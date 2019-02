Voz 1 00:00 en

Voz 0194 00:35 Zara vítores buenas noches los últimos cuatro días el Vaticano ha celebrado una cumbre que ellos mismos han calificado de histórica históricas y que ha sido porque era la primera vez que se hablaba de abusos a menores en el seno de la Iglesia pero puede que histórica también porque en la cumbre no se ha llegado a concretar ninguna medida frente a la pederastia de los

Voz 1880 00:53 las no ningún anuncio extraordinario lo único sí comprometerse a llevar a la justicia a los casos que se conozcan de todas formas la cumbre se ha realizado a puerta cerrada lo poco que hemos escuchado ha sido al Papa culpa agilizando de la pederastia a Satanás tal cual vamos a escucharlo habla de los clérigos que abusan de menores hay lobbies unido dice son un instrumento de Satanás en los abusos nosotros vemos la mano del mal que no respeta ni la inocencia de los niños así que quién viola y quién abusa no es un cura pedófilo sino un instrumento de Satanás es la mano del mal no la de un hombre

Voz 0194 01:32 las víctimas han respondido ante este como los y de insulto o que decir

Voz 3 01:37 sí vamos a escuchar a Miguel Hurtado es una de las víctimas que acudió a Roma estos días ha intentado externalizar el problema como que el problema de la pederastia es la acción del diablo no mire usted el problema de la pederastia es que los obispos avales y cardenales siguiendo las indicaciones del Vaticano han aplicado a rajatabla humana al manual de encubrimiento priorizar el poder el prestigio y la reputación de la institución por encima de los menores

Voz 0194 02:03 es cierto que con sus palabras el Papa exime de responsabilidad a los verdaderos culpables si dice Kühn instó

Voz 1880 02:08 cuento de Satanás es que no nos quedaba otra hoy en la cara B vamos a descubrir quién es el responsable de los abusos sexuales a menores dentro del seno de la Iglesia quiénes ese Satanás de paso saber por qué el Papa cree que él es el culpable los curas sus instrumentos Satanás el que huele a azufre no si te acuerdas ese momento podríamos hacer un paralelismo con la situación actual y la relación entre Estados Unidos y Venezuela de aquel momento era septiembre de dos mil seis en ese momento era presidente de Venezuela Hugo Chávez comparaba a Bush con el diablo ayer estuvo el diablo en este mismo lugar huele a azufre todavía

Voz 0194 02:50 bueno vayamos a diccionario o no sé si debemos ir a la Biblia para saber quiénes Satanás

Voz 1880 02:54 pues mira primero el diccionario dice que es el príncipe de los demonios en la tradición judeocristiana también dice que es una persona perversa Satanas Satanás la palabra viene del hebreo significa enemigo un opositor es un ángel a las órdenes de Dios encargado de ciertas tareas desagradables sí claro que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento es el adversario de Dios en el Génesis en Isaías también aparece

Voz 4 03:18 aunque la imagen que tenemos del es horrible con que

Voz 1880 03:20 Hornos con pezuñas y todo peludo en Ezequiel por ejemplo se lo describe como el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado dice que el el caso es que quería gobernar el Universo y al final lo que pasó es que Dios lo expulsó

Voz 0194 03:37 Atanasio Satán tiene varios nombres Miguel Hurtado la víctima hablaba por ejemplo de la acción del diablo

Voz 1880 03:42 sí Satanás atan pero también el ángel caido del Cebú el demonio el diablo Lucifer muchísimos pero no son todos el mismo vamos a escuchar la primera canción años de la cara B en esta no se diferencian están ahí todos juntos es el anda suelto Satanás un tema que toca lo oncólogo Barón Rojo o la Orquesta Mondragón pero que es de Luis Eduardo Aute de mil novecientos setenta y ocho

Voz 2 04:04 eh suele o en lugar de disfraz Puenzo SVA

Voz 1880 04:22 estará por qué pasa eso que cae bien Satanas porque este porque tiene su gracia bueno ahora mismo lo vamos a descubrir con Ana que ya está por aquí pero vamos ya te digo que nos pasa lo mismo a todos por ejemplo a los Rolling Stones se presenta como un hombre educado sin fácil for the Devil encantado de conocerte espero que sepas bien mi nombre

Voz 5 04:41 qué bien Unido

Voz 0194 05:05 Nos acercamos a este personaje a Satanás desde la filosofía Ana Carrasco profesora de Filosofía Moderna en Contemporánea en la Universidad

Voz 1365 05:12 Complutense de Madrid gracias por estar aquí una noche

Voz 0194 05:14 las buenas noches a tener buenas noches Ana quiénes Satanás bueno Satanás dentro de la filosofía

