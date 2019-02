Buenismo Bien | 2x01 | Actrices bien

Voz 1 00:00 acabamos de hacer como tres minutos de radio increíble

Voz 2 00:03 sí claro no sean grabados grabadoras gordo al botón Av

Voz 1 00:06 dos risa sabido lágrimas

Voz 3 00:08 no

Voz 1 00:09 has ido todo me increíble ISE ha subido aquí a alguien del público que ya nos ha venido a ver tres veces si no se nos ha sumido esto es un escenario Gonzalo cómo te llamas Juan Juan porque has venido a vernos tres veces bueno tengo mucho tiempo libre

Voz 4 00:27 la única razón y eso y que la primera vez que vi el programa que lo vi por You Tube digamos y seguimiento pues bueno me gustó el amante como

Voz 2 00:38 el pero sí dice bueno venga

Voz 4 00:40 vamos a probar a ver además es gratis también

Voz 5 00:43 claro está muy céntrico está en nada

Voz 4 00:47 a ver yo yo vivo en un pueblo de la sierra osea que si te vienes aquí te viene no vengo desde trabajo a bares que me viene bien el horario optimismo cosas pero bonita antes

Voz 1 00:57 era vez eso quiere decir que que bien

Voz 4 00:59 bien el par del programa bien entonces con lo cual sí pero

Voz 1378 01:03 distingue es el concepto ya

Voz 4 01:05 quiero pensar que sí me lo tenemos un poco confuso bueno que sí

Voz 2 01:09 digo es que es que es el Gobierno el buenismo

Voz 4 01:11 no bien como os lo defino desataba evitado que diga lo de confuso lo has hecho muy

Voz 6 01:16 si bien correr a ver cómo lo definiría vamos bueno se supone que es

Voz 4 01:25 que no tratar de hacer fuerte la verdad es que es lo siento tampoco sé muy bien cómo explicarme no quieres esperar aún como tiro y vosotros mucho de no venga no voy a hacer un ciudadanos que sería el tirar de hablar de algo lo que sea que sea que hablen y hacer demagogia con ello qué es lo que se dedican dedicada es decir todo el día esto es buenismo bueno como es buenísimo

Voz 1704 01:52 para atrás venir hay una Liga buenismo bien a la vida moderna es estos buenismo bien a la vida moderna

Voz 1 01:57 ah no esto esto es la tercera vez alguien sabe que es buenismo min alguien lo sabría decir

Voz 1704 02:03 aquí no le vale

Voz 4 02:09 muy bien pues supongo que buenismo bien es hacer el bien por el bien sin más sin esperar nada ha cambiado

Voz 1 02:16 podría estar por ahí está de acuerdo con esto alguien tenemos que tenemos un debate no no te no

Voz 1704 02:21 no hay lo que quieren es muy baja que dar entrada bienvenidos a bordo el peor arranque de la historia de un programa de radio

Voz 7 02:48 p

Voz 1704 02:59 el nivel de aplauso es bastante merecidos jugará el prólogo de por supuesto bienvenido sea buenismo bien el parón

Voz 1 03:07 la maqueta del buenismo que nadie entiende todavía porque nos encantan las causas perdidas como por ejemplo hacer un programa de humor

Voz 2 03:15 eh con buenas intenciones y estas cosas está bastante jodido estoy jodido si reivindicamos el buenismo porque lo contrario del buenismo es el malísimo igual que lo contrario del feminismo es el machismo y lo contrario del Periodismo es gordo y amigo

Voz 1 03:28 empieza a ver la clave para distinguir el buenismo bien es pensar cómo sería mejor el mundo si todos fuésemos buenistas bien o si todos fuésemos Pablo Casado te da una idea de verdad que Pablo Casado sólo el uno

Voz 2 03:45 mentira hay dos Pablo Casado de Albert Rivera claro esa es por lo dejado de ellos no es eso oye Abascal no las metido muchas coña no Abascal

Voz 1 03:53 Abascal nada no nada pero aquí en la Gran Vía con el caballo puede llevarnos a no tiene restricciones de no vale no se escucha a Javi Valera nuestro guionista ver

Voz 9 04:06 a ver qué está pasando sabes que es el único que va armado babas claro

Voz 2 04:09 creo que es ahora te escuchamos leído

Voz 10 04:12 sea eso me da miedo claro

Voz 2 04:13 bueno vamos a ver vamos a mezclar mucho casado este programa concreto yo que tengo bastante gato de la Abascal no Abascal nos buenos que a mí me también una persona caballo príncipe una persona caballo a mí me aterra porque Pablo Casado al fin al cabo que va en el coche que más contamine pero a caballo no ya no

Voz 1 04:31 el ecologista luego solo

Voz 2 04:34 contaminar es eso que quiero viene a ver el buenismo bien es intentar hacerlo todo por el bien de la sociedad es correcto no para intentar levantar no exenta de creer que el mundo es un sitio en el que no es una mierda pero hay que intentar hacerle eso por lo menos intentó

Voz 0003 04:48 si bien el mismo es intentar incendiar incendiar bonos a dos cabreados y hacer el mal escuchamos a Pablo Casado claro que sí venga la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda veta reconoció ese síndrome de la T4 que me recuerda demasiado lo que hemos vivido en estas semanas tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquello

Voz 9 05:24 desde Cataluña alentando incluso la kale borroka

Voz 2 05:27 pero hay más cosas y luego bueno ya por abortar bueno yo he visto eso no te has visto las manifestaciones de peso abortan las tías hacer abortan allí es muy poco bueno Pablo Casado pueden pasar dos cosas que defendía es decir que todo sea una táctica de la vida o que él no distinga ETA de de a juega mejor él no lo ves

Voz 1 05:47 eh

Voz 1378 05:48 a ver si estás vale

Voz 1 05:50 creo que esto es bastante buenista bien atención estás intentando entender hablamos

Voz 2 05:54 casado puede se está intentando

Voz 1 05:56 entender su forma de pensar que darle un argumento lógico claro yo como si buenista eso es todo muy bien como si es decirle a Pablo

Voz 0003 06:04 viendo explicar la diferencia entre ETA en DP comienza el concurso

Voz 12 06:09 está o DP la fuésemos

Voz 2 06:17 para ello pido la colaboración de de las treinta personas que han apuntado la XXII que han venido eh necesito que le digáis a Pablo Casado si lo que vamos a ver y escuchar es ETA de P vale

Voz 9 06:28 atentos dentro

Voz 5 06:35 veis que es el el tema de Carrero Blanco el coche la película esta italiana el coche digo super arriba medio bien

