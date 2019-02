Susana Díaz: “Rivera ha preferido convertirse en miembro del trifachito andaluz”

Voz 1727 00:00 Susana Díaz buenos días buenos días la secretaria general del PSOE de Andalucía jefa de la oposición en la Cámara autonómica está en Radio Sevilla cómo estás cómo lleva el proceso de descompresión del poder

Voz 1921 00:10 pues bien contenta con ilusión y con muchas ganas la verdad que sí decían que la oposición se echaba menos fuera pero yo estoy echando la misma Pepa

Voz 1727 00:18 ya se ha llevado alguna decepción personal en este tema

Voz 1921 00:22 al contrario mucho más el el cariño y el apoyo de gente que incluso no me lo esperaba que lo que al fin y al cabo siempre te dicen que cuando sale de un gobierno son son muchos los que tenían el camino pues yo le digo lo contrario es decir lo que encuentro es cada día que pasa como ven que el Gobierno Andalucía en la casa de los líos pues más gente todavía no echa de menos dicen que tienen que volvamos

Voz 1727 00:45 hablamos como usted muy recién celebradas las elecciones ahora que el tiempo ha pasado ha podido hacer una reflexión más a fondo de porque cuatrocientos mil andaluces se quedaron en casa

Voz 1921 00:56 bueno claro no hubo ni un solo día después del dos de diciembre que no dejara de pensar en ello y que habláramos entre todos los compañeros y compañeras incluso con muchos colectivos sindicato ciudadano para ver ese porcentaje de abstención tan grande que sufrió el PSOE también la izquierda en su conjunto no Ike al final permitió que tres partidos han hecho falta tres partido en Andalucía uno de ellos la extrema derecha no desalojaran a pesar de ganar las elecciones pero sí hemos hecho claro autocrítica pero ya no hay tiempo que perder Pepa cuando llevan sólo un mes y esto se ha convertido lo que se ha convertido que es el ejemplo yo estaba escuchando a definía el ejemplo de el comportamiento de la derecha en un Gobierno ya no podemos llorar sobre la leche derramada hay que trabajar e intentar volver cuanto antes y el tiempo que hace la derecha que sea lo menos dañino

Voz 1727 01:44 este jueves veintiocho de febrero es el Día de Andalucía el Partido Popular y Ciudadanos intentaron por ejemplo la semana pasada zanjar rápidamente la grieta que se abrió cuando Vox pide el listado de trabajadores de las unidades de lucha contra la violencia de género ocurrencias dijo Ciudadanos en ningún caso se va a hacer existe riesgo real de involución en este terreno en Andalucía o PP y Ciudadanos van a conseguir frenar las propuestas de Vox

Voz 1921 02:10 bueno lo primero fue la respuesta esa respuesta una respuesta timorata y cobarde porque lo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente es salía plantarle cara Vox pero no pueden hacerlo porque el Gobierno depende de Vox y como aquí no se puede tomar ninguna decisión que la extrema derecha no la autorice hola apoye pues por eso miraban para otro lado y silbaban y al final no no es que el Parlamento la ley de protección de Herat hombre faltaría más que no se cumplirá la Ley de Protección de Datos pero la respuesta es una respuesta cobarde no le han parado los pies porque saben que dependen de ello no eso de atemorizar a los trabajadores de amedrentar lo que están cuidando protegiendo a las mujeres víctimas de violencia a mí me parece gravísimo gravísimo

Voz 1727 02:52 usted sabe que su partido confían en que el caso andaluz movilice a la izquierda en el resto de España

Voz 1921 02:57 estoy convencida de que va a ser así estoy convencida de que cuando escuchaba ante la música la sintonía las distintas intervenciones de los líderes políticos nacionales o eso que van ahora de nacionales pues recordaba lo que pasó aquí en un ella vi de Andalucía al final sí sí pueden se van a juntar si ello viene lo los derechos Evan creo que todos los españoles han tenido que tomar nota de lo que pasa con la derecha cuando la izquierda se relaja yo estoy convencida que lo capas Andalucía va a espolear va a movilizar el voto progresista en el conjunto del país y no imagina lo que me alegra es soy además no vamos a batir aquí el cobre no vamos a dejar la piel para que la mayoría en Andalucía contribuya como nunca a esa mayoría Nepal

