad con la que habló de determinados temas no seguridad sino rigor voz bueno pues eso que nada que no me gusta que no me gusta el VAR

Voz 0919 03:13 chao pues mira ya coincidimos en algo a mí tampoco me gusta nada el bar me parece súper aburrido dejado vuestros mensajes

Voz 6 03:37 hola buenas tardes señora Gallego

Voz 0303 03:41 bueno como usted bien sabe yo he sido muy crítico con Isco en cuanto a la actitud que también he sido muy crítico con ustedes los periodistas por la monserga que andar con este caso durante un tiempo

Voz 0919 03:56 sí tengo que reconocer que se está cometiendo

Voz 0303 03:59 nada grave comparativo con Isco respecto a Bale este señor va ir tiene que estar desde ya en la grada por su actitud su poco compromiso porque no aporta nada absolutamente nada al equipo no es si es que el club en este caso su presidente lo quiere mantener escaparate para para venderlo en verano pero si somos justos mientras no rectifique su actitud los como paso o pasa con Isco debería estar a lo repito en la grada no debe creo que no debe volver a jugar en el Madrid gracias

Voz 0919 04:45 el convenio con beige con Bale pasan muchas cosas ahora contamos empezamos y los primeros ir a ver cómo salen el Girona y el español en el último partido que cierra la jornada quedan veinticinco minutos hay ambiente para el choque Dani Torrente muy buenas tardes

Voz 7 05:05 hola Gallego pues si menos de media hora para que echa a rodar el balón en Montilivi el conjunto de Eusebio que recupera a Borja García buscará la victoria para dejar el descenso a siete puntos de distancia ante una Real Sociedad que mira a Europa y que llega hoy con las bajas de hombres importantes como lo son William José Llanos Zaid garra o Theo Hernández ya está los dos equipos haciendo los ejercicios de calentamiento comienza a las nueve en Montilivi Girona Real Sociedad

Voz 0919 05:30 muy bien pues vamos a hablar del clásico próximo miércoles Real Madrid Barcelona vuelta de semifinales en el Bernabéu aunque el nombre propio como decía nuestro oyente en el Real Madrid es Gareth Bale hoy las imágenes que hemos visto en el golazo de gol demuestran que ayer cuando en la segunda parte del partido ante el Levante Solari decide sacar a Valverde que estaba calentando en la banda para quitar a Cross y Bale ve que no es el primer cambio el galés decide de motu propio dejar de calentar banquillo coge una botella de agua y se sienta los compañeros le miran como pero no está calentando que te ha mandado el entrenador calendario el preparador físico está calentando contigo Bale cansado de la situación cabreado aburrido decide que no calienta más cruza las piernas se queda relajado durante cinco minutos en el banquillo hay un momento en el que aparece Pintos el preparador físico insiste vamos a calentar Bale pasó hasta que Solari yo creo que consciente de la situación que se estaba dando Le dice venga a jugar pero los cinco minutos antes de que Solari y vas a salir se los pasa sentado relajado sin calentar sin estirar y sin pensar en otra cosa qué mostrar el cabreo por la situación que vive ahora mismo Javier R buenas qué tal Gallego buenas tardes indica que el miércoles ante el Barça B no será

Voz 8 07:06 del once sí hombre aquí la pregunta es si merece o no estar en la convocatoria no esa es quizá la cuestión que mañana puede preguntar a Santiago Hernán Solari aunque ayer lo defendió a capa y espada en la rueda de prensa dijo que él fue el que tuvo cinco minutos en el banquillo preparado para saltar al terreno de juego no

Voz 0919 07:23 lo que Dennis Solari evidentemente mintió Solari

Voz 8 07:26 Teresa pero no se puede probar y está claro que él veía el problema del veía el marrón el veía que ese cierto código que existe en los vestuarios de que el hombre que lleva más tiempo que tiene más galones como Bale salió después de Valverde IES motivó enfadó al al galés que ya entró Moi y no en en el estadio lleva dos meses cuando ha visto que Vinicius le come la tostada el adelantado por la izquierda por la derecha IVE que ya no es indiscutible es lo que ha Bayle tiene molesto no la malos compañeros de él es un tío que va a la suya es evidente es un hombre que le gusta jugar al golf y que el fútbol es la segunda e Historia en su vida debía ser la primera porque es una jugador así que el tema es complicado creo que Vélez a la convocatoria y que jugará un rato frente al Barça el próximo miércoles