Voz 1623 06:44 lo tenéis que gritar todos y todas amigo no vale la pena no hace falta que sí claro que sí porque lo oigo a Pablo que lo oiga a Pablo Casado esto qué es ETA de P

Voz 13 06:53 no os pero no tiene otro bueno forzado esta joven

Voz 1623 06:59 no

Voz 13 07:00 pero el cine no que

Voz 1 07:03 no podemos empezar buenismo bien sí que a partir de ahora va a ser aquí semanal en la SER que nos han dicho que digamos mucho la sed inamovible en la SER e de gritando todo el público ETA está Ángels Barceló por un pasillo diciendo que como pasa aquí por qué hay gente reeditando detalla el fondo bien esto ha sido para distinguir el mano esto es quede claro que nadie coja el corte porque igual te cogen Gatti claro lo montan con ellos si está bien

Voz 0003 07:28 Pablo Casado yo creo que ya ves lo que es ETA vamos a ver qué es esta otra cosa

Voz 3 07:32 no

Voz 1623 07:38 estos en serio esto estos una manifestación que hubo en Berga en Cataluña a favor de la libertad de expresión de es una especie de conga muy loca en la que hacer una performance en la que joder que sea lo estás moviendo todos dado

Voz 2 07:55 mucha cosita y si no lo está viviendo lo pones en Youtube manifestación de P Performance

Voz 1623 08:00 toca ahora sí lo otro era ETA público esto que es intérpretes que no era le esto qué es más alto y que no es que no es

Voz 12 08:15 muy bien para la diferencia ponen coches bomba que saltan por edificios es ETA

Voz 1623 08:22 a lo sumo vergüenza ajena por un pueblo pues es DP ellos no iban a gritar in the P no entendían no porque ETA tiene ETA y esto ya sería hasta aquí me la música

Voz 15 09:07 bueno sabéis qué

Voz 1 09:08 a partir de ahora vamos a estar semanalmente en la de la SER a Pepe se estrena estos estrena esto no se está grabando evidentemente en directo instalará no claro claro si bien poco raro se estrena el martes martes a las siete siete siete y medio

Voz 2 09:25 bueno tampoco tengo muy claro asiente no a las siete

Voz 1 09:27 a las siete bengalas y si vamos a tirar hasta donde nos dejen eso es una de las cosas que queremos seguir haciendo imitando la gente que sea buenista viendo eso es eso es una de las cosas importantes entonces hemos hecho una lista de gente a la que queremos invitar ya hemos tocado alguno que nos ha dado largas porque somos un programa pequeño entonces lo tenemos que ir haciendo grande podemos ver la lista que tenemos

Voz 2 09:52 gente que queremos que venga el programa buenistas de verdad

Voz 1 09:54 mira a Bale no solo Alexandre no es por qué no queremos porque uno uno lo vamos nombrando venga Alexandr Cortés van entrando la queremos claro pero es que bueno Francisco Múgica ahí está lo queremos sabéis quién es yo tampoco quiso es el científico alicantino alicantino que seguramente gana un premio Nobel por los CRISPR a los CRISPR no conocéis a vosotros sois yo tiene que venir a buenismo no te discrimina lemas Naima Antonio Costa que es también el conocido primer ministro de Portugal no el ministro de Portugal primer ministro de Portugal más

Voz 2 10:31 de la Davis Angela Davis la conocemos sí se ha visto clan está que están haciendo pues es la que sienten

Voz 1704 10:37 dale dale caña hay Ada Colau la hemos tanteado pero esta complicada ciudad por lo que sea no quiere venir tiene demasiado el de el día

Voz 2 10:45 los Ondas tomándose copas con nosotros el día que nos dieron el Ondas y ahora no quiere venir

Voz 1704 10:49 a la cola aún no no pero es verdad

Voz 16 10:51 no

Voz 1704 10:52 Amaya es buenísimo Max es el buenismo bien

Voz 1 10:55 en Perú personificado además Jordi Évole Jordi Évole que este esta tanteado estamos cerca estamos

Voz 2 11:01 el alcalde Jordi Évole

Voz 1 11:03 Ska Keller pero está la la apuntado alguien del equipo no Javi que es quiénes Ska Keller Javi

Voz 10 11:10 la máxima representante de Los Verdes en la Unión Europea está verdad

Voz 1704 11:14 esta OPA Ska Keller claro

Voz 1 11:17 pensé que era con aquel claro Bellver que más yo motores esto es una petición personal de nadie si no tienes no quiere más

Voz 17 11:28 eh Ruiz Piñeiro Arroyo

Voz 1704 11:30 Piñeiro un médico que dice

Voz 1 11:33 yo un bueno un experimento un hospital para cambiar la postura de los anti vacunas entonces en vez de argumentar le les dio cariño y cambió estadísticamente Un porcentaje increíble de personas de familias que decidieron vacunar a sus hijos y lo hizo con cariño no con razón que es algo increíble entonces lo queremos traer para que nos dé cariño nosotros eso es tenemos además más lo que había ahí

Voz 2 11:56 hombre Juan Antón Mora este este trabajo en un programa

Voz 1 11:59 lo que no sé por qué no te has metido no tenemos un documento online donde vamos metiendo a la central es que yo soy muy paleto al Whatsapp os voy a dedicar el último de lo último además hay otro

Voz 5 12:12 quién es esta Lebron James Lebron James

Voz 1 12:16 por qué por qué puso en Le Bron James porque

Voz 2 12:18 es una persona extraordinaria es el buenismo bien el que defienda los jugadores no me defienda el jugador defiende las cosas nobles es una persona que utiliza su poder para hacer el bien

Voz 1 12:27 vale esta es nuestra Wesley hijos queremos os necesitamos a vamos

Voz 2 12:30 otros eso es el Tigris este seis grados de separación eso es esa teoría

Voz 1 12:36 alguien conoce a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien de de los que están aquí detrás a alguien lo los conoce o no

Voz 2 12:44 de no saben quiénes la pita también

Voz 1 12:47 vale que a nuestros oyentes a los cien que están escuchando la por favor por favor alguien que conozca a alguien pondremos la pondremos en en redes Besance ahí sí conocéis alguien que conozca a alguien que pueda llamar Alexandria por ejemplo decirle oye

Voz 2 13:03 Alejandra o casi como se personas

Voz 1 13:05 a Alexandria ocasión ocasión Cortés era la la llaman o casi corte sí sí sí sí conoce eso casi corte o alguien que la conozca llama Lay dile que la queremos entrevistar aunque sea por teléfono aunque sea sí

Voz 1704 13:17 claro es que no lo he estado si os igual no te Erviti que se pague el billete esto siempre

