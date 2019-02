El Larguero: Entrevistas con Pepu Hernández y José Bordalás y el Sanedrín de ex futbolistas (25/02/2019)

Voz 1231 00:00 muy buenas noches bienvenidos a tiempo para el deporte en la SER hasta la una y media el larguero para contarte todo lo que ha ocurrido en el día de hoy lo que nos viene por delante en una semana de clásicos dos por si tenía ganas de clásicos de Barça Madrid el miedo

Voz 1375 00:51 les uno partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Bernabéu nueve de la noche por supuesto con Carrusel Deportivo con Dani Garrido toda la banda sábado veinte cuarenta y cinco después de que ya uno de los dos sea finalista de la Copa se enfrentarán en liga en un partido que puede decidir si el Madrid queda fuera de la lucha por el título ya o no ahora mismo están a nueve puntos a ver qué pasa los dos en el Bernabéu el miércoles el sábado en un día en el que ha terminado la jornada de liga eh eh número veinticinco con el partido acaba de terminar en Montilivi entre Girona y la Real Sociedad sin goles partido que no ha tenido ningún gol Dani Torrente hola muy buenas buenas noches mano qué tal empate a dos y empate a nada pero cero justo al final

Voz 0617 01:27 la justicia como yo creo que que bastante justo porque

Voz 1375 01:31 contado cuatro tiros a portería entre los dos equipos

Voz 0617 01:34 todos los noventa minutos más nervioso así era difícil marcar el empate que

Voz 1375 01:40 bueno tampoco deja descontento a ninguno no lo importante es ir sumando para una Real que ha ido escalando en las últimas semanas y también para el Girona sí de hecho Eusebio ya lo ha dicho

Voz 0617 01:51 dicho que importante puntuar después de la victoria en el Bernabéu en la pasada jornada Yasir ella así lo han hecho un abrazo Dani otro Baradei hasta luego Girona cero Real Sociedad cero termina

Voz 1375 02:00 la vigesimoquinta de Liga y como digo eh la vista puesta en el miércoles y luego en el jueves que será la otra semifinal de la Copa del Rey la vuelta del Valencia Betis que de ahí saldrá el otro finalista en Mestalla el jueves en además esta portada al larguero te cuento que hoy ha comenzado el juicio a Sandro Rosell luego nos contará Jordi Martí que está por aquí en Madrid el ex presidente del Barça que lleva veintiún meses en prisión preventiva casi dos años en prisión preventiva el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona que eh está acusado de blanqueo y organizar en criminal hoy no ha hablado pero sí lo hará mañana en el segundo día del juicio hoy sus abogados han pedido la nulidad del proceso pero la Fiscalía le considera el líder de una trama para blanquear comisiones ilícitas

Voz 1375 02:46 además la UEFA ha abierto expediente al Cholo Simeone por el gesto que hizo en el partido contra la Juventus otorgando sigue sus partes y señalando a la grada del Atlético Madrid pero aún así eh abierto expediente la UEFA podría caerle uno o dos partidos luego nos cuenta Pedro Fullana la última hora así que porque probablemente puede que no esté en el banquillo en el partido de vuelta en Turín contra la Juventus eh eh no han abierto expediente con el asunto de Cristiano Ronaldo han entendido que no hay ninguna provocación en el gesto que hizo en en los ecos y en la resaca que nos queda de ese partido que se jugó en el Metropolitano e también por cierto la UEFA ha rectificado la sanción al valencianista con vivía en de que ya ha cumplido uno de los dos partidos y sólo se perderá el de ida en la Europa League ante el Krasnodar y además ha habido baloncesto ha jugado España partido amistoso tras vencer a Turquía siete cuatro cinco ocho en Tenerife los de Scariolo jugarán en septiembre el Mundial de China eh pues nada esto en la portada de un larguero que hoy va a tener como principal protagonista lo hagan a estar por allí Kiko Narváez Gustavo López Santibáñez ahora ya Álvaro Benito en el sanedrín de los futbolistas de cada lunes

Voz 1 03:50 vamos a hablar con Pepe Bordalás

Voz 1375 03:53 el técnico de Getafe Se podría hablar del milagro Getafe del efecto Getafe técnico que cogió al equipo hace dos años y medio en Segunda pero en zona de descenso a Segunda B y que dos años y medio después tiene al Getafe cuarto que ahora mismo jugaría Champions es verdad que todavía quedan jornada se estamos en la XXV quedan trece partidos pero hasta el milagro Bordalás enseguida hablamos con uno de los técnicos que mejor trabajo está haciendo no solamente este año sino también el anterior en el fútbol español enseguida hablamos con él y vendrá Raúl Ruiz con una historia

Voz 2 05:10 en tiempos si no sé exactamente cuánto pero hace un tiempo espero vida

Voz 1375 05:13 te ha comentado o de basket seguro

Voz 2 05:15 ahora bien es como precandidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE luces da cambia mucho la vida va cambiando poco a poco lógicamente lo estoy tratando disfrutar cada minuto cada segundo aprendiendo muchísimas cosas conociendo muchísima gente entendiendo muchas sensibilidades Si escuchando muchas necesidades también en Madrid y eso

Voz 1375 05:35 algo que me motiva especialmente de estar escuchando toda España pero sobretodo están escuchando los madrileños Iker e empezamos con Pepu Hernández en El Larguero perdónenme podría poner un capuchino en

