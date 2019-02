Jorge Sanz: "La curación de 400 niños depende de la decisión de una farmacéutica"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 00:06 bueno

Voz 0560 00:09 a porque Sanz buenos días buenos días a pagarle lo puesto en silencio porque no me molestaría no enorme entonces una cierta ansiedad me he puesto una ovación como autor no de si como yo teníamos una suena una vacía hay unos aplausos es la única hace que nos meten en la boca cada vez que que porque la tecnología me supera viste la gala de los Oscar el domingo la verdad que no es un resumen lo que sí que di es lo elegante que es Ariadna Gil la elegante que es Viggo Mortensen seis días pero yo estaba en su hijo viene bien nos representa a todos sabían najerino con esa elegancia que tiene esa belleza ese saber estar verdad luego en el otro lado justo lo opuesto esta

Voz 1995 00:58 ese mensaje de actriz Jessica hecha estén no te has enterado ya

Voz 0560 01:03 a a la verdad que bueno otra pero si te digo la verdad no sé si es por favor Cuéntame pues Jessica hechas tiene antes de los lo comentamos

Voz 1995 01:12 pues pues pues sólo un mensaje pues chica visto una actriz que es maravillosa ha visto la serie Se llama Lorena suele Lorena Volvito contamos a quien le gusta mucho una serie fantástica sí puedes es maravilloso la entonces gustó mucho es que es un caso pero han hecho un documental sobre lo que ocurrió de verdad maravilloso ya sí casas reinantes en los Oscar si tiene la oportunidad habían que está muy bien para justificar su historia en instarán puso un mes que era Terelu Campos comiéndose un churro te lo juro no me mires así

Voz 0560 01:48 esto de las demencias

Voz 1995 01:50 fíjate cómo tienen que estar los Oscar para que lo más alucinante de la gala lo más comentado sea que HP utiliza para recomendar un documental Un me me de Terelu Campos comiéndose un churro que realmente es una porra pero bueno alimento

Voz 0560 02:03 para ver la influencia que tiene la familia campora en este país

Voz 1995 02:08 bueno tú que tú has estaba en en los Oscar has visitado además vivido ahí Merche vamos a dejar un poquito al pasado con esta música

Voz 3 02:17 noventa y cuatro

Voz 0560 02:20 tu recuerdas nítidamente Tous hosca totalmente muy nítidamente la recuerda además desde bueno ya ha viajado a Estados Unidos en todos los niveles los estratos es la primera vez que fui se estrenaba amante en circuito latino fui sin dinero

Voz 3 02:36 mi hermano Fernando me cuando éste pues se ha

Voz 0560 02:42 cerca de las treinta tres veinticinco a treinta no recuerdo muy bien fue la época de los disturbios de Romney pin te acuerdas maquillar anteriores M me pillaron hay bueno fui a ver a un amigo mío que está viviendo allí y fui a darle una sorpresa a perder en Venice Beach cuando yo llego a Menis bicha darle una sorpresa a vivir con él y hacer promoción en este circuito Latino me di cuenta de que no está te ha ido a Boston va tardaron en volver tú vas a vivir allí con el digo hay ahora ahora que algo había puesto en contacto con el con el distribuidor de amantes allí en este circuito pequeño latino y entonces me contrate de Hamdi más en los hijos tas de de la playa de Dennis subes bueno pues son tales que si tú trabajas te pagan la cama y una comida vale con esa sobre bebes más o menos y me pusieron a rascar un cepillo de dientes la Raña que hay entre los fines de la ducha sabes una cosa terrorífica y entonces me echaron de tres porque no entendía que claro de repente estaba rascando la Resines y de repente me ponía una corbata venía una limusina a buscarme y me llevaban a un programa para los oyentes olvidar que te enteras no estrellas bueno bueno clara a que ingrese la gran estrella bueno esa la granito después de amantes si buena fue amantes fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera no pero sí de repente bueno pues yo me tenía muy poquito dinero me compré una bicicleta icono en va tirando para hasta que al cabo del mes apareció este gran amigo Miguel Ángel plana hay Ivo no alucinado color e explotaron los disturbios de error mitin una cosa terrorífica eh fue muy bonito porque yo venía de San Diego ayer me enteraba de nada como siempre venía de San Diego de hacer promoción en San Diego llegamos a la estación de tren a la estación vacía completamente a la gente corriendo yo no había habido las noticias ni nada salgo a la calle no había nada allí de repente veo un coche que viene a toda velocidad por una velocidad indecente pues le pega un derrape de narices Se baja un nombre de color saca una pistola y Jorge Sanz tres Jorge Sanz Si me dice don y no se preocupe a tiene en Vietnam han tienen ni con la pistola en la mano habiendo dado un trompo delante mío digo pero lo que pasa es que pasa de la ciudad pero ambos Ri están Vietnam y otro argumento enseñando me la pistola y en esas que tanto en el coche sorteando barricadas incendios lo alucinaba color entonces era el tercer tal donde te Betts que es el ex culturista que bueno y buena gente pero comen como condenamos entonces hicieron una especie de ruleta está rusa en la que me tocó a mí Lira en mitad de los disturbios a comprarle comida a los ha informado de que te juegas el tipo pero bueno