Voz 1365 05:20 sí goza de mucha simpatía entre otras cosas porque cuando se habla de la de la de la de la filosofía tertuliano que es uno de los primeros Padres de la Iglesia lo que nos va a decir es que se dice que la filosofía tiene como origen la verdad plena cueza el impulso de

Voz 0194 05:35 demonio Nadal impuso de Satanás

Voz 1365 05:38 eh Satanás inicialmente como muy bien ha dicho ha dicho Sara es una traducción de un concepto griego que significa el adversario el opositor pero el adversario el opositor de quién no de Dios no de Cristo aunque luego sea el anticristo inicialmente esa era opositor al adversario de los hombres del hombre porqué mencionaba muy bien también Sara esas escrituras no en el caso de en el caso dejó en este momento el que dice bueno fíjate tú dices que Hoppe es muy bueno pero no le has llevado al extremo llevaría al extremo cuando sube la desgracia verás si te es leal o no entonces Satanas de simpatía porque es quién abre la posibilidad de elección inicialmente el hombre no es quién cuestiona es con cuestiona efectivamente de hecho hay un hay un hay momentos que te decía que la filosofía tienes impuso de amoniaco psiquiatras pero porqués de amoniaco porque Satanás lo que hace es no solamente abrir elecciones abrir posibilidades sino lo que cuando hay elecciones y posibilidades lo que hace es cuestionar el orden dado Satanás inicialmente tiene que ver con el orden terrestre es decir orden político lo que hace justo injustamente es cuestionar si el orden que dicta la autoridad es realmente justo o no es justo y entonces aparecen cosas muy curiosas como por ejemplo que Satanas apacible sido dieciocho también antes cuando Paraíso perdido de Milton Satanas es aquel qué quiere derrocar a Dios porque el orden de Dios o en el orden que Dios quiere imponer es un órdenes justo hay una hay una tradición larguísima hay super interesante relacionado con esta figura

Voz 0194 07:17 dime una cosa así Satanás uso a los curas que es lo que lo que sale de esta cumbre lo que dice el Papa a los curas a los hombres esto hace que los hombres no sean libres al cien por cien sin excusa si los usa como instrumento

Voz 1365 07:29 no lo voy a hacer uso de esta vertiente demoníaco de la filosofía Illa voy a utilizar para cuestionar el orden no Dios tiene que el orden el héroe en orden eclesiástico discurso del orden que habla precisamente de que estamos ahora estamos frente a un instrumento un el hombre es un instrumento de demonio esta mención es terrible porque el empleo en primer lugar viene de Lutero del protestantismo cuando Lutero habla de que el hombre simplemente un caballo que puede ser o bien montado por un jinete que es Dios o bien por un jinete que es el demonio así que el hombre es simplemente una marioneta y entonces Lutero lo que dice es que el hombre no es libre pero si el hombre no es libre no tiene capacidad de elección entonces se pone en cuestión uno de los principios de la de la religión cristiana que es que el hombre es libre que él puede elegir al Bierzo hacer el mal así que eso estamos hablando de presentación para bien para mal está uno de los principios básicos de la religión entonces claro siempre destilación Si es doble jinete no vale digamos que anula la libertad y el libre albedrío claro la libertad del libro albedrío ya entramos en otro problema y es que Satanás estamos relacionada con el mal porque es la gran piedra en el zapato qué tenemos si Dios es bueno si Dios ha creado el mundo cómo es posible que sí está claro que permita la existencia de lo más posible que permite la existencia en aquel entonces Lutero había hablado de él es este doble jinete un texto que se llama de ser Guardila Dietrich es decir el arbitrio servil ya antes Agustín del pone todos los Padres de la Iglesia los ozono él hablaba de él del libro al vitriólico albedrío y hace otra distinción dice que el ser humano tiene dos capacidades que son dadas por Dios uno a ser libre albedrío y otros la libertad el libre albedrío es que tú tienes una facultad que nadie te puede quitar que esta facultad de desear Mi cuerpo me apetitos con apetencias con deseos esa facultad la libertad en cambio tiene que ver con cuando tú reflexionas cuando tú reflexionas si así puedes tomar una decisión en funcionamiento tanto hombre albedrío como la libertad no hay instrumento de Satanás que valga ahí

Voz 0194 09:39 dime dime una última cosa porque recordaba Sarah varios nombres de estos seres Demonios en qué se diferencia del demonio del diablo esta nomenclatura dice que es muy divertido esta cuántas horas tenemos

