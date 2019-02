José Bordalás: "El estilo de juego lo marca el perfil de jugadores que tienes"

Voz 1 00:00 doce y veintiséis estaba hoy el tecno

Voz 1375 00:02 lo del Getafe Pepe Bordalás hola muy buenas

Voz 2 00:05 hola buenas noches eh

Voz 1375 00:07 dónde estás en Madrid estás en Getafe no estás fuera no

Voz 2 00:10 estoy fuera sí sí que tuve que quedarme fuera de bueno

Voz 1375 00:14 ya no vale salir iba decir día libre un rato libre te has dado no

Voz 2 00:18 sí sí

Voz 1375 00:21 entrenar el miércoles si Collet

Voz 2 00:23 doble sesión de moda ya para preparar el partido del próximo domingo

Voz 1375 00:27 contra el Betis poco no contra el Betis y si me tijeretazos eh pues si me das un minuto tiro aquí unas cañitas que ya sabes que estos obligatorio íbamos con Pepe con Pepe con José Bordalás

Voz 2 00:38 como quieras prefiero José Bordalás

pues ya está muy ventoso ahora repito el saludo a la vuelta a la policía llegó con todos nosotros José Bordalás técnico del Getafe

Voz 11 02:17 buenos días Carlos

Voz 12 02:24 son las cinco menos veinte de la

Voz 13 02:31 ha llamado

Voz 1375 04:32 bueno estamos en el ecuador de El Larguero después de haber charlado con Pepu Hernández un hombre del basket que se ha basado la política que quiere ser algo

Voz 20 04:39 al de de Madrid será candidato del PSOE a las elecciones municipales y provinciales

Voz 1375 04:45 eh

Voz 20 04:46 de Madrid eh

Voz 1375 04:48 el ratito de previa del Barça Madrid ya antes de que lleguen que ya están por ahí Kiko Narváez Santi Cañizares Álvaro Benito y Gustavo López que son los que siempre charlamos los lunes de fútbol eh queremos hablar con yo diría que el entrenador de moda mira que ha sido una temporada de está siendo de muy buenos entrenadores españoles afortunadamente pero claro ahora mira unos la clasificación hice la leche el Getafe al que cogió José Bordalás eh hace dos años y medio cuando estaba en zona en puestos de descenso

Voz 21 05:18 no de Segunda a Segunda B dos años y medio después el Getafe está cuarto

Voz 22 05:25 y en en zona de Liga

Voz 1375 05:28 pero es muy caro muchos dicen juegue pues para ser un equipo que critica otro también otro que mira cómo juega ajeno se que da hombre mal no está yendo no seis eso motiva más o menos

Voz 2 05:40 hola buenas noches creo que muy estamos cateto muy felices no es lo que está haciendo el equipo yo creo que tiene un mérito impresionante no podemos definir como queramos pero pero bueno todos todo el mundo sabe que somos un equipo pequeño no pero pero bueno yo siempre les digo a los jugadores que nosotros no ponemos nuestros propios límites

Voz 1375 06:06 cómo te suena esto

Voz 1892 06:19 cómo suena suena muy bien la verdad de viendo yo creo que es eh el campeonato más importante no es de los más importantes del mundo

Voz 2 06:33 sí a todos los amantes del fútbol no nos encanta la Liga de Campeones pero bueno eso son palabras mayores para nosotros

Voz 1375 06:41 ha soñado alguna noche la temporada que viene sonando la Champions en el Alfonso Pérez

Voz 2 06:46 bueno siempre sueñas con coche llegar lo más lo más lejos posible no a nivel profesional pero siempre con los pies en el suelo nosotros no somos como he dicho antes un equipo pequeño que eran quedan tres puntos en juego los mismos que tenemos en estos momentos un treinta y tres por cien de la Liga eso es muchísimo de Le Tour vemos la clasificación la terrible equipos que estamos ahí versos con una diferencia mínima de puntos Si bueno nosotros lo único que podemos hacer en estos momentos es disfrutar disfrutar del momento oí sí sí saber que pase lo que pase habrá sido una pasado con la temporada

Voz 1375 07:31 qué ha cambiado desde ese Getafe que coge José Bordalás hace dos años y medio en zona de descenso a Segunda B y que ahora está cuarto en primera división que que coles Si tuvieras que resumirlo con una idea con un mensaje que has mandatos futbolistas en este tiempo cuál sería bueno yo creo que

