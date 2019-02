"El ejemplo nos lo das tú a nosotros, Julen"

Voz 1375 00:00 bueno tiempo para Raúl Ruiz que estaba llegando en el coche y venías oyendo a a Bordalás y la charla con los futboleros que te pones

Voz 1 00:06 si todas las y bueno yo le le tengo mucho ahora lo sé ya lo sé

Voz 0636 00:10 estaba oyendo y nervioso que no llegaba porque quería recordarle cuando saltaba la valla en Elda que llevó a los jugadores a entrenar a la plaza porque no dejaban entrar en el campo es saltarse luego Nole dejaban claro porque estaba al césped mal Illes el de dijeron no puedes entrar a entrenar el campeón de entre no por lo llevaba la plaza usándolos

Voz 1 00:25 ella es un es un fenómeno y se va a lo

Voz 1375 00:28 mitin al equipo cuarto en en la Champions voy a la charla hemos tenido futbolera com con Bordalás ir en este último tramo del Larguero la historia que nuestra nuestra Ruiz que tiene que ver con un autentico iba a decir Jabato huyeron un neón seis León eso no es un le

Voz 1806 00:42 aunque como él dice ruge su León que tiene una historia detrás eh tremendas un león que cuando era cachorro pues lo lo pasó muy mal de hecho nació con una malformación malformación en el corazón con una ciertos con muchos problemas hoy con tres años se quedó o vegetal sean una de estas operaciones porque ha sufrido ya siete operaciones se quedó vegetal totalmente en nada sin sin poder Ny andar ni moverse ni hablar ni nada

Voz 1 01:12 pero los padres con un dentro estaban pocas esperanzas exactamente pocas o ninguna dijeron vamos vamos vamos que vamos que vamos

Voz 1806 01:20 eh Julen por ver lo que no sé por qué pues ha sido el Atleti desde la Teddy desde desde niño y tiene su casa pero llena de cosas del Atleti camisetas bufandas carteles todo todo lo referente al Athletic por eso decíamos que es un león que ruge no lo que no sé por qué se hizo de la atleta

Voz 1375 01:39 vamos a preguntárselo está está claro que por ahí está Julen está el padre en que supongo que algo tendrá que ver seguro que chaval hiciera del Athletic hola Óscar el padre de Llull

Voz 1 01:49 muy buenas hola cómo estás hombre cómo va la vida

Voz 0065 01:53 pues bueno aquí estamos nosotros aunque el se el reportajes hizo aquí en Valencia sí pero nosotros somos somos de Santurce

Voz 1 02:00 lo sé lo sé si estáis por el tema del trasplante que lo que me duele se lo ha hecho allí en ballet

Voz 1375 02:08 el reportaje reportaje hicimos en Deportes Cuatro que me dijo Raúl historia que que que hay suspensión que barbaridad la de Julen que

Voz 2 02:14 por ahí Julen hola buenas noches hora buena cómo estás hombre

Voz 1806 02:18 oye Julen porque porque te hiciste del Atleti

Voz 3 02:22 yo no sé si tú me llevaron al campo y ahí es donde yo mi mil dos del equipo que yo quería

Voz 2 02:33 cuándo fue la primera vez que fuiste al campo

Voz 0065 02:35 pues es la primera que no con diez añitos y no me acuerdo

Voz 1375 02:38 con diez años no te gana el partido te acuerdas Óscar te acuerdas al primero que lo llevas tú

Voz 1266 02:42 sí

Voz 3 02:43 yo no sé porque no me acuerdo ahí como era tan pequeño no me no me acuerdo claro pero

Voz 1 02:51 tú notaste que el chaval ya eso ya hubo flechazo ahí no

Voz 0065 02:54 pues él él lleva el fútbol desde que nació lo que pasa es que debido a subir a su cardiopatía que tenía pues el nunca pudo hacer deporte pero el fútbol lo llevan llevan la avena

Voz 3 03:07 todos sus colores blancos bueno es

Voz 0065 03:10 eso suena a morir a muerte claro es que no te digo más que cuando pierde se mosquea hasta hasta hasta tal punto vamos

Voz 1806 03:19 los pero ser se llama Julen porque también sea del Atleti por Julen Guerrero que