Voz 1727 03:42 confían en movilizar a la izquierda y sin embargo ayer el secretario de Organización de su partido José Luis Ábalos pedía en fin tratar de captar votos

Voz 1 03:52 en el centro vamos a escucharlo lo que sentimos

Voz 2 03:55 que hay un espacio de centralidad política que está pues no tiene una referencia política por aquellos que que que aspiraban a ello

Voz 1727 04:03 usted ha gobernado conciudadanos apoyándose en ciudadanos conoce muy bien Albert Rivera ha tenido mucha relación con ellos cómo se explica la decisión de vetar al PSOE para futuros pactos antes de celebrarse las elecciones

Voz 1921 04:15 bueno yo creo que Sander hechizado Illán no son ni moderado ni liberales han optado que en lugar de ocupar un espacio de centralidad como decía mi compañero Abalo prefieren ir de compañeros de viaje del señor Abascal y de la extrema derecha española y todo eso además lo envuelve lo disfrazan en insulto habrá bicho que lo último día el tono de Ciudadanos ha subido muchísimo para intentar disfrazar y ocultar que su pareja de baile es la extrema derecha un partido machista un partido xenófobo un partido que quiere condenar a ese país a la involución democrática no entonces se pongan como se pongan el camino por el que han optado

Voz 1727 04:49 su compañero Ábalos ya no le pide que se vaya a usted como hizo al día siguiente de las elecciones

Voz 1921 04:54 mire Pepa yo comprendo perfectamente que los momentos de dificultad pues bueno a veces hay cosas que se entienden mejor o peor pero yo me siento feliz contenta Hay además tengo ganas de que el veintiocho de abril quitarme la espinita del dos de diciembre y para eso estoy segura que el peso andaluz es el que más va a contribuir a la victoria en España sí que estoy en eso Pepa de verdad que sí

Voz 1727 05:17 yo me imagino priorice dice digo yo le digo una cosa

Voz 1921 05:19 mi compañera que mira yo no estoy disponible para cuitas internas ni para cuestiones orgánicas yo sólo estoy disponible para proteger los derechos de los andaluces y nuestra autonomía que desgraciadamente está en crisis porque tres partido dos centralista y uno de extrema derecha han conseguido el Gobierno a través de lo que ellos llamaban ante pacto de

Voz 1727 05:37 perdedores habrá paz entre sus San Pedro listas para elaborar las listas a las generales

Voz 1921 05:42 aquí somos todos socialista aquí eso de las lo de la Jicha propio de otros partidos nosotros somos socialista y estoy convencida que lo militante cuando vayan a las asambleas esta semana o la que viene creo que es la que viene lo harán pensando en lo mejor para el conjunto del partido y España necesita que el PSOE salga fuerte esto estamos en un momento cada cuarenta años te país entra en situaciones de incertidumbre el único cinturón de seguridad que tiene en estos momento España el Partido Socialista ahí ahí tenemos

Voz 1727 06:10 vamos a elecciones efectivamente en un clima muy exasperado de acusaciones vetos de clima muy duro muy enrarecido a qué atribuye este deterioro de la vida pública en España