Voz 0919 08:11 pues a ver qué dice mañana Solari por cierto del partido de ayer el Levante atención a la noticia dure el que supuestamente le dio una patada o no se la dio porque no se ve en las imágenes a Casemiro y eso provocó el segundo penalti José Manuel Alemán se ha lesionado en esa acción y tiene una lesión de ligamentos grave buenas tardes

Voz 9 08:31 sí buenas tardes tiene una lesión de ligamentos importante puesto que justamente en esa acción al tratar de golpear la pelota en esa patrulla voladora acabó lesionado y veremos si finalmente cuando se practiquen las últimas pruebas el tiempo que se determina la baja del jugador costaba hace un año por cierto estaban esa el presidente Levante Kiko que tardaron llamado presidente el Comité Técnico Arbitral para quién ya que la sé porqué no intervino en el Tour sí azote Casimiro trató de amoladora ocurre las cogerla Yoldi ha dicho que el bar no intervino porque hay alguna imagen en la que se aprecia un Lady o contacto y a partir de ese instante manda la decisión del colegiado Iglesias Villanueva nunca entrará a corregir una apreciación del Colegio al no tratarse de un error gran

Voz 0919 09:11 Saura ha quedado a gusto tanto Velasco Carballo como el presidente del Levante Barcelona Adriá Albets a cuarenta y ocho horas de la visita al Bernabéu que tiene Valverde en la cabeza para esa vuelta de semifinales de Copa buenas tardes hola Gallego qué tal buena

Voz 0017 09:26 más tarde después que sobretodo Messi siga rindiendo al máximo nivel como dejó claro el otro día en el Sánchez Pizjuán más le vale al Barça que ni Refree el crack argentino que el sábado resolvió el solito el partido en el campo del Sevilla hoy no ha saltado al césped pero es algo habitual en el primer entrenamiento pos partido Leo Messi haga recuperación llega en un gran momento a este doble enfrentamiento con el Madrid después del hat trick en el Sánchez Pizjuán el Bernabéu es un campo que le motiva especialmente allí ha marcado quince goles en diecinueve partidos y le ha dado más de una alegría a los cules que es sobre todo pues eso se agarran al factor Messi para confiar en que el Barça saldrá vencedor de esta semana grande en el club existe también confianza pero con mucha cautela lo ha dicho hoy el portavoz

Voz 8 10:09 Josep Viver escucha le estamos bien si tenemos motivos para el optimismo sí pero sobre todo motivos para el realismo y motivos para trabajar cada día y pensar que eh

Voz 0919 10:20 en dos malos momentos en dos semanas el momento empate a uno la eliminatoria sería del Real Madrid el Barcelona también están pendiente de un juicio que se ha iniciado hoy en Madrid contra Sandro Rosell el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona ha venido a Madrid para cubrir nuestro compañero Jordi Martí hola Jordi otro Jesús este juicio que para que la gente se haga una idea

Voz 0985 10:40 la Sobrequés le acusan a Sandro Rosell de ser el líder de una trama para blanquear dinero o tanto le acusan de blanqueo de capitales y de organización criminal piden para él once años de cárcel la Fiscalía multa de cincuenta millones por blanquear veinte millones que buena parte fueron a las arcas de

Voz 0919 10:59 ah y por lo tanto presidente de la Federación Brasileña eso es por lo tanto mañana llega el turno para que Sandro Rosell después de casi dos años

Voz 0985 11:06 comentaba se puede defenderse de estas acusaciones lo cuenta

Voz 0919 11:09 tenemos aquí gracias Jordi hasta las ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deportes en la SER

Voz 10 11:15 a este seísmo

Voz 0919 12:43 hemos hablado de una semifinal de la Copa del Rey seríamos injustos sino préstamos también atención a la otra que es un pedazo de semifinal partido de vuelta súper emocionante que van a jugar en Mestalla el jueves el Valencia y el Betis Valencia que se juega meterse en una final pues de su irregular trayectoria en la Liga cómo está el equipo de Marcelino Pedro Morata hola hola qué tal Gallego

Voz 1716 13:04 no está sumido en en la X porque no para de empatar el el equipo en la Liga son ya quince empates con el de ayer por la mañana el partido frente al Betis llega en un momento en el que el equipo ha recuperado otra vez esas malas costumbres de no ser certero frente a la portería rival de no cerrar los partidos pero la Copa del Rey aquí se considera como otra historia otra competición y seguro que el próximo jueves el planteamiento y la disposición de los jugadores más en uno muy distinto al que se vio ayer frente al Leganés en ese partido gallego por supuesto que habrá llenas para bandera en Mestalla por supuesto que Marcelino va a ir con el equipo a Air con todo porque el Valencia está jugando un final de la Copa del Rey ni más ni menos que once años después Garay está lesionado no podrá ser de la partida Guedes que no jugó frente al Leganés lo normal es que juegue de inicio para tratar de revolucionar desde el principio el partido a parte de ese encuentro dos noticias del día sobre el Valencia Gallego una a con dos Le habían caído dos partidos además del de sanción por la acumulación de amarilla el habían caído dos partidos porque la UEFA había entendido que era el castigo por forzar la cartulina amarilla al Valencia ha presentado alegaciones y le quitan un partido también Valencia y Tenerife han hecho hoy oficial el traspaso del central internacional sub veintiuno Jorge Sainz al Valencia por dos millones de euros más el cincuenta por ciento de su derecho

