Carlos Iglesias: "Todos los que me rodeaban sabían que era actor menos yo"

hombre es evidente el guapo el guapo inste guapo

Voz 0446 00:05 qué relación tiene con el mar

Voz 0338 00:07 tienen más con la montaña pero la relación con el mar posiblemente me venga a través de Guardamar del Segura

Voz 1 00:14 qué recuérdese Xetra Guardamar

Voz 0338 00:17 que es mucha playa lazo tremendo esa primera juventud en que los días son muy largos no se acaban nunca hay

Voz 1 00:29 es un gustazo estar en la playa esa sensación de libertad posiblemente también sí

Voz 0338 00:36 está todo unido en aquel momento no había tanta gente como hay hoy en día en en las playas los los veranos sean larguísimos entonces es como que medio año te pasaba Said no el veraneo

Voz 0446 00:50 esta ha dicho que tiene más relación con la montaña

Voz 1 00:54 con las materias de Suiza

Voz 0338 00:57 tengo mucha relación con con las montañas de Suiza desde hace muchísimo tiempo después con la contenidas en general porque siempre me ha atraído mucho la altura

Voz 0446 01:07 que que describen un poco que sientes cuando vas a la montaña mucha gente que dice a mí me da energía a ir al mar hay otra mucha que dice a mí me da energía irá a la montaña

Voz 0338 01:18 sí a mí me entusiasma el que el paisaje sea tan variado no esos valles los bosque los riscos y las cimas el la nieve en fin creo que la Montaigne es muy variada no la montaña que yo he conocido de de crío en en Suiza en los Alpes pues todavía más no porque si hay un alguna montaña bonita en en este mundo pues es el Cervino por ejemplo no que es la montaña ideal la perfecta

Voz 0338 01:47 pues eso una especie de pirámide maravillosa solo desde Suiza porque si la ves desde Italia resulta que no que es una montaña que pasa desapercibida pero si ves ese Montes de Suiza es una pirámide maravillosa con unos lazos muy bien definidos que tampoco es demasiado dificultosa es subir que yo llegaba hasta la mitad y que no me atreví más porque se nos hizo tarde noche me aconsejaron que me bajara porque no tenía la preparación suficiente pero quién me pareció absolutamente increíble maravillosa

Voz 1 02:18 como yo este este Gatopardo este guapo como llegó a Suiza

Voz 0338 02:27 no la huella de mis padres inmigrantes en ese país en los años sesenta hay yo como hijo de emigrante hijo único además pues en vez de hacer lo que hicieron otros dejar los a los niños con los abuelos pues a mí me llevaron para allá

Voz 2 02:41 fue el mejor regalo que me han hecho en la vida

me he metido un poquito de todo pero de abrigo abrigos gabardina lo que en Suiza también es buena no mujer ya pero luego llegar al invierno hoy hay cada vez que pienso que todo así no sé cuando te veo

menos de un año estoy de vuelta letona

Voz 1528 03:11 alguno habrá reconocido la voz de Carlos Iglesias detrás de este guapo un seudónimo

Voz 6 03:19 perfecto para ti amo

Voz 0446 03:23 cuántas veces ha dicho que guapo es mi niño

Voz 7 03:26 no te puedes imaginar me lo creo

Voz 0338 03:31 entonces bares bien Carlos mi padre no mi padre falleció oí mi madre si mi madre además está bien

Voz 0446 03:38 cómo fue ser hijo de antes bueno tú lo has contado en Un franco catorce pesetas dos francos cuarenta pesetas pero cuenta a los oyentes que no hayan visto estas películas como es en aquellos años años sesenta y setenta ser hijo de emigrantes acompañar a tus padres a vivir fuera un país en el que probablemente no no sabe desenvolver te porque ni siquiera conocen el idioma

Voz 0338 04:05 pues hombre eso depende de la sensibilidad de cada uno de el carácter de cada uno no hay gente que de mi misma edad que han pasado por lo mismo que yo y no recuerda absolutamente nada en Suiza en y del idioma y hay otros como mi mucha gente más que me di cuenta cuando cuando estrené Un franco catorce pesetas los email que me llegaban