Voz 3 05:45 vale y yo quiero un mandato vale

Voz 4 05:48 después para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 5 05:51 vale no han cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 1375 06:10 que es literal es que esta ha sido tu casa Pepu sí aquí

Voz 2 06:12 he pasado de maravilla antes te decía que de verdad han sido unos de los meses recogieron seis ocho aproximadamente en el año setenta y seis fíjate han pasado tiempo pero que lo sigo recordando como uno de los momentos más felices de mi vida lo he pasado realmente bien aquí

Voz 1375 06:28 claro los los los oyentes más jóvenes o con los años más recientes Ter te recordarán y te asociada que has estado aparte de entrenar a varios equipos que en la selección y el Mundial de dos mil seis sobre todo a tu faceta como comentarista en Mediaset en la tele con nosotros también y en la Cadena SER la radio pero en el año setenta y seis

Voz 2 06:45 bueno yo estaba haciendo periodismo y tuve la posibilidad de que vuelve de hacer aquí unos

Voz 1375 06:51 de becario que se conoce apenas puede prácticas en aquel momento y la verdad es que fue un año muy especial porque era el momento donde la SER daba su Diario de Noticias sin tener que conectar con Radio Nacional de España era un momento muy especial y la verdad es que lo disfrute

Voz 7 07:07 gracias por sacar un rato y venir a al larguero de encantada la cadena

Voz 1375 07:09 SER porque sé que tus días están siendo maratoniano por ejemplo la Grates levanta hoy otras empezó al día

Voz 2 07:14 normalmente es que claro tenía venía de una vida un poco muy tranquila no demasiado tranquila iban a este cambian porque porque tenemos un trabajo por delante importante estamos haciendo visitas a todas las agrupaciones socialistas de cada distrito de Madrid y hay unos paseos previos donde bueno me demuestran algunas dificultades que hay en cada uno de los distritos o barrios no a partir de ahí pues bueno lógicamente hay un trabajo también largo a lo largo de todo el día quiero decir eso

Voz 1375 07:39 sí por qué quiere ser alcalde de Madrid

Voz 2 07:42 bueno yo quiero ser alcalde de Madrid porque creo que la política realmente la actividad política e que muchas veces no se contempla así yo lo contemplado siempre como una posibilidad realmente de echar una mano de ayuda para mí eso siempre ha sido muy importante pues he pensado que es una posibilidad de de hacer realidad algunas cosas no por ejemplo eso puesto que todos colaboramos y todos ayudamos pero en cuando hay una actividad política de promedio solamente crees que puedes hacer muchas más cosas no primero tratando de contar con la confianza de la gente que te valoren y que vean que puedes hacer una gestión eficaz en estas situaciones y sobre todo que obtienes un camino un recorrido sobre cómo ciertas cosas pero sobre todo porque tenemos que aportar muchas razones muchísimas soluciones muchísimas emociones también en algún caso no para para que nuestro recorrido siempre se ante no para todo sí bueno es una de las grandes posibilidades que hay el poder hacer más cosas el poder transformar el poder mejorar el poder evolucionar que para mí siempre ha sido muy importante la política sido

Voz 1375 08:35 vocación de servicio a los ciudadanos nos entiende que no era

Voz 2 08:38 sí siempre me recuerda esto pues hay una frase que no se repite creo que no que máis más que en Estados Unidos EEUU dicen gracias por servir no hizo lo dicen a los policías a los bomberos a la gente que está dedicada a la política también no es algo que se se oiga fácilmente aquí en en este país en España no pero pero hablaron casi al contrario y tal vez de los políticos

Voz 1375 08:55 no vienen a servir sino servirse no en los políticos como eh es una es una mirada que no se injustificada injustificadamente porque hay mucha pegadores claro pero el político uno está bien visto en España en general

Voz 2 09:06 sí a mí me produce una cierta sensación de justicia eso porque realmente es cierto que salen muchas cosas y estamos viviendo momentos crispados difíciles complicados donde no sorprende hasta que determinada gente que va a teóricamente a servir parece que está sirviendo asimismo en algunos casos pero claro eso no puede implicar absolutamente a todo eso sí creo que es tremendamente injusto las generalizaciones son malas en general y esa sensación yo creo que nos está haciendo mucho más daño tenemos que intentar reconducir esta situación también que no haya tanta crispación que hay un poquito más de moderación que haya un poquito más de treinta

Voz 0985 09:41 Díaz que haya diálogo palabra muchísimo más Hinault

Voz 2 09:45 en otro tipo de valoraciones que no tienen ningún fundamento en muchos casos la gente está diciendo cosas sin pruebas sin mintiendo por mentir o exagerando por exagerar y creo que esa situación es mala para la política porque hay que seguir haciendo hay que seguir avanzando hay que seguir progresando que me parece su imprescindible va a quedar esa palabra tuya como la de baloncesto

Voz 1375 10:03 es decir la progresando

Voz 2 10:05 por qué es el progreso yo creo que eso es es realmente importante ideas progresistas que las que yo defiendo en este caso creo que son muy importantes no echar tantas miradas atrás si echas una mirada atrás es para impulsar te con muchísimo más razón con muchísimo más valor hacia hacia el fruto