Voz 1921 06:22 pues a la falta de la altura política que tenemos que tener los dirigentes en un momento como éste que España lo necesita ojalá siempre lo he dicho tuviéramos la altura que tuvieron los hombre y mujeres de la transición porque España lo que tendría que está haciendo ahora es aislar no aún partío a otro para alcanzar el poder sino aislar a los que vienen a cargarse el sistema lo que vienen a quitarnos derecho a las mujeres el partido machista xenófobo revanchista con la memoria histórica de España que se está convirtiendo en el aliado indispensable para alcanzar el poder si tuviéramos altura de miras echaríamos aislando a ese tipo de partido en lugar de hacerle cordón sanitario al que crees que te va a ganar las elecciones siendo Pedro lo mismo que me hicieron a mí Pepa lo mismo te recuerda toda la campaña la excusa de Rivera en ese momento era que en Andalucía llevado mucho tiempo ganando bueno porque quería los andaluces no y ahora la excusa de Rivera en hombre Cataluña pero bueno pero si usted un partido constitucionalista apoya al partido más votado en España garantice que este país tiene Billy

Voz 1727 07:22 por cierto al que piensa cuando sus socios hasta hace dos días dicen que el PSOE no es constitucionalista

Voz 1921 07:28 bueno que somos el único partido que votó la Constitución que sigue siendo el mismo partido eso se cae en el minuto uno que se apropien de la Constitución quiénes no estaba o quienes no la apoyaron llama mucho la atención yo lo que creo que aquí mucha impostura hay mucho fariseísmo en el caso de Rivera bueno sea derechista o el sabrá el por qué el lugar de querer proyectar un partido moverá o liberal que ocupe la centralidad ha optado por ser uno de los tres siglos de Aznar y ahí se encuentra más cómodo ir de vez en cuando puede recurre al insulto para tapar una realidad que se ha convertido en uno de los tres miembro del tripartito andaluz hay un

Voz 1727 08:09 socialista o ex socialista en fin no sé cómo denominarlo Mesquida que hoy a partir de hoy se va a sentir más cómodo en ciudadanos que el PSOE porque va a fichar por los naranjas

Voz 1921 08:19 bueno yo respeto lo que cada uno haga su vida política yo desde que era muy jovencita que eso alguno me lo echan en cara me sentí socialista fui al Partido Socialista porque era la manera de cambiar la historia de mi barrio lo llevo en el ADN y hasta el momento dulce dulce y lo amargo me siento profundamente orgullosa de ese socialista he la verdad que bueno que creo que eso es lo mejor que le ha pasado este país aquí Milito con toda mi pasión inició tras persona hacen otras cosas pues bueno lo respeto pero me cuesta me cuesta hay otra salida en Cataluña

Voz 1727 08:54 que el diálogo el diálogo entre todos y con todos también con los independentistas

Voz 1921 08:57 dentro de la Constitución siempre Pepa siempre es decir para mí hay un límite hay quien lo llama perímetro Felipe le llama perímetro para mí el límite en el diálogo siempre está dentro de la Constitución y del Estado de Derecho y ahí ahí nos encontramos cómodos todo yo confío estoy plenamente convencida de que en un futuro de inmediato los ciudadanos lo que van a ver en España un espacio de diálogo y de convivencia siempre desde el respeto a nuestra Constitución nuestro Estado de Derecho ICAL uno ya de pegarse con la bandera yo creo que este país también empieza a cansarse de que se utilice la bandera como un arma política hay un arma electoral nadie puede dudar que yo ama España y me siento profundamente andaluza profundamente española y la verdad que me irrita cuando se utiliza la bandera contra el adversario creo que esa no es la manera de construir un país vamos a seguir

Voz 1727 09:48 hablando con Susana Díaz a la vuelta de esta pausa

Voz 14 13:18 yo desde hace

Voz 16 13:33 sí eso es

Voz 17 13:46 son las nueve y veinticuatro hora ocho veinticuatro en Canarias atención noticia El Gobierno para de momento la reunión que tenía esta mañana con los agentes sociales Rafa Bernardo qué ha pasado

