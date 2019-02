Álvaro Benito: "Messi no atraviesa su mejor momento, y lo digo después de su exhibición en Sevilla"

Voz 1 00:00 enviar a nada no tiene aquí

Voz 2 00:22 te lo digo es que si habéis coincidido los cuatro en alguien ha sido José

Voz 4 00:26 todas las desde que empezó la cosa sacarle del clásico eh a ver si lo saluda no

Voz 3 00:33 no me pierdo clásico el clásico el fin de semana no me pierdo ese Betis Getafe

Voz 2 00:40 es verdad que decían otra cosa también han coincidido en alabar a Bordalás y en atizar a Setién

Voz 1266 00:45 no comentar que para nosotros sea confundía a la hora de decía tú joe lo único que coincidí en eso digo ves que no lo pone a huevo para pegarle el área en la hora de la falta entre comillas Comella coño que de respeto cuando se habla del trabajo en la profesión al equipo y de de lo que es también una afición y los jugadores no aquí

Voz 0749 01:02 damos la la forma de jugar Nati Samuel modelo que tiene el estilo que pueda ayudar inculcarle al futbolista lo que atizando es la falta de compañerismo y el egoísmo que tiene a la a la hora de hacer una declaración en contra de un compañero de profesión como puede ser el el Flaco Pellegrino cuando fue lo de Leganés o el propio hora cuando fue lo Bordalás no criticamos el fútbol casa helvético deberse encomiable y si a él le gusta así sacar éxitos así perfecto pero hay otros entrenadores caso Bordalás como tantos otros que son exitoso de otra forma de jugar totalmente respetables en mejor beber reír

Voz 2 01:35 está cuarto el equipo haber lo que quiera que verdad que lo que decía Cañete igual luego ya baja pero como esto

Voz 3 01:41 vamos a trece jornadas de Liga esto no es que acaba empezar la Liga obligó ya a trece jornadas

Voz 0104 01:47 equipo muy fiable es que al día de hoy a día de hoy

Voz 3 01:50 a día de hoy a veinticinco de cero que estamos más o menos nadie todavía dar Jetase como equipo de Champions la temporada que viene y para mí ahora mismo es el equipo de los que están luchando por la Champions que en esta jornada puede pasar cualquier cosa

Voz 0749 02:04 total de la Real el Athletic el propio

Voz 3 02:07 en el Alavés cero Sevilla por supuesto el Betis para mí es el equipo ahora mismo más difícil de vencer es el equipo más está siendo más regular durante el campeonato osea nadie lo Dasha habla todo el mundo de todos incluso de los que están tres y cuatro puntos por debajo pero todavía nadie cree que el Getafe me tomo no esto se cae enseguida esto no el Getafe y el Alavés bueno están ahí pero hoy pero oye pero oye lleva año

Voz 2 02:34 nada ver como acaba de Getafe está llegando Raúl Ruiz está llegando ojo que está llegando y que tiene un historial del que trae hoy de del chaval Julen que de verdad merece la pena que escucháis todos pero quería hacer una por lo clásico que tenemos esta semana dos clásicos pasado mañana la Copa

Voz 0104 02:50 el sábado la Liga

Voz 2 02:53 no siempre habéis dicho al cincuenta cincuenta veis mejor a Messi que

Voz 1 02:58 que quién pueda decidir del Madrid

Voz 2 03:01 mejora uno que otro cómo llegan los dos al al miércoles

Voz 1266 03:05 claro Alvarito Duque sigue mucho

Voz 0104 03:12 yo creo que Messi físicamente no atraviesa su mejor momento y lo digo después de su exhibición en Sevilla donde donde hizo una exhibición realmente de acciones determinantes donde capaz de hacerla en cualquier momento y en cualquier partido pero sí vean lo físico que no estás seguramente este todavía con molestias porque les diera un par de carreras pues no con el esplendor al que nos tiene acostumbrados acostumbrado donde es un equipo muy muy explosivo y que suele ganar esas acciones no lo que pasa es que claro cuando se asoma por el balcón de Messi hay al borde del área pues como no es muy Pen exacto como no estés pendiente puesta la tela ponen el ángulo como dice Cañete sagas el balón de la red yo creo que los dos equipos no están haciendo una temporada brillante eh que el Real Madrid mejoró obviamente en este último mes a pesar del tropiezo de de Girona ahí yo el otro día el partido de Levante y creo que está más más encaminado a a la poca motivación que tiene ya el Real Madrid en la Liga sobre todo tras la victoria del Barcelona en Sevilla pero lo veo muy igualados al Real Madrid tiene la oportunidad a nivel moral de de de dar una estocada al Barça una unas tengo una pequeña estocada no oí de conseguir llegar a esa final y de demostrar que es capaz debatirlo a doble partido en una eliminatoria en un hipotético cruce de Champions más adelante y creerse también que puede competir con los mejores equipos de Europa para conseguir los grandes títulos pero vamos yo creo que salvo el Joker de Messi el resto está muy igualado yo lo que quiero ver sobre todo si es