Voz 1 04:26 pues que es como un poco

Voz 0338 04:29 la morriña que sentimos por algo es por Suiza justamente no como la gente que es de pueblo y tiene que volver al pueblo de vez en cuando pues a mí me ocurre con Suiza yo quiero decía antes que para mí fue un regalo lo que me hicieron mis padres me sacaron de un sótano de de Argüelles y me metieron en un paisaje de bosques lagos ríos trineos nieve bicicletas en fin la parte pero ahora

Voz 0446 04:54 me estoy me estoy imaginando Carlos a lo vierte que que es lo de Heidi pero al revés soy bueno si eso que la sacaran de las montañas de la metieron en la finca en la ciudad durante estas describiendo el me me sacan de inverso sí

Voz 0338 05:09 me sacando una ciudad donde mis padres tampoco que tenían el piso de arriba de de los señores no sino que que yo pues nació en un sótano de de lo que era la vivienda de los porteros en aquel entonces no entonces aunque Argüelles que es un barrio muy bonito no cabe duda que que a mí me dejó absolutamente impresionada por la belleza de de Suiza cuando llegué

Voz 1 05:30 era un pueblo pequeño un pueblo

Voz 0338 05:33 no tenía nada en particular ahora pasa desapercibido no no está en los folletos turísticos no estaba o no pero pero el el ser un chico de Madrid encontrarte en invierno con veinte treinta centímetros de nieve en Navidades con un Papá Noel que te llegaba realmente en un trineo

Voz 1 05:53 es es absoluta magia no sea el el

Voz 0338 05:56 a ver cómo es cada estrella de nieve distinto Si dependiendo de la temperatura bajo cero que hace aprender todas esas cosas que que nunca te habías imaginado tener en un Madrid de pronto es es un sueño para cualquier crío yo creo que a mí lo que más me duele es que mis hijos no lo han vivido no mis hijos han vivido aunque yo les he sacado con mucha frecuencia a Suiza además

Voz 6 06:18 no cabe duda que no es lo mismo no Carlos cuando vuelves a Madrid

Voz 1528 06:24 he leído que

Voz 0446 06:25 qué haces actor porque estando en una compañía de teatro independiente se pone malo alguien que tiene que hacer un papel y entonces te cae a tiene una obra de Valle Inclán

Voz 0338 06:35 bueno realmente sustituía a una actriz a una amiga mía que compartía con la que el que compartía piso ella es la que estaba metida en ese grupo yo lo acompañé porque estaba un poco malita y ese día pues había gripe en Alicante había muchísima gripe entonces varios de la compañía que habían puesto malo y a mí me dijeron oye no te importaría decir este texto para poder seguir ensayando y entonces lo dije ay podría venir mañana a partir de ahí pues cuando volví a Madrid porque me dejó la novia que tenía en Alicante pues me metí la Escuela de Arte Dramático de Madrid a partir de ahí pues cambió la vida yo era dibujante publicitario antes

Voz 0446 07:13 y qué pasa que se mete un gusanillo en el cuerpo o mete algo porque Holanda han contado algunos gato pardos que se dedican a la interpretación hay algo que se te mete en el cuerpo cuando estás subido a un escenario