Voz 4 05:50 a veces la realidad es una película informe es que la Mi vida ha formado más que cualquier otra escuela no yo diría que ha tratado bien la vida a mi magníficamente

Voz 0560 06:01 magníficamente bien por eso creo que he tenido mucha suerte en Navidad cuando la vida te trata así de bien tienes que ser generoso y repartir un poco de la suerte que te ha dado la vida a dos con los ven en tanta suerte no

Voz 1995 06:16 como les decíamos atrás en el tiempo que como cuenta Jorge estado en distintas estadíos en esa ciudad bueno no fue es como empecé claro luego luego vino este momento

Voz 5 06:27 Ariadna cómo estáis que Ánimo tenéis ahora para para la película

Voz 6 06:32 muy grave

Voz 0560 06:35 en hombre roja estábamos como Lina Johnny Deep y fue muy bonito porque vamos como gamberros no te no pensábamos que íbamos a llevar estaba ese año la una película china creo que era la flor de la papaya verde tenía entonces una cara de Oscar y unos unos trajes de estar nosotros haciendo el gamberro debe indignos esperábamos que que es la llevar a nadar a nosotros intentando Dance tratándose de una comedia no

Voz 1995 07:06 pero de verdad recuerdas nítidamente lo que es evidente

Voz 0560 07:08 totalmente claro está recuerdos me imborrables días eternos son recuerdos imborrables que se te quedan grabados a fuego para toda la vida que acuerdo con al salir David Trueba Joan fuimos a una esquina las abrazamos no miramos a la cara diecisiete siempre ante una hace no sea llevarlas desconocen AMS en fin que hemos vivido yo he vivido cosas muy bonitas ya te digo en todos los estratos cien todas las entradas reventar las situaciones se puede dar de de cero a cien que es el rascar reñido al al acabar recogiendo un Oscar no con con rodeado de amigos a una película impagable que hicimos rodeado de amigos y que se va a volver a repetir ese momento en

Voz 1995 07:58 en mi vida yo vamos a seguir hablando con Jorge Sanz en unos segundos porque todas las películas de todos los papeles que he hecho perdón por el camino fácil de construcción sobre la presentación de lo que vamos a hablar aparece más importante que es el de la fibrosis quística en unos segundos hacemos una una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con Jorge Sanz

Voz 7 08:21 no

Voz 1 08:24 hoy por hoy con Toni Garrido Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0560 08:34 Jorge son forma parte del paisaje de nuestra vida estaba hoy siempre Jorge esa toda la vida bueno siempre siempre espero espero que yo creo que no si no eso porque el éxito de un actor es que la gente sepa tu nombre y aguantar en tiempo todos tenemos altibajos grandes altibajos ya que es Merlo no pasa nada pero que empezaste tan joven es que un niño ya desde desde niño te conoce desde que todos éramos niños yo era niño éramos niños entonces imagínate la la la inmensa fortuna tenida no bueno la gente me reconoce por Mi nombre todavía llevó el otro día me dieran cartelera Turia llevan cuarenta años haciendo críticas feroces como sale las en Valencia en cartelera Turia sobre todo mi película y el otro día me dan un premio a los cuarenta años de de carrera decida si eso no puede soportar el cuarenta años y ahora me decís que tenía premiar a los cuarenta años decide hacer gracias hombre