Voz 0065 03:24 a mente tiene un hermano que es mayor que el que se empeñó que es tu hermanito cuando nacería tenía que llamar Julen Guerrero Julen Guerrero Julen Guerrero incluso

Voz 1375 03:34 no

Voz 0065 03:34 hemos el guerrero no podía ser porque hay irregular apellidos para conceder el nombre de Julen nada más vimos el nombre de Julen Guerrero

Voz 1806 03:43 el hermano se llama Yeray como el central también de del Atleti

Voz 2 03:47 sí eso es eso es juego tremendo hicieron tercero ya un si uno siente como si de María ya no es suya

Voz 1 03:53 a ella sí pero no para para para las pinta ya que más

Voz 1375 04:04 oye quién es el si este este año cómo ves al equipo Julen qué tal estás viendo la temporada del equipo

Voz 3 04:10 pues le veo que alguien te ves bien pero ahora mejor del que que puede remontar siempre jugará desde que ha llegado Gaizka también

Voz 2 04:22 desde que ha llegado Gaizka mucho mejor no si quieres el que más te está gustando este año

Voz 4 04:30 a mí me Aduriz aunque no

Voz 1 04:33 a saber si no sabes tú nada es decir tú eres de Aduriz

Voz 2 04:40 te gusta mucho Julen entonces se ha visto no sé cuántas partidos de Julen no

Voz 3 04:46 pues no estoy ninguno no he visto ningún partido Julen teme bien de este mundo no me digas están en un vacío en el juicio siempre me me han comentado que en una era una de trajo los jugadores

Voz 4 05:00 Xavi a hacer

Voz 2 05:03 porque detrás el nombre claro que te fiabas esta ahora que voy cambiando vas cambiando y ahora me gusta dure

Voz 1806 05:11 al hombre porque hará Julen está en otros temas eh

Voz 1375 05:15 está hay Julen

Voz 2 05:17 sí hola Julen Guerrero muy bueno

Voz 1266 05:20 qué tal

Voz 1806 05:21 hola yo ahí tienes de Julen a Julen

Voz 1266 05:24 sí señor ahí tengo al caño que nos da energía de la todos ahora Augusto da gusto verle la irle bueno pues él ya lo sabe digamos hablado una vez

Voz 5 05:34 sí

Voz 1266 05:35 esperamos Sabanés eh yo creo que que es una gran ilusión por verle verde es muy buen en San Mamés y segundo que bueno no no faltará mucho tiempo para que esté por ahí otra vez

Voz 2 05:48 Julen que dile algo a tu Julen como yo le dije que yo creo que si no tanto por San Mamés Óscar que pronto nos vamos a ver Oscar más bonito el antiguo hombre lobo

Voz 0065 06:02 no no me pone de las claves de la catedral este muy bonito pero la cátedra darle la Catedral

Voz 1806 06:09 pero de los de antes si hay que decir que claro que dentro de toda esta afición de de Julen del Atleti el esfuerzo de Óscar y Marian la madre sea que han tenido que desplazar desde Bilbao a Valencia por el trasplante de corazón de de de Julen la verdad a Óscar Qué tiene que son muy difícil porque porque tú dejas de trabajar tu mujer deja de trabajar interés que está atendiendo a Julen no

Voz 0065 06:36 pues sí efectivamente ya está se tuvo que despedir yo estoy a justo con una baja en la cual me temo que presentará el día veintiocho de febrero aquí inspección y a ver si tengo suerte que los médicos me conté de unos cuantos meses más para poder estar con ellos porque sino me tendría que desplazar para Bilbao par para trabajar como me quedaría otra yo espero oí creo que me concederán por lo menos hasta que encuentre un poco mejor porque el trasplante ha ido todo muy bien pero de momento está costando salir así para que se queden aquellos dos solos pues para mí es un trauma entra mal estoy con muchas pastillas no no puedo y tengo ganas que llegue el XXVIII saber que va a tomar

Voz 1375 07:31 vamos a ver si se puede alargar unos meses para que estés ahí muy cerca de tu chaval el otro día decíamos en cuatro que habían sido ocho operaciones son siete no si no me equivoco si con siete por acciones de corazón y en algún momento llegaste a pensar en tirar la toalla cuando los médicos dicen la situación es crítica absolutamente en estado vegetal ahí lo digo para quien no está no están oyendo que a lo mejor tiene algún caso parecido no