Voz 2 07:50 el equipo ha cambiado mucho han cambiado los protagonistas la mayoría pero pero bueno sobre todo cambiado que el equipo estaba es cierta tratan la segunda división en estos momentos la mejor liga del mundo hay yo no creo que estamos haciendo pues bien desde entonces ha sido mucho y creo que hemos inculcado una una idea o sea ellos hemos sido capaces de imprimir un sello una idea de juego hoy el equipo yo creo que G de dónde juegue pues supone la pueden practica Hay digo uno cuando juegan Getafe todo el mundo sabe sabe como juega e Isabel como compita

Voz 21 08:38 algunos han dicho

Voz 1375 08:40 que el Getafe juega al límite del reglamento

Voz 2 08:44 bueno yo no tengo nada que decir yo todo lo interpretamos como como elogios no eso jugar al límite

Voz 1375 08:53 pero no todo eso pero no todo esto lo han dicho como elogio no lo sabes

Voz 2 08:56 sí que lo sabemos pero pero bueno nosotros no tratamos notar que puede de polémica todo hay gusto para todos todo las opiniones de yo siempre lo he dicho yo respeto la todos los equipos y nunca nunca lo he hecho no haré cuando pierda bueno hacer una crítica al al equipo rival no podemos quejar los entrenadores de de muchas otras cosas pero nunca de de del equipo rival yo creo que no no es no es de ser respetuoso

Voz 1375 09:29 me molesta o algo

Voz 2 09:31 no no no a mi a mi personalmente no me da a mí lo que me molesta es que se pongan duda de la profesionalidad de de los chicos uno de los jugadores porque tiene un mérito increíble muy duro soy yo siempre les es hijo mal no les digo que hay que trabajar cada día más duro porque si lo hacemos como hasta ahora y no machacarán no conseguiremos absolutamente nada ahí no estamos dando todo para seguir negociando para seguir mejorando me molesta cuando era un comentario encontrara sobre todo por allí

Voz 1375 10:08 ya y el estilo de un equipo quién lo marca el míster o los jugadores

Voz 2 10:15 bueno lo marca la marca

Voz 1375 10:17 sal Getafe juega el Getafe jugó así porque tú quieres eso por los jugadores que tienes

Voz 2 10:21 bueno en parte parte de eso que yo puedo tener aspectos de juego pero luego también nos marcan perfil o el

Voz 21 10:33 jugadores que tiene sin duda si tú por ejemplo entrenará a las al Betis eh por ejemplo eh son lo que se me ocurrió que jugaría es como juega el Betis

Voz 2 10:44 bueno jugaría como con el perfil de jugadores que que tiene son momentos no a lo mejor no en algunos aspectos sería similar bueno yo creo que va mucho en función de ese por ejemplo no el nuestro maestro Luis Aragonés He tenido una etiqueta de de ser un entrenador que que su ex equipo la contra eh y luego volvió sí hola qué lío

Voz 24 11:15 la querelló que realmente es

Voz 2 11:17 entre no afortunadamente a una a unos jugadores magníficos con con un estilo muy definido y bueno la que lío no

Voz 1375 11:28 por ejemplo si se tiene entrenara a este Getafe jugaría de otra manera podría jugar como por ejemplo Juan

Voz 21 11:33 Betis

Voz 2 11:34 pues posiblemente no posiblemente no

Voz 21 11:41 te van a preguntar

Voz 1375 11:41 lo futbolista bueno te van a preguntar hablando toda la temporada hablamos y los lunes de fútbol con ellos y seguro que algo te querrá comentar alguno de los cuatro pero la última que tengo por mi parte o le sobró algo por tu parte en su momento hablé con Marcelino el mosqueo con lo que pasó en el Getafe Valencia en la Copa crees que algo de lo que dijiste sobró o que pudo molestar lo que puede hacer que al final los jugadores acabarán como acabaron

Voz 2 12:07 no perdonara no no me arrepiento de nada Hay bueno incluso creo que fui muy respetuoso en todo momento

Voz 1375 12:18 después de aquello hablaste con Marcelino con alguien del Valencia