Voz 1 13:22 durante por favor esto es importante iremos tachando nuestra Will Smith

Voz 2 13:27 otra cosa que queremos hacer en cuenta otra cosa que Burque quiero hacer un programa que yo vengo aquí a levantar el tema bien queremos gente conocida que no sea buenista o que no sea especialmente en está

Voz 1 13:38 sí que se ha dado como mal Roger vamos

Voz 2 13:41 sentar sacarle su lado buenista vale nosotros lo intentamos con Tomás Roncero diciéndole que dijera algo bueno del Barça pasó esto

Voz 18 13:50 bueno pero ni una cosa buena del Barça de una cosa

Voz 19 13:55 sí que lo sé que no podía dar una persona su manchegos vivirá yo lo siento no puedo decir que si no

Voz 18 14:05 a entrar agua algo algo bueno algo bueno en el Barça alguna una cosa una vez la la cantera de la cantera hombres del texto el día que si sale de lo que es igual con las estrategias a no Consol está igual algo algo mira a tu coraza busca aparatos para de escúchame Kutxa necesitamos algo busca tu cara no ponernos la cosa en toda la historia del Barça una una una bueno bueno virtuales desde los boleros

Voz 19 14:38 espera el único tío que te juro Kabir combustible de Galdácano

Voz 1623 14:43 claro

Voz 18 14:45 eso es lo electro electro esta decisión provoque un horror que mantenemos habitan tenemos otra yo muy bien

Voz 1 14:53 lo conseguimos de Tomás Roncero lo conseguimos si lo conseguimos de Tomás Roncero como no lo vamos a conseguir de Arturo Pérez Reverte o de dar veía claro alguien de Ciudadanos

Voz 2 15:07 para él porque me la puesto que no se puede no se puede hacer eso porque no se pueden meter personajes de ficción los de Ciudadanos

Voz 1 15:49 aclarará podremos fingir que ayer fueron los Oscars pero no no fueron ayer serán clave

Voz 2 15:54 el programa es tal martes a las siete en la app de la SER cuando ya han sido los os claro está siendo aprobado el viernes

Voz 1 16:01 tú tú tú tienes algún favorito para los Oscar así que a mejor que ayer a mejor película sí que grip a partir GREIM Bublé ha granjeado y es el

Voz 2 16:12 no les llega de haga no no no no no pasó mañana no en

Voz 1 16:17 en el la jo es difícil esto de la línea temporal sí que vamos a vivir fijó ayer si tú quién crees que gano es que yo me quedé dormido justo es la mejor película mejor no me he enterado pero tuvo que ganará gripe y yo apuesto Roma constante va muy bien qué te parece bueno ayer fueron los Oscars hace poco fueran los los Goya sí sí sí sí últimamente los premios son foco de buenismo bien correcto porque muchos actores aprovechan

Voz 1378 16:49 para dedicar unas palabras buenistas ejercer de referentes entonces

Voz 1 16:54 yo pido un fuerte aplauso muy fuerte no como el de antes

Voz 2 16:58 eso es

Voz 1 16:59 para la ganadora actriz revelación de los Goya dos mil diecinueve Eva llorar

Voz 1704 17:16 sigue pensando cada día un poquito en el Goya hay que decir vamos a decir porque íbamos esto lo estamos repitiendo hasta pero nos ahorro

Voz 21 17:26 el trabajo consiste en repetirlo todo acuerden debería de aunque van bueno voy a improvisado venga poquito lo de antes un poquito de abril a ver que sigue funcionando porque como nos lo tengo puesto la habitación sino todo puesto en otra parte de la casa

Voz 1704 17:39 de la piedra puerta levanta la encuentro me yo tengo

Voz 21 17:45 ya

Voz 2 17:47 fíjate Boris buenísimo antes en reído

Voz 1704 17:49 ha perdido está perdido la mira de la radio ya

Voz 2 17:54 es la vida es David la mente

Voz 1 17:56 bueno pues para hablar de por qué te hemos traído Eva

Voz 2 17:59 porque tú sabes por qué te traemos

Voz 1 18:02 les llaman buenismo bien a ver yo bastante

Voz 21 18:06 una persona pero eso lo sabéis

Voz 1 18:09 sí qué tal eres como actriz

Voz 1704 18:12 como ves tengo un Goya tío me lo dice que yo he perdido uno esto es lo que tú no estás vivo cuando el mismo él mismo claro

Voz 1 18:24 todo lo que diga a partir de ahora tenéis que añadirle el contexto de que yo perdí uno claro que yo no era el lugar exacto entonces tú como actriz digo en rodaje sienta tal portas eres muy actriz o eres un plan así trabajadora más de hecho no no me gusta nada eso no no no que va es que yo vengo de Vila Nova Jazz

Voz 2 18:45 no tenga ninguna autoridad sobre eso la gente de las artes si se les consiente una imbecilidad es muy grande absolutamente

Voz 5 18:54 decir llega allí yo que sé Paul McCartney

Voz 2 18:57 se buenas quiero agua Vichy y las toallas nieve

Voz 22 19:00 esto las toallas negras para Paul McCartney que

Voz 2 19:03 llega un neurocirujano tú imagínate era uno cirujano operado a corazón abierto dice quiero las tú Llanera sitúan a que vaya a su normal el neurocirujano estrenos mago a Paul matar

Voz 1 19:12 muy consiente porque es del arte igual los actores

Voz 2 19:15 Costa como personas que hacen cosas que son de verdad importantes no se les constantes ejemplos ahora mismo es más

Voz 1 19:20 yo mismo estoy sin pantalones

Voz 1704 19:23 porque pienso que lo triste que mira o podría ser una realidad

Voz 21 19:31 que no se porque ha extraído eso es que consiguiera es que soy buenista Got to

Voz 1 19:36 condena es curso por tu discurso por tu discurso era que no le estamos dejando hablar estamos siendo más listas Lope

Voz 0003 19:41 eh

Voz 1378 19:42 seguís tu avión tenían un guión

Voz 21 19:45 no a ver yo sabía lo que quería decir no tenía las palabras exactas tenía como lo es la idea en la cabeza lo que pasa es que hay se bebe supera acelerada porque claro yo te yo contaba con más tiempo y nada antes de empezar la Gala me dijo me dijo Natalia de Molina yo creo que de igual si sales a lo mejor tienes como minuto y medio en un minuto pero sí que tengo que agradecerte aunque creo se quedo yo tenía esta idea en la cabeza y por eso voy como muy porque temía que me echaran pero sí que tenía tenía muy claro lo que quería hablar no tenía escrito literalmente pero sí que estaba casi porque es quizás lo que pasa que me Aragón se Javi creo que bien que cuando recibes un premio mola no dar la brasa mola tener muy claro lo que tienes que decir el himno escribir te lo pero sí ser muy concreto y entonces yo intento poco a poco ir manejando a lo que quiero decir porque creo que la persona que están asentadas merecen un respeto dan bien que es ya que vas a hablar que digas algo medianamente inteligente o si no gracias y te vas pero tenía claro que