Voz 1375 10:19 yo creo que es lo que tenemos que que vigilar eh si queréis además de escuchar a Beto ver a Pepu ya sabéis que os podéis me está recordando a vivir Langa que conectamos en la web de la Cadena SER o en el canal de Youtube de Larguero en Twitter en Instagram en todas nuestras cuentas digitales puedes ver además la entrevista en directo a las doce menos veinte de la noche Pepu que Día das el paso cuando estás en tu casa en esta vida tranquila que llevabas de repente que pasa te llaman llamas tú cómo fue ese el momento en el que dices me voy a la política bueno lógica

Voz 2 10:50 mente tiene un proceso esto no unimos el una historia tras donde bueno Se podía haber hablado alguna manera oye pues eso la política pues no podía ser interesante ahora estoy casi casi agradeciendo mucho la verdad

Voz 1375 11:02 sí

Voz 2 11:03 este paso porque creo que es un momento muy importante también una política no solamente la municipal por supuesto se lo que me voy a dedicar lo que tengo que estar pero también creo que es un momento muy importante en la política de este país es cómo queremos ser como queremos ser como ciudad cómo queremos ser como comunidad cómo queremos ser como país y como queremos saber con respecto a Europa tan grueso estará entonces en ese en ese punto que me preguntas pues bueno primero llamada me proponen yendo llama yo me sorprendo el presidente del tema Pedro Sánchez

Voz 1375 11:33 te dice yo soy pues vamos a charlar

Voz 2 11:36 muy bien esto charlando cuántos tipos tristes y media una hora y tal bueno

Voz 1375 11:41 quién habló más es el presidente presente

Voz 2 11:46 en este sentido pues la verdad cuando comenzó la propuesta me extrañó mucho no creo que dije algo así como como el Ayuntamiento de Madrid ya así no se me extrañó mucho porque no lo por supuesto que no esperaba simplemente esperaba una charla amistosa y bueno conocer las cosas que podemos estar haciendo eso de pero nada más

Voz 1375 12:03 ahí sales te vas a casa supongo o a darle la vuelta da pero vas vas con un follón en la cabeza y no me imagino si si llegas a casa índices en casa que me han propuesto esto y que te dicen

Voz 2 12:15 bueno que me lo piense que ellos están siempre encantados la verdad es que tengo unas facilidades especial no porque sí es es algo así como si te apetece adelante sitúa a disfrutarlo adelante si ves que lo vas a pasar bien adelante en este sentido siempre

Voz 1375 12:30 claro clásicos es que años tirado mejor Mrs

Voz 2 12:33 tiene la mayor tiene veinticuatro años y tengo dos de dieciséis entonces

Voz 1375 12:37 bueno también es posible que estuvieron molestando un poco en casa claro exactamente no pero bueno gracias al presidente y la verdad que bueno me me

Voz 2 12:49 sólo una ilusión especial por supuesto que tuvo un proceso también de

Voz 1375 12:53 cuánto tiempo hace eso cuando fue fue

Voz 2 12:55 la sobre el doce de enero Un Fassa los Reyes además un poco más puede ser no lo sé si uno no sé muy buenos Dios mio naciones

Voz 1375 13:04 yo nací a medias eh

Voz 2 13:06 sí bueno lógicamente lo estuve pensando estuve planteando algunos términos porque quería saber exactamente qué ha qué qué es lo que iba a hacer realmente lo que es lo que se esperaba de mil un sentido también y que ir porque se había llegado también a esa propuesta no entonces lógicamente si me pregunté yo a mí mismo muchas cosas como como preveía día aunque lo puedes intentar visualizar pero no lo visualiza es todo caso porque a mí también me gusta mucho la historia decirlo el transcurso es muy bonito quiero quiero quiero recorrer etarra disfrutar el camino en cada situación sabiendo que va a haber dificultades no puede haberlas pero de resolver las dos en el camino como es una frase que utiliza mucho porque es de Galeano no yo no llego mucha yo no viajo para llegar viejo para ir el ir creo que es interesante siempre he disfrutado lo explotada igual cuando cuando competía

Voz 1375 13:54 la mente más de cien trayectos

Voz 2 13:57 es que la meta no llega nunca si llega si llega es para tomarles llega Ivana otra etapa cuál es un problema que no pero no lo ha sentido Bremen resulta muy interesante no muchos de llegado algunas metas seguir es decir un final de temporada Un final de competición o incluso con algún éxito que hice sea pone el qué pero sí lo divertido ha sido hablar es lo divertido ha sido el transcurso de la competición y Javi cómo se ha gestado todo

Voz 1375 14:18 de baloncesto sí claro porque los otros dos personas de baloncesto tenéis que hablar no es Quique comen compañeros del Ramiro lógicamente claro si lógicamente bien has jugado alguna vez con el presión bueno no

Voz 2 14:29 pude entrenar porque cuando él me tocaba coger a la gente el setenta y dos yo estaba entrando en ese momento la gente del setenta y uno me subieron al primer equipo entonces fui como entrenador ayudante ya en ese momento entonces me quedé ahí justo en el camino de de de de poder entrar a Pedro pero por supuesto que unos conocemos de la cantera ahí tienen hemos hablado en más ocasiones

