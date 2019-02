tengo a eso cuando se van no sé si podemos conseguirle la mariguana están buscando así me lo tienen escondida debajo de la falda esa que usa entonces una manzana cincuenta kilos doscientos personas la liderado por menos los hubiera podido hacer negocios cómo vamos a reinvertir capital en Copa

Voz 2

02:16

esta comunidad específica tiene una cosa a particulares que es matriarcal o matriz lineal no entonces las mujeres son muy importantes y las nueve son muy importantes en política y aquí en la economía pero también son las que han sido desaparecidas de la historia no entonces cuando uno ve escuchaba todas estos relatos solamente hablan de los hombres y todas sus grandes proezas y entonces nosotros nos fuimos a buscar justamente esas historias que no habían sido contadas y un poco yendo a la trastienda no