Voz 1995 09:36 hablamos de

Voz 0560 09:37 hablamos con Jorge porque orquesta una pelea es un gladiador vistas en una pelea puramente más dura de tu vida aquí simplemente se que es la fibrosis en el caso una enfermedad genética con lo cual desarrollo a corto para la gente que se descubrió hace cuarenta años y es una mutación que tienen unos chavales por los cuales hay un gen está mutado es urgente que actúa sobre las células que producen mucosa con lo cual los órganos que tienen mucosa tienen una mal funcione son pulmones páncreas hígado testículos vale entonces a base de mucha investigación errores pues bueno se está se ha conseguido ampliar la la esperanza de vida de esta enfermedad qué hace cuarenta años la mitad de los niños con esta enfermedad no pasaban del año de vida ahora los que pasaban no pasaban de los ocho años que era el drama era terrible ahora la esperanza de vida está en cuarenta años tenemos una zona de una sanidad pública de yo creo que es por lo que hay que luchar magnífica que a base de transplante de órganos a la cual estamos en cabeza a nivel mundial y otro y otro de muchos elementos tenemos uno a unos negociadores maravilloso que han encontrado unas vías de financiación de muchos medicamentos con muchas farmacéuticas inéditos porque lo de la sanidad pública española es en casi inédito en el mundo no me dirás que no me me gusto hasta el nombre seguridad social medidas que no pero existe un medicamento que cure a esta enfermedad es una proteína que ha descubierto una farmacéutica verte es un es una proteína no sé si lo estoy explicando demasiado bien pero bueno a grandes rasgos estamos el se pega en el gen está defectuoso o la proteína está defectuoso y entonces el pasar la cadena genética resbala digamos y hace que el comportamiento sea normal de cura la enfermedad entre llevamos ya tres años y ha intentando conseguir este medicamento pero afortunadamente he tenido la posibilidad que el tuyo Jorge dos cosas para no sentimental eso cómo afecta al día a día de tu hijo Merlín de eso que nos cuentas de cómo es y lo vamos a lo que has conseguido esta semana que es inédito pero como ha editado lo Caca enseguida la clase política la elección de política que nos han dado en el Senado pero además tiene mucho que ver pero antes de eso no yo no perdón perdón todas las asociaciones que unidos nos hemos yo como cara visible de todas las asociaciones mapa está a la cabeza de un movimiento de toda la sociedad

Voz 1995 12:27 entonces yo voy a decir una lo que habéis conseguir pero cómo cómo afecta esa enfermedad tu hijo sí

Voz 0560 12:33 bueno pues ya no sólo a mi hijo a todo lo de los chavales la mucosa sale más espesa y eliminarla hay que hacerle fisioterapia pulmonar todos los días para que las pueda eliminar de los pulmones porque sino el las bacterias sobretodo una bacteria muy concreta con la cual no hay un antibiótico que pueda con ella es una bacteria terrible que se llama la segunda Nosa que pasa va el moco del moco a los pulmones con los crear una colonia y hay que luchar con ella va a ser cócteles de antibióticos imagínese una lucha química terrorífico mire cualquier chaval que tenga se tomó nasa que tenga esta enfermedad tiene que tomar varios antibióticos al día antibióticos instalados y Fisioterapia pulmonar el páncreas no les funciona con lo cual tiene que tomar enzimas pancreáticos creadas por otro laboratorio de mi hijo por cada comunidad tiene que tomar doce cápsulas de enzimas pancreáticos porque él no la produce también páncreas que producir insulina también qué tiene que inyectarse insulina a son una serie de problemas asociados que para que tengan una vida normal supone un desgaste de los chavales desgaste de las familias que además veces desgaste físico y la angustia a un chaval el tener ese peso encima tres mil tres mil chavales vive en ese esa rutina que nos cuenta Jorge Sanz sí pero ojo el hace ya tres años que que sacaron este medicamento los cambios y los acabó verte hace ya tres años pero ya estamos hablando de que ya está superado este medicamento posiblemente estemos ya en una tercera generación que pueda curar a los tres mil chavales ahora estamos luchando por el medicamento que hay pero incluso deja déjame contra curas cuatrocientos mil ochocientos niños con posibilidad de decían que las más y menos es que hace unos días de Jorge en representación de esas asociaciones como

Voz 1995 14:46 os contaba consiguieron consiguió que en el Senado se aprobara por unanimidad en fin que para esto fíjate en bueno van por unanimidad una moción en la que se insta al Gobierno a dar pasos decisivos para combatir la fibrosis quística una de las principales medidas consiste lo que cuentas en pedir al Ministerio Sanidad que financie ya medicamento llamado Canvi que es el último tratamiento para tratar los efectos de la de la enfermedad