Voz 1266 04:44 como dice Alvarito el tema de de lo que es la motivación también llegue a mí me extrañó el partido ayer con el tema del césped campos yo no he visto un balón rodar talento como lo podíamos ver ayer el Levante y el Real Madrid a mí me daba la sensación no sé cómo estaba demasiado regado un poquito más más alto pero el ritmo parece el día del Girona en el segundo día de Amsterdam no sé si fue la la motivación y está más pendiente de de ahora de la Copa del Rey pero es cierto que tengo que ver a a este Real Madrid se quiere pasar modo metropolitano un equipo mucho va rápido contención presionando ganando segunda jugada teniendo mucha más fluidez en el centro del campo on Kroos Casemiro Modric después aparecer mucho más entre líneas que abusaron mucho aumento pelotazo ayer a Benzema diríamos con cincuenta y uno por el gol juega en el no a mí la verdad que tengo la sensación de que me es indiferente el cero cero uno uno y con la intención que van a salir ambos equipo y el Barcelona no sabe jugar de otra manera esa por la la victoria Alvarito el tema de de Leo Messi sigue desde el golpe de la tu creo recordar no lo veo

Voz 2 05:52 no he vuelto al universo sobretodo

Voz 1266 05:54 mucha influencia en el juego con mayor regularidad fueron chispazo menudo chispazo lo que dio en el Sánchez Pizjuán pero es cierto que yo les sigo dando un cincuenta por ciento a pesar de del uno uno que trae de uno uno no fue el partido de ida de Airbus

Voz 0749 06:10 pues eh tener a Messi es un es un plus extra eh porque en cualquier momento te de este taca cualquier encuentro como pasó frente al Sevilla eh creo que el Madrid en esta cita se crece eh creo que es un equipo que sabe que la Liga prácticamente la tienen perdida qué va a depender muchísimo de lo que haga en la Copa del Rey en la Champions hizo un equipo que ante la grandes rivales sin grandes noches se crece viene con un resultó a priori favorable juega de local sabe que puede tener de esos partidos que te inyectan hacia arriba ganándole al Fútbol Club Barcelona sabiendo que en la Liga tiene que hacer lo mismo pero sigue estando lejos creo que este partido hacer es fundamental tener a Messi es un plus como decía anteriormente pero creo que el Real Madrid cuando no vienen las bravas cuando mejore mejor auto ahí lo demostró en el Calderón lo demostró también en el Camp Nou y creo que lo puede demostrarse el partido de del miércoles frente al Barça

Voz 3 07:05 yo creo que la puede liar parda Messi otra vez es que me da la sensación de que es un estadio hecha a su medida al Bernabéu no es son los partidos donde él marca absolutamente todas las diferencias el Barça yo que lo necesita más que nunca más que nunca porque es bueno porque no está en un gran momento el Barça en la realidad no hay ahora mismo

Voz 5 07:24 como el liderazgo ni tampoco resolución y definición ni ni ni

Voz 3 07:31 muchas cosas más que no aglutine Messi todo lo que aglutinó a Messi es lo que tiene el Barça ahora hay sin Messi digamos es más pequeño el Barça que nunca o que en los últimos años pero

Voz 5 07:42 eso es un escenario donde Messi

Voz 3 07:46 disfruta jugando al fútbol donde hace muchísimo daño donde además la conducta defensiva al Real Madrid le cuesta muchísimo trabajo siempre frenar a lo argentino y todo va a depender de eso del control que ejerce al Real Madrid sobre Messi lo ejerce y lo consigue yo creo que el Real Madrid ahora mismo puede

Voz 6 08:03 que tiene más necesidad más ganas más todo de ganar estos partidos pero tiene una

Voz 3 08:09 piedra en el camino que se llama Messi

Voz 2 08:11 pues a ver el miércoles a las nueve de la noche la vuelta en el Bernabéu eh me voy a ir con Raúl pero hoy con la historia pero Kiko y Gustavo hoy visto lo del expediente de la voz

Voz 3 08:22 sí lo lo lo estaba

Voz 2 08:24 el tiempo y me lo comentó Dani que se quedaban en nada pero vamos a ver un partido

Voz 0749 08:29 cuántas cosas que corregir antes que que este gesto que la parte en una chorrada y hablar del cambio si soy por eso digo que hay tantas cosas para corregir como los ultras en otro país la junio muchísima cosa más que aparte le honra él haber pedido disculpas después en la rueda de prensa siguiente entonces creo que abrir un expediente ahora a título de qué me parece absurdo

Voz 1266 08:50 pese a mí demasiado Tiki Mickey es obvio evidente lo que no quiero justificar ni mucho menos conociendo al Cholo y como hemos hablado que eso una manera de hacerlos argentino que ser pero bueno cuando el entrenador con el rollo de la UEFA debería de como dijo su padre no deje de mantener un poquitín la compostura ya te digo eh mano que soy el primero en decir que a doscientos por hora como hizo Cristiano con la manita cuando les llaman de todo es muy difícil pero con la experiencia que tiene el Cholo pues si se puede evitar hacer otro gesto no pasa nada no me sorprende porque viendo lo que son

Voz 2 09:25 a ver si esta trascendente una Arias Cañete tener esto que tiene que en Turín te la juegas allí igual por lo que lo quitan no creo que pase nada

Voz 3 09:36 yo no creo no va a quedar en nada nada

Voz 2 09:40 deportar un poquito mejor toda apuesta Santi que no pasa nada venga nada y yo apostamos Eurostoxx euritos al Getafe Chamber

Voz 0749 09:47 para que no tiene Madrid Valencia o Betis Barcelona ven are men