Voz 1921 13:56 pues parece ser que el Gobierno no tiene

Voz 18 13:58 de todas consigo de que los temas que va a llevar a esa reunión recordamos Reunión de agentes sociales prevista para las once y media me iban a ir sindicatos empresarios iban a hablar sobre reforma laboral más cosas parece que el Gobierno insistimos a unos cuentan fuentes conocedoras de la reunión no tenía todas consigo de que lo que iba a llevar a esa mesa fuese a ser del agrado de todo el mundo entonces para evitar una de alguna forma no una situación complicada o violentar un asunto que debería ser pues para tratar en profundidad y ver qué materias a llevan finalmente a Consejo de Ministros han decidido suspender esa reunión eh en los próximos días Se supone hay otros encuentros todavía no fijados con calendario así que puede continuar la discusión pero desde luego a esa reunión prevista esta mañana dentro de dos horas y media pues no se va a celebrar

Voz 19 14:42 finalmente gracias hasta luego Susana Díaz secretaria

Voz 1727 14:45 al del PSOE andaluz jefa de la oposición un entiende que un gobierno en minoría sobrevenido porque fue por una moción de censura aterriza en Moncloa se cometen errores improvisa mucho pero hombre a estas alturas crear esta expectativa suspender la reunión a estas alturas ya las improvisaciones debe ser más contadas no

Voz 1921 15:06 bueno yo creo que eso no será una improvisación sino será fruto de las dificultades que hay siempre un proceso de diálogo social es decir habrá posiciones bastante bastante entre los sindicatos y la patronal imagino que el gobierno para no frustrar la esperanza que tenemos millones de españoles de que se modifique una reforma laboral que ha sido una fábrica de destrucción de empleo y que además no ha llevaba la precariedad y la desigualdad que incluso ayer la propia Unión Europea no llamaba al orden pues antes de hacer lo que no es pero vamos haya preferido ganar tiempo yo intuyo que el estar en un proceso preelectoral también dificulta mucho siempre el diálogo social no lo veo como una cuestión de de improvisación sino como dificultades propias de ese diálogo social ahora si me permites una cosa Pepa si España urgentemente tiene que modificar esa reforma laboral si queremos que el empleo que se crea que no sea tan precario como el de ahora no se siga abriendo la brecha salarial que hay ya no sólo entre hombre y mujeres sino entre los propios trabajadores y su porcentaje dentro de la masa salarial dentro el pie español lucían

Voz 1727 16:13 veinte Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo se incorporan a la conversación Lucía si buenos días señora día acaba de de Lucía acaba de decir usted que a Pedro Sánchez el presidente del Gobierno le están haciendo lo mismo que le hiciéramos en Andalucía no atacarle con el tema de Cataluña bueno hay una diferencia que es que el señor Sánchez si llegó a a la presidencia del Gobierno con los votos del independentismo de Cataluña y que de alguna manera ha estado en La Moncloa gobernando con

Voz 20 16:40 eh eh eh

Voz 1727 16:43 usted usted le preguntó directamente cree usted que ese pacto y se puede reeditar después de las elecciones generales teniendo en cuenta que nadie va a sacar mayoría absoluta parece Le gustaría usted que ese pacto se reeditará

Voz 1921 17:01 no yo estoy convencida que Rivera casado y Abascal ya lo tienen hablado pero igual que aquí es decir aquí la excusa no era Catalunya fue el argumento electoral aquí la excusa fue que llevábamos cuarenta años Rivera buscaba una excusa para derechista Arsène aquí en Andalucía fue los cuarenta años pero lo tenían clarísimo que si podía lo hacían hicieron pero que no les

Voz 1727 17:20 lo estoy preguntando por el otro pacto claro si usted considera que es que es bueno para el PSOE que después del veintiocho de abrirse pudiera reeditar el pacto del del PSOE con los partidos independentistas

Voz 1921 17:34 bueno a mí lo que me gustaría que hubiera una mayoría holgada del Partido Socialista y que el resto de partido constitucionalista no pusieran impedimento a ese gobierno ahí yo me creería el patriotismo de hojalata que alguno llevan haciendo gala del lleva mucho tiempo en este país y eso es lo que a mi me gustaría si me gustaría la mayoría holgada que para lo que voy a trabajar espero que después algunos se dediquen a boicotear y a bloquear el Gobierno porque si lo hacen entonces en este país tanto como dices osea que no a ello mimo incluso podría el PSOE