Voz 2 12:20 no no no no no con con nadie de bueno una eliminatoria ellos ellos pasar yo le felicité con el pasado eliminatoria hay que decir

Voz 1375 12:37 sobre la bocina cadista y se lo teníais ahí

Voz 2 12:40 sí sí fue una pena una pena pero pero bueno yo creo que el equipo en el último instante de de ser muy atrevido no todo lo contrario de lo que a veces se nos ha etiquetado el equipo se fue a hacer eso o Di uno lo pagamos Moscardó en el último instante

Voz 1375 12:59 es ir con Marcelino que te pasa o qué le pasa a Marcelino contigo buen rollito es obvio que os pasa ahí

Voz 2 13:05 no no pasa absolutamente nada mí no me pasa nada yo ya lo he dicho en muchas ocasiones no absolutamente nada yo no he tenido nada personal no como delito

Voz 1375 13:17 Don Kiko Narváez que está por ahí hola Kiko hola qué tal buenas noches está Gustavo López hola hola qué tal muy buenas noches Santi Cañizares hola Cañete buenas noches está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 1892 13:28 tan chavales buenas noches chavales lo dices por José Bordalás no lo de chavales por todos agotados todos merecer buenos

Voz 1375 13:37 ahí toda la temporada hablando muy bien de un montón de equipos Hinault también de otros pero bueno no sé que si queréis preguntarle o decir lo que sea de este de este Getafe que también avis habló con razón y que ahora mismo está en zona Champions no sé si queréis algo para José o decir algo preguntarle

Voz 0749 13:55 yo Manu lo quiero primero felicitar creo que sube un equipo el autor muy difícil hacer lo que está siendo Bordalás con con sus Getafe que lo cogió como equipo a donde lo está poniendo lo que sí deseo preguntarle cómo gestiona todas las críticas que está recibiendo él y su equipo no porque no es fácil estar cuanto cuarto jugar como juega creo que es un equipo que potencia muy bien sus virtudes y minimizan al rival los someten al rival a ser mucho más débil y recibir tantas críticas tanto él personalmente de cómo jugó a su equipo y también sus jugadores y en un vestuario de doler entonces como G

Voz 1892 14:33 yo una toda toda esas críticas que Gustavo entrenador José quiere cimentar buena noche Gustavo un abrazo

Voz 24 14:40 te agradezco lo que dejó a todos no es justo aguas todo reconocimiento la verdad que no fácil de muchos momentos fácil gestionar todo ese tipo de cree de de criticar porque sobre todo por los jugadores como comentábamos bueno que que Don Juan por eso a veces se siente sienten abatido siguiente muy molesto muy dolido yo intento que no que no que no cometan el error de caer en ningún tipo de provocación que tenemos que ser los mismos que nuestra idea es seguir intacta hay bueno tentar aislar de todo eso no trabajar como como lo estamos viendo con mucha humildad seguir seguir trabajando muy duro lo porque yo les exijo muchísimo ellos son conscientes pero disfruta disfrutar el momento porque lo que lo que estamos haciendo creo que tiene mucho mérito

Voz 1266 15:38 yo le querría pregunta buena noche Pepe

Voz 1892 15:41 hola buenas noches que Kiko Narváez abrazo ha

Voz 1266 15:45 a Peña ante todo ya compañía porque son la gente que ya sabe que en El Vestuario tiene utillero es gente que era el calendario

Voz 24 15:53 quieren mucho de si hay que yo he

Voz 1266 15:55 con con Ángel Torres siempre he tenido un trato tiene un cariño especial a al Getafe he tenido muy buena amistad desde la época de Casquero no yo siempre tengo la la curiosidad no cuando veo un entrenador de un equipo de un año a otro Pepe y es no en qué Abbey mejorado vosotros esta temporada respecto a la pasada que en lo que ha sumado que es lo que has visto tu decir oye pues fui a dar un pasito adelante voy a adelantar la defensa porque tengo a Gené al otro en qué es lo que habéis mejorado mirando este equipo de la temporada pasada