Voz 1 20:46 tenía que ser un Spitz feminista absolutamente

Voz 21 20:49 desde el momento que que me nominaron vamos lo tenía claro que iba a hablar sobre eso súper claro

Voz 1378 20:55 porque además claro aquí es difícil hablar de colectivo pero tú representas a una mujer una actriz de cierta edad anti

Voz 1704 21:08 tardar

Voz 1378 21:09 que ya no es tan fácil encontrar por eso insiste el llamamiento a los guionistas yo escucho tu llamamiento a favor como guionista

Voz 2 21:18 una una pregunta una actriz que gana un Goya

Voz 23 21:21 por ejemplo tú como

Voz 0003 21:23 vives viviese en una casa propia de alquiler en un piso compartido como esto cómo es tu día a día pregunto Banco Mundial hace Broncano un poco yo quiero os a ver

Voz 21 21:34 claro pero bueno es exactamente igual más o menos que hace trece en el que ya es decir yo comparto piso

Voz 23 21:42 vivo con un poco porque

Voz 21 21:45 pero no han empezado es es un proceso de de que empiezan a llegar te proyectos que tarda un tiempo conozco actrices no voy a decir nombres que tienen que han tenido un Goya ya está trabajando el guardarropía de una sola una sala muy famosa de Madrid

Voz 16 21:56 quiero decir entonces

Voz 21 21:58 no es tan fácil pasa como casi un año hasta que tú empiezas a enganchar un proyecto con otro entonces de momento pues bueno pues estoy hay utilizando el tiempo el tiempo que tengo para hacer este tipo de cosas van a hacer bueno otro tipo de ponencias mesas llevando mucho para hacer eso no jornadas de la mujer en no sé qué tal con mujer y cultura pues eso pues hacer ese tipo de cosas que también me interesa vendemos mucho mucho aire vendemos una ilusión que no Real vendemos una cosa que os que es que no real que que que trabaja Un a un menos de un diez por ciento de los actores vive de su trabajo entonces la realidad es que somos un un un sector muy muy precario que no tenemos ni un puto duro vamos ni un puto duro entonces estarán vestimos así que son vestidos que de los dejan y lo devuelves parece que hay una cosa que no hay que no es realidad la realidad es otra muy diferente

Voz 0003 22:50 también está está afinando el tiro los actores porque que hace años le brinda parar la guerra un poco está reflejando que las mujeres tengan papeles que me parece que es afinar el tiro es decir ahí te digo una influencia lógica hay decisiva creo yo no entiendo que

Voz 2 23:04 algas Manteca gana el Goya actriz revelación y diga oiga es que nos lo dan papeles

Voz 0003 23:08 bueno por lo menos en tu sector digo yo que alguien sea un poquito

Voz 11 23:11 pues espero que sí espero que sí pero que aún no

Voz 21 23:14 bueno nos viene bien a todas pero

Voz 11 23:16 ojalá algún guionista te ha venido que no sea ya

Voz 1378 23:19 porque te lo puedo hacer de cara a la galería aquí lo escribir Torras penes macho unos pero alguien te ha dicho a partir de ahora voy a escribir papeles para mujeres es un poco raro es a esa situación pero no ha pasado no guionistas tensa han dicho tuit

Voz 1 23:36 twitter tienes razón muchas corazoncito tuits unos pero

Voz 21 23:43 no se lo han pensado igual alguien le ha hecho pensar no no se hubiera ahí ahí directores serio ahora haciendo cositas poco a poco y muchas directoras nuevas pero hacen falta mucha mucha caña hace falta meter mucha cañas y sin mujeres en puestos de poder también para poder cambiar las cosas es que si no sirve de nada porque si una avión escribe un un guión pero luego no hay productoras o un productor sea cojones dice esto no lo vamos a hacer pues entonces no sirve de nada

Voz 1704 24:11 me han perdido en el guión habla no creo creo que puedo creo que puedo yo creo que puedo

Voz 2 24:16 Nos dar paso a la siguiente entrevista ya o no

Voz 1 24:19 a pie procedió a quiero que dais un fuerte aplauso mayor que el de ella porque ella ya lo recibió Eva no ya a Rosi Rodríguez

Voz 9 24:35 lo sí rodé es dominada por Carmen y Lola si tú estabas ahí te vea la imagen de pie diciendo que viendo está haciendo está mucha otra que te precio cuando dio el discurso

Voz 16 24:46 pues la verdad es que me emociona me emocionó algo mucho las palabras que dijo sobre todo cuando dijo que no levantamos toda no pues eso se lo agradece no porque no todo el mundo dice oye que se levante en todas la cada uno coge su premio y se va

Voz 2 25:01 tú tenías idea del discurso que claro no

Voz 16 25:03 no me más me dijo que que me prepara un discurso uno pues acaso no se quedarse cuando yo lo dije sí sí ya me lo preparó

Voz 22 25:11 pero no me preparé nada

Voz 1 25:14 en se Rossi siempre parte el discurso sí creo que es la historia de los Goya que dice paso por ya Arenas se lo agradezco a Coca Cola

Voz 1704 25:26 hola adiós allá al Real Madrid

Voz 1 25:31 más de que es que yo sabía que si me preparaba algo

Voz 16 25:34 me iba ponen nerviosa leyéndolo entonces me dijo entonces cómo lo vas a como lo vas a celebrar que ibas a decir yo yo me pongo me lo digo me pongan canción de flamenco me pongo me lo flamenco yo estoy digo gracias hasta luego me voy yo como gane

Voz 1378 25:47 si la semana antes le Círculo de Escritores dije lo voy a ganar

Voz 1 25:52 esto que os digan misa los nominados yo pensaba que lo iba a ganar mis nervios eran para bajar y hacer el mejor punto discurso que se había hecho nunca lo con veintiocho por ciento de audiencia ese era mi entonces yo estaba en plan venga lo voy a hacer bien el Spitz eso es lo que yo Miguel Herrán

Voz 16 26:11 a mi archienemigo

Voz 1704 26:15 seis millones de seguidores y me gusta cota hacer cola porque no tiene programa ni en el dial Miguel Herrán lo Petra con la casa de papel

