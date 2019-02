10 polémicas sobre limpieza

con Toni Garrido esta es probablemente la pregunta más importante que os he formulado desde que hace ya algún tiempo empezasteis a venir a Hoy por hoy en la Ser que nervioso mierda

vosotros limpia es vuestra casa conjugado en presente verdad tiene que ser presente limpia AIS yo no yo tampoco no

por su parte vamos a decir nada corresponsable toda la casa esta materia muy alto todo lo que toca encima de un metro setenta toca mi pregunta metafórica pregunto de verdad porque tenemos polémica sobre la limpieza hace pocas semanas hablábamos del orden pero bueno ahora ya es casi una broma comparado con la polémica de la limpieza plumero bayeta aspirador cada cuánto hay que cambiar las toallas las sábanas no todas estas decisiones de limpieza tienen un resultado y un coste los grandes medios consideran con razón que es hora de analizar el coste Eva con muy buenos días

limpieza los concierne a todos desde que no tenemos ya una señora invisible limpiando por detrás de nosotros logramos anunciando la limpieza se ha hecho mainstream no hablo sólo de Roma la peli de sobre una señora de casa como dicen en México también Olivia Colman la flamante ganadora de un Oscar recordaban su discurso de EEB que ella misma fue señora de la limpieza

Voz 4

01:28

hay hay estuvo esto declina yo yo era señora de la limpieza y me encantaba este trabajo porque me pasaba el día fantaseando con esto como que vaya terminando ya he dice que el encantado