Voz 24 16:23 bueno yo creo que el equipo ha mejorado aunque hemos perdido jugadores muy importantes que al equipo no se estaba sonando mucho por ejemplo el fajín daño acabó el año pasado acabó de manera sensacional el chico se quiso marchar a jugaran al día francesa porque tenía allí la Familia tenía por familiares y luego la lesión a Marta creo que no también nos nos hizo daño yo creo que hemos mejorado en que los tenemos todos incluido yo más experiencia conocemos de la Liga conocemos a rivales y sobre todo el equipo a un paso adelante se lo ha creído eh a nivel táctico bueno sí que es verdad que el equipo está mucho más cómodo jugando cuando en bloque medios bloquea alto porque hemos sabido contrarrestar las virtudes del rival

Voz 25 17:15 el tira la línea

Voz 24 17:18 muy arriba pues el equipo está cómodo al equipo recuperar balones en campo rival eso no nos da cierta cierta como ya menos tiempo para elaborar porque como sabéis pues no somos un equipo que que técnicamente tengamos grande virtudes pero bueno tenemos muchas otras virtudes que son muy importantes y sobre todo en el equipo es una familia yo siempre cuando llegó el inicio de campeonato les insisto no que que pasemos más tiempo juntos y con nuestra familia muy tenemos que destacar

Voz 1266 17:53 pues como como lo que lo que ha hecho con Jorge Molina que que que que está mejor que nunca la la criatura está

Voz 24 18:01 sí sí la verdad es que sí le conocía ya la había tenido de detuve que fue cuando a manifiesta sí sí con matices gol sino recuerdo mal lo fichó al Betis sí que es verdad que el último del Betis pues ya jugaba poco marcó gol creo uno dos goles en toda la temporada no tenía ese protagonismo que debe tener anteriormente Bono firmó Getafe en Segunda División hizo tamaño no unos años o al conseguir el ascenso y bueno está discursó mejor

Voz 26 18:35 bueno ya te digo que el Torre Manuela decía no ya viene de vuelta

Voz 1892 18:43 lleva diez

Voz 24 18:44 es un chico fantástico es un profesional magnífico y luego todo el Vestuario lo que eres un chaval que si imagino que en la conocéis igual no lo conocer bueno le tiene un cariño tremendo no porque es un ejemplo para todo y lo está demostrando día a día hay a nosotros los sentidos

Voz 1375 19:02 con Raúl Ruiz Carreño otro SER

Voz 26 19:05 está hablándome ahí está llegando está de camino y que conoce bien a José Bordalás también Cañete Álvaro valgo para

Voz 27 19:13 Esther buenas noches buena nota a falta de trece jornadas jetas esta cuarto posición de Champions League pero aquí todavía nadie mete las quinielas al Getafe para esa posición a final de temporada

Voz 1892 19:25 que me gustan las apuestas que hago mejor para o de o la de aquí a final de temporada

Voz 27 19:34 se va a dejar el equipo porque la temporada ya está hecha

Voz 24 19:37 no es que el equipo no se va a dejar ir ni mucho menos sinceramente no de yo siempre les digo a los chicos no que cada uno se pone a sus propios límites sabemos que es muy complicado muy difícil porque por muchos motivos no el potencial bueno mi con potencial deportivo de equipo y clubes que la superan en muchas cosas pero pero bueno en funciones compromiso yo creo que lo venimos demostrando desde hace mucho tiempo no como he dicho antes gustar fútbol gustar la que tenéis que hacer para ganar que tenemos que hacer para ganar hay que estoy con ellos no estoy con ellos eh porque bueno yo soy una persona que no merezco nunca me ha costado mucho llegar poder entrenar en Primera División y ellos lo saben conmigo quiero gente que no que no que no se espera que nunca de ahí el equipo seguro que va para las rotondas

Voz 1892 20:44 se acometa Cañete los euritos hay dos actores mucho patentes empate dos o es otra cosa es lo que lo que sea hombre claro claro

Voz 24 20:56 de de conseguir y como he dicho antes cuando la llegada para marcar nuestros objetivos y nosotros no ponemos los límites pero los objetivos está claro cuáles son los del Getafe no podemos no podemos pensar en otra cosa

Voz 1375 21:13 Gustavo entrenador y Álvaro Benito entrenador también a lo de Mister a Mister Álvaro