Voz 1 26:26 lo lo PETA internacionalmente tiene cinco millones de seguidores en Instagram arruinado la vida

Voz 1704 26:33 pues yo me quedé

Voz 22 26:35 sí

Voz 1 26:37 podía Miguel Herrán muchísimo no se esquimal hizo un discurso emotivo lacrimógeno yo iba a reivindicar hay que traer a Miguel tú te quedaste

Voz 0003 26:51 con ganas de decir algo o tú te quedaste con ganas de decir algo que tuve

Voz 2 26:54 Justo gusta decir porque no del flamenco él fundado

Voz 0003 26:56 una cosa hubieras querido decir agradecérselo batiendo

Voz 22 26:59 hombre agradecer siempre da

Voz 1623 27:02 ponerle una música de agradecer por favor bien la verdad eso premio Goya a mejor actriz revelación es hay que abre el sobre cocina está la Super Globe el chiste

Voz 24 27:19 no soy Rodríguez

Voz 5 27:26 yo era la voz la voz de cómo se llama el de la tele el que no me sale Carlos del ardor que le apoyó Carlos de la Morena

Voz 0003 27:33 Rosi Rodríguez hace un papel magnífico cuenta esto está su

Voz 1623 27:36 viendo una película tuviéramos Carlos porque me puse poquito adelante

Voz 1704 27:45 nada de

Voz 16 27:47 yo te digo que bese dicho vale lo hubiese sobretodo agradece Arantxa porque Arantxa para mí es una persona muy valiente porque no todo el mundo se mete en en un tema tan delicado como es el tema homosexual en la comunidad gitana que es muy difícil

Voz 1378 28:03 entonces yo agradecería Arantxa agradecería Paulina Yuste porque Carol para mí

Voz 16 28:10 ha sido un apoyo muy grande en la película porque a no ser actrices profesionales ella no enseñaba a como en cada momento por ejemplo llorar en cada momento como Rey porque no sabíamos hacerlo entonces yo decía amén a echarme cositas de esta palabra me decían

Voz 1704 28:24 no no no trucos esto no lo habéis oído corta verdad

Voz 16 28:31 ah claro esas cosas que te que te enseñan pues se te quedan no hiló agradece siempre pero sobre todo siempre siempre siempre agradecer a mi marido

Voz 1378 28:41 a mi madre porque

Voz 16 28:44 son somos gitanos entonces es muy difícil que estando casada tu marido te deja hacer una película de lesbiana muy difícil y además sabiendo que te vas a casa con otro exacerbó entonces mi marido me costó mucho convencerle pero pero si no fuese porque ahora mismo no estaría aquí porque claro si él desde el primer momento me llega a decir que yo no hago la película yo no hubiese hecho una película les siempre se lo agradecería siempre madre por supuesto que siempre me apoyó

Voz 2 29:11 y ahora que dice él de la peli Nadal encanta ha ahora presume joder

Voz 21 29:16 puede hacer una te puedo hacer una pero eran perdona a

Voz 1 29:19 perdona ha dado el speech hay que darle un abrazo

Voz 7 29:25 mire el público

Voz 1704 29:31 alegrías que le quería preguntar no tengo la duda

Voz 21 29:33 pero si él te hubiera dicho que no tú no la hubieras hecho

Voz 16 29:36 no no lo ves hecho balance hecho ten en cuenta que a ver en la comunidad gitana siento decirlo pero son muy machistas entonces claro un hombre pues el hombre es el que mandando a casa es el que bueno en este caso mi marido y mi padre por ejemplo no mi hermano que me más más pequeño que yo pero humana

Voz 1378 29:53 o sea yo les hago un año pero manda mi casa entonces claro

Voz 16 29:57 era difícil intuir decía junto con mi hermano todo cuenta con mi marido tú cuenta con mi padre y mi padre bueno pues no lo dije pero

Voz 1704 30:05 ese problema te lo digo yo digo una película

Voz 16 30:11 pero claro mi marido y se lo conté de primer momento sí que verá que si me llega a decir que no yo no lo hubiese hecho no la hubiese hecho porque me me juego mi matrimonio no entonces digo no

Voz 2 30:22 es decir que en tu comunidad en el entorno que vives lo que hizo tu marido fue increíble Gento que no haría cualquiera si yo creo que eso es buenísimo bien no sé si si dentro de esa de un entorno claro entendiendo el entorno oye cómo cómo ha visto la peli tu familia piensa tu entorno

Voz 1 30:40 ves que reacciones que hay gente hoy

Voz 16 30:43 me enteré por ejemplo bisabuelos que son muy muy antiguos pues que dice que no sé cuánto un poco más elemental lengua comentario de muchos pero sí que es verdad que la mayoría de mi familia pues yo me sorprendido porque la mayoría mi familia son está muy orgulloso de mí lo que me dicen que que sí que es una película de lesbiana que está casado con otro hombre pero coño que mentir a todos

Voz 1378 31:05 o sea que no es nada nuevo lesbiana sabes

Voz 16 31:09 entonces claro yo me he sorprendido porque me esperaban lo peor saben esperaba que no iban a hablar que en decir que no la gitana obvio es decir cualquier cosa

Voz 2 31:18 la verdad que me han recibido muy bien iban toma bastante bien Maidán ha visto la película ahora por ejemplo te proponemos una película de zoofilia entre gitanos

Voz 1 31:28 la pregunta es la pregunta es notado que

Voz 1378 31:37 la película ha servido a a otra gente

Voz 16 31:40 sí sí más y saca dos día me está dando gente Instagram el otro día no voy a decir nombre pero en algún chico que que es homosexual y me decía que que lo que saques lo que me me animaría pasado en la película solar en este caso que le había pasado él no que que que su madre pues eso le pilló una cosa con su novio y que les llevaron al culto de de Madrid les cortaron el pelo para entonces mucha gente también ha hablado gitano que son gays Inma dicen que tienen miedo a contarlo o gitana lesbiana que tiene miedo a contarlo muchísima gente muchísima gente que estos reflejada en el libro

Voz 0003 32:20 fíjate que tú hiciste es una qué hacías de gordo de Ikea que era trabajador una Ikea te piensas que te voy aguando esta muchacha no será dado de puede la película con lo que asume

Voz 1704 32:30 esto para la comunidad gitana que ya no competía con ella yo

Voz 1 32:34 tía con

Voz 1704 32:37 había salido de la rollo

Voz 1 32:41 aunque que es al final es un chaval muy guapo y muy poco a Álex García Colomo lotería es que lo tenía hecho aquí estaría con con mis yo que sé de mis barcos no tiene de Miguel Arias igual igual verdad sabéis una cosa que me pasaba a mí cuando lo perdí yo lo perdí