Voz 1375 14:49 de de tu experiencia en el baloncesto puedes aplicar algo a la política algo que tú has vivido como entrenador como seleccionador tantos años en el basket de ahí tú puedes decir esto que yo he vivido en mi en mi profesión lo voy aplicar a la policía

Voz 2 15:03 que de alguna manera tú crees que algo puedes aportar yo creo que sí

Voz 1375 15:05 yo creo que sí por eso ha dado este paso por eso

Voz 2 15:08 creo que algunas cosas for lógicamente todos somos cómo nos vamos consenso nos forman aprendemos nuestras experiencias me esperen mi experiencia ha sido tratar con con personas en ese sentido no tanto con jugadores que sí que también pero siempre he tratado de dirigirme a ellos como personas con las necesidades que pueden tener que no solamente son las cuestiones técnicas

Voz 1375 15:26 criticar sino tratar de ayudarles a mi partido

Voz 2 15:29 solamente me ha llenado muchísimo más yo siempre me he considerado un centro de formación un entrenador de formación en el sentido que me daba igual si estaba entrenando a la gente de selección con treinta y ocho años eh sino que creo que la formación es constante en todo momento ir siempre digo también esos entrenadores jóvenes que con los que hablo de vez en cuando pobre de aquel entrenador que solamente se dedica a enseñar técnica táctica a sus jugadores porque creo que tienen unas necesidades una niña de doce un chaval de dieciséis o alguien de veinticuatro tiene unas necesidades donde también puedes llegar creo que es muy importante también eso entonces en esas

Voz 1375 16:00 eso se puede aplicar a la política parte ese es una

Voz 2 16:02 en forma de ver las cosas como un entrenador es una ido ante un ayudante de joder es un ayudante de personas no todos en esta sentido también creo que formado muchos equipos y para mí eso es imprescindible hay una sensación que tengo de que creo que también la política se tiene que trabajar como en un momento determinado y me dijo No el el baloncesto es un deporte individual que parece que es una frase que yo dije no me acordaba de ellas lo recordó un exjugador en juveniles el baloncesto es un deporte individual que tenemos que jugar como equipo no yo creo que la política por supuesto el talento liderazgo y capacidades tenemos que aportar los todas pero hay que funcionar como equipo yo creo que estoy en el partido donde se puede trabajar como equipo Eustaquio encaré otros partidos que no son tan son más indica si me permites sí siglo más individualistas ir el concepto de de colectivo de trabajar todos juntos en una misma línea por por otro colectivo muchísimo más grande que es la sociedad creo que es algo que me a mí me perturbe con particularmente me motiva especialmente

Voz 1375 16:56 bueno ahora quiere decir que todavía eres a esta hora de la noche todavía eres precandidato estás compitiendo con otros cuatro compañeros si no me equivoco

Voz 2 17:04 tres tres compañeros dos tres se situó el cual eso de

Voz 1375 17:06 esos cuatro Se mañana termina el plazo para entregar los avales creo que hoy a las has conseguido finalmente más de los que se pedían si eh

Voz 2 17:16 en una de las metas están conseguidas una de las etapas tan novedad pero quedan muchos más

Voz 1375 17:19 también era el gran favorito lo sabes

Voz 2 17:22 eso yo creo que al final se tendrá que decir porque hay un proceso democrático interno en el partido se tiene que votar sobre esas cuestiones fiel a si la primera oración

Voz 1375 17:30 alguien saca más del cincuenta por ciento ya será oficialmente candidato si los sacas tuvo lo saca cualquiera selectas compañeros el que saca más de cincuenta por ciento de los votos sería se convertirán candidato a la alcaldía Alves y el gran favorito es Pepu Hernández ha notado ya cambio en la calle la gente que está reconocido como un tío del basket ahora notas que ya te van reconociendo como el candidato todavía pre pero que en unos días seguramente será el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid ya la gente te lo dice por la calle sí lo he notado algunos caso lógicamente estoy muy bien Dome en un ámbito mucho

Voz 2 17:58 de de de gente del partido de las agrupaciones pero también es cierto que en algunas otras situaciones también se me ha acercado en este sentido no para reconocerle como un candidato al Ayuntamiento de Madrid cosa que les agradezco lógicamente es una muy buena sensación primero con se me sigue reconociendo pero me ha gustado yo soy no me ha preocupado nunca nada cuando después de de cierto tiempo pasado portuguesas interés con la gente me reconoce en este sentido me parece correcto

Voz 1375 18:24 prince eh sí fueras alcalde has pensado lo primero que te gustaría hacer

Voz 2 18:31 sí sí yo lo que estoy percibiendo ahora son una una sensación y no solamente la sensación sino la constancia también que estoy teniendo en cada uno de los visitas de que hay una tremenda desigualdad económica y social en Madrid y me gustaría que mi ciudad se pareciera mucho más a toda la ciudad no solamente a determinadas partes no creo que hay muchas ciudades crees que hay hombres sí ciudades dentro de Madrid estamos hablando de de distritos de doscientos cuarenta mil habitantes de distritos de doscientos veinte mil de ciento ochenta mil son muchas pequeñas ciudades que realmente no no están viviendo eh las mismas sensaciones no están teniendo las muchas necesidades y creo que hay una desigualdad importante y me gustaría poder combatirla poco a poco para que esa ciudad fuera mucho más compacta más completa más igualitaria en este sentido tanto económica como como como socialmente que muchos casos faltan demasiadas cosas en algunos barrios