Voz 1727 18:07 en pedirle al Partido Popular que esas estuviera como hizo el PSOE

Voz 1921 18:10 la gobernar a Rajoy cree mire yo es que creo que eso debería de serlo natural en este país han que que debería de ser aquí lo lógico que cuando uno gana bien las elecciones pues los demás ejerzan su tarea de oposición y lo digo yo que me he ido a la oposición habiendo ganado las elecciones Si lo que no es normal que la gobernabilidad de este país y en mi caso de Andalucía echen mano un partido de extrema derecha xenófobo machista que un día pide lo o de los trabajadores de la violencia de género y otro día pide que se derogue la memoria histórica lo que te rondaré morena lucía porque eso es lo que este partido ha venido a hacer eso es lo que a mí no me gusta que España hacen mano de un partido de extrema derecha cuando en otros países como en Francia o en Suecia pues todos los demócratas se unen para hacerle frente y en cambio aquí la derecha se aprovecha de ello para paras a llegar al poder y desalojar a los socialistas

Voz 1727 18:58 para aclarar señora Díaz usted prefiere que gobierne el PSOE las encuestas le dan como de entrada el partido más votado apoyándose en ciudadanos

Voz 1921 19:06 el PP en su abstención que un gobierno de cohesión

Voz 1727 19:08 son con Podemos por ejemplo mire a mi me gustaría que el peso

Voz 1921 19:11 que gobernara solo con una mayoría holgada que Pedro pudiera llevar su programa al cien por cien del cumplimiento porque nadie lo hipotecar a nadie influyera eso lo que a mi me gustaría ir paso por lo que voy a trabajar y además sabe aunque no gobiernan en estos momento el peso Andalucía un partido ganador siempre salimos a ganar incluso cuando estamos en la oposición íbamos a arrimar el hombro para que la victoria de Pedro sea grande y al final nadie pueda parar la la evolución los cambios a mejor que este país

Voz 1727 19:43 antes de darte la palabra Ignacio traducir enseguida pero es que el presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla está en la Cope y acaba de decir que usted dejó de invertir el setenta por ciento del presupuesto en violencia de género

Voz 1921 19:54 pues sabe que falso primero no sabe de lo que habla os y sabe de lo que habla y no quiere contar la verdad mire el pacto de violencia estatal no daba a Andalucía un porcentaje que corresponde al número de personas que nosotros si atendemos el presupuesto en Andalucía eran de quince millones de euros de los cuales cinco lo gestionan directamente los ayuntamientos de esos millones llegaron después de las elecciones del dos de diciembre cuando estábamos en funciones es evidente que en funciones no se podía ejecutar que se ha hecho sea automáticamente se incorpora el presupuesto el diecinueve qué ocurre además el cien por cien de la parte de protección a las víctimas se gastó íntegramente esos seis millones que llegaron después de las elecciones donde ya este Gobierno sólo estaba en funciones al incorporarse al diecinueve tiene que haber una ampliación del presupuesto el diecinueve y como no tiene valor de decirle al de la extrema derecha al de Vox que este año va a haber más dinero para la víctima de violencia quiere decir que yo no me lo este hombre no se sabe perfectamente que llegó cuando ya habían pasado las elecciones ya habían firmó un acuerdo con la extrema derecha pero hay que tener valor mire Pepa yo me equivoca muchas veces yo lo reconozco loterías a lo reconocía Lucía yo cometió errores porque aquí en la vida como el

