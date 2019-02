Nos merecemos a VOX

Voz 1389

yo he estado pensando en las razones por las que un político o un periodista no debería creer a Vox en un debate incluida esa razón que dices que es la principal no tiene representación parlamentaria y la verdad es que no se me ocurre ninguna a la izquierda le interesa un partido así en la mesa lo un partido con unos principios tan grotescos tan simple es para poder darle a gusto es decir es un caramelo para cualquier rival a la derecha le interesa tener a Vox en el debate para legitimar lo decirle a la Audiencia que no son los mostos que parecen que se sientan y se mueven como cualquier político con sus miserias con sus medias verdades etcétera A no los a los medios de comunicación manos están dando morbo y audiencia dos cosas que hemos aprovechado todos también estoy aprovechando la seguramente yo ahora fíjate la campaña estará más marcada que nunca por Cataluña pero en la mesa estará la ultraderecha y no el independentismo catalán porqué pues porque quizás nos parezca más sexy mediáticamente Vox porque quizás entendemos que va a determinar con mayor influencia las el resultado de las elecciones y un país al que le produce tanta curiosidad un partido que defiende que las personas tengan menos derechos según su sexo lugar de nacimiento que cree que no existe la violencia de género persiga a quienes la combaten a lo mejor no sólo se merece ese partido sino también ser gobernado por el unos meses a ver si a lo mejor así los senos pasa la tontería