David Mathieson: "Nadie sabe qué quieren ni Corbyn ni May"

Voz 1727 00:36 son las nueve y cuarenta y dos minutos de la mañana las ocho y cuarenta y dos en Canarias en teoría queda poco más de un mes para que Reino Unido deje de ser un país miembro de la Unión Europea por eso cualquier iniciativa declaración gesto se analiza con lupa el Partido Laborista ya lo saben ha cambiado de estrategia sobre el Brexit bueno en realidad su líder Corbijn que llevaba mucho tiempo mareando la perdiz nadando la ambigüedad bueno sus bases le reclamaban hace mucho tiempo que defendieron segundo referéndum indie ayer dijo que sí que vale que primero tiene una iniciativa previa pero que si esa iniciativa previa la de defender una salida de la Unión Europea pero mantenerse dentro de la Unión Aduanera no prospera entonces y promoverán un segundo referéndum para esta conversación con Lucía Méndez como Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo he querido incorporara a David Matthews son buenos días las este periodista analista de la actualidad británica fue asesor del ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Tony Blair es alguien que conoce muy bien aquella realidad conoce muy bien la nuestra hay habitualmente en este programa en Hoy por hoy nos ayuda iluminar lo que está oscuro David pocas cosas más oscuras que este momento del Brexit no

Voz 5 01:48 bueno es más que nunca el Partido Laborista británico también los dos

Voz 1727 01:56 esto de el segundo referéndum es una treta como dice hoy la prensa británica de Yeremi Corbijn para tratar de taponar la sangría interna que tiene la semana pasada se le fueron siete diputados

Voz 5 02:09 si la han torcido brazo las estancias de auto ha recibido ya está feliz de un grupo importante y los de los diputados de su propio grupo parlamentario es que problema que tiene es que lleva toro la trayectoria en la política Corbijn como chico no ya tiene un choque frontal con su propia militancia porque setenta por ciento más del Partido Laborista no quieren si quieren segundo puesto o en otro referendo Cor bien como la la palabra es la palabra correcta porque estoy distinción pero anoche ha tenido que he hecho un par prometa comparte comprometerse de convocar un segundo referéndum que es la política no oficial

Voz 1727 03:04 David prácticamente no hablábamos contigo desde que se celebró el primer referéndum este segundo referéndum que podría preguntar sólo una pregunta una pregunta binaria sí o no o volver a decirle a la gente quiere quedarse o quiere salirse de la Unión Europea

Voz 5 03:19 bueno es es ese es es es una buena pregunta se hace otro lado oeste de grupos de la reunión del grupo parlamentario anoche se le preguntaba a Acor ven veintitrés veces si la opción de forma nacer quedarnos en la Unión Europea sería uno de los opciones Don veintitrés veces Corbijn evitó dar una respuesta clara entonces no se sabe qué esas tu mente que quiere líder del Partido Laborista ni mucho menos las Signora me la primera ministra porque ella sigue diciendo que otro de referéndum no es posible pero claro que es una situación muy fluida yo estoy en el Parlamento vasco para ver si hay una mayoría de los diputados se que y si quieren convocar otro referéndum para para solucionar el problema

Voz 1727 04:17 antes de dar la palabra Joaquín Estefanía que quiere hablar contigo tú descartar por completo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

Voz 5 04:25 estas estas sería unos de los opciones que está bastante claro que llegaría de los diputados para empezar esto es mona para que no haya una salida sino porque todo el mundo de que esto sería catástrofe entonces si no hay acuerdo sino he salido sin acuerdo la secunda cuenta es vale entonces con qué hay condiciones Sad sale la Unión Europea desde entonces no para nada no hay no hay mayoría entre los diputados y eso empezamos con el lío porque sólo hay mayorías en contra de cualquier propuesta que otro grupo parlamentario

Voz 0958 05:11 es muy difícil de entender pero mi pregunta es antes de llegar a este segundo referéndum se va a volver a plantear el Partido Laborista va a volver a plantear una extensión de la fecha de de salida del de una prórroga de la salida del Brezo de de Gran Bretaña

Voz 6 05:27 sí

Voz 5 05:28 sí a los pasos los pasos de de de este sería Porfirio al aprista propone es propio acuerdo para sede de la Unión Europea que va a esto estamos todos los demás grupos en el Parlamento irse cuando paso sería aplazar y que los cincuenta porque ya nos queda casi un poquito más de un mes de la fecha veintinueve de marzo para salir de la Unión Europea es imposible sí Blake que cumpla todos los requisitos la Aino veniros dentro ya está plazo entonces tiene que aplazar la Unión Europea el Donald Tusk ha dicho que está de acuerdo con aplazar pero solo si los médicos tienen un objetivo claro no van a aplastar el artículo cincuenta sin saber exactamente lo que quiere o Reino Unido ya se dado problema no

