La Iglesia se esconde en el secreto

Voz 2

00:05

por qué el Papa no convence cuando promete cambiar la actuación de la Iglesia ante los casos de abusos de menores porque son demasiados años minimizando estos crímenes y la bando como pecados gravísimos delitos la Iglesia ha venido demostrando que ante las denuncia sólo le importa a preservar su imagen y exhibir su poder atemorizado a las víctimas y con esta tradición cuando las palabras no van acompañadas de hechos delictivos claras y concretas es difícil conseguir credibilidad me ha acordado de un pasaje de Dios todas las armas de Ernest Hemingway padre qué haría usted si después de muertos se entera de que Dios no existe respuesta me guardaría el secreto pues eso la Iglesia siempre se esconde en el secreto vivimos tiempos poco dados a jerarquizar adecuadamente en los acontecimientos la furia de la confrontación lo banaliza todo el pasado domingo el presidente Sánchez visitó las tumbas de Manuel Azaña de Antonio Machado hice acercó un campo de concentración francés en el que fueron dignamente ha acogidos dos españoles que huían de la guerra es decir por primera vez un presidente del Gobierno hace un acto de reconocimiento y homenaje al exilio republicano este es el acontecimiento que algunos grupos de ciudadanos hayan acompañado los actos con protestas con referencia a los dirigentes independentistas presos exiliados forma parte de la libertad de manifestación del mismo modo que en el ejercicio de la libertad de expresión muchos critican detalles del viaje del presidente desde sus discursos hasta que haya depositado la rojigualda ante la tumba del poeta pero no nos engañemos el acontecimiento gesto de Pedro Sánchez lo demás es música de acompañamiento tengo para mí que el PSOE tiene una cierta oportunidad para recuperar terreno en Cataluña de las próximas generales el voto útil puede jugar a su favor en un momento en que muchos ciudadanos creen prioritario el cerrar el paso al tridente de la derecha pero para que ello ocurra hay que cumplir una condición Josep Borrell no sea el candidato su imagen genera rechazo de amplio espectro