Voz 1375 19:18 tu primer mandamiento dirías yo soy alcalde Madrid lo primero que voy a hacer es esto esa idea no la idea ha dejado clara hay muchas ciudades pequeñas dentro de Madrid mucha desigualdad económica en en las distintas capas sociales de de de Madrid pero tu primera norma tu primera tu primer punto que dices esto si soy alcalde de Madrid es lo primero que voy a hacer ejemplo de la almendra central Madrid dentro seguiría manteniendo la Pepu Hernández tiene muchas cosas

Voz 2 19:44 hay muchas cosas que me gustaría pues hacer un trabajo sobre Madrid de aquel que se dirija al corto al medio a largo plazo pero también a la corta la media larga distancia creo que tenemos que trabajar en esos en ese sentido siempre hay cosas que son urgentes cosas que son preocupantes y cosas que tienen que ser prioritarias Lola más obrero hay muchísimos cada vez Stipe si viendo cada vez más necesidades más más trabajos muchísimo trabajo sobre Madrid lo que me gustaría es hacer una muy buena gestión sobre esto muy buena gestión indirecta y cuanto antes mejor por supuesto atendiendo las tal pero pero creo que hay determinadas cosas que hay que actuar directamente no podemos estar eh dilatando demasiado en el tiempo determinadas cuestiones que hay que atajar directamente porque tenemos que reconvertir una situación de desigualdad que se viene dando desde hace muchísimo tiempo y una situación de de de necesidades donde hay unos barrios que están bien atendidos in por supuesto cada uno tiene sus problemas en cada uno tiene sus problemas eso necesidades pero hay cuestiones que son muy importantes por supuesto la la la la sensación que tenemos que necesitamos los madrileños de que estamos viviendo en una ciudad saludable yo creo que eso es muy importante y ahora nos dan ahora no lo es yo creo que no tenemos esa sensación queremos queremos que sea una ciudad muchísimo más saludable en este sentido tanto en el aire que respiramos como la limpieza de las calles como en la sensación mental no quiero trabajar no solamente por cuestiones eh materiales por así decirlo sino también por cuestiones mentales necesitamos también una ciudad que de buena convivencia de buenas sensaciones que también sea una ciudad que en el largo la media distancia larga distancia pues también se vea como una ciudad espejo donde se pueda mirar la gente no ciudad que seguir a sí misma en ese sentido y que conviva con todas con todos mucho mejor

Voz 1375 21:21 qué te parece la gestión de Manuela Carmena como alcaldesa de mal

Voz 2 21:24 pues la gestión creo que ha sido ovacionada no acabamos de meterte en la política pero

Voz 1375 21:28 como ciudadano de Madrid que te paralice la gestión que ha hecho Manolo

Voz 2 21:31 bueno pues yo haciendo la gestión insuficiente la gestora sufíes suficientes y creo que se podían haber hecho muchísimas más cosas que eso podía haber llegado a muchos más sitios que podía haber hecho recorrido colas la voluntad ha sido una buena voluntad pero sinceramente tengo que hacer una pequeña critica en este sentido donde creo que no se ha tenido un verdadero equipo para mí el la el equipo da toda la fuerza para actuar sobre las cosas y hacerlo con una buena gestión Icon con decisión sobre determinadas cosas pero yo creo que ellas apoyo en determinados grupos con muy buena buenas ideas sin muchas ideas del Partido Socialista por cierto en ese sentido pues creo que le faltó poder de decisión oí ejecución muchos casos podía haber aprovechado muchísimos este mandato

Voz 1375 22:14 pactaría Pepu Hernández con Manuela Carmena

Voz 2 22:17 bueno no estamos muy lejos en nuestras ideas generales no nuestro concepto de cómo debe ser la política la sociedad y las ideas progresistas se de ese aspecto creo que tenemos que llegar siempre a acuerdos o por lo menos dialogar con completamente no solamente con ese partido sino con otros muchos creo que es importante que en un momento determinado nos pongamos de acuerdo hablando dialogando de muchas cosas que son importantes para Madrid porque por cierto no son importantes para los próximos cuatro años son importantes para toda nuestra vida para la vida de nuestros hijos entonces claro tenemos que ver un tener un concepto de Madrid también a muy largo plazo porque nosotros el largo plazo en política parece que es la semana que viene y no sé hay unos plazos importantes que sí Jerez importante hacer una semana otros eran de años y otros serán de muchos años que también tenemos que tener hasta recorrido pensar cómo queremos que sea nuestra ciudad dentro de muchos años de estos jóvenes que en un momento determinado están sufriendo y están viviendo en situación es complicadas tanto como para irse a Madrid porque no pueden vivir en Madrid porque no tienen o tienen vivienda no tiene acceso a un proyecto un proyecto vital importante pues muchas veces pues a lo mejor podemos estar echando a los jóvenes de Madrid son muy necesarios porque el tejido vital de de el potencial es es es de la juventud sobre

Voz 1375 23:28 y conciudadanos pactaría Pepu Hernández ahora hemos hemos hecho hace unos días a Albert Rivera líder nacional de ciudadanos estamos a las puertas de las elecciones generales en España el ha dicho y ha matizado y ha dejado claro que no va a pactar con el PSOE con el PSOE con tu partido es y Pepu Hernández tuviera la opción de pactar con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid lo haría