Voz 0919 14:28 a ver si el Betis como esta para esa vuelta de semifinales de Copa después de vencer este fin de semana en Valladolid Santi Ortega qué tal muy buenas el triunfo ayer en Valladolid atrayendo la calma y confianza pérdida el otro día frente al Rennes se tiene reserva varios futbolistas para como poco tener al equipo fresco y descansado el jueves para ese partido en Mestalla seis Tello puede que sea apunte mañana entrenamiento a puerta abierta a las cinco de la tarde entre la gente planteamiento las sesión Villamarín la UEFA abre expediente a Simeone por lo de el primer gol con la Juve no es el Atlético de Madrid accionada esta apertura de expediente Miguel Martín Talavera que dicen buenas tardes

Voz 1576 15:06 qué tal Gallego buenas tardes efectivamente es el abierto expediente a Simeone por conducta inapropiada reza el dictamen de la UEFA y el Atlético de Madrid ya te puedo decir que va a presentar alegaciones a la apertura de ese expediente de la UEFA el técnico argentino que celebró tocándose los genitales después del gol de José Jiménez entienden que no hizo un gesto a nadie ni a la afición rival ni al técnico rival ni al equipo rival y que por lo tanto más o menos acertada fue una expresión de

Voz 0919 15:35 quería hacia su propia según expresión de alegría va a poner al sale a flipa redentor de la por otra de las noticias de este fin de semana es que el Getafe está en puesto de Champions este humilde equipo que tenía en teoría que luchar por mantener la categoría de la mano de Bordalás yo no sé si esto es un sueño es una ilusión pero ahí están Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tan

Voz 1509 16:01 de si tras esa victoria ante el Rayo Vallecano gordos aún no se colocan cuartos con treinta y nueve puntos el conjunto de José Bordalás ya asentado como gran revelación de la temporada allí en Getafe están viviendo un momento único y todo ello gracias a los goles de Jaime Mata Jorge Molina ambos suman un total de veinte dianas diez cada uno también te cuento gallego como hemos adelantado en SER Deportivos el Getafe va a cerrar por completo sus entrenamientos colocando una lona de seis metros de altura en los campos de la ciudad

Voz 0919 16:28 el tema ese y otra de las imágenes de este fin de semana es lo que sucedió entre Kepa el portero español del Chelsea su entrenador Sarr y cuando en la final de la cara boca no sé si por una confusión porque pensaban que estaba lesionado el entrenador quería sustituir a Kepa y que pase negó hay de todo en Gran Bretaña sobre el gesto de Pe cae de Kepa quién pide que sea sancionado que no juegue más Álvaro de Grado que es lo último sobre este asunto hola

Voz 9 16:54 hola buenas tardes pues eso están haciendo todos los comentarios sobre las versiones que al final es una única versión oficial tanto del club del entrenador como del portero yo es que fue un malentendido un malentendido porque no se sabía si Kepa estaba lesionado o no pero lo cierto es que todos suena bastante a excusa sí que hubo un con una confrontación entre el entrenador y el portero español

Voz 0919 17:15 sanción por el momento no se espera

Voz 9 17:18 sanción Nos espera la única duda saber si es a seguir contando con Kepa como titularísimo como ha sido hasta la fecha

Voz 0919 17:24 en el próximo partido lo sabremos y una pésima noticia una pésima imagen una imagen lamentable la que vimos este fin de semana partido de Tercera división jugaban el y Ariel Jerez bueno pues unos aficionados bueno unos dementes que seguían a Jerez entraron al campo del Écija pegar a los jugadores Emilio Jiménez cómo está el asunto ahora porque los jugadores del Écija les han denunciado buenas tardes