Voz 1727 21:08 no será bueno

Voz 1921 21:10 mucho mucho imagen que me quedara mucho entre otros por ejemplo cometió el error ABC de la falta de comunicación de dar las cosas por sentado de que ese saben y no se sabe algunos construyen relatos por Tino entonces yo cometió errores pero lo que nunca he sido cobarde es un éxito sido jamás ni defendió en Andalucía ni defendiendo la igualdad ni defender a mi partido aquí hay cobardía de no quería decirle a Vox que hay más dinero para víctimas de violencia y que hay que gastarlo gastaron el presupuesto a diecinueve entonces ETA diciendo no hombre no echa la herencia recibida ojalá cuando volvamos el Gobierno nos encontremos la herencia que San contra o la derecha en Andalucía

Voz 1727 21:49 tenemos que terminar Ignacio Joaquín Os ruego preguntas muy concretas pues nació

Voz 1921 21:54 Pere buenos días presidenta desde el dos de diciembre por favor cuantas veces sea podido arrepentir usted de dar durante la campaña electoral tanto cuartelillo a Vox hablar tanto de Vox pues ni un al revés tenía que haberlo dicho ante porque desgraciadamente desde el momento que lo blanqueo casado y sobre todo el Partido Popular y después se sumó Rivera lo convirtieron lo que decían las tres derecha no d3 derecha nada era la extrema derecha todo el mundo sabía que eso estaba ahí y que además el PP lo estaba haciendo el juego para después tener la aritmética

Voz 21 22:28 yo creo que me equivoqué lo mejor es no haberlo denunciaban

Voz 1921 22:31 de Iggy seguramente mucha gente que te dice tenía que haber ido a votar hay que veía era que podemos hacer pues mucha gente se lo hubiera pensado antes del día dos de diciembre no habría quedado en casa Joaquín

Voz 0958 22:42 buenos días Jerez en estos momentos la disputa todavía sin empezar la campaña electoral la disputa ideológica o la disputa política se está haciendo en el seno de cada uno de los bloques es decir por una parte están ahí disputando el PP Ciudadanos y Vox y por otra parte están disputando el voto útil y el voto de la izquierda el Partido Socialista IU podemos es decir que aportación va a hacer Andalucía en esa en esa disputa es decir cuál es la correlación de fuerzas que hay en estos momentos en Andalucía entre el PSOE

Voz 1727 23:14 a Podemos

Voz 1921 23:15 bueno aquí hay una ventaja respecto al resto de España Joaquín que es que la gente ya la ha visto el plumero a las tres derecha de aquí se les ha dicho en un mes prácticamente que los anuncios de bajada de impuestos ante al abuchear impuesto sólo para las grandes fortunas que se recorta en maestros que además las promesas electorales son eso promesa que ya no van a cumplir ya no van a hacer seiscientos mil empleo o que se ataca la igualdad se ataca a quienes cuidan de la mujer víctima de violencia y aquí se les ha visto ya el plumero San quita la careta muy pronto y eso no permite que haya miles de ciudadanos que saben que el día veintiocho de abril lo que se está jugando muchísimo eh pero muchísimo el bienestar la igualdad a los derecho una sociedad que merezca la pena Hinault una sociedad a la que están condenando en este momento nuestra tierra

Voz 1727 24:03 Sean sea leído ya el manual de resistencia

Voz 17 24:06 no no me lo leí en la cabecera de la que me imagino

Voz 1921 24:09 pero si le digo la verdad no Pepa yo no he tenido tiempo aunque aquí resistir estamos repitiendo y lo ataque de la derecha

Voz 1727 24:17 esa no solo resiste Pedro Sánchez

Voz 21 24:20 pero el primero al que yo le escuchaba ese muy bueno vale leía era Negrín no lo de resistir es vencer y yo creo que que eso buen al fin y al cabo forma

Voz 1921 24:30 este de la política de la vida no es decir que hay que resistir y otra pese al final hay que avanzar y yo lo que espero que de la resistencia pasemos al avance y eso se consigue con una amplia mayoría el veintiocho de abril

Voz 1727 24:41 Susana Díaz gracias por estar en la Ser Feliz Día de Andalucía