Voz 2 23:46 vamos a ver algunas cosas que no entiendo muy bien cómo se cuál son los los trámites por así decirlo las cuestiones de la política no yo creo en un ayuntamiento lo que tienes que buscar es lo mejor para tu ciudad y por supuesto cuanta más gente esté de acuerdo muchísimo mejor y creo que hay puntos en que podemos estar perfectamente de acuerdo perfectamente de acuerdo quién no va que era una ciudad más limpia que nueva que eres una ciudad más más saludable que no va a querer una ciudad donde la movilidad sea sea mejor Duque ha sorprendido al

Voz 1375 24:15 la dijera que no va a pactar que son son cuestiones que claro

Voz 2 24:18 sí sí se habla en general pero es que la política no solamente general es que también la políticas al corto plazo al a corta distancia y nosotros tenemos que trabajar por Madrid y cuando se tiene que trabajar por Madrid por supuesto que hay situaciones hay muchas cuestiones que tienes que llegar a determinados acuerdos porque con la fuerza de todos es más también es como si alguien ganará las elecciones pero ellos solamente para los que me han votado no para todos todos los de ellos ir para eso tienes que llegar también a determinados acuerdos para saber cómo piensan los demás también entender otras sensibilidades no solamente las propias por eso quiero que haya un amplio abanico Madrid donde podemos llegar cada vez a más gente que nos entienda cada vez más gente que tenemos nuestras formas de hacer las cosas nuestras posibilidades nuestras prioridades también pero queremos luchar absolutamente a todos porque todo el mundo tiene sus necesidades particulares

Voz 1375 25:05 qué opinión tiene pude el fenómeno Vox

Voz 2 25:09 pues es una de las cosas que más me gusta preocupando me está preocupado en el sentido de que parece que estamos haciendo una política retroactiva en muchos casos creo sinceramente que en algún momento hemos conseguido determinados derechos determinadas libertades y ahí nos hemos quedado parados encantados de conocernos no hemos luchado realmente por la siguiente etapa que la siguiente tapas insolidarios cada vez más para que nadie venga a plantearte dudas problemas no

Voz 0985 25:32 yo creo que para mí todo es mejorar evolucionar y progresar curvo decir en este sentido no las ideas progresistas

Voz 2 25:40 más bien bueno un poquito más allá cómo queremos ser de verdad que el momento es muy importante también para combatir al algunas dudas en algunos planteamientos que están haciendo en muchos casos falsos en muchos casos no muy no muy directamente relacionados con la razón sino se dicen cosas y ahí lo dejo en un momento determinado lo deja si alguien lo coge y creo que de una forma equivocada o tergiversada muchos casos y me preocupa porque es la política también tiene que ser el mundo de la verdad de la de la razón de las soluciones adecuadas a al o lo que quieres consigo no no no el mundo de la mentira o no el mundo de las exageraciones no mundo del insulto por insultos sin ningún fundamento

Voz 1375 26:19 si pierdes e como candidato del PSOE Pepu Hernández seguirían la política sería en el partido haciendo oposición por ejemplo en el Ayuntamiento por supuesto se sí me me conformo

Voz 2 26:29 eso con los militantes y con el Partido Socialista es me coloquen donde me coloquen es es permanecer el mandato Antelo si sí en la oposición donde donde haga falta donde puede echar una mano porque creo que he venido sobre todo para echar una mano sale la vocación de servicio realmente es eso sí sigan ganas mejor pero porque puede hacer más cosas pero si te delimitan unas estación determinada voy a tratar de hacer mi trabajo también echando una mano por ciudadano eh

Voz 1375 26:53 en cuanto se conoció tu nombramiento unas horas después eh creo que fue el Confidencial el quién salvó la noticia de que una de la una sociedad tuya eh había mezclado tus derechos de imagen y tu bueno las gestiones que hacía dando conferencias Orlando charras y que esa misma sociedad es la que había comprado si no recuerdo mal cuatro inmuebles cuatro viviendas más saber O'Higgins muchos dijeron este es el fin de Pepu ha empezado ya está la sombra de ha defraudado a Hacienda vamos a ver si es lo mismo que Machín cuartas y es diferente en ese en algún momento sentiste que terminado a tu carrera política casi antes

Voz 2 27:30 dar no no sé qué va usted lo digo claramente no porque estoy muy tranquilo sobre las cosas que de hecho siempre he pensado que actuado con legalidad siempre efectuado con un criterio ético muy alto también en estas cuestiones y que es cierto que esa sociedad existe y existió sobre todo existió porque era un vehículo como simplemente para bueno la actividad que yo tenía en ese momento pero no era un bélico para para los impuestos ser vehículo pues posó para otras otras ingresos otras cantidades con la con la empresa que yo tenía yo tenía con la que colaboraban pues para que fuera muy sencillo usarlo para que no se mezclarán términos y para que ellos pueden actuar también Direct la mente sobre esas cuestiones en esa especie te digo que ningún problema en el tema de dónde sale esa noticia

Voz 1375 28:13 alguien tenga alguien te llama te dice alguien del partido en Pepu esto que eso no porque no llamas tú no se queda en nada