Voz 1286 17:49 qué tal compañero buenas tardes pues como tú y como decía colocó mil piezas digamos Padrón oficina no están llamando Un portavoz de este grupo ultra del Deportivo van a seguir adelante con esta denuncia mañana martes el equipo que entrena hoy lunes a su para el equipo que dirige Mar Domínguez en cuanto a la seguridad y apoyo de la Federación han cualquier resto de equipos que en estas circunstancias un poco bueno buenísimo tienen para tirar hacia adelante con seguridad privada en el caso de la Federación mañana será el día clave que pipe de todo ocho lo que ocurría el pasado sábado el municipal San Pablo sí

Voz 0919 18:29 Geli CG el grupo ultra pedido disculpas vergüenza para un campo de fútbol saltan a pagar a los jugadores de la piden disculpas lo que tiene que disolverse y no ir nunca más al fútbol como todos los ultras seguimos en el hora25 de

Voz 1 20:02 hora veinticinco Deportes

Voz 6 20:05 con Jesús Gallego

Voz 0919 20:11 al margen de lo de que paisajes ríe la final de la cara boca dejemos constancia que ese título lo ganó el City de Guardiola que eso sí ha perdido el liderato en la Premier de manera provisional Bruno alemán que destacamos de este fin de semana hola hola Gallego

Voz 0301 20:27 muy buenas pues eso que el Liverpool no pudo pasar del empate es lo más importante en un partido histórico contra el Manchester United empate a cero histórico porque en cuarenta y dos minutos había cuatro lesionados había agotado los cambios incluso en ese momento el Manchester United ahora mismo el Liverpool les saca un puntito al City también mantiene el liderato y mantiene distancia el Borussia Dortmund había ganado el Bayern Javi ha dado a puntos con el Dortmund pero en la jornada de ayer el equipo que lidera la clasificación en Alemania consigo consiguió ganar al le propuse en por tres goles a dos y les vuelva a sacar tres puntos al Bayern además han jugado los rivales de los equipos Champions españoles Bolonia cero Juve uno Mónaco dos Olympique de Lyon cero derrota dura del equipo al que se va enfrentar el Barça en apenas dos semanas el Ajax que ha goleado a collage en la mañana de ayer ADO La Haya uno Ajax cinco

Voz 0919 21:15 en el Play Fútbol habláis de que sobre pues se eh

Voz 18 21:17 evidentemente de ese incidente de Sarr y con Kepa mucho más eh evidentemente el futuro dejar después de ese o esa sanción que tiene el

Voz 0301 21:27 Sergi para no poder fichar en las próximas dos ventanas analizado en el programa de éstas

Voz 0919 21:32 gracias Bruno baloncesto cómo está el partido España Turquía que se juega en Tenerife último partido de clasificación para el Mundial de China ya estamos dentro Carlos Elorrieta pues

Voz 4 21:41 estamos con un cuarto por disputar cincuenta y nueve cuarenta y dos la ventaja hasta los diecisiete puntos esta tercer cuarto no era un partido de cadetes el parcial de doce a seis tanto uno como otro parece gallego que se lo tan tomando con mucha

Voz 0919 21:55 España que estará en el Mundial ya sabes que en estas ventanas de la FIBA no están ni los jugadores de la Euroliga ni mucho menos los jugadores de la NBA de la que hablamos la con Javi Blanco la Javi Gallego muy estamos preocupados por Pau Gasol porque llevábamos muchos años sin ver unos números tan malos

Voz 19 22:14 que lleva este año para la verdad es que está viviendo su peor temporada desde que llegó a la NBA desde el principio ha tenido poca participación pero es que desde que volvió de la lesión esa fractura que tuvo por estrés en el pie taras que lo peor de los Veintisiete encuentros que ha jugado en sólo seis ha sido titular pero es que además en los últimos cinco partidos

Voz 1716 22:30 sólo ha disputado trece minutos en total

Voz 19 22:32 evidentemente está firmando sus peores números yo creo que hay un problema todavía mayor es la tendencia de la NBA cada vez se juega más con jugadores bajitos cada vez se tiende más a tirar de triples y ahora mismo es muy extraño ver a un equipo de la NBA jugara dos pívots junto lleno lo dijo Pau que ahora vamos a jugar Dosal

Voz 0919 22:47 dos ex y casi pues lo dijo en esas declaraciones que es que ya

Voz 19 22:50 a los equipos sólo Juan con un jugador alto entras en la rotación es el segundo pívot es el tercero entonces está teniendo bastantes pruebas en ese sentido le queda un año más de contrato con San Antonio pero es un año no garantizado es decir que San Antonio podría digamos cortarle en verano y seguramente es lo que va a hacer porque ahora mismo además es el tercer jugador mejor pagado de toda la plantilla así que habrá que ver si en verano regresa a Europa aunque yo creo que todavía tiene mucho futuro en la NBA y seguro que hay equipos que están dispuestos a pelear porel en lo deportivo destacar de anoche la derrota de Toronto ante Orlando con diez puntos de Marc y catorce de Ibaka y también cayeron los Espert mientras que Denver se impuso