Voz 1378 33:07 me quería ir porque fue además el ser

Voz 1 33:08 o sea me trague las tres horas regala no podían mirar el móvil sea fueron los minutos más largos de mi vida pensaba cómo podía hacer mentalmente eso me di cuenta más tarde para volver a estar ahí

Voz 22 33:21 nominal sin querer

Voz 1 33:23 estaba pensando vale ahora cómo debo orientar mi correr para ganarlo y empecé a hacer mogollón de Castilla de castings de drama de drama en plan no quiero hacer comedia nunca más sólo sólo drama duro no me dieron ninguno claro un año te vuelves ubican

Voz 22 33:40 y entonces volví a mi senda eso me pasó a mí Normaa

Voz 24 33:52 no yo vida va a ser otra

Voz 1 33:58 a día de hoy es papel están ofrecido ya insisto ni nada ganar el micro teatros

Voz 1704 34:05 no quiero teatros queda Gloria verlo

Voz 21 34:08 que está rondando por ahí había algo a ver esto y una serie pero no tiene nada que ver con el Goya porque estaba antes pim no te ha salido nada a partir del Goya es que esto es esta estás haciendo así como la herida igual que yo estoy casado me llama también cositas pero

Voz 16 34:23 los hongos ya que como dices eso que son poco de

Voz 21 34:26 vamos a ver porque ahora pues te quiere gente que bueno

Voz 1704 34:29 mucha gente de Murcia o sea que no soy el único que todo el mundo quiere no tiene ahora mismo es increíble lo que muchas gracias rasas tele Mazarrón lo que quieras eh

Voz 1 34:43 no sea que no es el único que vivía en la miseria después de los

Voz 21 34:46 no no de momento no de hecho ya lo he dicho o tengo una una amiga conocida actriz que estaban guardarropía con un gol de su casa no lo voy a decir

Voz 1 34:55 sí pero creo que ya lo ha dicho alguna vez pero no juega sin consulta

Voz 21 34:57 no no lo digo pero a ver ahora igual me dedico está dando por ahí

Voz 2 35:02 sí que se acerca la decisión

Voz 21 35:04 hace mucho tiempo que que lo que me viene rondando y el otro día hable con una amiga en los premios Yago y hazlo o sea que igual

Voz 0003 35:11 por eso que el Goya a la verdad es que da igual te tiras a lo loco

Voz 21 35:15 no veas tu la de reclutas que tengo con todos los premios que me han dado es que tengo

Voz 1 35:18 muchas cuestiones

Voz 23 35:19 pues un montón pero así como gordo como el Goya

Voz 21 35:23 el gordos el Goya claro pero tengo el tengo el Forqué El Feroz las me da me da media yace eso lo tengo el folk que el uso ya Forqué feroz

Voz 2 35:33 esos dos seguro que cero dos medallas

Voz 21 35:37 días de cine a uno que perdieron en Toledo

Voz 25 35:41 el festival bien

Voz 1704 35:43 me relación Braña porque

Voz 1 35:46 qué comparte piso con dos personas que eso no es así fuese los osos me di cuenta de no escuchas mucho

Voz 1704 35:55 estaba mirando lo que pasa cuando pierdes un nueve

Voz 2 36:02 que no es cierta empatía por el ilusionismo que en este momento su nombre suena incluso tú que lo has perdido estas diciendo hay gente peor tú te vas

Voz 1704 36:09 pero yo no sirvo para veniros arriba porque tú

Voz 2 36:14 no te quedaste con las ganas de hacer tú has Pichi sinceramente

Voz 1 36:18 es que yo hice trampa porque lo que dicen los ZEC lo recicla este quería arreglar porque esto no lo grabó nadie lo tengo que decir a lo grande

Voz 17 36:26 no es tan pequeñito que sepáis que a mí me dio un papel en la de Félix

Voz 1 36:33 ahí vio el que hizo en en en los tres dijo es es muy lo quiero para mi Se para mí cenizas salvo dos minutos en la serie sí sí pero bueno pero fíjate hay que dar buenas dosis yo fui tiene todo el discurso de los Feroz

Voz 0003 36:47 correcto

Voz 1 36:47 yo era eso que has ganado pero tiene que que y la y la gente

Voz 21 36:50 me escribía muchísimo por eso y tú dices y doctrina

Voz 2 36:53 Topic

Voz 1704 36:56 Betis

Voz 21 36:58 sí sí

Voz 2 36:59 pues sí me discurso a los López digo te pondría un poquito de música pero yo voy a este orden las gracias a gusto veros bajísimas de verdad aquí tenéis esta moqueta vuestra pagan

Voz 1704 37:13 DGT

Voz 0003 37:15 Carreter quiero recordar eso gente puede investigar boya pero luego comparte piso eso se tiene que saber segundo lugar yo dejo despedidas yo creo que vosotras que puedes tener mucha empatía con él escucha el discurso de Bush entonces en un momento dado el discurso nos lo llevamos ya vamos a lo que después te parece que es que no me lo preparada bueno

Voz 15 37:36 y el ganador

Voz 1623 37:39 me vas a cortar mejor actor revelación es el porque por requisitos para ser una persona normal

Voz 7 37:51 Gordon la peli

Voz 1704 37:52 pero lo que no hablaba yo sin Carlos

Voz 1 37:57 la primera frase que que iba a decir me acuerdo eh

Voz 22 38:00 a mis padres por el ADN

Voz 15 38:18 esto pura es

Voz 17 39:28 ahora nos queda una escindió aunque

Voz 1704 39:32 lo sabemos ubicarla y ahora empieza el programa de Nani es como usted lo que decir que estoy muy contenta sí fíjate cómo te puedes pues ya vale estoy muy contenta que me hayan dejado continua en este programa con ello no pero sí gracias a ti por dejar cosas nosotros nosotros somos tus teloneros no todo el mundo es que esta gente haría verme a mí me gusta

Voz 2 39:56 indicadas feminista a nosotros a partir del ocho del año pasado en cada programa de radio tiene que haber una feminista lo obliga la feminidad hacéis es así entonces pues a nosotros tenemos aquí y que ya te gracias mejor la claro

Voz 1704 40:08 sí es conociendo no entiende el bien el concepto de a tope ella lo produce el lo entiendo a mi manera eh a tu madre osea no lo entiende eso deja claro que no te pero sabéis que os traigo

Voz 11 40:22 si os traigo a una cómica escritora hacedor hay croquetas persona de éxito en general y que hace cosas tan maravillosas como ésta