Voz 2 07:54 en ese momento Óscar tú y tu mujer decís aquí no se tira la toalla nunca no aquí nunca aquí nunca más

Voz 0065 08:02 a los médicos hay en Bilbao el número pediatra no ya han apostado nada porel que en principio parecía para él como que lo va a decidir así una fuerte íbamos a tener un cacho de carne con ojos gracias a Dios hay Davis visto que no tenemos un caso de carne con un león ha luchado y él mismo ha sido el que él ha tomado la decisión de venir a hacerse el trasplante porque nosotros como padres hacemos lo que podemos estándar digamos la apoyamos al mil por mil pero la decisiones que hace la dejamos a él porque el aunque tiene veintidós años

Voz 2 08:43 sí que está incapacitado legalmente

Voz 0065 08:45 porque le quedó un retraso mental madurativo debido a la intervención que le hicieron granadas en Ávila hace dieciocho años entonces claro la decisión de volver de venir aquí a Valencia ha sido porque el médico que tenía que volver le ópera iba a ser él mismo no confiábamos en él entonces pues la decisión pues fue buscar otra solución gracias a Dios salió

Voz 2 09:10 de maravilla y ahora estáis ahí en vale

Voz 1806 09:13 decía que por cierto pronto tendrá que ir el Atleti a jugar allí igual que que venga

Voz 6 09:20 ya Julian querrán saber a la que viene bien el bien el

Voz 2 09:26 el domingo día tres si este este fin de semana de tres de marzo sí señor

Voz 1375 09:30 bueno pues Julen Guerrero seleccionador sub dieciséis hablando con con nuestro Julen pero además queríamos que te saludara también a alguien que no sé si sabes que has sido santo y seña de ese club del Atlético de Bilbao también de la selección española también jugó en el el Madrid que hace poco Julen era comentarista de La Ser pero le han llamado del Athletic Club de Bilbao y ahí está junto a Gaizka Garitano remando para que el equipo vaya bien

Voz 2 09:50 óscar sabe quién es tu padre sabe quiénes Alkorta será no que

Voz 1 09:55 no Rafa Alkorta me pongo de pie director deportivo del Atlético iba hola Rafa pone no pues no

Voz 5 10:02 buenas noches a todos es Pablo

Voz 1 10:07 ahí está Rafa Alkorta que ahora es que casi el comentarista de la SER en estos últimos años y que ahora se ha ido al otro lado que es el dado el fútbol

Voz 1375 10:14 que cada vez que son al himno ya está

Voz 1 10:17 hasta en el palco y está ahí en la en los despachos todos los días en la directiva en Lezama examina que estima está te lo sabes no Julen

Voz 3 10:27 qué bonito

Voz 2 10:38 entonces veo cómo suena eh Julen como suena

Voz 7 10:43 Julen se lo has cantado muchas veces Julen lo has cantado mancha es te atreves te animas a cantarlo venga dale un poquito Tale

Voz 8 10:58 sí

Voz 2 11:10 digo

Voz 1375 11:13 Se lo sabe Moria no ser Rafa Alkorta así es la fuerza que da el himno si es ser del Atleti pero hay pocos leones como como Julen y como sus padres eh

Voz 2 11:23 a ver yo creo que él

Voz 5 11:25 el ejemplo que no se va a todos nosotros

Voz 9 11:29 pues es algo

Voz 5 11:31 no no lo vamos a poder olvidar y además yo creo que es que está seguro de que tú esta remontada de nuestro Atleti seguro seguro que toda la fuerza que tiene estuve me han cogido yo estaba bien porque al final lo que hace falta es tener aficionados como como tú no cuenta Puerto ahí energía y a pesar de las dificultades salir adelante seguro estoy seguro que has transmitirán jugado desde el día que les veas yo por mi parte como ahora soy director deportivo que te tengo la agenda molesto a ojo eh ojo que te tengo la agenda ya veremos a ver cómo lo hacemos pero yo tengo que ver si tenemos que hablar de fútbol

