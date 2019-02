Ana: "No han derogado el voto rogado. Las próximas elecciones serguirá habiendo ciudadanos de segunda"

Voz 0392

00:00

bueno Ana Fernández he hace casi tres años estaba viviendo en Connecticut por dos meses hijos todo coincide a la repetición de elecciones si con el voto rogado pues era bastante complicado votar finalmente mi voto llegó el mismo día que acaba el plazo mandé todos los sin lo que pasa que yo no sé si el voto contó o o no en el impreso normalmente te pone ni siquiera es que la devolución de los ha suspendido de los reembolsos a mí nunca me llegó y tuve que volver a reclamar que me devolvieran el los gastos de Belén mío como unos años y pico después en mi caso me llegó un correo lo reclame en el caso por ejemplo de mi novio no no he llevado nunca no van a cambiar nada a las cuatro colecciones que que va a ver este año en muchos casos por lo que he estado leyendo he tienes que rogar el voto para cada elección ir por ejemplo para generales va a ser un plazo para ir para todas las demás a ser otro plazo entonces en el caso de de de cuánto de lejos el consulado tienes que ir a hacer trámites al menos dos ciudades yo no voy a tener ese problema pero creo que casi millón y medio de españoles son para mí son ciudadanos de segunda