Voz 4 09:52 fíjate que hay un momento que esto la gente no lo suele saber pero en los primeros en los primeros siglos de la era cristiana el cristianismo se expande justamente en un en un momento en el que el judaísmo está en la iniciado por Capello ha venido Alejandro Magno algún somos lo mismo entonces lo que se ha expandido Lhardy la la la la el idioma el idioma griego de eso esto significa amenizar entonces hay mucho sí somos conceptos filosóficos e el cristianismo lo que hace es una síntesis entre conceptos entender conceptos que tengan que ver con con el al visión judía y conceptos Cristiano entonces puedan eh griegos y entonces hay un momento en el que quiero empiezan a intentar entender cuáles son esos conceptos que a Peer que aparecen en el en el en el pensamiento griego en el pensamiento griego tenemos muchísimos divinidades muchísimos pero claro sólo puede haber claro claro entonces como sólo pueda haber hoy qué hacemos con los demás pues con los demás esas divinidades que no eran malas que son divinidades secundarias divinidades menores como por ejemplo los Gdaim Bones benignos Sócrates hablaba con Honda Eamon que esa esa voz de la conciencia entonces Agustín de ir intenta traducir el concepto de Daimuz dice la voz de la conciencia de Sócrates que llama Diamond es un demonio que traduce el concepto griego diábolo diábolo en griego significa como decide decía Sara el opositor el opositor que otra palabra traduce el opositores Satanas pero claro como había muchísimas divinidades paganas pasa otra cosa es también encantas quiero me emocionó mucho con este tema pero tenemos sólo un día sólo una verdad sólo un orden y una jerarquía pero lo que pasa con Satanás y con los demonios es distinto porque hicimos demonios ya que no os gusta mucho el cine de terror por ejemplo en las las películas de es infernales quiere hacer preguntas y dar dice tú quién eres somos legión es decir qué demonios son muchos por esto se rompe la estructura jerárquica verticalidad encontramos horizontalidad

Voz 0272 12:11 pues años esta idea del Papa Francisco yo creo que tampoco es nueva no porque si nos acordamos de esta canción las chicas de Dover las hermanas Llanos ya decían hace diez y ocho años esto de El diablo viene a mí me dice Tú me pertenece

Voz 1880 12:24 pues se lo que necesitas vamos diablos malo no hay fuera responsabilidad

Voz 6 12:29 vaya pregunta Victoria Milagros la figura de Satanás pero sí de manera breve cuatro días de cumbre en Vitoria para acabar echando la culpa Satanás

Voz 0194 12:39 la cumbre sino solamente la culpa a nadie sino que además ha hecho acabo el Papa donde toda una serie de estadísticas de debajo de la manga en la que bueno pues hay casos de pederastia mucho más en las familias que incluso la Iglesia es decir se ha sacado ha hecho una especie de de de reparto equitativo de el responsabilidades cómodo es decir aquí la Iglesia no es la única culpable como unos la única culpable entonces nosotros vamos a pedir perdón ahí aquí paz y después gloria a mí me sabe hablar de decepción pero tampoco no sé si esperábamos mucho de lo que siempre no pero nada

Voz 7 13:10 debíamos esperar porque no está las víctimas ten

Voz 0194 13:12 lo que esperamos estaban allí esperando las han llamado para eso

Voz 7 13:15 no olvidemos que este Papa después de que metió la pata en Chile y la metió hasta el fondo ha llamado las víctimas hasta Hormilla con ellos montón no sea ha generado unas expectativas enormes por algo estaban en Roma estos señores estaban esperando digo una cosa digo estoy fascinado con las tres de filosofía que me recuerdan era mi clase favorita del colegio en absoluto y me hacen pensar si estos señores en al instrumento de serlo

Voz 8 13:35 los que le ocultaban

Voz 7 13:37 también eran instrumentos de Satanás tirando por ahí llegamos a que la cúpula de la Iglesia es un instrumento de Satanás porque es la cúpula de la iglesia a la que ha decidido que estos instrumentos Satanás en vez de mandarlos a la justicia los mandaban a otro sitio

Voz 0194 13:50 al que siguieron haciendo haciéndolo

Voz 7 13:53 es que

Voz 0194 13:54 es que lo que estaremos de todo esto es que como también decía antes al principio que ha exculpado a quitado responsabilidad entonces podamos hacer cualquier cosa

Voz 1365 14:03 esa es instrumento del demonio

Voz 1880 14:05 el demonio estos al demonio no no no es el ser humano Mila

Voz 9 14:09 bueno a ver yo considero que el hecho de que haya de que hay han llamado o o convocado a todas las conferencias episcopales en Roma para afrontar este tema ya ya refleja que el Papa tiene una voluntad de un compromiso porque era una un encuentro de riesgo de hecho ha corrido riesgos él dijo al principio de todo que quería medidas concretas y factibles y el resultado final demuestra que no ha conseguido imponer sus criterios sobre esta cuestión por lo tanto quiere decir que hay resistencias a la iglesia para tratar el tema de la de la pederastia de la manera que tiene que tratarse que es con mucha contundencia