Voz 1266 12:08 estoy seguro que lo vamos a pasar fenomenal así que un abrazo

Voz 4 12:11 toda la todo el mundo campeón de Arabia

Voz 2 12:17 pues

Voz 1 12:18 esta Julen que igual tiene que ir al estadio no ya verá al equipo en algún partido en algún partido interesante que haya por ahí seguro Él no tiene la agenda dicho ha dicho Rafa hay también le queda un partido con Julen Guerrero en la selección pero es que no pueden podía todo oye está para terminar está por ahí Marian también

Voz 1375 12:36 Madre de Julen en el teléfono de Oscar podemos saludar a a la madre Oscar

Voz 0065 12:43 sí sí por supuesto está sí ha

Voz 1 12:46 sí es buenas noches que se habla mucho de los leones que te está la leona

Voz 6 12:52 aquí estoy aquí estaba en juego una madre la ley

Voz 1375 12:56 aquí está tu chaval con Julen Guerrero con Rafa Alkorta Icon sobre todo con con la ilusión de de haber salido de de de una manera ejemplar no para para muchos que no estar oyendo de de una situación tan difícil y tan extrema como la que ha vivido no

Voz 10 13:11 sí es muy complicada bastante complicadas pero estamos muy satisfechos de lo que ha peleado lo que ha lucha hoy incluso los médicos no han llegado a decir que que ha sido todo gracias a él porque ha peleado con muchas ganas que había sido una intervención bastante complicada debido a su cardiopatía ya de base ha vuelto a un trasplante normal y corriente pero lo ha conseguido que es lo que importa

Voz 1 13:31 totalmente su padre es el que elige del Atleti no sé si usted también es del Atleti o no una meta bueno tú tú tú también eres del Atleti

Voz 11 13:40 sí soy del Atlético para hacerla me mata Julen

Voz 1 13:43 o para ser de la regalo

Voz 11 13:46 dos no se quita quita quita quita quita que da calambre

Voz 1375 13:52 pero yo le gustó que fichara Íñigo Martínez por el Athletic

Voz 4 13:55 pues la verdad es que a mí eso tampoco igual

Voz 1375 13:59 ya vale te ponen la

Voz 1806 14:01 amistad al Atleti y ya está

Voz 1 14:04 ya ya ya está aunque esté a Duri como está bien como está Duri Rafa cuéntale a Julen como está Duri

Voz 12 14:10 pues es pues está

Voz 5 14:13 dando poco a poco sin prisa que tenemos todos ganar verle ya jugar yo creo que va a más de un mes a ver si va a estar preparados en este año les vamos a ver seguro que algún golito te vas a dedicar ya lo verás muy bien

Voz 1 14:30 así te mete si si marca un gol Aduriz y te lo diga que fue no sé no sé no me extraña

Voz 1375 14:42 pues nada Oye os agradezco a todos este ratito porque Jo yo creo que la historia merecía la pena Hay quería agradecer la Rafa Alkorta que sigue ahora está que no para un minuto pero también decirte que Enhorabuena Rafa

Voz 5 14:52 que ha sido llegar y besar el santo no desde ya veo aún no

Voz 1375 14:55 Gaizka Iturbe ahí estáis vamos que os Alice

Voz 5 14:58 más Gaizka yo digo que algo que hablar y animar a la gente pero el trabajo de Gaizka de su equipo técnico y jugadores porque al final es un buen equipo Juan Pujol lo creo el equipo no ha salido de de esa mala racha y estoy seguro que de aquí al final de temporada viene sólo podemos mirar hacia arriba ya están en este equipo pero ahora mismo todo todo lo es el trabajo de de Gaizka que ha visto desde el principio lo que necesitaba el equipo no bueno pues estamos estamos todos más tranquilos

Voz 1 15:24 no no sea modesta algo tendrán algo que ver que cuando cuando mira para atrás y ve gente de confianza y tal también es bueno e hablar mucho con él compartí que ya se ha

Voz 13 15:34 ajá sí sí claro pero es que yo me limito a escuchar ya nada

Voz 2 15:40 Julen Guerrero como a los chavales de la sub dieciséis

Voz 1266 15:43 pues bien bien la quince lo se la verdad es que conceptos hemos sido pues hubo menos uno que perdimos la hacinados la verdad es que feliz no estoy a gusto en el trabajo desde el principio la sintonía ha sido muy buena en la Federación y con ganas de seguir no es bien bonito números y la los chavales es formar si también esperaba Julen en alguno de los partidos nuestros no que pueda venir así que nos puede ayudar y echar una mano también