Voz 2 28:20 no no es necesario ser realmente pues hoy es tiempo muerto que darle ni un tiempo muerto ni transparencia para con el partido es total y absoluta sea lógicamente ellos tienen que saber lógicamente notamos en estas cuestiones y vamos a actuar y vamos a trabajar juntos lo somete tienen que saber absolutamente todo lo que yo he podido hacer en en ese sentido no que estemos tranquilos todos porque no quedó ni de fastidiar a nadie ni fastidiar mi lógicamente sería ilógico pensar eso pero luego claro cómo van apareciendo algunas cosas que no son reales que son datos e inexactos algunas falsedades directas no en este caso por ejemplo has mencionado cuatro inmuebles yo tengo un adicto que compramos hace tiempo que si está sobre la empresa pero que también incluye una casa que yo tenía antes entre seis incluyó la sociedad cuando la sociedad ni siquiera existía ya estaba mezclando determinadas cuestiones determinados términos no ir remito rural que tiene un valor catastral de veintiséis euros literalmente te lo estoy que claro que luego digan que de ahí son cuatro propiedades con una con uno reo y con una casa tal no sé por favor

Voz 0985 29:22 pues no hay no hay nada más bueno esto no tiene recorrido

Voz 1375 29:25 son las doce de la noche estáis escuchando al que quiere ser alcalde de Madrid por el Partido Socialista en en las elecciones autonómicas que iban a tener lugar y provinciales en en unos días el veintiséis de mayo e de momento es precandidato pero en unos días seguramente será el el candidato son las doce le voy a decir adiós a Pepu Hernández pero antes pero la disco te digo adiós porque te quiero hacer dos preguntas de baloncesto aquí te iba a preguntar por el pollo el otro día en el Madrid Barça por qué el alcalde de Madrid que quiere ser alcalde de Madrid tendrá su opinión de lo que pasó el otro día en el Barça Madrid de baloncesto

Voz 4 33:00 bueno las doce y tres En seguida vamos ya con el fútbol

Voz 1375 33:03 con todo lo que nos viene por delante en esta semana pero para terminar con Pepu Hernández que había estado hoy en directo y que está aquí en directo en El Larguero de la Cadena SER eh que te pareció lo del Barça Madrid de de basket como hombre de baloncesto además de la política que te vas qué te pareció bueno complicado no

Voz 2 33:16 otros decíamos son baloncesto que el baloncesto siempre estará como nosotros queremos que sea no no como esa frase que dicen en el fútbol que por cierto no lo ha entendido muy bien pues el fútbol es así eh nosotros tenemos que saber siempre plantearnos cómo es no es cierto que el baloncesto ha cambiado ha tenido una evolución Se trata de mejorar siempre se trata de que haya menos equivocaciones de que sea más justo que para mí esto es importantísimo que las cosas sean justas en ese sentido pero no siempre se consigue no siempre se consigue no porque también los errores

Voz 1375 33:42 humanos y otro tipo de horrores como bien dijo Pablo

Voz 2 33:45 no sumamente sonoros los humanos cuando diariamente tiene unas posibilidades sino las utilizas bien pero bueno esas cosas pasan en el deporte tenemos que asimilar lo así también como que es una parte más

Voz 1375 33:55 lo que hubiera reaccionado Pepu Hernández Si no te pitan esa bueno Boix el balón que en el aro y luego si fueron dos acciones prácticamente acabado el partido y ya un resultado que pudo haber

Voz 2 34:06 pero a continuación es muy raro que pasen pero esas cosas pasan iba más pasan también en el tiempo sea quiere decir que no tiene que tener unas consecuencias para mí no debe tener unas consecuencias mayores por supuesto que el globo importante que que que se merece los que se han sentido afectados en esto pero tanto

Voz 1375 34:23 todo para que el Madrid diga me voy de la ACB yo creo

Voz 2 34:26 que no yo sinceramente creo que debemos de valorar un poquito más cosas en un poquito más templados en ese sentido hizo pensar en todas las cosas buenas que hemos hecho y las cosas buenas que ha hecho el Madrid extraordinario ciertos recorridos tenido lo que lleva haciendo Pablo Hermoso Queipo maravilloso maravilloso que van a poder volver a hacerlo y como a poder reeditar otra vez futuras Copas en futuras ligas en futuras Euroliga es ojalá pero pero sin lógicamente el el rebote es importante porque te afecta mucho pero que no afecte mucho más allá yo siempre he dicho que me parecía injusto completamente injusto que una derrota que durará tres semanas y una victoria veinte mil es completamente injusto no es sano es nuestra no les semanas

Voz 1375 35:07 de la última que te hago Pepu eh ahora en la política algún día volverá al baloncesto o eso ya está tachado de tu lista por los siglos de los siglos amén no puede esto

Voz 2 35:18 ha tachado no porque yo sigo soñando que llegó tarde al entrenamiento entonces me encantaría no echo de menos tanto la competición y los partidos pero sí echo de menos el entrenamiento el poder echar una mano a los chicos y chicas Si entrenar les en fundamentos pero también interesarles en forma de ser en valores giro que son muy importantes esos valores que voy a intentar que tener también la política los quiero seguir representando en el baloncesto porque creo que es muy importante también la gente tiene que formarse así que ahora esos valores servirán para el baloncesto o para su vida política o para su vida pública o por su vida profesional y en ese sentido yo yo me veo con necesidad de de poder seguir echando una mano si si pudiera ser solares

