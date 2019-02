O te retractas o vas a la hoguera

Voz 1

00:00

de las cosas que más frustración generada en la infancia era lo de tener que pedir perdón por algo que sabía que no había hecho claro que era una buena preparación para el mundo laboral que a menudo ves injusticias como que una idea tuya sea dada sea descartada para dar prioridad a una peor que ha tenido el jefe para todos los que han sufrido o están sufriendo agravios parecidos no hay mejor referente que nuestro protagonista de hoy en Galileo Galilei tal día como hoy veintiséis de febrero de dos mil seiscientos dieciséis Galileo recibió instrucciones muy precisas de la inquisición romana después de llevar años investigando los planetas que rodean en la tierra Galileo había llegado a una conclusión que no sería muy popular momento se creía que nuestro planeta era el centro de la creación divina igual que el hombre era la culminación de esa semanita que paseo Dios poniendo seres vivos en nuestro mundo pero Galileo Galilei les dijo que esto no era así que la tierra era sólo uno más de los planetas que orbitan alrededor del Sol esto no gustó evidentemente nada a la Iglesia y en particular a la Inquisición que era la encargada de vigilar que nadie cayera en ningún tipo de herejía así que el veintiséis de febrero Galileo recibieron instrucciones muy claras debía dejar de creerse su propio descubrimiento no lo tenía comentar ni publicar sería mejor que se olvidaran general de todo el asunto Galileo pues claro no tuvo más remedio que hacer caso que la alternativa no era en este caso una pequeña multa si persistían surgía sería condenado a una pena más severa que probablemente sería incompatible con la vida la historia tiene un final relativamente feliz porque en mil novecientos noventa y dos cuatro días la Iglesia acabó admitiendo públicamente que Galileo tenía razón mejor tarde que nunca supongo