Un país de verbo exaltado

Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio con su saludable ironía Iñaki Gabilondo decía esta mañana que alguien vendrá a burlarse de esa noticia según la cual España es el país más saludable del mundo no tardará mucho tiempo esa burla que anuncia Iñaki vendrá hay seguirá en este país de verbo exaltado y mentiras apunto el domingo decía uno de los jóvenes aspirantes electorales que está en peligro la supervivencia de este país me asomé a la ventana IBI niños jugando viejos que venían de la iglesia ciudadanos confiados turistas lo que no bien la calle fueron tropas de rescate