Voz 1375 35:56 dentro de unos años quién sabe si a lo mejor propuesta en banquillo otra

Voz 2 35:59 sí de baloncesto de un patio descubierto de un colegio

Voz 1375 36:02 hoy un equipo profesional más hace aún más que eso quizás porque si tiene si no nos genera que no es consciente nuestra gente agregó

Voz 2 36:14 sí en el sentido de eso de que mis necesidades eso es de poder seguir transmitiendo entrenando gente joven y tratando de ayudar a formar esos una necesidad que siempre sentiré pues nada

Voz 1375 36:24 los madrileños que han escuchado muy atentamente habrá sacado sus con sus conclusiones mucha suerte en tu carrera política lo que más vamos a echar de menos al Pepu comentarista estaba

Voz 4 36:32 Luque Luque Tune

Voz 1375 36:35 esto diciendo pero es que vuelva a la política social en Mediaset ni aquí en la Cadena Ser con Pacojó bien lo pasado con ellos bueno yo creo que a lo mejor no

Voz 2 36:44 comentario alguna cosa sí podríamos hacer siempre no alguna

Voz 1375 36:47 venga apostilla algún delito entre ofrecen hoy pleno del Ayuntamiento lo de por qué no lo que tenemos que cambiar tanto yo no he venido

Voz 2 36:57 cambiar completamente venido a ayudar yo eso pero sí por supuesto me queréis en algún momento para hacer algún comentario más o menos interés

Voz 1375 37:04 he de hacerlo mucha desbordante placer negra haberte muchas Brave en la política de aventura para querer ser alcalde del Ayuntamiento de Madrid gracias Pepu doce y siete Pepu Hernández en los micrófonos de la Cadena SER y ha ah muy poquitas fechas de que empiece la campaña la precampaña los de antes las urnas los votos todo este follón político en el que se ha metido Pepu porque entiende que es la vocación política estaba ahora mismo por encima de cualquier otra cosa y la vocación de servicio al ciudadano de Madrid dejamos a Pepu Hernández doce y siete de la noche de doce y siete un segundo un alto Nos vamos al fútbol

Voz 7 39:07 no lo que deben hacer

Voz 4 39:16 Antón Meana está por aquí hola muy buena presente Carreño buenas noches aquí Jordi Martí también hola Jordi qué todo muy buenas tienes que venir más aquí a Gran Vía treinta y dos en Madrid

Voz 17 39:25 todo para tomar apuntes pasarse los a Valverde a muy bien a ver cómo está la cosa cómo está el asunto

Voz 1375 39:31 eh cómo está todo esto para darle cumplida

Voz 2 39:33 dos informes claro RFI para poner

Voz 1375 39:36 la orden aquí en la capital a poner un poquito de falta además de Antón Meana ahí Jordi Martí están por ahí Javi Herráez está Adriá Albets está también José Manolo Alemán estamos en la semana de el clásico de los clásicos en la semana de los clásicos pero lo primero lo que resaca ha dejado el Levante uno Real Madrid dos que se jugó ayer y que cerraba el domingo de Liga está porque Javier hola Javi muy buenas hola qué tal ha dado buenas noches ya está en Valencia José Manuel Alemán hola alemán qué tal

Voz 18 40:08 hola qué tal manual Javi

Voz 1375 40:10 tres puntos victoria importante para seguir manteniendo la distancia con respecto al Barça no se podía perder más puntos no fue un buen partido de los de Solari pero sí se consiguió la victoria sin embargo siguen quedando sensaciones de mal juego de varios incendios en el vestuario del Madrid el último el de Gareth Bale que no por conocido deja de ser importante de parece ir incluso creciendo semana semana cómo está el asunto de Bale y sobre todo cómo ha sido hoy el día después con los compañeros con ese Lucas Vázquez

Voz 19 40:39 qué les rechaza en el abrazo cómo está el asunto Bale

Voz 1375 40:43 ese vestuario Javi bueno pues

Voz 19 40:46 se habla y hablan Lucas Vázquez Si Gareth Bale Bale es como es no vamos a descubrir ahora seis años en el Real Madrid habla español con los compañeros poquito porque les decimos cariñosamente que es un poco marciano no va a la suya es es buen compañero pues no va las cenas pero

Voz 1375 41:04 estamos que lo porque le pone poco Solari la delante

Voz 19 41:06 a por la derecha izquierda Vinicius y eso pues les escuece contaban ocho Antón Meana que

Voz 7 41:12 también hemos estado un comentario de Courtois que juega

Voz 19 41:14 sí se juega gol lo hace con su suegra habitualmente si está aquí en Madrid por la tarde después de entrenar y le gusta

Voz 1375 41:21 te digo una cosa tanto consigue hombre una cosa tampoco es ningún pecado que

Voz 7 41:24 compañero diga que se va a jugar al golf Gareth Bale sea que entiendo entiendo que les pueda haber mosqueado no la escenas bueno pero hay que tampoco

Voz 1375 41:30 contado decía Antón Meana que no les

Voz 7 41:33 está mucho eso agregó y ahora nos lo recuerda Antón pero que tampoco ha dicho ningún compañero o no sé qué Gareth Bale Se va donde no lo que oye que cuando no entrena les gusta jugar al golf bueno pero tampoco parece un pecado si es que claro que hay que hay que