Voz 1 16:17 que esto tú si quieres grandemente tu sitio y ver si hay algún hay alguno del Atleti en la sub dieciséis con la sub quince

Voz 1266 16:25 bueno van pasando no sé si son al final hace muy variadas convocatoria ha sido lo que se trataba claro de viendo jugadores no de de que vayan pasando de ir poco a poco lo considera haciendo más pequeño pero son las elecciones más más jóvenes bueno se trata de ver cuanto más mejor para luego poder él es claro que es bueno pues nada iban pimiento Julen

Voz 1 16:47 poder despedir de Julen Guerrero iré Rafa Alkorta Manu o una pregunta si Oscar

Voz 12 16:52 y a Rafa Alkorta

Voz 0065 16:56 que si no está oyendo

Voz 5 16:57 claro nosotros el sábado porque como vienen a jugar ya vamos ir a recibir veo haber recibido como se merece al muy bien hemos leído las veces que ha vivido

Voz 0065 17:09 lo a Valencia demostraba por aquí en Valencia hemos recibidos que bueno sea la que sale rana hacernos hijos no vale gran hoy cuando ya estamos en contacto

Voz 5 17:19 con el precio lo sé lo sé lo sé lo sé si es un fenómeno no

Voz 2 17:22 sí señora habéis que que que queda

Voz 5 17:25 qué qué recibimiento le valladar yo

Voz 10 17:28 no había otra cosa Amano nos gustaría estar muchísimo muchísimo las gracias a Julen Guerrero porque no se puede imaginar lo feliz que no ha hecho al que más a Julen por supuesto pero nosotros no lo vamos a olvidar en la vida que hay muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de tu equipo vale

Voz 1 17:46 y no pueda seguir tenemos miedo no te emociones nadie estás estás en tu casa María así te emocionas lo entendemos alguien no te preocupes

Voz 1375 17:54 pues nada Julen decirles adiós a a Guerrero ya ya Alkorta

Voz 4 17:59 bueno yo he bueno gracias por todo

Voz 3 18:05 sí que eres un fenómeno muy grande que lo llevó mi espalda te llevo en el corazón tu nombre puesto en mi cabeza

Voz 4 18:18 innato en días

Voz 1266 18:21 muchas gracias muchas gracias a Ci la verdad es que para mí es un honor el el habrá contiguo creo que la lesión trasladas tu a todos los demás y en ese aspecto tenemos mucho que aprender de piden ganas de seguir hacia adelante no creo que que estás dando una lección a todos no sólo a los aficionados del Athletic yo creo que a cualquier aficionado tiene esa espetó para mí bueno pues un placer poder estar cerca tuyo Annie Marte sí también quiero felicitar a los padres no es cómo están llevando el tema creo que no es un tema nada sencillo están dando su vida por por su hijo oí la verdad es que están dando una lección a todos no que tienes aceptó quiero felicitarle Si bueno pues animarles son seguirá adelante y que ojalá todo vaya todo vaya bien bueno pues pues podamos seguir disfrutando seguro que sí

Voz 13 19:11 que vaya un abrazo a todos muchas gracias día pudo ya tres de Dios

Voz 1 19:17 a Rafa el día tres bebés partido bestias exacto te en Valencia y en Bilbao también de gracias ya hablaremos de fútbol no sé que siga la racha buena temporada razones

Voz 5 19:28 tras

Voz 1 19:29 adiós amigo Rafa corta hasta luego Julen Guerrero cuya te mucho

Voz 1266 19:32 hasta

Voz 1 19:32 gracias gracias a los dos por sacar un rato y también Julen gracias a ti y a tu padre se por por estar ahí en El Larguero mucho también gracias Mariana hasta luego adiós a los tres besos a los tres que que buena que buenista

Voz 1806 19:48 la historia es que después de esto después de esto que es que hay que mostrarla a los chavales seguir mostrarlo no ya mayores si para que tomen ejemplo o tomemos ejemplo de lo que es la vida no