Voz 1892 21:17 sí buenas noches hola buenas noches Álvaro qué tal

Voz 28 21:22 lo primero felicitarte por por tu trayectoria hay en particular porque lo que está consiguiendo este año es absolutamente increíble yo quería preguntarte una cosa y porque él es obviamente el Getafe para mí es un equipo de autor lo ha dicho Gustavo yo creo que desde que lo cogí hasta ahora el equipo pues cada vez ha ido mejorando tiene más sello del entrenador cuánto tarda un entrenador en en este caso en en en convencer al colectivo de de de que tenga este nivel de intensidad de agresividad de compromiso de concentración porque hay jugadores que antes de tu llegada no no no tenían este nivel de sacrificio defensivo en la fase sin balón en el el rigor táctico y ahora mismo el Getafe es que no hay ningún no hay ningún eslabón de la cadena que sea débil no cuánto tiempo te lleva convencer a un colectivo

Voz 24 22:12 bueno no es como técnico G sois sabéis que no es no es fácil sencillo e intentamos que sean el menor tiempo posible pero no es fácil eh yo creo que al final se convence cuando cuando se consigan resultados cuando se aguanta es el claro en lo que que se consiguen buenos resultados que el equipo se divierte esto cómodo que que el jugador se sea cuenta que tiene la capacidad yo siempre les digo que juega o no tienen la capacidad de hacer copias de trabajar Luque lo que trabaja

Voz 2 22:47 y cuando lo hacen jugadores con con un nivel con talento con hubo una experiencia enorme grandísima que han conseguido absolutamente todos nosotros somos capaces de hacerlo

Voz 24 23:01 bueno se trata de eso de que ellos por sí mismos algo de lo que estaba haciendo todo es el camino

Voz 21 23:11 pues nada José Bordalás me quedo aquí con los con los chavales de de

Voz 1375 23:16 sanedrín de los lunes y sólo quería preguntarte si el partido con el Betis porque con Marcelino anda el tema eh pero con Setién cómo anda eso

Voz 24 23:24 bueno yo siempre tuve palabras de reconocimiento y elogio yo siempre he dicho que es más fácil de todos los entrenadores que estamos entrenando hemos tenido que trabajar muy duro vamos a la entonces yo respeto a todos a todos los estilos todas las formas de interpretar el fútbol yo siempre he tenido bueno buenas palabras para los equipos de de Quique Setién

Voz 1375 23:56 la fíjate

Voz 2 23:57 bueno eso lo hay que preguntárselo a él

Voz 24 24:02 yo siempre digo que respeto a todo

Voz 2 24:05 los los profesionales

Voz 1375 24:07 por qué dijo porque dijo el Alcorcón de Bordalás espero que no ascienda porque da pena verlo ni juegan y dejan jugar

Voz 24 24:14 no lo sé habrá que preguntárselo a él eso forma parte del pasado y ahora nosotros estamos centrados en sacar el mayor mayor rendimiento del equipo bueno el domingo será un partido muy atractivo el veces eso es un equipo que está peleando por por objetivos importantes tienen ha de beneficiar una gran plantilla hay sí sabemos que va a ser un partido muy muy complicado no se no no sé porqué en su momento dijo lo que dijo eh yo nunca contesté respeto todas las opiniones pero pero bueno el fútbol es tan bonito que

Voz 1892 24:52 que que bueno vamos a disfrutar de del mismo en la primera vuelta no saluda estáis no no la verdad es que no pero bueno he llevado a saludar este fin de semana

Voz 2 25:04 no lo sé no lo sé si me me saludará sino eso es lo lo menos importante lo más importante son los equipos es el de Fanjul y eso es lo menos importante no sé quiere sabes pero de Pekín viene bueno yo les quiero casi todos a mí me llevo bien con prácticamente todos los nadadores nunca ha tenido ningún problema

Voz 1375 25:30 acaso todos has dicho a casi todos no te voy a preguntar quién es el que no

Voz 2 25:34 bueno ha comentado no

Voz 1892 25:38 ah vale amor con amor se ha quedado claro eh

Voz 22 25:43 gracias por sacar un ratito así que siga la racha

Voz 1375 25:46 te vamos a decir que había en Europa

Voz 1892 25:48 igual ya lo que sea enhorabuena por el trabajo en muchas gracias a todos la verdad es que no con vosotros sí gran esfuerzo