Voz 7 06:29 no saber qué quiere Ignacio Ruiz Jarabo si buenos días cuando una sociedad como en este caso inglesa está tan polarizada entre el sí o el no a la permanencia europea a mí me ha parecido a mí personalmente me pareció muy atractiva esa opción intermedia que se que se anunció ahora como posibilidad previa segundo referéndum no es decir permanecieron aduanera con lo cual entre otras cosas el gran problema fronterizo entre Inglaterra Irlanda el aislamiento económico que supondría restablecimiento de la francesa otra vez en Inglaterra frente a los países europeos pero no solamente eso sino que además habría la adhesión se propone que hubiera una adhesión desde fuera la Unión Europea por parte de Reino Unido a determinadas medidas que rigen en Europa como son los derechos laborales de los trabajadores como son las medidas de defensa del medio ambiente etcétera no a mí insisto siempre que un tema está polarizada me parece interesante elegir opciones intermedias y esta es una de ellas tiene posibilidades

Voz 5 07:27 si no ese ese la propuesta laborista que sale a la hora de la Unión Europea con el ascenso marcado y posibilidades

Voz 7 07:38 es tiene posibilidades de no

Voz 5 07:40 no no tiene porque el grupo parlamentario simplemente no tiene los números nos tiene los diputados no tiene los votos y los temas por tiros están divididos y entonces estoy la propuesta que iban a proponer Corbijn esto pero no tiene posibilidad Atalanta llenó la la única propuesta lo demás sin sale gente es diputado laborista diputados Story que hay una mayoría para puede estar a favor de la eh que ya tiene que no quiere nadie pero ahora a favor con la condición que hay en el segundo voto Rendon que se apruebe por parte del pueblo británico entonces si acuerdo sobre una propuesta y aduce cuando estés esta es la propuesta más sin sale gente hay a lo mejor estas a otra adelante

Voz 1321 08:39 Lucía Lucía Mendez bueno yo creo que la cuestión del Brexit ya no es una cuestión entre el Reino Unido y la Unión Europea es una cuestión interna no de la política británica porque lo que ha hecho sites directamente arrumbar toda la política británica destruir a la política británica destruir a los partidos por dentro yo yo no sé si si ahí en ahí porque claro aquí en España bueno sabes tú los problemas existenciales que tenía hemos no sobre sobre lo que somos adónde vamos nuestro problemas políticos yo no sé si ahí en el Reino Unido alguien se plantea que la democracia en fin más más antigua de de la de la Unión Europea pues no nos nos no es capaz de salir de este atolladero por sí misma porque es que hasta que en el Reino Unido no diga a Europa exactamente qué es lo que quiere la Unión Europea no puede tomar ninguna decisión mientras la política española y británica esté destruida pues no sé cuál es el camino

Voz 5 09:41 se tiene corazón está aviar a ustedes es por ser británico porque

Voz 8 09:49 no así no

Voz 5 09:51 a los grupos parlamentarios que en España con las listo ha disputado los seiscientos cincuenta diputados británicos y a su circunscripción cada uno es efectivamente independiente de su grupo lo estos grupos son muy fluidas todos los grupos de son muy fluidos tiene indisciplina hasta cierto punto pero sí un diputado adquiere en contra de su grupo parlamentario para hacer lo que una porque siempre hay dice que yo soy antes de misión opción Yvo de posar según mi conciencia no hizo todo dependerá eso entonces del sistema depende de los bola de toros sus diputados para ópera de ser o para párpado para seguir la disciplina de grupo pero si no lo quieran ya no hace falta ya exceso problema porque está roto por completo yo creo que a las consecuencias a largo plazo es que os sistemas británico no por eso de esta

Voz 6 10:56 el referéndum ha dividido cuanto toca

Voz 1727 10:58 Adobe David adivinado viene tocado

Voz 5 11:02 yo no estoy tocado los dos grupos ya es que hay hay dentro de tiro dentro del partido perfectamente el malestar que ha generado dentro del grupo y no se soluciona eh eh pues dentro de dentro soy de una generación creo Jan también en el grupo laborista algunos estoy cruzados que son muy a favor del Brexit muy es que artistas mucho más socialdemócrata hechos otros como saben han salido ya la semana pasada han dicho que no aguantan más habrá una cascada de diputados más si bien no abre ha hecho lo que hizo anoche abrió una casa cada diputado dos más saliendo de tiro a laborista lo más importante para los laboristas es que han caído en picado de Boston todos los sondeos en los últimos días han dicho que Acayro de treinta y ocho cuarenta por ciento ya ya están entorno a Veinticinco

Voz 1727 12:13 no somos que barbaridad un abrazo compañero como siempre muchas gracias

Voz 5 12:18 muchísimas gracias a vosotros