Voz 0194

00:00

la celebración del Mobile World Congress en Barcelona concentra en estos días todas las miradas se mueve mucho dinero se presenta lo último en tecnología y los políticos algunos políticos lo utilizan como escaparate para sus estrategias y algunas son tan ridículas como las de negar el saludo al jefe del Estado o negar solo en público pero dárselo en privado el presidente de la Generalitat quinto y en cierta medida también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han rozado el esperpento con su juego del ratón y el gato con el Rey Felipe VI ayer en la cena inaugural y hoy con el ridículo abandono de la comitiva por parte de Torra para no tener que saludar al Monarca cuando se detuviera en el stand de Cataluña como ven todo muy instructivo muy edificante nada que contribuya a la solución del problema al contrario gestos para agradar a los suyos es la política hooligan que se lleva ahora sin pensar en las consecuencias ni destinada a buscar soluciones al contrario destinada a mantener vivo el conflicto porque sin él hay políticos ya hay formaciones que no saben qué hacer apuntamos a la vista también la estrambótica visita de Inés Arrimadas ha Waterloo dándole a Carles Puigdemont todo el protagonismo que él quiere Ike no debería tener pero Ciudadanos Hipódromo se necesitan a Pedro Sánchez le llaman de todo por haber intentado el diálogo lo que viene siendo hacer política y quiénes le llaman de todo prefieren una performance en Waterloo son dos maneras de entender la política los que buscan el efecto frente a los que buscan la efectividad aunque para efecto el que ha provocado la última declaración de Pablo Casado sobre el aborto el tan masculino y desde su experiencia cree explicarnos a las mujeres que es lo que llevamos dentro cuando estamos embarazadas además de no saber contar entre las catorce semanas que es lo que dice la ley del aborto y las veinte de las que habla