Voz 0338 07:24 parecernos todo el mundo que me rodeaba sabía que yo era actor menos yo así sí porque la primera vez pasó al ser hijo único yo hacía de indio americano no hacía todos los papeles habidos y por haber porque no tenía hermanos en esas largas noches de invierno donde ya mis padres no me dejaban estar abajo porque hacía una temperatura tremenda pues yo jugaba en el salón emitía en aquel momento estaba es estaba trabajando en Roma tenía mucho contacto con actores y demás entonces Un en una de estas visitas que nos iba a Suiza pues me vio jugar yo me acuerdo perfectamente como si fuera ahora mismo que le dijo a mi padre dice cuando sea mayor sido si os parece bien me lo llevo a Roma dice le meto en una escuela de actores y tal y mi padre mecánica ofrecerá Doris José pues no te preocupes mañana pero lo lleva era era a partir de ahí pues muchas veces en mi vida va ocurrido sobre todo en madres amigos porque yo me puse a contar historias a contar películas de miedo en Guardamar del Segura por la noche claro de era muy pequeño y al poco tiempo se acabaron las películas había visto tres y a partir de ahí empecé a inventar las tanta fue la fama que cogí que bajaron las madres amigos míos y una la más espabilado obviamente al terminar me dijo esto no las he visto esto te lo has inventado y entonces ya exige ya no me quedan películas dice bueno dice pues cuando llevemos a Madrid llámame porque voy a hacer lo posible porque te mientras en la Escuela de Arte Dramático tampoco le hice caso y fue a esta esta ocasión ahí en Alicante que que me decidí por fin a dar el paso yo

Voz 6 09:01 bueno que te dejó la novia que me dejó la cuarta Navidad El paso

de ella anda que no sufrir madre mía cómo se supone hacer una novia un novio

Voz 0446 09:12 y que importante es que te dejen en tu vida si tomas decisiones que no tomaría es de otra manera

Voz 0338 09:22 eso sí eso sí a tomar la decisión de curar te primero porque llega un momento en que te levantas estás muy hundido muy hundido yo me acuerdo que me fue mi madre la que me levanto

Voz 1 09:33 sí

Voz 0338 09:34 hundía y yo era incapaz de moverme no me quedé absolutamente bloqueado y un día me dijo Vente mi madre no era muy dado a esas cosas no es ni tenían la preparación psicológica que puedes tener una madre moderna no no mucho menos era una mujer o es una mujer muy popular me dijo dice mente dice pero vamos a tomar un vermú tuyo

Voz 1 09:55 me llevó a tomar un vermú me dijo el tiempo lo cura todo iba a salir de esto como no

Voz 0338 10:02 dice empieza a crecer ya porque sino te vas a morir me agarré a mi madre y dije coño lo mismo es verdad es verdad llega un momento en que hubieran sufrido yo tanto no tienen

Voz 6 10:17 com vermú salvo en corazón de esa

Voz 0446 10:21 no era Carlos este programa gira sobre el Quijote hemos decido hacer una aproximación al Quijote con los oyentes del Faro escuchándote claro qué duda cabe que no sólo te hemos traído porque fuiste Sancho Panza en la versión que dice Gutiérrez Aragón en cine sino porque dentro de ti está El Quijote y Sancho Panza de decir interpretabas todos los papeles a los indios y los vaqueros cuánto hay de ti de Sancho cuánto hay de ti de Quijote

Voz 0338 10:53 pues yo creo que la parte de Quijote tiene que ver con haber elegido esta profesión yo creo que la inmensa mayoría de lo que nos dedicamos a esto somos realmente unos quijotes no está en difícil estar en una profesión donde el ochenta y cinco por ciento están en paro que seguir insistiendo en poder sobrevivir de esto es una queja atada por otra parte mi parte Suiza Sánchez

Voz 1 11:15 a los pies están muy en la tierra

Voz 0338 11:20 soy muy consciente desde el primer momento el primer éxito que tuve en televisión de que es algo pasajero el pelo pero me lo del del Mississippi si me di cuenta que que esto de que la gente te pare cosa para la que nadie ha preparado en en la Escuela de Arte Dramático en mi absolutamente nadie de no poder salir a la calle pues yo creo que ya me cogió con suficiente da para darme cuenta que que era una nube que pasa después ya vuelve a salir el sol de otra forma no y entonces bueno pues yo creo que es esa parte Sancho no una parte práctica y con los pies en el suelo

también es necesario para sobrevivir yo que dice llamarse Quijote de la Mancha yo soy pues yo creía que Don Quijote era un personaje de novela donde vamos

Voz 0338 12:15 Carlos

Voz 1528 12:16 Teresa mucho la suite nupcial porque fue una obra que tú escribís de eh en una habitación de hotel te que

