men hombres cargando con ellas todo el hay gente esperando no es necesario que me falte al respeto a ustedes han vendido libros mías y quién es usted SGAE

Voz 2

01:29

bueno hubo lo que más me gusta es que mucha gente no conocía la historia de Israel me gusta la idea de que van descubriendo la ella a su trabajo si esto es una historia maravillosa sobre gente olvidada invisible que ha quedado en el olvido y me maravilla lo que ya fue su historia y ha sido un placer trabajar con esta directora creo que debería decir esto más en redes sociales trató que no las utilizaron iría belleza