Voz 0560 15:11 en sanidad y en la en la sanidad pública tenemos a la mejor gente sabe son perdían la expresión cojo en la sanidad pública yo desde el primer médico hasta la última persona que trabaja en un hospital público no se deja la piel incluyendo los negociadores de El Ministerio de Sanidad están dejando la piel porque verte España adopte un sistema que ya lo han adoptado muchas farmacéuticas que es el cobro por resultados sea lo que les estamos pidiendo a ver es a ver que tengan amplitud de miras que están listos cosa sino ahora tenemos el compromiso político de que si verte acepta este medio de el pago por parte de la Seguridad Social que a mí me parece muy lógico porque es de todos ya que hay que buscar la mejor manera y ellos están consiguiendo con otras farmacéuticas no convertirse España que están enfocados en que como es un farmacéutico un fármaco para niños de momento sólo necesita niño sólo necesitamos cuatrocientos eh tratamientos pero lo han puesto un precio desorbitado para niños cuando dices eso algo entonces pues esto yo creo que la última vez estaban en cien mil euros por año unos años sonaba es variada entonces la clase política ha reaccionado muy bien porque sabe que no se puede contar los muertos que haya para poder conseguirlo no como medicamento como pasó con la hepatitis C en algún momento en el que era insostenible estar va medicamento sobre la mesa y la gente estaba muriéndose sabes y entonces pues bueno llegar a un acuerdo de que se pagó por resultados sientes casi todas las farmacéuticas lo están aceptando es un caso muy curioso el de España pero en caso que función

Voz 1995 16:53 bereber ya habéis conseguido que la clase política se pongan de acuerdo

Voz 0560 16:57 que fue maravilloso y a su ticket es bonito lo que sea evidentemente eso es un tema muy sensible bueno pero perder como activo ha demostrado tener una gran amplitud de miras en temas humanitarios Si el tema de algún tema de Sanidad no eh bueno amplitud de miras ahora

Voz 1995 17:18 hace mucho tiempo en este país lo que hemos vivido es un intento tras otro de desarmar eso que tú has venido hoy hablar bien de la severidad de Rusia pero durante muchos años las iba a seguir durante años hemos visto cómo trataban de desarmar lo en favor de la

Voz 0560 17:30 se votaba Bilbao uno votaba los otros la votaban en contra porque todas las necesidades de aquí de toda la política hacía una cosa de nueva estación ya te votos si si tú me da no sé que de repente se han puesto todos de acuerdo han dicho venga estamos hablando de la vida de los chavales que ya está medio ambiente

Voz 1995 17:45 sobre la mesa pero por ir paso a paso el Senado está claro unanimidad queda ahora la aprobación en el Congreso

Voz 0560 17:52 queda antes de que acabe esta legislatura para nosotras tenemos usted el compromiso dentro de un mes y medio se puede conseguir si conseguimos que vertebra España acepte este nuevo sistema de financiación público que han adoptado para conocer más béticas para cuál es la sanidad pública se compromete a pagar por resultado resulta que decir si funciona si el momento que son cien mil porque el precio sin devociones bueno no pasa puesto que no se tenemos a las mejores negociadores dejándose la piel en esta

Voz 1995 18:28 vale pero lo que queréis es decir oiga si esto funciona les pagamos en Nápoles

Voz 0560 18:32 con otros muchos medicamentos otras muchas farmacéuticas han evolucionado ya han aceptado esto entonces venden el medicamento no por vender por el hecho de vender sino por el el el hecho de es decir que yo propuse de veinte derecho a ganar dinero pero no al buen raso sí es un derecho pero no lo voy a cuestiones ahora que no es el momento pero está bien tiene que ser eficiente del crimen hay gente que invierten algo a cambio de que es eficiente separa pero claro eso voy a decir yo invito

Voz 1995 19:01 esto en investigación y más evidentemente

Voz 0560 19:04 en compensación la lo que les pedimos es que sean realistas porque es tenemos la oportunidad verte dices España bueno es una empresa americana pero el ex con ve con V V Se estaba sentada está está dando sea en prácticamente toda Europa puesto en Estados Unidos está dándose en España estamos atascados porque estos señores están anticuados entonces lo que les pedimos es que sean realistas si no sea sino lo aprueban ahora posiblemente hasta dentro de años no se va a poder aprobar antes están perdiendo dinero de alguna manera la propia farmacéutica entonces les estamos les estamos pidiendo que se sienten y que busquen una fórmula junto con la clase política para eh para poder financiar que no pueden yo no lo es son ahora tienen un medicamento salva la vida a cuatrocientos chavales y no se lo vamos por el precio pudiendo hablábamos parte ve sea enquistado en un sistema quiere vender el medicamento hay punto no no quiere adaptarse a esto que qué propone la Samira publicar que es muy lógico yo lo entiendo y me parece muy bien que bueno pagamos por resultado Mercat momento funcionando sólo pagamos un precio está claro que ustedes son las que investiga son los que no han inventado incitan a hacer dinero José pero no precisamente con este medicamento porque han dicho medicamento que salva la vida de los niños pues vamos a inflar el precio no es así