Voz 0446 12:25 va a estar tres semanas en en en los escenarios estuvo veinticinco yo estáis haciendo el guión de la película

Voz 0338 12:32 sí fue un amigo que conocí que dice oye tengo un espacio para para hacer lo que quiera pero no sé qué hacer y entonces me enseñó una suite maravillosa en un hotel céntrico de de Madrid

Voz 0446 12:44 como era que costaba tres mil euros

Voz 0338 12:47 el el la suite osea te puedes imaginar que pedazos

Voz 0446 12:50 pero como como como puede ser una habitación de tres mil euros

Voz 0338 12:53 tres mil euros porque al parecer la la la alquilan por semanas osea que si si es tienes un hall enorme con varias terrazas después la parte de arriba hasta el dormitorio con Un cuarto de baño espléndido bueno increíble aquí dice que te parece que podíamos hacer dije hombre digo yo me comprometo a escribirte una obra para para este espacio y entonces escribí la suite nupcial creyendo qué le iba a entregar la obra iba a hacer otro señor y entonces me dijo oye me encanta y tal y no sé qué dice pero obviamente lo ideal sería que lo hiciera esto yo hacía mucho que no hacía teatro digo no no a mí me da un pudor increíbles sobre todo porque ni siquiera tengo la Cuarta Pared osea el público está a veinte centímetros no nos entraban ochenta ochenta y cinco personas en la suite digo no no no no yo me yo me muero de miedo yo ahora mismo yo me bueno el miedo por favor y tal insistió de pronto me empezó a hacer gracia la idea mujeres es es la actriz también hacía el papel de la gobernanta del hotel con el uniforme auténtico auténticos hotel donde íbamos a representar y entonces era como que tía a ver por una mirilla lo que ocurría en esa suite es un lío de faldas que de Conthe

a lo único que puede pasar es una has ya te digo

Voz 0446 14:12 de pantalones o de faldas y pantalones

Voz 7 14:14 a ver lo que lo que sea pero ocurre no y entonces pues nada funcionó maravillosamente bien

Voz 0338 14:20 entonces de pronto cuando tenía un proyecto gordo importante de cine que no he sido capaz de levantar porque tal y como está el país cada vez me cuesta más una película pues dije bueno hay porque no me meto con algo más pequeño

Voz 1 14:35 que sí pueda hacer yo

Voz 0338 14:37 de pronto se me ocurrió esto si todos los amigos míos que habían visto la obra me aconseja venció hombre por favor conmover sólo era de cincuenta minutos pues hecho el guión ya de noventa minutos que está todo el mundo encantado con ella empezamos a rodar

Voz 6 14:51 eso sí apuntó a que bueno Toledo además en Toledo donde

Voz 0338 14:56 entonces era un hotel cinco estrellas que se llama el Cigarral del Bosque porque hay que decirlo porque no ha hecho un favor impresionante dejándonos rodar allí creo que no lo vamos a ver

Voz 0446 15:07 pero siete ilusionado es que es maravilloso

Voz 0338 15:10 lo dar es maravillosa sea cuando encima es escrito el guión y él es el director y mueves un poco los hilos de entonces renace es vuelves a vivir se tan no

Voz 0446 15:20 decidido a los ojos en dos ocasiones cuando al lado de ese vermú al que te invito a nadie

Voz 0338 15:26 madre

Voz 0446 15:27 y ahora hablando de la emoción que supone volver a rodar ir despedimos siempre en esta entrevista preguntando a los oyentes quién ha sido el o quién es el faro de su vida cuál sería el de Carlos Iglesias quien no que

Voz 0338 15:45 el Faro de Mi vida sinceramente yo creo que ha sido la alegría de vivir he sido en ese sentido he tenido mucha suerte porque he sido muy positivo me gusta mucho vivir como tampoco he tenido grandes desgracias estoy agradecido no es sino dejar de ser nunca un niño se debe a eso no haber tenido grandes desgracias haber tenido una vida bastante satisfactoria no entonces uno es agradecido