Voz 0919 23:25 las Marta casa buenas tardes hola Gallego muy buena Play Basket esta semana Istán Ripley aquello terminó ya no

Voz 1509 23:32 bueno no crees que terminó eh porque esa polémica de la Copa del Rey todavía sigue coleando escuchamos todas las reacciones que no han sido pocas las que se han producido en los últimos siete días y todo además con un nuevo clásico con un nuevo Barcelona Real Madrid en el horizonte porque los dos se vuelven a encontrar en Euroliga este mismo viernes y también tenemos mucha NBA analizamos toda la actualidad que acaba de contarte Javi Blanco y nos vamos a Estados Unidos para charlar con Jordi Fernández el entrenador asistente de los Denver Nuggets uno de los mejores equipos de la NBA que además fue uno de los asistentes del Team Le Bron en el All Star

Voz 0919 24:02 estaremos gracias Marta hasta luego en el mundo del motor hoy había un acontecimiento los compañeros de Movistar presentaba su programación de cara a la Fórmula uno que empieza dentro de nada y en esa presentación ha estado nuestro piloto en la Fórmula uno Carlos Saiz Paco Hernández ha estado allí buenas tardes

Voz 19 24:18 qué tal Gallego buenas tardes menos de un mes queda para que arranque la temporada de Fórmula uno el diecisiete de marzo lo va a hacer en el Gran Premio de Australia Carlos hay que va a ser el único representante español hemos tenido la oportunidad de escucharle le hemos preguntado por la por los objetivos que se marca para la primera carrera por cómo va a echar de menos la Fórmula uno a Carlos Sainz porque después de dieciséis años y Alonso a Fernando Alonso porque después de dieciséis años y más de trescientas carreras no bastaba el asturiano

Voz 20 24:43 Carlos Sáenz a Fernando yo creo que le va a echarle de menos siempre en la Fórmula uno McLaren quizás espero que no tanto porque para eso me tienen a mí puede ser que no pudo vemos la primera carrera no hay que negarlo no sería ni un fracaso llena de excepción sería un punto de partida normal

Voz 19 24:59 mañana la segunda tanda de test de pretemporada que van a durar hasta el próximo viernes

Voz 0919 25:03 en este fin de semana hemos tenido los segundos test en Moto GP preparando el Mundial que comienza dentro de nada cómo le ha ido a la onda de Lorenzo sobre todo que se subía por primera vez a su nueva moto Amanda gala

Voz 1509 25:17 qué tal Gallego pues día han concluido ya los días hay buenas noticias para Marc Márquez que recupera la confianza en el último día de test en Qatar el campeón confiesa que vuelve a divertirse en la pista buenas sensaciones para el de Cervera pero no tantos para Lorenzo que como decías tenido problemillas sigue sin encontrarse cómodo sobre la Honda por su parte Maverick Viñales demuestra sentirse muy bien con la moto y son los para dice el piloto que Yamaha de un paso grande en esta temporada y él qué destacas al el Rin están marcando una pretemporada brillante de la mano de su futuro

Voz 0919 25:47 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de este grupo que se llama New Day Ike es el grupo formado por Amparo Llanos la guitarrista de Dover sacan su segundo disco ir suena fenomenal esas guitarras Bdos Berry de Amparo Llanos Sony López algún titular más de este lunes se ciclista

Voz 1284 26:25 mostró Alejandro Valverde en el Tour de los Emiratos Árabes tras la segunda etapa que ha ganado el esprín al colombiano Gaviria está Valverde decimoséptimo a dieciocho segundos del líder Roddick y por detrás de los como le Nibali y compañía Helimer eres de Tour de los Emiratos en balonmano tercera jornada fase de grupos de la Copa EHF hoy ha jugado un partido el Cuenca ha perdido en Rumanía contra el Constanta XXXIV veintiséis y una de segunda B el ex portero Andrés Palop ha sido destituido como entra orden evita Palop ha entrenado veintiún partido

Voz 1716 26:53 ha dado de diez victorias seis empates

Voz 0919 26:55 cinco derrotas dejamos a la selección española de baloncesto ganando sesenta y tres cuarenta y nueve a Turquía el final lo contaremos en El Larguero como también todo lo que pase padre en el partido entre Girona y el español ahora sí hora25 con Ángels Barceló y nosotros volvemos a las