Voz 0194 14:48 pero lo de Satanás lo dice él eh sí sí sí lo dice

Voz 9 14:50 él entonces contrasta mucho el discurso inicial que hizo con un discurso final en el discurso final parece que ha querido contemporizar con las partes más retrógradas de él a los reunidos que consideran la pederastia como un pecado es un es un atentado contra el sexto mandamiento por lo tanto si es un pecado que además está inspirado por Satanás e ir ante el cual los humanos tiene flaquezas también los los clérigos pueden tener flaquezas pero sí es un pecado susceptible de arrepentimiento y perdón y eso no tiene nada que ver con el tratamiento que a las víctimas y la sociedad en general quiere que es que se considera un delito ese trate como un delito

Voz 7 15:30 Carlas lo que sí es verdad que dos dicen que ha habido una batalla claramente el Papa ha perdido pero sí cómo es posible que el Papa no un Papa con el poder que tiene un Papa no pueda Dizzy quién hace una cosa tan sencilla como dar los datos es que no tenemos ni y eso es una decisión nuevo trascendental es abrir los archivos de la Iglesia que nos cuente todo lo que ha pasado y todo lo que tienes

Voz 0194 15:51 en cualquier caso en cualquier caso la Iglesia católica no podía exige el Papa no puede con los obispos porque no salí lo dice

Voz 1880 16:08 pero Pedro Guerra si es que Satanás también tiene nombre de mujer la primera mujer día dan la primera mujer libre la que no se dejó gobernar la que decidió abandonar el paraíso es estas Lily a la que canta Pedro Guerra antes años hablábamos de los otros nombres de Satanas no bueno pues además de Lilly también el ángel caído

Voz 10 16:26 B

Voz 1880 16:36 este tema se lo dedicó a Van Gogh Antonio Vega es el disco Anatomía de una ola dice Antonio Vega que se sentía identificado con el tremendismo y la demencia de Van Gogh de que aquí amo el ángel caído más el demonio o los mil demonios

Voz 0272 17:04 estos son los mil demonios de la moda de la maravilloso

Voz 1880 17:07 que el alcohol y bueno tenemos una más que no es demonios sino diablo el no esta es puro country es Willie Nelson pero escucha por favor qué espanto la primera frase

Voz 11 17:22 de acuerdo no

Voz 12 17:25 no parece es el diablo por la mañana

Voz 1880 17:29 menos

Voz 12 17:30 no tenemos tiempo valernos a cine recuerdo por ejemplo la profecía rápidamente la profecía mil novecientos setenta y seis la historia del Anticristo con Gregory Peck pactar con el diablo de Taylor Harbour de mil novecientos noventa y siete Al Pacino como John Milton queda a Sadam y una más El exorcista en mil novecientos setenta y tres se dice que es la mejor Pelli sobre el diablo la obra está

Voz 1880 17:51 de William que esta es el exorcista

Voz 12 17:56 no no avanza seguimos La semilla del diablo de Polanski o el corazón de la

Voz 1880 18:03 Ángel esta sección miedo quería que escucharéis el momento en el que está intentando parar un huevo duros acordes con el plato el momento en el corazón del Ángel recordáis esta peli Crémer sobre los centros

Voz 8 18:15 qué dicen de las cosas que siempre dejan papas en sus huelgas en ese momento

Voz 1880 18:22 horrible aquí en España Simón del desierto mil novecientos sesenta y cinco que es un mediometraje de Luis Buñuel Buñuel perdón una más también española el día de la bestia mil novecientos noventa y cinco Alex de la Iglesia tiene fantástico con gente como Álex Angulo Santiago Segura o Terele Pávez

Voz 2 18:41 cree que facilitan el contacto

Voz 0272 18:53 la banda sonora ahí lo tenéis que pertenecía a Def con nos hablan de números

Voz 1880 18:59 seis seis seis si lo dicen ellos mismos los dos seis seis salía de la bestia bueno pues en la Biblia ese habla de una bestia de siete cabezas y diez cuernos que sale del mar

Voz 1365 19:07 Ari que lleva ese número el seis seis seis también dicen que

Voz 1880 19:10 números hay representa la imperfección porque sientes la perfección y por último dicen también que se repite tres veces

Voz 2 19:15 para dar énfasis y con que cerramos bueno con el

Voz 12 19:18 podía lo que nos faltaba no no no te veían mil novecientos ochenta

Voz 2 19:22 para escapado anda por rincones y se esconden los cajones de la prensa que la letra de memoria

Voz 12 19:34 totalmente totalmente no la podemos cantar pues Miguel Bosé en mil novecientos ochenta