Voz 26 40:31 ya me gustaría a mí estar aquí para enseñarte a Mari Mar un salmón pero vengo hablarte del acoso otra vez el acoso que pereza al acoso no pues no pereza me da a mí abre la la primera

Voz 15 40:45 amiga enviar Peret de la general

Voz 27 40:48 qué tal Nerea muy bien muy contenta estará aquí soy súper contenta está aquí además de de haber ido después a Rossi me encanta haber coincidido con ella encantado quiero decir no puede ser una cosa de Rossi

Voz 1 40:59 el claro más no pero Dani puedo decir lo que quiera

Voz 2 41:02 por supuesto no perdonan

Voz 25 41:05 nosotras entre feministas no hace falta consultar ósea porque saben nosotras hemos sido negativo así lo decidimos en el comité de FMI nazis como la de que haya una en cada programa

Voz 1704 41:17 es además

Voz 11 41:20 tocando estratégicamente para sin tener todo con todos

Voz 1704 41:23 por supuesto Bages invenciones y chiringuitos

Voz 11 41:25 es que estáis para citando todo según los términos que utilizaría Abascal

Voz 24 41:32 el tú menos bromas

Voz 1704 41:37 bueno yo estoy Rossi Pedrosa

Voz 27 41:41 la que la entrevisté hace un tiempo y me gustó montón una cosa que dijo que fue que le había costado mucho más poner como agredir un poco insultar a su compañera Zaira su compañera de reparto más que hemos real la fíjate la escena que te resulta más difícil no no hacer de lesbiana no tanto fue el momento en el que tuvo que decir bollera de mierda no sé que cesó tuvimos que repartía que que repetir un montón

Voz 21 42:05 a veces porque claro yo en mi colea

Voz 27 42:07 jolín la quiero un montón no sé qué me pareció tanto

Voz 11 42:11 yo lo recuerdo pero la verdad es que estábamos ahí fuera viendo entrevista cogiéndolo las manos y toda llama sí sí ha sido la leche pero bueno vamos

Voz 1704 42:19 bueno más arriba es cosa hoy domingo

Voz 2 42:23 va a ser dos todo lo que estábamos hace toda la entrevista bien

Voz 11 42:25 sí sí aprobado aprobado totalmente bueno la historia es que Nerea además de ser una cómica maravillosas los vídeos maravilloso de feminismo para torpes que habéis visto el arranque que hacen el países que va a convertir esa sección en un libro lo convertida en un libro

Voz 27 42:40 después de muchísimo trabajo que se publica en la semana

Voz 11 42:42 que viene el veintiséis de mama así el veintiséis de

Voz 2 42:47 igual cuantos atrajo y quién el vas a contar

Voz 27 42:50 pues yo hago una cosa como entre humorística hay pedagógica con el feminismo por eso se llama feminismo para torpes en pelotas yo también porque yo también fui una feminista bastante deficiente y no me enteraba de nada bueno intento transmitir sólo a todo el mundo yo llegaba a explicar el feminismo real con marionetas osea con marionetas

Voz 25 43:08 tras a mí me parecía desternillante este momento

Voz 27 43:10 ahora unas marionetas que un hacia el patriarcado y la otra hacía como del feminismo sufra era un calcetín muy guay muy muy adorables

Voz 1 43:18 pero el público es con público esto

Voz 27 43:21 poco público machista que no entendía con público

Voz 28 43:23 con qué había de todo con público que había de todo

Voz 27 43:26 no no yo no la lo shows que todo esto de feminismo para torpes empezó como un espectáculo teatral y sigue como un espectáculo teatral el teatro el barrio y luego se ha convertido en un libro yo veo todo tipo de caras desde el escenario veo caras como de asentir muchas mujeres a sintiendo montón Cherry Cherry en menos una parte del público Sarrión montón la otra se queda mirando al vacío y un poco temblar pero a veces no se mueve nada manera extraña no hay gente más o menos torpe hilos de las marionetas a mí me parecía muy gracioso como puesta en escena pero de verdad me di cuenta de que de que resulta pedagógico que es

Voz 1 44:08 a falta alguno de Vox llorando diciendo estoy equivocado

Voz 25 44:12 en los de Vox yo no sé si han llegado a entrar sólo iba son estructurales

Voz 2 44:17 eso era Santiago vamos

Voz 1 44:19 que había llegado caballa yo creo que sí

Voz 11 44:22 Peta Nerea que mal teatro después antes de salir

Voz 1 44:24 espera que Javi no nos deja hablar de los votantes de Vox

Voz 2 44:27 podemos hablar de los votantes de bosque

Voz 1 44:30 pero bueno vamos a poner a Santiago Abascal no los votantes vale porque el buenismo bien es según él la Izquierda Unida del buenismo bien correcto vale más ortodoxo que hay entonces dice que no nos podemos meter con los votantes pero sí con las ideas del partido no corre

Voz 10 44:48 sí porque nadie me de efectiva

Voz 1704 44:51 ajá

Voz 10 44:54 con los votantes a los políticos son responsables tienen que ser responsables palabras son ideas la gente se puede equivocar vale las ideas no se critica las ideas no las personas de los una persona que no demuestre sufre

Voz 1623 45:05 bueno de hecho su Centauro vamos hasta mayo

Voz 11 45:08 es verdad bueno pues para que no me estoy del programa Freddy he decidido buscar un tema bueno de verdad buenista de verdad a arrancar la temporada quiero defender a la gente que saca buenas notas

Voz 1704 45:20 muy buenas notas en el cole

Voz 27 45:25 es una una cosa lo cayeron empollona y sigo siendo pero orgullo empollón no vamos a muerte

Voz 0003 45:30 yo en el colegio sí luego ya en el instituto ya todo se torció

Voz 22 45:35 yo era de siete

Voz 24 45:38 eso es empollón Cuéntame

Voz 0911 45:41 a mí cuando vienen y me dicen es sacado Mazo buenas notas y lo mío lo miro y veo todo bienes hizo notables Diego

Voz 1704 45:46 bueno para la gente que estaba todo más

Voz 11 45:51 sobresalientes

Voz 1 45:52 bueno yo cuanto son mira te voy a contar

Voz 1704 45:54 es que para un Madrid era una

Voz 24 45:57 la perdona que si estuviese animar y lo puede decir

Voz 11 46:02 pero yo sacaba todos sobresalientes menos dos asignaturas que no me lo canción física hay plástica de un física así no me acuerdo padecerán verdad da igual acuerdo una vez