Voz 1995 20:29 a su juicio esto me genera tantas dudas primero me gusta que me pues en la vida laboral pues uno yo en mi caso coincidió muchas veces con Jorge Sanz preguntarte con películas

Voz 0560 20:41 vivir la elegancia ese Ariadna Gil hilo elegante

Voz 1995 20:44 he hablado muchas veces de eso creo que esta es la conversación más interesante que hemos tenido nunca en la vida por detenido con más pasión donde realmente claro otras veces bienes y con Trueba fantástico bueno pero es que ahora te vas a tu casa

Voz 0560 20:57 hablando de vidas humanas estamos hablando de vida la idea de calidad de vida de niños sabes que están jugando con la calidad de la debida de muchos niños bueno han estado juntos son cuatrocientos pero es que abren una vía de investigación que salvaría haría de esta enfermedad una enfermedad

Voz 1995 21:14 pues Jorge desde aquí por favor vamos a instar a todos los agentes ya consiguió algo las ideas

Voz 0560 21:20 se ha dado cuenta el otro día nada demuestra la lección política que a mí me dieron otro yo no creía en la política hasta el otro día que volvía a creer otra vez en la política han visto que es que lo que se ahorran en trasplantes en tratamientos secundarios en Casablanca se pueden ahorrar con con las consecuencias que tiene esta enfermedad es es bestial en en en comparación a los beneficios que tiene este medicamento lo que hay es que conseguir que ver Tex España de la mesa no quiera lucrarse a costa de la vida

Voz 1995 21:50 lo que exhibió cree lo justo hace sí

Voz 0560 21:53 qué libros son los que han inventado el pero de que no

Voz 1995 21:55 con niños con muertos encima de la mesa a negociar el precio es una

Voz 0560 22:00 es terrible y si estamos hablando de unas cosas terribles pero

Voz 1995 22:04 sí bueno yo te voy a felicitar por Mut porque no se has dicho lo irá muy feliz durante muchas veces con cada una de tus películas con la serie Casado que es maravilloso no has hecho muy muy feliz no esas entretenido y Comoras decidió que tu vida tiene otro sentido que va más allá de ti mismo que va más allá de tu propio hijo que está en muchas familias que en estos momentos necesiten lo que pasa es que no sé cómo pero necesitan que les empujó vemos ese primer trámite en el Senado por unanimidad está conseguido tiene que llegar al Congreso antes de que finalice este eh

Voz 0560 22:36 compromiso de que de que se pueda aprobar en esta legislatura entonces serían a ver hay que sea realista es la farmacéutica tiene que ser realista si lo probamos ahora sino no se va a aprobar hasta dentro de años entonces van a empezar a cobrar ahora no dentro de unos años a ellos también tienen que entender esto hay que buscar la fórmula que que sea buena para para la sanidad pública es bueno también para la farmacéutica pero no excesivamente bueno para Alfaro farmacéutica porque es que entonces nos está haciendo daño a todos los españoles no sólo a los niños

Voz 1995 23:11 es un verdadero lujo un placer hablar contigo eh vamos a seguir cuéntanos vale vamos a ver si antes de que acabe esta legislatura vete contando sea llámanos hay que hablar con verte bueno

Voz 0560 23:22 la lo lo primero es un teléfono no se vemos hemos intentado no desde nuestra asociación más hemos intentado poner en contacto con ellos no quieren no quieren saber nada de nosotros sabemos que ahora tenemos un altavoz

Voz 1995 23:34 el sean los que tienen los que tienen en la la solución la mano a vuestro problema no saber nada no empezamos bien pero por favor vete contando sea cuéntanos cómo va a llamar cuéntanos dimes y nosotros aquí hombre sueco yo pero aquí está los oyentes de la Cadena Ser que es que son muchas afortunadamente y son muy buena gente para estas cosas además son muy sensibles si de alguna manera más allá de inflar el globo que es una campaña que muchos apodos

Voz 0560 24:03 a inflar globos inflan Globo que está más dado a conocer

Voz 1995 24:06 sí más allá de eso podemos ayudar en algo Jorge cuenta con esto

Voz 0560 24:08 no pues muchísimas gracias y bastante habéis hecho no

Voz 1995 24:12 déjanos tu vamos a como esta historia no

Voz 0560 24:15 historia tiene tiene que acabar bien sí sí apellido acababa el muy bien Jorge Sáenz la película La vida a veces es una película mal escritas decía Fernando Trueba pero también a Suárez es otro gran sabio decía que si la vida no te gusta ser el día no te gusta te lo tienes que reescribir y eso es lo que estoy intentando pues vamos a ver si siente todos escribimos es un abrazo a por todas

Voz 8 24:44 en la Cadena