Voz 1 46:12 pero a mí una vez eso

Voz 11 46:14 antes menos tres vales que drama me fui a casa llorando porque le decía a mi madre que hayamos que como yo iba he bajado no puede ser y María como de haber tranquiliza ya

Voz 1 46:27 que luego también te digo una cosa bueno da igual

Voz 0911 46:31 no es que estaba pensando también luego me vino el drama de que a mis amigas que sacaban notas P muchísimo pero es que yo les regalaban a ir a mi madre pues sacar todos sobresalientes menos menos dos me regaló un amago bueno eso fue más drama que puede sacar tres tres drama va mucho conmigo

Voz 1 46:48 sí ha vivido algún drama huy pero no puedo contar sí

Voz 24 46:55 también

Voz 11 46:57 bueno la cuestión es que yo quiero hacer un llamamiento a la sociedad para que empiece a cambiar las cosas empiecen a sacar iniciativas para fomentar que la gente estudie pero de verdad por ejemplo que rollo

Voz 25 47:09 por ejemplo ves ves dices el ese es el espíritu mal

Voz 1704 47:13 esa es cambiar dejado explicarlo

Voz 2 47:18 vamos a ello por ejemplo en Navidad

Voz 11 47:20 la Plaza Mayor cuando tú suspendidas ibas con las notas por cada suspenso te daban un mini de calimocho

Voz 2 47:27 correcto

Voz 11 47:29 qué sucede vale pues por favor te vistos de Madrid

Voz 1 47:33 habéis visto eso claro esto pero así pues eso quién lo organizaba

Voz 11 47:41 a estar iniciativa propia entonces día te quedabas en el bar mi pregunta

Voz 1704 47:53 la pregunta es por favor le podemos dar

Voz 11 47:56 mini gratis a la gente que sacaba sobresalientes esas es una iniciativa de ser un país

Voz 1704 48:01 yo creo

Voz 11 48:04 el antiguo diez sobresalientes y para beber gratis tengo que hacerle creer a un señor que se va a costar fuegos

Voz 1704 48:09 no no no plagas no aplaudo dar de beber adolescentes no

Voz 2 48:24 está abierto eso no tiramos si íbamos íbamos digamos

Voz 1 48:27 es que yo estudiaban muchos momentos de

Voz 11 48:30 cansó desincentivan el fracaso sea totalmente

Voz 27 48:34 primero al fracaso a volcarse en eso

Voz 11 48:36 sea la cuestión es que en la cultura siempre cuando ha habido mujeres bueno sobre todo en ficción que eran como Lys

Voz 22 48:43 pues no sé por ejemplo Hermione Granger

Voz 15 48:52 cambiemos ex jueza

Voz 1704 48:56 a ver lo que le hace yo creo que no

Voz 25 49:01 ahí hay sesgo de género en eso doblaje yo veo muy porque digo yo lo que tampoco cumplió

Voz 2 49:07 muy pequeña no sí pero era como repite pero

Voz 11 49:10 está muerto es el oscuro algo con Wharton

Voz 27 49:13 los primeros veinte minutos sino fuera porque ya

Voz 11 49:16 la te Caixa documento puede ser listo sin necesidad de la mida a ver es que yo creo que el problema es que siempre nos han hecho elegir tres ser buena estudiante tener vida social

Voz 1 49:27 eso es una chorrada porque yo

Voz 11 49:30 cuál te saca todo sobresalientes que organizó un botellón para cuarenta personas que también yo creo que emitieron nunca bullying porque también pero creo que eran como las dos cosas que me protegiera

Voz 16 49:41 el

Voz 27 49:42 pero no se va a ver la inteligencia sea vendido siempre como muy mal no hay como muy pocas recompensas a los sobresalientes minis cero tienes minis cero a corto plazo las recompensas son mínimas y luego todo es cómo no porque el día de mañana el día de mañana el interesado en catorce años el día de mañana no que te vendan bien una imagen atractiva

Voz 1 50:00 pero volver sobre todo porque lo de El día de mañana

Voz 1704 50:03 mira la mentira pierda

Voz 11 50:07 esa tarde a la gente que sí vale porque yo estoy a favor de Hermione Hermione otra que también suele caer regular Lisa Simpson

Voz 29 50:16 me juego el cuello estropea no está más blando un fado Boris grandes triunfadores cuando seamos quiero casarme con un gran

Voz 25 50:29 la lista seis hombres muy figura de buenismo bien podía ser luego de boda

Voz 2 50:34 Amado siempre sí

Voz 25 50:37 bajistas Gemini insta es Sympathy

Voz 17 50:40 además antes de que iba

Voz 25 50:44 eso eso está fatal estás muy te vamos a poner una bolsa en la cabeza cuando salgamos de aquí

Voz 17 50:51 antes de que estuviese a la orden del día

Voz 27 50:54 muy bien voy bueno si luego lo luego la hablamos

Voz 11 50:57 en la misma mediática a la que en el noventa y ocho ya a feminista ella era era la serie más vista de televisión mira yo este vídeo que ese puesto lo ha escogido a concienzudamente porque el tema es que a mí me molesta mucho que veía yo muchas compañeras mías en el colegio que se esforzaban más en intentar ligar con el lote de la clase que en estudiar y a mí eso me ponía muy nervioso porque de hecho yo quiero lanzarles un mensaje a todas las mujeres que en algún momento se acostaron a ver

Voz 25 51:30 osea costarán seguimos chinos estáis a escucha queridas amigas y nos escucháis ahí fuera el lote no por una serie razones

Voz 11 51:39 el caso es que no se no te puedes acostar a clase toda la gente que se acostó con ellos cuando eran jóvenes quiero decir que tienen un poco de culpa de que la ultraderecha se ha metido en este país

Voz 22 51:50 claro que encumbra al tonto

Voz 11 51:55 la clase que al final era muy guapo con la espalda muy ancha pero era eso que no sabía hacer la tabla él unos inmersa encima ya se vino arriba y ahora será solamente

Voz 1 52:05 el Parlamento

Voz 24 52:11 a mí me gustan los intelectuales dejarlo claro

Voz 11 52:15 algunos de estos cayó pero nada importa voy a recoger un fruto que has dejado caer lo hubiera abrid acaba de decir que quiero añadir que creo que las lesbianas tienen que gobernar el mundo porque ella siempre tienen el expediente limpio

Voz 25 52:28 absolutamente no puedo dar fe a mí me ha traído aquí a hablar de mal lote es la pura verdad es que yo en esa situación no he visto jamás porque afortunado pero no me obsesiona

Voz 1 52:37 se pero vamos a ver tú has dejado el fruto que voy a venir que es que Abascal tiene buena espalda es guapo a Belgrado